La Ventana de Canarias (24/08/2018)

Voz 1 00:00 luego espere fuera no sé cuánto de vez en cuando oía cómo alguien caiga al suelo primero sonaba de vez en cuando las muchos caras poco muerte yo pensaba será mi hija estuve abrazada a ella hasta que mereció no coches y yo te digo dónde asestado decía entonces allí entraba por comida agua dormía la furgoneta de los militares no tenía fuerzas para hasta que volvió la luz sí después de todo esto estaba equivocada no vino Jesús no pasó nada

Voz 2 01:34 y esto tiraban venga

Voz 1667 01:39 la Guardia Civil han encontrado dos cadáveres en la Sierra grande de hechos en la comarca pacense de Tierra de Barros según fuentes cercanas al caso se trataría del cuerpo de un niño y el de un militar ambos en un avanzado estado de descomposición se desconoce por el momento si este hallazgo tiene relación con la veintena de cuerpos encontrados ayer en la finca perteneciente a la secta del sol negro por el momento es toda la información de que disponemos ampliaremos la información tan pronto como tengamos nuevos datos

Voz 10 04:06 el gran apagón

Voz 14 04:11 segunda temporada capítulo VI el profeta

Voz 15 04:21 tras su de reaparición pública Eduardo Bravo autor del podcast la mitad oscura estrenó su primer programa de radio el sábado nueve de mayo de dos mil veinte

Voz 16 04:33 se tituló el profeta con Eduardo Bravo

Voz 1787 04:37 bienvenidos amigos y amigas a esta primera edición de El profeta algunos me conocéis otros muchos no así que me presento me llamó Eduardo Bravo durante las próximas dos horas voy a ser vuestro conductor

Voz 17 04:59 en este

Voz 18 04:59 programa que esperamos sea de nuestro agrado vamos a abordar cuestiones que raramente tienen cabida en los medios de comunicación queremos hablar de conspiraciones queremos hablar de misterios de secretos de todas esas cosas

Voz 1787 05:12 iniciativa que no tienen explicación o si la tienen pero es silenciada en este programa vamos a tener la mente abierta ese va a ser nuestro mantra hasta ahora hablar de misterio y conspiraciones era casi un estigma verdad eso ha cambiado si algo le debemos al gran apagón es precisamente eso que los digamos mal malpensados parece que ahora somos escuchados si desconfía de los gobiernos Si crees que te ocultan algo si crees que hay una verdad más allá de lo que nos cuentan este es tu programa ahora y antes de pasar al primer tema de la noche quiero presentaros al que va a ser mi colaborador principal algunos ya ya lo conocéis es físico trabaja en el Centro de Astrobiología haré Madrid se llama Mauricio Galera dos Bricio bien medio no recuerdo qué tal va estupendamente el duque qué tal cómo cómo te sientes delante de un de un micrófono de verdad fue la primera entrega del profeta fue un rotundo éxito en las

Voz 15 06:25 me de sociales cosechó críticas elogiosas de manera casi unánime la emisora que había tratado el lanzamiento del programa con discreción puso entonces en marcha una intensa campaña de publicidad

Voz 19 06:39 hay un lugar donde las cosas no son como te han contado donde la versión no oficial es más creíble que la oficial donde somos escépticos donde lo dudamos todo hay un lugar donde somos

Voz 1787 06:54 como tus amigos amigas bienvenidos a El profeta

Voz 10 07:00 todos los sábados y filo de la medianoche el profeta con Eduardo Bravo

Voz 15 07:10 el profeta duró sólo doce programas su última emisión tuvo lugar el veinticinco de julio de dos mil veinte tres días después su presentador Eduardo Bravo y su principal colaborador mauricio Galera fallecieron en un accidente de tráfico

Voz 1275 07:29 tenemos una noticia trágica de última hora Eduardo Bravo y Mauricio Galera compañeros de esta casa han muerto esta tarde en un accidente de tráfico según acaba de confirmar la Guardia Civil los hechos han ocurrido pasadas las ocho y media de la tarde en el tramo de la M cuarenta comprendido entre las seis y los túneles de El Pardo aunque la investigación sigue abierta todo parece indicar que Bravo que conducía el coche en el momento del siniestro

Voz 20 07:52 ha perdido el control del vehículo los dos ocupantes han sido evacuados urgentemente por ambulancias medicalizadas pero muerto antes de llegar al hospital La familia de Bravo ha pedido respeto a su intimidad en estos momentos tan duros

Voz 15 08:08 pocos creyeron que se tratase de un accidente escuchamos al fiscal general del Estado en una comparecencia ante los medios de comunicación

Voz 1239 08:19 no saben he ordenado que se investigue las circunstancias que han rodeado la muerte de estos dos periodistas Eduardo Bravo y Mauricio Jalisco hay indicios de delito hay alarma social hay alarma social eso es evidente y hay también motivos para pensar que se puede haber cometido un ilícito penal sí que motivos bueno esto es todo lo que puedo decirles por el momento gracias fiscal fiscal fiscal

Voz 15 08:44 surgieron toda clase de teorías conspirativas quién estaba interesado en silenciar a Eduardo Bravo muchos relacionaron su muerte con un anuncio que el propio Bravo había hecho en el que sería su último programa

Voz 1787 09:01 estamos hablando de cincuenta y seis la agencia no existiera sí señor pues estupendo trabajo de investigación Mauricio felicidades gracias muchas gracias seguiremos hablando de ello en otros programas seguro porque es un tema que yo estoy convencido de que interesa a nuestros oyentes pueden cuando queda porque se queda mucho que contar todavía no hemos hablado por ejemplo del papel que jugó Cuba en todo bueno bueno bueno esto nos lo guardamos de momento no es buena porque te información puede orilla muchas gracias eh nosotros vamos ya pero antes quiero hacer un anuncio a todos los amigos y amigas del proceso es que la semana que viene vamos a tener un programa importante todos los son los nueve manitas el pretexto son importantes para nosotros pero éste lo es especialmente muchos lleváis tiempo pidiéndolo por las redes Nos decís por qué no habláis de la posibilidad de un nuevo apagón desde algo que mencionamos en nuestro podcast en la mitad oscura y en su momento prometimos que lo trataríamos aquí sin no lo hemos hecho hasta ahora no es por censura muchos habéis sugerido no no es por nadie nos ha impedido hablar de ello nadie pero investigar lleva tiempo no sabéis bien este es un tema es un tema muy por motivos obvios y queríamos hacerlo bien queríamos ahondar queríamos investigar lo que ha costado no ha sido fácil pero ya os lo podemos decir la semana que viene en el profeta abordaremos la próxima tormenta solar

Voz 21 10:44 pues dejamos con un adelanto

Voz 11 10:51 las preguntas que tenemos que hacerlo son quién ganó el gran apagón seguiría ganando

Voz 5 10:55 el veinte años estudiando estos fenómenos si te diría que sí que que es muy posible que haya otra tormenta

Voz 16 11:00 y si la hay es muy probable además que tenga una intensidad de mil si me pregunta si creo que la gente tendría que aprovisionarse con agua y latas de comida pronto

Voz 10 11:11 este sábado en el profeta Nos preguntamos estamos a las puertas de un nuevo apagón

Voz 22 11:20 bueno pues esa es la promo

Voz 1787 11:22 estamos a las puertas del nuevo apagón

Voz 22 11:24 como veis hemos hecho varias entrevistas que yo creo

Voz 23 11:27 muy muy interesantes inmuebles

Voz 1787 11:29 de veladores también pero

Voz 18 11:32 esa tener que esperar una semana Mauricio como siempre un placer tenerte aquí el placer el millón Eduardo ya abuso de si vosotros amigos amigas nos encontramos en siete días aquí

Voz 24 11:41 el profeta

Voz 26 12:05 Prado

Voz 15 12:07 tras la muerte de Eduardo Bravo un grupo de internautas lanzó una campaña de presión contra la emisora pretendían que ésta hiciese públicas las entrevistas que Bravo y Calera habían grabado para que el programa la emisora nunca respondió a la petición

Voz 27 12:24 han atacado de esta emisora la hace que el domingo por tener a las personas se han congregado esta tarde en la puerta ahora más en memoria de Eduardo encargo tú lo Valera y estoy leer diversos mensajes más de la Fiscalía

Voz 15 12:39 Eduardo Bravo fue dirigido mártir por ciertos sectores escépticos con la versión oficial fueron muchos los que inspirados por su figura pusieron en marcha podcast que seguían su estela el más conocido de todos se tituló Los herederos del profeta

Voz 28 12:56 escuchamos un fragmento

Voz 29 12:59 un poco roto eso

Voz 30 13:02 una alegría para nosotros seis aquí vaya estamos flipando todavía un poco con las descargas no nos esperábamos para nada está cogía el PSOE está acogida gracias a andar y bueno hoy poniendo más serios hoy tenemos nuevos datos muy reveladores sobre la muerte o el asesinato yo prefiero considerarlo un asesinato de Eduardo Bravo Marlou estás verdad estoy estoy mi está un poco aguantar si queréis que se me olvidó decir lo principio si queréis comentar por Twitter ya sabe y es hacerlo con el hashtag heredé los del profeta todo junto bueno malo nos contabas que nuevos indicios han descubierto optasen Ana elemental confidencial publica un texto bastante largo que reconstruye los últimos días en la vida de Eduardo series muy revelador porque el poder lo que ha hecho es hablar con la gente a la que entrevistó Eduardo baraja la que entrevistó para el último programa sí sí aquel que recordamos no se emitió en el que especulaba con otro apagón y que cuentan dicen que va a hacer más intensa que la de dos mil dieciocho más intensa todavía si hablan de que teniendo en cuenta el ciclo solar que están disparado a los niveles de radiación podríamos tener una tormenta esta vez declara

Voz 31 14:10 se dio claro la cuestiones eh pueda yo soy claro no decía que la cuestión es si eso provocaría un apagón si es que haya tormenta solar que parece que va a verla seguro eso es una cosa pero no quiere decir que vaya a provocar un apagón

Voz 30 14:25 bueno pero si la tormenta es más fuerte que la del dos mil dieciocho si es más fuerte hoy ya paga un seguro seguro lo cual pensándolo bien no tiene una pregunta no nos están ocultando otra bien porque los medios grandes en los importantes vaya nadie absolutamente nadie habla de esto

Voz 31 14:40 ya lo que pasa es que yo no sé si lo están ocultando yo es que no estoy muy de acuerdo con él como ven que que no

Voz 30 14:45 está muy de acuerdo que no crees que no lo estén ocultando a veces me me explique por favor adelante que excepto esa río porque antes a micrófono cerrado con buen ya sabe lo que pienso

Voz 31 14:57 ya bueno sí pero nave déjame que lo que lo desarrolle todo tuyo no sé si se está ocultando esto o que que está teniendo cuidado como que cuidado cuidado con los que no se quiere alarmar que está teniendo cuidado para que no haber imaginado hasta que día si el Gobierno dice ahora que puede haber otro apagón lo que proponía esto propongo nada llamé a mí déjame que te

Voz 30 15:20 pero pero que abogan porque no nos digan nada como la otra vez

Voz 31 15:24 yo sólo digo si no están seguros de que vaya a pasar pues igual es mejor que no diga nada serio

Voz 30 15:30 venga que Quillo que opinó justo justo lo contrario yo creo que sí puede pasar si hay eh aunque sea una posibilidad pequeña de que hay otro apagón tienen que decirlo luego la gente que haga lo que quiera pero ellos tienen que informar tiene la obligación de informar ya pero como lo haces como dices que igual hay otro apagón sin que fuese formado bien eh mejor eso que no decir nada creo yo vaya mira todo este debate está muy interesante deportiva está llevando a preguntarnos si realmente hicieron que los gobiernos no diciendo nada la primera es un poco lo que está diciendo Rubén igual es mejor no decir nada para evitar el pánico ya no la tengo claro yo sí yo creo que siempre siempre siempre siempre es mejor informado luego que la gente tome sus decisiones pero con que sí pero que hubiese cambiado gobiernos llegan ahí

Voz 31 16:17 es la primera vez imagínate que el once de abril de dos mil dieciocho dicen cuando sale os al presidente o quien sea hice que va a haber un apagón global al día siguiente claro vamos a quedar sin luz sin agua corriente y tal que los supermercados Se van a quedar pues es vacíos desabastecidos eso el final de qué sirve de qué sirve decir eso iba a editar algo o a lo mejor pongo cavas algo peor

Voz 30 16:37 te das cuenta de lo que estás haciendo es justificar que no nos dijeron nada que te picando gana

Voz 31 16:42 ver digo que lo entiendo que cuando se dice que los gobiernos no dijeron nada para matarnos

Voz 30 16:48 eso no sé muy bien para que a mí eso me parece una estupidez y nadie está diciendo eso nadie ha dicho que los gobiernos quería Maxi

Voz 31 16:57 no se sugiere que había ahí como

Voz 30 17:00 como había una mano negra no soy ídolo de semana no ha sido lo que sacó Eduardo pero el corte completo

Voz 31 17:06 pues claro que lo he oído eh

Voz 30 17:08 la reunión de los ministros es que se reunieron con los directores de los periódicos pues claro que sí

Voz 31 17:14 sí pero no a ver si me entendés no

Voz 30 17:17 no fue una conspiración para matarnos a todos

Voz 31 17:19 joe pues para intentar evitar que hubiese caos que la gente no se volviese Localia siente ya ya ya vale vale ya osea que está claro que lo sabían y que no se informó eso está claro y que se llevará a los cuadros del Prado que amenazaron a la gente que había visto los caminos como

Voz 14 17:36 yo no digo

Voz 31 17:37 los métodos estuviesen bien digo que creo que lo hicieron pues o eso ponen bien común

Voz 15 17:41 las muertes de Eduardo Bravo y Mauricio Galera no sólo tuvieron repercusión en Internet también los medios tradicionales las abordaron desde distintas perspectivas en septiembre de dos mil veinte un programa matinal llevó a su plató a la madre de Eduardo Bravo escuchamos un fragmento de la entrevista

Voz 5 18:13 esta mañana tenemos con nosotros a una invitada que nos hace mucha ilusión una mujer que ha vivido una de las experiencias podríamos decir más duras que puede vivir alguien en su vida sobrevivir a su hijo está aquí porque más allá del dolor más allá del terrible sufrimiento que ha vivido y que sigue viviendo tiene un mensaje que quiere compartir con todos nosotros recibamos con un fortísimo aplauso a Sofía Esteban

Voz 32 18:47 nerviosa pues no lo estés estamos aquí en familia ya lo sabes sí sí

Voz 5 18:52 nuestros espectadores a lo mejor no saben quién eres ahora mismo porque no has aparecido en los medios hasta ahora no bueno va a permitir que represente Sofía es la madre de Eduardo Bravo Eduardo Bravo muchos de nuestros espectadores seguro que lo recuerdan presentaba el programa de radio el profeta en una emisora de este mismo grupo ya alcanzó mucha popularidad después del apagón todos oímos hablar de él entonces pero luego tardó en reaparecer en público estuvo desaparecido prácticamente dos años todos oímos muchas especulaciones él incluso habló de ello en su podcast antes de saltar a la radio qué paso en ese tiempo Sofía por qué desapareció tu hijo estuvo muy mal tuve una depresión y estuvo dos años muy mal muy medicado le dieron la baje no salía de casa tácticamente esa depresión estaba relacionada con lo que le pasó con todo aquello que le pasó después de colarse en el Museo del Prado

Voz 33 19:52 sí sí él a partir de ella no