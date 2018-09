La Ventana de Canarias (04/09/2018)

Voz 1278 00:00 son las seis y veinte de la tarde abrimos La ventana de Canarias

Voz 2 00:10 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 00:18 este martes la actualidad informativa está marcada por la ligera subida del paro doscientas setenta personas perdieron el pasado mes su puesto de trabajo para el Gobierno de Canarias este incremento del desempleo se debe a circunstancias coyunturales derivadas del final de las contrataciones de la campaña de verano también a la caída del turismo lo que sí resalta el director del Servicio Canario de Empleo Sergio Alonso son los datos de afiliación que muestran una tendencia ascendente de la economía de Canarias donde sólo este mes se han creado más de dos mil empleos

Voz 3 00:46 lo que significa dormir ciento veintiséis más que el mes anterior dese cuenta que a nivel nacional sólo dos comunidades autónomas incrementan la filiación de aspecto en anterior

Voz 1278 00:57 pues parece que este argumento no le convence a los sindicatos insisten en que estas cifras no pueden tolerarse Gustavo Santana líder de UGT

Voz 4 01:04 es comprensible aunque quieran justificar que ha existido una caída de los turistas a nuestro territorio que el paro suba aunque sea en un cero coma trece por ciento en la Comunidad Autónoma de Canarias porque contratarlo por ejemplo con el dato de que el sector de la agricultura en el mes de agosto tuvo un descenso

Voz 5 01:29 el empleo de cuatrocientos cincuenta y nueve personas mientra el sector servicios pues creció el desempleo en cuatrocientos cuarenta y dos personas

Voz 1278 01:41 fue junto con el paro el turismo es la otra noticia que marca el pulso de la actualidad de este martes no sólo por la bajada de visitantes que está experimentando el Archipiélago sino también por la preocupación que demuestran los distintos organismos ante la incertidumbre que genera el Brexit y la falta de acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea Fernando Clavijo presidente del Gobierno canario Garrido

Voz 7 02:01 destacar la importancia de estar preparados para lo que ocurre no podemos dejar en manos de terceros esas decisiones tenemos que como comunidad autónoma estar preparados para lo que venga y si al final se produce o no se produce que las consecuencias que se generen en nuestra economía nuestra entereza en nuestra empleo sean las mejores posibles

Voz 1278 02:23 la salida del Reino Unido de la Unión Europea se hará efectiva el próximo veintinueve de marzo pero los negociadores de Londres y Bruselas están trabajando a contrarreloj para tener listo un preacuerdo para la cumbre europea que se va a celebrar en octubre y dar así margen suficiente para que las partes ratifiquen o rechacen lo que se pacte un acuerdo por el que esperan también las aerolíneas como EasyJet así lo ha hecho saber hoy el presidente de esta compañía en España Javier Gándara que está de visita por Canaria Javier Gándara buenas tardes

Voz 8 02:50 hola buenas tardes usted prestaba hoy ante los medios

Voz 1278 02:53 preocupación por la falta de acuerdos ante la incertidumbre del Brexit espera que finalmente se consolide una alianza entre el Reino Unido la Unión Europea que garantice la continuidad de los vuelos

Voz 8 03:02 bueno yo confiamos en que sí porque esto es un poco lo que expresamos sabe que es la preocupación de las consecuencias que tendría una falta de acuerdo pero también nuestra confianza es que dado los efectos que tendría la ambos tenía prácticamente inconcebible que hubiesen acuerdos un poco pongo la comparación de que sería un poco lo mismo que pensar que el túnel edad Suárez Canal de la Mancha se cerraría porque incluso que dejaría de haber la posibilidad del llamadas en itinerancia que una vez que se pasan real de la Mancha los móviles dejasen de funcionar yo pienso que la aviación hoy en día forman parte de la infraestructura esencial para toda la ciudadanía no sólo el turismo sino a las personas forman parte del estilo de vida hoy en día de práctica de todos los ciudadanos y por ello creo que es inconcebible que en año acuerdo eso si el tiempo sigue pasando y es importante y cuanto antes se llegue al menos para aviación agua propio bilateral específico

Voz 1278 03:49 han contabilizado de alguna manera la las consecuencias que podría tener esa esa no firma del acuerdo

Voz 8 03:56 no lo sé porque nos parece digamos que es completamente inconcebible que eso sea así no sea que hoy en día ya no solamente canaria sino España sino toda Europa el de lo que realmente les te voy a las personas es que están acostumbrados esa conectividad al poder seguir volando con lo cual nosotros lo que pensamos también es que en caso de una falta de acuerdo de aviación entre la Comisión Europea el Reino Unido entonces pues en pasaría el papel también del Gobierno de España en este caso para que al menos entre España el Reino Unido hubiese un convenio bilateral que regulase el que si pudiesen hacer vuelos como hasta ahora ante el Reino Unido español dado que ambas partes nos va mucho en ello infiere y además también existe toda una red de un marco que crearía que si hay voluntad política sería muy sencillo de poder hacerlo

Voz 1278 04:40 porque cree que esto no se ha formalizado hasta ahora ha demorado tanto en el tiempo

Voz 8 04:44 bueno de momento quién tiene digamos la responsabilidad de la negociación de todos los aspectos técnicos de la Comisión Europea

Voz 9 04:50 de momento es el duelo

Voz 8 04:52 P A de negociar absolutamente todos los temas incluida yo creo que llegará el momento no sé cuándo será pero debería ha terminado que hay en caso de que al menos con la aviación no hay acuerdo entonces sí que el Gobierno España tenga que tomar un papel más protagonista intentar llegaron al pero como digo este aumento en el llegado todavía y todavía es el rol de la Comisión Europea el llegar a ese puerto

Voz 1278 05:14 Javier Gándara presidente de la compañía Easyjet en España la aerolínea no deja de crecer en el Archipiélago mañana precisamente van a inaugurar una conexión entre Tenerife y Niza

Voz 8 05:23 si mañana empezamos con la conexión entre Tenerife es Súria punto de vista es una ruta más son ya diecisiete rutas que hacemos en el puerto de Tenerife Sur es un poco loco Pickman presión apuesta que llevamos tiempo haciendo con y que Icon Canarias de hecho este año pues esperamos digamos acabar con más de un millón ochocientos mil pasajeros desde ya hace a todos los aeropuertos los puertos canarios a los que volamos

Voz 1278 05:45 si tienen alguna otra conexión que puedo aumentar así la conectividad de los canarios aún más si cabe

Voz 8 05:50 bueno la de en Niza mañana pero también estamos a plantar Basilea con la isla de La Palma también Quirante enceres ruta qué hacemos con la palma y luego entonces ya estamos pues trabajando la próxima temporada pero de momento no hay nadie

Voz 1278 06:05 parece que nuestro turismo podría estar entrando en una etapa de desaceleración que va a ser complicado batir el récord de los dieciséis millones de turistas que llegaron a las Islas el pasado año temen desde su compañía que Canarias esté perdiendo es la recuperación algunos países de la cuenca del Mediterráneo

Voz 8 06:20 bueno yo creo que ponen las pues ha sido justa perspectiva no porque no estamos haciendo comparación con un año como fue el dos mil siete cupón un año de récord que venía de otro año récord en dos mil dieciséis los niveles en el que no estamos viendo ahora son más o menos Cibeles al año dos mil dieciséis que como digo en un año de récord que yo creo que realmente sí que hay una serie elementos como la recuperación de alguno de los destinos competidores hay un elemento también importante como fue la quiebra de de Monarch no que tenía pues lo importancia es importante con más de quinientos mil pasajeros entre el Reino Unido en Canarias hirió el monumento con este verano que en concreto a diferencia de lo que es habitual que suele sobre todo en el norte de Europa hacer muy mal tiempo este verano pues por el cambio climático por lo que sea ha también bastante buen tiempo con lo cual ha hecho que muchos de los británicos y los pasajeros no todo para sorpresa siendo el que tengo y a lo mejor pues prefiero gastarme menos este verano aquí eso no es de esperar que el futuro con lo cual yo lo que creo es que seguiremos con un sector del turismo muy saludable para Canarias y para el resto de España

Voz 1278 07:19 aunque faltan unos meses para despedir este dos mil dieciocho usted ya me hablaba de de casi uno coma ocho millones de pasajeros que iba a aumentar qué previsiones manejan para el próximo año no sé si podría adelantarnos algo

Voz 8 07:30 bueno en dos mil nueve todavía no hemos sacado hemos sacado sólo el principio del año hasta marzo a la venta todo en hemos sacado la temporada Berango que es muy prematuro para hablar de previsiones para el Real Unión cuenta quedan todavía cuatro meses para acabar este sí que más o menos esperar esperamos acabar en un millón ochocientos mil estaño porque todavía no tenemos ningún tipo de previsión fiable para el año que viene una vez que saquemos la temporada de verano a la venta que será dentro de mucho sí que tenemos un poco más de vigilia de lo que pagan lo que poderse nuestro año dos mil diecinueve

Voz 1278 07:57 pues Javier Gándara presidente de Easyjet en España muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La ventana de Canarias

Voz 8 08:03 muchas gracias y buenas tardes

Voz 1278 08:06 minuto tiempo ya para una pausa

Voz 2 10:17 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 10:24 seis y media de la tarde en las Islas Nos marchábamos a publicidad hablando de turismo seguimos con él porque en Canarias concretamente en Tenerife está la ministra Reyes Maroto ahí ha mantenido un encuentro con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias los ediles de Arona Adeje San Bartolomé de Tirajana Mogán han querido abordar diversos temas que competen a lazos de como el incremento de la inversión turística o los planes de mejora de las zonas comunes y alojativas José Miguel Rodríguez Fraga ex presidente del colectivo y además alcalde de Adeje José Julián Mena ex edil de Arona

Voz 17 10:54 el tema de la escasa inversión que hay en turismo tanto en Canarias como a nivel nacional siendo el gran motor del producto interior bruto tal

Voz 1989 11:01 España como como ETA nadie especialmente de Canarias remozado le traslado tres proyectos claves que son para el municipio de Arona como pueden serlo la la reforma y rehabilitación de los paseos que tenemos aquí en los Tarajal espero también poniendo el acento en la reforma acondicionamiento de Las Galletas ambas cuestiones las hemos trasladado ya les anuncio que en los próximos días para empezar las obras de histórica del paseo los para Halle

Voz 1278 11:29 aprovechando la visita de la ministra los policías locales de las Islas están también aprovechando para redactar un documento en el que alzan la voz IP denuncian la carencia de efectivos que padecen sepamos porque va dirigida Reyes Maroto Carlos Lesmes portavoz de Comisiones Obreras buenas tardes

Voz 9 11:43 hola muy buenas tardes bueno porque a la ministra

Voz 1278 11:45 aumento en el que se encuentran en plena redacción

Voz 9 11:48 pues teniendo en cuenta que Canarias es uno de los principales destinos turísticos del país

Voz 18 11:55 aquí hay un grave problema en materia de seguridad

Voz 9 11:58 en los principales municipios turísticos de Canarias los nueve principales municipio de que tienen más de diez mil camas turísticas si sólo el motor de de de las Islas Canarias existe un grave problema en materia de seguridad en Marte en los ayuntamientos

Voz 1278 12:14 son suficientes por ejemplo los policías locales que se destinan a los turnos de noche en esos municipios turísticos que es cuando vida tienen no Osasuna

Voz 9 12:22 pues hay un grave déficit pues en la práctica totalidad de los nueve municipios principales de Canarias pues estamos hablando que tienen en algunos municipios tienen una única pareja en el turno de noche y otras tiene pues tres cuatro como máximo y eso es cuando los propios funcionarios pues están todos trabajando sí que no hay nadie de vacaciones

Voz 1278 12:44 como diría es que es actualmente el día a día de la plantilla con esta carencia

Voz 9 12:49 pues un poco caótica tenemos que estar doblando turnos tenemos que estar haciendo servicios extraordinarios para cubrir muchos elementos que después se organizan en esos municipios Iker claro esta sobrecarga dando a los propios compañero vi obligando a hacer turnos extras para cubrir todos los servicios de ya no digamos en las horas entre el día donde la práctica totalidad de los de los turistas están en las playas de los municipios y hay y sólo tenemos una pareja o dos pareja en la mayoría de municipios y cuando existen y compañeros trabajando

Voz 1278 13:24 cuánto efectivos harían falta para que el cuerpo estuviese en condiciones óptimas

Voz 9 13:29 nosotros tenemos estamos el estudio que estamos concluirlo pues el único municipio de toda Canarias que cumple el ratio de del el mínimo el mínimos establecidos del municipio de tía el resto pues no lo cumple ninguno por ejemplo San Bartolomé de Tirajana en la isla grancanaria tiene un ratio de uno coma tres policías por cada mil habitantes igual que podrán y después nos encontraríamos Arona con también con el uno coma tres a veces en Tenerife también con el uno coma cinco igual que el Puerto de la Cruz después nos iríamos a Lanzarote donde Teguise tiene el uno coma cuatro o Yaiza que tiene el uno coma dos el peor municipios con más de diez mil camas turísticas Pájara en Fuerteventura con un policía por cada mil habitantes y las recomendaciones restablece establece que en zonas turísticas mínimo tiene que haber uno coma nueve policías por cada mil habitantes

Voz 1278 14:21 entonces cuanto policías deberían incorporarse actualmente a la plantilla

Voz 9 14:25 hombre nosotros en electo municipio estaríamos hablando esquís para cumplir el ratio mínimo estaríamos hablando de casi trescientos cincuenta o cuatrocientos policías para llegar al mínimo establecido

Voz 19 14:35 Carlos mientras ustedes viven esta situación que les parece que ahora el Gobierno quiera formar A68 policías locales y autonómicos en el manejo de drones creen que es algo secundario

Voz 9 14:45 acción que está dando el Gobierno las ganaría es muy

Voz 19 14:48 es muy importante que ya está marcando todos

Voz 9 14:50 la faceta el manejo de los drone que afecta utilizando en municipios como resisten la brote y puede ser una práctica de la de muchos municipio entonces formar a los policías como se tomando en materia de tráfico en materia violencia de género en materia de menores en muchas facetas de nuestra trayectoria para tener o los ciudadano pues no lo entendemos que el Gobierno ahí sí que está haciendo un papel interesante nosotros todavía lo estaba viendo poco que no llega a todas las islas por igual a todo pero estamos pues pidiéndoles un mayor esfuerzo ir restauren lo que es la cabeza de seguridad que en esta crisis en el año dos mil tres según el Gobierno la suprimió cuando un órgano y la desvió con un servicio estamos presionando peleando discutían no hay hay un principio de acuerdo dentro de la ley de coordinación que está parada en el Parlamento de Canarias de que el Gobierno se compromete a restaurar la Academia en el plazo de unos años

Voz 1278 15:50 para terminar Carlos para revertir esta situación podría por ejemplo el Gobierno canario convocar oposiciones de manera autónoma y no dejarlo en manos de los ayuntamientos solamente

Voz 9 15:59 con la ley estatal con la construcción pues temen ser los ayuntamientos que convoquen pero los ayuntamientos con la ley que está pactada negociaba entre el Gobierno de Canarias y la Fecam ante la afectan ahora esté diseñando en el último segundo que ellos Bacon Tau está contados eso la negociado y han participado en el texto que están al Parlamento el Gobierno de Canarias es capaz de asumir las convocatorias de todos los municipios agilizar los profesores selección de los policías y tener más rápidamente policías pero para eso tiene una voluntaria del ayuntamiento primero los ayuntamientos deberían lo que vas rápido el coste de las selección yo creo que ningún y siempre ganaría estaría en contra de lo que estamos planteando y lo que está pactado áreas ya está aplicando en otras comunidades autónomas como el País Vasco

Voz 1278 16:50 pues Carlos Lesmes portavoz de la Policía Local en Comisiones Obreras muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La ventana de Canarias

Voz 9 16:56 a ustedes muy buenas tardes

Voz 6 16:59 sí

Voz 1278 17:01 sí treinta y siete de la tarde les contamos ahora el nuevo golpe al narcotráfico que se ha producido aquí en las Islas la Guardia Civil ha desarticulado una de las organizaciones de narcotráfico más activas de Canarias con la detención de nueve personas y la interceptación de dos mil seiscientos cincuenta kilos de hachís con los datos Pedro Murillo

Voz 1718 17:18 ha sido una las operaciones antidroga más importantes de los últimos tiempos la Guardia Civil ha desarticulado una de las organizaciones de narcotráfico más activas de Canarias con la detención de nueve personas en la interceptación de dos mil seiscientos kilogramos de hachís la operación además ha interceptado una embarcación de pesca y varios vehículos la organización contaba con personas vinculadas a la pesca legal que ejerciendo su actividad se entraban en alta mar para recoger el hachís que otros barcos nodriza trasladaba desde Marruecos Inmaculada González es portavoz de la Guardia

Voz 20 17:45 el modus operandi utilizado para trasladar la droga desde Marruecos hasta Canarias era en la mayoría de las ocasiones él mismo la organización contaba en el sur con el apoyo de personas vinculadas a la pesca legal tiene usando sus propias embarcaciones se reunían alta mar en determinados puntos acordados previamente con los barcos nodriza o con embarcaciones semirrígida que venían de gas de Marruecos y de las que realiza de la que realizaban este traspaso de droga en los barcos pesqueros

Voz 1718 18:16 algunos de los detenidos son considerados de los narcotraficantes más activos e históricos del Archipiélago por su capacidad para introducir varias embarcaciones de droga al mes

Voz 1278 18:26 el reloj ya está en marcha para una de las peregrina naciones más multitudinarias de las Islas trescientas mil personas esperan que pasen por Teror durante estos días de fiesta en el municipio grancanario que celebra su fiesta grande la fiesta de la patrona de la Diócesis de Canarias una de las novedades en materia de seguridad es que ese va a cerrar el casco vehículos la tarde y la noche de la víspera del día de la patrona de la isla aunque en años anteriores las calles del centro urbano eran transitables para residentes y vehículos con pasos especiales esta ocasión no podrá ser así sólo podrán pasar por ellas los peregrinos y los romeros entre las cinco de la tarde del viernes y las cinco de la mañana del día ocho el alcalde de Teror José Luis Báez

Voz 21 19:01 pues año tras año se intenta pues mejorar hay toman nota de un año para otro y este año también por consejo de la Delegación del Gobierno el único cambio que hay dentro la circulación es que el día siete a partir de las diecisiete horas hasta las cinco de la mañana el día ocho en el casco no se podrá circular con vehículo es mucha afluencia de gente si no va a base complicado tener vehículos y personas y por lo tanto puede hacernos aconsejado que que no circulen los coches es molesto para nuestros vecinos pero al final es tranquilidad seguridad para todos

Voz 1278 19:33 coser nosotros por cierto estaremos ahí en Teror este viernes para llevarles a través de la radio lo mejor de esa Romería Ofrenda a la Virgen del Pino

Voz 22 19:42 aquí