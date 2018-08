La Ventana de Canarias (29/08/2018)

Voz 1 00:00 en el Museo del Prado en primer lugar por la importancia del personaje de el de El Bosco y también por la propuesta la propuesta religiosa El Bosco no nos muestra aquello no debemos imitar no es un ejemplo para un cristiano sino que lo que representa precisamente es todo aquello que debemos evitar a parar Los fusilamientos de Goya no que Goya valora fundamentalmente es el sufrimiento la sinrazón de la guerra unas unas serie de españoles colocados delante de un pelotón de fusilamiento que no se consideran héroes no hay ninguna no hay ningún elemento que nos hable de la heroicidad Goya no hace un alegato nacionalista no es el alegato de los españoles como el pueblo sometido primero y liberado a través de su propio esfuerzo sacrificio de la guerra sino que es un alegato en contra de la guerra en sí misma esos probablemente son su elemento más característico más definitorio

Voz 2 00:58 esto es sólo una milésima de lo que podemos encontrar entre estas paredes de historia cultura esta que está pensada para dos tipos de visita ante los viajeros con poco tiempo para los madrileños alguien aún les impone las grandes pues la del museo consigue que nos enamoramos del arte y que el Museo del Prado se o lugar al que siempre volver

Voz 1826 01:34 en esta tarde en una cosa lleva a la otra estamos recorriendo los pasos del arte arte en forma de ficción arte cobijado protegido en un museo arte que es Historia de la música han oído hablar muchas veces de eso de la magia de la radio no pues es hablar de de arte de música suena Michael Jackson y aparece de repente Iñaki de la Torre al que no veíamos desde desde que acabáramos la la temporada el curso

Voz 1646 02:21 así que bueno Michael Jackson su música es un mito su historia sus polémicas también hoy el rey del pop Michael Jackson habría cumplido sesenta años bueno Cabo de diez hermanos comenzó su carrera musical con sólo seis años como miembro de los Jackson Five grupo integrado por porel cuatro de sus hermanos amante de los superhéroes Jackson se convirtió en lo más parecido a uno de ellos en el mundo de la música veintitrés récord Guinness cuarenta premios Billboard trece Grammys son sólo unos pocos de los muchos premios elogios pasiones entregadas que recibió a lo largo de su carrera

Voz 1826 02:59 una carrera que finalizaba con su fallecimiento

Voz 1826 03:04 a causa de una intoxicación de fármacos bueno sabemos que la de Michael Jackson es una historia imposible de resumir en unos pocos minutos de radio bueno sí sabemos eso salvo que el encargado de hacerlo sea nuestro querido Tony Aguilar buenas tardes

Voz 1940 03:20 hola Roberto buenas tardes gracias por permitirme asomarse a la ventana en un día tan especial para los que por supuesto seguimos mirando al rey del pop Michael Jackson es cogido tres canciones para poner hoy la primera de ellas sin duda fue con la que en mi caso descubrimos a Michael Jackson en una noche vieja en el año mil novecientos ochenta y tres cuando de golpe en las pantallas apareció el fantástico videoclip de Thriller el icónico videoclip de Michael Jackson Thriller que nos dejó a todo el país sin respiración aquella Nochevieja del año mil novecientos ochenta y tres y que bueno en mi caso y con diez años cambió radicalmente mi amor por la música y convence a seguir pero claro hablar de Michael Jackson también es hablar de la banda con sus hermanos los Jackson Five gracias precisamente a uno de ellos a Tito Jackson y a sus hijos que tuvieron un grupo llamado friki tuve la Noor de conocer a Michael en Zaragoza aquella mañana después dividirán vallados de nuestros estudios masivos me marché al hotel Boston para entrevistar a los sobrinos de Michael Jackson Iker me invitarán a conocer a su tío así que después de la entrevista hay con los ojos como platos puede subir hasta la planta donde lo primero que me recibieron fueron dos estatuas a tamaño natural de los personajes de Toy Story de Bobby de Buzz Lightyear luego dentro de un estupendo vídeo wall enorme de pantallas y un montón de películas Disney el VHS tiradas por el suelo iraquí apareció Michael Jackson les saludé presentaron como un periodista español que estaba apoyando mucho la carrera de Haití pero agradeció que ese va a ser uno de los momentos que jamás podré olvidar de mi carrera profesional después de escuchar la música de los hermanos Jackson también tenemos escuchar la canción por excelencia para mí de Michael Jackson la que tiene el Beach perfecto para bailar la canción que eres de luego nos va a llevar a todos al gran recuerdo en este día en el que Michael hubiera cumplido sesenta años con Virgin si el recuerdo de Michael Jackson que estará siempre presente en nuestra memoria en nuestro corazón por supuesto en vuestros pies larga vida al rey

Voz 1826 07:13 muchas gracias un placer y un honor como siempre Tony Aguilar la música que nos ayuda a recordar a genios como Michael Jackson un artista que les puso banda sonora a los sueños de millones de personas y hablando de sueños el de nuestro siguiente protagonista

Voz 8 07:26 es claro respecto a los animales

Voz 9 07:36 este es al dream ser vivo extraordinario que te dará amor incondicional como él tantos otros esperando y deseando tener un hogar

Voz 12 07:52 la semana pasada tuve la suerte de conocer a muchos de ellos en el refugio la reserva y siete parte el alma al conocer sus historias adoptar de manera responsable podría ser una decisión que te cambie la vida

Voz 1826 08:14 los que hemos escuchado son las que acompañan a las últimas fotos publicadas en Instagram por Alejandro Jordá batería del grupo y falta sí dos fotografías que comparte junto

Voz 1646 08:23 al dream Un perro de mirada sincera ahí de cariño infinito por regalar ahora que comienza el nuevo curso Alejandro jordano recordaba la importancia de cuidar a nuestras mascotas cuidarlas crearlas no comprarlas y no adoptarlas

Voz 1826 08:42 varios datos para situarnos según el empate

Voz 1646 08:45 m anual de la Fundación Affinity en dos mil diecisiete las protectoras de animales en España recogieron a más de ciento treinta y ocho mil perros gatos una cifra similar a la de años anteriores por cierto desde esta fundación también desmiente la creencia popular de que en veranos cuando se abandona a más animales y aseguran que la recogida de perros gatos se mantiene estable a lo largo de todo el año

Voz 1826 09:07 esta tarde queríamos pararnos a reflexionar a comentar estos datos con quién nos ha hecho recordar esa realidad en su Instagram como decíamos Alejandro jornada que es uno de los miembros de igual que a esta hora se asoma a la ventana Alejandro qué tal buenas tardes

Voz 1123 09:20 buenas qué tal cómo estaba muy bien encantados de

Voz 1826 09:23 de de saludarte aunque sea por este por este motivo pero bueno oye como decíamos hay que hay que hay que seguir dando voz a esa denuncia verdad

Voz 1123 09:32 sí desde luego que sí es algo que a veces pero eso te lo algo poco que sino no lo vemos y pensamos que no está ahí pero realmente está cada vez más se apena hay aquí es una cosa que está totalmente nuestras manos

Voz 1826 09:49 claro hay muchos perros como del de como el de tu foto como Aldrin que están buscando ahora mismo un hogar no se Alejandro se llevaron cuando la gente cómo ha respondido como han respondido tus seguidores a esta publicación

Voz 1123 10:02 pues sí que ha habido algo de respuesta porque bueno justo antes de esa foto el día que fui hacer esa cesión ya conocen un poco este lugar y decide Cole historia de de de cuando conocía unos galgos habíamos entonces de cachorros y la verdad es que sí que Pablo cuál es el proceso para adoptar que había que hacer y que entonces interés y me di cuenta que yo creo que es esto que a veces es la falta de formación lo que hace que haya que no suele han planteado que me el lugar adecuado

Voz 0480 10:45 Alejandro no sé si en tu caso tú tienes mascota como te sentiste cuando visita este este refugio de qué hablas creo que se llama la la reserva

Voz 1123 10:54 sí pues sí que tengo también es adoptado así bueno pues pues como decía un poco en las fotos se te parte poco porque ves para empezar la cantidad de animales que ganar y que estará abandonados que estaban totalmente buscando cariño creo que sí qué mejor manera desesperada porque este refugio por ejemplo sea aceptan visitas hay mucha gente que va a veces poco pues a todos los animales que estás allí está todo lleno de voluntarios entonces es acepta cualquier tipo de ayuda y cuando te cuentan poco te hacen una especie de vista poco la la historia de algunos personal me dio mucha pena el aterrizaje a África que era labrador hay que bueno buenísima me estaba miraba como con mucho cariño pero con mucha pena me consta que llevaba años ahí en el refugio claro pues pues a ver da mucha pena males que el acto tipo ahí sí que sí que es verdad que se cara de llevártelo a todos pero como decía un poco en la foto no de manera responsable porque es lo que me comentabas en el refugio por ejemplo era que es mejor adoptar sino algo totalmente consciente Sally seguro puede llevarte a un animal a tu casa y después al al poco tiempo devolverlo no porque el está también fíjate la vida que que que luego El Sadar

Voz 1826 12:26 claro Alejandro ahora que te hagas involucrado que te has metido tanto en eso es posible que manejes más información desde luego que nosotros siempre queda la duda a y Nos encontramos un animal un animal abandonado que que han dejado en cualquier momento del año ahora en verano cuando sea los llevamos directa que hacemos lo llevamos directamente a una de estas asociaciones alguna productora un refugio a la policía que hacemos

Voz 1123 12:50 pues justo en la lo primero que hay que hacer es llevarlo a la Policía Local

Voz 13 12:55 sí

Voz 1123 12:55 porque ellos sí que también tienen convenios con con protectoras si demás ellos lo primero que tienen que hacer es tomaron forme para para ver tiene llevan el perro etcétera ya cortos con los compañeros que te sacos cualquier tipo Ayuntamiento pues ellos ya sabe a qué refugio lo tiene que llevar en que Luca que lugar lo puedes dejarnos porque por ejemplo en la la reserva están totalmente saturados quizá ellos pueda a acoger más pero sí tenga que llevarlo a otros etc entonces ya por ahí y El Refugio que pueda pues ya ya se ocupase el perro ya la hacer chequeos etcétera Hay ya cuida de él todo lo que puedan hasta que encuentre una familia es curioso porque justo en refugios visité una camada que eran cinco perritos cuando la cama abisal cada uno les pusieron prevé

Voz 13 14:00 si haces no acertaron con el tuyo Alejandro te te ve reconoce nadie me tocó Alejandra vale vale vale pero en la mirada vi algo no había algo que sí que asumiera

Voz 1123 14:14 lo que pasa que es curiosa porque a los cinco se lo llevaran a personas que de Alemania Holanda razón país es que tienen una están más avanzados en este aspecto ya tiene concienciar a en cuanto a los que un animal entonces muchos países del este de esta región por lo por lo menos que que acaban en el extranjero hizo son personas que vienen a por ellos porque porque aquí que actividad bueno por suerte he salido no pero complicado

Voz 0480 14:47 oye Alejandro se que sólo han pasado unos días desde que su viste esa publicación esa foto esas fotos a Instagram no sé si sabe si Aldrin ha encontrado ya familia

Voz 1123 14:56 pues de momento creo que no porque porque bueno es todo muy lento y ahí ya te digo hay muchísimos animales ahí de momento no pero esperemos que pues yo tengo problemas y es que entre el que ya tengo quería J

Voz 13 15:12 pero vamos por ahí sí sí claro

Voz 14 15:15 con lo que hablabas gozó de la de la responsabilidad a la hora de adoptar que

Voz 1123 15:20 claro pero hay que darle al mejor no no puede tampoco tener sólo con tener cada dos por tres

Voz 13 15:31 oye sí

Voz 1826 15:32 entonces es complicadísimo es complicadísimo compaginar una cosa con otra hoy Alejandro no te queríamos molestar más pero bueno como tú del mundo de la música venimos a hablar de recordar homenajear a al Rey al Rey del Pop que habría cumplido hoy sesenta años y además es que tengo entendido que tú tienes una especial predilección que te gusta vamos que que han es seguidor de Michael Jackson no

Voz 1123 15:55 sí la verdad es que sí porque bueno yo creo que casi cualquier músico y es escapar de dar un poco aunque sí crear una superficie siempre pero todo todo el arte y todo el talento que tenía esta persona eh es increíble Sadr habiendo incluso en la película de ese sí pero ahí se puede apreciar perfectamente cómo además de bueno la música era respetuoso con los chicos yo creo que casi Parker que habrá tocado en alguna sesión alguna canción de Michael Jackson

Voz 1826 16:28 cuál sería la cual gol ahora mismo si estuvieras ahí te pillara en caliente con cuál te arranca harías tú

Voz 1123 16:35 pues mire yo yo es verdad que sí

Voz 13 16:39 sí de esas y habitantes

Voz 1123 16:42 es decir que historia tampoco son personas que era era la adaptación hasta que es épica que ICANN bastantes de pequeño

Voz 14 16:56 la escuchaban a hasta hasta Raña

Voz 13 17:00 cualquier cosa que escuchara he cogido el mensaje Alejandro muchísimas gracias un fuerte abrazo a vosotros hasta luego

Voz 16 17:43 venimos de darnos un objetivo

Voz 17 17:44 yo tratar de ser más respetuosos y tomar conciencia sobre la vida de los animales en los próximos minutos seguimos manteniendo la vida como línea argumental hablamos

Voz 1826 17:56 debida hotelera una vida Sergio que en el caso de los españoles en nuestro caso parece que deja bastante que desear porque cuando hablamos de nuestro comportamiento en los hoteles estamos ahí

Voz 1646 18:10 a ver si estamos regular al menos es la conclusión más inmediata que sacamos de una encuesta realizada por el buscador de hoteles y apartamentos Hotels cam punto com Esta empresa comprobado que los españoles somos los europeos que peor nos comportamos en los hoteles un noventa por ciento de los encuestados admite haber hecho algo prohibido en un hotel alguna vez casi la mitad afirma que ha robado toallas o albornoz es el un treinta y cinco por ciento confiesa que se bebe las botellas de el minibar Bono después la rellena con agua o zumo para no pagarlas

Voz 1826 18:42 pero en La Ventana también hemos salido a la calle para hacer nuestra propia en

Voz 17 18:45 la base científica cuesta así ya saben que a bote pronto qué cosas prohibidas has hecho en un hotel

Voz 18 18:57 puede saber de lo de lo del bufete llevarte la comida para aguantar todo el día no gastarte dinero eso yo creo que lo he hecho siempre fumar también lo es cosa del mínima de de minibar y rellenar también pero lo que siempre hacemos siempre lo hacemos alguna jugarreta alguien con quién vayamos de hecho hace poquito en vacaciones estuvimos

Voz 19 19:17 en en un hotel en en Ferrol eh

Voz 18 19:21 pusimos a una compañera leímos la vuelta a la cama

Voz 20 19:24 las patas hacia arriba

Voz 18 19:26 si viviera se seca ya de colchones lo hacemos siempre siempre acabamos sonrisa casi siempre nos pillan alguna vez hemos estado juntos de quedarnos de patitas en la calle

Voz 21 19:40 está oyente Roberto creo que bueno con

Voz 1646 19:43 de los hoteles con la carta a los Reyes Magos pero oye pasárselo pasan de diez por cierto esta chica nuestro siguiente oyente coinciden en una cosa sus amigos si siguen siéndolo les quieren mucho mucho