La Ventana de Castilla-La Mancha (03/09/2018)

Voz 0464 00:00 el lleva a la vuelta al trabajo enseguida conoceremos si existe realmente eso que se conoce como síndrome posvacacional

Voz 1 00:14 la venta de Castilla La Mancha Daniel Rodríguez

Voz 0464 00:21 buenas tardes abrimos La Ventana de Castilla La Mancha en este lunes tres de septiembre con Antonio Herrada los mandos técnicos día en el que abrimos nueva temporada les damos las gracias por estar con nosotros una temporada más vamos a tratar de informarles y entre tenerles mantenerles al tanto de lo que pase en la región y si encima podemos pasar un buen rato pues mejor que mejor hoy también es día de vuelta de vacaciones para muchas personas otras ya llevan algunos días trabajando y algunos otros cogen vacaciones en septiembre nuestra primera pregunta es existe realmente el síndrome posvacacional Catalina Fuster es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la psicología de Castilla La Mancha señora Fuster buenas tardes

Voz 2 00:58 hola buenas tardes bienvenida esta Ventana de

Voz 0464 01:01 ya la mancha existe el síndrome posvacacional esa especie de bajón moral y casi también físico cuando se acaban las vacaciones y volvemos al trabajo

Voz 2 01:10 bueno pues seguramente podríamos decir que sí existe porque muchas de las personas que nos está escuchando habrán notado el sensaciones a la vuelta de acá lo que cabe señalar es que no se trata exactamente de un síndrome entendido como una patología sino que más bien es su pedía trastorno proceso adaptativo que después de un periodo de vacaciones que ha podido ser más o menos largo en definitiva después de todos los cambios que se suelen producir en en el verano pues nos cuesta volver otra vez a la rutina nos cuesta o través cambiar adaptar los horarios por lo tanto pues se puede producir esa sensación de malestar de faltaba Gómez Hidalgo cae miento que nos hace pensar en ese en ese estrés posvacacional

Voz 0464 01:58 más o menos en cuántos días volvemos a estar más o menos como antes

Voz 2 02:02 bueno pues eso depende de cada persona las injerencias individuales son son importantes no puede que haya personas que en un par de días ya están completamente adaptadas y otras personas es puede llevar entre dos y tres semanas en todo caso no debería alargarse más techo de ese periodo de tiempo porque en caso de que fuera arcilla lo mejor de estaríamos aunque la otra cosa que también Bankia la edad está sin identificar

Voz 0464 02:28 claro porque precisamente no sé si esto del síndrome posvacacional está relacionado con la felicidad o el grado de bienestar que tenemos en el trabajo si estamos haciendo algo que nos gusta parece que cuesta menos volver pero si estamos en un sitio que nos desagrada y ahora puede complicarse

Voz 2 02:44 efectivamente eso tiene muchísimo que ver claro personas que por ejemplo no se sienten valoradas en su trabajo o que están en un entorno que hayas resulte desagradable o conflictivo pues tienen más tendencia a padecer es síntoma no este síndrome de la misma manera que las personas que por ejemplo hayan estado periodos vacacionales mucho más largos que anterior a lo mejor un más entero jo varios meses con pues el el caso de los docentes os cuando más largo ha sido el periodo vacacional cuesta un poquito más y las personas que tienen baja resistencia a la frustración que que que no es tan rápidamente que las pues camas a lo mejor afrontar cambios serían los perfiles de quienes podríamos decir que lo pasan peor está el tal válida

Voz 0464 03:29 la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina los niños también tienen síndrome posvacacional

Voz 2 03:34 pues sí también lo tienen dependiendo haber dependiendo de las edades no los más pequeños muchas veces que casi recordamos casi tienen ganas de devolverá el colegio porque para según qué edad de sus según qué entornos las vacaciones tan largas pueden llegar a suponer un cierto aburrimiento pero quizá en edades de adolescentes en los últimos cursos de de secundaria de bachillerato seguramente tan civiles estés acompañado pues quizá también de las expectativas de la presión de lo que de lo que se plantean que les viene por delante pueden tener sintomatología que sea que sea Silva

Voz 0464 04:15 bueno para muchas personas las vacaciones ya son un bonito recuerdo que no que no es poco porque estamos hablando de síndrome posvacacional pero hay personas que no pueden tenerlo porque están en desempleo personas sin trabajo que llevan todo el verano escuchando hablar de vacaciones y ahora de vuelta a la normalidad esta situación señora Fuster afecta a la autoestima de estas personas

Voz 2 04:36 sin duda eh aunque estemos hablando ahora en líneas generales seguramente el caso por caso y yo vi las particularidades podamos encontrar muchas muchas licencias las personas que están en situación de desempleo ya han pasado el verano sin trabajar pues tienen también esa tendencia a la tristes al pesimismo hoy a la frustración no nos olvidamos que en verano paro C que se abren muchas oportunidades procesionales que tendiendo del sector en el que cada uno se desenvuelve dependiendo también del tiempo en el desempleo que se lleve pues puede parecer para según quién como una especie de oportunidad perdida aunque no ha sido capaz de encontrar algún tipo de de ocupación durante el verano o para las personas que van a reto más activamente empleo pues puede ser del nuevo un pesimismo una frustración por lo que decíamos justa ahora por el tiempo que llevan en situación de desempleo porque se sientan casi casi que no han sido capaces de lograr ese ese trabajo ancianos va a haber muchos factores que influyen pero sin duda también puede haber una sensación de de de extrañeza de que les cueste adaptarse a este nuevo periodo a esta nueva etapa

Voz 0464 05:51 ya la última señora Fuster las vacaciones está claro que son un derecho laboral una necesidad física también son una necesidad mental

Voz 2 06:00 sí yo creo que sí creo que en la inmensa mayoría de trabajos viene bien un periodo más largo o menos largo en la que se fuera de cierta desconexión o incluso de reflexión porque el final Cabo este tiempo de descanso nos permite tomar una perspectiva diferente respecto a lo que estamos haciendo no incluso los trabajos los autónomos que a veces parece que que que tienen las vacaciones como algo yo el yo creo que que un periodo de descanso más o menos amplio que al menos ronde la semana porque eso es parar dos días prácticamente no nos permite desconectar yo creo que es higiénico para la mente Hay permite poder poder enfocar de nuevo renovarse cargar las pilas y todas estas cosas que que habitualmente decimos que yo creo que son absolutamente reales y necesario

Voz 0464 06:50 sí señor Catalina Fuster miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la psicología de Castilla La Mancha gracias por habernos acompañado en esta Ventana

Voz 2 06:59 muchas gracias buenas tardes

Voz 0464 07:01 la noticia la operación regresó por las vacaciones de verano ha concluido sin fallecidos en las carreteras de Castilla La Mancha son datos de la Dirección General de Tráfico informa

Voz 3 07:09 Aldo Gomez desde el pasado viernes treinta y uno de agosto hasta el domingo dos de septiembre se han producido tres accidentes en toda la región supone una reducción del ochenta por ciento con respecto al año pasado cuando se produjeron quince siniestros uno de ellos de carácter mortal este año no ha habido ninguno con fallecidos sí que se han producido dos heridos graves los mismos que el año pasado seis leves catorce menos que en la operación de dos mil diecisiete cuando se produjeron veinte la provincia con mayor siniestralidad fue Toledo con dos accidentes y Albacete Cuenca Guadalajara no han registrado ninguno gracias al lado

Voz 5 07:46 vamos

Voz 0464 07:46 Thomas asunto siete y veintisiete ha costado mucho en los últimos tiempo las relaciones junto a la Universidad de Castilla La Mancha no han sido precisamente idílicas pero finalmente mañana martes Se firma el nuevo convenio de financiación entre la Universidad y el Gobierno regional al ser Ciudad Real Carmen del Campo buenas tardes buenas tardes Carmen cuáles son las cantidades de estas convenio pues estamos hablando de un convenio que a garantizar la financiación de la universidad para los próximos cuatro años con un importe global de seiscientos ochenta y nueve millones de euros va a contar con una transferencia nominativa a través de los fondos estructurales que partirá de los algo más de ciento cincuenta millones y medio de este mismo año el acuerdo de financiación contempla como saben todos ustedes ampliar nuevas titulaciones de este este mismo curso impulsar la actividad investigadora continuar la política de excelencia en la captación de capital humano hoy han hablado tanto el presidente regional como el rector de la Universidad de este acuerdo que han dicho pues el rector Miguel Ángel Collado ha señalado en Ciudad Real que se trata de un buen convenio porque dice que dará estabilidad a la institución y Premi le va a permitir seguir creciendo en la oferta de docente también en la oferta investigadora al presidente de Castilla La Mancha desde Cuenca Emiliano García Page reconocía que el acuerdo es el ejemplo de cómo se deben resolver los problemas un convenio ha dicho que va a suponer también el relanzamiento de la institución escuchamos a ambos

Voz 6 09:10 es un convenio que nos da estabilidad para José Bono cuatro años por tanto es un convenio en que el ansiedad va a seguir en descenso municiones con éxito oí y creciendo en la oferta de docente e investigadora

Voz 7 09:22 Peter mañana mismo el Gobierno de Castilla La Mancha va a dar ejemplo de lo que es resolver problemas con un importantísimo acuerdo para cerrar el futuro para impulsar para relanzar la Universidad de Castilla

Voz 0464 09:34 ambos reconocen las bondades de este acuerdo para superar esas dificultades de los últimos años último apunto de Carmen porque hay que recordar que este convenio de financiación no es el famoso contrato programa cuya firma se retrasa así es el contrato programa llegará dentro de cinco años en el año dos mil veintidós este convenio

Voz 0978 09:52 me acuerdo de financiación se plantea ahora como es

Voz 0464 09:55 el proceso de transición para recuperarse de los años de crisis sufridos

Voz 8 10:00 en la institución académica para estar en contra

Voz 0464 10:02 tienes de establecer ese esperado también contrato programa SER Ciudad Real Carmen del Campo gracias como saludo bueno ya sido uno de los temas de los que os estaba pendiente desde hace mucho tiempo el futuro de María Dolores de Cospedal en el Partido Popular de Castilla La Mancha sigue siendo presidenta pero va a ser por poco tiempo el Partido Popular va a convocar un congreso extraordinario para elegir a un nuevo líder en la región dicho congreso lo convocará a la junta directiva el próximo viernes los populares apelan a la unidad de cara a este congreso la noticia supone el adiós a la política regional de María Dolores de Cospedal tras doce años como máxima dirigente de los populares de Castilla-La Mancha itera su etapa como presidenta de la Junta el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales Francisco Cañizares insiste en pedir unidad y agradece a Cospedal haberle dado los mejores datos electorales del PP en los últimos años

Voz 9 10:54 somos el partido más fuerte de Castilla La Mancha gracias a una unidad absolutamente vital para el partido una unidad que se va a mantener antes del congreso y que se va a mantener después de eso eso es algo que todos los militantes que todos los cargos del partido estamos absolutamente convencidos

Voz 0464 11:14 desde el Partido Socialista del presidente del grupo parlamentario en las Cortes Rafael Esteban ha pedido al futuro presidente o presidenta del PP de Castilla La Mancha que rompa con toda la gestión de Cospedal

Voz 10 11:24 lo único que le pedimos y vuelvo a insistir a aquel o aquella candidata que quiera salir del Partido Popular es que rompa que haga una ruptura total con las políticas de Cospedal que rompa totalmente que se aleje de todo lo que cosa eran todos los que estaban alrededor de ella durante todos estos años eh promovieron en Castilla La Mancha que no fue nada más que las ruinas de nuestra comunidad autónoma

Voz 0464 11:49 esto en página política en la de sucesos prisión provisional comunicada y sin fianza para la presunta autora de la muerte de un hombre ayer domingo en la localidad guadalajareña de El Casar según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha Se le imputa de forma provisional como presunta autora de un delito de homicidio el procedimiento continúa su instrucción en sede judicial está mujer de veintisiete años fue detenida como presunta agresora de un hombre de veintiocho que perdía la vida por una herida de arma blanca el fallecido había sido denunciado en mayo de dos mil diecisiete por malos tratos por parte de la presunta agresora tenía una orden de alejamiento sobre ella que vencía precisamente este lunes y sin salir de Guadalajara dos denuncias por malos tratos en una de las actuaciones de la Policía Nacional fue detenido un hombre por golpe era su mujer sus hijos y hasta a los agentes que acudieron a ayudar a esta mujer SER Guadalajara Jesús Blanco

Voz 1779 12:41 en uno de los casos fue una joven menor de edad a la que llamó la Policía Local señalando que había sido agredida por la pareja sentimental de su madre cuando acudió a la policía comprobó que también la madre había sufrido alguna agresión en presencia de sus dos hijas el hombre fue entregado en comisaría y las dos mujeres trasladadas a un centro de salud la otra detención ocurría también en Guadalajara una agresión a una mujer ya un hijo de apenas seis años cuando los agentes van a proceder a la detención de este hombre de treinta y siete años se lía a puñetazos con ellos a uno le propinó un puñetazo en la cara

Voz 0978 13:14 le derriba y al otro le golpea en la boca

Voz 1779 13:17 debido a su estado de agresividad se piden refuerzos a la Policía Nacional hasta que finalmente

Voz 0464 13:21 puede ser reducido gracias Jesús continuamos en La Ventana de Castilla La Mancha La Ventana de Castilla La Mancha

Voz 11 13:27 sí

Voz 1 13:30 Daniel Rodríguez

Voz 8 13:34 Castilla La Mancha

novecientos veinticinco veintiuno veinte cincuenta y ocho escribe o mandaba una nota de voz por Whatsapp al seiscientos setenta cero cinco noventa y uno quince seiscientos setenta cero cinco noventa y uno quince

Voz 17 16:01 es de Twitter en arroba ser C LM o en el Facebook de ser

Voz 1 16:07 Castilla La Mancha recogeremos tus comentarios en La Ventana de Castilla La Mancha de lunes a viernes a partir de las diecinueve veinte horas de la tarde

Voz 0464 16:17 pues aquí estamos para escucharles así que estaremos encantados de atenderles a través de estos canales porque ustedes los oyentes también hace la radio días de bochorno precisamente en nuestra región se encuentran en alerta por tormentas que ya se han producido en puntos de la provincia de Albacete como Yeste Radio Albacete Cristina castellanos buenas tardes buenas tardes Dani

Voz 1322 16:37 así es Yeste ha sido el término donde las precipitaciones han caído con más intensidad sobre todo lluvias torrenciales granizo en algunas zonas aunque aún se están contabilizando los daños porque como nos cuenta su alcaldesa cortes Buendía suelen afectar a caminos cultivos

Voz 2 16:51 en algunas zonas todavía sigue yo dialogan otra se calma un poquito pero ha sido yo estaba en en la mayor parte de uno con acompañan de de granizo en otra además más como en la zona del río Segura agobio bastante torrencialmente pero Piergiorgio Mena y la fama detuvo Acció esta vez homenaje a la semana pasada tuvo una tormenta más gorda

Voz 1322 17:17 en algunas pedanías como al de aclara sola Rambla de Cañada Alarcón se han registrado entre cincuenta y sesenta y cinco litros por metro cuadrado

Voz 0464 17:25 gracias Cristina buena vamos a conocer la previsión del tiempo para esta semana en Castilla La Mancha Jordi Carbó compañero buenas tardes

Voz 0978 17:32 buenas tardes lo dicho no sé qué nos espera así

Voz 0464 17:34 las tormentas se irá remitiendo la previsión para la semana

Voz 0978 17:39 desaparecer no van a desaparecer del todo lo que las es que se irán agitando una parte muy pequeña de la comunidad especialmente al norte de Guadalajara también en la provincia de Cuenca su parte más oriental al igual que en Albacete es decir todo lo que sería el límite con la Comunidad Valenciana es aquí donde los próximos días no tanto como hoy pero sí que seguirán generando nuevas nubes de tormenta con lluvias que de ser torrenciales o con riesgo de fuertes rachas de viento por ejemplo en Tarancón hoy noventa y uno kilómetros por hora son rachas contundentes esa lluvia que no necesariamente asistente que acumule mucha cantidad en poco rato caer eso ya provoca muchos pone más pero también tenemos que decir que es una parte muy pequeña de la comunidad en gran parte de Castilla La Mancha a partir de mañana va a lucir el sol durante la mayor parte de la semana así que a finales de semana las tormentas ganarían más protagonismo a partir del viernes pero todavía no se puede van der del todo claro e insistimos son la mayor parte de la semana temperaturas que a bajar un poco respecto a hoy pero seguir haciendo calor durante las tardes incluso con bochorno las noches y que el ambiente va a ser cada vez más fresco

Voz 0464 18:42 si Jordi rápidamente muchos tenemos la sensación de que ha sido un verano con calor pero no especialmente crudo que ha habido veranos anteriores bastante más calurosos

Voz 0978 18:53 me atrevo a decir que si se hiciera una encuesta entre todos seríamos como los que están más al este de la comunidad no bueno aquí calor hemos pasado como todos los años los que están más en el centro ya al oeste diría lo contrario y es que aquí estado la diferencia el calor es sólo ha sido generalizado a partir de ya entrado el mes de agosto lo está haciendo también ahora pero junio uno y julio más o menos también un poco como decía un bonos pronósticos como el día en él ya se vería iba viendo que no iba a ser excesivamente cálido si en comparación a otros años sobre todo en la parte central y más cercana al Atlántico ha sido un verano podíamos descalificar le bastante soportables