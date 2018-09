La Ventana de Canarias (13/09/2018)

Voz 1 00:00 ahora en la SER

Voz 1278 00:08 qué tal cómo está muy buenas tardes abrimos un día más esta Ventana de Canarias una ventana que se abre como siempre recordando los principales titulares del día sin duda hoy la noticia de la jornada viene desde el Congreso de los Diputados donde sea aprobado con el voto en contra de Podemos y la abstención de Ciudadanos la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias aunque aún queda su remisión al Senado para completar su tramitación Se espera que entre en vigor a finales de este año un documento que llegó a la Cámara Baja tras ser aprobado en el Parlamento en el año dos mil quince y que sufre la segunda gran modificación desde que en mil novecientos ochenta y dos se creará la norma autonómica y fuera modificado en el año noventa y seis para el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo Se trata de un día histórico en el que ser respaldado un documento con un amplio consenso

Voz 4 00:59 es difícil destacar muchos no por ejemplo el canarios importante sino al parecía que estaba coge nosotros en medio de un vacío hay entre que de las aguas canarias que realmente era algo histórico que veníamos demandando pero si se me permite el hecho de demostrar la mayoría de edad de poder tomar nuestras propias decisiones poder dar en nuestro Régimen Económico Fiscal y garantizar el bienestar de los canarios y sus opciones para desarrollar me quedaría con eso básicamente

Voz 1278 01:29 y hoy ha quedado inaugurado oficialmente el curso escolar con la presencia de la consejera de Educación Soledad Monzón en el colegio Galicia de Las Palmas de Gran Canaria un nuevo curso que se estrena con polémica por la posible implantación de una liga escolar de videojuegos posible porque esta competición de Sports en algunos colegios de las Islas podría quedar en veremos si sale adelante la proposición de ley que prepara el PSOE a la que previsiblemente se sumarán el resto de partidos a excepción de Coalición Canaria Monzón asegura que el Gobierno canario acatará como no debe ser de otra manera lo que decida la Cámara autonómica

Voz 5 01:59 se plantean como propone el PSOE como propone el Partido Popular modifica la Ley canaria de Educación prohibir el uso de videojuegos en los colegios

Voz 4 02:09 está claro que el Gobierno de Canarias

Voz 5 02:12 no se caracteriza por incumplir leyes si se llega a ese extremo pues evidentemente estamos en un en una situación distinta pero en estos momento lo que tenemos que seguir es continuar con nuestro proyecto en el que creemos

Voz 1278 02:50 todo esto ocurría en Canarias pero el panorama político nacional continúa revuelto y bien revuelto si primero fue el máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes después fue el del líder del Partido Popular Pablo Casado Illes siguió el de la ya ex ministra de Sanidad Carmen Montón y ahora se pone la lupa sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez un terremoto académico y político que está sacudiendo los cimientos de las universidades de nuestro país y entre ellas las Canarias sepamos cómo le está afectando con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Rafael Robaina buenas tardes

Voz 1874 03:21 bueno pues se están viendo perjudicadas las instituciones públicas educativas las universidades por estas sospechas que se ciernen sobre algunos Baxter

Voz 4 03:29 sí porque no estamos realmente es de alguna manera haciendo llegar a él el mensaje de Digital tiene personajes públicos que pero todo lo hace bastante notorio los casos que han a aparentemente cometido algún acto yo académicamente no normalizado vamos a llamarlo así hasta que esto se justifique completamente algunos está ya en el camino pues él está dando la impresión de que esto es posible porque la universidad lo permitimos esto ha puesto lo los eso no lo permitimos que puede haber ocurrido que ideas así en un poco en particular de un centro particular de la Universidad Rey Juan Carlos pues tiene un verdadero problema que que que rectificar de corrupción académica donde allí protesta de alguna manera nos que hacían las cosas como se tienen que hacer y como hacemos en todos los grados de todas las universidades todos los mates de todas las universidades de manera tal que bueno que en el camino evidentemente no es estar un poco arrastrando el el digamos en el normal proceder de una institución que que es que hay que decirlo es que es más antigua que algunos de los estados que lo que pretendemos es básicamente es generar conocimiento transmitirlo y por alguna razón aliados lo que siento este es nuestro cometido nuestra intención de de alguna manera pervertir el que la gente aprenda bien es cierto que lo de los distritos universitarios pues ha cambiado y esto ha cambiado porque está nuestra ADN que se dice ahora

Voz 8 05:03 tractor cómo se seleccionan ustedes en el caso de las tesis por ejemplo que no son copiadas que no que no se plagies

Voz 4 05:08 mira hay el proceso de elaboración de de de una tez Si a la parte que todo el mundo se hace cargo que de años no

Voz 9 05:16 entre de tres eh

Voz 4 05:19 ya está cuatro años actualmente la normativa te permite llegar hasta hasta este año ya en este camino es imposible que se dedica copiado pesar porque acabaría bastante al seguidamente hay una labor de supervisión y tutorización de manera tal que el que inicia una tesis doctoral no la inicia por el mero hecho de tener la doctora inanición pues quiere avanzar es la opinión Poor digamos simple deseo personal de de de saber más o porque también a partir de la tesis doctoral de pude y en la vía de entrada como tú bien sabes a la carrera académica las universidades e institutos de investigación Platini otorgarles el comienzo de una carrera científica y académica nadie está pensando en copiar nada porque a partir de ellas cuando se espetaba a presuponer algo de valía en ese ámbito izaba Adrià copiada pues no vale además que los supervisores cuando vemos dirigido dirigido algunas poca o que mirar siquiera ponemos el énfasis y ha copiado o de una copia en el ámbito mios bastante difícil María experimental visto experimentos que se tienen que sería más demostrar que son originales trabajan conmigo en el laboratorio normalmente ido que sale de allí está totalmente supervisado buenos y todavía no cedamos esto no no estoy contento hay el Tribunal de de treinta y cinco personas dentro de la universidad ya el especialistas se encargan de yo creo que en ese proceso en un conjunto un número de años relativamente significativo por la participación de nos todos lo dan zona que también hay que digamos cedía el doctorando sino supervisores y el tribunal que daba resultado sitios desde ahí no debería escapar ningún texto plagiado bueno imaginamos que todavía queda una duda tono ahora últimamente ella partir seguramente de desarrollo que hemos tenido tan grande de de la informática es posible incluso pasar cualquier texto al juicio de programas que hacemos la Universidad de aquí ya te te canta también se acaso alguna cosa ha habido

Voz 8 07:22 a la a la ex también se cuestionaba un posible cambio denota en eso también ustedes tienen tienen algún tipo de de registro para no

Voz 4 07:31 sí claro los Cabieces nota tiene que ser debidamente justificado mediante una diligencia hizo lo lo pues qué hacer en este caso el profesorado Iyad cuando han pasado un cierto tiempo tiene que haber una autorización de la institución con competencias no sé en qué momento del sistema e o qué momento del de digamos el modo de funcionamiento de esta universidad alguien puede acceder de una manera libre y un cambio de de una nota que tengan hubo consecuencias académicas no porque está debidamente justificada deja rastro es que no no es que no me lo imagino cómo lo cómo se puede hacer cien metros en nueve pese que tengamos mecanismos aquel mecanismo ya funciona de salvaguarda de las calificaciones

Voz 8 08:13 qué le parece ahora a usted como rector que se esté cuestionando no la autenticidad de la tesis de de un presidente del Gobierno de España

Voz 4 08:19 voy a hablar un poco me voy a tirar allá al CAR todo un poco a ciegas porque lo ha leído nada qué parte pero normalmente los trabajos científicos tienen una parte de citaciones ante todo una introducción en la que uno hace un repaso aderezado del arte en el sentido de que va revisando lo que está hecho Press previamente a su trabajo y a lo mejor alguien ha interpretado que esos copiar no lo sé es que no no no no sé exactamente a que a que se refieren como con con plagios es cierto estrictamente a esa cita debidamente incluso los párrafos literales debidamente quitado son válidos o sea que esto esto dos Play

Voz 8 08:57 cuál es la solución a todo esto Rafael Robaina rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Voz 4 09:02 hombre que yo yo creo que deberían sacar del debate político el taco

Voz 9 09:06 Clemente es porque yo creo que que

Voz 4 09:09 eh que España tiene otros problemas más profundos son para que realmente el debate político de porque iba a Ci U a tu madre y tu madre en el ámbito de lo que digamos lo que hacemos en la en una institución tan respetable como ha sido la Universidad iba metido ahí en esa pelea francamente no él no no desagrado entonces yo creo que debería sacar desde debate político policía todo el desastre buscando

Voz 9 09:34 los títulos

Voz 4 09:36 vale bueno vale para este El Tato fue hombre Clemente que que lo saque tras debate político que exijan responsabilidades pero fuera de Parladé que estamos en el Parlamento que van a acabar ahí está mirándose unos a otros

Voz 1278 09:48 pues Rafael Robaina rector de la Universidad de Las Palmas de

Voz 8 09:51 Gran Canaria gracias por haber atendido una vez más la llamada de la Cadena SER

Voz 4 09:54 gracias por la oportunidad

Voz 21 12:56 mi más

Voz 1874 13:07 son varias ya las desapariciones que hemos conocido en las últimas semanas en Canarias hace unos días las de una profesora en Las Palmas de Gran Canaria la pasada semana también se le perdió la pista a un joven en el municipio grancanario de Telde también a una madre y una hija que viajaban de Fuerteventura Madrid y hoy se ha conocido que se intenta localizar a un tinerfeño que fue visto por última vez en Berlín el pasado martes por eso nos hemos preguntado si están desapareciendo más personas en las últimas semanas Huesca están dando a conocer más casos para respondernos tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Carlos al portavoz en Canarias de la asociación SOS Desaparecidos buenas tardes

Voz 22 13:42 buenas tardes qué tal cómo andamos muy bien buenas

Voz 1874 13:44 desapareciendo más personas en las últimas semanas es que se están dando a conocer los más caso

Voz 22 13:49 bien yo creo que se dan las dos circunstancias no he siempre han desaparecido personas pero ahora los desaparecido tienen otras personas que les dan voz casi invisible visible esa desaparición que a través de las demandas de sus familiares pues encausados a través de SOS desaparecido y por ello pues en cualquier momento tenemos un desaparecido en las redes sociales

Voz 4 14:15 sí

Voz 8 14:15 hoy Santiago se ha conocido que intenta localizar a un tinerfeño que fue visto por última vez en Berlín la pasada semana también se perdía la pista Un joven del municipio grancanario de Telde también a una madre y a una hija que viajaban de Fuerteventura a Madrid qué porcentaje hay de que estas desapariciones tengan un Un final bueno

Voz 22 14:33 vienen en su mayoría vamos a decir que son todos encontrados en buen estado si es verdad que nos preocupan a las personas mayores que el presentan algún problema de salud alguna demencia o alzheimer porque lógicamente estas personas sino se les sale a buscar pues no regresan a su casa también están empezando a preocupar los jóvenes esa fuga que se realizan cuando se enfadan con sus padres o cuando tienen algún fracaso en su vida fracasó que se dan pues ahí vamos es decir en edad temprana Nos preocupa no por la situación en sí de la fuga sino por los riesgos que presentan o que sufren o que a los que están expuestos en en nuestra sociedad no realmente los familiares tenemos que velar por nuestros familiares que tenemos que preocuparnos por nuestros iguales ir y qué menos que en el momento de la desaparición de una persona no quedarnos de brazos cruzados Si echarnos a la calle a buscarlo

Voz 8 15:27 precisamente sobre eso le quería preguntar cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes cuando se es consciente de que alguien ha desaparecido porque algunos sí que apuntan que hay que esperar a veinticuatro horas para ponerlo en conocimiento de las autoridades y otros dicen totalmente lo contrario que esas horas son vitales

Voz 22 15:42 es un tema antiguo un tema que ya tenemos que erradicar las primeras horas las primeras horas de de la desaparición de una persona son vitales para poderla encontrar lógicamente los casos son diferentes pero lo que no podemos igualarlo si una persona con alzheimer que desaparece y que puede estar desorientada o que pueda estar accidentada en una cuneta o en un barranco sino salimos a buscarla lógicamente no la podremos encontrar con vida necesita ayuda para poder volver a casa y entonces por ello es importante no esperar esas veinticuatro horas Jo cuarenta y ocho horas que nos pueden indicar que ya no son ciertas tenemos que presentar denuncia de inmediato si los agentes de policía Nos invitan a esperar ese esa es espera tenemos que analizarla nosotros tenemos que reflexionar la tenemos que ver si si hay posible yo me desespera porque cada desaparecido es diferente

Voz 4 16:37 sí

Voz 22 16:38 entonces no se puede esperar hay que presentar denuncia de inmediato automáticamente ponerse en contacto con nosotros con SOS desaparecido para poder difundir esos carteles que ya de por sí es son oficiales a nivel nacional e incluso internacional y que la sociedad nos ayude pero como buscaron en en ocasiones de buscar una aguja en un pajar entonces pagar es complicado encontrarla quema por qué ayudar que pedir ayuda a la sociedad pedir ayuda a nuestros vecinos a los distintos cuerpos de seguridad para poderlo localizar porque cualquier pista que nos puedan dar eh nos gallega nos va a llevar a su paradero al su momento comentaba en el caso de Gran Canaria el último caso de Gran Canaria Nos pegamos dos días recibiendo llamadas de distintos lugares donde por dónde iba pasando esta persona por dónde iba pidiendo a los dos en ese momento la cabeza no juega una mala jugada Nos desorienta no les ubica y lógicamente hay que ayudarlo volver a su casa pues lógicamente gracias a la colaboración ciudadana que iba a través de media isla finalmente lo localizamos y lo podíamos devolverá a su familia

Voz 8 17:50 en Canarias hace unos meses que se resolvía trágicamente no la desaparición que fue durante años una incógnita la del matrimonio de Guanarteme pero aún queda sin resolver la de Yeremi Vargas la de Sara Morales la De Juana Ramos cuántos casos constatan desde su asociación que hay todavía en Canarias por resolver

Voz 22 18:06 vamos a ver nosotros estamos trabajando de forma directa con nosotros sobre treinta y cuatro caso si es verdad que nos consta que son muchos más los caso de personas desaparecidas en Canarias esas personas que desaparecieron en su momento donde se carecía de procedimiento de información de era un tema tabú no queríamos y vamos a decir decirle a nuestros vecinos o amigos que nuestros familiar había desaparecido y no sabíamos dónde estaba entonces son muchos los desaparecidos que se encuentran muchos a nivel nacional sea en los últimos diez años podemos hablar de quince mil desaparecía

Voz 4 18:45 pues Santiago Carlos portavoz de la asociación

Voz 8 18:47 según SOS desaparecido en Canarias gracias por haber puesto un poquito de luz en este asunto y por haber atendido la llamada de la Cadena SER

Voz 22 18:53 agradecerles la Cadena SER que siempre le dediquen unos minutos a los desaparecidos y me gustaría recordar que Francis Day Chaves Jorge en el último desaparecido que tenemos es un joven de veintinueve años que que se iba de vacaciones a Berlín Alemania y que de momento su familia vive en la incertidumbre de dónde está su

Voz 1874 19:13 su Bier pues esperemos que aparezca Santiago Carlos Gracia

Voz 1 19:17 un saludo hasta luego

