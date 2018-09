La Ventana de Canarias (03/09/2018)

Voz 1 00:00 la SER

bienvenido una temporada más a esta Ventana de Canarias un año más en el que como siempre les vamos a ofrecer la actualidad más rigurosa de las Islas entrevistas crónicas debates Ése será practicamente nuestro menú diario para esta nueva temporada que comienza hoy tres de septiembre y sin demorar los más abrimos ya La ventana de Canarias

Voz 1278 00:55 y nosotros abrimos a este primer programa con algún que otro tropiezo y también con una última hora porque una patera llegada a la playa de Papagayo en Lanzarote con una quincena de personas a bordo la Guardia Civil ha interceptado hasta el momento a dos de los ocupantes ambos posibles menores magrebíes e indocumentados el resto los ocupantes han sido vistos huyendo del lugar en dice frentes direcciones fue un pesquero el que avistó la patera cuando intentaba alcanzar tierra y dio aviso al Instituto Armado al lugar acudió la patrullera Orotava cinco del Servicio Marítimo Provincial de manera inmediata se inició un dispositivo de seguridad en tierra con patrullas de Seguridad Ciudadana cambiamos ya radicalmente de asunto para mirar el reloj

Voz 0632 01:40 desde de de poner una valoración definitiva del Gobierno en Canarias lo que hay que lo más contar con todos los gente qué repercusión tiene en turismo que retribución tiene en la industria de que reproducción tienen el consumo energético por un lado eh pero en ningún caso eh estimamos que estando en usos horarios distintos tengamos que mantener el mismo horario que la península eh bueno pues eso vamos a pedirle al Gobierno de España que Canarias esté en ese comité o a expertos canarios puedan estar pero que en definitiva tengamos opinión al respecto para otro lado cuando tengamos el análisis que el equipo lo coordinará Pedro Ortega que el consejero de Economía e Industria Comercio y conocimiento pues eh lo podremos ganar

Voz 1278 02:22 ya lo escuchaban el presidente Fernando Clavijo cree que en ningún caso Canarias debe tener la misma hora que la península si finalmente se modifica el horario y pide estará en el comité de expertos ya que somos la única región de España con esa singularidad de poseer una hora menos para ahondar más en este asunto y conocer que podría implicar este cambio de hora tenemos con nosotros al coordinador general de la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios en España Ángel largo buenas tardes

Voz 1278 02:48 lo cierto el presidente del Gobierno canario Fernando Clavijo si finalmente se suprime ese cambio de hora tal y como propone Bruselas desde Canarias mantener su singularidad OCE debe homogeneizar el horario en todo el territorio nacional

Voz 4 03:00 el tienen te está totalmente acertado está en lo correcto dijo hablaba del comité de expertos que Pedro Sánchez quiere unir en el que Nuestra sociedad seguramente esta invitada nosotros vamos a despertar esa hipótesis que defiende el presidente canario y creo que es el sentimiento de todos los canarios de que Canarias debe tener siempre en cualquier caso se agote el horario que se adopte una hora menos que la península eso es lo que debe ser correcto y lo que se debe mantener

Voz 1278 03:30 el líder del Ejecutivo canario también afirmaba que estudiarán las consecuencias que esta modificación pudiese acarrear de determinados sectores estratégicos del Archipiélago qué impacto podría tener para las Islas el cambio de hora que quiere impulsar la Comisión Europea

Voz 4 03:43 bueno él me cambio horario lo que hará es que nosotros hemos mejor a un horario uniforme durante todo el año so solamente tiene impacto positivo para toda la ciudadanía de la península de Canarias es decir porque el impacto económico de que sobre el que se suponía que si cambiaban el tema del ahorro energético no tiene sentido lo que no tiene impacto o pactos nulo pero en cambio el impacto sobre la salud de cambiarla ahora dos veces al año sí que tiene bastantes defensores de estudios de médicos de personas relacionadas con el mundo de la salud que beneficiaría el tener un horario único durante todo el año otra cosa es el huso horario que se adopte incluso horario nos quedaremos en qué horario nos quedamos que según lo que corresponde con los Meridiano si los usos solares que se adaptaron hace ya mucho tiempo a Canarias le correspondería el meridiano de Azores es decir siempre una hora menos que en la Península que es el meridiano de Greenwich el que debería adoptar

Voz 1278 04:42 desde su asociación promueven este cambio de hora hablaba de esas consecuencias pero qué beneficios también puede traer consigo

Voz 4 04:48 pero esto tiene que ser una palanca para otros cambios sobre todo sociales y culturales de nada vale es que mostramos las manecillas del reloj por abajo si no se produce un cambio social importante como es que adoptemos los horarios solares a los horarios laborales a los horarios escolares es decir que no tengamos jornadas extensiva así que estuvimos trabajando durante muchos días al año sino que cuando el sol se ponga nos volvamos a nuestra casa ante Piqué anoche ta para poder disfrutar del ocio de la familia de por mar se de a quién el descanso con lo cual los beneficios evidentemente tiene que ser otros cambios que introduzca este cambio horario y que beneficie la gran población española para que tengo unos seis más humanos y pueda compatibilizar la vida personal de vida profesional Iker vida plena

Voz 1278 05:35 lo cierto es que llevamos adelantando o atravesando las manecillas del reloj de manera obligatoria desde el año ochenta y uno un arma sustentada sobre todo en razones económicas y de ahorro energético parece que eso ya no es así

Voz 4 05:48 eso fue un mito que se creó en el año setenta y tres olas del petróleo como España todavía no estaba en la Unión Europea o la famosa Comunidad Económica Europea pues desde el año setenta y tres La con económica europea viene implantando cuando España forma parte de la Unión Europea empezó a adaptarse a los cambios de horario pero ese es que dice que el impacto económico eficiencia energética no tiene ya mucho sentido como han demostrado ya diferente los los ciudadanos europeos se han manifestado en o a una consulta sobre este tema mayoritariamente el ochenta por ciento han pedido que no ha sido el cambio horario es mucho más beneficioso para nuestra salud tener un área de único ya que económico y energético es apenas e imperceptible

Voz 1278 06:32 seríamos Ángel nosotros pioneros en suprimir este cambio horario hoy ha habido otros países que han decidido dar el paso

Voz 4 06:37 All Good Bye bye sabido como Chile y algún otro país en la Rusia la antigua repúblicas ex soviéticas ir bueno pues se ha habido de todo no la realidad es que un cambio horario no tiene mucho sentido si no se hace en otras políticas de apoyo a la conciliación de la vida personal al final un cambio horario es porque no recibimos la luz solar que marque una hora a la que eso lo que no hay sol Si a eso no campañas diferentes cambios sociales pues no tiene mucho sentido tampoco el que haya un cambio horario es decir definitivamente de golf apoyarlo con otros cambios que si la sociedad y los políticos y también las empresas deben estar involucrados en este campo

Voz 1278 07:17 usted también quieren participar en esa comisión de expertos

Voz 4 07:20 bueno entendemos que nosotros debemos participar porque somos la única asociación que lleva pidiendo que se suprima el horario y que volvamos a Almería unos correctos durante quince años entendemos que somos uno de los que vamos a participar el comité de expertos porque así no lo ha manifestado ya desde desde de los diferentes partidos políticos entendemos que el Partido Socialista va a contar con nuestra asociación pero también con otros expertos del mundo de la salud del mundo de la física de la astronomía del punto de la de la empresa yo creo que debe ser un comité plural y democrática y donde se oigan las voces de los expertos para que se busque lo mejor para todos los ciudadanos que creen

Voz 1278 07:56 puede salir de esa comisión cree que finalmente España va a adoptar esta medida de la Comisión Europea

Voz 4 08:02 el que vaya a la Comisión Europea sobre esa expresión del cambio horario no tiene mucho que ver con el Gobierno español y la Unión Europea en su parlamento lo decide creará una directiva que será vinculante para todos los países miembros lo que yo sí que espero de esa comisión es que no estamos en un Susa huso horario correcto cercano a las horas solares que necesitamos para toda España y espero que en esa comisión lo que impere es el criterio de los expertos para que el Gobierno español definitivamente adopte un huso horario correcto insisto para península para Canarias ir desde luego nosotros apoyaremos que Canarias siempre sea una hora menos que la pecho

Voz 1278 08:40 pues Ángel largo coordinador general de la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios en España gracias por haberse asomado a la ventana de Canarias en este primer programa de la temporada

la Ventana de Canarias

Voz 1278 11:11 esta mañana la Cadena SER en Canarias arrancaba su nueva temporada y lo hacía con una amplia entrevista al presidente del Gobierno canario Fernando Clavijo en esa entrevista sea referido al denominado caso Guaje también a su posible imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Pedro Murillo

Voz 1718 11:27 pues sí Fernando Clavijo ha calificado de denuncia política el inicio del denominado caso grúas tras conocerse que uno de los artífices de la denunciar portavoz de por Tenerife Nueva Canarias en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna San Diego Pérez apoyó el levantamiento del reparo para la acción del préstamo a la empresa concesionaria nuestro sentido Clavijo ha criticado a la utilización de la justicia como arma arrojadiza elemento de desgaste político no

Voz 0632 11:48 no es la primera vez que señor Santiago Pérez ni podemos presentan denuncias políticas como en este caso con un único objetivo no que la persona en protección a sus derechos Bahía a declarar en un momento determinado y poder utilizarlo como el elemento de desgaste político no pero cada uno hace la política como lo estima conveniente

Voz 1718 12:08 por otra parte el jefe del Ejecutivo ha declarado al hacer sentirse tranquilo en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le llame a declarar en calidad de investigado ya que confía en la actuación de la Justicia que el caso será archivado como ya ocurrió en otros procedimientos recordemos como el caso corredor

Voz 1278 12:23 Pedro y otro de los temas en los que se ha basado el presidente del Gobierno canario para focalizar su intervención ha sido los objetivos del déficit y el techo de gasto propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Voz 1718 12:34 así es en el plano económico el jefe del Ejecutivo regional se ha mostrado preocupado ha indignado ante lo que considera un agravio comparativo y un serio perjuicio para Canarias debido a que de aprobarse el nuevo objetivo de déficit propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que contempla un aumento del cero coma uno al cero coma tres por ciento se traducirá en menos inversión pública en las Islas esta medida que suben el presidente canario sólo beneficia a las regiones incumplidoras e impide incrementar en quinientos veintiocho millones de euros los presupuestos autonómicos de dos mil diecinueve ha recibido y seguirá recibiendo según el el no rotundo por parte de la comunidad autónoma no poder poner en los presupuesto

Voz 0632 13:09 de los mil diecinueve e más recursos para la sanidad para educación para los servicios sociales recursos propios de los canario porque como bien efectivamente se decía en las distintas en el resumen que sea presentado pues el Estado que no ha hecho la tarea hiciste ha desviado más de ese dos por ciento que le permite Europa utiliza el superávit de Ayuntamiento ideas algunas comunidades autónomas como la canaria o la navarra para poder pues a ser el el equilibrio yo voy a poner un ejemplo muy simple es decir tú acaso nueve ellos algún cuadro pero no ponen a los dos Un Say porque claro porque al final tienes que hacer el balance

Voz 1718 13:47 cabe recordar que Canarias es una de las comunidades que mejor cumple los criterios de estabilidad ya alcanzado el superávit por lo que el incremento del objetivo de déficit para dos mil diecinueve en dos décimas a es un premio para las regiones que no han cumplido

Voz 1278 13:59 gracias Pedro por habernos resumido las palabras del presidente del Gobierno canario en esta entrevista en la Cadena Ser

Voz 1718 14:04 gracias a ti buenas tardes por cierto que el presidente

Voz 1278 14:06 gobierno de Canarias Fernando Clavijo se va a reunir con el líder del Partido Popular con Pablo Casado a este miércoles en Madrid en el marco de una agenda de contactos políticos qué va a afrontar el Ejecutivo regional tras retomar su actividad tras las vacaciones de verano innovando éramos la crónica política ni tampoco el caso grúas porque por la SER también ha pasado hoy el líder de los socialistas canarios Ángel Víctor Torres ha reducido sus expectativas sobre una posible moción de censura Santiago Moreno

Voz 0838 14:32 el líder de los socialistas canarios Matisse ahora sus palabras sobre una hipotética moción de censura en caso de que Clavijo fuera investigado por el caso grúas Ángel Víctor Torres en declaraciones a la SER sí aseguró que pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias al margen de su intervención voluntaria en el Parlamento autonómico sobre el techo de gasto lamentó que Coalición Canaria junto con el PP haya votado en contra de los nuevos objetivo del déficit Torres se mostró favorable a que la ley de estabilidad presupuestaria sea drogada y permita que esa inversión se destine a servicios básico

Voz 0632 15:01 si apoyamos el que la ley de estabilidad presupuestaria sea derogada lo hicimos como Partido Socialista y el Partido Popular del año dos mil doce que el Gobierno de Canarias actual ha sido tremendamente cuidadoso un gran alumno aventajado alumno y a la vez que decimos que sí que apoyamos que vaya para los servicios básicos tengo claro algunas cuestiones primero de esos seiscientos millones más de doscientos treinta ya se poder invertir en servicio pasivo servicios básicos esos que tú acabas exponer no son seiscientos hay que restar lo que ya se pueda ser el resto se puede invertir en inversiones financieramente sostenible

Voz 0838 15:35 el secretario general de los socialistas canarios confía en que haya una candidatura única para las diferentes instituciones canarias que se designarán en las próximas citas congresuales ante el partido sobre la Televisión Canaria respaldó una gestión pública para la tele aunque los trabajadores en dice deberían someterse a una ley de igualdad de méritos y capacidad como marcan

Voz 1278 15:53 las administraciones públicas aquí no abandonamos el ámbito social esta porque la dirigente del PSOE en Fuerteventura Gloria Gutiérrez González ha fallecido hoy como consecuencia de una larga enfermedad desde aquí nuestro pésame a su familia más cosas la primera toma de contacto parlamentaria también se ha producido hoy la Junta de Portavoces ha reunido y ha alcanzado sus primeros acuerdos entre otros Héctor palmero ampliar las dependencias del Parlamento

Voz 0760 16:15 se trata de una vieja aspiración de sus señorías aprovechar el antiguo edificio de Telefónica ubicado enfrente del Parlamento ya serlo por necesidades administrativas y parlamentarias las actuales dependencias aseguran se les han quedado pequeñas la idea según ha explicado la presidenta de la Cámara Carolina Darias pasa por rehabilitarlo y hacerlo con escasos costes servicios jurídicos de la CAM

Voz 1845 16:35 salvo han estudiado entienden que es el mejor procedimiento el más corto el menos costoso también y además también aprovechamos la sinergia de un tema que ya estaba aquí que ya tenía digamos en su camino andado y que desde luego también con esa dirección de obra pues podemos en este caso de salir ex perdido en esa dirección facultativa para el proyecto sobre dónde tenía que procederse esa rehabilitación en qué términos

Voz 0760 17:00 además varias en este arranque del nuevo periodo de sesiones vaticina mayor intensidad

Voz 1278 17:04 pero espera que prime la cortesía el Ejecutivo regional ha anunciado hoy una nueva línea de ayudas para financiar con cien euros la escolarización de los niños de cero a tres años una subvención que podría estar operativa a partir del próximo mes de noviembre hizo un anuncio que han realizado tras la reunión del Consejo de Gobierno donde se ha abordado también los próximos pasos a seguir en el plan de infraestructuras educativas con el que se va a ejecutar la modernización en los próximos siete años de los casi mil centros educativos públicos con los que cuenta el Archipiélago Soledad Monzón consejera de Educación

Voz 14 17:35 el objetivo es que el alumno disponga de las mismas comodidades y servicios al margen de que le toque un centro nuevo o no no debemos olvidar que en Canarias hay novecientos noventa centros educativos público de todos los niveles y tipos de enseñanza y que de ellos más de trescientos cincuenta tiene más de cuarenta años

Voz 1278 17:56 en mil novecientos noventa y seis El taxista Fernando Iglesias asesinó a toda su familia en Las Palmas de Gran Canaria en Jinámar han pasado veintidós años desde entonces y cumplía condena en la cárcel de Ourense tenía una pena de cincuenta y cuatro años ahora se ha fugado y la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado su busca y captura hasta Galicia Nos vamos Radio Orense Miguel Hernández

Voz 15 18:16 Fernando Iglesias es Pinho no se reincorporó al a prisión tras disfrutar de un permiso de fin de semana que concluya el pasado trece de agosto el interno de sesenta y tres años llevaba recluido desde el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis después de ser condenado a veinticinco años de prisión por un jurado popular en la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria por los asesinatos de su mujer y sus dos hijos en estos momentos la Guardia Civil ha activado un dispositivo de busca y captura para dar con su paradero Fernando

Voz 3 18:48 es el subteniente jefe del centro au pair

Voz 16 18:56 es una persona de cualquier centro penitenciario nos interesa cualquier circunstancia pues se común

Voz 16 19:05 a los forzar puertas de seguridad del Estado para que vamos a cualquier beatificación pues puede hacer identificado y obviamente reintegrado al al lugar de donde cumple condena

Voz 15 19:19 en el año dos mil quince Fernando Iglesias cumplimentó las tres cuartas partes de su pena el nueve de octubre de dos mil veintiuno habría concluido su condena

Voz 1278 19:32 si Pedro Sánchez insiste en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica como uno de sus pilares políticos de la legislatura en Tenerife uno de los símbolos más representativos de esa época es el monumento en honor a Franco del final de la Rambla de Santa Cruz de Tenerife la alcaldesa de Güímar Carmen Luisa Castro

Voz 18 19:47 yo lo que critico remover otra vez ese odio y el otro bando también mató o sea que es que oye esto

Voz 1278 19:52 a mí me dicen que es que son los lo los reyes

Voz 18 19:55 dos de también u republicano iría lo mismo siempre