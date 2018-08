La Ventana de Canarias (20/08/2018)

Voz 1 00:00 sé que con este equipo hace puede subir yo ya por los palos que me ha dado este Club Deportivo Tenerife y los años como tú bien dices que llevan estos medios o quiero ser cauto quiero ver al equipo en esa jornada jornada ilusionado sí pero con los pies en el suelo y a ver que realmente o pasa porque lo que sí quiero verlo es que compita no que esté que compita desde la primera jornada hasta las cuarenta y dos hoy que esté metido cerca muy cerca siempre de los hay de arriba si es dentro de esos seis puestos mucho mejor pero vamos a ver lo que sucede con este club deportivo Tenerife donde hay mucho trasatlántico ahora mismo en esta segunda división muy complicado a Baser no

Voz 1371 00:39 competida después de pregunto por la alineación después te pregunto también por el verano pero casi casi a modo de telegrama domingo Falcón plantilla completa o plantilla incompleta de falta alguna pieza porque si verdad que el año pasado fue uno de los que desde el principio desde muy temprano denunció la falta del mediocampista creativo que luego se demostró a todas luces que hacía falta no en la figura de Luis Milla

Voz 1371 01:14 un central más vale pues dicho queda domingo en enseguida te pregunto más cosas Alejandro Arvelo qué tal buenas tardes

Voz 0610 01:21 qué tal buenas tardes tu ha estado al pie del cañón

Voz 1371 01:23 de guardia durante todo el verano siguiendo los fichajes altas y las bajas plantilla completa plantilla incompleta no sé qué palpito te das de Tenerife dieciocho diecinueve

Voz 0610 01:30 sí hombre palpito bueno yo coincido plenamente con Gustavo en que creo que el equipo puede dar muchas sorpresas este año y se va a colar en la parte alta de la tabla porque el mantener el bloque el ochenta por ciento de lo que es el grupo del año pasado el mismo cuerpo técnico y sobre todo la ilusión que han levantado algunos fichajes pues creo que va a ser o puede ser una temporada buena que le falta algo al equipo sin duda yo creo que todas las plantillas del mundo son mejorables hasta la del actual campeón ejemplo de la Champions el Real Madrid está hablando de fichajes pero yo creo que este equipo en posiciones determinadas la hacen falta futbolista hirió incluso hablaría de una quién que no se está hablando mucho que es la de guardameta yo confío en Ángel creo que tiene unas cualidades tremenda ha salido ya cedido la experiencia que obtuvo el año pasado como el portero titularísimo en en el equipo que campeona que es el campeón del grupo canario de Tercera pero si no vas a contar con Carlos Abad porque ya la idea del chico es la de salir para tener protagonismo lógicamente por esa edad que tiene allí esa proyección no suele puede cortar un segundo año consecutivo yo creo que deberías de pillar un portero la prueba de ello por ejemplo miramos hoy el rival que tenemos enfrente de los tres guardametas que tiene a día de hoy va a jugar el que a priori es el tercero que es Bernabé chico formado en la cantera del Atlético de Madrid se ficha Isaac Becerra que llega del Real Valladolid también el otro portero que fue el que titular el el año pasado o sea que yo creo que para el caso de Dani Hernández además lleva ya unas cuantas temporadita donde contó el respeto del mundo para los guardametas que han ido pasando de durante toda esta temporada pero no le han presentado oposición no lo han presentado esa guerra para competir a modo de titularidad con el guardameta hispano venezolano así que yo creo que un central y un portero es lo que les faltaría esta plantilla

bueno pues luego detallamos por respecto a este partido cuáles son las claves cuáles pueden ser los en puntos a abatir en las de Tarragó la cuáles son las debilidades porque si Etxeberria que quiere que el partido se dispute en campo ajeno son las SEGI XXI saludamos claro que sí también a los patrocinadores que nos acompañan que nos permiten viajar con el Club Deportivo Tenerife una temporada más de radio una temporada más de Carrusel deportivo

Voz 1371 06:04 son las seis y veintiséis en Canarias osea que quedan sólo treinta y cuatro minutos para que esto arranque Nàstic Club Deportivo Tenerife aunque en Carrusel caben todos los deportes ya estaremos muy pronto con el Mundial de Baloncesto de Tenerife y estaremos también con la temporada del Canarias que eche a rodar a esta hora conexión en directo con el Juan Ríos Tejera de La Laguna Alejandro Siverio qué tal buenas tardes

Voz 12 06:22 qué tal muy buenas tardes listos

Voz 1371 06:24 estos no sé si ya comenzado el primer entrenamiento de la temporada dos iba a ser en un rato

Voz 12 06:28 va a ser dentro de un rato a las siete de la tarde pero ya están calentando el jugadores el club aurinegro siempre mientras de día con seis años aparte del entrenador tú Vidorreta ya expectativas en la temporada que comienza hoy

Voz 1371 06:43 me cuentan que además va a comparecer ante la prensa Vidorreta no sé si será posible escucharlo en el tipo de Carrusel sino mañana en el Radio Club Deportivo y también algún jugador iba a tomar la palabra Félix Hernández como extradición va a darle la bienvenida a los nuevos el presidente

Voz 12 06:56 como cada año el presidente que volver el mensaje de bienvenida a la relatillos todos los nuevos sino también a los que continúan que también solté como como comentaba antes iba a la ermita el presidente como cierto

Voz 1371 07:06 vale que palpito tiene Alejandro Siverio con con vistas a la nueva temporada del Canarias porque la verdad es que ha fichado muy bien y bueno se producía ayer la llegada de Mc Fadden y todo el mundo dice va a ser una lluvia de punto lo que garantice para el Canarias el auténtico en Astillero que es la auténtica metralleta del conjunto aurinegro

Voz 12 07:22 sí por cada uno de los hospitales creo que iban a dar un plus un equipo de seis creo que la expectativa son bastante altas bastante ilusión no sólo en el cuerpo técnico la plantilla de la directiva yo también en la afición no a hacer recuperar por ejemplo la cuestión Piolín ganado hace dos años perdida la temporada pasada pero también de competir en la Liga el pueden entrar en la Copa si te puedes yo creo que hay en la plantilla para ello Canarias Pardo Pekín va a estar arriba

Voz 1963 07:49 pues voy en Alejandro Siverio gracias un abrazo un abrazo

Voz 12 07:52 aunque mostró más mensajes de los oyentes volvemos enseguida

Voz 1371 07:54 Dios Tejera con el primer entrenamiento del Canarias dieciocho diecinueve pero bajo los mensajes de los oyentes que son un montón seis siete siete noventa y dos sesenta quince regalos seguro que hacemos mañana que entregamos mañana en el Radio Club Deportivo Irán Gomez

Voz 13 08:06 que hay muchas ganas de de fútbol y de radio vamos Tete hoy a ganar a traernos los tres púlpitos dice Pino desde Candelaria buenas tardes esperando que comience el partido a sensaciones que transmite el equipo y ver si se consolide el proyecto dice Emilio Trujillo vamos Tete uno dos doblete de mal Bassi hola buenas tardes más vamos Tete andar sin temor a la meta final hoy ganamos cero a cinco DISA de ahí Perdomo desde Barranco Grande que desde Barranco Santos preparado para ir a united un año más año sí a escala desde Barranco Santos un italiano de la viola Isabel Herrero el equipo me da dudas por la fiabilidad en defensa hay la separación de líneas que no me gusta saca reducirlas carece dice muñeco diabólico desde San Matías con el Tete el problema del Tenerife tiene nombre y apellido se llama su uso buenas amigos de nuevo por aquí comienza una nueva etapa temporada yo soy el que está con Gustavo Alonso la portería es nuestro punto débil conseguiremos este año mantener la cero felicidades amigos dice Gregorio

Voz 1371 09:06 posó los mensajes aunque en quién deshielo de la portería era Alejandro Arvelo vamos a tertulia Tom pasar un rato de radio con nuestro comentarista pero les cuento que ya está calentando sobre el jefe del Nou Estadi el Club Deportivo Tenerife que arbitra Saúl Ax veinte el Comité Valenciano que el Tenerife no conoce la la derrota con este colegiado valenciano que no Éibar en Segunda División hasta la temporada próxima no Aybar que tampoco se asiste con venció el bar

Voz 14 09:30 bueno hay cantera no

Voz 1371 09:31 sí sí eso sí entonces el barco nubes necesite convenció en la jornada uno de la Liga Santander que ya

Voz 1963 09:37 vamos a un verdadero sí sí sí

Voz 1371 09:40 bueno pues están calentando ya los futbolistas del Club Deportivo Tenerife y los titulares y los suplentes que recuerda una vez más que aquí sí hay novedades los suplentes van a ser Ángel Galván chunda chunda Barrena Jorge Sainz Raúl Cámara Naranjo y Borja Gustavo Alonso ocurre que el once del Tenerife absolutamente reconocibles la temporada pasada Nano en realidad nunca había ido con lo cual bueno leemos de carrerilla el Tenerife y no parece un once reconocible en cuanto al banquillo ahí toda esta los cambios las novedades no

Voz 14 10:06 sí en principio sí yo creo que de fichajes sólo hay sólo tal el enano y espero que sea el fichaje top junto con el con el de Naranjo yo creo que es la única duda que teníamos durante después el trofeo Teide no es verdad que luego viene lo que Trouble Izquierda igual básica arriba después de ese de ese digamos infortunio que tuvo Ana no con con ese fin se tobillo ese problema en el tobillo pero se ha recuperado bien si es verdad que en el trofeo Teide vivimos Naranjo que les falta forma no les falta todavía rodar les falta pretemporada y no lo vimos al nivel que él puede dar porque físicamente no está a su mejor nivel bueno Echeverría ha optado él es lo que quiere es un equipo eh caprichos del principio que muerde para eso quiere los futbolistas que mejor estén a día de hoy físicamente y por eso creo captado por poner aquí pero lo más importante es lo que tu una alineación reconocible este fin de semana hemos visto alineación y creo que el único que yo un once de la temporada pasado fue el Alcorcón que salió con el once de la temporada pasada y estuvo a punto de llevarse el partido y el Tenerife cree pues creo que va a ser de los pocos que tenga en el once Un solo una sola novedad no

Voz 1371 11:20 paré en Le voy a preguntar a Domingo Falcon y también a los oyentes lo que quieren pueden participar poniendo tres nombres de los equipos que creen que van a subir a Primera División esta temporada de ronda dominó Falcón si Las Palmas y el Málaga son los candidatos número uno y número dos o viceversa si Las Palmas y Málaga son los favoritismos por cómo han fichado dominó

Voz 1963 11:37 es que como han fichado si como han fichado sí pero ten en cuenta que esto es muy variable

Voz 1 11:45 tres equipo que es una subir a Primera División

Voz 1963 11:48 tal como ha fichado al principio no tanto eh pero al final le ha quedado una plantilla

Voz 1371 11:52 da Las Palmas con Rubén Castro que garantía de gol con Michael mesa garantía de fútbol con Ruiz de Galarreta que un futbolista que me encanta con Mantovani con experiencia en la categoría ya no se fichan tanto nombre como si se ficha experiencia en la categoría recorrido el oficio

Voz 1 12:07 sí sobre todo para que tengan una mejor adaptación al equipo de decirle ya hemos visto por temporadas anteriores por experiencia que los equipos que bajando la Primera división normalmente lo pasan muy mal en la segunda división para esa adaptación en estos casos equipo como la Unión Deportiva Las Palmas al propio mala que quieren que sabes pasión llegue ya con ese tema puede jugadores con jugadores que ya están adaptados a la categoría ahora vamos a ver esto fútbol fútbol dos por dos no son cuatro

Voz 1371 12:32 bueno pero Paradis Las Palmas y Málaga entre los favoritos

Voz 1963 12:34 sí sí sí sí después de lo que vi también esta semana pues sí sí flojito todavía no sabe además que esta semana esta semana de referencia es cierto punto no cogerlos con pinzas estos partidos como dice Echeverría Alejandro pero tú que te cuentas

Voz 0610 12:48 hombre yo creo que el equipo hoy la verdad que es sorprendente lo del tema de José Naranjo no

Voz 1963 12:52 no lo en el trofeo Teide bastante gris sí

Voz 0610 12:55 no no que al chico le está costando entrar pero no sé yo si a lo mejor se debe algún tipo de molestia de última

Voz 1 13:01 no no no no te has deseado

Voz 0610 13:04 pues me sorprende porque estamos hablando el primer partido sobre todo porque en Tarragona incluso las redes sociales del Nástic de Tarragona el perfil oficial lo estaba viendo ahora están haciéndole menciona a la vuelta de José Naranjo pero me sorprende que no juegue José Naranjo de entrada pues podría ser el entrenador es el que mejor les conocen lógicamente ya ha tomado esta decisión es por algo que a lo mejor si hubiera puesto de entrada a su Soria Naranjo estaríamos hablando de dos costado mucho más ofensivo que dispone Annan hoy a su uso pues no lo sé pero me ha sorprendido la suplencia de José Naranjo por por lo que significa dentro del equipo y a partir de ahí yo creo que el Tenerife llega bien a esta primera jornada de Liga en un candidato a estar en la parte alta de la tabla en esta primera semana en referencia a esos candidatos a día de hoy porque todavía quedan unos cuantos días y pueda haber novedades tanto de salidas como de llegadas en el equipo pero hay uno que no están apuntando muchos en la quiniela a pesar de que sea un recién descendido pues la cantidad movimientos que ha habido yo con Nacho González en el banquillo es sinónimo de competitividad máxima es un entrenador que que a mí particularmente me encanta además conozco mucho sus métodos de trabajo por amigos que tenemos en común ya en el Reus lo hizo de maravilla en el Zaragoza el año pasado también lo hizo fantástico también es cierto que contó con un espectacular Borja Iglesias y con varios futbolistas que sobresalieron pero el Deportivo yo lo veo como equipo gastar si os si en la parte alta lo de Las Palmas y Málaga yo ahí sobretodo en las Palma no lo tengo tan claro sobre todo porque veo mucho peso pesado en cuanto

Voz 15 14:26 o se refiere

Voz 1963 14:29 mucho gallo cuando la cosa va bien de lujo pero cuando la cosa va mal tengo mi duda Gustavo boticas que no te pregunto

Voz 1371 14:35 porque te escuchamos hoy hace un repaso completo

Voz 1963 14:37 en la categoría pero bueno si quiere apuntar al no sólo sólo un gato

Voz 14 14:41 yo esta mañana calificaba al Depor de un equipo una incógnita la en la calificó como porque yo sé que va a tener que aguantar una presión tremenda no como como él suele pasar al Saragoza cuando cuando juega la Romadera con con casi treinta mil espectadores y la aficionado que quiere que el equipo está arriba cuando no es de los que Caca pues la fisión del te es igual lo más de el que en La Coruña igual yo no sé cómo va a llevar esa presión antes pero te reconozco una cosa a mí el otro día el viernes me gustó en en Albacete creo que me sorprendió que que muchos de la metodología de Nacho González ya lo había ya lo había cogido ya lo habían cogido estuvo muy cerca de ganar a un rival que va a dar que hablar esta temporada

Voz 1963 15:21 lo que pasa es que todo va Palma tengo su saco

Voz 14 15:24 los duda con Las Palmas no no no no sé cuál mi duda está en el banquillo con Manolo Jiménez Civera

Voz 1371 15:30 que el Málaga fichado a uno de los mejores centrales de la categoría el mejor el plan de la categoría Juan Ramón López Muñiz al que todos querían pero habló si es verdad que hay otros equipos que también pueden ir de tapado no en el mismo Sporting el el Real Oviedo que empezaba con empate con el Extremadura me decía estuvo ya las dos de la tarde oye ojo al Mallorca con Vicente Moreno que sigue fichas

Voz 14 15:51 pero yo creo que va a ser una de las revelaciones de la temporada de todas maneras hay que esperar a treinta y uno de Wall no sé cuándo

Voz 1963 15:59 treinta y uno el treinta y uno pues el treinta y uno hay que esperar a la verdad

Voz 1371 16:02 Irán que el número el nombre del hombre de las leyes

Voz 14 16:05 de ahí pues veremos a ver cómo se confeccionan la plantilla esta mañana un rumores que Las Palmas estaba detrás de Cotano futbolista del Valladolid ex del Sevilla Atlético muy buen

Voz 1371 16:15 Altman que le pasa es que les sobra el dinero lo dijo porque socio porque lo de Michael mes ahí el Málaga estaba tan cerrado que el martes pasado estaba Uruguay y que es una mesa con su señora madre en su domicilio de Tarragona aquí a unos metros aquí que no ha contaba la compañero Taragona preparado con las maletas preparadas con el pasaje reservado para viajar a Málaga para desplazarse a Málaga y ser presentado por el mala por la tardanza que demostró el jeque Al Thani en en firmar el contrato en rubricar el digamos el el acuerdo de la venta llegó Las Palmas Diego fuerza ofreció setecientos cincuenta mil euros que al final importe que paga Las Palmas hice llevó a Michael mes

Voz 14 16:58 así que no sé si tenía gana de robarse los y tenía muchas ganas

Voz 1963 17:02 sí por eso te digo que hay que esperar al treinta y uno

Voz 1371 17:05 espetó para Michael mesa vaya vaya follón que se armas

Voz 1963 17:08 ninguna necesidad el primer día nada más ser presentado es cierto que no tuvo inteligente pero pero tampoco lo sé vamos a ver si es que no jugó en Tenerife Tenerife lo eché

Voz 14 17:19 que estamos en Mc Michael si mal no recuerdo sí que jugó

Voz 1963 17:22 sí pero como su su equipo en la buena

Voz 14 17:25 no no no no no nos engañemos su equipo me refiero donde más jugar no estaba loco por venir al Tenerife

Voz 1963 17:33 nunca lo quiso pueden pero se se lo podía la pitada que les van a dar en el Rodríguez López podría mercado me

Voz 14 17:40 por pero

Voz 16 17:40 que que bueno que tampoco tampoco hay que tiene al alemán

Voz 14 17:44 que venga a ver si es capaz de marcar no

Voz 1371 17:46 a ver si es capaz de marcar y espero que no bueno vamos a centrarnos en el partido que viene a continuación que es el Nástic de Tarragona Club Deportivo Tenerife pero le quiero preguntar a Irán Gómez por evidentemente todo lo que están diciendo los oyentes los pronósticos están haciendo en el seis siete siete noventa y dos sesenta quince prometo que el regalo vale la pena es que es tan bueno que no lo anunció a través de la antena de la Cadena SER regalazo que vamos a hacer a uno de nuestros oyentes mañana en el Radico deportivo

Voz 13 18:11 vamos Tete hoy a ganar y hoy mete un da hoy marcan Nano y mal si hay que fichar en defensa señores este año es el año de malvasía

Voz 1963 18:19 así como todos los años entre sí

Voz 13 18:21 hemos con buen pie seguro que sí hay que ser positivos con nervios ya dice aún chicha en Alemania esto no puede ser que en primera dejé montar bares a todos los equipos y a nosotros ni un triste Ventorrillo mi apuesta Zaragoza Sporting y Tenerife pues los delanteros del Málaga no me gustan además no son conocidos más Basic en banda no me convence al Nàstic creo que léase CL hace daño por el lateral izquierdo e él con él o nombre no se va a estar hace falta un equipo unido a subirán el Tete Málaga Granada dices oyente y hoy tenemos que ganar cero cinco no pero cero uno Nos ponemos arriba

Voz 1371 18:55 a ver si me ayuda Gustavo Alonso a ubicar sobre el terreno de juego el once del Nástic de Tarragona porque hemos visto que la prensa daba uno que luego no se corresponde con el que va a a elegir José Antonio Gordillo está invicto con el Nástic tres partidos tres victorias Gustavo todos los medios daban como como portero titular a Becerra pero va a jugar Bernabé el lateral derecho imagino que cargaba H como el año pasado por la Izquierda jugar Abraham y luego tengo alguna duda porque sí que está en el banquillo

Voz 1963 19:24 quiénes son los nombres por aquí me lo dicen Fali yo suelo Fali exentrenador del Barça B si Joshua también por delante de la saga sí jugarían Rocha y Márquez no ex del Oviedo la temporada pasada Boris por la izquierda recién llegado del Girona y luego está te te Morente que jugaría por la derecha no con la derecha no me me dice el compañero y por la izquierda van de Morente Uche Barreiros Barreiro son los que es lo van a jugar muy buenos compañeros de Tarragona me han echado