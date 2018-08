La Ventana de Canarias (21/08/2018)

Voz 1 00:00 no todos estos currículos basándose en palabras clave son sobre datos personales esas de esas personas nosotros no lo que permitirá a la empresa garantizar un sistema que ahorra tiempo y costes de esta manera se da mucha más importancia una entrevista personal lo que es lo que decía iba a lograr a la persona es más que ese currículum ya que en todas las personas inconscientemente sin tener que ser racistas o o discriminar tenemos sesgos cognitivos que sin querer hace que discrimina tendemos a un tipo de perfiles

Voz 1826 00:34 sí oye este es un invento a dos a cuatro manos que que diría el clásico cómo se reparte el trabajo quiere decir que sea hace una apuesta en común él destaca en algunas habilidades tú tienes otras como sabéis granizo

Voz 1 00:46 si en este caso todo el desarrollo tecnológico ha sido por parte de Rodrigo Él ha sido el que probó con una con una empresa de San Francisco estos estudios preliminares vimos que optimismos grandes resultados ya vimos que que que había mucho potencial ahora mientras yo estaba en el programa realizando las entregas asistiendo a las clases casi entrando en la final de este de este concurso Rodrigo se está encargando de pintar toda la parte tecnológica de la OTAN

Voz 2 01:14 Jorge cuando escuchamos ideas de emprendedores como la vuestras La Ventana yo siempre pienso cómo cómo llegan a una idea así cuál es el proceso no sé si os ha afectado de manera personal una actividad por la que ahora habéis hecho esta aplicación Si alguna vez había trabajado en una empresa ha tratado de conseguir un trabajo os habéis dado cuenta de que eso fallaba cómo cómo es el proceso como llegáis a esta idea

Voz 1 01:37 si en este caso hemos estado en ambos lados no plantó pidiendo un trabajo como en mi caso tu experiencia en una consultora de recursos humanos precisamente este proyecto surgió de la necesidad que teníamos nosotros la consultora de por poco personal siempre teníamos que centrar muchísimos currículum se alquilan no llegábamos a a todas las tareas que que teníamos que hacer no en ese momento me puse en contacto con Rodrigo que tengo la suerte de que de que se primó además hablando un poco ella estaba realizando estos estudios con la con la empresa de San Francisco vivimos que que esa necesidad en el departamento de recursos humanos de todas las empresas existe ya existirá más en en un futuro y por eso nos decidimos a validar la la idea del mercado ganado él Explorer decíamos es la única

Voz 1826 02:20 el Ciudad de Valencia esto además entre otras cosas conlleva que vais a viajar a Silicon Valley

Voz 3 02:26 allí qué vais a hacer

Voz 1 02:28 pues vamos cincuenta y tres emprendedores de de España Argentina y Portugal

Voz 4 02:34 sí

Voz 1 02:34 y de momento no han confirmado todos los detalles pero además de visitar la ciudad de San Francisco iremos a empresas como suelen que en Facebook o el darán clases en universidades como están foros la singularidad University también tener la oportunidad de conocer a emprendedores españoles que que han tenido éxito allí un poco su perspectiva no iba a presentar el proyecto frente a posibles inversores locales ahí en en Silicon Valley

Voz 2 03:00 eso te iba a preguntar hay alguna empresa ya que se haya acercado a vosotros sí que está interesada en desarrollar en llevar a cabo este proyecto

Voz 1 03:08 de momento como el premio es muy reciente ya estamos en en fases muy preliminares es sólo hemos contado con con ese apoyo de la empresa de San Francisco ya hace más de un año de momento pues ahora están intentando conseguir el usuario espetaba para la herramienta para refinar un poco más más esta herramienta y una bella estemos preparados en todo y a buscar empresas y clientes que estén interesados

Voz 1826 03:31 muy bien enhorabuena Jorge Iván saluda al socio de Primo de nuestra parte Jorge asola un abrazo y enhorabuena

Voz 3 03:38 muchísimas gracias un abrazo

Voz 1826 04:08 vamos a seguir hablando de futuro seguimos hablando de innovación aquí en una cosa lleva a la otra ahora lo hacemos con comida casera mejor juntos este es el leitmotiv de la canción que suena también la esencia de una nueva red social Linked In sur eso

Voz 2 04:44 es una plataforma online de economía colaborativa que tiene un espíritu similar al de Blabla placar que es la app para compartir coche en este caso lo que ofrece Linkin Foot es compartir comida casera como pues poniendo en contacto a cocineros con personas que bueno no tienen tiempo para preparar su propia comida aunque si quieren comer sano Claudia Kohl verter nos cuenta cómo funciona esta nueva red social

Voz 8 05:07 tío

Voz 0385 05:23 Mario Carrasco es uno de los fundadores de Linkin Foot la aplicación que te da la oportunidad de recibir en casa en el trabajo o en cualquier parte un taller de comida recién hecha como casi el de una madre así empezó esta empresa

Voz 0342 05:36 hace dos años se me surgió la al día

Voz 9 05:39 de crear una plataforma que fuera parir

Voz 0342 05:41 venga lo que hoy conocemos todo el mundo con placas pero con el tema de la comida porque mi madre bueno siempre voy a casa de mi madre padre cuando alguien me dice me traigo lo que sobra o Mi madre me prepara tape que parece que yo mi muro XXXV kilómetro de mi madre y entonces ya no me rentable y a por comida entonces yo pienso que como me imagino habrá otras muchas personas que cocine bien y que les sobre comida

Voz 0385 06:06 después de casi dos años de preparación y mucho asesoramiento la compañía se lanzó en pocas semanas ya parece que hay cocineros y consumidores por toda España

Voz 0342 06:15 nosotros cuando vimos hace cuarenta días no había ningún cocinero el usuario empezamos a darlo a conocer a nuestros conocido pusimos algunos anuncios empezaron a registrarse algunos cocineros pensamos hacerlo sólo es mala pero claro como Internet no tiene fronteras primer cocinero fue de Málaga y el segundo fue de Tarragona el tercero de Sevilla el cuarto de grullas bueno ya abrimos para toda España y actualmente en cuarenta Ibi en cuarenta y cinco días ya tenemos cerca de seiscientos cocinero

Voz 0385 06:46 para los que ya estén deseando recibir un buen plato de comida caliente o compartir sus creaciones culinarias es muy sencillo

Voz 0342 06:52 las personas que cocinan cuando les sobra o cuando cocina ingresó gran comida en la meten en un papel lo publican en su perfil dentro delinquir en Kivu trabaja medio de ahí en forma de redes social y entonces lo usuario que entre pueden ver la comida que están publicado en la zona donde yo indican pues su de trabajo con bebidas pueden marcar una distancia por kilómetros o correo postal y demás y ven todo lo la variedad de comida que hay publicada exigen la lo que la sabía

Voz 0385 07:20 eso sí no vale cualquier plato la aplicación tiene un sistema de valoración para saber qué producto que cocineros o qué usuarios son mejores

Voz 0342 07:28 una vez que el usuario quiere la comida y la consume pues valor al cocinero y también el cocinero valor al usuario porque también creemos que debe ser así que el usuario debe cumplir con llegar a la a la hora de del punto donde haya esperado y ese tipo de cosas como sucede con la comida

Voz 0385 07:43 a que nos llevamos de casa que no suele costar poquito por no decir nada lo mismo pasa con la que no llega de Linkin Park

Voz 0342 07:49 para evitar que haya un fue un abuso como una economía colaborativa lo que se pretende que se compartan los gastos entonces para evitar que se pongan precio que no cumplen con esta regla digamos no escrita precio máximo de esta persona

Voz 0385 08:02 ahora ya no tenemos excusa para perseguir a nuestros familiares pidiendo las obras de la semana

Voz 10 08:13 en realidad seguimos caminando a lo largo de la frontera entre el mundo real y el mundo digital y allí en el digital nos encontramos a otro territorio que es el de los videojuegos

Voz 11 08:26 M

Voz 2 08:28 España es el cuarto país europeo que más gasta en videojuegos el año pasado esta industria ganó en nuestro país más de mil trescientos millones de euros que es decir más del doble de lo que suman el cine y la música nuestra relevancia en este mercado internacional quizás sea una de las razones por las que este año hemos sido el país invitado a la Games Com la feria de videojuegos más importante de Europa que hoy ha comenzado su décima edición en Colonia en la en en Alemania

Voz 1826 08:56 bueno pues hasta allí nos acercamos para hablar con uno de nuestros representantes en la James com Arturo Monedero que es vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de videojuegos Arturo Monedero qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal que hay es la primera vez que España asiste como cabeza de cartel a este festival esto esto significa algo

Voz 1 09:19 esto significa cosas buenas para los desarrolladores nacionales estamos en la mejor feria El Mundo para vender y comprar videojuegos tener esa visibilidad es algo muy muy importante para nosotros

Voz 1826 09:31 ya he ido acompañados bueno porque a esta cita hay dos arropado también por el ministro de Cultura Cultura y Deporte José Guirao que actividad la de ministro durante el día de hoy al que escuchábamos ya a primera hora aquí en la SER que mensaje lanzado sobre sobre el mundo del videojuego el ministro

Voz 1 09:49 bueno era importante tener a una figura tan importante como el ministro y en el discurso inaugural porque también ha podido hablar ante todo el mundo de las bondades de torpes ha repetido operadores nacionales la final bueno pues hemos podido estar hablando con él plantea los problemas que tiene la industria hay bueno a ver cómo podemos solucionarlo Si cómo atajar los ceros que nos quedan todavía a nivel de desarrollo así una una reunión bastante agradable y bueno que se fijen en el videojuego es es importante para nosotros

Voz 1826 10:22 es un respaldo importante digo el el ir acompañados tener el espaldarazo del ministro porque hasta el momento sí que teníamos claro que en esto del videojuego teníamos cierta cierto potencial industrial ahora el que se reconozca el que esté bajo el paraguas de la cultura hombre pues esto hasta en términos de marketing incluso puede ser interesante no

Voz 1 10:44 es muy interesante pero que al final eso quiere decir que poco a poco vamos sacar cambiando esos prejuicios que tenemos acerca de lo que eran los videojuegos que se reconozca como un bien cultural la final ahí artistas y creadores que se expresan a través de ellos sí indicó que tengas importancia y que tenga un respaldo a todos los niveles de la sociedad es es es clave es clave sobre todo ese dignifique no un poquito esta industria irá habrá que estamos muy contentos con cómo está funcionando la feria Mini un montón de estudios nacional les el ICEX de y un montón de asociaciones relacionadas a mostrar también su apoyo y que todos los remiendos en la misma dirección es una gran noticia por Fine para el desarrollo nacional

Voz 2 11:25 Arturo que diferencia España que nos diferencia con respecto a otros países como desarrolladores de videojuegos que vamos a mostrar que no muestre en otros en esta Games Com

Voz 1 11:36 bueno la verdad que la industria es muy compleja hay muchos niveles de progreso llevan desde la súper mega producciones que pueden estar costando seiscientos millones de dólares a desarrollos más modestos pero con una gran creatividad que pueden rondar los cien mil doscientos mil euros que nosotros estamos ahora mismo como a mitad de camino no tenemos un gran estudio productor de videojuegos pero el talento y sobre todo a la creatividad menos diferencia siempre le hemos sido muy de de de de multitarea de cada desarrollador es capaz de hacer un montón de cosas eso nos ponen nos da un plus yo creo de de mejora porque somos capaces de dominar todas las sabias que tiene la creación de videojuego y somos muy versátiles y creativos yo creo que es uno de los puntos más importantes para los desarrolladores

Voz 1826 12:23 la versatilidad la creatividad porque para hacernos una idea hay mucha gente trabajando de manera directa o semi directa en el mundo en la industria ahora podemos decir en la cultura del videojuego en en España

Voz 1 12:36 sí cada vez más cada año va creciendo muchísimo más estamos hablando de de mucho talento joven sobre todo de muchos perfiles tenemos desde guionistas moderadores dibujantes escritores se programadores casi tocamos todas las partes creativas o culturales disciplinas artísticas y eso al final hace que que haya un poquito más de esperanza

Voz 4 12:58 al pues para el trabajador joven una un mundo tan tan rejuvenecido ayuda a dar un poquito de salida no

Voz 1 13:09 a toda esta gente que que tienen y todos nos estás más cerca dijo que muchas veces simbolistas que que nunca han jugado videojuegos hice dan cuenta de los cerca que están posiblemente el cine o de la literatura o la música entonces es es es una industria muy bonita dura pero

Voz 4 13:26 lo ratifique seis otra otra

Voz 12 13:28 va de cultura como decíamos otra forma de ficción de acercarnos a la afición y que desde luego son universos que no se hacen así como por arte de magia no se hacen solos ingieren mucho trabajo y por lo tanto muchos trabajadores y muchos desarrolladores en todos los sentidos detrás Arturo Monedero muchísimas gracias

Voz 1 13:45 un placer gracias por dejarnos un hueco ahí un altavoz para pobre contarlos nuestras locuras

Voz 1826 13:50 hacia las buenas tardes

Voz 13 13:52 sí

Voz 1826 13:56 es que precisamente la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de los videojuegos de de sus hasta de sus cualidades terapéuticas lo estamos haciendo con José Ruiz director de la escuela para gamers esta característica la de mejorar la vida de las personas también la posee un Ipad bueno concretamente un Ipad que se había perdido

Voz 14 14:18 en en Vigo en Galicia

Voz 15 14:21 sí es

Voz 2 14:23 yo Historial de hay paz perdido de Mateo sí Mateo Nogueira su niño autista de siete años que hasta el pasado dieciocho de julio utilizaba Suay paz como una ventana al mundo era como un órgano más para él y le servía para expresarse para comunicarse con los suyos y también para aprender en el cole

Voz 15 14:42 sí

Voz 2 14:43 qué pasó ese dieciocho de julio bueno pues que Mateo perdió este dispositivo en una fiesta de cumpleaños entonces su madre lanzo un SOS a través de las redes sociales para encontrarlo una petición a la que han reaccionado más de veinte mil personas que han realizado esta historia Priscila OP

Voz 1826 14:59 si la caja donde es la madre de Mateo Priscilla qué tal buenas tardes para empezar lo más importe bueno lo más importante es

Voz 3 15:07 cómo estamos

Voz 4 15:10 ahora muy muy bien ahora ya disponíamos de otro aparato y está intentando recuperar el tiempo perdido claro él no puede estar sin

Voz 3 15:22 sí sí la tabla o yo claro el apoyo porque aquella andando y me apareció entonces a pesar de la movilización que todo eso no ha aparecido

Voz 4 15:31 ah bueno un pero todavía tengo esperanzas si todavía tengo esperanzas nuevas no hace el dinero no el aparato es lo que había adentro y que si no se recuperan no vemos muchas aplicaciones que nos sincroniza donde subí y allá donde va ya para la Tablet a terapias alcohol y a través de esta aplicación que se llama día a día especialmente no no todo lo que hace está reflejado allí con apoyos visual como dos con vídeos de lo de lo que ha pasado y le ayuda a entender pues conciertos como hay ayer me ha pasado en pasado anticipar lo que va a pasar entonces ya hacía mucho tiempo que trabajábamos con ella

Voz 1826 16:16 porque notables se pueden sustituir ahora entiendo entonces la table se puede sustituir pero aquello que formaba parte como la memoria que tenía y transferida la tableta

Voz 3 16:25 esa esa perdido no estaba tampoco no teníais ningún respaldo

Voz 1826 16:27 todo en la nube no había ninguna copia eso

Voz 4 16:30 sincronizar esa aplicación pie por ejemplo no hay manera de hacer PK

Voz 3 16:36 E incluso todas

Voz 4 16:38 los todos los vídeos que se saca a través de esta aplicación que entra directamente en su día en subo ahora en un sitio y tampoco está entonces tampoco hay como su piso la más que que cualquier dinero más que que cual que material y lo que está allí no no se fue

Voz 1826 17:02 es decir que la tenemos que recuperar Priscilla ver donde desapareció como desapareció porque yo creo que todavía no debemos perder la esperanza no como fue dónde dónde puede estar la tablet

Voz 4 17:12 pues esto yo la última vez que que tengo conciencia de tenerlo encima pues salirnos de un cumpleaños una volviera a de la arena no hay el niño estaba jugando con ellos estaba con ella mientras hay mucha movida muchos niños au se ha hecho de penúltimo ovación vuelve nerviosos no todo lo que no nos anticipa a todos los que no controlan todos esos ambientes ajenos a a los suyos pues les genera pues esto no era así su o no y allí encontrados fan no hay era una manera de esto te tener algo te este puridad dentro de El Mundo inseguro que yo no sé cómo

Voz 1826 17:59 nica con vosotros sobretodo se comunicaba vuelvo a repetir no es una Tablet que la Table Se puede sustituir es sobre todo a través de ese mundo que tenía en esa aplicación concreta en su tablet el por ejemplo si quería referirse algo que había vivido allí tenía como su memoria que podía ser muy gráfico para vosotros

Voz 4 18:16 exactamente es también el instrumento que lo será pero te has utilizado pues como hilo no para que llegara hasta ahí por ejemplo pues que pasó Samana pasadas por ejemplo si se hubiera enfadado en El cor de la profesora refleja esto dentro de su agenda El cuando está trabajando pues como va terapeutas es un vínculo que nos une no de la terapia Hay Mateu Wii la familia si los día pues que pasó aquí entonces se era el y de decir pues me enfade importa Fatás claro como los apoyos visuales estaba todo contado de una manera muy descriptiva le ha chutado ordenar sus pensamientos recular entender ciertos conceptos que son

Voz 3 19:06 a tratos no difíciles no no me puedo creer Priscilla que haya aparecido la funda la tablet no

Voz 4 19:13 sí sí a través de publicación que hizo sin Feinstein y ciclistas la funda tira orilla más

Voz 3 19:23 y me avisó osea que alguien ha cogido la tablet y ha tirado la funda