La Ventana de Canarias (20/09/2018)

Voz 2 00:03 muy buenas tardes cómo están abrimos este jueves ya nuestra ventana de Canarias recordándoles como es habitual algunos de los titulares que nos ha dejado la jornada

Voz 1278 00:17 comenzamos con una noticia que acabamos de conocer los más de dos mil abogados del turno de oficio de Canarias van a recuperar a partir del próximo año su nivel retributivo estancado desde dos mil quince todo gracias a un acuerdo alcanzado hoy con el Gobierno regional que eso sí no va a entrar en vigor hasta enero de dos mil diecinueve al estar supeditado a la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma el presidente del Consejo Canario de Colegios de abogacía Carlos Viñas resalta la predisposición del Ejecutivo canario para sellar este pacto aunque asegura que estarán vigilantes

Voz 3 00:46 me parece un poco complicado imaginar meses escenario por cuanto esto se ha pactado con una con un consejero de Justicia un Wiese consejero director general y me parecería un poco a ver complicado que esto se puede cumplir vamos no quiero imaginarme el escenario pero evidentemente si queríamos a movilizaciones que de momento lógicamente pues van a quedar en espera también la ministra de Trabajo ahí

Voz 1278 01:12 insistido en que Ryanair debe adaptarse a las legislaciones del país donde opera Magdalena Valerio avala así el pronunciamiento de un tribunal de Santa Cruz de Tenerife que dio el visto bueno un ex piloto de la aerolínea para que su relación laboral de siete años con la compañía se respondiese con la legislación española Endesa Ryanair

Voz 4 01:30 debe ajustarse a la legislación laboral del país donde está operando ir ir en esa línea estamos intentando mediar en este conflicto desde el Ministerio

Voz 1278 01:42 ni uno de los titulares del día cuanto menos curioso no llega desde Tenerife porque allí el personal de un centro sanitario de Arona tuvo que atender a una paciente con fuertes dolores abdominales lo que pasa es que el dolor se lo generaba la tortuga muerta que tenía en el interior de su vagina Eva Marrero una mujer de nacionalidad británica acudió recientemente al centro hospitalario de El Mojón en Arona aquejada de un fuerte dolor en su zona genital tal y como adelanta el periódico El Día el personal sanitario del centro descubrió que la mujer portaba una tortuga

Voz 5 02:10 muerta en su vagina el personal sanitario decidió avisar a los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del sur de Tenerife quienes procedieron a tomar declaración a esta ciudadana británica que manifestó que en la noche del jueves de la pasada semana salió de fiesta con unos compatriotas y en las horas siguientes se percató de que tenía el mencionado animal en su área genital añadiendo que desconocía cómo acabó en el interior de su cuerpo

Voz 6 02:47 el choque de mañana ya tiene una

Voz 1278 02:51 a falta de tres días para que entre de lleno oficialmente el otoño el pequeño mediano comercio de las Islas ya comienza a hacer balance de los resultados que le han reportado estos tres meses de verano también a poner los ojos en la próxima campaña de navidad sepamos qué previsiones tienen y cómo han ido esas ventas este verano que a punto estamos ya de dejar atrás con José Juan Socas presidente ese capítulo buenas tardes

Voz 7 03:11 hola buenas tardes bueno esta campaña que decimos adiós ha estado sobre todo marcada por la rebaja ha cumplido este periodo de descuento con las expectativas o no

Voz 1881 03:19 no han cumplido con las expectativas que tenía al pequeño mear comerciante

Voz 8 03:24 y esto es debido pues ha

Voz 1881 03:26 a que la climatología aunque parezca que no influye directamente en las temporadas en las que hacen las ventas no para nosotros es importante

Voz 8 03:34 y aunque parezca raro decirlo la temporada de verano que una temporada de rebajas

Voz 1881 03:40 tiene que ir acompañada evidentemente de de una climatología últimamente los últimos años no no ha sido de esa manera eso varía mucho la venta pues en en temas que tienen que ver con con cosmética cremas solares de protección que hace que pues que el cliente no compre tanto sabiendo que el clima no está acompañando la rebaja así todo lo que tenía con la venta del producto exclusivo deberán no bañador chanclas etcétera también una ciudad sino rara porque los tiempos marcados y la climatología no acompañe por lo tanto no hay una una necesidad de comprar tanto estamos esperando un pocos cerrar este mes de septiembre que también hace un mes de inicio escolar deja donde también hacen compras de textil etc para ser ya un análisis definitivo de de cómo ha ido hay que ser un poquito más flojo que el año pasado por las prevé que a las que que tenemos en encima de la mesa por parte de muchos lazos creados

Voz 7 04:38 hablaba de la de la climatología pero se podría decir que estamos ante una cierta desaceleración perdida del consumo

Voz 1881 04:44 si en los últimos meses sobre todo

Voz 8 04:47 hubo algunos sectores que tenemos que Kavanaugh

Voz 1881 04:49 a dar por ejemplo la datos comería sí ha anotado una desaceleración correspondiente al dos mil ocho en comparación con el dos mil diecisiete es tan poco preocupados en esa línea no somos trabajado para la reducción del ICIC acerca de de ciertos productos que entendemos que compite

Voz 8 05:07 muy muy de lleno con con el tutti

Voz 1881 05:09 sí de los aeropuertos de perfumes sin ningún ningún tipo de gravamen están un poco alertando sede de que lamentar han bajado considerablemente sin embargo hemos tenido mucho mucho más turismo que el año anterior no habrá también el turismo está estable el comerse evidentemente está al comenzó en Canarias sobre todo muy vinculado al al sector turístico no ellas están hablando en en ciertas mesas que que el turismo van pesar hemos tenido también un techo muy alto y que a partir de ahí pues un poco a bajar si hemos tenido tanto techo en el sector turístico y sin embargo en el sector comercio no ha subido tanto en comparación la llegada de turistas porque hay que analizar el el motivo y el motivo es que probablemente este monje vendiendo revendiendo muy tarde porque las imposiciones fiscales son elevadas hemos pedido al Gobierno de Canarias que que revise la aplicación de rebajas fiscales y que se ha negado y eso afecta directamente sobre todo al al pequeño me al empresario

Voz 7 06:08 es una de las medidas que también barajan algunos y que podría ayudar dicen a fortalecer el sector es volver al tradicional sistema de rebajas recordemos cara tras la liberalización todos los comercios pueden establecer sus su descuentos cuando quiera no sé qué piensa usted

Voz 1881 06:21 yo entiendo que la imagen o el concepto que tiene el el el ciudadano de a pie evidentemente es una liberalización comercial que pueda ir a comprar a cualquier hora del día cualquier día de la semana que la rebaja de cien todo el año de ahí el el empresario el pequeño y mediano empresario evidentemente no lo ve así yo creo que tiene que haber una regulación de te cuando hay que hacer las rebajas acostumbrar a la gente que las rebajas son ciertos ciertas épocas del año el tema de los horarios es evidente que para el pequeño mediano empresario tiene que haber un límite horario en todo lo que tiene que ver con con el sector comercio porque no va a poder competir nunca con una gran superficie con un gran comercio en cuanto al tema horarios y eso lo queramos o no daña gravemente a la al pequeño y mediano empresario y a la la estructura y la capacidad que tenga de mantenerlo en medio eso es evidente que nosotros no estamos de acuerdo con esa liberalización en todos los aspectos incluido en lo que es temporada de rebajas porque el pequeño empresario acuda con márgenes muy cortos

Voz 7 07:24 no lo tiene

Voz 1881 07:26 me de venta puede jugar con su proveedor a hoy a este comprando cien pues evidentemente el precio nueva aplicación menos un pequeño mediano comercio va a llegar a comprar veinte por lo tanto el descuento que tiene otros tres hijos lo márgenes proveedores también son más reducidos aplicar constantemente para poder competir durante todo el año rebaja así que evidentemente es un márgenes caiga muchísimo

Voz 7 07:49 en lo que va de año el comercio además ha perdido en Canarias a noventa y cinco autónomos a causa del comercio electrónico según los últimos datos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos a partir de que ha entrado en vigor que el ciudadano puede comprar por Internet hasta ciento cincuenta euros en el pago del dúo de de los impuestos notan que se ha debilitado el pequeño mediano comercio

Voz 1881 08:08 hicimos ese dato que tuvo acaba de dar puede multiplicar en los próximos años de manera de manera exponencial allá pues que la gente evidentemente eso que me acaba de comenzar que siendo cincuenta euros límite sin duda una medida que el Gobierno en para el ciudadano de a pie pero volvemos a lo mismo el que crean empleo son las empresas en España y en este caso la pequeña en en la empresa si tú libera para que el ciudadano pueda comprar vía internet ciento cincuenta euros es el pago del dudas tienes que mantener una competitividad entre esa empresa la eh y el pequeño y mediano comercio en donde para comprar y en Península su proveedores a su proveedores tiene que pagar y si el ejemplo era muy sensible uno de nuestro asociado una tienda de artículos de música oiga yo no puedo comprar ciento cincuenta euros a mi proveedor en el extranjero de cuerda de música porque evidentemente con un lote mayor no para para que me compense claro ese lote mayor dar por encima haciendo cincuenta euros pago el ICIC luego viendo las puertas a nivel individual por lo tanto ya el señor que compra por Internet ya está pudiendo comprar más barato de lo que yo tengo facilidad hacerlo por lo tanto esa medida va directamente en contra de la de la competitividad años pero siempre hemos dicho que necesita como jugar en igualdad de condiciones voy más allá exportar vender cualquier comerciante canario en Pia online es un gravísimo problema porque tiene que que regresar due porque tiene que hacer pago impuesto por lo tanto ya me dejan fuera del del mercado y de la competitividad es lo quemo siempre he dicho a igualdad de condiciones evidentemente

Voz 7 09:49 pues José Juan Socas presidente ese carisma estaremos pendientes de ese balance final de la campaña de verano hay mucha suerte para para la de invierno gracias por haber estado aquí

Voz 1278 10:05 seis y media de la tarde en Canarias en dos minutos hablamos del tomate canario

Voz 19 12:26 sí sucia vivo del tomate canario durante el siglo XX sea tantísimo

Voz 2 12:37 esto que escuchan pertenece al documental

Voz 1278 12:40 la zafra del largometraje que se presenta hoy en el Ateneo de Vecindario en Gran Canaria a las siete de la tarde y que revive la historia del tomate canario que se exporta a todo el mundo una pieza dirigida por Víctor Guerra buenas tardes

Voz 20 12:53 hola buenas tardes de buena evitarán que ya

Voz 7 12:55 yo estrenaron este documental supongo que los nervios hoy siguen estando presentes

Voz 20 12:59 hombre siempre siempre porque no deja de ser una criatura de uno y además hay modificaciones respecto a él CEO que yo diría que fue estreno pero vamos a decir va bien preestreno extrajo injustamente a posteriori se han hecho algunos cambios que yo creo que lo mejorando

Voz 7 13:16 eh supongo que uno cuando empieza a rodar no ya va con una idea pero después se topa con ciertas cosas no que has descubierto en ese documental al abordar los términos de la zafra del tomate

Voz 20 13:28 pues lo que dice es así porque realmente podríamos decir que un documental del tipo ciento cerrado porque ya conocemos más o menos la historia que cuenta la histórico y sabemos los hechos pero también es abierto porque el documental va desde el pasado hasta el presente no hasta este mismo momento en el que ya hay cosas que se están quedando fuera porque son de máxima actualidad no bueno yo creo que en que en que lo que es cubierto fundamentalmente es el y en el calor de las personas no sobre todo la parte de la memoria más e íntima no de de anecdóticos también de de las personas mayores no eso es lo que más que un descubrimiento es la las sensaciones que he recibido no descubrir los todo porque realmente yo no pertenezco al sector del tomate

Voz 1881 14:16 con lo cual para mí todavía novedoso Nancy me sonaban

Voz 20 14:18 dos de los ingleses todo esto no pero pero más que descubrimientos nivel contenido que son todos son más bien las sensaciones que me ha producido pero bueno es tremendo es muy amplio sólo la par sería requiere por ejemplo un documental en mi mismo

Voz 7 14:33 son sesenta minutos de documental pero que mucho

Voz 20 14:35 hasta ochenta ochenta minutos pero te cuenta la historia

Voz 7 14:38 en el cultivo del tomate en Canarias desde mil ochocientos ochenta y cinco creo no

Voz 20 14:43 en efecto parece ser que ahí es cuando Mister un inglés no que que estaba trabajando aquí pues en el en el Valle de los nueve en Telde no comienza hay bueno con digamos con con las personas dañino a a cultivar lo pero ya se conocía no

Voz 7 15:02 desde octubre a conocer plátano no

Voz 20 15:05 son los ingleses los que de alguna manera empezar a comercializarlo a unos niveles de exportación ya serios no si iba que temen y así lo fácil condensar todo

Voz 7 15:16 eso son más de cien años y ochenta minutos

Voz 20 15:20 no no nada fácil la verdad es que es un ejercicio de narrativa que ve complicado ahí ha contado con la ayuda también tu profesional de Alfonso Muñoz que ha sido el montador sí que bueno que hemos logrado domeñar no como decía otro histórico montador todo este casi más de cincuenta horas de testimonios hay bueno aglutinar los en ha quedado muchas cosas fuera porque como te decía antes es para realmente hacer una canción hacer y por bloques

Voz 7 15:50 en los años setenta

Voz 20 15:52 ingleses no remontando al ciclo finas diecinueve veinte pues ahí hay muchísimo muchísimo material no me efectiva ha sido complejo complejo no hemos logrado eso sí que es una las cosas que más contento estoy yo prescindir de la figura del narrador no y que sea una obra coral en la que los testimonios son los propios protagonistas los que estaban pasando ese testigo de las baladas

Voz 7 16:18 puede haber una segunda parte Víctor

Voz 20 16:21 yo más bien de una segunda parte creo que pueda podría estaría bien los finos y a que haya una serie no una SCI porque también una segunda parte claro en el punto de vista de la actualidad que te comentaba antes no todo eso que queda ahí como también ser interesante profundizar en otro en otros aspectos no pero pero toda la actualidad ahora mismo ya ya se están abriendo novedades

Voz 7 16:47 bueno este documental describe todas las fases no como decías del cultivo los distintos agentes que intervienen los virus la angustia que atacan pero también el papel de la mujer trabajadora ha sido fácil para la mujer trabajara en el sector del tomate

Voz 20 17:02 bueno yo creo que en general y no es fácil el nada no quiero es decir especialmente para la mujer y especialmente en una época no no era fácil para nadie porque la posguerra sino rematado por ejemplo después de la Guerra Civil española guantes no pero bueno en concreto pero te de posguerra que era un periodo complejo y bueno no pasaba en todos los ámbitos quiero decir que a partir de de la democracia de poco cuando la mujer puede llegar a tener o Bossi voto no independientemente de que desde la República anteriormente de la segunda no que se que ya de por si la mujer lo tiene doblemente difícil porque tiene que pedirle permiso al marido comprar una lavadora no con lo cual digamos que lo lo la palabra invisibilidad es la que mejor yo creo que señala como estaba la mujer en en esa época pero bueno tampoco creo que ese muy lejos en algunos aspectos que a lo mejor nosotros nos damos porque sería pero en la segunda parte pero recientemente tienes puedes ver lo que ha pasado con la mujer esté en puertas de la fresa en Huelva no es decir hay muchos condicionantes que hacen que el que el trabajo de la mujer sea especialmente difícil no pero bueno no todo es tampoco en fin hay personas que te cuenta que es la parte negativa pero también para algunas fueron también años feliz

Voz 7 18:23 pero antes de despedirnos de recordar dónde podemos ver hoy la zafra de la lesión me gustaría que le dijera a esas personas que están que no saben si ir a verlo no Klee digas una frase para que se decidan ya en este momento

Voz 20 18:34 bueno hay veces pues pues porque es nuestra historia no yo creo que es la historia que que está cerca de nosotros y hay que conocerla para para aprender SER para valorar para conocer a nuestros paisanos el trabajo que he hecho y una economía que ha sido fundamental desde el punto de vista de todas estas personas para para que Canarias esté donde está hoy no y que muchas personas hayan incluso estudiar por el trabajo de de sus abuelos de sus padres en definitiva yo creo que que es interesante porque tocamos y algo nuestro no Ricardo Guerra

Voz 7 19:13 director de la zafra de Galicia que se proyecta hoy en el Ateneo de Vecindario en Gran Canaria las

Voz 21 19:18 siete de la tarde muchísima suerte y muchas gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER muchísimas gracias