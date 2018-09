La Ventana de Canarias (24/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Canarias Desiré Rodríguez

qué tal cómo está muy buenas tardes arrancamos ya esta nueva semana en La ventana de Canarias está el lunes veinticuatro de septiembre segundo día de otoño un otoño que casi parece pleno mes de agosto y que se prevé más caluroso de lo normal enseguida lo vamos a contar is sin demorar unos más repasamos ya los principales titulares de la jornada primero fue Mahón por Mogán después Cruz de tajada por Tejeda y ahora el escudo del Consell de Ibiza por el de la Comunidad Autónoma de Canarias el Gobierno de España ha vuelto a equivocarse y esta vez por incluir al Consell de Eivissa en lugar de al Gobierno canario en el borrador con el que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo en la que se obliga a Madrid a abonar los ochocientos sesenta y cinco millones de euros que Fomento se comprometió a invertir en las carreteras de Canarias de dos mil doce a dos mil dieciséis pero que luego decidió recortar debido a la crisis económica un error que para la portavoz del Ejecutivo canario Rosa Dávila resulta anecdótico pero que demuestra en su opinión la falta de interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez

Voz 3 01:14 llama la atención que un borrador que no hacen copia hay pera de un convenio que podríamos entender que si hay diecisiete convenios se puedan confundir pero que es un acuerdo extrajudicial específico de Canarias vaya con el escudo del Consell de Ibiza pues por la mejora no vistas no pertenece a canaria eh bueno esto no una buena cuenta de que a veces podamos sentir que efectivamente no se está poniendo toda la atención todo el interés puesto que incluso en el escudo se equivocan

Voz 1509 01:42 el líder del Partido Popular de Canarias Asier Antona ha prestado hoy declaración en los juzgados de Puerto del Rosario en Fuerteventura después de que la ex presidenta de ese partido la isla majorera Águeda Montelongo interpusiera una demanda contra la decisión del Partido Popular de apartarla de su cargo designar una gestora y convocar un congreso del que saldría elegido Fernando enseñar como secretario insular Montelongo ha defendido que se vulneraron sus derechos al no darle la posibilidad de defenderse por su parte el abogado del Partido Popular Jorge Rodríguez aseguraba que el partido actuó así para preservar los derechos de los afiliados

Voz 0911 02:14 hago para quedarme tranquila conmigo con mi familia con mis amigos y sobre todo con todos los afiliados de Fuerteventura para que vean que en mí una persona íntegra una persona que cuando considera que algo no es justo

Voz 4 02:27 desciende hasta el final del partido Popular no ha vulnerado un derecho fundamental alguno no ha vulnerado precepto estatutario ni reglamentaria interno del partido

Voz 1509 02:39 ella lo habrán notado aunque estemos en otoño el calor no nos abandona y parece que el ya conocido Verónica unos va a acompañar al menos hasta noviembre Jesús Agüera ex delegado de la en el Archipiélago

Voz 0931 02:48 el verano tarda en entrar pero cuando entran se prolonga mucho en el tiempo y de hecho hoy tenemos aviso por altas temperaturas en Gran Canaria en Fuerteventura y lo normal es que gran parte de octubre pues continuamos con el verano veraniego como hemos comentado antes no

Voz 1509 03:02 pues precaución por cierto sobre todo en Fuerteventura Gran Canaria porque para estas islas la Aemet ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas mañana también el mercurio para alcanzar en algunas zonas los treinta y cuatro grados

Voz 5 03:20 nada

Voz 1509 03:33 la Consejería de Sanidad ha hecho hoy balance de su plan de Salud dos mil dieciséis dos mil diecisiete Se trata de la primera vez que en Canarias evalúan los resultados un plan de estas características para conocer algunas de las conclusiones tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Baltar consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias buenas tardes

Voz 6 03:50 buenas tardes Irene buenas tardes a toda la audiencia

Voz 1509 03:52 consejero qué medidas se preveían en ese plan de salud y que nivel de implantación ha tenido finalmente

Voz 8 03:58 bueno pues en el la evaluación lógicamente que seas el Plan de Salud hay que decir que esa luego recuerdo de todo el mundo que era para el dos mil dieciséis dos mil diecisiete que se acabó aprobando en el Parlamento en julio del dos mil dieciséis y eso hace que el ciclo de tiempo que ese tuvo para su implementación ácido pues de un año y siete meses perdón un año y cinco meses pero a pesar de ello pues mire había diez áreas de impacto con treinta y cinco líneas de actuación que en que la valoración de los equipos dice de nuestros técnicos dice que ese cumplimentar el setenta y cuatro con tres por ciento luego hay catorce líneas de colaboración con otras administraciones en que se cumplimentar el cien por cien de las acciones total que del conjunto total de líneas en las que se debía de trabajar quedan aproximadamente cuarenta y nueve se puede decir que hay en el ochenta y uno con seis por ciento se realiza en distintas facciones yo creo que hay algo especialmente reseñable que sirviese contemplaba ya pero que hay que estar saliendo en este año en el dos mil dieciocho como le decía vamos con un poquito de retraso en esa pequeña partida del diecinueve por ciento de acciones que es el ICIT en la fundación del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias cuyos estatutos aprobados la semana pasada otras cuestiones que están en el tintero son el Plan de Salud por ejemplo algunas estrategias concretas que como usted sabe están ahora mismo haciendo validadas a nivel externo por todas las asociaciones e instituciones que tienen que ver en el tema y antes de final de dos mil dieciocho creemos que saldrá adelante el consejero comisiones hombre

Voz 1509 05:27 tras alertaba en un informe no que Canarias está en la cabeza en la lista de espera quirúrgica con una media de seis meses el próximo plan que creo que va a ser para dos mil dieciocho dos mil veintidós creo que ese es el tiempo prevé medidas para esta problemática que preocupa tanto en el archipiélago

Voz 8 05:41 bien me sorprende el dato éste de los seis meses que usted me dice porque bueno desconocía esas declaraciones de Comisiones Obreras e créame que no se corresponden con los datos oficiales que ustedes saben querer todos tenemos de el de la oficina listas de espera pero en cualquier caso evidentemente siempre es un tema que en el en el Plan de Salud está presente lógicamente de hecho ya en el plan anterior decías de potenciar van cuestiones como las consultas virtuales los consultores virtuales y demás presidente para acelerar ir recortar los tiempos de espera que se dan en el ámbito de las consultas exactamente igual determinados niveles de técnicas en los sistemas de información para poder y potencial son de determinados niveles diagnósticos en Atención Primaria precisamente para poder acortar es espera los ámbitos diagnósticos y demás en el plan que que que hoy presentamos la opción está esos mediado todos trabajamos además un programa específico la lista de espera que tiene mucho que ver con los acuerdos que adquirimos el compromiso para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias que es uno de los documentos básicos cuyas líneas pactadas de acción pues irán en el nuevo plan que que arrancaremos y que esperamos tener un borrador antes de final de año no

Voz 1509 06:56 como consecuencia de consejero no ve este pasado plan ha nacido también el Observatorio Canario de la Salud creó un un portal web que muestra la evolución de las principales variables no de las saluden del Archipiélago siempre se señala a Canarias en rojo en el mapa de la obesidad pero parece que respecto hace casi ya trece años somos menos sedentarios y nos cuidamos un poco más

Voz 8 07:14 sí somos menos hectáreas pero lo verás cuando cualquier ciudadano acceda bueno primero el el el Observatorio Canario de la Salud lo este es un una línea simplifica nada de acceso a determinadas informaciones que tienen que ver con el estado de salud de la población para que podamos directamente ver cómo realmente funciona o no funcionan y que tenemos que corregir que tenemos que mejorar y en qué cosas porque además en el observatorio Cerdán también indicaciones a ciudadanos de cómo mejorar por ejemplo pues respecto de determinadas actuaciones de sedentarismo de alimentos yo cuando lo que eh si decirle como usted dice que estamos satisfechos en cuanto a que efectivamente parece que en cuestión esas sociedades cosa realismo hemos mejorado pero por ejemplo no hemos mejorado con la misma intensidad en las cuestiones de obesidad sí es cierto que en en cuestiones sociales de Alfaro sobrepeso sobre todo infantil ese hemos mejorado significativamente pero en cuestión de eso creados por ejemplo la obesidad mórbida no se mejora la misma velocidad hay por eso pues hay línea especificar ciudad que trabajamos entonces decirle que la ventaja que tiene el portal primeros de trasparencia es decir nosotros estamos de que estas variables sean muy accesibles y se vean de una forma muy intuitiva lo verá usted navega en el Observatorio que lo que se va ahora mismo hay diez variables hay según decía el propio jefe de los equipos técnicos hay cuatro más cinco Corporación semi inmediata porque esto será lógicamente una herramienta viva en la que iremos incorporando todas aquellas variables que se trabajan en el ámbito del plan de salud para que todo el mundo tenga acceso directo a eso a través de tenga acceso también a una serie de recomendaciones Regal ciudadanos social las con todo eso con la enfermedad respiratoria crónica con las patillas etcétera para que el ciudadano también sepa cómo cuidarse en esos apartados

Voz 1509 09:03 consejero el tengo que preguntar por dos cuestiones de actualidad la primera de ellas esa indemnización del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la mayor dictada en España hasta la fecha a uno con treinta millones de euros por negligencia médica en un diagnóstico prenatal recuerden nuestros oyentes que un bebé nacía con el síndrome de les ni un síndrome que lleva incluso a quienes la padecen autor mutilar se todo esto después de que el Servicio Canario de Salud no comunicase al ginecólogo a los padres que había habido un error durante la realización de la prueba va a seguir recurriendo el Servicio Canario de Salud

Voz 8 09:32 yo no puedo difícil va recurrió no porque no se ha entrado y estas decisiones créanme que encuentra en lo que cree la gente no las tomamos los Newton Corrado Domínguez ni yo pienso se toman a nivel político la toman los letrados lógicamente al respecto me consta que había reuniones ya la pasada semana con el director de salud a efectos de valorar la sentencia y de idea pero supongo que estarán estudiando la lógicamente los letrados supongo que en breve tendremos información al respecto de que pretende hacer el equipo legal de la consejería

Voz 1509 10:07 por último le tengo que preguntar por la la filtración de la imagen de esa paciente británica que se ha hecho viral en los últimos días por por haber tenido en el interior de su cuerpo una tortuga muerta no sé si han dado con el presunto culpable de esa filtración

Voz 8 10:20 bueno nosotros no tenemos conocimiento de nada nuestros que usted sabe que inmediatamente la dirección del centro presentó la correspondiente denuncia ante quién correspondía primero porque no sabemos si la no se sabía qué momento si la imagen era o no era cierta etc etcétera etcétera etcétera es que presentó la correspondiente denuncia de este acto ante la policía a día de hoy no tenemos información alguna y además como usted sabe por razones evidentes de la confidencialidad de datos ligada a este tipo de cuestiones bueno pues evidentemente entender que para nosotros deploró que se haya producido estación de esa de ser como usted dice que la imagen pues despierta y bueno pues procederán en consecuencia una según se determine pero a día de hoy yo no tengo conocimiento de que con harta nada más la denuncia que se presentó el pasado jueves creo recordar que que fue

Voz 1509 11:09 pues José Manuel Baltar consejero de Sanidad del Gobierno canario gracias como siempre para haber atendido la llamada de la Cadena SER

Voz 6 11:14 por favor decir que es usted muy buenas tardes a de hablar con todos

Voz 9 11:22 ya tengo ganas de mi

Voz 10 11:27 saber

Voz 1 11:52 Tenerife Cadena Ser

Voz 1509 14:11 las treinta y cuatro minutos tiempo ya de hablar del alquiler vacacional una modalidad turística que sigue ganando adeptos pero también detractores sin embargo lo que parece innegable es el importante volumen de beneficios que genera así al menos se extrae del último barómetro sobre la vivienda vacacional realizado por la Universidad de Salamanca para Canarias para analizarlo tenemos con nosotros al gerente de Askar Javier Martín buenas tardes buenas tardes Javier en cifras que impacto económico ha tenido el alquiler vacacional durante los dos últimos años en Canarias

Voz 7 14:41 bueno el impacto económico de Las Palmas del Gobierno de Canarias hablan de un impacto solamente de gasto de turistas entorno a las dieciocho mil millones de euros pero este en este informe que hace precisamente Home Away en colaboración que la Universidad de Salamanca habla de un pacto económico en dos años cincuenta y cuatro mil millones de euros un impacto que un análisis global de en el que se incluye también el gasto el desplazamiento del turista desde su país de origen hasta hasta que aplazarla

Voz 1509 15:06 no quién es el usuario potencial de la vivienda vacacional en el Archipiélago cuál es su perfil

Voz 7 15:12 bueno nosotros yo no conocía muy siempre lo hemos transmitido pero aquí queda constatado una vez más que perfil principal son pareja agit familia no sorprende buenos fue inicialmente pues en este informe hablan de de que bueno que más del ochenta por ciento de los usuarios de la viendo suelen ser parejas

Voz 22 15:30 hay familias este

Voz 7 15:33 este impacto por este porcentaje se implementa casi al noventa por ciento de los usuarios sean extranjeros cosa que bueno hablamos de que de que prácticamente el sector del mercado suelen ser parejas infantil

Voz 1509 15:46 Iker desembolso suelen dejar aquí en el Archipiélago cuando nos visitan

Voz 7 15:50 bueno pues el él también difiere mucho si se habla de residentes extranjeros de residentes españoles habla de que bueno de que la en el caso de personas extranjeras que nos visitan el desembolso medio es de cuatro mil ciento setenta y nueve euros de los cuales un poquito más de mil cien euros corresponden alojamiento y tres mil y pico euros corresponden a a lo que el gasto de estancia embestido en el caso de los españoles pues cambio en poquito cambiar bajar el importe lógicamente son dos mil doscientos euros de los cuales casi cuatrocientos treinta corresponden a gastos de los también el resto que son mil ochocientos euros corresponde un ochenta por ciento son los gastos me dio frenen el directamente aquí en las Islas no bueno de todas maneras son importes medios Inge interesantísimo puesto que constatan una más que que más del treinta y cinco por ciento del gasto que realizan los turistas pues se queda prácticamente para favorecer lo lo las economías locales los comercios próximos al habiendo ocasional por tanto generan en economía en nuestras islas

Voz 1509 16:54 a pesar de todos estos beneficio Javier la realidad es que es una modalidad que algunos culpabilizar entre otros motivos de las dificultades para encontrar una vivienda de alquiler asequible en algunos núcleos de de Canarias

Voz 7 17:05 bueno siempre cuando no me hacen esta pregunta mire siempre la asociación que sale de alquiler lo ocasional cada escala tema lo hace con cifras no lo hace con dato en cambio cuando sepan de otro tipo de de de posiciones no se da ni un solo argumento para hacer un análisis de la de las dos de la la vivienda en Canarias hay que hacer un análisis global de todas las circunstancias que él afecta de que llevamos diez años sin un plan de viviendas no ha construido ni una sola vivienda social desde que asistimos a un cambio de mentalidad desde de nuestro juego en el que ya no tienen no optan por la compra de vivienda sino optan por el alquiler en el pueblo cual aquí una mayor demanda que oferta la incertidumbre también en cuanto a que a que las rentas digamos que los propietarios tienen a la hora de cobrar su celtas alquiler y etcétera etcétera no nos encontramos también lo hemos negado mensaje leyéndolo regionales un factor a tener en cuenta otras también hay que tener en cuenta otros como por ejemplo que mira ahí tenemos por ejemplo en el caso de Black todo qué ha comprado hace treinta mil millones de euros en activos del Banco Santander y son fondos buitre y fondos de inversión que además aún tributan tributen al tipo de interés cero en España buenos cuestan hecho con todo más excedentes bancarios que están ahí precisamente para especular y esto parece que Navidad habla no si hablamos de millones de euros en activo físicamente cuando todas estas dos símil tienen el control del patrimonio del mercado de la vivienda no tiene el control de la oferta y la demanda y por tanto pues pues los precios suben lo que me hacen en quitarse la venda y cuando hablamos de esto hay que hablarlo de manera íntegra de mantenerlos global para hacer un análisis objetivo

Voz 1509 18:42 para para regular esto el Gobierno de Canarias a través

Voz 15 18:46 es un decreto quiera hacerlo no cuyo borrador presentó

Voz 1509 18:48 con el pasado mayo un proyecto que planea prohibir estas viviendas vacacionales en el suelo residencial de las zonas turísticas y dejar su regulación pues en manos de los ayuntamientos y los cabildos ustedes no no descartaban acudir a la justicia es el Gobierno y el Gobierno no daba marcha atrás

Voz 7 19:03 por supuesto estamos todo el día en el procedimiento crucial estamos todo el procedimiento y admitido a trámite en el Tribunal Superior de este Tribunal Supremo pendiente ya espera simplemente de sentencia en el que bueno entendemos que este nuevo decreto lo quién viene a dejar diga moja y ha partimos a ser no para e insistimos en la regulación hablamos hace decreto Asimo hacemos uno nuevo en el que lo que pretendemos es seguir restringiendo la actividad de la viendo lo que hacen a pesar de varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no y siempre me han insistido en que en que esta es una modalidad está siempre presente en la que te hace décadas y que es bueno para todos a las cifras estás que ha sólo aborda de la Universidad de Salamanca pues genera la economía