La Ventana de Castilla-La Mancha (17/09/2018)

Voz 0464 00:15 hola buenas tardes abrimos La Ventana de Castilla La Mancha en este lunes diecisiete de septiembre la tarde nos deja novedades en relación al incendio de una nave abandonada colchones en Manzanares un incendio que se produciría el sábado una de las hipótesis que ha cogido más fuerza es que esta nave se habían instalado un taller clandestino textil los trabajadores de los locales cercanos aseguran haber visto a gente enterando con bolsas de ropa usada ser Valdepeñas Alejandro Martín hola buenas tardes

Voz 2 00:43 qué tal muy buenas tardes danés si a esta hora podemos confirmar que siguen los trece detenidos declarando ante la jueza estas trece personas son algunas de las personas valga la redundancia que estaban ocupando de manera ilegal la nave abandonada donde se iniciaban las llamas unas llamas que se originaba en como bien has dicho el pasado sábado eso de las nueve de la mañana generaba una gran columna de humo negro que era visible desde varios kilómetros

Voz 0464 01:03 en cuanto a la hipótesis de este suceso se concede algún detalle más

Voz 2 01:07 pues mira en un primer momento se especuló de que las personas que ocupaban están AVE podría ser temporeros de la vendimia pero esta hipótesis se ha ido diluyendo en estas últimas horas ya que a la hora a la que se producían las llamas eran las nueve de la mañana y por tanto a esa hora evidentemente los jornaleros ya están en el campo trabajando hecho que no ocurría con este grupo de personas de origen ucraniano por ello en estas últimas horas ha cobrado fuerza la hipótesis de la existencia de un taller clandestino de ropa usada ya que los trabajadores de las naves colindantes aseguraban haber visto a gente entrando en estas instalaciones que se han incendiado con bolsas de ropa usada Miguel Ramírez ex concejal de Seguridad ciudadana de Manzanares pero

Voz 3 01:45 esta nave pues se han visto en toda la gente llamando ropa usada políticamente lo parece pues normal que que pongo lo largo pausa la origen de ropa a la que le una con una columna de humo Conde de ese tipo

Voz 2 01:58 desde el sindicato Comisiones Obreras también confirmaban de que todo apunta a que sean trabajadores ilegales Rafael Pin pollo

Voz 4 02:04 toda la información que se ha advertido de los medios más la fuentes oficiales que manejamos nosotros indican que esto ahora el personal que trabajadores me da igual no no nos importa es si eran de el sector textil si eran del sector agrario sean temporeros la temporeros lo que nosotros sí tenemos que decir claramente es que mantener a trabajadores en esas condiciones laborales y de vida no es de recibo bajo ningún concepto

Voz 0464 02:30 es un asunto importante Alejandro cómo están los tres heridos más graves como evoluciona

Voz 2 02:34 pues según el parte el último parte facilitado por el hospital madrileño de Getafe donde están ingresados esta misma tarde se encuentran estables dentro de la gravedad y siguen ingresados en la Unidad de Quemados de este hospital con hasta el ocho por ciento de su cuerpo quemado

Voz 0464 02:47 venga pues seguiremos pendientes ser Valdepeñas Alejandro Martín gracias a ti hasta luego para hoy se dice voy a seguir buscando ayuda hay soluciones hoy la alcaldesa de este municipio toledano que sufrió importantes daños hace nueve días por una riada se ha reunido con el presidente de la Junta con Emiliano García Page Sánchez buenas tardes

Voz 0809 03:04 hola buenas tardes una de las soluciones es la declaración de zona gravemente afectada lo que antes se conocía como zona catastrófica la alcaldesa de cebolla Silvia García asegura que el primer requisito es terminar de cuantificar los numerosos daños

Voz 5 03:16 lo que pasa es que uno de los primeros requisitos es para declararlo zona eh gravemente afectada que el coste total de los medios utilizados para las labores de emergencia durante estos días superen el tres por ciento de los gastos corrientes del Ayuntamiento todavía no tenemos por eso decía una cuantificación siguen trabajando las máquinas y no tenemos facturas todavía de esos de sus pastos para poder solicitarlo

Voz 0809 03:41 ayuntamiento y Gobierno creen que esta declaración sería el principio de la solución entre otros motivos porque los vecinos pueden acogerse a ayudas de rehabilitación de viviendas también están de acuerdo en señal a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que actúe con celeridad y evitar que se vuelva a desbordar el arroyo Sangüesa Javier Nicolás es delegado de la Junta en la provincia de Toledo

Voz 6 04:00 lo que hay que transmitir a los vecinos que hace mucho tiempo esos proyectos estaban diseñados por la propia Diputación y que esperemos que ahora la con la mediación en este caso que es la que tiene competencia sobre cauces porque es donde se producen los daños por lo que se produce en estas inundaciones a una actuación lo más rápidamente y lo más inmediato posible

Voz 0809 04:21 está prevista una reunión entre Ayuntamiento de cebolla y Delegación del Gobierno para esta misma semana

Voz 0464 04:26 hay más HRT gracias bueno que las tormentas ha seguido durante los últimos días esta misma tarde y las ha sufrido algunos puntos de la región vamos a conocer la previsión del tiempo para esta semana en Castilla La Mancha Jordi Carbó compañero buenas tardes

Voz 2 04:38 bueno algo es ese que nos espera a los próximos días

Voz 0464 04:41 no sigue esperando este ambiente tormentoso

Voz 2 04:45 sí la verdad es que es curioso no porque miramos datos de cómo va la precipitación ir en el conjunto de las cuencas hidrográficas que tenemos aquí en la Comunidad pues tampoco se está viendo un incremento de las reservas de agua más bien lo contrario está bajando la reserva de agua y eso sólo viene explicado por ese tipo de precipitación que tú comentas no son las tormentas que sí que son muy aparatosas dan lugar a situaciones pues incluso dramáticas para muchas personas pero

Voz 7 05:10 no jugó en el balance final poca agua portal

Voz 2 05:12 templó al campo o también a las cuencas a las principales cuencas fluviales como mínimo la primera mitad de la semana vamos a seguir igual de hecho decías lo de las tormentas de las últimas horas todavía tenemos bastantes activas ahora mismo repartidas en todas las provincias lo que vencía y que tampoco son muy extensas impone son muchos sitios que digamos que está lloviendo mucho bueno pues parece como extraño pero esta iría de este tiempo cambiante tormenta sobre todo durante las tardes que aguantan hasta primeras horas de la noche se mantendrá hasta el miércoles después el jueves estas tormentas sin desaparecer del todo ganarían protagonismo serían menos intensas también tendríamos más ratos de sol hizo parece digo parece porque ese tintes más complicado hacer pronósticos a largo plazo es lo que pasaría a la segunda mitad de la semana menos tormentas más horas de sol y lo que no va a cambiar casi nada pasen la sensación de calor los primeros días de la semana más bochorno que temperaturas muy altas pero es que todo apunta que a finales de semana de nuevo las máximas van a pasar con facilidad entre los treinta grados sólo durante las noches va refrescar un poco por cierto la próxima vez que hablemos ya estaremos en otoño

Voz 0464 06:12 en otoño aunque con temperaturas todavía así algo

Voz 2 06:15 algo veraniegas Jordi cargo compañero gracias venga buenas semanarios francófonos Banes escuchando desde

Voz 0464 06:22 el coche como siempre cuidado y precaución durante toda esta semana la Dirección General de Tráfico realiza una campaña especial de control de distracciones al volante un factor que provoca el veinticinco por ciento de los accidentes de tráfico que aumenta con el mayor uso que hacemos de dispositivos como el teléfono móvil o los navegadores SER Guadalajara Jesús Blanco

Voz 0325 06:41 en el año dos mil seis cuando se instauró el permiso por puntos no existían algunas aplicaciones que ahora son muy utilizadas por ejemplo el Whatsapp una aplicación que ha incrementado el uso del teléfono móvil y aumentado el riesgo Francisco de las salas ex jefe provincial de Tráfico en Guadalajara

Voz 8 06:56 el uso del teléfono móvil durante la conducción se ha vuelto como algo más habitual que da lugar a mayor número de distracciones está considerando la posibilidad de endurecer las sanciones contra el uso del teléfono móvil durante la conducción

Voz 0325 07:09 el objetivo de la campaña no es pillar y multar a los que incumplen sino concienciarles de que se abstengan de utilizar el móvil para no poner en riesgo su vida y la de los demás

Voz 0464 07:18 pues lo he dicho a cuidado precaución y sentido común al volante siete y veintisiete vamos con más asuntos en esta Ventana de Castilla La Mancha bueno ya saben que les vamos a contar dar la polémica con la tesis doctoral de Pedro Sánchez con los másteres de la ex ministra Carmen Montón del líder del Partido Popular Pablo Casado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes trabajos que no aparecen otros que sí algunos dicen que estaban plagiados en un alto porcentaje en fin polémicas al margen como se detecta que un trabajo está plagiado copiado con qué herramientas cuentan las universidades bueno en el caso de la Universidad de Castilla La Mancha dispone desde el año dos mil quince de un sistema anti plagio para que los profesores puedan conocer si los alumnos han tirado de copia pega para hacer sus trabajos que esencia Bravo Secretario General de la Universidad de Castilla La Mancha hola buenas tardes buenas tardes encantado de atenderle igualmente bienvenido a esta Ventana de Castilla La Mancha desde la puesta en marcha de este sistema en el año dos mil quince tener algún dato de trabajos analizados y cuántos detectados que han caído en eso de copia pega

Voz 10 08:24 bien pues efectivamente concienciada de está

Voz 0464 08:26 temática singular la universidad

Voz 10 08:29 eso hacer trabajos premios para la instalación de algún Software de creación de coincidencia de texto ido implantando ya para el curso dos mil catorce dos mil quince de renta once es pues ha venido usando se durante cuatro cursos consecutivos han analizado un total de trescientos diez mil trabajos aproximadamente es un sitio web que se puede utilizar para chequear los trabajos que presentan los estudiantes pero también a demanda del profesor pues para chequear cualquier otro tipo de documento y sobre todos aplica en su mayor medida a las tesis doctorales ya los trabajos fin de grado o de máster en cuanto a las evidencias del número de plagio detectado pues no es fácil saber cuánto plagios han detectado porque bueno no demasiado no hay grandes casos yo diría que ninguno de de algún placer alguna tesis doctoral los trabajos fin de máster que son los trabajos digamos como más importantes porque en el caso de que haya alguna detención hay fases ya previas los propios tribunales las personas que dirigen como tutor eso directores esos trabajos es decir que bueno a lo mejor algún algún intento de plagio o detección de fragmento comunes ha sido ya detectada en un nivel previo por eso tampoco tenemos resultados sobre número de plagios

Voz 0464 09:39 y señor Bravo cuando se considera que un trabajo está copiado plagiado qué porcentaje de similitudes hay que encontrar en ese en ese trabajo

Voz 10 09:49 bien dar una cifra absoluta de es un problema no no es fácil establecer un umbral pues lo que había que cara a continuación estos dos temas más que llamar los sistemas anti plagio de detección de plagiar

Voz 2 10:00 primer gusta llamarlos el trabajo

Voz 10 10:02 de búsqueda o detección de similitudes lo que hacen es calcular similitudes entre un trabajo que supone original que tú les suministra al sistema lo compara con un montón de fuentes de información libres que hay en Internet o incluso con otros trabajos de otras personas con los que tú hayas alimentado al sistema entonces al final lo que es un porcentaje de similitudes con otros con otros documentos y luego habría que ir una una depurando si esas similitudes es se corresponden con citas correctamente hechas por sitúa hay una similitud de digamos treinta palabras Pòrtulas entrecomillado o ha citado la fuente porque es un resultado por ejemplo de investigación relevante lo citas con algunos textos que pueden ser muy coincidentes en cuanto a sus palabras por tanto va similitudes que en ningún caso son plagio porque la cita ha sido correctamente es decir parte de esa coincidencia que pueden detectar estos sistemas y que pueden obedecer al plagio reales pero hay que ir los detectando digamos uno a uno digamos aplicando también procedimiento artesanal que es el profesor el experto el que tienen que realizar

Voz 0464 11:04 estos sistemas qué porcentaje con qué grado de éxito tienen

Voz 10 11:09 bueno pues sí mismo no asista más todavía inteligentes necesitan siempre que haya un humano que los utiliza como herramienta de complemento para que con la experiencia ser pueda detectar el plagio eso sí cuando los porcentaje de plazo de plagios son son altos superan el cincuenta por ciento pues ya supone un indicio significativo de que puede haber ahí aprovechamiento de los trabajos de otras personas de la misma manera cuando el porcentaje de coincidencias pequeño bajar el cinco por ciento digo esta cifra como podría dar cualquier otra cuando porcentaje porcentaje sea muy bajo pues eso suele sugerir que no que no hay plazo pero qué ocurre que los plagiados a su vez también utilizan herramienta muy sofisticadas se ha oído hablar de empresas o grupos que bueno pueden proporcionar trabajos que superan los detectores de plagio porque porque lo que hacen es reordenar las palabras es decir aprovechan de fuerzas de otras personas pero empiezan a introducir técnicas de inteligencia artificial engañar a los detectores de coincidencia por lo tanto pues también el que no haya plagio o no haya un porcentaje de de coincidencias muy grande tampoco es digamos definitivo

Voz 0464 12:17 madre mía esto es como como es muy complicado como dice el dicho popular quién hizo la ley hizo hizo la trampa siempre queda bueno confiar no en la buena voluntad de la mayoría a estudiantes la mayoría de personas que cursan estos cursos estos másteres que sí que son trabajos originales que han dedicado muchas muchas horas

Voz 10 12:39 lo que sí le puedo decir es que por ejemplo nuestro profesorado nosotros somos una universidad de tamaño medio grande nuestro profesor profesorado lo considera muy útil además de utilizarlo desde hace ya cuatro cursos académicos lo vamos intentando poco refinar indemnizar el sistema ahí hemos hecho algunas encuestas para ver cómo funcionaba en ese sentido nuestros profesores ante la pregunta de si lo consideran útil muy útil poco útil lo nada útil pues el ochenta y cinco por ciento de ellos lo consideran útil o muy útil con lo cual quiere decir que es una herramienta pero rehén por muy adecuada para estar detección es

Voz 0464 13:10 desde luego Crescencio Bravo Secretario General de la Universidad de Castilla La Mancha ha gracias por habernos acompañado en esta Ventana

Voz 2 13:15 gracias a ustedes un saludo

Voz 11 13:26 el corren nuevos tiempos vamos a escucharlos

Voz 12 13:34 cadena SER y noventa y dos punto nueve

Voz 0464 15:30 siete XXXV nos metemos de lleno en ambiente festivo y es que mañana comienza en Cuenca las ferias de San Mateo en Cuenca Aurora Duque buenas tardes

Voz 0809 15:39 buenas tardes Dani comienzan las fiestas más emblemáticas de Cuenca mañana con el desfile de peñas y el pregón que este año corre a cargo de Juan Carlos Aguilar es el director de la Banda de Música de Cuenca Se podría decir que el pregoneros casi lo más novedoso de estas fiestas porque lo demás hay pocas novedades sólo unas fiestas muy arraigadas muy tradicionales todos los días por la tarde a las cinco hay pasodobles para bailarlo si después resulta las vaquillas tomadas para los que no sepan todavía lo que es Se corren atadas con una maroma dos barberos que velan por tirar del animal para evitar cogidas fuertes ahora sí te puedo decir que casi todos los conquenses cuentan algunos que Labaka embiste tras las vaquillas el aumento de cenar y bailar hasta que el cuerpo aguante las verbenas de la Plaza Mayor en la parte solemne de la fiesta destacar el traslado del pendón del rey Alfonso VIII desde la catedral al Ayuntamiento de nuevo desde el consistorio hasta la catedral con el que cada año se rememora la reconquista de la ciudad de Cuenca a cargo de las tropas del Rey Alfonso VIII lo que hace hasta fiestas tan especiales es el lugar se celebran en el casco antiguo en las bellas calles de la parte alta de la ciudad en la Plaza Mayor que es el centro de la fiesta también son muy especiales por las peñas que se preparan todo el año para que estos cuatro días sean los mejores son también muy especiales por el buen ambiente de todo el mundo invita a todo el mundo celebra

Voz 2 17:01 son sólo cuatro días pero Sarita seguro que sí

Voz 0809 17:04 el cuerpo ese ritmo tampoco aguantaría muy famosas así que ya sabéis empiezan mañana estáis todos invitados

Voz 0464 17:10 sí señor gracias Aurora en muy buena feria bueno buena Feria que comienza y otras que terminan como la de Guadalajara que lo hacía ayer o la de Albacete que lo va a hacer esta medianoche cuando era alcalde Manuel Serrano cierre la puerta de hierros antes vamos a tener fútbol a partir de las ocho en Albacete recibe en el Carlos Belmonte al Cádiz en partido correspondiente a la quinta jornada en Segunda di misión Radio Albacete Juanma Sevilla buenas tardes hola Dani

Voz 18 17:32 buenas tardes por dentro de unos minutos a las ocho empezará a rodar el balón en el Carlos Belmonte en el último día de la Feria de Albacete hizo el cuadro manchego que sigue invicto en la Liga quiere cosechar un triunfo ante su afición para seguir ocupando la zona alta de la clasificación los Miguel Ramis va a volver a confiar en sus jugadores habituales tras quedar eliminado en la Copa del Rey y la principal duda en el once inicial Se encuentra en saberse Acuña será titular o el francés vela tiene su oportunidad el Cádiz que llega Albacete con muchas bajas ICO una racha de tres jornadas sin ganar si el Albacete ganar esta tarde sumará once puntos puede dormir incluso en puestos de ascenso directo empatado con la Unión Deportiva Las Palmas el nada el partido a las ocho de la tarde en el Carlos Belmonte

Voz 0464 18:13 gracias Juan y un apunte más de deportes porque el alcarreño Dani Molina se ha vuelto a proclamar campeón del mundo de triatlón Ser Guadalajara Quique Pastor buenas tardes

Voz 15 18:22 la Dani así es tu tocayo Dani Molina Martínez lo ha vuelto a conseguir este sábado coincidiendo con el día de su cumpleaños volvía a proclamarse campeón del mundo de para triatlón la cita tuvo lugar en Cos en

Voz 0464 18:35 Australia desde donde está volviendo en esto no

Voz 15 18:37 vientos el que un día antes de marchar para las antípodas ofrecía junto al atleta Ana Lozano en el campo el pregón de las Ferias y Fiestas de Guadalajara dos mil dieciocho el para triatleta número uno del ranking mundial conseguida de esta forma por segundo año consecutivo la triple corona es que ya se había proclamado campeón de Europa y campeón de España lo mismo que en la edición dos mil diecisiete donde también hallan los títulos de campeón del mundo campeón de Europa campeón de España así que Dani Molina Martine puede presumir de ser uno de los pocos deportistas que ha conseguido dos años de manera consecutiva proclamarse campeón del mundo campeón de Europa campeón de España

Voz 1 19:17 un grande Dani Molina gracias que que