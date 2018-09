La Ventana de Canarias (14/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 0020 00:10 qué tal muy buenas tardes abrimos un día más esta Ventana de Canarias un programa que ya saben arranca siempre con la actualidad de la jornada una actualidad que llega desde Tenerife donde está culminando su gira por Canarias el presidente del Partido Popular en la isla del Teide Pablo Casado ha sugerido que el líder de los populares en las Islas Asier Antona será candidato a la Presidencia del Gobierno canario en las próximas elecciones autonómicas lo ha hecho tras un encuentro con la comunidad venezolana Laila ir al Falla cuéntanos

Voz 2 00:43 qué tal buenas tardes en un intercambio de halagos el líder nacional del Partido Popular Pablo Casado ha mostrado total confianza hacia su homólogo en Canarias Asier Antona a quién apuntado de cara a las próximas elecciones autonómicas de dos mil diecinueve como la mejor opción para presidir el Gobierno de Canarias

Voz 3 01:00 sí yo lo estoy otra vez más como candidato es el mejor candidato en las elecciones autonómicas

Voz 2 01:10 aprovechando su paso por las Islas Casado ha exigido al Ejecutivo central que se posicionen contra del régimen desarrollado por Maduro en Venezuela y que España se convierta en un líder internacional para frenar lo que ha calificado como una masacre social

Voz 0020 01:23 gracias

Voz 5 01:32 y a sí

Voz 0020 01:48 si seguimos con la resaca de la promesa de la aprobación esta semana del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados tras el desatascó de ambos textos las miradas están puestas en la firma de algunos convenios importantes para el Archipiélago a tres meses de que finalice el año como es el caso del de carreteras son los constructores los que más surgen a su rúbrica Salud Gil presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores de Las Palmas buenas tardes

Voz 1316 02:12 hola buenas tardes bueno ustedes Istán a que ese fin

Voz 0020 02:15 ya ese convenio de carreteras

Voz 6 02:17 ya lo hemos dicho muchas veces están no no es una cuestión de residentes donde hace más de un año incluso podríamos decir que que dos Se trata de es una infraestructura no solamente que hay que ver desde la perspectiva de la cohesión territorial de la cohesión social sino también de la perspectiva del empleo de la de la productividad instan a nosotros como sector de la construcción entre el convenio de carreteras y algunos otros hay más de seiscientos millones de euros que están paralizados que además podrían estar ejecutándose con carácter inmediato

Voz 0020 02:49 tras esa reunión la semana pasada de la comisión de seguimiento del convenio entre las administraciones central y canaria el micelio expresaba nuevas dudas sobre los términos del texto y han vuelto a cruzarse documentos que los que no está claro aún

Voz 7 03:01 lo que no ha podido solventarse en todos estos meses

Voz 6 03:03 sinceramente yo creo que nada yo creo que están mareando se los papeles porque al final estaba todo absolutamente claro otra es absurdo ahora tener dudas porque una cosa es la cuestión política a la técnica del punto de vista técnico los expedientes y los procedimientos son reglado y estaban absolutamente terminado por tanto si las dudas que existen son política si son políticas pues a lo mejor yo puedo pensar y presumir que tienen que ver con ahí elecciones que tienen que ver con la ralentización de la ejecución de esta infraestructura y con la politización del tema

Voz 0020 03:35 esta parálisis qué efecto está teniendo directamente en la construcción en las obras pendientes que que siguen en Canarias

Voz 6 03:41 bueno es que tengan se encuentran mire él es sexto no retorna cuando se invierte en infraestructuras por cada euro el cuarenta por ciento lo retornan recaudación y luego hay otro veinte por ciento decir que se suma ese cuarenta un sesenta por ciento de ese de ese euro que retorna en cotizaciones sociales en IRPF en empleo en en ahorro en prestaciones es decir que no se trata de de ninguna tontería por eso decía que no solamente es la cohesión territorial y social sino también el empleo la productividad

Voz 0020 04:09 y obras por ejemplo como la de la aldea la segunda fase

Voz 6 04:12 bueno la aldea que además están en este momento en fase de dilucidar cuál es la mejor oferta pues todo el día doce acabó el plazo de presentación dos carta es una infraestructura de más de doscientos millones de euros ciento veinte millones exactamente que puede generar muchos empleo empleos en cuenta que nosotros somos capaces de generar por cada millón de euros en obra civil unos catorce empleo multiplica usted por seiscientos millones son más de ocho mil empleo

Voz 0020 04:35 sí mientras eso vemos ese resuelve o no esperemos que sí cuanto antes decíamos al comienzo las dos aprobaciones no que se han llevado a cabo esta semana en el Congreso la del REF y la del Estatuto de Autonomía de Canarias como estos pasos

Voz 6 04:47 segunda mentales lusa ya eso ya es una cuestión usa un escollo que al que también estaban poniéndole piedrecitas en el camino pero que afortunadamente ese apoyo resolver eso es fundamental para Canarias absolutamente fundamental porque consolida una serie de el ingreso de financiación que se separan de la financiación autonómica y que por derecho propio pues ese desfase que existe con el resto del territorio español en en costes y sobrecostes por el la insularidad se ven reconocidos y eso es fundamental

Voz 0020 05:15 y un tema por última que le quiero preguntar la escasez de vivienda pública los alquileres desorbitados el auge del alquiler vacacional está esto derivando en un verdadero problema habitacional en el Archipiélago que formulan plantean ustedes desde la construcción

Voz 6 05:28 pues mire muy pronto vamos a poder ver a muchos resultados ya ustedes tampoco han sido testigos que hemos trabajado muchísimo este tema hemos hecho muchas propuestas al Gobierno de Canarias en relación a la posibilidad de que los promotores privados puedan construir en suelo público de que además pongamos suelo nosotros pegado a disposición de viviendas a precios asequibles incluso estaremos pendiente que les convoca hemos a una reunión con el Sareb es la segunda reunión que teníamos va a venir personas responsables directos en el Sareb de suelos y paquetes de suelo de urbanizaciones inconclusas etcétera etcétera quedan a poder ser usadas por los promotores para la desarrollar una política de vivienda que hasta ahora ha sido ya estaba ausente en Canarias

Voz 8 06:11 pues Salud Gil presidenta de la Asociación de empresa

Voz 0020 06:14 los constructores de Las Palmas gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER

Voz 6 06:17 a ustedes por contar con nosotros

seis de veintiséis minutos

Voz 9 06:31 a vivir que son dos días Canarias

la Ventana de Canarias

Voz 0020 09:09 pues a partir de hoy de esta misma semana a semana que inauguramos sección cada viernes de esta temporada les vamos a intentar acercar a las diferentes realidades de las islas de punta a punta así se llama esta nueva sección un espacio en el que les vamos a intentar mostrar cómo dos siglas tan alejadas como son Lanzarote y La Palma pueden llegar a tener también muchas cosas en común una vive del turismo y de su orografía volcánica y seca y otra de la agricultura y de su paisaje rural y verde pero a pesar de eso tienen muchos puntos de conexión y vamos a intentar encontrarlos bueno con quien con nuestro compañeros de ser Lanzarote y de serlo palma Javier Rodríguez y Eduardo Cabrera que cada viernes de Omán acompañar Javier Eduardo buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes a todos bueno pues hoy Javi Eduardo nuestros oyentes van a ver como la poesía y la literatura han conectado dos islas tan infrecuente vamos a comenzar por Lanzarote Javi de parecen

Voz 19 10:00 dime dime Eduardo Bueno no había intervenido pero quiero decir que que me encanta primero que podamos unirnos no desde de punta a punta no en el Archipiélago para hacer piña y efectivamente apostar porque la cultura en todos sus aspectos puede ser también un atractivo turístico

Voz 0020 10:16 pues vamos a ello vamos a empezar bueno Javi aprovechando que se cumplen los cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos denunciada por José Saramago y también los veinte años ya desde que recibiera el P Gemio Nobel tú has estado en la casa donde vivió y murió este escritor portugués en Lanzarote concretamente en la cocina donde residieron esa noticia del Nobel hace ya dos décadas no una cocina con muchísima historia

Voz 8 10:37 una cocina que además está abierta a todo el mundo aquí en Lanzarote todavía hoy y donde se compartió muchas veces tertulia con políticos artistas escritores desde medio mundo aquí en la isla de Lanzarote entre ellos hay estuvo Juan Goytisolo José Luis Sampedro Eduardo Galeano Marisa Paredes Pedro Almodóvar incluso Santiago Carrillo y una curiosidad es que sobre la mesa de la cocina de a casa todavía está en las quemadura de los cigarrillos de Santiago Carrillo que como ustedes saben fumó hasta el último día de su vida vaya allí mantuvimos una conversación muy interesante compilar precisamente por esos setenta años que se cumplen de la declaración de los deberes humanos que enunció Saramago que llegó a Lanzarote a principios de los noventa por una suma de casualidades era una época difícil para él porque habían censurado en Portugal su Evangelio según Jesucristo uno de sus mejores libros aquí en Lanzarote vivían viven la hermana y el cuñado de Pilar del Río su su pareja en una entrevista a finales dieron noventa Saramago explicó de una forma muy muy curiosa y muy elocuente como como era él cómo fue el momento en el que tomó la decisión de venir a vivir al Lanzarote

Voz 20 11:41 y Pilar mi mujer me mira tú estás están Tristan gustado cuanto tres por qué no hacemos en acá acá hace más hago a nadie llama hermanas aquí delega la respuesta masculina Peral por favor por favor no me quedaba constaba de aquí de Lisboa Portugal oí ahora me voy a consentir este es la reacción masculina típicas de la mujer sólo sabe decir disparar el hombre no tienen la o abrir decir mira

Voz 8 12:17 la respuesta típicamente masculina que al final tuvo un buen final

Voz 0020 12:22 adiós

Voz 8 12:23 a que sea hasta para esto pues si al final vinieron aquí vivieron aquí murió todavía hoy se puede visitar incluso el sitio donde donde murió Saramago en su casa hay un por ahí dice no decía Pilar en su momento de tal vez acabaron en Lanzarote por el silencio que hay aquí porque el paisaje árido bueno permite no distraerse porque todos somos islas decía también Saramago o porque aquí desde Lanzarote se escuchan mejor decía él los gritos de de África hay iré a América Latina y la verdad que tenemos mucha suerte de contar con con una biblioteca además en esa casa donde hay quince mil libros dedicados son muchísimo cariño con dibujos son son dedicatorias dignas de ver porque algunas son de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa una biblioteca que además está abierta a todo el mundo aquí en Lanzarote de sí

Voz 0020 13:11 oye Javi tú crees que que el escritor que José Saramago tiene el mismo reconocimiento o el reconocimiento que debería como por ejemplo otras figuras tan importantes de la isla como César Manrique

Voz 8 13:20 yo creo que hay mucha gente consciente de esto sí es verdad que en la propia Casas está llevando a cabo una recogida de firmas para que ese señalizar mejor la casa porque es difícil de encontrar a pesar de que de que yo creo que es uno de los grandes atractivos turísticos de Lanzarote sobre todo para quien le Pilar en esa entrevista que mantuvimos el otro día en la cocina nos recordaba no solamente la razón o el motivo por el que vino y lo que significa para Lanzarote que haya estado aquí Saramago durante tanto tiempo sino cómo fue aquel momento en el que recibió el Nobel de Literatura

Voz 21 13:49 José Saramago vino aquí una casualidad para ver a mi hermano y en mi cuñado que estaban aquí decidió quedarse construyó su casa construyó parte de su obra decidió morir aquí y eso es lo único que importa vivió los últimos veinticinco años de su vida decidió Lanzarote no por una fatalidad a biológica sino porque hizo una opción vital dijo Lanzarote no en mi tierra pero es tierra mía

Voz 8 14:17 dicen que Lanzarote apareció en el momento de la vida en el que más Saramago lo necesitaba ir esto es una cosa que le ha pasado mucha gente nos ha pasado a mucha gente

Voz 0020 14:27 bueno si esto sucede en Lanzarote Javi en La Palma ha convertido también en un verdadero santuario para algunos turistas chinos sobre todo porque Eduardo ahí en la Isla Bonita vivió la poetisa Samad hoy de hecho el Cabildo ha puesto en marcha una ruta turística verdad para dar a conocer la estancia de esta escritora taiwanesa en La Palma

Voz 7 14:42 los denominador miradores literarios el caso desalmado hombre salvando las diferencias con Saramago y por supuesto que tiene un gran bagaje en el tiempo es un poco lo que se pretende hacer con la figura de San Mao que quizás no es tan conocida por nosotros como Saramago pero que precisamente es lo que se intenta poner en valor hemos hablado con María Victoria Hernández ella escribe el cronista investigadora bueno siempre está rescatando capítulos de la historia de La Palma indio con la figura de San Mao que recala en la isla de La Palma allá por los años setenta la trae la trae el amor el amor por José María Quero un español más joven que

Voz 0020 15:18 ella que trabajó

Voz 7 15:21 incluso también en la isla de Tenerife pero mejor que nos lo cuente ella

Voz 1316 15:26 según co Jose María era trabajador de muy bien en el Puerto de Santa Justa Palma le era junto ella siguiendo su marido cuando su trabajo pues llevó este matrimonio alas un día pues sabemos que él le encantaba la cartulina Lima fue con ha unido oí que quizá ahogo en la agenda de de dónde está el mirador literario dedicado

Voz 7 16:02 dedicado precisamente a ser te das cuenta acabamos de punta a punta unimos esa dote la Palma pasando por Tenerife ese mirador para quiénes lo visite va a encontrar tres tubos que salen hacia el cielo esas tres tubos intentan de alguna manera representar tres pelos tres pelos es la traducción de de San Mao que es un seudónimo de su nombre auténtico que es Chema opine Isaac Mao Nasser referencia a un personaje de dibujos animados de de China con un personaje pues bueno por los tres pelos SL

Voz 0020 16:37 curioso mucho más escarba

Voz 7 16:39 no iba encontrando todo ese tipo de singularidades porque ahora San Mao ella fue una adelantada a su tiempo estamos hablando de los años setenta estamos hablando de China ya viajó mucho salió muy joven de de su país de China sus libros fueron censurados incluso se prohibió se prohibió su su publicación de pronto ahora en los últimos años eh no sólo sea recuperado sino que algunos de esos poemas de sus libros han sido traducidos al español se ha hecho una película is según nos cuenta María Victoria Hernández la figura de San Mao en China se está convirtiendo en un referente de la libertad sobre todo para las generaciones jóvenes

Voz 1316 17:15 sí momentos estuvo prohibida su literatura pues ahora como hay un poco de ahí aperturas se con vistiendo bueno el gran proyecto de especialmente de la joven tu chica está trabajando muchísimo que el cine literatura las universidades el blog hace donde murió de él al que se tuvieron en esta pareja de en esos años y en eso están ahora mismo no

Voz 7 17:46 ahora mismo en estos días la consejera insular de Turismo del Cabildo de La Palma se encuentra en China en una feria de turismo precisamente para poner en conocimiento ese capítulo de la historia y ese interés

Voz 8 17:57 es que desde China

Voz 7 18:00 se tiene por visitar los lugares por donde pasó la figura de San Mao pues por la Palma también pasó aquí estuvo aquí descansa el gran amor de San Mao

Voz 0020 18:09 lo que denota esto Eduardo Javi es que Canarias es mucho más que un destino de sol y playa también tenemos otra otras cosas que ofrecer

Voz 8 18:16 también lugar a dudas y ahora respondiendo solamente una cosita a desde la otra punta la pregunta muy pertinente que hacía el porqué

Voz 7 18:23 ahora Eduardo en ahora a final

Voz 8 18:25 en de octubre en Lanzarote va llegar muchísima gente de todo el mundo porque se publica el último cuaderno de Lanzarote que recoge este periodo en el que