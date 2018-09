La Ventana de Canarias (07/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 3 00:30 qué tal señores muy buenas tardes abrimos un día más esta Ventana de Canarias es un lugar muy especial hoy desde un marco incomparable a los pies de la Basílica de Nuestra Señora la Virgen del Pino con motivo de la romería ofrenda en el equipo de la Cadena SER se ha desplazado hoy hasta aquí como saben para ofrecerles cada detalle de este acto tan especial y tan esperado de las fiestas del Pino les contaremos mucho más de esta romería ofrenda en unos minutitos pero hoy han ocurrido muchas más cosas en Canarias vamos a resumir los principales titular de esta jornada con Dean ir al Falla que esto la redacción de la Cadena SER de Janeiro buenas tardes que nos ha dejado hoy la actualidad buenas tardes qué tal jornada política la de hoy

Voz 4 01:08 en la que los partidos han comenzado a posicionarse en torno a las próximas elecciones de dos mil diecinueve El PSOE decidirá cuáles son sus candidatos para los comicios locales insulares y regionales el próximo veinte de octubre sin embargo el secretario general de los socialistas Ángel Víctor Torres ya ha confirmado que pretende presentarse como candidato

Voz 5 01:26 gran acierto que exige puede pues calado minan la presión en este caso presidenta del Cabildo Navas en así

Voz 6 01:35 respecto a la crónica

Voz 4 01:36 era judicial hoy hemos conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto al caso eólico el proceso se inició en dos mil cinco cuando el Partido Popular dirigía el área de Industria del Gobierno de Canarias tras la denuncia de un empleado insatisfecho ahora el ex director general de Industria Celso Perdomo González ha sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por revelación de información reservada cohecho continuado y malversación de fondos y ha sido un día también el que los miles de afectados en Canarias por las clínicas y dental han podido esclarecer en cierta parte su situación finalmente el Archipiélago facilitará a los pacientes las copias de sus historiales médicos Abraham Cardenal Secretario General del Servicio Canario de Salud

Voz 7 02:17 te en abrir las cajas que tenemos en depósito judicial lacrados aquí no podíamos abrir hasta ahora o por no tener autorización judicial para hacerlo que hacer un inventario luego fotocopiar las

Voz 4 02:32 una cosa más porque el Parque Nacional de Lanzarote en Timanfaya se ha aprobado poner en marcha una medida que se dirige a la sostenibilidad medioambiental sí han podido ha podido visitar el interior de ese parque sabrán que en realidad se trata de un recorrido en guagua pues bien esas mismas guaguas serán ahora eléctricas y dejarán de estar tripulado

Voz 3 02:49 da por conductores es una medida que P

Voz 4 02:52 mira a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera en hasta cuatrocientos sesenta y nueve toneladas al año

Voz 3 03:20 gracias Yanire nosotros volvemos ya hasta esta villa mariana de Teror y lo hacemos con el presidente del Cabildo grancanario con Antonio Morales está por aquí por el sur de la Cadena Ser muy buenas tardes buenos con Antonio Moral un año más por esta ofrenda romería que tiene esta ofrenda diferente a otras ediciones

Voz 9 03:38 es diferente otras tradiciones yo creo que marca la continuidad del pueblo grancanario en torno a Del Pino a la romería de la Virgen del Pino y a las celebraciones durante todo marcha para hacer realidad en Gran Canaria la fiesta de la patrona yo lo decía antes cuando entraba además de responder a una profunda vocación religiosa de una parte importante el grancanario a una parte importante también de rescate de valores de tradición mira es es un elemento aglutinador de cohesión social que potencia el sentido de pertenencia de de Gran Canaria una comunidad a una isla Gran Canaria

Voz 3 04:31 usted como gran conocedor de la Isla y el Archipiélago a ver si no nos acabe duda en la Virgen del Pilar patrona de la isla o de toda Canarias

Voz 9 04:39 bueno bueno doctores tiene la Iglesia es bueno la verdad es que yo este tipo de polémicas que entorno a la Patrona de Canarias o no está clarísimo lo que aquí hay una una patrona de las

Voz 10 04:55 yo lo harían si hay una patada de adiós eso sí canarias

Voz 9 05:00 aquí lo cristiano de los católicos luego saben perfecto de la de porque lo ha decidido así la Iglesia oficial digamos cada una de

Voz 3 05:14 la cuatro y la represión la pregunta del día que le pida a la Virgen

Voz 9 05:20 Bono ha venido diciendo que más que pedir a la dije yo creo que no tenemos que pedir nosotros nosotros mismos de hacer cumplir una serie de obligaciones que tenemos me refiero en este caso a nosotros como responsable público y hemos aprovechado la situación sea aprovechado no esto no se puede generalizar diciendo hemos yo no el partido de es yo denuncio que eso haya sucedido desaprovechado la crisis para recortes sociales para recorte vale para recorte del Estado de Derecho en general pero tanto yo creo que hay que recuperar ese te a mí sobre todo y que ponen en marcha políticas que corrijan las enormes desigualdades que si todo muchas familias en situación de pobreza exclusión social yo le pido que efectivamente que contribuye a que se haga posible que todo esto cambie que que haya una mayor justicia social

Voz 3 06:11 me va a pedir que el próximo año esté aquí usted como presidente del Cabildo de Gran Canaria

Voz 9 06:15 sólo voy a pedir a la gente que vaya que se vaya a las urnas decida libremente lo que tiene lo que tiene

Voz 3 06:23 yo le tengo que preguntar un poquito por la actualidad porque tiene usted varios frentes abiertos de los bomberos y otro también el de la Unión Deportiva Las Palmas el de los bomberos

Voz 9 06:33 lo que me cuenta no yo no tengo ningún frente abierto con los bomberos ninguno del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que pero al que pertenece el Cabildo con un cuarenta por ciento diecinueve municipio más de Taylor con otro diecinueve por ciento los bomberos quieren tener un conflicto con el presidente caído pero el Cabildo no quiere de ellos mismos que los bomberos todas las cosas porque no tiene nada que ver con con el digamos con él los bomberos y con el conflicto en sí sino a través del Consell del del participa de esa manera con un cuarenta por ciento Hay lo lo que sí está claro que como presidente del Cabildo a mí me corresponde exigir al punto los y que la seguridad de la isla esté garantizada y que se ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para que las que tienen que cumplir como su consolidación de funcionario público cumplan consolidación más allá de que cada cada vez que se aproximan las elecciones siendo presidente José Manuel Soria siendo presidente José Miguel Pérez Bravo la bueno y siendo presidente Antonio Morales ahora pues aparezca movimiento reivindicativo todo tipo de este caso es que los bomberos desencadene quieren ser funcionarios del Cabildo y la legislación no lo permite son funcionarios concesiones pero no son de de del Cabildo pero insisto son los diecinueve alcalde de la isla el Cabildo con su cuarenta por ciento y el Gobierno canario con su veinte por ciento es el cien por ciento lo que tienen que tomar esas decisiones con respecto a lo que sucede en el consenso necesitan respeto deportivas Palma yo no tengo ningún problema

Voz 3 08:03 regreso recuperando los bomberos el Partido Popular le va a pedir en el próximo pleno que queda explica sí sí

Voz 9 08:08 a este tipo de conseguir deshacer que las elecciones no

Voz 11 08:12 y luego está la responsabilidad

Voz 9 08:15 de todos y cada uno de los partidos políticos también el Partido Popular intenta sacar de todo ahora todo esto intenta derivar al presidente que ha habido como los bomberos las responsabilidades de la situación que se está viviendo pero el Partido Popular de sabes que hace quince días a pena los alcaldes de Gran Canaria todos de todos los colores político y quieren una rueda de prensa para decir a nosotros no estamos de acuerdo con lo que está alrededor del Partido Popular se lo diré en el pleno luego pero haga uso partidista de estas cosas y tenemos todos que es el ser un eso es responsabilidad tenemos que defender la institución aquí a la seguridad en general de la isla y la ciudadanía ya no tanto bueno cada uno actúa políticamente yo nunca lo he utilizado me lo voy a utilizar tropas en la anterior legislatura nosotros apoyamos al Gobierno del Cabildo cuando se planteó una reivindicación parecida esta característica lo plan no no no nos pusimos de El otro lado para atacar al Gobierno del felino en aquel momento sino apoyamos al presidente en aquel momento porque no parecía que estaba haciendo una defensa del interés general como lo está haciendo ahora el Consorcio el Cabildo con ese cuarenta por ciento del con hablando de esa seguridad Le pregunto directo

Voz 3 09:25 la mente si desafortunadamente ocurriera un incendio como el del pasado año estaría garantizada esa seguridad para todos los grancanarios

Voz 9 09:31 pero vamos a ver por eso y además en juegan con ese tipo de cosas de manera irresponsable no tiene nada que ver en este momento hay doscientos XXXV hombre en Gran Canaria trabajando día a día en tareas preventivas ir para atajar cualquier conato de incendio que se produjo doscientos veinticinco personas a uno de los precios de los bravos hablo de mucha gente de Protección Civil trabajando en todos los rincones de la isla doscientos treinta y cinco personas profesional desde el Cabildo con vehículos huevo con dos helicópteros disponibles todo el tiempo los bomberos son una pequeña parte de ese dispositivo que actúa en determinados casos a requerimiento de los especialistas del Servicio de Emergencias del Peine del Gran Canaria de datos no no tienen nada que ver y además de todo eso tendríamos la Unidad de Emergencias ojalá no pase nada ojalá no pase nada Pedro luego no tiene nada que ver la situación que vive este conflicto y en una situación de emergencia de incendio que se pueda producir en

Voz 3 10:31 mí me decía que con el presidente de la Unión Deportiva no tenía ningún problema pero yo no sé si se va a sentar con él para saber cómo se va a pagar esa deuda de seis millones que dice que tiene pendiente

Voz 9 10:39 vamos a ver nosotros estábamos a través de la Consejería de Deportes la Consejería de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria elaborando un convenio porque existe un convenio marco de de colaboración entre el Cabildo y el otro Las Palmas el Cabildo ha sido el estadio el las palmas paga un alquiler por la utilización del estadio pero viene utilizando más instalaciones que las que están en estos momentos en el convenio por otra parte el está la Unión Deportiva fan también llevando el logo de Gran Canaria en los partidos de casa y eso votar el convenios bueno pues tenemos que poner un acuerdo y actualizar con pero el deportivas palmas ha hecho algunas obras que tienen los técnicos que evaluar si son obra que responde al interés general de el de la infraestructura o son obras que se han hecho sólo para la sede viendo sólo tiene que evaluar los técnicos porque cuando nosotros no yo me desayuno un día con unas informaciones en medios de comunicación que dice cabildos Palme yo tengo la obligación de decir de no es que si estamos hablando de la que les den mal cabildos pero bueno no sé la fórmula de entendimiento necesaria entre instituciones que entre una empresa privada que está utilizando unas instalaciones públicas entre el Cabildo de Gran Canaria que es dueño de una instalación pública ante todos los hombre y muere de Gran Canaria que está sucediendo a una empresa para que la autorice para jugar los partidos de malva ahí nos entenderemos muy seguro

Voz 3 12:11 pues presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales muchísimas gracias por haber estado con nosotros le dejamos que siga disfrutando de esta romería ofrenda a la Virgen del Pino

Voz 9 12:18 ahora

Voz 3 12:19 no claro nosotros estemos una pequeñita pequeñita pausa dos minutos y volvemos

Voz 3 14:40 seis y treinta y cuatro minutos tenemos con nosotros por aquí por esta Villa Mariana a alguien que conoce muy bien esta romería ofrenda el cronista oficial de pero hora posee Luis Yanes muy buenas tardes estos días vemos fervor y devoción por la Virgen no en esta villa mariana pero la fiesta ido cambiando con el tiempo lo largo de los años

Voz 10 14:59 ha ido cambiando en la medida en que

Voz 2 15:02 una fiesta que era una voz que se acercaban aquí simplemente

Voz 10 15:07 a rogar a agradece el agua caída en el año a arrestarle para no caer enfermo ha aumentado en la medida que ha aumentado la población

Voz 2 15:18 por lo tanto sus peticiones pero en el fondo sigue haciendo lo mismo la Virgen del Pino es la gran convocatoria la Virgen del Pino a la que atrae toda esa devoción Ibra dicen Iberpistas Ci aquí hice siguen escuchando las mismas peticiones que hace doscientos años Zannou agua que llueva Cruz familia siga bien que todos los adiós

Voz 3 15:37 eh algo de lo más esperado Delta fiestas es conocer el manto que luce la Virgen del Pino háblenos un poquito de él

Voz 2 15:42 el manto de este año por decisión de los rectores de la Parroquia rompiendo un poco el turno ha sido uno de los manto más importante de el camarín de un manto trajo como donación de un obispo el Mercedes estará en Herrera de la dársena que lo trajo en mil setecientos setenta y nueve encargado directamente en Valencia confeccionado en en Zizou una tela que mezcla de queda con hilo de oro plata y que pidió que fuera diseñado con esa maravilla iconográfica que lo hace tan peculiar que son Pino vinos marrones y el verde que hacen que sea específico para ella el paso del tiempo lo ha ido deteriorándose una materia muy perecedera ese pero sigue teniendo ahora aún más prestancia que es de tiempo porque Cd los años pasaba por él sigue sirviendo para lo que servía

Voz 3 16:39 la verdad que es realmente realmente precioso otro de los de los actos más que de esta fiesta en la peregrinación a la Villa Mariana tiene una singular importancia no es así si lo tiene con aunque está

Voz 2 16:51 durante todo el año porque las Prados las promesas el anhelo de llegar aquí de hacer ese ese camino que está siempre motivado por una razón diferente unos viene para ver a los amigos otro vienen para estar aquí otro vienen para hacer el camino el felino espiritual no Cassini el camino religioso siempre tienen una parada frente a la Virgen del Pino en esta peregrinación hoy esta romería con un alto pergeñado ideado en Vinuesa metido a petición de los político que Lorenzo al Cabildo porque en aquel entonces era el secretario del presidente del Cabildo Matías de guerra que envió a Néstor Álamo a Tenerife a que tomara poco idea de lo que estaba haciendo por entonces ahí en ese sentido revisó y dio las romerías de San Benito San Isidro después vídeo cincuenta oído esta maravilla que ha ido creciendo y creciendo disputándose con todos

Voz 3 17:47 hoy vemos fervor y devoción que dejar Romería Ofrenda usted cree que que ese fervor y devoción va acompañado de una edad o cree que también la gente joven por ejemplo la demuestras algo tradicional de padres a hijos

Voz 2 17:58 resulta que a mí me ha resultado muy muy gratificante durante todos los años que he estado tanto de político como de cronista comprobar que esos caminos a los que me refería los hacen todos jóvenes mayores todos o razones diferentes pero todos ellos viene parar a los pies de la Virgen a la que consideran la madre la que ayuda a la que está ahí y es una mezcla de todo de tradición de recuerdo de cuando venía con mi familia de joven es un Angelo por estar con los amigos es un anhelo por celebrar la tierra la canariedad es un haga dictara las doce de la noche aquí cantar unas prolijas con unos amigos y tomando una copa con ello es fundamentalmente sentimiento de canariedad cercanía al pueblo esto es lo que consigue la Delpy algo generacional hay un poco más de fervor en el sentido de nuevo de pedir por salud crearon un menor también un muchacho de dieciocho años no se le pasa por la cabeza pedí un teniendo a lo mejor la misma necesidad que un señor de setenta y uno las personas mayores tú le pregunta a toda la gente a partir de treinta años y todo el mundo te dice que salud

Voz 3 19:04 lo primero que usted cree que Terol hubiera sido lo mismo si la Virgen del Pino ni de lejos

Voz 2 19:09 no hubiese existido pero yo lo dije una vez hace mucho tiempo que el firme de más de cuarenta metros de arcilla irregular no hay cimientos entero lo que ha hecho que las casas sucesivamente salieran evitado que esta sea la tercera Illes que esta iglesias se declarar no gana desde mil setecientos veintisiete más de veinte BS hace este sitio el más inapropiado para vivir y para ser un pueblo por qué Teror estatal