La Ventana de Canarias (17/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 0020 00:13 qué tal cómo está muy buenas tardes arrancamos este lunes una nueva semana en La ventana de Canarias un programa que empieza ya lo saben con los principales titulares de la jornada Comisiones Obreras denuncia que las inspecciones técnicas de vehículos no son lo suficientemente rigurosas en el test para la continuidad de la circulación de guaguas dedicadas al transporte escolar los trabajadores denuncian presiones para dar el visto bueno que también entre bromas confirma la asociación de transportistas en comisiones aseguran que desde la Consejería regional de Industria tienen conocimiento de la situación el secretario sindical Abel González

Voz 3 00:49 ahora mismo bastante clave como es el tema de la huelga de transporte escolar no lleva a nuestros hijos al colegio de excursión con amenazan constantemente y con que es Si Dios incluso iban a ir a otra estación de Le donde me pongan pues el Camatte menos caiga pues mientras desde el Gobierno

Voz 0020 01:03 en Canarias el viceconsejero de Industria Gonzalo Piernavieja asegura que cada centro de ITV de los treinta que hay en todo el Archipiélago se inspeccionan cuatro veces al año aunque eso no desmiente la denuncia el sindicato

Voz 4 01:14 pero no tenemos constancia de de que sea

Voz 5 01:17 ya ha producido más irregularidades que

Voz 4 01:19 que que estaban denunciando se como Le bigotes tenemos acceso tenemos unos sistemas informáticos donde está podemos ver en tiempo real cada inspección que está haciendo

Voz 0020 01:26 allí también se lo ha ido contando la Cadena Ser a lo largo de todo este lunes el Rey Felipe VI va a asistir a la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas que se va a celebrar los días veinticuatro veinticinco de noviembre Las Palmas de Gran Canaria donde Canarias va a dejar la presidencia que ha ostentado todo el último año también van a asistir el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker el negociador de la Unión Europea para el Brexit Michel Barnier así la comisaria europea de Política Regional Corina cree tú así lo ha hecho saber la consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo canario Rosa Dávila

Voz 7 01:57 la Casa Real ha confirmado que el Rey Su Majestad el Rey acudirá a la inauguración de la Conferencia de Presidentes con motivo del ultra el traspaso de las regiones ultraperiféricas de la presidencia de las regiones ultraperiféricas e como ustedes saben Fernando Clavijo ha sido presidente de las regiones ultraperiféricas en lo que en todo durante todo este año

Voz 8 02:31 hace un año

Voz 1278 02:48 este verano pues hicieron en Gran Canaria acogía el primer campeonato mundial de windsurf en el que los premios que ganado las mujeres se igualaron a los obtenidos por los hombres pero esto hasta este año no era así y aún en otros muchos deportes Se mantiene esta diferencia de género sine largo esto podría tener su fin porque a través de una proposición de ley del Grupo Mixto a iniciativa de la senadora de Nueva Canarias María José López registrada hoy para su debate en el próximo pleno se pretende erradicar la desigualdad de género en los premios de competiciones deportivas María José López buenas tardes

Voz 9 03:16 hola muy buenas tardes bueno sobre qué pilares Pío

Voz 1278 03:19 esta esta proposición de ley que han presentado hoy

Voz 9 03:22 bueno existe un un actor real prima de manera distinta a las mujeres y hombres en los eventos deportivos en las mismas categorías las modalidades estos estaba haciendo de manera arbitraria vía organizaciones pues que decidían ver premios diferente en función de que el ganador para el hombre la mujer y organizaciones que ya han ido corregir lo claro es el de Campeonato Mundial de muy fin de poses quiero en el que por primera vez este año se ha igualado los viejos se consideramos que es todo no se puede dejar al albur de la presión al nivel de la presión mediática hubo de la conciencia que tenga o no los organizadores públicamente que la administración pública tiene que ejemplificar tiene que corregir desigualdades y lo que hemos pedido muy es que todos los premios aquellas competiciones deportivas es ya están organizada sin ha sido una una subvención a las administraciones públicas oponentes se derecho público dependientes ellas tienen que ser iguales para hombres y mujeres en la misma realidad la misma categoría deportiva

Voz 1278 04:31 el pasado año de Maggi tras la polémica del Open Las Palmas Surf City también se vio obligado a corregir sus premios de de mil quinientos euros para hombres y doscientos para mujeres no sé si desde Nueva Canarias han constatado más casos de desigualdad de género en en la obtención de premios en competiciones deportiva alguno concreto

Voz 9 04:48 sí en distintas partes del territorio español le hemos visto en temas de Montón hay de Herrera nos hemos encontrado que una práctica generalizado de que los argumentos arbitrario los hombres y las mujeres tenían que pagarlo por inscribirse para participar en campeonato pero los hombres se les pagaba más eres muy argumentando que la participación de las mujeres era era menor argumentando que existe iguanas con los premios ustedes Sintes silbaba en la participación de los hombres yo también argumentan done pues te las mujeres llegamos o al menos claramente corremos menos ningún que opten literal dieron los hombres en la competición son decisiones arbitrarias que lo único que hacen es perpetuar las desigualdades la mujer para nosotros tiene una actividad que además promueve valores esenciales para la sociedad y creemos que tiene que ejemplificar y no puede seguir sosteniendo una igualdad

Voz 1278 05:47 esta modificación que proponen de la de la Ley Orgánica tres barra dos mil siete afectaría tanto a las competiciones de profesionales como a las de los aficionados

Voz 9 05:56 sí lo hemos planteado competición profesional y competición amateur en los últimos tiempos además al deporte femenino hay que más alegrías está dando comparativamente estando mejoras resultados en el ámbito internacional incluso que el deporte masculino sin embargo se les premia menos y además fresco otros serie de aspecto decidí volver a que terminen como brechas salarial menos repercusión mediática menos reconocimiento público menos acceso a los puestos de dirección deportivos de las mujeres cláusulas anti cubiertas lo que pretendemos inicia el pistoletazo de salida para ir de verdad en el deporte

Voz 1278 06:36 esta brecha en el en la retribución de los premios cree que está llevando a las mujeres a dejar de participar en las competiciones

Voz 9 06:44 no lo que queremos que lo tienen que hacer con más esfuerzo personal y familiar es decir sí yo siempre los resultados son más hombres también lo metros femeninos y masculinos que las mujeres no tan renunciando a él yo es que muchísimo más para obtener estos resultados cuando el punto de partida es inferior entonces lo que creemos es que no se puede mantener una situación perpetuar la desigualdad y la administración pública estamos mandando administración pública no las hemos metido con eventos privados aquellos a los que participa la Administración pública no puede seguir tolerando una situación así

Voz 1278 07:20 por qué cuál cree que es el origen de la sociedad aún es más proclive por ejemplo haber competiciones masculinas el fútbol masculino que apoyar más a la mujer

Voz 9 07:33 creo que está cambiando creo consulten las federaciones de provisión no hay programas hábil cortes premio una mujer que está fomentando el deporte femenino pero creo que hoy por Molly por sigue teniendo una visión astros que explica por ejemplo que le ponía es cuando este dice no te el premio Wall para hombre mujer lo que plantean es bueno pues estoy los hombres por Majó llegan pasa al par poder pagarle igual responde a la realidad a los otros ojalá biológicamente distintas pero ser distinto no hacer inferior yo creo que el discurso está confundido ser distinto con ser inferior

Voz 1278 08:19 qué le parece el pensamiento de de algunos grandes del deporte como es el el tenista Rafa Nadal que consideran normal que que las mujeres ganen menos dinero que los hombres porque no mueven por ejemplo los mismos ingresos en publicidad o no arrastran al mismo público

Voz 9 08:33 yo no no voy a escuchar estas declaraciones mal no lo comparto a ver creo una meritocracia es verdad que sí o deportistas el mejor del mundo pues habrá que pagarle lo que lo que le corresponda yo no me meto en eso estamos una sociedad de libre mercado y ahí no estamos interviniendo lo que si no queremos permitir es en la administración pública exprime a los hombres por encima una situación que debe ser igual sea no conocida estas hay claros en Radio Nacional y tendría que escucharlas en su contexto no ver afectado

Voz 1278 09:07 pues María José López senadora de Nueva Canarias muchísimas gracias por haber atendido la llama

Voz 10 09:11 de la Cadena SER gracias a su saludo seguía veintinueve minutos en un momento hablamos de otros asuntos

Voz 11 09:33 en Radio Club Tenerife camino se

Voz 12 09:37 pesquero en Familia a Iberostar ante vivía en Costa Adeje disfruta de un precio especial presidente leit check out y primer niño gratis entre otras ventajas reserva ahora con el código ante Elia en Iberostar punto com o en el novecientos ochocientos once seiscientos setenta y seis con su

Voz 13 09:54 culta condiciones Eni que hay inauguramos temporada creemos que tu salón tiene que ser el lomo Rido lugar

Voz 14 10:02 a recibir cita

Voz 15 10:06 siendo un espacio para disfrutar de tu tiempo ponlo a tu gusto por mucho menos este año la estantería fiesta de sesenta y nueve por ciento XXXII Blanca baja su precio ahora cuesta treinta y cuatro con noventa y nueve euros tu salón donde tus historias tienen su lugar

Voz 11 10:21 vuelve el trabajo vuelve el cobro los atascos

Voz 16 10:25 vuelven las ofertas de neumáticos en el dos mil cinco hasta un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad de neumáticos de gama económica sólo hasta el veintitrés de septiembre deprisa solicita presupuesto en el paso dos mil punto com el paso dos mil ven por el precio el servicio

Voz 17 10:41 Tenerife se llena de inspiración y baloncesto femenino el jueves veinte de septiembre a las seis de la tarde diario a la Federación Española de Baloncesto presenta en el tercer encuentro Inspiration Women en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna un evento abierto al público con la presencia de Jorge Garbajosa presidente de la Federación Española de Baloncesto María José Rienda presidenta del Consejo Superior de Deportes que Alfredo Relaño director del diario un acto para celebrar la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino y hablar sobre el importante papel de las mujeres en los éxitos de nuestro deporte Cadena SER con nuestra selección femenina de baloncesto

Voz 20 11:34 sí sí sí

Voz 1 11:49 y ahora hasta Gran gana

Voz 0020 11:53 área porque en esa isla parece que sigue adelante uno de los proyectos marítimos más polémicos de los últimos años en el Archipiélago el macro muelle de Agaete una infraestructura que estaría finalizada en el dos mil veintitrés que podría albergar dos Ferry un crucero que también es apoyada por el Gobierno de Canarias y por los empresarios pero que no cuenta con el visto bueno de algunos de los ciudadanos del municipio uno de ellos es Antonio Hernández fundador de Agaete que desde hace unos días ha iniciado una huelga de hambre indefinida Antonio buenas tardes

Voz 4 12:20 buenas tardes perdone porque igual es comunicar salido tarde y estoy aquí me lo esté en huelga de hambre desde el sábado a las doce de la noche del domingo

Voz 0020 12:28 desde el sábado entonces lo primero de todo como llevas hasta estas horas de huelga de hambre

Voz 1278 12:33 una buena veintiocho

Voz 4 12:35 horas casilla bien uno de verdad que tengo bastante apoyo entonces como mirándome toda la parte de de de mi salud de los fundamenta la parte mental la lluvia porque está aquí al lado la playa hay que no quieras te acompaña M de un bañito y me reflex TUI sí voy tirando y ahí estoy en la ducha de de que Canarias tenga un modelo sostenible y que llevamos un la verdad en unos años muy triste es que llame escaso denegara cuando quisieron cargárselo se llame Tazacorte que invirtieron noventa y nueve millones de euros en un muelle fantasmas que fueron de un barco Un barco fue lleno de políticos lo inaugurar oí hasta ahora no avión barco

Voz 1278 13:17 bueno Antonio para que nuestros oyentes se sitúa en un poco porque has decidido llevar a cabo esta huelga de hambre que te ha llevado a hacerla

Voz 4 13:22 pues no quería hacerlo pero visto que siguen adelante el Gobierno con sus trece que que que no escuche para no sólo a Agaete estamos en las puertas de la Reserva de la Biosfera era en Canarias el veintinueve de junio la Unesco la petición del Cabildo de Gran Canarias es Reserva de la Biosfera pero que resulta que uno no lo llamo ellas eh entonces estoy esperando que Cabildo y su presidente e en especial tome una decisión de verdad de de de de enfrentarse ego o escuchar a su pueblo desde Canarias donde fueron quince mil personas a Las Palma ahí se manifestaron donde hubieron cincuenta mil aquí donde todo el mundo comparte nuestro nuestras cosas y espero que sean capaces de de saber que hay elecciones en mayo del año que viene

Voz 1278 14:08 decías que llevabas XXXVIII horas en huelga de hambre no sé si ha tenido alguna comunicación con algún representante del Gobierno canario del Cabildo en este tiempo

Voz 4 14:15 no simplemente el Ayuntamiento bueno es el que ha apoyado el Ayuntamiento es de está apoyando a la plata usó la plataforma para es el Gobierno canario no el Gobierno canario lleva trece años o doce años con este proyecto y resulta que trece años que cada año de los y las matemáticas no me falle que me fascinó e cada año tiene trescientos sesenta y cinco días pues multiplica eso por trece años lo que lleva al Gobierno de atraso de Beniel a explicarle al pueblo de Agaete y explicarle las cosas

Voz 1278 14:45 desde desde el Gobierno insisten en que se trata de una obra de gran interés para toda Canarias viendo la experiencia de su actual muelle creen que crees que ese argumento que esgrime la Consejería es el adecuado

Voz 4 14:56 vamos durante veinte años o los años que lleva al muelle de Agaete la tasa de para una este ha crecido casi duplicarse en el norte lo mismo yo yo decía no no eso la salvación para ver si no esto se hizo para que hubiera un refugio para los pescadores como está en un hicimos más pueblo de de esta isla o de estas islas Canarias afortunadas que tenemos bellísimas y maravillosa hija sufre que era bueno puerto refugio pesquero sí señor espectadores para que usted se protege y proteger aquí el desde los de los avatares del mar vamos a ver al final metieron una navieras ahora quién me T2 después meter a contenedores después trasatlántico ir muy bien es ser un modelo sostenible muy bien el modelo sostenible que echar cemento al mar estamos en la entrada de la Reserva de la Biosfera que la Unesco el veintinueve de junio de dos mil cinco digo que en Canarias grancanario son esas reservas de la Reserva de la Biosfera para todo el mundo viaja al mundo viendo reservas y cosa no esté yo sin gracia y resulta que ahora nos quieren vender ese modelo resulta que el barco viene al treinta por ciento

Voz 9 16:03 poca parcial que y resulta que es que hace falta

Voz 4 16:06 Urkullu hagan un uso compartido

Voz 1278 16:09 hasta cuándo hasta cuándo aguantará con esta huelga Antonio

Voz 4 16:12 hasta que mi cuerpo aguante o hasta que sepamos qué que encima para o hasta que la la demanda estamos o la demanda que Marcel la plataforma para eh eh salga a la luz una vez que es que ellos de su paso eh el pueblo grancanario y el pueblo de ganaría lleva un poquito cansado de este modelo llevamos veinticinco años ha hecho su cosa buena no no decimos que no pero es que cuando meten la pata hay que decirlo ya no El pueblo de él desde en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas en Extremadura había una pancarta allí decían sal para eh si no hace falta ya les cemento al mar hace falta que le agua las tierras agua en los tanques para que las personas que están pasando esta crisis tengan comidas para que no tengamos que buscar la comida fuera porque hay que pensar que podemos crear trabajo en la agricultura en la ganadería y la pesca el turismo sostenible en las energías alternativas donde están esta gente dos no escuchen que les pasa

Voz 1278 17:11 pues Antonio Hernández fundador de Agaete que ha iniciado hace treinta y ocho horas una huelga de hambre indefinida por por esa gran infraestructura del macro Molledo Agaete mucho ánimo y muchas gracias por haber atendido la llamada de la Cadena Ser

Voz 4 17:24 muchísimas gracias a ustedes hacer partícipe de que todo el mundo pueda escuchas

Voz 0020 17:52 y antes de cerrar esta Ventana tiempo para el deporte porque hoy no es un lunes cualquiera para el Club Deportivo Tenerife que tras los malos resultados del arranque de temporada ha destituido al que hasta hoy era su entrenador para dar la posible bienvenida a otro que ya estuvo en el conjunto blanquiazul Carlos Elorrieta buenas tardes

Voz 6 18:08 qué tal buenas tardes los acontecimientos se desarrollan con velocidad vertiginosa en el Club Deportivo Tenerife todo apunta que el director deportivo Alfonso Serrano ya tiene el visto bueno de José Luis Oltra para poder hacerse cargo del plantel blanquiazul después de destituir en la mañana de hoy lunes a Joseba Etxeberria desde las oficinas del club se trabaja ahora en saber si la Liga Fútbol Profesional da el visto bueno a la operación que se quiere realizar para la contratación del técnico toda vez que la misma supondría que el conjunto tinerfeño sobrepasaría el límite salarial que tiene estipulado de confirmarse la llegada del técnico valenciano al banquillo del conjunto tinerfeño José Luis Oltra cumpliría una segunda etapa al frente del primer equipo blanquiazul al que ya logró ascender a Primera División en la temporada dos mil ocho dos mil uno

Voz 1278 18:53 de Carlos cómo le ha sentado esta decisión a Etxeberria cree que es un poco precipitado no

Voz 6 18:58 bueno por decirte te puedo decir que hasta se enteraba de la misma a través de los medios de comunicación posteriormente recibió una llamada en la cual era citado en las oficinas del club de una manera un tanto fría le comunicaban su destitución imagínate cómo se pudo queda del hombre aunque cierto es que de momento de seis partidos oficiales cinco de Liga y el de Copa el Tenerife de Joseba Etxeberria no supo encontrar el sabor de la victoria