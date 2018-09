Hora 25 Córdoba (03/09/2018)

Voz 0919 00:00 lo que van a jugar a Almería Málaga mucho tiempo equipos de Primera División a diez minutos para el inicio hay ambiente cómo está eso Rafa Góngora buenas tardes

Voz 1 00:09 hola Gallego lo hembrita por la primera victoria de la temporada el Málaga a Milán ganar forzar pleno en esta primera jornada de Liga ser nuevo Gallego líder en Segunda División ahí la verdad buen ambiente muy buen ambiente ambiente de gala hoy en el Mediterráneo como una muy buena representación de la afición malaguista nueve de la noche hospital madrileño Pizarro Gómez bonito

Voz 0919 00:30 nacional este fin de semana ha salvado su primer match ball José Mourinho como entrenador del Manchester United que había muchas ganas de que pendía otro partido para que pasado ganó el Manchester United Mourinho por ahora sigue repasamos lo más interesante con un alemán con la Bruno buenas tardes hola

Voz 0301 00:47 bueno pues si va a estar dos semanas al menos tranquilo José Mourinho con esos dos goles de Lukaku el Manchester United suma su segunda victoria esta temporada además también en Inglaterra tenemos un técnico español va haciéndolo realmente bien es Javi Gracia con lo que por tiene al equipo colíder junto con Chelsea y Liverpool en lo más alto de la clasificación con pleno doce puntos sobre doce posibles en Italia cristiano sigue ganando con la Juventus pero sigue sin gol doscientos setenta minutos todavía sin ver puerta no jugó mal ni mucho menos pero sí que es verdad que en el segundo tiempo el empezó a haber ya algo desesperado con el hecho de no amargar el eh pues otro día en la oficina marcó Cavani marcó Neymar volvió a marcar un golazo

Voz 0919 01:27 que eso sí fue expulsado pero bueno el país entero en silla líder destacado en Francia bueno sobre la ausencia del gol en Cristiano Ronaldo es noticia un titular de la prensa deportiva italiana que ha cambiado el CR7 por CR cinco y medio aprobado justito hasta que Márquez vamos con el tenis que está en marcha el Open de los Estados Unidos ayer ganó Rafa Nadal su partido Illa mañana se va a enfrentar al francés Dominic Thiem cómo está Rafa pero sobre todo como Estado y Carla Suárez que juega ante Sara Pogba por meterse en cuartos de final Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 2 02:04 si es bueno pues estamos esperando que va a ser el turno siete de la noche por lo tanto una de la madrugada hora española y no es que lo mejor momento pero es superior a Carla eh pues lo desean potenciar en juego quizás lo pero potencia así que un partido muy muy difícil decir que están jugando yo creo que en este momento ya seis tres tiene que jugar Federer después de un partido fácil que vayan así que para Nadal con con quién segundo turno de noche a casi que es muy importante porque se lo gana se mete en semillas de ver que defiende el número uno del mundo que se queda con él igual lo que ya puede optar a todo por lo tanto María te diría que es más bien además inmunidad tendría dos días de descanso volvía lo jugaría hasta el viernes lo cual también es importante así que esperemos que todo vaya sobre ruedas que tengamos a catalán

Voz 3 03:04 no voy a Sara poda lluvia

Voz 2 03:07 la dándome ahora aquí por cierto que hoy

Voz 0919 03:09 el capitán del equipo español de Copa Davis Sergi Bruguera ha dado la lista de jugadores para esa eliminatoria que tenemos que jugar con Francia va a Rafa Nadal Pablo Carreño bautista Feliciano y Granollers contar con Nadal dice Bruguera que es un lujazo contaré con rajar verdad

Voz 4 03:26 para cualquier capitán para volveré país sería un lujo sería increíble un sueño tenemos la suerte de que de que es nuestro no podemos contar con él siempre que que puede jugar así que yo no va más encanta no con con Rafa

Voz 0919 03:41 normal baloncesto Sergio Scariolo ha dado la lista de convocados de la selección española de baloncesto tenemos dos partidos próximamente de clasificación para el Mundial pero en estas ventanas de la FIBA sigue sin haber jugadores de la NBA Miguel oreja buenas

Voz 5 03:55 qué tal Gallego si las listas un tanto descafeinada ahí no hay ninguno de la NBA como dices tampoco a más de un jugador del Madrid ni más de uno del Barça tampoco han del Estudiantes porque tiene que jugar en Europa al que si vuelves el Chacho Sergio Rodríguez el del CSKA entre otros gallego son discutir jugador que se concentra el día diez en Guadalajara que jugarán ante Ucrania en Kiev el catorce y ante Letonia en Madrid el diecisiete escuchamos a Scariolo en relación a la convocatoria dice que se trata de situaciones que es mejor

Voz 0298 04:21 no forzar

Voz 6 04:22 no te puedo decir que me sale mal por los NBA ahí no me sabe mal por los demás decir que a mí me me sabría muy bien que estuviesen siempre todos pero a la vez la línea que que hemos tenido

Voz 0919 04:34 no es lo que hay nos hemos acostumbrado y además hemos ganado todos los partidos sin ellos ciclismo día de descanso en la vuelta en la previa a que comience esta semana que se dice en la ronda española Borja Cuadrado buenas

Voz 0298 04:46 qué tal Gallego buenas tardes desde Salamanca bueno pues es jornada de descanso marcada por las declaraciones de Eusebio Unzué el mánager del Movistar esta mañana en las que ha dejado en una situación muy complicada las posibilidades de Mikel Landa de correr el próximo Mundial de Innsbruck y que se celebrará el treinta de septiembre por lo demás rueda de prensa de los equipos hemos hablado con Alejandro Valverde que es segundo a un segundo del líder del australiano Simon Yates esto decía sobre su rendimiento en esta Vuelta

Voz 7 05:11 la está claro que la digo dos victorias de etapa llevamos media vuelta segundo en la general me encuentro bien bueno claro que siempre pienso en el Mundial pero yo creo que por un poco más de desgaste que aquí no no creo que lo vaya a posar

Voz 0298 05:30 una vuelta a vuelta que retoma mañana la competición décima etapa Salamanca Bermillo de Sayago en la provincia de Zamora ciento setenta y siete kilómetros posiblemente haya esprín

Voz 0919 05:40 gracias Borja en Fórmula uno después de la exhibición de Hamilton en el Gran Premio de Italia de Fórmula uno dejando no voy a decir en ridículo pero muy atrás a los Ferrari la noticia de hoy es que Carlos Sainz ya tiene compañero para el año que viene en Mclaren Manu Franco quién es buena

Voz 1385 05:58 hola muy buenas tardes pues es Landa Norris el trato que era reserva en Mclaren chaval de apenas diecinueve años que este año es segundo en GP2 y que tiene un potencial tremendo que al que muchos comparan con Luis Hamilton Ángel Luis Hamilton del año dos mil siete qué le topó con Fernando Alonso Si bueno pues dicen que carritos han tampoco lo va a tener muy fácil piloto británico es una gran joya de la corona

Voz 8 06:23 es decir que todos esperan después de cómo adjudiquen sitio una carrera extraordinaria

Voz 1385 06:27 sí yo explica ya con treinta puntos de ventaja por otra parte déjame contarte que el miércoles fíjate que que Fernando Alonso va a tener su primer entrenamiento en la Indy indicar en Estados Unidos de FP en teoría dice él depende su futuro aunque todos sabemos que es lo que aseguró que el año pasado que viene esté en Estados Unidos corriendo

esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con

Voz 9 06:52 Rosa Rosalía y canta

Voz 10 07:06 con esta barcelonesa de veintiséis años que

Voz 11 07:09 está conquistando el mundo con su fusión

nosotros volvemos mañana un saludo de Gallego gracias por escucharnos

