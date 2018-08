La Ventana de Canarias (28/08/2018)

Voz 1 00:00 a medida que se hace una lectura Diagonal con lo cual no tiene profundidad

Voz 0793 00:06 deshacernos de las distracciones y centrarnos en la lectura eso es lo que pretende este movimiento las claves para poder formar parte de este grupo de electores son sencillas

Voz 1 00:16 tan sencillo como el té en mantener silencio no tener a mano ningún tipo de aparato electrónico mi móvil origina todos es un espacio hubo una

Voz 2 00:27 ahora qué tiempo con tu café ciclista

Voz 1 00:30 las tomando algo con lo que sea pero en silencio Lillo

Voz 0793 00:33 ya sólo nos queda elegir un libro eso sí aquí todo vale mientras sientas que te aporte algo

Voz 1 00:39 hay incluso en su libro de economía en donde sucede porque porque eso es lo que quiere es que esto esto es una decisión de cada uno cualquier lectura que quieras realmente hacerlo yo soy volver hacia atrás leer una frase y seguir hacia adelante cualquiera veías vale una buena lectura de alguna forma lo que hace es que la persona cambia pues pues esa lectura no es simplemente una mera información

Voz 0793 01:12 para Sol entre la inmensidad de posibilidades el libro de Amin Maalouf identidades asesinas sería una buena opción de lectura tranquila ahora apaguen los móviles con centrémonos en la lectura

Voz 1590 01:23 mi vida de escritor me ha enseñado a desconfiar de las palabras las que parecen más claras suelen ser las más traicioneras uno de esos falsos amigos es precisamente identidad todos nos creemos que sabemos lo que significa esta palabra seguimos fallando en los de ella incluso cuando insidiosa mente empieza a significar lo contrario

Voz 1826 01:54 vamos a dejar ahora las calmadas páginas de un libro aunque vamos a seguir viajando lo hacemos por todo el mundo buscando responder a una pregunta

Voz 1826 02:05 hay algunos de los monumentos más famosos del planeta tienen copyright

Voz 5 02:27 Nos habíamos esta pregunta después de leer un artículo escrito por José Antonio Luna en el diario punto es Se mira pero no se enfoca prohibido fotografiar el monumento así se llama este artículo en el que se nos propone reflexionar sobre los derechos de autor de algunos de los monumentos más fotografiados del mundo la Torre Eiffel el mítico letrero de Hollywood la Sirenita de Copenhague la Alhambra de Granada tienen copyright deberíamos pedir algún permiso especial cuando publicamos fotos de estos monumentos en nuestras redes ya ya quién se lo consultamos

Voz 1826 03:04 todo esto aquí podemos trasladar ese tipo de dudas bueno pues yo creo que a una especialista en derecho de propiedad intelectual y procesal como veis Maite Mascaró sociedad de Écija Abogados Maite Mascaró qué tal muy buenas tardes bueno nosotros los muy bien nosotros encantados de de saludarte muchísimas gracias por atendernos oye que nos hemos quedado Patti difusos cuando nos hemos enterado de que hay monumentos que tienen que tienen copyright eso es así bueno

Voz 7 03:31 sí sí claro y en principio todos los monumentos tienen copyright en un momento dado y protegidos por derechos de autor sólo que evidentemente en un momento dado cuando expira el derecho de autor pasan a dominio público en de todas formas es decir cada vez tiene derechos de autor en la arquitecto el que diseñó el monumento y durante toda la vida del autor hizo setenta años después de su fallecimiento que pasa que muchos de los monumentos evidentemente ya están en una media público qué sucede con aquellos que en que todavía hay derechos de autor bueno pues en España es un país bastante permisiva en este aspecto se pueden fotografiar se pueden reproducir incluso para fines comerciales lo que se llama libertad de panorama lo que pasa es que esa libertad de panorama que sí que está reconocida relatado en quince el Convenio de Berna ya sé que suena todo un poco técnico pero es así tiene diferente tratamiento en diferentes países no todos reconocen los mismos derechos ni tampoco todos tratan esa excepción del mismo modo

Voz 1826 04:34 ya ya ya aquí nos estás diciendo que somos algo más permisivos más laxos e ir en la parte contraria que otros países serían más estrictos

Voz 7 04:43 bueno a nivel europeo los más estrictos son a Francia Italia Grecia ya Croacia que Francia por ejemplo a aunque parezca mentira hasta el año dos mil dieciséis Para pues no adoptó la libertad de panorama es una red que es decir que es un monumento o una obra artística está en la calle de forma permanente en la calle en un sitio público de forma permanente se puede reproducirse puede fotografiar se puede grabar te puede hacer un vídeo y de forma libre de forma libre en España es lo que decíamos incluso para fines comerciales en Francia no se podía hacer ni siquiera para uso privado aunque luego tampoco se sancionaba en pero en el año dos mil dieciséis ya hice se cambió la legislación y se pueden realizar siempre que no sea con fines comerciales

Voz 1826 05:39 ya siempre que no sea para fines comerciales ya que donde no ser una duda porque cambia mucho el panorama con la irrupción de las de las redes sociales porque es evidente que yo a lo mejor estoy de viaje turístico en Francia y hago una fotografía con el derecho este panorámico tal sale la torre Eiffel allí de fondo etc pero es posible que la suba una red social donde no pasa nada pero es posible que a lo mejor yo tenga muchos seguidores y que esté directa o medio indirectamente rentabilizando esa esa fotografía hay algún conflicto a María

Voz 7 06:10 sí ahí había no me entraba un conflicto de leyes

Voz 1826 06:13 ya se aplicaría te daré de Francia Holanda

Voz 7 06:15 España porque y de todas formas que probablemente se puede visualizar en todo el mundo entonces ahí ya tenemos un conflicto de leyes es decir que aplicaría la dice que no permita el uso comercial o bueno en este caso la torre Eiffel ya el objeto puesto que el Tenerife él hace ya muchos años que falleció ya no está protegida por derechos de autor

Voz 1826 06:36 buf menos que que que que pienso Veritas encima Maite ya está ya está resuelto entonces sí otra cosa sería otro elemento yo qué sé imagínate estábamos Un país Un puente Calatrava como hay que hacerlas derecho arrancaba traba bueno hemos hecho una foto el monumento de Calatrava ahí sí que a lo mejor tenemos

Voz 7 06:54 ya por ejemplo si por ejemplo en Italia por ejemplo pues no no se puede comercializar osea no puede ser con fines comerciales y luego además el no en el punto de que Calatrava pero no sé si coges el coliseo cualquier otro monumento con más de veinte años además en Italia lo que necesitas es pagar además Paz al Ministerio de Cultura usted que están sujetos a a una protección especial para la conservación del patrimonio histórico nacional yo

Voz 1826 07:23 Maite y en una doble vertiente

Voz 7 07:26 tiene derecho a protección por los derechos de autor que puede que ya no están en vigor pero luego además tienes la cuestión de que tienes que pagar unas tasas

Voz 1826 07:37 Maite y la acción quería preguntarte

Voz 7 07:40 el la cultura

Voz 1826 07:41 en el terreno me me apartó en el terreno práctico para Roberto para mí para cualquier persona que esté ahora de vacaciones o que próximamente vaya a ir a un país siquiera hacerse una foto con alguno de estos monumentos de los que estamos hablando yo me hago una foto las hubo por ejemplo a Instagram a facebook tengo que tener algún temor va a producirse algún problema en mi vida diaria pop podemos contar contigo para que nos defienda

Voz 7 08:03 ah sí pueden contar conmigo pero yo te llena pero en principio no debería haber ningún problema pero claro que eso se ve que lo que sí que hay a veces tú haces la foto tú la ves tú no has utilizado no es una una utilización comercial pero luego ECI que en esas plataformas acelerado una utilización con energía los era una finalización conferir comercial entonces ahí sí que podría haber problemas sobre todo si todavía está protegida por derechos de todo depende además de que en qué país estamos hablando monumento que está en la calle de forma permanente porque la casuística es bastante variada yo hablando pues no sé de la Sagrada Familia tú haces una foto a a Instagram en principio no tiene porqué haber ningún problema porque además no como decíamos bueno pues ya es uno de un monumento que no está ya protegida por derechos de autor puesto que han expirado el máster en España está la libertad de panorama que te permite realizar fotos de en obras de la calle e incluso para fines comerciales osea que la puedes colgar en una web que puedes hacer publicidad a través de ella a lo mejor en una agencia de viajes etc etc en otros países no es exactamente así como decíamos por ejemplo en Francia no que en Francia no se ha podido realizar para fines no comerciales que sucede con la explota por más que a veces lo que también tiene problemas el es la obra derivada por ejemplo hay un caso bastante reciente y del Tribunal de Justicia Europeo que ha resuelto me parece que que no hace mucho el siete de agosto en en el que pues pueden Un fotógrafo y de una fotos quería realizó de la ciudad de Córdoba dio su permiso y autorización yo el derecho exclusivo de uso o una agencia de viajes esto alemana hasta allí ningún problema porque además hay un contrato ningún problema en la agencia de viajes a colgó en su web una alumna de un colegio alemán cogió no la protección de viajes no la protección mediante una serie de mecanismos que que hay para poder protegerla y que no se copien sino viviendas de por ejemplo no tendría ningún problema pero sí la de no la protege es la publicaron en la web de una escuela en Alemania el fotógrafo lo descubrió sí planteó una una demanda contra la escuela de las reclamo evidentemente que enciende utilizar la foto una reclamación por daños y perjuicios

Voz 1826 10:17 ya el tribunal alemán

Voz 7 10:19 al de Justicia europea si esto entonces se podía entender como que estaba o no cubierto por derechos de autor si había algún tipo de responsabilidad y la repuesta fue positiva evidentemente es decir el fotógrafo alemán cuando dio su autorización las yo para que se utilizasen de de la agencia Viajes verano para cualquier otro uso

Voz 1826 10:38 ya ya ya ya ya bueno pues si te seremos un poquito más cuidadosos dentro de lo garantiza que es para los otros como futurista como turistas y como fotografiado es no fotógrafos de de monumentos Maite Mascaró de Écija Abogados contaremos contigo de todas formas por sí por si vamos un poquito más allá muchísimas gracias Maite gracias buenas tardes

Voz 8 11:13 hemos hablado de canciones que cambia la historia

Voz 1826 11:15 argumentos que fotografía vamos porque son parte de ella ir y ahora otro monumento histórico aunque eso sí es un caso históricos no sé si eso

Voz 5 11:26 no de Cabrales concretamente que este fin de semana ha batido récords la edición número cuarenta y ocho del certamen del queso de Cabrales

Voz 1826 11:34 el récord del que no sabe estado hablando aquí desde la radio de piedra Juan Herrera que tiene mucho de especial y que por eso le hemos encargado que desvele el misterio

Voz 1590 11:51 hasta años después de la primera edición del Certamen de quesos de Arenas de Cabrales se han batido todos los récords el restaurante llegar de Eto'o en Oviedo se proclamaba ganador de la puja de que esos es Cabrales comprando una pieza de dos kilos por catorce mil trescientos euros Iván Suárez propietario del restaurante nos explica que tiene de especial este queso

Voz 10 12:10 bueno pues la verdad que se ha sido ganadora el tema de que nunca se jugó el año pasado creo que se pagaron cerca de cuatro mil euros hace dos años se llegado latido aunque y esto depende un poco de los que estén subasta exactamente los participantes en uvas estoy siguiendo la subiendo la puja asimismo la puja con mucho llevarse el premio y al final pues nada llegamos a estos puntos que ha tenido un pequeño significado especial que quieren batido todos los récords a nivel regional y nacional

Voz 1590 12:42 y una vez con el trofeo en casa ya a buen recaudo el estéreo tiene muy claro qué va a hacer con el Cabrales

Voz 10 12:47 de momento aún no tenemos claro lo que iba muy usada que es lo que vamos a hacer con él con la unidad no durante todo el año ser vivíamos en el Rectorado de canciones de que ese día que no son otros que los ganadores al final el que la Motilla de vinos quedaran premio no sé si es así no de esa esa remesa los todo el año seguiremos el queso ganador concretamente a partir de gustar lo que mi familia y demás mil reembolsos guiño un poco a los clientes que que nos han hecho llegar hasta donde estamos hoy

Voz 1590 13:18 una pieza por la cual pujaron durante una emocionante hora más de diez establecimientos de lugares como Mallorca Toledo Granada Oviedo pero de donde es este que eso tan preciado salud nos explica como hace el queso ve un pueblo en plenos Picos de Europa donde se hizo el preciado Cabrales

Voz 2 13:36 a Cabral Ñ nosotros tenemos nuestra producción de leche porque tenemos dos cabras vacas ovejas y después se tiene que venir ya de la cuadra o el como esto ya vienen el tanque fría lo tenemos las vacas en por los hubo en la furgoneta en una exhortar More otra idea que a la que no pasa a Cuba al etarra pues ahora hay media cuajar luego voy volviendo a después que está cuajado capaz de de escurrido Taher que su pasa los nombre si después dando está a dos días ya ponerlo a las sale cuando decirle quita las a la sala de ahí está de diez a doce días si es para la cuevas

Voz 1590 14:14 un proceso laborioso que ha hecho que en varias ocasiones hayan ganado el premio del certamen como mejor Queso algo que quizás hace que este que eso sea tan especial

Voz 2 14:24 bueno pues está madura agua en una cueva de alta montaña que está a una temperatura natural ahí adecuada entre cinco a ocho grados hay más duro pues es día tenía ocho meses voy a ir madurando lentamente

Voz 1590 14:39 sin duda los dos quesos de Cabrales se han convertido en los más valiosos del mundo el dinero recibido por el que eso será destinado para la organización del próximo certamen

Voz 1826 14:55 un Cabrales y catorce mil trescientos euros bueno precio estratosférico extraterrestre no sé si podríamos llegar a considerarlo como un queso de otro planeta en cualquier caso la defensa de nuestro de la tierra la defensa del planeta tierra nos lleva inmediatamente a les va no es Donald Trump que anunció lo de la creación de El ejército espacial pero bueno miramos al espacio cerca

Voz 5 15:31 porque porque en ese inmenso territorio desconocido pueda haber otros planetas puede haber organismos e incluso vida por descubrir pero el espacio también alberga amenazas algunas de ellas provocadas por el ser humano por nosotros basura espacial meteoritos au tormentas solares son algunas de estas amenazas que a partir de ahora España va a poder controlar para que no vamos para que no puedan causar daño como a través de una nueva Unidad Militar con base en el centro de operaciones de Vigilancia Espacial que está situado en Morón de la Frontera Sevilla

Voz 1826 16:03 pues esta tarde queremos conocer el funcionamiento de esta unidad dedicada a vigilar las amenazas espaciales por eso saludamos a esta hora se asoma a la ventana Juan Pablo Sánchez que es jefe de división de planes de el Estado Mayor del Ejército del Aire

Voz 11 16:19 a Pablo Sánchez qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes tangible de saludo especial a toda la audiencia de La Ventana desde el cuartel general del Ejército de la idea

Voz 1826 16:28 bueno muchísimas gracias por atendernos La ventana como decíamos en qué consiste exactamente este futuro centro de operaciones de Vigilancia Espacial

Voz 11 16:36 bueno que yo decía antes una pequeña precisión el centro de Vigilancia Espacial va a estar situado como centro de operaciones en la base aérea de Torrejón dentro de nuestro si jefatura del sistema de mando y control aéreo en la base de Torrejón lo llevaré me pilla más cerca de casa mejor si sí sí sí lo que se va a instalar en Morón de una laguna de las grandes novedades por las cuál es el gen en el aire entra ahora en la responsabilidad directa de de la vigilancia espaciales se va se va a Bono ya está en pruebas un radar de vigilancia espacial osea que sondea la el espectro del espacio próximo Utah terrestre las órbitas bajas sobre todo de la de lo de lo que está orbitando no son los satélites todo lo que está orbitando en las órbitas bajas de el espacio ultraterrena la puesta en marcha

Voz 1826 17:23 eso se debe a que nos noticias del tipo de las que vamos escuchando a amenaza de la posibilidad porque hay un meteorito que es posible que pase cuando dicen cerca esa miles de que de kilómetros pero bueno cerca de de la órbita terrestre es para la vigilancia de que no nos pueda caer nada de eso

Voz 11 17:41 no realmente el el radar la vigilancia que que que que va a proponer de las subidas pasas muy cercanas sería demasiado vacío mala noticia que pasará tan cerca no es cierto no pero realmente no viene provocado la la la creación de este centro de Palacio de vigencia espacial no viene provocada por esta noticia o también por por las las noticias que soy en que vienen de Estado si realmente a la gente de Leire pues lleva pues desde prácticamente su creación no de tanto de obstinadamente como incluso o a iniciativa de personal siempre miraba al espacio como a un nuestro como una asignatura pendiente de hecho ya bueno pues ya hicimos nuestros primeros obtenidos con la creación en en mil novecientos noventa y cuatro del del Centro de Satélites de o de sistema espaciadas de observación centro no el Ejército del Aire con que proporciona información de inteligencia pues a todos los ámbitos de la estado alto nivel a todas las fuerzas armadas sino tierra yerma y por supuesto a todas las operaciones en exterior ese fue nuestro primer salto en cuanto capacidad de ser hemos tenido técnicamente ir incorporando las Asad al inventario de la gente del aire pues vamos dando saltos y eso es lo que está pasando este año concretamente con la con la creación de este centro militar de Vigilancia Espacial corrían corporación de la responsabilidad de Gerde de de hacerse con el control operativo de Serrada también hay que decir qué tal como centro dijera hace espacial con carácter eminentemente civil bajo iniciativa de la Agencia Espacial Europea en en el mismo centro de decir en la misma Jefatura sistema donde está el Centro Español de vigilancia y seguimiento espacial lo que leamos Él es el stock que una iniciativa liderada por el centro lo de Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI que ese la Agencia Española que se que lidera la la la inclusión digamos de España en este programa europeo de cinco donaciones y que ya hace tuvo la visión de insertar ese centro dentro de una instalación militar dentro de él del Ejército del Aire en este sistema de control con la visión de que en efecto este centro la visión va a ser un centro dual con misiones civiles y misiones militares