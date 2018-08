La Ventana de Canarias (30/08/2018)

Voz 0360 00:00 tenemos antes no ha habido Cristiano Ronaldo a la ceremonia porque le han filtrado que es Luca modifique ganador y ahí va a estar respondiendo a la primera pregunta como ganador del Trofeo al mejor jugador de este año el hacha

Voz 1 00:08 el Nobel de Modric el dentro de treinta y tres años Robert del

Voz 1826 00:13 que hizo un gran Mundial sino que

Voz 1 00:16 eso realmente bien que estamos escuchando esa primera pregunta con todos los compañeros cosas pues esto también Artesa gol y Juan honor para extinguir demostró muy breve

Voz 0360 00:35 lo que va con él por primera vez Luka Modric que haya ganado decía el año para el piso también hoy son de ahí contestó la segunda pregunta tú

Voz 2 00:43 a Alves y sin mí

Voz 1 00:46 por My Driss siempre

Voz 0360 00:48 peleando por sus sueños bueno son las las palabras de Luka Modric que se lo merecía que recordamos que peleaba con Cristiano por ese torneo por ese trofeo que no ha estado no ha asistido a la gala de del decían

Voz 0959 00:58 si algo si no es por una cuestión puramente personal desde luego

Voz 0360 01:01 la gente no lo entiende y con Mohamed sola sí que Keylor se lleva el mejor portero Ramos el mejor defensor el mejor centrocampista Luca Modric para cristianos mejor delantero que no estado sea llevado ahora mismo Luka Modric lo mejor jugador y aprovechamos para recordar de grupo Atlético Madrid Dortmund Mónaco y Brujas el grupo B será el del Barça se enfrentará alto de P

Voz 3 01:18 Doña al Inter de Milán el Real Madrid a la Roma Viktoria Pilsen seguramente el español que por fortuna ha tenido estaba en el grupo III el Valencia que se enfrentará Juve United ambos bueno

Voz 1826 01:27 pues ya estaba toda la suerte repartida todo el pescado vendido Dani Garrido muchísimas gracias compañeros ahora

Voz 4 01:34 en

Voz 1826 02:00 los poseedores de la retransmisión de los derechos internacionales de fútbol también han tenido que luchar contra la piratería veníamos hablando de eso de la piratería que es como hemos escuchado la antagonista de creadores de cultura como Blas Ruiz Grau el aceite de palma y sus consecuencias sobre los animales son los enemigos de nuestra siguiente

Voz 5 02:18 su nombre es Karmele Llanos Sánchez nació en Bilbao en que actualmente trabaja como veterinaria en la isla indonesia de Borneo lo hace junto a un equipo formado por más de doscientas cincuenta personas su objetivo combatir las consecuencias de la obtención del aceite de palma consecuencias nefastas para la naturaleza y para los orangutanes que viven en ella nos lo cuenta Claudia con verter

Voz 0793 02:51 en Borneo y somática hay una especie animal que está en peligro los orangutanes en estos lugares personas como Karmele Llano fundadora y directora de rescate internacional en Indonesia luchan por mejorar su hábitat

Voz 7 03:03 tengo más que era el rescate de muchas veces orangutanes que viven un poco al límite digamos que las bosques se van reduciendo entonces plantaciones entran en poblados esperemos que rescatarlos llevarlos no transportarnos a otros lugares donde puedan Saras algo o con crías pues al centro para que pasen un proceso de recuperación hasta que suponen volver a liberar a la naturaleza

Voz 0793 03:33 el gran problema de esta especie ese lugar en el que vive en un espacio que se está destruyendo por motivos económicos

Voz 7 03:38 la selvas están de forma estando para transformar las plantaciones de cultivo de palmo para fines industriales del cultivo de palma en las que de forma industrial sedes Podesta millones de hectáreas para convertirlas en plantaciones de Peter Pan va a producir aceite de palma sobretodo para las necesidades del primer mundo

Voz 0793 03:59 no es sólo un peligro para ellos también para el resto del planeta

Voz 7 04:03 el hábitat del orangután es también el bosques que son pulmones para para el planeta que si no se protegen estos bosques pues que esto acetato el planeta aparte las la influencia que tiene en estos bosques todas las peculiaridades de El bosque de Tour verá que cuando se están liberan muchísimo carbono a la atmósfera con lo cual esto también tiene un impacto en el cambio climático que es decir que lo que pasa aquí en Borneo pues vine una influencia directa en lo que pasa en nuestros países en todo el mundo

Voz 0793 04:36 la falta de información en España en el resto de países es el gran enemigo de este lugar de estos animales

Voz 7 04:42 en España hay muchísima poco conciencia osea la horas antes hablar de la te suena así te Palma quince años y llevo quince años hablando de La Palma Él no me escuchará a nadie sobre todo en España en otros países esto se hablado mucho han hecho muchísimas cosas ahora en España empieza a Qatar también y que la gente se indica concienciar pero sea esta canción ha venido a montar dos años España no somos un modelo de interés

Voz 5 05:09 no no no

Voz 8 05:12 ahora mismo hay un cierto yo le puedo era claro está

Voz 1 05:27 eh

Voz 1826 05:29 seguimos el rastro a más pequeñas acciones convicciones de esas pequeñas historias que pueden cambiar el mundo cuál es nuestro próximo destino Sergio

Voz 5 05:37 la aldea de escaso en Huesca

Voz 9 05:39 no

Voz 10 05:43 llegamos ya lo tiene

Voz 1 05:48 las

Voz 5 05:51 no hay alfombras rojas tampoco se escucha el incesante de sonido de los flashes ni los grandes focos iluminan el camino a las estrellas tan sólo hay pasión una pasión por el cine que se respira por cada calle de escaso estos días esta pequeña aldea semi abandonada en Yebra la muestra de Cine más pequeña del mundo

Voz 11 06:09 la muestra tiene has caso es un festival muy pequeñito que no hacíamos en el Pirineo una aldea a la que siempre ha habido gente viviendo pero que está muy abandonada por las administraciones públicas llegamos aquí se llega por una pista sin asfaltar no tenemos aún luz eléctrica normalizada nos pareció que era una manera divertida de llamar la atención de los administraciones sobre el abandono del mundo rural no todo también es verdad que me gusta mucho el cine el cine el llamado cine independiente al cine de autor tiene que no ya hágase nunca al medio rural es pasa por Madrid Barcelona incluso pocas veces portará gota pensábamos que era una buena iniciativa un sitio tan maravilloso como más caso a mil metros de altitud en pleno Pirineo son caserío además que es un ejemplo del patrimonio arquitectónico popular del Alto Aragón pues nos parecía interesante pues montar una pequeña muestra de cine y bueno lo que fue una iniciativa de un año para pasar el rato como quien dice José ido convirtiendo pues en algo que yo creo que es no me toca a mí juzgarlo pero es un poquito de modesto pero creemos que en estos momentos pues es un festival de referencia en el cine independiente aquí en el agua

Voz 5 07:20 un festival que este año celebra su séptima edición y cuyo origen Nos narraba Miguel Cordero Gordy codirector de la Muestra de tiene de escaso una muestra cinéfila independiente bajo las estrellas arrancó el pasado martes y hasta este sábado proyectará una selección de seis largometrajes nacionales e internacionales diecisiete cortos de los cerca de setecientos que se han presentado este año

Voz 11 07:42 es muy variado ponemos desde un clásico esta noche va a haber un clásico una obra maestra Charles Chaplin con música en directo compuesta para esta ocasión pero bueno pues también tenemos pues filmografía documentales de este año el año anterior que han tenido poca repercusión comercial como cien días de soledad anoche pusimos cine africano la que tuvo como es importantes es la Berlinale en certámenes internacionales como Rotterdam y que luego pues en España no nadie las distribuye por ejemplo mañana una película española que es vivir y otras ficciones John director catalán yo solo que también ha tenido un recorrido en festivales fantástico pero que en España casinos Alice

Voz 5 08:23 bueno su objetivo es dar vida a ese cine de calidad como escuchábamos que nos perdemos en España y todo esto lo hacen sin luz

Voz 11 08:31 bueno escaso no llega la luz eléctrica normalizada andamos allí dándole vueltas esta misma mañana nos ha visita al presidente de la Diputación Provincial y el presidente de la comarca junto al alcalde pero llevamos ya muchos años reclamando que se haga una infraestructura por el cual nos llegue la luz explica normalizada el pueblo funciona con una pequeña central solar fotovoltaica está caducada es decir tiene veinte años está muy cita pero el festival claro el festival lo tenemos que organizar con grupos generadores que harán con gasolina ten en cuenta que una de las de las obsesiones que tenemos es que técnicamente un festival como el nuestro tiene que tener un sistema de proyección tan bueno como cualquier sala de cine y un sonido tan bueno o incluso mejor ya tienen entonces esto lo hacemos todo con generadores

Voz 12 09:16 pude

Voz 14 09:22 se impuso mucho de Schuster

Voz 1826 09:33 señores del Festival de cine Sergio

Voz 5 09:35 sí estábamos escuchando un fragmento de de Vanesa es la película más taquillera del año en Corea y hoy inaugura una nueva edición del festival de cine coreano en Madrid marcha Morris la responsable de comunicación del Centro Cultural Coreano de la embajada de Corea

Voz 15 09:49 es la undécima adicción que estemos del festival de cine coreano empezó como muestra de cine coreano del año dos mil ocho hay comenzó en Madrid y Barcelona este año en Madrid es la primera vez que lo hacemos en el Palacio de la Prensa además del Cine Doré porque normalmente lo hacemos sólo en el cine Doré

Voz 5 10:06 este evento organizado por la Embajada de Corea en colaboración con la Filmoteca Española Illa Corea Anfil Council tiene como objetivo visibilizar la buena acogida del cine coreano a nivel internacional

Voz 15 10:17 sí la verdad es que el cine coreano bueno siempre ha estado un poco escondido porque las películas que no llegaban el asiento de Japón y China Hay a partir de los años dos mil es cuando empieza esta o la coreana en todo no solamente del sector del cine sino también buena literatura musical que pop aquí comienza arrancar muchos cineasta surcoreanos que se habían ido formando bueno pues en otros países empiezan a aparecer en festivales internacionales comienza el boom y el auge de este cine coreano con diversidad de géneros no solamente cine sino también los dramas y series surcoreanas hay por ejemplo en este caso de de Bani es un cuerpo de Oriol Paulo es muy curioso porque ahora en agosto se estaba emitiendo en Telecinco una serie sea más del doctor que es una versión de de unas quería surcoreana docto hay entonces vemos bueno pues que si tanto el cine como los dramas y serie coreanas están teniendo mucho éxito en todo el mundo

Voz 5 11:22 thrillers éxitos de taquilla y las dos Coreas son las tres temáticas en las que se divide este festival que en su jornada inaugural hoy espera recibir a doscientas personas para disfrutar del cine coreano claro

Voz 15 11:32 bueno pues el filme coreano a diferencia de otros fines tiene un gran una gran carga de felicidad es muy puro evita bueno pues uno cae en una violencia sexo es muy muy recatado en este sentido yo creo que esto hace que triunfo bastante en todo el mundo porque además tiene mensajes muy positivos con finales felices hizo también gusta no toda la Vidal que que transmiten de Corea

Voz 13 12:03 sí

Voz 1 12:05 sí tiene la pantalla

Voz 1826 12:24 Ginés de la que venimos a ver ahora hacemos control refresquemos la pantalla hay Nos vamos a por nuestras cacharrazo

Voz 14 12:37 la Ventana

Voz 1826 12:43 hoy trasladadas hasta este momento de la tarde por la gala de Mónaco con el sorteo de la Champions y la entrega de los trofeos de esta temporada pero desde ayer se está celebrando la feria IFA de Berlín es la primera gran feria tecnológica de la temporada hay en ella esperamos ya hablamos de eso la semana pasada esperamos ver un adelanto de alguno de los productos estrella para estas Navidades hasta el cinco de septiembre iban a pasar por allí grandes firmas como LG Samsung Panasonic Sony Hao Wei los reyes de Internet Google y Amazon bueno todas Íñigo Sastre buenas tardes

Voz 0959 13:14 buenas tardes Roberto pues la de este año es una edición en la que no se esperan grandes lanzamientos de móviles porque ya sabemos que Samsung Apple prefieren celebrar sus propios eventos por separado pero en la que estamos viendo auténticas novedades los móviles baratos que están tan de moda la inteligencia artificial altavoces inteligentes Gable o los cacharritos vendible sabes lo que te digo siempre Roberto los guarismos los relojes inteligentes las pulseras y en fin todos ellos son los protagonistas en una feria que es comparable por ejemplo al Mobile World Congress de Barcelona pero sin estar toda la atención centrada en los teléfonos mal

Voz 1826 13:45 bueno salvando las instancias Mobile World Congress de Barcelona es el Mobile World Congress mucho si no nos toquemos alguno

Voz 0959 13:52 vamos a ver en el para adelantarnos todas las novedades de este IFA tenemos los conectado lluvia cruzar los dedos porque es una máxima habitual cuando se habla de alta tecnología aquí la radio la alta tecnología empieza a echar un poquito pero digo esto lo hago para expiar posibles demonios que pueden estar acechando por ahí cruzamos los dedos ahí está conectado con la Ventana David justo enviado especial de la web de la Cadena SER a Berlín David qué tal buenas tardes Hallows Roberto lo bien que hay here in Berlin es hacer Cain tapabais salgo dice que estoy aquí en Berlín muy buenas tardes a todos los presentes y que muchos de esos a a su familia que está bien mamá ha dicho correcta que sí exactamente traduzco literal bueno las estrellas del festival están siendo los televisores choca no

Voz 16 14:43 sí y una presentado el prime Tele el primer televisor heleno choca con nada más y nada menos que ochenta y cinco pulgadas materias tú un televisor de este tamaño

Voz 0959 14:53 pues yo en mi salón seguramente no me no me cabe David como como bien sabes no es grave pero a mí lo que me sorprende de estos de estos teléfonos televisores perdones es que hemos llegado ya a una calidad increíble tú te acuerdas Roberto cuando teníamos el DVD y parecía que todo se veía genial y que eso era inmejorable yo me acuerdo hasta de la disc sí sí sí sí después tuvimos las televisiones en HD que son las de alta definición ahora tenemos las 4k que es cuatro veces alta definición que para mí ya es como ver prácticamente una foto en movimiento y un vídeo ocho choca o como su nombre dice pues ocho veces alta definición David pero qué pasa si

Voz 16 15:29 no no he tenido en en ocho k todavía así que apoyan el escalón de la imagen que es posible gracias a la inteligencia artificial iba a mejorar pues todo lo que hagamos en la televisión lo mejorar tanto el sonido como tremenda para que disfrutemos de una imagen pues asombrosa como si fuera una foto vamos

Voz 0959 15:47 claro y los enviados especiales robotizado Si el número están queda bien en cacharrazo que David tenga voz de robot está muy bien no la gente se cree que es un filtro que estamos poniendo las cosas que hay que escuchar el primer episodio de casa erradas en Podium podcast punto com donde transformamos a David en un robo todo hay que decirlo

Voz 16 16:02 cuando cuando fue un robot cuando fue un robot pero

Voz 0959 16:04 en el resto de operadores tendrán que empezar a producir contenidos no choca para poder disfrutar de estos televisores increíbles que que bueno que nos ha explicado David en en Cadena Ser punto com David entonces este año no se han presentado teléfonos móviles según estábamos diciendo no

Voz 16 16:20 sí cuéntanos también tenemos muchos teléfonos móviles con por ejemplo el Sony X Z tres que han presentado hace unas horas que es un teléfono artificial que es capaz de adelantarse a tus movimientos es decir haciendo clic varias veces en la parte derecha la pantalla el teléfono predice en base a a tu localización GPS qué tipo aplicación vas a abrir es decir que ya sabe lo que va a vivir

Voz 0959 16:48 pero he dicho esto bueno hemos hecho y vamos a hacer una cosa aquí estoy ahí un retardo habitual que se producen este tipo de comunicaciones entonces que vamos a ir por orden sin pisar estamos estamos muy lejos y sin prisas sexo es oye David para terminar ya antes de que te robo dices el todo aparte de la tecnología porque allí hay quiero decir que tecnología es si mira sólo hacia lo que te expone esa gente pero mirando alrededor que otras cosas que han sorprendido de de ese evento

Voz 16 17:21 pues lluvia lluvia aquí en Berlín que parece que parece que en el mundo hay nada otra cosa que no sea una sorprendida a parte de esto que estamos hablando de telefonía móvil hay divisiones esa ha sido un esos que le toca presentado el eje que sirve pues para que aquellos trabajadores que tengan he pasado muchas horas de pie manipulando la pesada para que se haga más llevadera la jornada laboral y también que va a servir pues para optimizar las tareas de recuperación Traumatología de pacientes a nivel de de la sanidad Sacristán también cosas que no sólo hay móviles y electrodomésticos sino que también hay y ahí Bentos que pretenden mejorar el mundo si las viéramos personas muy muy Inter

Voz 0959 18:02 es ante David justo estamos ahí justo en el punto de equilibrio en el que va a pasar de ser un robot a no ser porque se va a cortar la comunicación a volver si es que no no arriesgar más la vid puso muchísimas gracias vale gracias buenas tardes Íñigo Sastre que ha sido un placer compartir las cacharrazo así este mundo de la tecnología este verano muchísimas gracias por habernos invitado hoy vamos a recordar a los oyentes que volvemos en octubre con temas súper interesantes como por ejemplo si nos escuchan los altavoces y los ordenadores o la amnesia digital algunos de los temas que van a estar esta temporada en Caixa ratas de de Podium podcast estaremos pendientes Íñigo muchas gracias hasta luego

Voz 8 18:42 no la eh

Voz 5 18:56 en el cerramos Sergio si este verano Roberto estaba ahora echando la cuenta en una cosa lleva a la otra hemos narrado hoy escuchado unas cien historias más o menos de hecho creo que estamos a punto de colarnos en la RAE con nuestro Random mismo todo gracias al equipazo de la serie de La Ventana mil gracias a todos y en especial a Claudia Colbert que durante estas semanas bueno ya ha llenado de nombres propios de sonrisas y también de templanza mucha templanza esté errando mismo infinitas gracias por supuesto a los oyentes Piatti Roberto por muchas cosas pero sobre todo me quedo con una tu confianza en nosotros en tu equipo en mi para seguir contando historias muchas gracias por dejarme ser un verano más mucho

Voz 1826 19:37 gracias