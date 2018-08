La Ventana de Canarias (22/08/2018)

Voz 1826 00:00 darse a Eli mantener esas dotes ya los tenéis diseñados Paraíso y esta es la primera vez que se ponía en práctica

Voz 0455 00:06 sí eso que en el departamento de ingenieros que se dedican a desarrollar Androni y son ellos los que se encargan todo esto yo al final soy el que lo pone en practica en en la playa y es la primera vez en Europa por lo menos que actúa con drones

Voz 1826 00:20 ya pero y esto se se actúa así desde vuestra empresa de forma particular o como quién organiza quién tiene es decir que ya sé que la unidad parece que la opera vas tú pero pero quien tiene la potestad para decidir si si sale como no salen los drones por ejemplo

Voz 0455 00:37 hay un coordinador en la playa que es quien gestiona tanto a los socorristas como a mi compañero a mi en el tema de los drones y también a la Policía Local él es quien decide si sale las motos de agua así sale de no sale o no sale nadie en este caso del coordinados nos dijo que salga la embarcación y que salga el dron pues nada pusimos el protocolo de actuaciones en marcha oí salimos sin sin dudarlo

Voz 1826 01:00 oye qué alcance tienen hasta dónde pueden llegar

Voz 0455 01:03 pues bueno este está diseñado para tienen una distancia de unos cinco kilómetros aproximadamente

Voz 0852 01:09 Diego qué habilidades tiene que tener un piloto como tú de drones en este caso de salvamento como como es el manejo técnico

Voz 0455 01:18 bueno lo que los cursos que estamos que nos exige a esa que es el título de piloto profesional de drones y luego además con una empresa tenemos la homologación para poder llevar Nerón es decir en hacer unas prácticas así unos simulacros y todo esto para poder dar

Voz 1826 01:36 servicios de calidad en la playa de momento estáis operando solo en esa en esa playa se pueden ver en otras playas

Voz 0455 01:42 hemos estado en Playa de Muro de Mallorca y de momento estamos aquí en el puerto de Sagunto pero vamos no no cerramos las puertas a ningún sitio oí estamos dispuestos a cualquier parte del mundo eran demostrado la tecnología que hemos desarrollado y a ver que realmente funciona

Voz 1826 01:59 pensando en otras latitudes a lo mejor bueno y eso que España es un país muy costero con muchas horas muchos días de propicios para el baño por lo tanto donde puede ser podéis estar en activo pero invierno que se hace como

Voz 0455 02:13 bueno en invierno lo que hacemos es mejorar el dron dos compañeros encargada de diseñar los y hacerle mejor es también tenemos departamentos de topografía dejen Matti cada tenemos muchas empresas grande que tiene un poquito de todo nada de momento este primer año donde nos hemos implantado en playas pero el año que viene seguramente pues estemos en otras partes del mundo dando servicio lo que que el invierno allí su verano

Voz 0852 02:38 oye Diego y una cosa para para que me pueda quedar a mí claro el el manejo del dron lo haces con un mando similar al de la Play no sé si son los mismos mandos por ejemplo que tienen las personas particulares que que tienen drones en casa como como va un poco eso

Voz 0455 02:50 si el mando que tenemos ahora mismo nosotros de momento es como el que puede tener cualquier usuario y si no es como en de la Pepe lo más parecido bajo el coche de control que hemos tenido toda la vida

Voz 1826 03:01 sí la verdad eso es el son

Voz 0455 03:03 a dos mando es muy sencillo Si luego los botones para poder manejar la cámara y todo esto pero vamos muy muy sencillos

Voz 1826 03:09 Diego Torres piloto de drones drones que salvan vidas Diego Torres muchísima gracias muchas gracias a vosotros

Voz 1 03:19 a ver

Voz 1826 04:06 así es veinticuatro seis si veinticuatro en Canarias a veces buscamos la manera de superar las adversidades que nos plantea la propia naturaleza otras paradójicamente simplemente intentamos salvar esa naturaleza en la que vivimos

Voz 4 04:22 estoy en el municipio contribuir a proteger el medio ambiente se puede hacer a nivel doméstico bueno las recomendaciones de los expertos apuntan a que sí de hecho las pequeñas iniciativas las que llevamos acabado a cabo cada persona son las que sumadas pueden tener un gran impacto sobre nuestro planeta

Voz 5 04:40 sí

Voz 4 04:43 la tarde en una cosa lleva a la otra queremos acercarnos hasta una de esas campañas una acción que está llevando a cabo un chiringuito de la localidad de de la localidad barcelonesa de Castelldefels se llama bar Tiburón este verano les propone a sus clientes cambiar un vaso lleno de colillas por una bebida nos lo cuenta nuestra compañera Marta Valderrama

Voz 6 05:05 sigue de Vigo que bebe

Voz 7 05:15 una campaña que intenta sobre todo concienciar que las playas están llenas de colillas de lo que estás contaminan

Voz 0577 05:20 no solamente para ayudar a recoger las colillas que habían la playa sino además para concienciar a la gente te vi Quique se de cuenta realmente lo que llegan a tirar un gesto muy típico el hecho de tirarlo en la arena si queríamos un poco que la gente estuviera la conciencia de lo que realmente están tirando es decir que está en la playa llena de colillas

Voz 7 05:38 por este motivo se les ocurrió esta idea con el fin de limpiar la playa Un vaso de colillas a cambio de un producto el chiringuito

Voz 0577 05:44 los os damos depende más de cerveza o un refresco o un agua incluso hay veces que el cambio es a lo mejor ser niño lo que quiere ser tolerado

Voz 7 05:54 pero no es la única medida que toman en el chiringuito tiburón contra las colillas

Voz 0577 05:57 nosotros les damos un cenicero que tiene forma de cualquier para queja al usarla es decir la sumar no vuelvan a la playa

Voz 7 06:05 los grandes de esta historia son los niños

Voz 0577 06:07 son los que se suman al hecho de de limpiar incluso luego también ganamos los toros para absorber a su padre eso con el gesto un poco también

Voz 7 06:16 no es la única acción que ha puesto en marcha este chiringuito también luchan contra el plástico y el cristal

Voz 0577 06:21 hacemos una acción de reciclaje la cual hacemos el logo de del tiburón a tamaño a tamaño gigante si hacemos una recogida simbólica con camisetas de resigne un equipo de reciclaje quiero que dedicáramos todo el cristal que hubiera supuesto todas las actual conseller de estar utilizado para el para hacer los mojitos durante ese verano pues hacemos una sesión fotográfica la playa ahí hacemos un certificado conforme se recogerán a lo mejor me quinientos kilos de cristal solamente

Voz 7 06:47 una enseñanza de verano que nos deja el tiburón nos podemos divertir reciclando

Voz 6 06:55 oye

Voz 1826 06:57 miramos algunos sí para protegerlo pero ya a nosotros mismos nos miramos mucho o poco demasiado Nos queremos nos respetamos

Voz 8 07:14 un estudio de la Academia estadounidense

Voz 4 07:17 cirugía facial plástica hay reconstructiva señala que el año pasado en Estados Unidos el cincuenta y cinco por ciento de los cirujanos atendió a pacientes que querían operarse para verse mejor en los selfies entre ellos había sobretodo adolescente aunque esta investigación se tendrán la hubiera estadounidense revela un patrón de comportamiento en alza entre los chavales joven

Voz 8 07:41 es que tiene ser youtubers influencer Celebrity Ike

Voz 4 07:45 ahora más que nunca cuidan quien algunos casos distorsionan su imagen la imagen que quieren mostrarle al mundo en definitiva

Voz 1826 07:51 esta realidad por supuesto a suponer un riesgo si se convierte en eso en una obsesión si decidimos acudir por ejemplo a un cirujano para que nos convierta la persona que vemos en las redes sociales como Instagram Chad tras a nuestra foto todo tipo de filtros bueno según el estudio al que nos referimos las redes sociales aceleran este proceso de auto distorsión que pueden derivar en

Voz 9 08:13 trastorno disc More Fico corporal vamos a intentar entender un poquito más esta realidad para valorar los riesgos hemos llamado desde luego a Jesús de la Gándara

Voz 1826 08:23 a nuestro psiquiatras siempre de referencia jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos Jesús qué tal buenas tardes hola buenas seguir así que no dice este estudio cada vez más demandantes de cirugía estética que buscan transformar su aspecto físico para que sean realidad como el que nos ha dado gracias a un filtro una de esas fotos retocadas estaba pensando que esto es la versión más moderna de todas del síndrome del espejo de tu libro

Voz 10 08:47 claro sí luego acaban en la consulta de un psiquiatra obviamente San por el cirujano que acabó en el psiquiatra por supuesto el síndrome del espejo ya se ha convertido en una especie de lugar común no dentro de las redes si en fin una bibliografía científica es una es una evidencia que la multiplicación de espejos que ha sucedido en el siglo XXI iba a llevar a esto antes teníamos una espejos de vidrio no mirábamos jugábamos nosotros solos que no veíamos malo excesivamente mal pues teníamos una distancia ahora ay esos espejos además están los escaparate las revistas el escaparate mismo en general que generan espejismos estupendos magníficos pero imposibles y finalmente está en las redes sociales las pantallas todas las pantallas no los Black Mirror Panteras Negras que es un espejos pero las abres ese convierten en ventanas a un mundo en el que nos comparamos y ahora resulta que lo comparamos nos juzgan miles millones de personas es decir que ellos se pasa de ser una orgía a tener miedo pánico a ser más feo con los demás cuando el selfie pues es una de esas pantallas en la cual nos juzgamos comparamos

Voz 1826 09:56 por qué tal tenemos pánico a ser más feos que los demás incluso estaba pensando podemos llegar a tener miedo de ser más feos que nosotros mismos que que la imagen que nos da ese filtro ese nuevo espejo no Jesús sí porque siempre podemos visto

Voz 10 10:10 lesionar la pero nosotros podemos mentir pero no nos engañamos ya podemos intentar mentir pero nuestro cerebro sabe que no es así como nuestro cerebro siempre que te miras al espejo o a una pantalla hay tres movimientos primero tú proyectar la imagen sobre ello luego el espejo o la pantalla te la devuelve entre la devuelve como quiere y finalmente Judas o sea que hay como mínimo tres movimientos la imagen se va distorsionando en esos tres movimientos pero si además metemos redes sociales ya no son tres movimientos son miles millones movimientos la distorsión que se produce además en es enorme por lo tanto la posibilidad de juzgar no se adecuadamente salir perdiendo pues es enorme

Voz 1826 10:53 este es un estudio decíamos El que no servía de punto de partida de la Academia estadounidense de cirugía facial habitualmente nosotros desde aquí parece que como hay muchas cosas de la vida que parece que no va con nosotros o que nosotros lo vemos como concierta con con cierta distancia con cierta superioridad de no nuestra cultura todavía no ha llegado a ese grado de a ese grado enfermizo el IRA a un cirujano plástico para que nos retoque la barbilla o la papada o tal pero porque queremos ser como lo que nos demuestra el filtro de la fotografía esto me parece que sólo pasa en América tú tienes claro de estos Jesús sí claro

Voz 10 11:31 los cada vez más esencialmente bueno pues chicas no más que

Voz 0455 11:36 sicos todavía porque yo creo que en el fondo son

Voz 10 11:39 aunque secunden más perdiendo en el fondo son más valientes y se atreven a sentarse delante de nosotros ya pedirnos ayuda los chicos los hombres todavía como que con lo que yo soy no no me voy a poner en manos de nadie no así es que lo vemos cada vez más vemos que hay una especie de ostracismo social en la imagen que hace que las chicas especialmente por un tipo de de de fealdad sufra mucho Juanes haciendas más horrorosa que se puede tener ahora mismo si eres joven te comparas y tal pues la obesidad desgraciadamente eso es increíble que hacen que estemos predicando constantemente por favor no no juguemos la obesidad como una enfermedad como una patología como una orgía pero qué va se proyecta inevitablemente cada vez más

Voz 1826 12:29 no hay nada que hacer ahí Jesús Lobo porque porque esto es que cómodo es cierto desánimo ya después de tanto predicar pero nada que que nos empeñamos en eso

Voz 10 12:39 sí pero nos empeñamos porque yo creo que hay mucho que hacer de hecho es la postura que mantengo siempre que me encuentro con esto en la clínica con un optimismo terapéutico sin duda no tengo la más mínima duda que podemos hacer muchas cosas y que podemos hacerlas bien y que convertimos a esas personas en una persona que acabó nombre acaban queriendo esas mismas porque en definitiva en todos estos movimientos que estoy contando entre un el vaivén de la imagen al espejo al espejo la imagen unos juicio etcétera hasta una cosa que se llama el amor el amor propio ni el amor y el amor a nosotros mismos pues si no lo manejamos adecuadamente no sé bastante delicada no como yo siempre les digo a a las personas porque yo te juegas como te juzga haría título madre de tu padre como común me perseguirán el prólogo nueve Don Quijote decía pues los padres siempre tienden a sus hijos y sus faltas las convierten en lindezas

Voz 1826 13:31 sí pero eso es padre o madre es difícil de entender del todo no

Voz 10 13:36 es aprender a hacer un juicio basado en una contemplación juicioso mesurada adecuada proyectar sobre esa imagen la misma tolerancia que proyecta sobre los demás igual que tienen simpatía con otras personas puedes aprender tener empatía contigo mismo y eso llama neuronas espejo el cerebro lo sabe hacer ahora hay que aprenderlo claro Jesús no sé si

Voz 1826 14:01 sí todos padecemos en Mallorca

Voz 0852 14:04 menor medida este síndrome del espejo y que fronteras personales podemos ponerle cada uno para que eso precisamente no vaya más todo

Voz 10 14:12 lo lo sino no padecemos lo podemos padecer y hay cuestiones que tienen que ver con la edad hombre esto generalmente las personas más jóvenes con una edad menos consolidada etcétera lo padecen más pero no nos olvidemos por ejemplo de los hombres de cierta edad y la pérdida de pelo calvicie por lo tanto está claro cuáles son los límites pues hombre el primer límite que tendríamos que poner la magnitud el problema no es que antes es que haya espejos es que recibimos tal magnitud de información estética tan inconstante que claro las personas más vulnerables se ven recordadas necesitan adaptarse a uno procesos estrés muy estresantes porque son cambiantes persistentes permanentes muy insistentes entonces hace que la persona más débil vulnerables con peor autoestima etcétera se adapten muy mal por lo tanto yo creo que la magnitud es la es el primer límite y luego la cualidad de esa de esa proyección estética la bellezas estupenda pero nunca Garanties nunca granates siempre exige esfuerzo

Voz 1826 15:15 de la Gándara psiquiatra siempre es un placer siempre es muy interesante jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos muchas gracias Jesús

Voz 10 15:23 como siempre un placer gracias

Voz 11 15:27 sí

Voz 12 15:29 no hay nada yo mismo lo normal

Voz 1826 15:39 bueno decía que todo en todo esto en la relación la nuestra con el espejo y lo que el espejo unos de los otros espejos que nos rodean que son los de los filtros y las redes sociales que había una una vacuna para para luchar contra contra todo lo que nos puede devolver o que nosotros queremos que nos devuelve de manera distorsionada al espejo y es el amor bueno pues no vamos a dejar la tecnología ni las aplicaciones seguimos conectados pero para hablar de eso de amor de amor a veces de pasión porque puede que este verano comience eso el amor la pasión en una aplicación os red social en verano Sergio parece que un número considerable de historias de amor empiezan ahí en nuestro amor

Voz 4 16:20 es una de las conclusiones de un estudio realizado por la Plataforma de contactos Meetic un informe elaborado por esta red social de citas señala que en agosto más de quince mil quinientas personas se descargan diariamente apps de dating es decir aplicaciones para encontrar pareja

Voz 13 16:35 eh y sería

Voz 4 16:38 dónde está

Voz 13 16:41 trece de agosto según este estudio es el día

Voz 4 16:43 más calentito en el que se produce más registros de personas para utilizar esta plataforma en el caso de Meetic se produjeron casi un cuarenta por ciento más de descargas en su aplicación en verano que en los meses anteriores dos datos más nos gusta ligar desde la playa o desde un chiringuito y el móvil es el dispositivo estrella para hacerlo

Voz 5 17:03 claro claro claro claro

Voz 1826 17:10 como Liga nuestros oyentes en Merano son más tradicionales son más digitales vamos a verlo

Voz 8 17:24 no se todo el año pero el verano creo que creo que vamos para la gente está con otra Honda me parece

Voz 4 17:39 gente con poca ropa es decir la chicha Roberto la chicha chichas la clave para alegar más en verano según estos oyentes claro pero ojo con cómo te presentas a tu cita una ves Pace pases de pantalla

Voz 15 17:51 un chico una vez vino con una alegría muy grande en un ojo me dio mucha vasco te puede pasar a cualquiera pero la Grammys

Voz 8 17:59 a grande

Voz 1826 18:06 sí daña que mató el amor es el título de la Héctor podría ser el título de la historia y es que para triunfar en este mundo primero edito aseado y luego mirar el arte de la filosofía de Gandía

Voz 15 18:18 esto para mí es el momento que más se liga es el momento en el que mejor te encuentras contigo mismo y pienso que el verano ayuda también mucho a a que la gente socialista dice más pero es cierto que yo creo que es ibas con con sabes con la idea sino con ese como entregarme si está así estás de mentalmente pero estar receptivo a ello te aparece cuando sea invierno en otoño cuando seamos

Voz 8 18:44 yo como la receptividad es la clave bueno eso que Cupido no te le

Voz 16 18:53 se ponen perfiles de verdad lo que pasa te llevado muchas

Voz 15 18:57 eso tú sabes saben

