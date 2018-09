La Ventana de Canarias (12/09/2018)

Voz 1 00:00 aquí en la SER La ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 00:09 qué tal señores muy buenas tardes abrimos un día más esta Ventana de Canarias un programa que ya saben arranca siempre con los principales titulares del día ve intensa muy intensa la segunda jornada de hoy en la Cámara regional inicio del curso parlamentario porque allí hoy se ha aprobado con los únicos votos en contra del grupo nacionalista una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias en la que se rechaza la liga escolar de videojuegos promovida por el Gobierno exige su retirada desde Coalición Canaria han lamentado el miedo a lo nuevo e insisten en que se trata de una actividad extraescolar voluntaria a la que se está intentando demonizar escuchamos a Paco Déniz de Podemos y a Guadalupe González Taño de Coalición Canaria

Voz 2 00:52 eso de la familia usted en esta mañana que mantiene me quité la familia como muestra representativa sociológica de una familia tiene lo suyo

Voz 3 01:02 eso es mentira

Voz 4 01:04 a ese preocupante otras cosas usted señor Dennis que quién padres quieren que sus hijos juegan Avilés

Voz 5 01:11 Señor Dennis yo es que yo lo compré a mi hijo una play station no yo le compré una hija a mi amigo una Playstation y una Nintendo ustedes no ninguno de ustedes ha comprado nunca una Playstation

Voz 1278 01:22 a este rifirrafes añade la posición de los especialistas en la materia que subrayan la importancia de los videojuegos como una herramienta formativa más eso sí si se hace un correcto uso y Javi Almenara

Voz 6 01:34 el días por no se tiene que ver como si fuera una inclusión diferente dentro del mundo académico de hecho a lo que es una actividad extraescolar el tiene bastante bien porque sobre todo lo que hace lazos de amistad con los compañeros y el profesorado algo que había de hoy seguramente más de un profesor seguramente le podría ver y bastante bien

Voz 1278 01:58 junto al Congreso allí ha estado el segundo titular del día el ministro de Fomento José Luis Ábalos mostraba su disposición para estudiar que los vuelos entre Canarias y la Península sean declarados de obligación de servicio público tras ser preguntado por este asunto por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo esto significa que si se implantara se debería establecer un precio máximo en esas rutas

Voz 0739 02:18 en todo caso la propuesta que nos hace la podemos considerar me parece justificada en todo caso lo que pasa es que este Gobierno lo que le tocaba cumplir era con el mandato que teníamos respecto de la modificación de la de la tarifa pues nada no es el gran debate que hemos tenido en todo caso Le quién es decir que para el próximo presupuesto estamos considerando

Voz 1278 03:08 nos asomamos a la ventana para hablar del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que va a intentar precisar aún más sus predicciones con el Archipiélago y que va a implantar para ello un radar y un centro meteorológico subtropical en el año dos mil veinte para explicarnos más tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Aemet a Miguel Ángel López buenas tardes bueno esto es uno de los anuncios que han hecho esta mañana prevén tener en el año dos mil veinte dentro de dos años nuevo radar y un centro de meteorología aquí en el Archipiélago

Voz 0848 03:37 pues sí son dos proyectos que llevábamos tiempo trabajando tanto con la Administración autonómica como con los cabildos hoy ya firmaron un excelente texto que los dos estamos creo que a estas administraciones no satisfechos con el Cabildo de Gran Canarias para intentar de alguna manera pues aproximarnos a dar un mejor servicio a Canarias por sus singularidades Ike pueda tener bueno pues un trato de lo que es uno de los presos padres que enclave subtropicales que va a permitir acometer a lo mejor un estudio sobre cambio climático meteorológicas que van a ser muy interesantes no solamente para Canarias como tal sino para todas las zonas geográficas de Hermès ya las cuencas del Mediterráneo hoy decir una visión mucho más amplia e incluso podría hablarse de que ese centro de meteorología y climatología subtropical pues prácticamente pudiera tener por parte de la Organización Meteorológica Mundial un reconocimiento como centro prácticamente del de carácter especial

Voz 9 04:37 es donde podría colocarse ese centro meteorológico

Voz 0848 04:41 bueno pues que hemos intentado siempre equilibrar iré a aprovechar las instalaciones que tenemos que desde luego el radar de Tenerife los propios donde indica caerá en Tenerife para que se suma para con el radar que ya existe en Gran Canaria de forma que esto pudiera quedar cubierto meteorológica y la seguridad aérea evidentemente este viera pues muy positivamente favorecida por astur sus imágenes y en este caso en cambio el centro de meteorología y climatología quizás tendría su sede en Gran Canarias de como una especie de centro complementario a la sede que hay en la actualidad de la delegación territorial de Aemet en Canarias

Voz 9 05:22 hoy ha reconocido señor López que en ocasiones la Aemet ha descuidado un poco la información meteorológica que se ofrece de las Islas Canarias

Voz 0848 05:29 totalmente de acuerdo yo lo hizo en público yo era uno de los temas que luego quiero a cometer el es un un déficit nada situación que me gustaría que quedaste corregida y que desde luego en estos años hemos estado trabajando intensamente para todas las lagunas que veamos más las que nos puedan decir siempre es muy importante en nuestro en este caso los también dos transmitir dicen los nos diga qué cosas quiere para para que acertemos cortafuegos pero si esa deuda desde luego la la asumo personalmente si te gustaría corregirle allí desde luego por parte de la ministra Aído este dietario el estado del lanzamiento que te comparte plenamente

Voz 9 06:07 por qué ha sucedido quizá por la singular situación geográfica del Archipiélago canario

Voz 0848 06:12 pues alguna vez se ha producido por una singularidad ética otra vez que se ha producido con una constancia que es una tontería pero que es lo típico de los mata salen con mucha facilidad para la península porque están prácticamente finalizados porque muchas veces incluso la información tiene ya prácticamente para esta especie digamos de visión europea pobre Ikeda muchas veces el archipiélago canario descolgado de una instalación que sea a lo mejor suele tendría que dar un trato singular que tuviera incluso hago pues una especie de tratamiento del de la página web o a nivel de los mapas que no ha añadido está a la península porque también los temas de son importantes entonces muchas veces que esta información existe pero caros en en el en la globalidad de Pierce

Voz 9 06:53 se ofrece con retrasos ha ofrecido con retraso en alguna ocasión

Voz 0848 06:57 todo ello los más importantes de fenómenos adversos ahí no hay ningún Aído ha pasado nunca es decir toda la política a la vista está Canarias totalmente comarcal es decir que empiecen a producir en lo que queremos evitar ahora ahí que es un tema que por eso es tan importante el centro en una serie de líneas nuevas de trabajo que a lo mejor en estos casos incluso por ejemplo yo lo comentaba el las napas de predicción de la situación de riesgo de incendios pues a lo mejor este tema se tendría que intentar aproximarse más a una comarcalización más micro más próxima a lo que nos demanden los reponsables este es un poco el tema yo lo que lo que quiero que ha faltado de aproximarse a las demandas de las administraciones canarias es lo que a lo mejor no hemos tenido una interlocución más fluida y es lo que a lo mejor el convenio

Voz 1621 07:47 a todos que fuera un vehículo para qué

Voz 0848 07:49 era con claridad qué es lo que se necesita

Voz 9 07:52 respecto a ese cambio climático parece que Canarias lo sufre de lleno en lugar de cuatro estaciones parece que solo disfrutamos D2 un verano muy muy caluroso que se extiende hasta octubre noviembre y un invierno con importantes borrascas como las sufridas hace unos meses

Voz 0848 08:06 sí eso es precisamente por eso la importancia de este centro de meteorología Ike patologías propias al es un enclave pero vamos muy excepcional muy singular que permite analizar las cosas en un entorno que no es el entorno de convencional de de Europa y entonces que que muchas de las cosas que usted está comentando es decir el tema de la simplificación climática el tema de que dejen de haber muchas veces cuatro estaciones paradas es solamente dos tema también que es muy importante porque Canarias no lo olvidemos tiene una incidencia menor problema costeros la situación de océanos con las singularidades que tiene como es el Atlántico a por ejemplo ayer estamos haciendo seguimiento el último huracán él él la incidencia que pueda tener para Canarias iba pasando ahí corazones iba a llegar a Irlanda del Norte pero es evidente que Canarias tiene un las zonas que le hace ser especial de darle a todas la situación de evolución clásica meteorológicas sí se está produciendo por este calentamiento medio que ya está establecido posiblemente a lo mejor en qué modo coma tres grados en citas claro

Voz 9 09:15 pues Miguel Ángel López presidente de la Agencia Estatal de Meteorología muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER

Voz 0848 09:21 a ustedes si esperemos que empecemos a trabajar todo Si la población están los beneficios que todos queremos que me da mayor estar y mayor seguridad

Voz 1278 11:49 seis y treinta y dos les contamos ahora una información que ha podido saber la Cadena SER el hombre que asesinó a

Voz 9 11:54 tu familia el pasado mes de julio asfixiadas

Voz 1278 11:57 mujer y a sus hijas sin drogar las tiene más datos Pedro Murillo

Voz 1718 12:01 el hombre que asesinó a su familia en la cruce los martillos en La Orotava el pasado mes de julio de su mujer y sus dos hijas de tres y cinco años de edad sin drogar las fuentes cercanas al caso han aseverado al hacer que la hipótesis de que el autor de los hechos hubiera administrado algún tipo de sedante a su familia antes de estrangular ponernos eso tiene tras los informes definitivos de Toxicología el crimen que conmocionó a toda la isla dio en julio cuando la Guardia Civil encontraba los cuerpos sin vida de Paula Teresa de cuarenta años si de mirando y Paula de cinco y tres años de edad además de Israel el marido y padre de las menores las autopsias revelaron que había sido estrangulada si ahora las pruebas de toxicología han confirmado que no fueron drogadas antes de morir en cuanto al móvil del crimen continúa siendo un misterio el autor de los hechos dejó una nota de suicidio de doce líneas manuscritas que fue hallada junto a la cama matrimonial en la que el homicida como si de un macabro ritual se tratara colocó cuidadosamente con ropas de estreno hoy con los muñecos preferidos de las menores los tres cuerpos del perro caniche blanco a los pies de la misma en la carta tal y como adelantó el periódico El País y la Cadena SER los días posteriores al crimen el parricida hace referencia a las desavenencias con la familia de su pareja Ibiza poner fin a todos los problemas con sus muertes les reprocha no haberle ayudado para hacer frente a sus problemas económicos pero los investigadores ahora tratan de averiguar de dónde provenían este crimen conmocionó a toda la isla de Tenerife

Voz 1278 13:23 pues en La Ventana de Canarias también hay tiempo para el deporte para hablar de fútbol también por qué no lo vamos a hacer con un compañero que entiende mucho de eso que lleva veinticinco años narrando los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas Francis Matas buenas tardes

Voz 1621 13:34 sí qué tal muy buenas tardes bueno lo vamos a hacer Francis

Voz 1278 13:37 qué hace unos días conocíamos la noticia de que la selección española va a volver a jugar en Gran Canaria va a ser el dieciocho de noviembre en el Estadio de Gran Canaria contra Bosnia

Voz 1621 13:46 sí la verdad es que es una noticia realmente agradable para el aficionado al fútbol porque hacía mucho tiempo los seguidores de el fútbol en en Gran Canaria en la comunidad en este caso estaban deseosos de ver al combinado nacional español jugar un partido no es verdad que no es un partido de carácter oficial es un partido amistoso de preparación para la próxima Eurocopa pero bueno la selección española ahí vienen los mejores no así que vamos a vivir un buen ambiente sin duda en el Estadio de Gran Canaria y sobre todo viendo lo que vimos en esta última jornada el partido que juega la selección española frente a la subcampeona del mundo Croacia seis goles a cero ganaba la selección española imagínate imagínate el nivel ahora mismo de la selección de Luis Enrique que también como nota destacada hay que decir que Luis Enrique vendrá por primera vez por supuesto Gran Canaria como seleccionador de España de la selección absoluta no

Voz 9 14:40 va a ser la primera vez de de Luis Enrique pero no va a ser la primera vez que la Roja juegue en Gran Canaria porque si tiramos un poquito de archivo en su primer partido en la isla se rememora a mil novecientos setenta y dos creo recordar

Voz 1621 14:50 ella no lo recuerdo por mucho que digas que yo

Voz 9 14:52 no no deportivo sí pero sí

Voz 1621 14:55 acuerdo algún que otro partido más en Gran Canaria Estadio Insular no en el vetusto Insular partidos ante la selección de Méjico partido ante la selección de Venezuela además en aquel partido ante México sino recuerdo mal debutaba con la selección española han jugadores como Julen Guerrero que después fue diseñan el Athletic Club de Bilbao IN que Gran Canaria hemos vivido algún partido de la selección también relativamente no hace mucho aquel partido que se jugó que era de clasificación para el Mundial sino recuerdo más de Sudáfrica ganó España uno cero con gol de Xavi Hernández en un partido donde vimos un estadio Gran Canaria lleno donde vimos también cerca de mil aficionados de Irlanda del Norte que acudieron al al partido en definitiva fue un ambiente precioso al que se vivió en el Estadio de Gran Canaria ahora el estadio aunque todavía no está terminado pero sí vamos a ver un estadio bonito en ese partido ante la selección porque se va a llenar muchos año de sí que no se llena el estadio de Gran Canaria la última es que selló no fue en el partido de la fase de ascenso a Primera División cuando las Palma lograba el ascenso ante el Zaragoza ya en el dos mil dos mil catorce Bornos

Voz 9 16:04 oye Francis pero hay que decir que es una pena que no pisan en esta ocasión el terreno de juego algún jugador grancanario como puede ser David Silva que decía adiós a la selección este verano pero aún así sacar a Luis Enrique todo su arsenal no sepa

Voz 1621 16:15 pero no hombre yo creo que como es habitual en los partidos del combinado español cada vez que juega un partido de carácter ámbitos suele convocar futbolistas que vayan a debutar en ese partido no y eso es lo que veremos en el mes de noviembre diecisiete de noviembre y de aquí equipo seguramente habrá futbolistas que estén realizando una gran campaña con sus respectivos equipos podrá ser llamado alguno de ellos no pero bueno más o menos va a ser el núcleo en el que está saliendo ahora mismo los partido de de la selección española es verdad es una pena no que Silva se haya retirado queden que no vaya está en este en este partido y ahora mismo futbolistas canario que estén en primera división pues vemos Roque Mesa no el único que podría quizás se llamado algún día por el combinado español no ojalá ojalá sea así imagínate Roque Mesa volver a Gran Canaria debutar con la selección española pues sería ya el colofón a la fiesta

Voz 9 17:08 ya Francis creo que si no recuerdo mal que en los últimos años y que se había anunciado la presencia no de la Roja en Gran Canaria en otras dos ocasiones pero esos encuentros finalmente fueron desviados a otros destinos eso porque sucedió

Voz 1621 17:18 sí hombre yo creo que sobre todo por la lejanía también sabemos dónde estamos y es complicado no organizar un partido de de selecciones verdad también que el aficionado al fútbol de la comunidad canaria estaba deseoso de ver un partido pero de clasificación un partido amistoso aunque bueno como mal menor pues bueno se va a jugar ese partido ante ante Bosnia yo creo que esos partidos que se iban a jugar en Gran Canaria yo creo que también es no estar terminado el estadio un Sexpe que la verdad que ha estado siempre ha sido un quebradero de cabeza para los dirigentes Unión Deportiva Las Palmas también para los trabajadores del Cabildo Insular de Gran Canaria un Sexpe que hay que mimarlo muchísimo date cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas no entrena en el estadio Gran Canaria salvo el día antes del partido es cuando realizan ese entrenamiento no previo para conocer un poco la la superficie y esas posibilidades cabían de de que la selección española jugar en el Gran Canaria pero bueno al fin y al cabo se ha conseguido ahora mismo el campo está mejor la graves están terminada pues lo dicho yo creo que se dan todos los condicionantes para que veamos un estadio Gran Canaria lleno en ese partido el diecisiete de noviembre que se va a jugar un domingo por cierto no hay Liga en Primera División cuando juega la selección española pero si hay un segundo las le toca jugar ese fin de semana en Gran Canaria frente al Granada es decir el partido se va a jugar el viernes o el lunes no

Voz 0848 18:35 sí

Voz 9 18:36 sí ya para terminar aunque sean choque amistoso viendo la trayectoria de la selección estos últimos partidos y la de Bosnia te atreves a decir algún resultado no hombre resulta hombre

Voz 1621 18:45 lo que está claro es que España va a ganar es que España ahora mismo es una pena no lo que hemos vivido lo que vivimos la previa del Mundial con la destitución de Julen Lopetegui por el acuerdo que había firmado con el Real Madrid sesenta Fernando Hierro en el banquillo sin apenas experiencia tan sólo en el Oviedo en Segunda División se dieron pues bueno una serie de de de cosas de hecho en este caso quisieron que la selección española realizaron mundial penoso no pasó la la primera fase pero fue eliminada en en octavos de final frente a Rusia y ahora mismo la selección de Luis Enrique viendo con lo que hemos visto en estos últimos partidos de preparación sobre todo esta última victoria ante Croacia seis cero pues la verdad es que asusta el nivel de España y bueno yo creo que han acertado plenamente con Luis Enrique en ese partido ante un resultado pero que va a ganar España fácil seguro