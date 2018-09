La Ventana de Canarias (05/09/2018)

Voz 1278 00:00 son las seis y veinte de la tarde abrimos La ventana de Canarias

Voz 2 00:09 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 00:17 arrancamos este tercer programa de esta nueva temporada con un enfado el del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo está harto de la situación derivada de la crisis catalana y por ello el jefe del Ejecutivo regional va a exigir al presidente del Gobierno de España a Pedro Sánchez que convoque una reunión de la Conferencia de Presidentes para que se incluyan el diálogo bilateral con Cataluña a todas las partes ha recordado que España se compone de diecisiete comunidades autónomas

Voz 3 00:42 voy a solicitarle al presidente del Gobierno de España por escrito que convoque a los presidentes a la conferencia de presidentes autonómicos para poder debatir muchos asuntos pero en particular esto porque desde luego lo que no puede volver a ocurrir en este país que separe absolutamente todo por la indisciplina por los desafíos que continuamente se están lanzando

Voz 1278 01:05 pues el enfado de los nacionalistas no queda ahí Coalición Canaria ve incomprensible que los ministros que visitan Canarias como el caso de Reyes Maroto o de José Luis Ábalos no se hayan reunido con ningún miembro del Ejecutivo canario la secretaria de Organización de Coalición Canaria Guadalupe González Taño eh

Voz 4 01:21 mental acelerar la puesta en marcha de ese convenio está puesta en marcha de las cuestiones que están pendientes desde luego creemos que el mal trato que está influyendo en señor Sánchez del Gobierno del Partido Socialista a Canarias absolutamente inaceptable

Voz 1278 01:39 bueno pues Maroto que alega escasez de tiempo su agenda para concertar encuentros con el Gobierno regional ha continuado su visita por las islas y ayer se reunía con la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife y también con la Asociación de Municipios Turísticos hoy lo ha hecho con las Kelly las camareras de piso de las Islas han demandado a la responsable de Turismo cambios en el Estatuto de los Trabajadores que se permitan avances en la calidad de trabajo así como el tema de las enfermedades profesionales la secretaria de la agrupación Kelly su unión Gran Canaria Elena Calvo

Voz 4 02:07 llevábamos tiempo esperando esperando que se nos escucha Ara que que vieran que es verdad la problemática que tenemos en nuestro sector

Voz 5 02:15 aquí nos ha dado un abono

Voz 4 02:19 impresión de que podemos conseguirlo

Voz 1278 02:23 mientras esto sucedía en las Islas en Madrid se celebraba la mesa de coordinador de Coordinación Inter autonómica sobre menores extranjeros no acompañados un encuentro donde han participado las diecisiete comunidades autónomas y que ha estado presidido por la directora general de Infancia por María Teresa Patiño para conocer la posesión de la comunidad autónoma en este encuentro tenemos con nosotros al viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno canario Francis Candil buenas tardes

Voz 6 02:46 muy buenas Cardenal bueno porque ustedes piden al Gobierno

Voz 1278 02:48 de Pedro Sánchez nuevas formas de acogimiento para los menores no acompañados los denominados Mena cuál es y por qué

Voz 6 02:55 bueno pues en principio porque ha sido una fórmula que ha utilizado en el pasado precisamente en el año dos mil ocho dos mil nueve cuando algunas comunidades acogieron a chicos que habían llegado a Canarias procedente de las costas africana una de las fórmulas que se utilizó fue empezar a trabajar con familias acogen que no es verdad que rector requiere de un perfil muy concreto de unas determinadas condiciones y garantías con las que siempre vamos a velar en la administración en favor de los menores pero que también pueden una fórmula que tuvo muy bueno repuesta en ya como Baleares cepillarlo perdona qué haría él si es la propia Munir son también la que nos dicen que cara a buscar de alguna forma fórmulas alternativas a la hora de atender también es una manera de implicar de alguna manera de alguna forma la sociedad que cada vez que hay una llegada de migrantes esto muestra claramente su interés le en comprometerse no creemos que esta puede ser una fórmula que responden a la expectativa de alguna población que quiere comprometerse este problema que escupen a estos menores yp proto muere no siempre vamos a adoptar ante la acogimiento que por poner en marcha más plazas

Voz 1278 04:16 no yo recuerdo por lo que contaría

Voz 6 04:19 está por encima de la media del Estado en cuanto acogimientos de menores que tenemos tutelado desde el Gobierno precisamente porque siempre he sido una máxima de intentar que los menores estén siempre en un hogar de acogida es mejor que no se voy

Voz 1278 04:32 cuántos menores están ahora en régimen de acogida en las Islas

Voz 6 04:36 bueno en la jungla hablamos de algo más de mil menores en acogimiento no acogimiento de familia que no son familia extensa quiero decir que no son familiares de estos menores que la situación de desprotección en el caso lo que nos ocupa de menores extranjeros en concreto pues bueno como digo ya se ha estado trabajando con familias de origen en en Canarias hasta o incluso Consulado de lo lugares de los que proceden estos pequeños para que haya familias también de la misma nacionalidad en algunos casos que que puedan acoger a estos chicos

Voz 1278 05:16 cómo calificaría ahora mismo la la situación de la comunidad autónoma no estamos al borde del colapso sí

Voz 6 05:22 en cuanto a menores extranjeros no no nunca mucho muy alejada de la verdad es que Canarias ahora mismo hablando de una comunidad puede ser Ceuta que tiene ochocientos menores Andalucía que va por cerca de cuatro mil pues nosotros estamos hablando es cierto cuarenta menores en este preciso si viéramos que estamos desbordados eso evidentemente el problema seríamos nosotros porque esta es una situación que es lo que tenemos que saber gestionar ya está preparada para lo que pueda pasar en función de cómo evolucione la cuestión migratoria además de el propio ministro Marlaska vista más de unas cuantas semanas B que si se empezaba a ejercer el férreo control de todo el Mediterráneo esa presión iba a ser que derivara a así a Canarias la llegada de las de los famosos cayucos y pateras entonces bueno pues lo que estamos viendo que el Gobierno canaria e intentando prevenir sabiendo que que hay que tener memoria histórica que nosotros hemos pasado por una situación de desbordamiento total de los recursos destina a menores de Cannes

Voz 1278 06:29 hablando de esa pateras viceconsejero Canarias ha recibido en los últimos días varias sobre todo han llegado a Lanzarote en la que viajaban a bordo de ella varios de estos menores la hacerle consta de que algunos de estos Mena si se desconocen se han fugado de algunos centros de acogida que están como saben nuestros oyentes tutelados por el Gobierno canario deja su Consejería tienen constancia de esta fugas

Voz 6 06:50 vamos a ver esto en una situación que no se da en Canarias el Estado ya no vamos a estar todas las como edad dejan Si ya te podría contar de esto mucho todas las comunidades receptoras porque en muchos casos estos chicos y chicas vienen con un claro proyecto migratorio en su muchas veces de proyecto migratorio no es quedarse en Canarias hay que buscar familiares buscar conocido buscar gente que la mayoría de las ocasiones está en Francia Alemania Bélgica y ellos lo que buscan es continuar con lo cual cuando un menos extranjero llega nosotros lo que ofrecemos en el sistema de protección que tenemos para nuestros niños españoles pues ellos muchos casos llegan a siendo incluso parte de la inversión de su familia para mejorar este duro es decir hay familias que ponen dinero para mandar a sus hijos y que de alguna manera desde que puedan en Europa ponerse a trabajar ponen empezar a ampliar remesas de dinero a su familia de origen no esto hace que estos chicos drenar con una clara claro proyecto es la cabeza de lo que gana hacer porque su familia además les presionan por mucho que nosotros pongamos recuerdo que hablamos de centros de protección los niños no han cometido ningún delito hice le puede establecer Muse puede someter a acierto controle pero tampoco son presos autónoma ni nada por el estilo con lo cual intentamos que con los cabildos que son los que gestionan estos centros ONG bueno no hay al mayor control posible pero es verdad que se dan situaciones de fuga is sospecho que hasta que no empecemos a responder a las expectativas de estos menores que desde luego a veces no respondemos de los sistemas de protección europeo porque no vamos a ver que todas las guías cuando

Voz 1278 08:42 con lo cual poner solución a esas fugas es un poco complicado

Voz 6 08:45 bueno Het esto un problema complicado El desde todas las cercano con simples que como en los niños se fuga el Gobierno y el Cabildo malo gritar aquí hay todo un compendio estos menores viene muchos casos perfectamente organizado hiciéramos un análisis de qué es lo que está pasando en África deberíamos que hay son muy concreta que de pronto empiezan a vaciarse menores porque todas las familias al unísono seguían transmitiendo la información van generando una corriente en el sentido de opinión en el sentido de que vamos a más claros rastros que a Canarias porque siempre van a tener mejores expectativas jugamos a mandar a Andalucía porque siempre van a estar mejor en Europa que nada vaya por gente ese tipo de cosas yo creo que tenemos que acercarnos todo un fenómeno complicado y complejo donde además tenemos que extremar las garantías estamos hablando de menores y desde luego estos tienen muy especial protección en el sistema legal español

Voz 1278 09:45 para concluir viceconsejero hoy participaba en la reunión de la Mesa de Coordinación Inter autonómica sobre los menores no acompañados que conclusiones extrae de ese a síntesis

Voz 6 09:53 bueno pues la verdad es que es muy optimista en este sentido la verdad es que el Estado no esperaban que creen que diera paso en el sentido que él ojalá o digo de entrada ha puesto sobre la mesa cuarenta millones para empezar a financiar todo el sistema de pero que eligieron a los en que hay en el Estado temporadas se ha dicho que están dispuestos a abordar cualquier programa de acogimiento con como la de debida precauciones legales que tenemos que hablar que siempre estamos hablando de menores pero bueno abordando un poco el que tome noreste haga una salida pues desde luego lo que sea que se adapte más a sus necesidades de lo que se están adaptando ahora yo en esta reunión creo que hay que ser optimistas no sólo ha aparecido dinero sino además te van a revisar ya hay una agenda de trabajo de ahora actriz servían empezamos a revisar los protocolos con lo que se está trabajando con esto mes Noreña de la posibilidad de puesta en marcha de programa novedoso que nos permitan afrontar esta situación abriendo el drama humano que supone pues con más dignidad de lo que mucha APS podemos hacer desde la ahí

Voz 1278 11:11 pues viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno canario Francis Candil muchísimas gracias por haberse asomado aquí a La ventana de Canarias

Voz 6 11:17 muchas gracias un abrazo a todos ustedes

Voz 1278 11:19 treinta y un minutos tiempo ya para una pequeñita pausa

Voz 1278 13:31 seis y treinta y tres minutos de la tarde les contamos ahora que la Fiscalía pide doce años de prisión para el presunto autor del asesinato de una mujer en el municipio de Arona en el sur de Tenerife son datos de los casos de violencia machista con desenlace de muertes según los las cifras registradas del Ministerio del Interior en Canarias informa Pedro Murillo

Voz 1718 13:49 la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo diecisiete de septiembre el juicio con jurado contra un hombre que mató a su madre en el sur de Tenerife los hechos acaecieron en verano de dos mil dieciséis en el municipio de Arona cuando el presunto autor de los hechos comenzó una discusión con su madre en el domicilio familiar ubicado en la zona del parque de la Reina en Arona el presunto asesino de origen croata que contaba entonces con dieciocho años de edad se armó con un cuchillo y asestó varias puñaladas en el abdomen a su madre e incluso intentó acabar con su vida estrangulando la

Voz 1278 14:16 si acaso el marido de la víctima fue el que encontró

Voz 1718 14:19 la mujer moribunda en el suelo de la vivienda quien falleció a su llegada a un centro hospitalario finalmente el presunto homicida fue detenido cuando deambulaba por la carretera de la zona de las galletas el fiscal de violencia de género José Luis Sánchez Jáuregui considera que el joven es autor de un presunto delito de asesinato con agravante de parentesco por lo que solicita la pena de catorce años de prisión y una indemnización de cien mil euros para los familiares de la víctima

Voz 1278 14:42 hasta Lanzarote nos vamos ahora porque en la isla de los volcanes Endesa ha tenido que cortar nuevamente la luz en Arrecife por los impagos del ayuntamiento ya van cuatro en la capital Javier Rodríguez

Voz 0019 14:53 cuarto apagón en menos de un año en las instalaciones deportivas de la capital de Lanzarote en pleno arranque de la temporada de deportivo a los equipos que allí entrenan si han encontrado una vez más con que Endesa ha vuelto a cortar la luz por los impagos a la compañía por parte del Ayuntamiento de Arrecife un servicio que todavía no se ha sacado a licitación Coalición Canaria habla de la ineptitud de un grupo de gobierno incapaz de ponerse al día en los pagos con Endesa la agrupación socialista por Lanzarote que dirige el ex alcalde José Montelongo habla de falta de previsión

Voz 16 15:25 como reiterar las poblaciones la compañía de suministro de luz pues pues corta una administración pública como el Ayuntamiento de la capital principalmente por la falta de previsión de haber sacado a licitación pública pues el suministro de la misma y por lo tanto por lo tanto una dejadez

Voz 17 15:42 desde el grupo de gobierno recuerdan que quién es así

Voz 0019 15:44 ahora critica en estos cortes estuvieron al frente de la gestión municipal ir de aquellos barros estos lodos

Voz 1278 15:50 de Lanzarote a La Palma porque el gesto de tirar una colilla al suelo pretende ser liquidado a base de multas es el planteamiento que ha hecho el Cabildo de la isla bonita para tratar de evitar los incendios tirar colillas por la ventana es una de las principales causas de estos fuegos informa Eduardo Cabrera

Voz 18 16:05 el Cabildo de La Palma ha pedido a los ciudadanos que denuncien a aquellos conductores a los que habían arrojar colillas desde el vehículo una de las principales causas que provocan incendios la consejera insular de emergencias Carmen Brito considera necesaria la participación de todos y sancionar a quienes actúan de manera imprudente recuerda que un pequeño conato siempre puede convertirse en un gran incendio con resultado trágico

Voz 19 16:26 muchas veces se te crucen también por hora sabemos que hacemos y no tenemos limpieza son heces no al revés

Voz 6 16:34 Dori queremos hacer saber con amigo muy

Voz 19 16:37 de la mano de las colillas que tiraba cuando pasan con los ocho personas donde donde el Pinillos está lo digo porque muchas veces hay he visto yo misma como como como gente tiran las colillas que es una cosa que también que yo llamo a jala a la población a que si ven casos de eso por favor que también los denuncien porque dependemos que hay que empezar por algo que no hay necesidad de que un pequeño una pequeña colilla tengamos un incendio que puede provocar los una desgracias investigar

Voz 18 17:09 ya en el año dos mil dieciséis fue precisamente una imprudencia al quemar un papel en condiciones de altas temperaturas y viento el que generó uno de los peores incendios registrados en la isla afectando a los municipios de El Paso Fuencaliente Villa de Mazo con el resultado de una muerte la de France Antana agente de Medio Ambiente que trabajaba en las labores de extinción

Voz 1278 17:27 nos hacemos eco ahora de un suceso de uno un tanto o rocambolesco porque en Jinámar en Gran Canaria la Policía Nacional ha detenido a dos hombres C32 y de cincuenta y seis años como presuntos autores de los delitos de lesiones y daños el primero de ellos solicitó una ambulancia que el segundo golpeó con un bate de béisbol tras exigir que la atendieran cuando asistían al primer varón quien a su vez sacó una pistola de Herzog disparo contra el segundo hombre Sergio del Río portavoz de la Policía Nacional buenas tardes

Voz 17 17:53 hola buenas tardes como bien comenta la ambulancia pues se dirigieron al partido de Génova para asistir inicialmente a un hombre es bueno pues mientras estaba siendo asistido un segundo individuo exigió que fuera el mente atendido hay ante la negativa opinión que del personal sanitario ya que estaba siendo atendido en el primer hombre pues he gritando un bate de béisbol golpeo la al pelo la ambulancia bueno he impuesto pues a los funcionarios policiales que acudieron al lugar pues detuvieron a este hombre por un propósito como presunto autor de un delito de de daños mientras actuaban lo lo funciona policiales puesto que el hombre que inicialmente había sido asistido pues sacó una pistola que resultó ser de Eyes of realizó varios disparos contra este primer hombre a que bueno que residió el impacto en en en la cara Eric m pues lesiones de carácter

Voz 1278 18:53 los sanitarios sufrieron algún tipo de daño también uno

Voz 17 18:56 no no en este caso no lo hacen terrorismo no recibieron ningún tipo de impacto en mi tuvieron lesiones pero bueno que finalmente pues los los dos hombres que que exigían la la asistencia sanitaria fondo tenido uno por un delito de lesiones que el segundo pues por un delito

Voz 1278 19:14 no son comunes estos sucesos verdad Sergio

Voz 17 19:17 bueno por supuesto no no no es lo normal

Voz 1278 19:21 Sergio del Río portavoz de la Policía Nacional muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Cadena Ser

Voz 17 19:25 un saludo buenas tardes