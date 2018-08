La Ventana de Canarias (23/08/2018)

Voz 1 00:00 eco como bien explicó Antonio de la Torre la riqueza de ser actor es interpretar distintos personajes y aprender de todos ellos

Voz 2 00:06 creo que lo bueno actuar es que sirve para eso para para dar en el Madrid cuanta más teles hago personajes algo más di cuenta que la vida política

Voz 1 00:16 sorprendentes que por exigencias Dion hasta Willy Toledo cambio de ideología después de mucho reflexiona

Voz 3 00:22 ahí la decisión de afiliarse al Partido Popular

Voz 4 00:27 María

Voz 5 00:34 bueno excelente como siempre muchísima grado

Voz 1826 00:36 los a nuestra compañera Alejandra Morata que cada semana se ha ido apuntando con nosotros y nosotros lo agradecemos eternamente se ha ido apuntando al Rando mismo Ike vamos a echar mucho de menos porque ella termina su trabajo veraniego la radio muchas gracias Alejandra Bueno El arte en todas sus facetas sigue siendo nuestro hilo conductor esta tarde lo siguiente arte robado

Voz 7 01:05 es eh

Voz 0480 01:16 noviembre de mil novecientos ochenta y cinco es el año en el que comienza nuestra siguiente historia es la fecha en la que la mujer ocre un cuadro del fallecido pintor holandés Willem de Kooning fue robada del Museo de Arte de la Universidad de Arizona el año pasado es decir treinta y un años después este cuadro cuyo valor supera los cien millones de dólares fue recuperado quién lo robó

Voz 1826 01:39 qué qué pasó con el cuadro durante esos treinta y un años bueno todas estas respuestas las han encontrado Beatriz Sevilla una tuitera que ha convertido en viral esta historia a la que saludamos a esta hora de la Ventana Beatriz qué tal buenas tardes que hay bueno menuda historia no

Voz 8 01:58 ya

Voz 1628 02:01 total total total total tú cuando te encanta

Voz 1826 02:03 tras con esta historia

Voz 1628 02:05 se puede hace un par o tres semanas

Voz 1826 02:08 sí

Voz 1628 02:11 está escuchando escuchando en un polcas Illa mencionaron así como un poco de pasada hice no puede ser no puede ser verdad esto no puede ser la busqué yo estuve leyendo sobre ella quitarle y la verdad es que Felipe bastante se lo conté a todos mis amigos y al final dices bueno voy a poner límites para que entre la gente iba a la gente

Voz 1826 02:29 se ha enterado cuánta gente tienes tu constancia de que se ha enterado gracias a tu relato

Voz 1628 02:35 pues la última vez que miraba como a dos Mi pico pero tuit tenía

Voz 1826 02:40 eso en cuanto a ex ahora que haya llegado del mensaje por ejemplo el que abre el hilo no sé si tienes tú la estadística de ese de ese mensaje pero imagino que que a muchas más miles de personas no

Voz 1628 02:51 pues no sé mucha gente me repitió repitió Évole ole

Voz 1826 02:54 qué dices es Follonero Jordi Évole pues la la Liga Opar ya ha sido entre tu historia que es buenísima IR Twitter de Jordi Évole oye comenzaba a tus tuits diciendo que este relato es toda una lucha contra el capitalismo explica beso

Voz 1628 03:12 a ver era un chiste he de decir pero también me parece que robar un cuadro de ciento sesenta millones de dólares luego quedar pero en tu casa que vale mil veces menos que el cuadro no venderlo nunca en tu vida hasta que te mueres

Voz 1826 03:26 eso es

Voz 1628 03:29 pero es decir no vender ese cuadro quedarte en tu casa pudiendo venderlos y hacerte de oro vivir una vida normal pero con un cuadro carísimo en tu casa me parece como poco como una rebelión así un poco sutiles no tampoco diría que es luchar contra el capitalismo

Voz 1826 03:44 bueno no lo entiende se entiende

Voz 9 03:47 la ironía el sarcasmo la acidez que había ese comentario porque hombre sí que es eso

Voz 1826 03:53 en una paradoja como tú decías del capitalismo bueno de cuando nos pasábamos también la vida ahorrando ahorrando ahorrando después es posible que que también nos vayamos sin sin haber podido disfrutar de todo aquello que hemos ahorrado no de del Patrimonio S sea lo que pasa es que esté al menos tiene valor artístico y el resto de la humanidad pues sí que lo puede sí que lo puede heredar no Beatriz

Voz 0480 04:15 Pero Beatriz tú que has investigado es la que nos has contado esta historia relatarnos un poco lo que pasó quién robo ese cuadro como se preguntaba Roberto y que hicieron con el cuadro

Voz 1628 04:25 pues a ver eran una pareja de maestros y es que bueno nacieron en Nueva York y luego vivían en una ciudad pequeñitas de Nuevo Méjico en una especie de Rancho así un poco cutre y barato si les gustaba bastante viajar y tal y entonces pues un día viajaron a Arizona y fueron al Museo de la Universidad de Arizona tras ella hablaba con el Guardian Le distraía él pues hacia donde está el cuadro lo rajó con un con un cúter lo rollo muy pequeña no me tienes la abrigos disponen los dos nunca más se supo de ellos excepto uno cuando el el cuadro volvió lo hicieran puede colgarlo y detrás de la puerta de su cuarto de manera que sólo se bellas y cerramos la puerta por dentro

Voz 1826 05:11 ya

Voz 1628 05:12 si no lo vendieron nunca

Voz 1826 05:15 sí bueno pero creo fue

Voz 1628 05:17 qué osea treinta años después en dos mil diecisiete El murió en dos mil doce y ella murió en dos mil diecisiete cuando murieron pues todas sus pertenencias terminaron en un anticuario incluido el cuadro este yo entonces pues al anticuario los clientes lo empezaron a decir oye tal esto parece que es un cuál es el rollo dio pues claro no se lo creía pensaba que era una imitación hasta que goleó De Kooning rogando yo ya habían robado ese mismo cuadro de del museo Verizon hay entonces llamó hijos Hola chicos

Voz 1826 05:51 sí que tengo aquí esto que se parece mucho y además parece que lo estado mirando y tiene como una raja que es posible que lo ha hecho con un cúter como dicen y cuentan las crónicas oye Beatriz pero ahora ahora en serio yo estaba pensando qué una idea una lectura es la que tú decías con el hilo de estos una paradoja del capitalismo y tal es posible que esta pareja igual no tuviera otra pero tenía una sensibilidad especial artística y lo que querían era el cuadro y quería y por eso se veía sólo cuando cerraba la puerta porque sólo cuando en la intimidad de lo que ellos contemplaban en su universo era cuando disfrutaban para sí y para ellos en exclusiva el quad

Voz 1628 06:27 pero claro a ver yo no no creo que él dijera no voy a luchar contra el capitalismo robando una cosa muy no

Voz 1826 06:33 no no es eso rayo

Voz 1628 06:35 lo que es inclemente pues querían disfrutarlo yo creo que un poco rara eh o sea sitúa a sus fotos parecen un poco raros

Voz 1826 06:43 eso eso sí juzgar por apariencias pero vamos que si si lo parece lo pareció

Voz 1628 06:50 sí y luego además lo que hacían era sea por un lado eran los otros escribían poesía y relatos tal y luego además viajaban muchísimo viajaban como haciendo cuarenta países y les gustaban como Las aventuras y tal me imagino que por eso robaron un cuadro super caro pero la parte más guay de la historia me parece a mí es que en una de los libros de relatos que sacaron tenían un un relato que quemar el ojo del Jaguar que iba de una madre y una hija que roba un esmeraldas muy cara y no a la vez y le hice la quedan el relato termina con una frase que es algo así como únicamente dos ojos estaban allí para verlo

Voz 1826 07:25 cuando me parecen

Voz 1628 07:27 está dos pares de ojos estaban allí para para el empleo

Voz 1826 07:30 el hombre de un par de ojos pero con un par e también lo escribió en ese ese relato hay como dejando marcado el el camino como dejando una pista esto está recordando a a un asesino en serie sino que también había escrito lo detuvieron por eso precisamente porque dejaba muchas pistas de cómo mataba él en sus relatos de supuestamente en sus relatos de de ficción

Voz 0480 07:55 hemos querido saber tú sí Beatriz esto esto que has hecho esta investigación que has hecho luego contárnoslo a través de las redes sociales no sé si a ti te inspirado para seguir indagando investigando en otras historias y quizás escribir un libro o hacer un relato un hilo como el que has hecho pero más largo

Voz 1628 08:10 eh pues tampoco lo había pensado lo que sí que pensé que ojalá hubiera más victorias así que seguro que las hay pero o me la encuentro o tampoco no sé no sé si tengo mucho tiempo para ponerme a buscar

Voz 1826 08:21 pues escucha escucha la radio eh porque contamos muchas de estas historias hombre tan buena es tan buenas como como estas no a todas horas pero oye por eso estoy hablando por eso te digo si un día trip hop claro por qué te crees que te hemos llamado digo madrileña que nos cuente con todo lujo de detalles a ver si te surge alguna otra en el camino tenemos otra oportunidad para hablar Beatriz ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 1628 08:44 muchas gracias enhorabuena suerte pasado

Voz 1826 08:46 no

Voz 3 09:10 sin

Voz 1826 09:17 qué historia sí que formatos puede adoptar el arte puede transformarse en un cuadro en un cuadro robado en música también en grafeno

Voz 0480 09:39 hay quien lo llama el material de Dios es más resistente que el acero más ligero que el aluminio muy flexible el grafeno se ha convertido en el material del futuro que ya está aquí la importancia de este material sus infinitas posibilidades especialmente en la telefonía móvil pero también en la biomedicina han llevado a la Unión Europea invertir mil millones de euros en investigaciones en torno a las aplicaciones del grafeno

Voz 1826 10:16 y uno de los expertos españoles que trabaja con este materiales José Antonio Garrido José Antonio está investigando la posibilidad de realizar implantes

Voz 5 10:23 cerebrales con grafeno son

Voz 1826 10:26 es el de crear sensores que conectados al cerebro permita mejorar la calidad de vida de de personas con problemas comunicativos o de visión entre otros José Antonio Garrido es investigador investigador ICREA del Instituto Catalán de Nano Ciencia nanotecnología José Antonio qué tal buenas tardes buenas tardes a ver primero para entender el grafeno es todo ese material parece que que sea la panacea el material Milá qué es exactamente el grafeno

Voz 13 10:51 bueno es un material cristalino que está compuesto por átomos de carbono no Illa característica más llamativa es que la espesores de de un solo átomo de carbono no por lo que forma parte de lo que conocemos como material bidimensionales sabe lo que es interesante gesta este esta característica física no de este espesor de un solo átomo hace que el material tenga un conjunto de propiedades que lo hace no obstante único o no yo lo habéis presentado vosotros pero su material mecánicamente muy resistente al haber flexible que conduce muy bien la electricidad y el calor que es químicamente inerte y también lo que llamamos río compatible que es que en contacto con el sistema por ejemplo con sistemas biológicos no produce ninguna ninguna inflamación absorbe la luz de una forma también muy característica sale da mucha versatilidad y por eso bueno pues está intentando aplicarse en en muchas diferentes campos de aplicación no

Voz 1826 11:46 claro y en este que nos ocupa que nos ha llamado poderosamente la atención porque desde luego desde que oímos hablar del grafeno además de todo esto siempre lo hemos relacionado con el material del futuro el material desde luego milagro en el caso de la biomedicina como como co cómo podría ayudar

Voz 13 12:03 bueno es muy versátil como he dicho antes y entonces tiene como diferentes ámbitos de aplicación el campo de la biomedicina

Voz 1526 12:10 eh

Voz 13 12:11 nosotros por ejemplo que estamos desarrollando e intentando utilizar a propiedades del material que nos permitan desarrollar sistemas para interaccionar con sistema nervioso sistemas que nos permitan por ejemplo estimular el sistema nervioso o a medir actividad al sistema nervioso y eso nos permitirá desarrollar por ejemplo terapias cuando estimula el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico se pueden desarrollar terapias pues para para mejorar ciertas dolencias o cuando estamos por ejemplo monitorizado actividad sistema nervioso podríamos desarrollar también terapias pues por ejemplo para para conectar un sistema a un brazo robótico por ejemplo directamente con el cerebro

Voz 9 12:55 ya hay una de esas cuestiones que a nosotros como divulgadores como periodistas aquí en la radio siempre nos nos gusta precisar

Voz 1826 13:04 y andar con cierta precaución es que cuando leemos un titular así tan llamativo parece que parece que sea una realidad es decir que mañana ya nos va nos vayamos a encontrar con con el invento resultante y esto estamos hablando para que sea realidad de cuanto tiempo

Voz 13 13:19 bueno depende mucho de la ámbito la aplicación a la que nos refiramos

Voz 1628 13:23 no cursos con vosotros

Voz 13 13:25 es en que hay que poner los pies en el suelo e ahora mismo el el grafeno el uso del grafeno para dispositivos biomédicos está todavía a nivel de investigación básica y a nivel de investigación incluso experimentación con animales para que este dispositivo que dispositivos basados en grafeno que lleguen a para el uso en humanos pues tiene que pasar una etapa de regulación tiene que llevar una ensayos clínicos en humanos que hacen que eh dependiendo de la aplicación pero que no verán no veamos productos detengan grafeno en aplicaciones médicas hasta dentro de cinco años

Voz 0480 14:01 José Antonio el que estéis utilizando el grafeno para posiblemente en el futuro es si es que funciona pues poder implantarlo en el cerebro y utilizarlo en ese sistema nervioso también significa que eso se podrá utilizar en otras partes de nuestro cuerpo en otros ámbitos en otras situaciones para mejorar precisamente dolencias que tengan las personas

Voz 13 14:21 sí correcto sea las aplicaciones que nosotros desarrollamos estamos intentando desarrollar van desde A por ejemplo lo que habíamos hablado antes monitorizar la actividad eléctrica de en el cerebro por ejemplo para controlar en el caso de una persona que tenga alguna dolencia motor agrave pues para controlar

Voz 1628 14:42 un sistema externo un brazo

Voz 13 14:44 robótico una pierna robótica no dan también se puede utilizar en aplicaciones por ejemplo para estimular el sistema nervioso pero cercano al nervio óptico esto se está utilizando no con grafeno aún pero sí con otros productos para hacer e implantes de

Voz 1628 15:00 vino

Voz 13 15:01 el grafeno aquí en este caso lo que mejoraría sería la capacidad del implante para estimular las células de la retina que están cerca del nervio óptico en otras aplicaciones en las que aplicaciones biomédicas

Voz 1628 15:14 claro

Voz 13 15:14 las que se podría utilizar el grafeno y que ahora se utilizan cara utilizan metales como como el material activo son para lo que se llama la estimulación profunda el cerebro por ejemplo para tratar el Parkinson lo que se hace ahora mismo es implantar una serie de electrodos en el cerebro profundo y a través de impulsos eléctricos pues estimula el área

Voz 1628 15:38 para mejorar pues la violencia de género

Voz 13 15:40 eso del Parkinson con el grafeno lo que nosotros intentamos es aprovechar la alguna de las propiedades que mejorarían lo que sería la la respuesta que o mejorarían las propiedades de de estos nuevos dispositivos

Voz 1826 15:55 siempre decimos increíble cuando en realidad lo que queremos decir es asombroso desde luego es lo que lo que no sale exclamar después de lo que escuchamos aquí en voz de José Antonio Garrido investigador científico especializado en ciencia y nanotecnología José Antonio ha sido muy interesante muchísimas gracias

Voz 13 16:12 muchas gracias a vosotros gracias buenas tardes

Voz 1826 16:15 acabamos de hablar con con él con este investigador que centra sus esfuerzos en acelerar la llegada del futuro para mejorar la vida de las personas pero ahora cambiamos de especie vamos a hablar de un animal al que afortunadamente también se le ha podido ayudar

Voz 14 16:35 mañana

Voz 15 16:36 no nos despertamos escuchando la historia de un buitre con suerte con mucha suerte un buitre leonado al que ayer por la tarde encontraron desorientado y exhausto los bomberos de Córdoba estos bomberos le prepararon un lugar para para cobijarse durante la noche y lo alimentaron muy bien Roberto con agua hija jamón

Voz 1826 16:56 durante la mañana este este buitre ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Los Villares en Córdoba hasta allí nos vamos para saber a ver cómo se encuentra a esta hora hablamos con Rafael Arenas que es coordinador del plan de recuperación y conservación de aves necrofilia gas en Andalucía Rafael Arenas qué tal buenas tardes buenas tardes qué tal muy bien cómo cómo se encuentra el el animal ahora mismo

Voz 1526 17:19 bueno pues ahora mismo está con el cuidado hoy cada vez contra la mejor no porque básicamente lo que hay que suministrar alimento porque lo que tiene una desnutrición bastante grande no se ha cogido a tiempo y con toda seguridad saldrá adelante

Voz 1826 17:33 ya tiene desnutrición sufre a pesar de de lo que ahora nos estaba recordando aquí Sergio que parece que tuvo una Nacional suculenta con el cuerpo de Bomberos después del rescate no

Voz 1526 17:43 sí lo que pasa es que esto es una cuestión que viene de largo eh pollo del año que ha nacido este año ya ha empezado a volar una un hecho bastante bastante común dentro de lo que cabe no de hecho esta misma tarde estamos anunciando otro caso en Cataluña no y ayer sendos dio un odio tramos otro aquí también en Córdoba y esto se despista once salen de su zona son jóvenes no saben todavía encontrar alimento van pasando los días no encuentran alimente llega un momento que está muy debilitado hice posan en cualquier sitio no si pagan al medio natural pues a veces no nos damos cuenta ahí cuando estaba entre una ciudad pues generalmente pasárselo fortuna de un edificio en este caso en este caso era una una para ir allí es donde se lo rescataron los bombero

Voz 1826 18:29 cuando se les rescata entonces en esas condiciones saber es ilegal lo primero que pilla porque está alimentación que estamos hablando del jamón esto ha sido muy llamativo a lo mejor no es el tipo de comida en principio nada más adecuado para el animal

Voz 1526 18:41 no no porque es un animal carroñero lo que comen en libertad es carné carne

Voz 16 18:46 muerta no perder toda forma tampoco pasa absolutamente nada no hay que agradecer a los bomberos que han intentado hacer lo mejor

Voz 1526 18:52 posible y bueno y como decía la dieta Un poquito cara ahí Macy fueran ibérico no

Voz 1826 18:59 pero porque me decía que entonces no están no es tan raro no es tan extraordinario encontrar este tipo de animales en esas condiciones no no no es raro siempre

Voz 1526 19:08 fue a finales del mes de agosto y en el mes de septiembre suelen recuperación en toda la provincia de recuperación y hay buitre leonado incluso negro no suelen llegar ejemplares debilitados por esta circunstancia son jóvenes no saben bien lo saben reconocer bien el alimento se encuentra en el lugar es que ya no saben dónde hacer aparecen en lo alto de una azotea de un edificio apareció una autovía como que estaba comentando entre Cataluña también de hoy no aparecen en los sitios más a variopintos no bueno y la ciudadanía afortunadamente está muy concienciada Visa o bien en el caso de Andalucía al ciento doce la Guardia Civil ante Medio Ambiente a la Policía Local incluso la bombero y bueno y siempre hay sistema de coordinación entre

Voz 16 19:52 los dos para para intentar salvar la misma