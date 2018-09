Hoy por Hoy Matinal Castilla-La Mancha 7:50 (05/09/2018)

Voz 1 00:00 menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 2 00:04 hoy por hoy en Castilla La Mancha Juan Vicente Muñoz

Voz 1238 00:09 buenos días estas semanas se inicia el proceso de sucesión de Cospedal al frente del PP de Castilla La Mancha ya suenan nombres en las quinielas de esta sucesión ahora los desvelamos Mientras desde el Partido Socialista se invita al Partido Popular a renovarse y olvidar la etapa de Cospedal es miércoles cinco de septiembre previsión del tiempo Alba López buenos días

Voz 1315 00:30 buenos días el cielo bastante despejado en Castilla La Mancha en este inicio de jornada ya será a partir del mediodía cuando empieza a aumentar la nubosidad de evolución diurna no descartamos entonces algún chubasco o tormenta dispersa y ocasional especialmente en zonas de montaña de Guadalajara y de Cuenca las temperaturas máximas hoy bajarán en un descenso que será ligero o sin cambios en la mitad oriental por provincias esperamos valores diurnos este mediodía de veintinueve grados en Cuenca y Ciudad Real los treinta en Guadalajara XXXI en Toledo ya los treinta y tres en Alba

Voz 1238 00:59 eso es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1238 01:33 Castilla La Mancha sea semanas inicia el proceso para suceder a Cospedal al frente del PP de Castilla La Mancha con la llegada de Pablo Casado al frente del partido se han sumado ya varios nombres a las quinielas

Voz 1 01:45 de esta sucesión mientras que el futuro de Cospedal sigue sin estar claro es una información de María Jesús Güemes si el viernes que viene el PP de Castilla La

Voz 1461 01:53 ancha va a convocar un congreso extraordinario para octubre en el que tras doce años al frente Cospedal dirá adiós a los suyos así que ya se está buscando sucesor y aunque muchos hablan de Vicente Tirado su mano derecha en el partido hay quien piensa que éste no se postulará porque acaba de sustituir a Arenas como vicesecretario en Génova además con la llegada de Casado otros nombres han comenzado a sonar con fuerza va los dirigentes de la formación regional como Rosa Romero vicepresidenta tercera del Congreso Antonio Román alcalde de Guadalajara el de Seseña Carlos Velázquez o el presidente del PP de Albacete Paco Núñez uno de ellos desconocidos a nivel nacional será quién se enfrenta el socialista Page las elecciones del año que viene mientras del futuro de Cospedal está en el aire sus colaboradores apuntan hacia una salida de la política pero en el partido no descartan que encabece el cartel para Europa

Voz 1238 02:37 por La Ventana de Castilla La Mancha pasaba ayer por la tarde Ana Guarinos la presidenta del grupo popular en las Cortes regionales decía que el PP no será más débil por la marcha de Cospedal sobre posibles candidatos a suceder a Cospedal Guarinos asegura que hay buenas alternativas en el PP de Castilla La Mancha y ella misma no se descarta

Voz 4 02:54 yo formo parte de un equipo de personas ese equipo yo creo que he estado siempre en el equipo que voy a muchos años en el mismo eh no sé si seguiré estando o no en el equipo inglés

Voz 5 03:05 no ya veremos las margaritas se que deshojar las cuando corresponde pero nunca hay que adelantarse quién es decir que de momento no lo descarta ni lo descarto ni lo confirmo la margarita a su debido tiempo digo porque vamos a deshojar la margarita no

Voz 1238 03:17 mientras desde el PP de Castilla desde el Partido Socialista su portavoz regional Cristina Maestre ha pedido al PP que aproveche la ocasión para alejarse de las políticas de Cospedal

Voz 6 03:27 que pasen página que el nuevo dirigente del Partido Popular no sea un sucedáneo de Cospedal o que no son leal escudero de Cospedal sino que se algo nuevo algo fresco algo que mira a Castilla La Mancha y que quiera Castilla La Mancha no que esté todos los días Jumilla escupiendo vomitando hostil ya

Voz 1238 03:46 será el viernes cuando se reúna en Toledo la junta directiva del PP de Castilla La Mancha para poner fecha a ese congreso extraordinario por lo demás el Gobierno regional quiera Universidad de Castilla La Mancha han firmado el convenio de financiación de la institución académica el importe global va a ser de seiscientos ochenta y nueve millones de euros en cuatro años contempla nuevas titulaciones inversión en investigación y la congelación de las tasas académicas Sara Cebrián después de muchos meses de negociaciones Gobierno

Voz 1876 04:12 profesional y Universidad han llegado a un acuerdo que consideran satisfactorio y que según ambas partes asegura la estabilidad financiera y la calidad de la oferta educativa de la Universidad regional un convenio que no es definitivo sino la antesala de lo que será el contrato programa que esperan firmar en pocos meses Miguel Ángel Collado rector y el presidente Emiliano García Page

Voz 0549 04:31 porque es un convenio que nos asegura la estabilidad financiera nos permite que a los fundamental para toda organización planificar en el medio plazo este acuerdo es el antecedente de lo que tiene que ser un contrato programa con la vista puesta mucho más lejos todavía de manera que este acuerdo es una fórmula intermedia que permite un escenario de estabilidad

Voz 1876 04:51 el acuerdo contempla también la ampliación de nuevas titulaciones la inversión en infraestructuras y un plan propio de investigación

Voz 1238 04:57 en ese mismo acto el presidente de Castilla La Mancha proponía que en el debate sobre la futura financiación autonómica se apruebe que la primera matrícula universitaria sea gratuita no comparte que se aplace ese debate a nivel nacional

Voz 0549 05:07 no comparto el hecho de que se retrase sine día el debate sobre la financiación autonómica menos que esté pendiente de las ínfulas de ningún tipo de independentismo en España sólo faltaba porque nosotros queremos la autonomía para esto no para presumir me dan golpes de pecho y lo cierto es verdad es que estamos garantizando comprometiendo una financiación con la Universidad de Castilla La Mancha que no podemos hacer con otras prestaciones ni con otros servicios en tanto que no tengamos un sistema mucho más razonable y justo de financiación autor

Voz 1238 05:37 más asuntos la Oficina de Turismo de Castilla La Mancha en Madrid situada en plena Gran Vía ha presentado la nueva edición de la Feria de Albacete comienza este próximo día siete Radio Albacete Kiko Aznar

Voz 7 05:47 ha sido la primera vez que se ha presentado la Feria de Albacete en Madrid a unos días del comienzo arranca este miércoles en un acto en el que han participado la consejera de Economía Empresas Patricia Franco destacó la inversión que va a realizar la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha con cien mil euros y que por tercera vez van a repetir también con un stand en la Feria de Albacete también hablaron el alcalde de Albacete Manuel Serrano y el delegado de la Junta Pedro Antonio Ruiz Santos ellos dos destacaron la importancia que la feria tiene para la ciudad de Albacete

Voz 0549 06:13 es una feria centenaria

Voz 8 06:15 cómo centenaria también es su plaza de toros también acogedor no sólo el recinto sino Lacuerda los elegidos lo jardinero por la propia caseta es el momento donde todo sucede en Albacete todo empieza en Feria hasta hacerla o después de feria

Voz 7 06:32 con una nutrida representación política de concejales diputados au senadores asociaciones como ceda o los hosteleros representantes sociales locales regionales con los manchegos de la feria Madrid acogió este acto de la presentación de la programación cultural y taurina de la Feria ese destacaron entre otros los más de ochocientos años que tiene esta feria

Voz 1238 06:57 hay que ver con el paro se conocían los datos ha subido en casi mil quinientas personas en Castilla La Mancha en agosto con respecto a julio el número de desempleados se ha situado en el octavo mes del año en ciento setenta y un mil setecientos cuarenta y nueve Guadalajara ha sido la única provincia de la región donde ha bajado el paro

Voz 1463 07:41 seguro Solis te ofrece la información deportiva

Voz 11 07:44 Rubén Delgado buenos días buenos días jornada copera para dos equipos castellano manchegos a las ocho de esta tarde en Castalia el Conquense juega primera ronda de la Copa del Rey frente al recién ascendido Club Deportivo Castellón dos años después la Balompédica vuelve al torneo del KO la última vez fue eliminado en primera ronda por el Toledo eliminatoria a partido único también la de esta tarde a las veinte cuarenta y cinco horas en el Municipal El Prado Club de Fútbol Talavera Real Jaén los blanquiazules a supera el listón que se dejó alto a la pasada temporada en esta competición en Talavera de la Reina también hoy Copa Junta de Comunidades enfrentan Socuéllamos y Atlético Ibáñez por un lado Tarancón Villarrubia por otro se resuelven hoy las semifinales por la noche ya tendremos finalistas

Voz 1238 08:51 quien previsiones hoy comienza en Toledo el primer foro interno el final de Migraciones y convivencia ciudadana espacio que aspira a ser referente en el fomento de los valores de tolerancia diálogo como cauce para erradicar la violencia en la sociedad se va a celebrar hasta el viernes en el Palacio de Congresos de Toledo organiza el Ayuntamiento de Toledo en colaboración con las asociaciones que conforman el proyecto Solidaridad trescientos sesenta y cinco más hay más información en nuestra web en SER Castilla La Mancha punto com

