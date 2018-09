La Ventana de Canarias (31/08/2018)

Voz 1 00:00 por qué le mandó allí con qué objeto la niña sólo dijo que había visto unos camiones también dijo donde los había visto y la dirección que llevaban esa información comprometía la ubicación de una instalación militar no hay ninguna instalación militar allí Sea Life no está a la vista pero LAE como donde en el era un problema por eso nos mandaron oye vamos dígame que había en los camiones se equivoca de pregunta qué quiere decir no es que es quién cómo llevaban personas está usted muy perdido está tan perdido que ni sabe que lo está bien pues ayúdame la operación brújula Alonso diseño en dos mil dieciocho se hizo en los años noventa era un protocolo para proteger a las personas y bienes más importantes del país había una lista que es actualizar regularmente lista en caso de ataque nuclear químico o bacteriológicos la operación se pondría en marcha automáticamente aunque nadie estaba muy seguro de ese existía deben that o era una leyenda nadie había visto esas listas por supuesto hasta el once de abril de dos mil dieciocho APA entonces nos movilizaron a todos yo algunos oficiales recibieron un documento con nombres muy pocos no más de veinte que nombres personas relevantes para el país de algunas ha oído hablar veo tras no cuánta gente había en total nadie tenía toda la información sólo fragmentos en la lista que yo recibía había doce personas sobre las que iban en esos camiones doce personas sólo en La Coruña setenta también ha dicho ha hablado de bienes se había listas con nombres y otras con objetos objetos qué clase de objetos oro obras de arte reliquias antigüedades los padres del Prado no todos pero de Eduardo Bravo el periodista ciudadano supongo que ha oído su nombre Ebre creo yo a él estuvo en el Prado lo sé según el faltaban las Meninas pero los demás cuadros si estaban allí eran falsificaciones casi todo lo que haya en el Prado son falsificaciones salvo las Meninas y una docena más sólo se llevaron los auténticos como adonde no dispongo de esa información ya le he dicho que yo solo me encargué de las personas de La Coruña fue su único cometido durante el apagón proteger a esas personas no también me encargué de impedir que se revelase la posición de los lugares seguros como había puestos de escucha interceptó vamos todas las transmisiones bien cuántos cuántos puestos había en mi base ocho hacíamos relevos lo escuchábamos todo continuamente también teníamos radios en los camiones como probablemente sepa esos puestos de escucha estaban por toda España en todas partes en todas las provincias grababa en lo que lo grabábamos todo si difundieron ustedes la grabación de Xian hay su padre evidentemente el Ejército es el último interesado en que esa grabación no cualquier otra sea de dominio público bien correcto reformular la pregunta la difundió un miembro del Ejército parece ser una filtración internas se qué pasa que no lo saben el año pasado se creó una comisión dar cuando contactó por radio con Daniel Blanco dio un nombre falso correcto por qué teníamos orden de usar seudónimos en todas las comunicaciones sí pero por qué eligió ese precisamente no tiene importancia nuestra distraiga con tonterías por qué ninguna de esas personas a las que se protegió de esos elegidos por qué nadie ha dicho nada me parece que no ha entendido la clase de gente de la que hablamos no son personas como usted o como yo esa gente conoce este país mejor que nadie Sun

Voz 3 03:32 son sus dueñas

Voz 1 03:34 es el Gobierno del Gobierno hay otra capa todos ustedes en la comisión pierden el tiempo intentan culpar a los líderes políticos pero ellos sólo obedecen obedecieron entonces en dos mil dieciocho siguen obedeciendo ahora bien pues ayúdame cómo puede llegar hasta esa capa los puede son intocables no le dejarán llegar hasta ellos ya lo descubrirán no creo que tarde entonces porque mi ayuda si no pudo hacer nada pop porqué me cuenta todo esto para que deje de buscarme siquiera lanzarse al vacío hágalo pero saque me de la ecuación yo no soy yo el malo de esta historia se acabó el tiempo no intente contactar conmigo nunca más podrían arrestarle por esto

Voz 4 04:25 sigue sin entenderlo podían hacer

Voz 1 04:28 no mucho peor que arrestar B adiós señor Uribe

Voz 3 04:35 la crisis se si lo que dijo creo que es verdad así porque porque acabó pasando exactamente lo que él me dijo él que seguía investigando lo intenté intenta confirmar todo lo que me había dicho y entonces en cuanto empecé a hacer las preguntas correctas empezaron a pasar cosas goza para empezar me despidieron del bufete

Voz 4 05:07 sí sí que alegaron

Voz 3 05:10 me echaron en cara mis declaraciones públicas no les parecía bien me dijeron que un abogado no debe decir según qué cosas y un día después la fiscalía me acusó de prevaricación inhabilitaron durante dieciséis años sin fue juicio más rápido que he visto en mi vida era como si el Supremo estuviese deseando quitárselo de encima haces el Comite trece cero cuatro digamos que me convencieron para que lo dejarán

Voz 6 05:36 en ellos la ONU ellos mismos

Voz 3 05:40 en cuanto salió el tema de la prevaricación ese mismo día me llamaron de Nueva York me dijeron que van te lo puedes imaginar que no podía seguir representando a la ONU que en fin me lo quitaron todo en siete meses me dejaron sin nada

Voz 7 05:57 que fue obra de esa gente de esos cúmulos

Voz 8 06:02 como el militar el Gobierno del Gobierno

Voz 3 06:09 no tengo la más mínima duda pero bueno que me edad a Kelly importa Annie ya bueno del se hace tarde perderá será sólo una cosa más

Voz 4 06:23 Daniel Blanco

Voz 0530 06:26 y encontró a la mujer

Voz 7 06:28 era encontró a cámara sí sí que lo encontró sin ella yo la entrevista le llamó la última vez que le llamé estaba con bien me alegro

Voz 9 06:46 sí

Voz 10 06:47 sí sí

Voz 0523 06:50 Le Monde núm

Voz 11 06:52 la publicó la entrevista con Julen Uribe el departamento legal del periódico consideró que muchas de las afirmaciones que contenía no podían ser probadas

Voz 0523 07:02 por la periodista abandonó el medio y actualmente colabora en una ONG que promueve la información libre por Internet Julen Uribe no volvió a conceder una entrevista

Voz 12 07:18 sí

Voz 14 07:33 todos los episodios y contenido adicional en el gran apagón punto com síguenos en Twitter arroba el gran apagón en facebook punto com barra el gran apagón

Voz 0530 07:47 el gremio está escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Mahan dirigido por Ana Lorenzo

Voz 11 08:06 segunda temporada

Voz 16 08:08 Título VIII X X

Voz 8 08:15 eh

Voz 17 08:17 min

Voz 18 08:21 estas diciendo que puede haber otro gran apagón

Voz 6 08:26 estoy diciendo pueda haber otra tormenta solar

Voz 18 08:29 oculto Gobierno que habría desde luego que no

Voz 6 08:34 este Gobierno tiene un compromiso absoluto con la transparencia vienen quiénes Gil gente que haga lo que quiera ellos lleven que tienen la obligación imponer

Voz 11 08:45 en noviembre de dos mil veinte la revista Science dedicó su portada a la inusual actividad solar que registraban máximos históricos una docena de premios Nobel alertaban de la posibilidad de que se produjese una nueva tormenta solar más intensa incluso que la de dos mil dieciocho la mayor parte de los medios generalistas dio a la noticia

Voz 0523 09:08 a un tratamiento anecdótico quién más tiempo dedico a este fenómeno fue un discreto programa televisivo de divulgación científica

Voz 1704 09:17 también Antonio explican es lo más despacio el mecenas una tormenta solar recuerdas aquello que que provocó el apagón de tipo x nueve una tormenta solar de muchísima intensidad sin sonrojo bueno pues todo el mundo esperaba que después de esa pedazo de tormenta la actividad solar empezase a bajar pero porque es lo que se espera los ciclos solares duran más o menos once años y la actividad solar vacío primero sube luego baja sube y luego es un genio bueno pues esta vez no ha ocurrido desde dos mil dieciocho desde esta tormenta solar que provocó el apagón la actividad solar no ha bajado al contrario ha seguido subiendo y esto nunca lo habíamos visto nunca habíamos tenido tantísima radiación solar ya sea me estoy diciendo si con más tranquilidad que va a haber otro Alcabón

Voz 0530 09:58 estoy diciendo que puede haber otra tormentas

Voz 1704 10:01 no lo estoy diciendo yo lo están diciendo los científicos lo está diciendo la NASA desde hace varios meses lo que dicen es que si hubiera una tormenta solar ahora con esta actividad que estamos registrando en el sol podría ser todavía más intensa que la de dos mil dieciocho otro pago otro favor pues genial porque así por fin mejorará la televisión de este país gracias Antonio

Voz 19 10:20 Pingarrón

Voz 20 10:27 los gobiernos no negaron la posibilidad

Voz 11 10:30 de una nueva tormenta solar pero minimizaron ríe

Voz 20 10:34 escuchamos a la ministra de

Voz 11 10:36 interior en declaraciones a la prensa

Voz 19 10:38 ministra ministra por haber tranquilidad por favor de uno en uno gris trabajo antes me encanta verse varias fuentes ministra mencionó la posibilidad de que Jauma tormenta solar más intensa que la de dos mil dieciocho ya bueno el Gobierno no está trabajando en esa hipótesis pero ministra luego oído lo he oído pero es sólo una hipótesis si tenemos ahora mismo problemas mucho más urgentes acabamos de aprobar un fondo adicional de ochocientos millones de euros para la reparación de los daños causados por el apagón eso es real eso es un hecho de eso deberíamos estará blandía pero ministro no es todo muchas gracias

Voz 21 11:15 hubo Un

Voz 11 11:21 en el año

Voz 0523 11:22 dos mil veintiuno el gran apagón era ya un hecho

Voz 11 11:25 historia vieja sepultada en los informativos por otras noticias

Voz 22 11:32 la Casa Blanca anunciado la salida definitiva de los Estados Unidos de la OTAN hacía semanas que se especulaba con este movimiento que desde hoy es ya una realidad entre las primeras reacciones internacionales desde Bruselas el presidente de la Comisión Europea ha reafirmado su compromiso con la seguridad internacional

Voz 23 11:48 los efectos del huracán Claudia sesenta millones de dólares Venezuela solicita ayuda internacional daban la imposibilidad de afrontar aquellas considera la mayor tragedia El país alza raids

Voz 24 12:01 los últimos sondeos arrojan un resultado muy igualado entre los principales partío el presidente K

Voz 25 12:07 tú animado a tú ciudadano acudir a Laguna

Voz 24 12:11 el próximo domingo sea cual sea sentenció

Voz 25 12:13 debutó

Voz 0523 12:18 y entonces el nueve de febrero de dos mil veintiuno

Voz 26 12:22 el maquinista ha asegurado que se ajustó escrupulosamente al

Voz 0530 12:25 protocolos de este tipo de situaciones

Voz 26 12:28 desde el Ministerio de Fomento sin embargo Uribe este lunes

Voz 0089 12:30 perdona perdona que te interrumpa pero sí sin me están diciendo según parece Donald Trump está compareciendo en directo lo está haciendo ahora mismo a través de las principales cadenas norteamericanas no sabemos de qué se trata pero vamos a intentar conectar con Radio Caracol que está emitiendo la comparecencia lo está haciendo ahora mismo con traducción simultánea compañeros de control es posible podemos oírlo

Voz 8 12:53 entonces compromiso que de esta administración siempre ha mantenido pasé dos horas el Space Weather predicción Center nos ha comunicado que se ha producido una tormenta solar de clase X X esto quiere decir que sus efectos son potencialmente devastadores para las infraestructuras eléctricas tecnológicas de todo el planeta en la Secretaría de Estado coordinación con la defensa bajo el lema el ya han puesto en marcha el protocolo de seguridad contra las tormentas solares Face huy huy qué duda cabe que nos enfrentábamos a un desafío pero los superaremos hoy hemos superado muchos en el asalto Home bicho de Europa ir al pueblo americano que mantenga la calma que sea fuerte desde el Gobierno federal estaremos todo lo que está en nuestra mano y lo estamos haciendo ya para minimizar los efectos en el apagón no les que duda de que contamos con sobradas herramientas

Voz 11 13:57 tan pronto como terminó la comparecencia del presidente de Estados Unidos el Ministerio del Interior español convocó una rueda de prensa de máxima urgencia todos los medios del país la emitieron en directo

Voz 27 14:10 buenos días sí sí me oye sí

Voz 19 14:17 como todos saben a primera hora de la mañana se ha producido una tormenta solar de máxima intensidad desde el Gobierno se ha puesto en marcha un protocolo de emergencia el Ministerio del Interior está trabajando estrechamente con el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para minimizar cualquier posible eventualidad a partir de este momento se realizará una comunicación pública desde esta misma sala a las horas en punto zen estas comunicaciones se les informará de todas las medidas que vayamos adoptando por el momento no hay mucho más que les pueda decir estoy a su disposición para lo que quieran preguntar administrada por favor Eva

Voz 0530 14:58 dime cuándo se calcula que podría afectar esa tormenta la tierra

Voz 19 15:02 según las agencias que hemos consultado hay consenso en que la radiación llegaría la tierra mañana a las veintiuno A42 hora española así de preciso a sigue precisó siniestra

Voz 28 15:15 ministra José ha dicho que el Ministerio de Interior está trabajando con Defensa Protección Civil sí que están haciendo exactamente nos lo puede detallar bueno

Voz 19 15:23 estamos preparando un plan de contingencia hay movilizando todos los recursos disponibles tanto humanos como materiales para un apagón

Voz 6 15:33 cundió el pánico

Voz 11 15:40 la gente abandonó masivamente sus puestos de trabajo millones de personas acudieron a los supermercados que se vieron desabastecidos en cuestión de minutos

Voz 29 15:57 buenas noches más de sesenta personas han resultado heridas en los diversos incidentes ocurridos a lo largo del día por todo el país según fuentes de la policía más de trescientos supermercados ha registrado altercados de diversa gravedad a estas horas el ejército patrulla por las principales ciudades españolas una medida idéntica a la que han tomado todos los países de la Unión Europea nosotros Aldo

Voz 0530 16:18 por Miguel Vadillo catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid doctor buenas noches gracias por venir en un día tan complicado gracioso encantado ya lo ha oído en el debate no es estábamos preguntando qué puede llevar a tanta gente a estas actitudes que hemos visto hoy hay ya más de doscientos heridos en nuestro país doscientos cinco según los últimos datos muchos más en Francia en Portugal en Italia en Estados Unidos no se han facilitado datos pero parece que pasan de los veinte mil según la CNN qué está pasando cómo podríamos explicar este estallido de violencia global bueno

Voz 30 16:52 dando por hecho que esos actos los han cometido personas no psicóticos quiero decir personas que no padece desorden específico que son ciudadanos corrientes sanos como nosotros la explicación hay que buscarla en el estrés digamos que el tipo de agresiones que hemos visto son reactivas los objetos están real Fernando con la agresividad lo que perciben como una amenaza que es obviamente el apagón de mañana el posible apagando mañana sí la mayor parte de los actos violentos han tenido lugar en supermercados y en tiendas gasolineras muchos exacto no son agresiones frías planificadas lo que estamos viendo son reacciones a la frustración gente que quiere comida que quiere gasolina son personas que creen están convencidas de que su seguridad depende de ello ir reaccionan con violencia quién se lo niega es gente probablemente en que lo pasó muy mal en el anterior apagón en dos mil dieciocho y no está dispuesta a que le ocurra de nuevo

Voz 0530 17:49 quedan todavía veintidós horas algo menos para el momento en que la radiación impacte contra nuestro planeta tenga lugar ese posible nuevo apagón cree que veremos más episodios violentos

Voz 30 17:59 me temo que si me temo que mañana será bastante peor

Voz 11 18:13 la noche del nueve al diez de febrero de dos mil veintiuno los disturbios e intensificaron en todo el mundo en Francia más de mil personas fueron detenidas en Portugal más de cuatrocientas en España la policía y el ejército disolvieron numerosos actos vandálicos lo que dio lugar a diversos episodios violentos en total fueron detenidas dos mil ciento siete personas

Voz 6 18:42 y hubo más de mil heridos

Voz 11 18:44 los servicios de urgencias de los hospitales no dieron abasto

Voz 31 18:49 uno uno dos sin que pueda ayudarle genio ocurre

Voz 32 18:55 eso es lo sacando estos yo el que tienen palos y cuchillos

Voz 31 19:00 señora donde se encuentra el me llamó muy alertar inmediatamente a la policía

Voz 36 19:33 hola amantes del polcas bienvenidos a este especial de los herederos del profeta estamos como siempre con buen ICO nuestro intrépido Marlou muy buena hoy la actualidad nos obliga a lanzar este especial porque parece que no vamos a poder hacer más programas

Voz 0530 19:47 en un tiempo yo estoy acojonado nada en serio si joder en meses sin luz y sin