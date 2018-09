La Ventana de Canarias (19/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 00:05 qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos un día más esta Ventana de Canarias un programa que ya saben arranca siempre con los principales titulares de la jornada unos titulares que pasan por la subida de la factura de la luz el precio medio del kilovatio hora hoy en el mercado mayorista es de siete con cincuenta y nueve sentimos es el tercer récord anual en lo que llevamos de mes cuando septiembre había sido hasta ahora hombre Valle en el precio de la luz la ministra de Transición Energética Teresa Ribera ha hablado en el Congreso de la eliminación del impuesto a la generación eléctrica para aliviar el recibo a los consumidores y que va a suponer aproximadamente un dos por ciento en la factura los sistemas de producción aislados en Canarias son una parte de ese cálculo de la cuenta eléctrica bimensual que ni los economistas son capaces de traducir Juanjo Serna

Voz 2 00:54 la gran mayoría son impuestos subvenciones incluso prebendas al sector energético y eso al final como como siempre mucho me temo que quien paga el pato al final es el es el consumidor final ni siquiera nadie está dispuesto en la disposición de comprender su factura de la luz nadie levantas el teléfono ir es que ni siquiera el interlocutor te lo sabe responder pero es así

Voz 1278 01:23 en seguida abordaremos en profundidad en profundidad este asunto pero antes nos vamos a La Palma porque un hombre ha sido allí detenido por intentar presuntamente quemar viva a su mujer rociando la con alcohol y prendiendo fuego Pedro Murillo

Voz 1718 01:34 la Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente intentar quemar viva a su mujer en la isla de La Palma según ha informado fuentes del instituto armado al hacer la mujer de cincuenta años y natural de los que se ha tenido que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de La Palma tras sufrir quemaduras en el cincuenta por ciento de su cuerpo según la policía el hombre roció con alcohol a su mujer y posteriormente le prendió fuego el juez ha enviado al presunto autor de los hechos a prisión cautelar acusado de intento de homicidio recordar que existe un teléfono para denunciar casos de violencia machista el cero dieciséis es gratuito y no deja rastro en la factura aunque sí aparece en la lista llamadas no costaba denuncias previas

Voz 1278 02:09 mía además Ryanair va a recurrir de manera inmediata la sentencia de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife que defiende la competencia de los tribunales españoles para revisar las relaciones laborales de los empleados que trabajan en las bases de este país

Voz 1 02:45 la noticia del día ya lo saben está en la subida de la factura

Voz 1278 02:48 he lose porque hoy vamos a pagar más por ese recibo más que ningún otro día pero bueno cómo está afectando a este incremento en concreto a Canarias para ayudarnos a responder a esta cuestión tenemos al otro lado del teléfono el portavoz de la Plataforma por un nuevo modelo energético Antonio Cabrera buenas tardes Antonio lo primero de todo porque no deja de incrementarse la factura de la

Voz 1278 03:10 segunda del millón la pregunta del millón

Voz 5 03:13 yo creo que el funcionamiento actual del mercado algunas de las causas de de de de la carestía del recibo de la luz o sea no se puede tener un mercado donde el precio del megavatio no se establece en base a los costes de las tecnologías que participan en el mercado eso por un lado por otro no puedes ser que el megavatio de la tecnología más cara cada día es el que determina el precio de de ese mercado el el mercado hoy no está totalmente controlado por la Comisión Nacional de Mercados de la competencia que es un órgano teóricamente independiente que es el que debería estar supervisando para que no haya ninguna manipulación del mercado energético entonces claro eh podríamos decir yo una cosa que a veces hay que asociarla por ejemplo porqué en en en el recibo de la luz se derivan lo que llaman los peajes es decir las infraestructuras las grandes infraestructuras eléctrica del sistema gasista cuando fracasan esa infraestructura el coste de ese fracaso se deriva a través del concepto que se llama peaje al recibo de la luz por ejemplo el el debate que tenemos en Canarias en Tenerife con la regasificadora la Comisión Nacional de la Competencia dice bueno es que no hay un estudio de la demanda no está justificada la viabilidad económica esta infraestructura yo voy a poner por supuesto se construye la regasificadora en Tenerife después resulta que no hay una demanda y fracasa la infraestructura quién paga ese fracaso el recibo de la luz o eso es lo que nos parece totalmente injusto

Voz 1278 04:49 el Gobierno tiene algunos culpables para la subida de la factura de la luz apunta al incremento del gas natural del carbón a los derechos del CO2 Wallace exportaciones a Francia pero cómo ha repercutido realmente la reforma energética llevada a cabo por el ex ministro de Industria José Manuel Soria supuso quizás un frenazo o un parón a las renovables

Voz 5 05:07 claro el el tema es que resulta que los ciclos combinados de gas en la pericia

Voz 6 05:13 que se habían construido unos veintisiete mil legal

Voz 5 05:15 batió en doce eh prácticamente no funcionaban porque se cubría en la península porque el caso de Canarias es distinto buena parte del mercado eléctrico se cubrían con las con las renovables qué pasaba que los ciclos combinados de gas no entraban en el mercado y los ciclo combinado inversiones costosísima ese quedaban fusionando entorno a un diez o un doce por ciento claro pues resulta que esas infraestructuras que habían fracasado o que no estaban funcionando de acuerdo a las expectativas que se habían puesto inicialmente pues resulta que habría que cubrirlo con los costes del sistema eléctrico bueno entonces es una de las cosas de la reforma que decía el señor Soria en su momento iconos nosotros no compartíamos es el origen del déficit de la tarifa está en las primas a las renovables eso no era cierto porque uno de las causas del déficit de tarifa está en un mercado eléctrico que genera lo que llaman beneficios caídos del cielo que lo comenté hace un momento porque el megavatio más caro el que establece el precio del mercado del resto de las tecnología y eso totalmente injusto entonces claro la reforma que hizo las eléctricas presionan al Gobierno sino hay que acabar con las primas porque son es muy cara mantener estas subvenciones a las renovables cuando sabía demostró cuando se demuestra que efectivamente no era la causa pero claro había que ocupa avisar a las renovables sea algo por eso Cesc se suprimen la las prima establece un sistema más complejo

Voz 7 06:42 de subvención a las renovables ahora también estamos hablando de los de los nuevos contadores inteligentes

Voz 1278 06:47 qué papel juegan estos dispositivos

Voz 7 06:50 la factura de la luz podría ser una herramienta

Voz 5 06:52 eh importante para que los ciudadanos tengan un conocimiento del perfil de consumo en su casa pero no es así el contador debería facilitar porque claro si yo sé y y lo reflejo en una una pantalla una gráfica yo sé durante las veinticuatro horas del día que consumo en Cannes a hora y cuánto yo puedo organizar la puesta en funcionamiento de algunos electrodomésticos para consumir en el horario que la electricidad es más barata pero claro en estos momentos los contadores inteligentes a quién le facilita una información es al a quién controla la distribución los contadores la mayor parte son alquilados nosotros pagamos es unos ochenta céntimos al mes casi un euro en concepto de alquiler el contador iba a quién controla y gestiona el contador es el distribuidor en dos se eh en estos momentos quién eh recibe una información puntual de cada uno de nosotros el el que el que gestiona el contador que es el distribuidor y la normativa europea lo que dice es que el contador tiene que estar al servicio de los intereses de los usuarios para que sepan exactamente cómo es el perfil de consumo en su casa y así poder aplicar critica diez de ahorro y eficiencia energética esta mañana

Voz 1278 08:08 Ana para ir concluyendo Antonio en la sesión de control del Congreso de la ministra Teresa Ribera decía que la prioridad ahora desde el Gobierno de España están da respuesta a la situación de pobreza energética en las Islas casi el doce por ciento de los hogares presenta este tipo de pobreza cuál es la mejor política energética que se podría llevar ahora a cabo en el Archipiélago

Voz 5 08:25 eh en en primer lugar el Gobierno autónomo lo que tiene que definir es un plan energético para Canarias que en estos momentos no está es decir el Pecan quedó ya desfasado que más con un fracaso rotundo después se inició el el documento de directrices de ordenación del sector energético en la época de la consejera Francisca Luengo también está aparcado y ahora mismo el el actual Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un documento que se llama estrategia energética de Canarias en dos mil quince dos mil veinticinco es decir en estos momentos canaria como como comunidad autónoma no tiene un documento definitivo que marca la política energética eso me parece una carencia grave segunda cuestión en estos momentos para luchar contra la pobreza energética lo que hay es política o ordenamientos jurídicos de los sistemas de regulación energética que favorezca a los ciudadanos y eso que por ejemplo en el recibo de la luz actualmente hay un un un concepto que es término de potencia es decir que nosotros pagamos este habitada o no la vivienda es una cuantía que se establece en base a la potencia contratada este este concepto es altísimo en los últimos años Se subió un cien por cien y esto en la factura de la luz puede significar de un treinta hasta un cuarenta por ciento es decir que si tienes la vivienda vacía tú estás pagando eh muchísimo dinero por este concepto esto qué es esto es una medida que va en contra de las políticas de ahorro porque claro sí yo ahorro en la en la en la bombilla hacia ahorro como los electrodomésticos pero luego resulta que hay una cantidad fija que tengo que pagar todos los meses en función de la potencia contratada resulta que no nos están notando el esfuerzo qué hago yo sí claro lo que hay que hacer es una política energética que realmente contribuya a bajar y abaratar los precios de la luz y también otra forma es que se fomente el autoconsumo con balance neto porque de alguna manera es una forma de que la electricidad que pagamos sea mucho más barata digamos que hay toda una serie toda una batería de medidas que se pueden poner en marcha otra podría ser me estoy acordando ahora ajustar la potencia contratada a lo mejor un contrato tiene cinco y pico de kilovatios contratados y a lo mejor con tres tendría suficiente entonces este tipo de cosas se van ajustando y al final significa un ahorro importante y todo lo que sea potenciar el ahorro la eficiencia energética significa también disminuir la vulnerabilidad energética o eléctricas

Voz 1278 10:52 pues Antonio Cabrera portavoz de la Plataforma por un nuevo modelo energético muchísimas gracias por haber atendido como siempre la llamada de la SER

Voz 5 10:59 gracias buenas tardes

Voz 1278 11:06 ya antes de hacer una pequeña pausa vamos con una última hora porque un niño de cinco años ha fallecido ahogado en un hotel de Los Cristianos en Tenerife el uno uno dos recibía una llamada esta tarde en la que se informaba que habían sacado de la piscina de un complejo hotelero menor con signos de ahogamiento y en posible parada cardio-respiratoria a pesar de las maniobras de reanimación que se les realizaron no fue posible recuperar al niño por lo que se confirmó su fallecimiento la Policía Nacional ya se ha hecho cargo del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial instruye ahora mismo las diligencias correspondientes es la cuarta persona que muere ahogada en Canarias en lo que llevamos de semana seis y treinta y un minutos

Voz 1278 14:01 treinta y cuatro minutos hoy miércoles diecinueve de septiembre se celebra el Día Mundial del colesterol y Canarias es una de las regiones como saben señaladas rojo por los altos niveles de obesidad y también de colesterol son los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife de hecho los que según los últimos estudios sufren más de esta patología pero sabe más nuestra siguiente invitada Mercedes Hernández directora de calidad y también farmacéutica de euro fins LG SM gala buenas tardes

Voz 6 14:26 hola buenas tardes bueno series como deseamos

Voz 1278 14:28 Canarias es una de las regiones con los niveles de colesterol más altos de toda España por qué se produce esto

Voz 6 14:34 bueno pues la verdad que nos ha una explicación exacta pero intuimos que estar relacionado con los hábitos te vidas sobre todo con la alimentación

Voz 1278 14:46 ustedes además constatan no que cada vez son más los niños y adolescentes que presentan unos niveles altos de colesterol

Voz 6 14:53 pues sí la verdad es que sí es también va un poquito a la par con los niveles de obesidad no que estamos encontrando de cada vez son mayores también

Voz 5 15:00 ya está en este sector de la población

Voz 6 15:02 que la detección precoz del colesterol elevado en niños pues es interesante para prevenir futuras patologías cardiovasculares

Voz 1278 15:12 qué repercusiones puede tener en nuestra salud padecer un alto nivel de colesterol sobre todo

Voz 6 15:17 bueno tiene las tempranas bueno tanto niños como en adultos ya la este es un que considerado el colesterol elevado autor de riego muy importante para las enfermedades de cardiovasculares entonces su detección temprana permite establecer hábitos de vida más correcto incluso en aquellos casos más aquellas patologías más graves con el tratamiento adecuado para intentar retrasar o evitar todo lo relacionado pues con este tipo de enfermedades no como los infartos por ejemplo hay que tener en cuenta un dato muy importante es que el ochenta por ciento de las enfermedades cardiovasculares tal noventa por ciento de los infartos se podrían evitar si se toman las medidas de forma preventiva de qué es por eso que este día hoy el Día Mundial de el colesterol es tan importante porno que un poco estamos haciendo esta campaña de de información y de concienciación a la población para que midan sus niveles de colesterol porque sabiéndolo pueden tomar medidas desde el momento en el mismo momento que sean necesarias absolución de su de su condición establecería pues su médico

Voz 1278 16:37 Mercedes es sencillo darse cuenta por uno mismo de que padecemos de colesterol

Voz 6 16:42 no es posible colesterol no me duele no da ningún tipo de es cierto Hematología y por eso es necesario hacer análisis para determinar

Voz 1278 16:51 decíamos que que el sufrir colesterol aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que además supone el cuarenta por ciento de las muertes en todo el país en España que recomendaciones hacen ustedes concreta

Voz 6 17:04 bueno no sólo son un cuarenta por ciento sino yo diría un dato mucho más interesante es que es la primera causa de muerte a nivel mundial entonces que

Voz 18 17:17 eso es lo ideal sería

Voz 6 17:20 pues primero hacerme un análisis para ver cómo lo que estamos dentro de los valores adecuado pues hacer una repetición anual para ser un control y un seguimiento en caso de no de no estarlo pues ir a su médico para que le ponga pues el el el hábito adecuado en tanto en prisión como vida que normalmente pues a lo que ya conocemos verdad una dieta mediterránea con hortalizas verdura pescado azul El puerto seco luego algo de de exigió de forma frecuente aunque moderada y evitar hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol

Voz 1278 18:01 según su los últimos estudios que han realizado ustedes qué porcentaje de la población canaria podría estar afectada por el colesterol

Voz 6 18:08 bueno nuestro resultado en pacientes adultos que el cincuenta por ciento de la población aproximadamente tienen niveles elevados de colesterol

Voz 1278 18:17 al respecto a otros años es una cifra mayor o menor

Voz 6 18:20 bueno vamos vamos notando un ligero incremento con respecto a años anteriores

Voz 1278 18:24 bueno pues entonces nos quedamos con esas recomendaciones para que ese porcentaje disminuía a lo largo de los años Mercedes Hernández directora de calidad y farmacéutica fins el EGM gala gracias por haber atendido la llamada a la Cadena Ser

Voz 6 18:36 muchas gracias a ustedes

