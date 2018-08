La Ventana de Canarias (27/08/2018)

Voz 1 00:00 está de una manera un poco más a lenta también forma parte de esa rapidez que decíamos antes porque estoy disfrutando aunque sea aburriendo me me humedad siesta

Voz 0480 00:10 Sergio no sé si existe alguna fórmula casi casi diría que mágica para las personas que están a puntito de acabar sus vacaciones para precisamente ganarle tiempo al tiempo para disfrutar esos últimos instantes de vacaciones y que no pasen tan rápido

Voz 1 00:25 sí existe no recomiendo que nuestros oyentes la apliquen porque porque mira cuando el padre se querido cuando estas dentro de un proyecto que es de gran dificultad de no tienes ciertos factores entonces el tiempo se ralentiza por lo tanto la recomendación que le haría sería perjudicial porque así que es tiraría más pero sería sacarle de su periodo de disfrute mira lo que tenemos que hacer cuando estamos en este en estos últimos días para aprovecharlos bien es aceptar que es así y aceptar que es así quiere decir que me tengo que en aquella ciudad que estoy haciendo y seguir pues acertando con aquellas actividades es que me satisface que me hacen que estén realización y que me hacen que me lleve bien con mi pareja que está a gusto con mis hijos o que vayamos a ese lugar que durante el resto del año me es imposible tengo que aceptar el tiempo se pasa rápidamente cuando estoy de vacaciones y eso me va a dar cierta fortaleza voy a poder estar mejor durante estos últimos días tenemos que aceptar lo que toca en este momento toca disfrutar para la semana que viene estar ya en el periodo laboral

Voz 0480 01:30 cuando volvemos de las vacaciones cómo se hace esa transición dentro de ese control del tiempo que pasa de ser de disfrute iba a decir a menos disfrute pero por lo menos más controlado o más sintetizado ese disfrute por lo menos en los fines de semana

Voz 1 01:43 sí mira sería necesario que pudiésemos cambiar el chip tenemos que ser agradecidos a que hemos disfrutado hay que hemos pasado un mes au quince días en el pueblo con mis padres y con mi pareja cuando soy agradecido y ponga en valor aquello que me ha sucedido me es más a fácil incorporarme a lo laboral que sucede que puede ser que es que de secuestrado por las vacaciones qué quiere decir esto que lo he pasado tan bien que ahora no me centro en el aquí y el ahora no pongo el foco en el presente estoy continuamente rememorando aquello que en ese momento ya no corresponde por lo menos con esa intensidad luego el consejo sería que uno tiene que disfrutar el presente el aquí y el ahora cuando está de vacaciones y también cuando está en su desempeño laboral después como muy bien decías el fin de semana que la vuelta de la esquina no estamos sometidos siempre a leyes rígidas podemos seguir disfrutando y haciendo actividades durante el resto del año aunque solamente sean sábados y domingos

Voz 1826 02:42 claro Sergio y volviendo al principio porque tenemos la percepción diferente del tiempo cuando somos niños cuando somos adultos

Voz 1 02:48 cuando somos niños es como si hubiésemos en cierto Edén aquí cuando cumplimos la veintena y la treintena la cuarentena tenemos más compromisos tenemos más reglas eso lo que hace es que la percepción del tiempo varíe de tal manera que va a quedar sometida a ciertos a ciertas cuestiones que tienen que ver con que se va a Risi a ser más rígido por lo tanto lo voy a pensar cómo más lento ya que cuando estoy en sin embargo no tengo ocupaciones y no tengo esa serie de disciplinas detrás de mí pues la percepción del tiempo es diferente uno sabe que la infancia no se ha convertido un poco en un lugar donde uno quiere volver donde todo era idílico pero eso no sucede cuando uno es adulto

Voz 1826 03:42 ya no no es que lo recordemos así de forma idílica sino que nos pasaba así por nuestra mente porque yo había leído y sobre esto de lo que estamos hablando sobre la percepción diferente del tiempo psicológico cuando eres niño y cuando eres adulto que cuando estás en esa fase de desarrollo de aprendizaje pero tienes muchos más inputs es decir que que tiene muchas más referencias que tienes que anotar absorber aprender y que eso hace que la fase de constante aprendizaje te obligue para situarlo todo a que el tiempo psicológico sea mucho más amplio

Voz 1 04:18 sí claro esa es una de las teorías yo creo que es una teoría que tiene validez cuando hay tantos estímulos y no tiene que poder ordenar los el tiempo varía entonces también podríamos pensar que aquello que sucede no lo sabemos el el pasado tienen que ver con la perspectiva que yo tengo hoy el pasado es decir el pasado unos monolítico sino que es como yo me lo Narro como yo lo relato en este momento que así fue y lo que lo que vemos en las consultas cuando alguien nos narra su infancia pues es que cuando uno les suma nostalgia aquello que sucedió lo que sucede es que hay también con esa nostalgia cierta prolongación del tiempo

Voz 1 05:05 quizás se suma una prolongación del tiempo no sabemos lo que pasó que sabemos es lo que hoy Narro voz y eso es lo que existe es el recuerdo de de ello y esto es fundamental porque es la piedra angular de toda psicoterapia

Voz 1826 05:21 muy bien Sergio García psicólogo clínico muchísimas

Voz 2 05:23 hacia Sergio gracias a vosotros

Voz 1826 05:33 la percepción del tiempo de nuestro paisaje cotidiano define nuestra realidad nuestras historias y eso lo saben bien en Marsella donde un Mc Donald se ha convertido en una aldea gala contemplar Sergio no sé si al más puro estilo Astérix y Obélix tal cual como en los cómics

Voz 0480 05:54 este restaurante de comida rápida del barrio de Sant da tele Mi en Marsella ha pasado de ser un fast food a transformarse en una especie de emblema moderno para una parte de los vecinos de esta ciudad francesa

Voz 0480 06:13 de Khaleesi algunos políticos locales llevan semanas protestando para que este restaurante franquicia de McDonald's no eche el cierre como así pretende su propietario

Voz 1826 06:22 Paula Rosas con ballenas de la Cadena Ser en Francia Paula qué tal

Voz 2 06:25 las tardes muy buenas tardes antes de nada donde

Voz 1826 06:29 está exactamente cuál es la fotografía de ese McDonald's donde lo encontramos bueno pues

Voz 0438 06:34 es que McDonald's o como dicen los franceses están el barrio como desiste San de mí es uno de los barrios del norte de Marsella en las zonas con más paro más droga más miseria de la ciudad oficialmente la tasa de paro ronda el treinta por ciento pero los sindicatos aseguran que puede llegar al sesenta por ciento de abandono escolar que también sirve para radiografiar el barrio también es muy alto alrededor del cuarenta por ciento este McDonald's abrió en el año noventa ido los emplea a setenta y siete personas cincuenta y cinco de ellas con contratos indefinidos algunas tienen veinte o veinticinco años de antigüedad en la empresa algo nada habitual en esta cadena de restaurantes que prima el contrato temporal y a tiempo parcial como sabéis la franquicia pertenece a una empresario que posee otros cinco Se más ella que ha querido deshacerse de ellos de los otros cinco se va a hacer cargo una empresa que posee otro restaurantes de la misma cadena pero es el de San Barceló está previsto que pasa a manos de alguien que lo quiere transformar en un restaurante asiático de comida halal

Voz 1826 07:33 ya que es lo que ha hecho exactamente que este en concreto se convierta en símbolo de este barrio marsellés

Voz 0438 07:39 bueno pues para empezar después de Carrefour este McDonald's es el segundo mayor empleador privado de los barrios del norte de Marsella es una fuente de empleo y de estabilidad para muchas familias por él han pasado también muchos chavales del barrio para sacar un dinero con el que ayudar en casa o pagar los estudios los vecinos aseguran también que ha ayudado a mantener a muchos de ellos alejados del trapicheo de la venta de droga que es una auténtica lacra en el barrio también dicen que a lo largo de los años unos treinta jóvenes que han salido de la cárcel han pasado por el restaurante no tener este empleo les ayudado en su reinserción pero además de una fuente de empleo el Mcdonald hace también de punto de encuentro de centro neurálgico de Plaza del pueblo casi para los vecinos en un barrio en el que apenas hay nada más han cerrado panaderías carnicerías muchas tiendas y allí es donde se celebran pues los cumpleaños de los niños au donde se dan cita los amigos para entender porque se ha convertido en un símbolo hay que comprender el profundo sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos que existe en este barrio y en otros muchos de la periferia de las grandes ciudades francesas por eso el barrio entero asociaciones de vecinos sindicatos han volcado en contra del cierre del que consideran su McDonald's el lugar a través del cual se estructura la vida de la comunidad

Voz 1826 08:58 así las cosas Paula con ese escenario con las masificaciones con las reivindicaciones hay posibilidades de que el conflicto se pueda resolver en las próximas semanas

Voz 0438 09:08 bueno el próximo tres de septiembre va a ser una fecha clave es entonces cuando un tribunal debe decidir si frena la venta el restaurante au si sigue adelante los trabajadores habían denunciado al empresario dueño de la franquicia porque consideran que la venta de los restaurantes esconde en realidad un plan social no es habitual que trabajadores de McDonald's tengan veinticinco años de antigüedad con los beneficios laborales que yo era conlleva también piensan que la empresa básicamente quiere deshacerse de ellos porque la franquicia son foco de activismo sindical muchos llevan semanas durmiendo dentro del establecimiento han recibido la solidaridad de los trabajadores de otros McDonald's en la zona y también de líderes sindicales y políticos de la región como decíais muchos de ellos de la izquierda del Partido Comunista también el líder de la Francia sumisa les han Lumen Laso que casualidades del destino han visto descendiendo al que había sido su bestia negra un recta un restaurante de Maradona

Voz 1826 10:03 bueno pues veremos a ver en qué acaba estaremos pendientes Paula Rosas desde Francia muchísimas gracias Paula

Voz 0438 10:08 un saludo

Voz 1826 10:11 sí toreas encadenada escucha una cosa lleva a la otra

Voz 1826 10:52 bueno pues vamos a conocer más detalles de este talent show olímpico desde Estados Unidos Carlos Pérez Cruz Carlos qué tal buenas tardes

Voz 1197 10:58 qué tal Roberto cómo estáis muy bien oye cómo se llaman Kiko

Voz 1826 11:01 existe este programa Carlos

Voz 1197 12:14 bueno tiempo al tiempo en Estados Unidos todo es posible también es verdad que no me imagino a estrellas de la NBA por ejemplo admitiendo un novato recién llegado lo que en realidad se han concentrado en el equipo olímpico estadounidense es en disciplinas menos populares donde es más difícil encontrar candidatos hablamos de levantamiento de peso de red de remo de rugby de boxeo de algunos deportes de invierno de esos de los que en España miramos embobados sin entender nada los que obtengan el premio de sumarse al equipo olímpico obtener han igualmente la financiación necesaria para costearse la preparación que es uno de los grandes problemas para atletas de disciplinas menos populares y por lo tanto con menos patrocinios

Voz 1826 12:52 es una iniciativa que suena ha sonado de hecho muy americana Carlos Pérez Cruz desde Estados Unidos muchas gracias Carlos

Voz 1197 12:59 me voy al sofá que es más cómodo

Voz 1826 13:29 respeto igualdad integración son algunos de los valores que defiende los Juegos Olímpicos también son valores a los que pretende dar cobijo nuestra siguiente parada Sergio

Voz 0480 13:39 si hablamos de un centro multi confesional con forma de flor diseñado para acoger a personas de diferentes religiones y ofrecerles espacios de oración retiro espiritual intercambio vital este lugar todavía sobre el papel eso sí ha sido diseñado por Ana Ruiz Carreño como proyecto final de su grado de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena

Voz 1826 14:00 la Ruiz qué tal buenas tardes hola Ana vamos a recuperar enseguida la comunicación que seguro que los estaba escuchando Ana Ana Ruiz buenas tardes

Voz 12 14:11 buenas tardes me ahora sí te te escuchamos

Voz 1826 14:14 perfectamente Hoya Ana por qué decidiste hacer este proyecto por qué por qué te decidiste porque este proyecto

Voz 12 14:19 pues el veto surge a raíz de una investigación del gran movimiento de personas a nivel nacional incluso a nivel mundial que bueno al final lo que conlleva es la convivencia de gente de distintas culturas y distintas religiones doce se decide un poco que la arquitectura puede intervenir o al menos poner un granito de ayuda de arena para ayudar a que echa convivencia hace años algo más favorable de lo que es hoy en día porque al final de esta convivencia así siempre de surgen noticias de conflitos intolerancia religiosa bueno lo que nos preocupa de alguna forma en eso que que bueno que tenemos sin intervenir ahí con ese pequeño granito de arena decidí en carrera

Voz 1826 15:05 sí sí y cómo sería exactamente ese centro multi confesional porque si hay alguien que no lo pueda describir esa eres tú

Voz 12 15:13 sí pues el proyecto lo que busca es a todo este tipo de gente pero además busca parte de la religión y la fe un poco dar información y entonces el proyecto se ubica en un pueblo abandonado allí en Caravaca en Retamares dijo tiene un núcleo donde se ubicaría todas las las actividades comunes a cualquier pensó personajes de comer dormir o leer un libro luego lo que hacemos es el pueblo protegerlo de alguna forma con estará estos edificios de característicos de cada religión entonces entiendo brazos eso tétanos como nosotros lo llamamos porque al final sus una forma de flor cada hechos pétalos a belgas característica te de cada una de las religiones presentes en el caso de los católicos pues albergaría Chusta más de El botín Mali todo lo necesario para para hacer sus rezos y su sus ritos también como parte importante pues esto es albergaría en la planta baja pero en la playa intacta de cada uno de esto de estos pétalos característico tendríamos una biblioteca una biblioteca determinada con la característica dando mucha información que a lo mejor es un poco lo que nos falta de cada una esta religión encontrar tenían lo que surgiría sería muy un centro con un centro un núcleo pues a lo mejor de como albergue de retiro espiritual o sin tener que ser espiritual y luego unas zonas que abrazan el pueblo con un uno espacio te culto para la gente que quiera practicar la religión o una gran biblioteca para esa persona que lo que quiere es informarse ir un poquito más allá de de lo que conocemos hoy en día

Voz 0480 17:00 Ana y crees que en este caso la arquitectura los colores las formas pueden albergar tantas aparentes diferencias

Voz 12 17:11 me tantas aparentes diferencias si nosotros lo que queríamos era el tal

Voz 0480 17:17 Pérez alias religiosas diferentes personas

Voz 12 17:20 no si al final arquitecturas y que refleja cuáles son las necesidades en este caso de las religiones y como cada uno tenemos una necesidad por eso al principio buenas noches el proyecto y el estudio eso evidentemente llevaba muchísimo estudio que preside se tambaleaba la idea un poco todavía más utópica si cabe de a todos en una misma sala de culto pero nos dimos cuenta que al final sí que aunque tienen muchísimas cosas en común pues sí que tienen distintas necesidades entonces aquí un poco donde entró la arquitectura para poder ser capaz de darle la necesidad es la característica cada uno como por ejemplo pues podemos decir que los musulmanes no no en con la música sale parece que la prohiben y otro como los evangelistas pues sus cánticos son muy importantes entonces al final hay unas diferencias que se han querido reflejar en el proyecto

Voz 1826 18:18 tú lo ves hecho eso en el futuro más o menos inmediato Ana

Voz 12 18:22 pues a ver yo mis manos pero sí que es cierto que la sociedad lo refleja he ahí un reflejo donde ahora mismo a lo mejor tú no lo sabes pero tu vecino que es español no tiene porque ser inmigrantes que achica el budismo no lo sabe a lo mejor e incluso te creas un poquito de recelo esto va un poquito enfocado no sólo a la gente a la gente religiosas y el resto sino un poco a un área este tipo de gente y que en el momento en que se pueda pues a lo mejor no es ahora tercero en un futuro parece que lo ideal sería que hablaran de la comunicación es integradora

Voz 13 19:00 entre mujer gracias buenas tardes

Voz 1826 19:15 esta mañana nos vamos a encontrar algún otro teórico o Blue digo del Rando ahora mismo ilustrado por supuesto Sergio esta mañana vaya rápido