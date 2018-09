La Ventana de Canarias (11/09/2018)

Voz 1278 00:00 Desiré Rodríguez muy buenas tardes bienvenidos señores un día más a esta Ventana de Canarias una ventana que como viene siendo habitual se abre con los principales titulares de la actualidad informativa de las Islas que hoy vienen desde el Parlamento canario porque ahí hoy ha comparecido a petición propia el jefe del Ejecutivo regional y todo a cuenta del caso grúas aunque de Fernando Clavijo aún está pendiente de conocerse el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le imputa o no por malversación de fondos y prevaricación cuando era alcalde de La Laguna el presidente del Gobierno canario hoy ha querido defender la rectitud de su actuación durante su etapa como mandatario municipal ha limitado la investigación a cuestiones administrativas en la Cámara regional ha estado Pedro Murillo

Voz 1718 00:48 el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo ha defendido su gestión en la concesión del préstamo de ciento veinte mil euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas durante su etapa en el Ayuntamiento de La Laguna clavijo defendió que el PSOE Ponce consiguió conforme a la legalidad y que incluyó en el decreto municipal el importe y el plazo de devolución del mismo de los pilares en los que la Fiscalía y la jueza que instruye el caso se basan para solicitar la imputación por prevaricación de fondos para el jefe del Ejecutivo regional

Voz 0703 01:14 saben que mi trayectoria personal política y profesional si hay algo que me ha caracterizado es que siempre doy la cara y más aún con el cargo que ostentó en esta comunidad autónoma por ello consideramos que era necesario solicitar esta comparecencia a petición propia para disipar cualquier tipo de dudas sobre mi actuación como alcalde de San Cristóbal de La Laguna en el expediente concreto de la externalización del servicio municipal de grúas

Voz 1718 01:43 del mismo modo aseguró que esa externalización y sacó un documento que lo acreditaba fue apoyada incluso por los propios denunciantes de este caso grúas ha calificado el caso de fábula ideó una auténtica persecución política

Voz 0703 01:56 es falso hice ha demostrado tirar mentira que fue una mentira hay un relato y una fábula para darle más pomposidad a una causa política ni más ni menos lo dice el auto no lo dice Fernando Clavijo ni el presidente del Gobierno ni la oposición lo dice el auto el informe del propio fiscal Fernando Claire

Voz 1718 02:18 no ha comparecido en la Cámara petición expresa para informar sobre los pormenores de la gestión en la concesión del servicio de grúas y la posterior judicialización del caso

Voz 1278 02:26 pues después de la comparecencia de Fernando Clavijo ha sido el turno de la oposición mientras el Partido Popular Nueva Canarias y el Grupo Mixto han apelado a la presunción de inocencia Podemos ha insistido en que se aprecian indicios de delito en la actuación de Clavijo como alcalde mientras el PSOE ha pedido que vuelva a la Cámara regional si finalmente resulta investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Pedro

Voz 1718 02:46 posturas encontradas en la oposición frente a la comparecencia del presidente en sede parlamentaria del Partido Popular la portavoz María Australia Navarro tildó la situación de comparecencia trampa mientras que lamentó que se recurra a la pena de telediario y en la necesidad de combatir a los justicieros políticos por su parte desde Podemos Noemí Santana aseveró que el caso fuese suficientes indicios de delito cometido por Clavijo

Voz 2 03:08 no acabo de entender cuál es el objetivo real y qué es lo que pretende haciéndole el juego con esta comparecencia aquellos grupos políticos están aficionó a poner la carreta antes que los bueyes

Voz 3 03:22 esperamos por tanto que lo doy no sea una maniobra para salvarse

Voz 2 03:25 Imad o un intento de pollo preconstituir

Voz 3 03:27 huir una declaración judicial

Voz 4 03:29 sin una voluntad sincera de las explicaciones que esta Cámara se merece cuando el presidente del

Voz 5 03:35 pero no está a las puertas

Voz 2 03:37 ser formalmente imputado por un tribunal mires Señor Clavijo otorgar un préstamo con dinero público a una empresa privada de la forma en que lo hizo supone una total ausencia de tutela del patrimonio público al autorizar el citado préstamos sin regulación legal

Voz 1718 03:56 en su intervención la portavoz de Nueva Canarias el grupo socialista Román Rodríguez y Casimiro Curbelo respectivamente recordaron que se trata de un tema que corresponde a la Justicia dirimir Hinault al Parlamento

Voz 6 04:08 sabemos que cualquier explicación aclaración que han hoy el presidente es ociosa aquí podría venir usted señor Clavijo con pruebas irrefutables de que en el momento que haya escrito de los hechos de los que se le acusa

Voz 5 04:21 aún no había nacido que iba a dar absolutamente igual porque no es creíble procuró opinar aunque es difícil desvincularlo de la actividad política lo comprendo pero hacemos ese esfuerzo porque además se corre un riesgo cuando uno evalúa los temas judiciales desde la política llegue simplificar incluso demagogia

Voz 1718 04:45 el grupo parlamentario nacionalista mostró su total apoyo al presidente y defendió la transparencia en la gestión del caso grúas

Voz 1278 05:08 pues hablamos ahora de educación porque ese ayer arrancaba el curso escolar en las islas con la vuelta de más de doscientos setenta mil alumnos a las aulas hoy el Steg denuncia que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve ha comenzado con un posible trato de favor sepamos a quién fuera Emilio Armas portavoz del sindicato docente buenas tardes hola buenas tardes bueno Emilio quién estaría recibiendo ese trato de favor Veinticuatro horas después de comenzar el curso escolar

Voz 9 05:31 bueno en este trato de favor no es que lo el PP recibiendo ahora concretamente lleva residiendo lo muchísimos años la educación concertada pero cada vez es más evidente por poner un ejemplo mientras que la la reducción de matriz Lula afecta tácticamente por igual en cuanto a número en cuanto a porcentaje de alumnado a la educación pública y a la concertada esa reducción de matrícula en la en la educación pública le ha supuesto perder sesenta y un grupos en cambio la concertada incrementa once grupos algo que no tiene ningún tipo de explicación claro sabemos que más grupos significan más dinero a la a la educación concertada mientras por otra parte la educación pública es sigue sufriendo un déficit presupuestario injustificable a todas luces

Voz 1278 06:29 que el curso escolar arrancará también con con cinco mil alumnos menos que hace cuatro años es también una explicación a este supuesto trato de favor

Voz 9 06:37 esa esa Susa que ha facilitado el tanto la consejera como el viceconsejero es una una cifra en comparación con el año dos mil catorce y son datos que dan ellos todavía nosotros no tenemos dato objetivo para poder Stipe Mike química no pero en cualquier caso mil alumnos menos de una cifra de doscientos setenta y tantos mil pues tampoco es que sea una cosa como para es decir que que el año pasado que hace cuatro año hubiera cerca de doscientos ochenta mil y ahora haya a menos de doscientos setenta y cinco mil pues no parece que sea una un descenso significativo en el número de alumnado en cuatro años lo que sí es significativo es que el presupuesto educativo que tenía que haberse venido incrementando como establece la ley canaria de Educación desde dos mil catorce hasta ahora progresivamente con el objeto de que en dos mil veintidós llegara al cinco por ciento del PIB lo que ha hecho ha sido no sólo no se ha incrementado sino que con respecto al PIB estamos más lejos del objetivo

Voz 1278 07:46 en qué cuestiones viaria un pueden percibir ustedes sino en este curso que acaba de arrancar en el anterior ese esa merma de de presupuesto

Voz 9 07:55 pues en cuestiones tan importantes para tanto desde el punto de vista de las condiciones laborales del profesorado como de la calidad educativa como la las ratios elevadas que no impiden poder atender adecuadamente al alumnado con una atención individualizada como sería deseable las plantillas que son insuficientes tanto las plantillas docentes como las no docente estamos aquí en concreto en plantilla docente estamos a la cola practicamente el Estado la el a las cifras que facilita la era es que en este periodo de cuatro años han incrementado setecientos docente cuando la el objeto igualmente en las estadísticas dicen que necesitamos más de dos mil doce en Canarias para poder estar situarnos en torno a la media del Estado dijimos como nos comparamos como una comunidad como el País Vasco que tiene aproximadamente la misma población que Canarias pues en dos mil necesitaríamos cuatro mil docentes más para estar en la misma situación por lo tanto lo de vender como un gran logro lo de los docentes más es otra de la de la grande de lo grande anunció yo diría que de campaña electoral porque yo creo que la consejera ahí el presidente del Gobierno ya están en campaña electoral ir realmente una falaz

Voz 1718 09:19 sí me puse Emilio hoy

Voz 1278 09:21 por ejemplo el presidente del Gobierno canario ha vuelto a defender en el Parlamento las virtudes y las bondades de esa Liga de de ida spots que se han implantado para este curso en determinados colegios públicos de Canarias no sé qué qué opinión te mueres

Voz 9 09:33 bueno es que cada loco con su tema decide él está con el negocio de de Suu probablemente pues la empresa afines a las quiere beneficiar con está pues promocionando esta estoy es porque hay que dejar claro que en cuando hablamos diez por no estamos hablando de videojuegos en general de decir los videojuegos simplón utilizado dentro como un recurso didáctico y pedagógico cuando la finalidad educativa pero una Liga pura y dura de videojuegos máxime de determinados videojuegos que incluso alguno de ellos ya han sido declarados por el Comité Olímpico Internacional como extremadamente violento y desde luego no no tienen en absoluto carácter educativo sino únicamente un carácter competitivo puramente luego vemos cuál es la la relación pedagógica para plantarlo de la manera que viene impactaron los centros de educación

Voz 1278 10:33 pues Emilio Armas portavoz del sindicato docente esté muchísimas gracias por haber estado con nosotros

Voz 9 10:38 la mente decir que además estamos lucharemos próximamente movilizaciones en Isla la no atiende a la Ring ligazón laboral que llevamos ya más de un año haciendo con respecto a la la reducción de la jornada lectiva y a la reducción de las ratios esperamos que se sienten a negociar no tendrán movilizaciones este curso simposio

Voz 1278 11:04 pues dicho queda Emilio Armas portavoz de Sindicato esté muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Cadena Ser

Voz 1 11:10 muchísimas gracias a ustedes

treinta y un minutos de la tarde

Voz 19 13:49 atraviesa el esconde que nuestros mares ego nuestros océanos se han convertido en un verdadero vertedero tanto es así que en último estudio

Voz 1278 13:56 a la que al menos tres de cada cien muertes de cetáceos pueden atribuirse directamente a problemas derivados de comer plásticos es una de las conclusiones de varios investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tras más de quince años de estudios una de las autoras de este estudio es la estudiante de doctorado de sanidad animal Raquel put buenas tardes hola buenas tardes bueno Raquel la principal conclusión que se extrae de este de este estudio es que los plásticos son capaces de llevar a la muerte a los delfines a las ballenas

Voz 1973 14:24 exactamente así de hecho en esto esto de retrospectivo de dieciséis años hemos visto que trece animales han muerto directamente hemos encontrado que pensáis Animales en total e incidieron plásticos y entre otros objetos

Voz 1278 14:40 dieciséis años son muchos por qué ha tardado tanto en confeccionar esta investigación

Voz 1973 14:45 bueno pues tenemos una base de datos bastante amplia con

Voz 9 14:48 seis elecciones lleva trabajando casi

Voz 1973 14:50 veinte años y bueno pues siempre tienen más valor los estudios retrospectivo es amplio que las que se pueden hacer en un corto periodo de más está está a la vanguardia porque siempre se compara con con otros estudios retrospectivas de otras áreas geográficas o sea que es es lo que se viene haciendo en el mundo de la investigación

Voz 1278 15:12 la realidad es que Canarias está considerada como uno de los santuarios naturales del planeta para los cetáceos y de hecho en sus aguas pueden encontrarse cuatro de las especies más amenazadas como es la ballena azul la franca o el rorcual común además de otra clase de delfines calderones o cachalotes no con estos resultados en la mano son los plásticos una verdadera amenaza para las especies que habitan en las aguas del Archipiélago

Voz 1973 15:35 exactamente pues bueno como hemos ido viendo tanto la píldora ya como en nuestra área geográfica exactamente el plástico constituye una amenaza hoy por hoy por lo que hemos visto en este estudio el número de animales aceptado eso es bajo pero no hay que obviar porque sigue siendo un aproximadamente un siete coma siete por ciento de los animales que hacemos la necropsia los que presentan plástico entonces como bien dices no es un problema que está presente y que tenemos que ser conscientes de Eli poner las medidas adecuadas para solucionarlo

Voz 1278 16:10 hay alguna especie de Raquel que estén más perjudicada que otras que a lo mejor tenga más facilidades para ingerir esos esos plástico pues sí efectivamente gracias al estudio estadístico

Voz 1973 16:18 hicimos en colaboración con Pedro Saavedra en la Universidad de Las Palmas pues pudimos ver que las especies de buceo profundo como son los cachalotes él el delfín el calderón gris e ira los que son muy conocidas en Canarias pues se ven más afectados por por la ingestión de plástico hecho que quién no nos sorprende del todo porque la bibliografía ya estaba reportado que había que había bastante incidencia de estas especies

Voz 9 16:49 y luego efectivamente nuestra verdad

Voz 1973 16:51 éticos pues lo lo soportan como que efectivamente tiene tiene tiene más más incidencia no de ingestión tienen un riesgo no estos animales puede ser de buceo profundo

Voz 1278 17:02 hay que decir que no toda la basura que se encuentra en las aguas de Canarias vienen directamente desde aquí desde el Archipiélago sino que también las corrientes desde otros lugares atraen hasta aquí ustedes podrían calcular cuántos kilos de plásticos contaminan actualmente las aguas del Archipiélago

Voz 1973 17:18 exactamente pues bueno hay varios estudios sobre este tema que bueno se han ido sabido Feito viendo a lo largo de todos los años que el mar como bien dices debido a estos regidos que hacen en en las corrientes en los océanos va acumulando desechos marinos en determinadas zonas bueno Canarias no es especialmente la región que está más contaminada pero sí se ha podido ver que que tiene cierto cierta incidencia de de contaminación más o menos se haya de doscientos y quinientos gramos por pueblos y por kilómetro cuadrado vale de de desechos marinos en la superficie iban

Voz 1278 17:56 a pesar a las profundidades a conoces

Voz 1973 17:59 totalmente cuánto cuánto puede haber

Voz 1278 18:01 otra zona geográfica comparando no el impacto de esa basura marina podrían estar mejor o peor que que el Archipiélago

Voz 1973 18:09 bueno pues por ejemplo para es conocido no por todo el mundo que hay unas manchas de de basura marina en tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico que ocupan una una extensa área en el mar si bueno pues nosotros como como ya te he comentado no no tenemos una incidencia muy alta pero algo que no es un ejemplo que nos podamos tener un poco más a mano es el mar Mediterráneo el mar está muchísimo más contaminada mediterránea que el que el Atlántico y bueno en otras referencias de otros artículos de del norte de Europa también se están viendo bastantes casos de animales que han ingerido cuerpos extraños

Voz 1278 18:49 hacen algún tipo de recomendación en el estudio

Voz 1973 18:52 sí bueno sobre todo más que recomendación eh queremos decir que este tipo de eso

Voz 20 18:58 tú Dios no pues sirve para crear políticas de gestión medioambiental

Voz 1973 19:01 tal y que ponen una base científica de suficiente importancia como para sentarse no y que y que se gestione sí el tema que que que están tan tan de moda no de la de la gestión de residuos ya que bueno como bien dices pues no es sólo un problema estatal sino que es un problema a nivel mundial cada vez se está siendo más conscientes de este problema pero buena artículos como éste ayudan a

Voz 1278 19:31 a fomentar esa preocupación drama

Voz 1973 19:33 después los gobiernos tomen conciencia de que hay que actuar y cuanto antes mejor