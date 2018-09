La Ventana de Canarias (21/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

Voz 1278 00:07 cómo está muy buenas tardes abrimos nuestra ventana de Canarias la última de esta semana recordándoles algunas de las principales noticias que han sucedido hoy en nuestra comunidad la historia de la tortuga a la que les contábamos ayer y que fue extraída de una vagina a una mujer en Tenerife trae consigo una historia más allá de la propia anécdota porque podría tratar de un caso de violación de hecho la Fiscalía está analizando investigarlo no como una agresión sexual la portavoz de la Asociación de Jueces por la Democracia Carla Vallejo insiste en que la mujer expuso en su declaración ante la Policía no recordar quién y cómo se introdujo el animal en su cuerpo

Voz 2 00:45 muy probable que importante estando en un estado de intoxicación Odín conciencia e se haya producido ese hecho por parte de terceros que no lo sabe no lo sabe no pudo identificar quiénes son y eso constituye un delito de abuso sexual con con compenetración

Voz 1278 00:57 por cierto que la filtración de las fotografías no ha sentado nada bien a la Gerencia del Hospital de La Candelaria que ya han anunciado que van a tomar medidas continúan las voces que apuntan a una desaceleración de la economía canaria lo revelan según la CEOE de Tenerife la pérdida de doscientos mil turistas en lo que va de año y la caída del consumo interno según se extrae de su informe del segundo trimestre de este dos mil dieciocho la economía del Archipiélago va a crecer este año en torno al dos coma cuatro por ciento cinco décimas menos que en dos mil diecisiete las esperanzas están puestas ahora en la construcción según asegura el presidente de la institución José Carlos Francisco

Voz 3 01:30 necesitamos que la construcción residencial aumente Ike la obra públicas la infraestructura pública aumente aumente de verdad licitación Realia en obra real si eso ocurre la economía canaria la construcción compensará la desaceleración del turismo

Voz 1 02:20 este veintiuno de septiembre este viernes se celebra el Día Mundial del Alzheimer

Voz 1278 02:25 pero una enfermedad que como saben se caracteriza por el deterioro progresivo que afecta a la memoria al lenguaje a la atención a la conducta este año el lema es alzhéimer conciencia social y para dar mayor visibilidad a esta enfermedad tenemos al otro lado del teléfono a Lorena Álvarez presidenta de la Asociación Alzheimer Canarias buenas tardes

Voz 5 02:41 hola buenas tardes chicas Lorena lo primero de todo

Voz 1278 02:44 mensaje quieren transmitir este año con ese lema Alzheimer conciencia social

Voz 5 02:48 pues el lema que hace más falta la concienciación poder ampliar esa consideración sobre todo la es públicos para ayudar no sólo a la persona habían pronosticado enfermedades por ciento a los cuidadores que que sufren también las consecuencias a nivel el social económico laboral personal a todos los niveles que hubiera quedado un poquito en stand by por dedicarse a hace cuidado sobre todo pues hacía jugando con las el doble sentido de ciencia de la importancia de abordar y apoyar la investigación tanto científico como social

Voz 1278 03:25 ni el Alzheimer Lorena es conocido ya casi como la epidemia no del siglo XXI qué incidencia tiene esta enfermedad en Canarias y qué porcentaje de la población está afectada por ella

Voz 5 03:34 pues eso la personalmente en Canarias estima que hay unas treinta mil personas afectadas por la enfermedad Alzheimer pero también es cierto que se calcula que casi cuarenta por ciento de los casos de Stuxnet diagnosticar son personas diagnosticadas por lo tanto podemos estar hablando de cifras incluso incluso mayores

Voz 1278 03:52 además a veces creemos no que el Alzheimer sólo afecta a personas con una edad avanzada pero nos olvidamos de los enfermos jóvenes personas que llegan incluso a perder su puesto de trabajo de ese porcentaje que me hablaba cuántas personas son jóvenes

Voz 5 04:07 no sabría decirte exactamente el número exacto de las personas pero sí es verdad es que se está incrementando de manera considerable que esto nuestro territorio al evidentemente también el caso de las personas menores de treinta y cinco ha hecho la grasa Patxi a lo largo de los patios por la importancia del diagnóstico precoz y bueno pues a tener pero sus frutos realmente prácticos precoces pero ahora tenemos que afronta dan las consecuencias no sólo el tratamiento de estas personas y en apoyo a sus familias sino todas las consecuencias socio laborales que tiene el que ocurra esta enfermedad aparezca otra persona que aunque está dando

Voz 1278 04:45 está claro que el enfermo a quién se le diagnostica fundamentalmente no el protagonista de esta complicada enfermedad pero como se le has entender a la familia es que la mayoría de las veces se vuelcan con el paciente que el enfermo tiene todavía cierta autonomía para tomar sus decisiones propia

Voz 5 04:59 efectivamente el enfermo es difícil para un cuidador porque esto es un poquito como profesor natural por decirlo así es tengo uno está como predijo preparado para antes de que tú has di yo le tienes que hacer todo por él y que luego se da para poco a poco irá soltando cuando de repente tienes una persona que ha sido quién a ti te aliado o quién ha sido tu compañero de vida hago lo largo proceso de repente que seas tú el que tienes que empezar a darle por la vida es como procesos que cuesta que te entonces parece que queremos pasar de cero a cien desde el primer día ya pues por cariño o por miedo o por una sobrepasen sobreprotección que aún es decir Cesaria entonces ahí es la labor de la formación de la información del asesoramiento cofrade pues desde las asociaciones para que las familias vaya Pietro como ese como al principio un apoyo una supervisión lo que transitan les creo

Voz 1278 05:50 como Nou sobreprotección

Voz 5 05:53 tenemos que ir poco a poco casi un poquito ensayo error viendo cómo hasta dónde podemos ir llega tocado precauciones pero nunca he vulgarmente como diríamos muy muy canaria veinte no ninguneando os pasa Alfa

Voz 1278 06:07 para esos cuidadores Lorena tú crees que faltan medidas ayuda

Voz 5 06:10 sí totalmente los familiares están muy desatendidos existe de verdad que si ya nos quejamos de que la ley de dependencia que es la que te tiene aquí tal enfermo que tiene una la nefasta o por lo menos Paech mama no vamos a aceptar negativos insuficiente de cara al paciente el cuidador realmente no tiene ni una ayuda que que le apoya a él existen medidas de protección a estos cuidadores de formación uno no puede dejar la subida en esta by lamentablemente es si te dedicas a cuidar el enfermero trabajas qué va a hacer de de El día de mañana se entonces a tu cotización estatus salario coco que pagar la hipoteca no si lo haces y tienes que seguir trabajando entonces quién se encarga de todo enfermo porque es verdad que existan recursos no muchos centros de día residencias pero que no pero que son no son caros pero sí que cuesta mucho dinero

Voz 1278 07:02 una diferencia

Voz 5 07:04 no es fácil cuando la la mayoría de las familias puedan permitir estos lujos de lo mejor plaza residencial a dos mil euros mensuales pues pues no puede

Voz 1278 07:14 ahora Lorena el Ministerio de Sanidad avanza no han un Plan Nacional del Alzheimer que esperan de él

Voz 5 07:20 pues esperamos que no quede en papel mojado no esperamos que realmente tenemos muchísimas esperanzas puestas la Confederación Nacional ha considerado miembro activo y en la elaboración que en la redacción de este plan que parte de equipo asesor José tocó persigue Rectora prepara ya estatales Talamanca creemos que hemos aportado una línea muy importante estamos además particularmente qué orgullosos al hilo de lo que hablábamos de darle esa importancia al a la propia persona que todavía diagnosticada que todavía tiene voz donde se ha creado una línea de lo que llaman el Pepa que es el papel de expertos de con al Paper los propios tensar han podido aportar su visión de cómo quieren ser tratados como quieren ser cuidados como quieren ser oídos y creemos que bueno tenemos mucha esperanza en que realmente un plan que hecho por y para los enfermos

Voz 1278 08:11 el pasado año todos los fondos que se recaudaron en el Gran Canaria día solidario estuvieron destinados no Alzheimer Canarias pero el dinero no da para tanto y hoy creo que además salen a la calle contestaciones

Voz 5 08:22 sí efectivamente a que ya ha querido el concierto fue magnífico oí dos yo apoyo mozárabes tal porque estábamos de el proceso de reforma de Narros decías que me centro residencial que acabamos de abrir ahora el mes de agosto Higuero pues Rey seguimos en la lucha por las subvenciones pues bueno aunque escasas ya y estamos en las mesas la labor principal de estas metas de darnos a conocer a que todos conozca que la gente que vive esta problemática sepa que hay están Asociación para ayudarles también nuestras posibilidades pero lamentablemente pues como las cosas hay que pagarlas pues también estamos recaudando fondos para mantener nuestros servicios tanto para el enfermo como para las familias

Voz 1278 09:00 pues Lorena Álvarez presidenta de la Asociación Alzheimer Canarias gracias por haber aportado tu granito de arena hoy en este en este Día Mundial del Alzheimer puede haber atendido la llamada de la Cadena SER

Voz 5 09:08 gracias a ustedes que siempre están ahí muchas gracias

Sergio veintinueve minutos

Voz 1278 09:15 en dos minutos llega como cada viernes nuestra sección de punta a punta no se muevan

Voz 1 11:40 cada viernes de abrir nuestra ventana para acercar más aún si cabe

Voz 1278 11:44 Piélago ya saben que en esta sección de punta a punta vamos a intentar buscar los puntos de conexión de dos islas tan lejanas como son La Palma Lanzarote y cómo lo vamos a hacer hoy bueno pues a través del espacio si nos lo van a explicar mejor nuestros compañeros de La Palma y Lanzarote Eduardo Cabrera Javier Rodríguez buenas tardes

Voz 14 11:59 hola qué tal muy buenas tardes o la Edú gol a decir qué tal

Voz 1278 12:02 muy buenas tardes chicos bueno a Canarias ya se está convirtiendo en un destino perfecto para el astro turismo por la limpieza de sus cielos por ejemplo pero el espacio es mucho mucho más que eso y en La Palma Lanzarote lo saben bien en La Palma Eduardo se me ocurre por ejemplo dos nombres el codiciado telescopio de treinta metros y el Astrofísico de Canarias

Voz 1579 12:20 ya son treinta años ya de la Astrofísico de Canarias IAC podría albergar ese telescopio de treinta metros sería para que se hagan una idea un con un espejo tres veces mayor que el del Gran Telescopio Canarias actualmente el telescopio óptico más grande del mundo bueno pues sería más grande tres veces más grande todavía esto que podría ser poner pues que durante los próximos sesenta setenta años eh que es lo que tiene de operatividad media el telescopio se calcula todos los descubrimientos en astrofísica que hoy ni siquiera los propios científicos son capaces siquiera de imaginar llevarían Aba al lado el nombre de La Palma Canarias y ahí mesa une surge una comparativa de que conocemos Cabo Cañaveral pues de dónde salen las misiones de la NASA

Voz 1278 13:01 la más en Cabo Cañaveral

Voz 14 13:03 yo no lo sé que durante

Voz 1579 13:06 los próximos sesenta setenta años todo las las miradas de la ciencia astrofísica miren a La Palma ya Canarias pues ya no es pondría a la altura de lo que es Cabo Cañaveral imán explicar también oye que que no estamos convirtiendo que cuando sino fue el telescopio Achille si competimos en igualdad de condiciones la eso observatorio desde el hemisferio sur tenía ya sus telescopios en en Chile y sabía que se iba a construir un telescopio de treinta metros en Hawai por qué Hawai pues porque el Consorcio de países internacional lo forman Canadá Estados Unidos e lo forma México Japón e India evidentemente Hawai pilló a medio camino a todos

Voz 1278 13:48 claro que aparte piensan no que estamos compitiendo que estamos en una carrera con Hawai y no es así por lo que estás con

Voz 1579 13:53 la tú no no es una carrera no competimos lo que ha pasado es que esa han encontrado con una traba porque donde se piensa construir en Hawai para la población nativa de Hawai la consideran sagrado is asuntos tan los tribuna en los tribunales desde dos mil nueve cara dicho bueno aquí hace falta un plan B han analizado en el hemisferio norte otros lugares oye que La Palma es ese plan B con lo cual a cruzar los dedos estar en el banquillo para así en noviembre deciden que se coloca el telescopio en La Palma estar preparados son lo que así sea Se refiere pero qué beneficio obtiene la sociedad en general de la isla de La Palma bueno pues Vicente Rodríguez exalcalde de Puntagorda en cuyas cumbres e instalaría el telescopio de treinta metros nos lo cuenta

Voz 15 14:37 lo hemos negociado de esta manera hay una cantidad a la toma de de la licencia después hay un convenio a treinta años visto que es un plan de infraestructuras para el municipio de Puntagorda también está firmado y tenemos ese documento que durante la vida del telescopio va a recibir cincuenta mil euros de becas todos los años para los alumnos del instituto el resto hablando de doscientos cincuenta mil euros durante treinta años para el Ayuntamiento las otras cantidades estamos hablando de que sólo en la en la colocación de la primer piedra recibiría el Ayuntamiento de Puntagorda cinco millones de euros

Voz 1579 15:14 cinco millones de euros para el apuntador para Puntagorda sólo por poner la primera piedra sirva de referencia que el presupuesto de Puntagorda para este año es de cuatro

Voz 1278 15:23 bueno yo ya tengo los dedos cruzados a ver si hay suerte

Voz 1579 15:25 yo también eh

Voz 1278 15:27 otros oyentes te van a preguntar que tiene Lanzarote que ofrecerle al espacio

Voz 1579 15:31 Hayes que nosotros también miramos el pero claro que toda Canarias lo hace de punta a punta si la Palma lo hace mirando el cielo es increíble que tiene limpio Lanzarote lo hacemos pero mirando al suelo

Voz 1278 15:41 eso eso es como

Voz 1579 15:43 la configuración geológica que tiene Lanzarote se dice que los primeros humanos iban a ir a Marte ya han nacido decía en lo cotidiano no que les pase también sirve para las cosas cotidianas me decía un microondas no por ejemplo de un microondas o una placa vitrocerámica todo eso llega de la investigación en Astroc SICA que luego acaba siendo pues eso de uso cotidiano no que a veces no nos damos cuenta bueno pues en Lanzarote aunque somos un poquito marciano Marte también usamos estas cosas que tiene muchísimo sentido práctico Lasarte es un análogo planetario esto que es bueno pues uno de los sitios de todo el mundo que más se parece geológicamente a Marte y a la luna también de los ciento cuarenta Geo parques que existen el Lanzarote está a la vanguardia como análogo y el Cabildo de Lanzarote tienen firme a un convenio firmado con el Instituto de Geo ciencia para abordar la importancia en dos vertientes diferentes la investigación y la divulgación también este convenio ha permitido por ejemplo que un grupo de astronautas de Pangea la ida de la Agencia Espacial Europea liderados por lo Lorenzana de Sony y Francesco Saulo se instruya a estos astronautas entre ellos los que van a viajar a Marte en un futuro no muy lejano en las técnicas que va a necesitar en esa futura exploración espacial incluso he estado por aquí Pedro Duque es el actual ministro de Ciencia ha venido muchas veces lo recordará

Voz 1278 16:58 claro que me acuerdo bueno ahora ya no tendrá no lo podrá ser el hombre no saca

Voz 1579 17:01 tiempo pero bueno bueno dos cosas se han hecho básicamente probar tecnología de última generación por ejemplo para analizar las propiedad de Geofísica Tera que tienen las rocas en el caso de que se necesite por ejemplo construir en un futuro no muy lejano una base en la Luna o antes de instrumentos como espectrómetros objetos de mano parecidos a martillos tenazas los nombres no me lo sé me pasa como a Eduardo con Cabo añaden

Voz 14 17:22 es lo que puedo decir

Voz 1579 17:25 cómo se llaman porque tienen nombre muy complejo pero son desde luego muy práctico Jesús Martínez Frías instructor de astronauta de la Agencia Espacial Europea es el grupo de investigación el jefe de ese grupo de Geo ciencias planetarias elige

Voz 16 17:37 un aspecto que eso esté que digo en el aspecto científico donde en Lanzarote está ahora mismo a la vanguardia en la vanguardia internacional como análogo planetario sobretodo de Marte y luego pues otros aspectos que son el aspecto social de conexión entre ciencia y sociedad hemos hecho incluso un curso para lo que los guías turísticos hemos lanzado una guía de Lanzarote como análogo de Marte una vía planetaria ya y luego también desde el punto de vista institucional iba a nivel internacional porque Lanzarote aparte de reserva de la Biosfera también parque dentro del Orfeó Parker de la Unesco pues hemos puesto en valor por primera vez que Lanzarotes el primer SEO parque de importancia como análogo planetario y es un modelo que se está empezando seguir ya en otros en otros Rusia o Parker de los ciento cuarenta que existen a nivel mundial

Voz 1579 18:18 aquí de lo que decía el beneficio para la isla para las Islas pues además hay un programa de divulgación para los chinitos como decimos aquí también enmarcado dentro de este proyecto fantástico

Voz 1278 18:28 pues estoy convencida a chicos de que La Palma Lanzarote tiene muchos más vínculos que con las estrellas del universo

Voz 1579 18:33 me permites pero Javier que observan cualquier tripulación cuyo destino tenga Lanzarote que cuenten conmigo para la para la de Marte pues novio que yo tengo no hay nada no hay necesidad sabe estoy reunió con mucho arraigo a esto

Voz 1278 18:46 bueno primero vamos a Cabo Cañaveral ya después vamos subiendo los escalones más allí seguro bueno chicos pues seguiremos buscando eso vínculos la semana que viene a ver qué nos traen por aquí muchas gracias y hasta la semana que viene un abrazo

Voz 1 19:31 pues de punta a punta del Archipiélago alcanzando