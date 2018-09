La Ventana de Canarias (06/09/2018)

Voz 1 00:00 Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 00:06 muy buenas tardes bienvenidos un día más a esta Ventana de Canarias una ventana que por cierto empieza ya a calentar motores para ofrecerles mañana un programa especial desde la Villa Mariana de Teror con motivo de la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino ahí estaremos como no desde las seis y veinte de la tarde pero eso va a ser mañana porque hoy la actualidad informativa viene marcada por estos titulares por el rifi rafe y el cruce de acusaciones entre el Ministerio de Fomento y el presidente del no canario mientras José Luis Ábalos ha tachado de ocurrencia la petición de Fernando Clavijo para convocar la conferencia de presidentes y mantener una posición común respecto a las intenciones de los independentistas catalanes Clavijo insiste en que la situación de Catalunya está perjudicando al resto autor

Voz 2 00:49 mías cuando un alguien plante algo mejor que piense en que resultados después hacía cierta en la iniciativa de todo lo demás son ocurrencias no sé cuál sería ese propósito no lo acabo de entender

Voz 1897 01:00 el revoltoso de la clase como decimos aquí en Canarias lo que no puede eh fastidiar al resto de los que si estamos en la legalidad

Voz 1278 01:09 no se crean que queda ahí la tirantez del Gobierno canario con el Ministerio de Fomento el vicepresidente regional y también consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez ha mostrado hoy su preocupación y ha exigido al titular del área que se firme cuanto antes el convenio de carreteras que supone para las Islas la creación de puestos de trabajo así como una inversión de dos mil millones de euros aún así y sin fecha en el calendario para su rúbrica Rodríguez palpaba buena voluntad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la salida de la Comisión Bilateral Mixta de Seguimiento del Convenio

Voz 3 01:37 para exigir una vez más la firma del nuevo convenio de carreteras le hemos explicado el director general de Carreteras la absoluta necesidad que tiene Canarias de que se firmen cuanto antes estamos altamente preocupado a las alturas de años de estamos septiembre y todavía no tenemos ni firma de convenios ni tampoco fecha para firmar el convenio de carreteras es verdad que hay buenas palabras hay buena voluntad aparente pero seguimos sin fecha para firmar un convenio que supone una inversión muy importante Canarias que supone dar respuesta a las necesidades en cada una de las islas

Voz 1278 03:04 desde hoy el Archipiélago cuenta con un nuevo Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico Pevolca y otro por riesgo sísmico ya han sido publicados en el Boletín Oficial de Canarias para explicarnos el porqué de estos cambios tenemos con nosotros a Néstor Padrón al subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias pero padrón buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes bueno como decíamos Canarias cuenta ya con un nuevo Pevolca y un nuevo Pezzi Can

Voz 1897 03:28 sí sí efectivamente son por documentos que ya contaban con una edición de del año dos mil nueve y que han sido revisados principalmente para adaptarlo a las nuevas directrices de del Plan Director de la comunidad autónoma platónica que es el Plan digamos que determina todo el marco organizativo de de todos los la presencia de de Canarias y en este caso que bueno que de alguna manera también incluyen novedades que vinculados a la experiencia ya la revisión esos procedimientos pues tienen a mejorar un poco la respuesta en emergencia de Protección Civil vinculadas a estos festejos

Voz 1278 03:59 para que nuestros oyentes los entiendan un poquito mejor porque eso fundamentales estos planes para las islas tanto el de riesgo volcánico como el de riesgo sísmico

Voz 1897 04:06 bueno porque básicamente van a dar una respuesta óptima y adecuada al riesgo en sí no es lo mismo una emergencia por incendio forestal lo Nadal no será la misma respuesta que ante una emergencia ejemplos de estas características no como la de riesgo volcánico por riesgo sísmico sirvió la situación a nivel cinco en Canarias pues bueno no habla los especialistas de que no es una situación donde desesperen grande sismos digamos pues al CB magnitudes moderadas las que se ha registrado a la Historia de Canarias en este caso bueno no podemos olvidar el origen volcánico de las Islas una situación que son volcánica activas y unas situaciones en las que bueno bien que cuando se ve puedan dar este tipo de situaciones de riesgo volcánico pues bueno dar una respuesta adecuada con procedimientos ágiles donde participen todas las administraciones y donde sobre todo pues se garantice la seguridad de personas vienen y medio ambiente de las Islas

Voz 1278 05:00 entre las principales novedades que incluye este nuevo plan está el semáforo volcánico de color naranja verdad qué utilidad tiene este cambio

Voz 1897 05:07 sí bueno eh esto es fundamental sobre todo a efectos de de la población para estar informados en todo momento de cuál es el nivel de riesgo en cuanto a la actividad volcánica básicamente lo que incluye es un nuevo color de tal manera que el semáforo queda configurado en cuatro niveles fundamentales nivel verde un nivel amarillo nivel naranja que es el de nuevos introducción el el nivel rojo que queda también definido sepa sólo volcánico es una metodología la información a nivel internacional reconocido mundialmente y que bueno que en este caso pues se adapta al Pevolca a esas directrices mundiales de alguna manera se establece bueno pues un mecanismo de información a la población mucho más adaptado ir de un puente con unas mayores características digamos de para ser asumido por parte de la ciudadanía

Voz 1278 05:54 aunque llevamos ya unos meses que no se produce en La Palma tenido gran actividad sísmica este año numerosos temblores a lo largo del dos mil dieciocho sobre todo en la zona del volcán Cumbre Vieja deben los Canarias acostumbrarse ya los movimiento sísmico

Voz 1897 06:07 sí bueno no no tanto los movimientos sísmico porque la actividad volcánica se puede manifestar de diversas maneras pero si hubiera que lo que te queremos ser conscientes de que vivimos en un archipiélago volcánico que realmente ha sido el que ha configurado bueno pues nuestra nuestra insularidad nuestras islas no así el origen de de de este archipiélago en el cual vivimos y que bueno que en diversas situaciones durante el año pues bueno pues manías estarse evento que de alguna manera pueden ser identificados en función de que te te este sí de esta actividad volcánica el plan lo que viene a dar respuesta a una respuesta adecuada al cuando estas situaciones se manifiestan de tal manera que bueno lo primero que se hace siempre siempre siempre lo explicamos no es con el comité científico donde bueno son según marco en el cual las administraciones especializada a nivel científico con riesgo volcánico bueno se concibieron se configuran en una mesa de trabajo se organizan emiten un veredicto en función de los parámetros que se va siguiendo las revistas mentales de de seguimiento y vigilancia se analizan y se determina Astre informa a la dirección del Plan Pevolca pues cuál es la situación de riesgo real no y en este caso por bueno el Pevolca viene un poco a mejorar estos procedimientos ya les digo intentar dar una respuesta adecuada este tipo de situaciones

Voz 1278 07:19 es La Palma La Isla que que actualmente podría tener mayor actividad en ese momento

Voz 1897 07:23 no no realmente manifestarme en esos términos al un poco salgo con mi parte existe en Canarias hablamos del cargamento principalmente a las islas de Tenerife La Palma y El Hierro pues parecen ser tener una mayor bueno una mayor posibilidades de recurrencia de de de actividad volcánica y en este caso es donde principalmente se centra en la red de vigilancia y seguimiento de de todos los organismo competente

Voz 1278 07:47 mencionaba usted eso no al hierro este año concretamente dentro de un mes celebraremos los siete años del nacimiento del volcán submarino Tagore en el Mar de Las Calmas su aparición obligó a desalojar en dos ocasiones al pueblo pesquero de La Restinga sabemos los canarios cómo actuar ante una posible situación de este tipo

Voz 1897 08:03 bueno es indiscutible que todavía que debemos seguir trabajando un poco la concienciación no y sobre todo fomentar la autoprotección en el caso de la de leer lo que lo vivimos directamente pues bueno la ciudadanía estuvo informara previamente a la posibilidad de seguimiento a este fenómeno y realmente las evacuaciones fueron ejemplares Iker de una manera pues bastante tranquila cuando fueron tomadas no pocas en este fueron de un punto de vista preventivo y es garantía de seguridad para los ciudadanos y que sin duda alguna pues los habitantes de La Restinga supieron en todo momento cómo deben de actuar y cómo debían al respecto sin alarmismos isquemia género situaciones de crisis

Voz 1278 08:40 el último en cuanto al plan por riesgo sísmico delimita no esas áreas según posibles requerimientos de intervención que también localiza las infraestructuras utilizables ante supuestos terremotos de qué tipo de infraestructura hablamos y donde podrían estar localizada

Voz 1897 08:54 bueno ese mal mente estamos hablando en infraestructuras digamos de sobretodo de edificios de gran tamaño que presente particularidades específicas celadora más susceptibles de las posibles consecuencias de de este tipo de fenómeno aquí principalmente edificios más vulnerables como pueden ser hospitales de pública concurrencia y que tengan un interés público

Voz 1278 09:15 pues Néstor Padrón subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno canario muchísimas gracias por haberse asomado aquí con nosotros una tarde más a La ventana de Canarias Stacey veintinueve minutos tiempo de hacer una pequeñita pequeñita pausa dos minutos y volvemos

Voz 1278 11:40 seis y treinta y un minutos ya estamos de vuelta en esta Ventana de Canarias y nos vamos a fijar ahora en el precio de los alquileres de las islas porque fíjense el alquiler de una habitación en Canarias cuesta de media doscientos sesenta y tres euros al mes un diez por ciento más que en dos mil diecisiete según fotocasa para los expertos inmobiliarios esta subida al contrario de lo que se pudiera pensar está ligada al incremento de la demanda Hinault al auge del alquiler vacacional nos lo cuenta Ariel Rodríguez

Voz 0246 12:04 la culpa no es sólo de las viviendas vacacionales en eso coinciden tanto la asociación que engloba a este sector como los expertos inmobiliarios en Canarias existen muchos factores como la especulación por parte de los fondos buitre o el crecimiento de la demanda fruto de la cantidad de familias desahuciadas desde el inicio de la crisis en dos mil ocho que ahora están en el mercado Javier Martín da Cat Francisco Bello de API

Voz 16 12:27 lo decimos que la tengo que pasar por supuesto que tiene que ver

Voz 17 12:30 en la subida de los precios Claire pero hay muchas variables como la precariedad lo hemos olvidado que en esto último año hay muchas familias que han perdido su vivienda por los desahucio por impago eso hipoteca será gente han pasado ya a ser ahora en su rol en su vida pasara al mercado de alquiler y eso también lógicamente pues influye bastante también la demanda porque la demanda

Voz 0246 12:52 Canarias cuenta con ciento cuarenta mil viviendas vacías

Voz 1278 13:16 aún queda un poquito para finalizar este dos mil dieciocho aunque no tanto pero ya comienzan a salir las primeras encuestas anuales como esta de Adecco que les vamos a desgranar en tan solo unos segundos los protagonistas de este cuestionario han sido los más pequeños de las islas los niños canarios a quienes se les ha preguntado por cuáles creen que han sido las noticias más importantes de este año para ellos salgamos de dudas con el director de Adecco en Tenerife Luis Alberto Herrera buenas tardes hola buenas tardes bueno pues qué noticias han marcado más a los niños canarios este año

Voz 16 13:45 bueno pues siempre siempre es un placer ver cómo los niños depende la realidad otra perspectiva pero bueno ha habido algunas noticias en las niños y niñas han coincidido en que han estado en la primera posición de tan cuesta y es la noticia de la desaparición de David Gabriel el niño ocho años conocidos como como el pescaíto que es verdad que entre muchas de las noticias más importantes el año hay algunas diferencias entre niños y niñas como segundo lugar que por ejemplo aparece la moción de censura con un diez por ciento de los de los otros parte de los niños y las niñas por su parte se decantan por el rescate de los niños en Tailandia que tanto conmocionó a la a la comunidad internacional

Voz 1278 14:23 bueno pues sin duda la desaparición de Gabriel conmocionó a toda una sociedad pero sorprende como los niños de las siglas interesan también por la política habiendo elegido como segunda noticia más importante el cambio de Gobierno en nuestro país

Voz 16 14:34 así que quizá dentro de dentro del marco político pues también andan metido dentro de lo de lo que deberían hacer los políticos para contentar a los Ciudadanos como por ejemplo eh políticas de mejora del empleo en primer lugar de lucha contra la corrupción o incluso cambiar la legislación entre los tres entre los primeros lugares además de todo en encontramos también pueden tener un cierto conocimiento a nivel político internacional como es la la curiosidad de que el sesenta y siete por ciento de los niños canarios con no sé qué Trump son en realidad pues el actual presidente de Estados Unidos otra cosa es cómo lo terminan de definir que encontramos respuestas bastante divertida como que es el presidente de Inglaterra y un dictador político que sale por la tele etcétera etcétera

Voz 1278 15:20 hacen Angela Merkel aunque algunos la confunden con otra persona no es así

Voz 16 15:24 así que de todas formas siendo la gran desconocida para la única canarios entre todos aquellos que le han preguntado la encuesta hay el cincuenta y cuatro por ciento de los encuestados dicen no saber quién es el otro treinta por ciento restante si conoces el cargo de esta de esta política en el país al que representan este de Alemania bueno pues coma seis por ciento lo consultados no no sabe vincularla a la a la vida política pero tenemos respuesta también muy curiosas como es la mujer del príncipe de Inglaterra candidata a ser president algo nido es una mujer que gobiernan en Rusia pero ya no les es muy gracioso verla la realidad como cómodo ven nuestros nuestros pequeños

Voz 1278 16:02 antes Luis mencionabas que los niños también daban el paso hacer alguna recomendación a nuestro Gobierno no sé si nos puedes dar algún alguno de esos consejos

Voz 16 16:09 pues efectivamente pues el primero en primer lugar está políticas de mejora del empleo ahí para ello pues se aventuran con algunas ideas como literalmente que haya más trabajo otros se decantan por que cada uno trabaje en lo que les gusta alguna una filosofía muy muy en boga pero también los más optimistas y padrinos que los padres tengan las mismas acciones que los hijos o que directamente los padres no tienen siempre trabajando no obstante pues entre otras cosas que deberían hacer los políticos entre los primeras posiciones está una muy muy interesante y que yo creo que todos deberíamos puede sacar algunas conclusiones como es escuchar a los ciudadanos

Voz 1278 16:49 también Luis creo que le han preguntado por la el significado de algunos términos sorprende que más de la mitad no sepa lo que significa la corrupción

Voz 16 16:57 efectivamente a pesar de que la lo identifican como algo e ir como una de las segundas propuestas de mejora para para contentar a los ciudadanos que es luchar contra la corrupción y la mitad de ellos pues no lo sabe con certeza define este término no tiene algunos casos pues lo aquellos que sí lo hacen pues lo definen como Roman no cumplir la ley hubo hacer cosas malas por dinero pero sí que es verdad que hay otra parte que no que no sabe entender este término otros términos que está muy en boga eh en las en las noticias en las conversaciones de de los mayores etcétera pues pues del desempleo el de quiere casi la mitad de los jóvenes canarios dice que esta situación es de alguien que está Sintra

Voz 1278 17:38 antes de hace unos minutitos de te referías a que habían constatado algunas diferencias en las respuestas de niños y niñas no que por ejemplo la segunda noticia era diferente para los niños que para las niñas porque creen que se producen estas diferencias en edades y sexo

Voz 16 17:52 pues cuál es la la impresión que que lleva a cambiar en esto en este sentido las respuestas de entre los mi opinión pero es verdad que cambia de forma notable salvo la la la puesta en común que es la extirpación de desaparición de Gabriel tienen ese lugar por ejemplo no encontramos el Mundial de fútbol en Rusia para los niños o en este caso las niñas se decantan más corta politicas modo de censura la independencia catalana continuación hay pero unas así nos sigue sorprendiendo porque eh esa divergencia y esa percepción diferente entre entre los diferentes géneros no

Voz 1278 18:28 Alberto Herrera director de Adecco en Tenerife muchísimas gracias por haber estado aquí en la Cadena Ser

Voz 1 18:33 muchas gracias hasta luego todos Nos gustaría construir este número

Voz 18 18:42 pero este es nuestro trabajo es lo que somos

Voz 1278 18:48 seguro que lo han reconocido es Rambo la cuarta entrega de su saga algunos de los nuevos diálogos de su próxima película los va a pronunciar el actor de Hollywood Sylvester es talón en Tenerife porque la productora del filme escogido la isla del Teide como plató natural para rodar a finales de este año algunas de las escenas de Rambo cinco en las que John Rambo va luchar contra un cártel de la droga mexicano bueno pues así lo adelantaba en la SER el presidente del Cabildo de Tenerife

Voz 19 19:12 los Alonso una producción americana buscaríamos y que la isla de Tenerife por por muchas razones entre ellos lo los escenarios naturales también Wyman pero en toda la isla ahí en La Ventana acicate que esté aquí para el a de películas no