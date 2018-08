SER Deportivos Córdoba Viernes (17/08/2018)

Voz 1 00:00 en hacer en Landaburu

Voz 1 00:21 hola qué tal muy buenas y me vayas a todos a la sin variar el deporte que además tenía ya de que fuese

Voz 0871 00:26 viernes de previa de partido e ya la pelotita va a empezar a rodar evidentemente sigue existiendo ese ruido que hemos tenido con el que hemos convivido durante todo el verano pero mañana hay competición mañana empieza lo bueno mañana a diez de la noche llega el Numancia al estadio Arcángel Il conjuntos ya no se va a encontrar a once tíos por delante que van a intentar en la medida de lo posible quedarse con los pudo es el estadio de Arcángel esa es la premisa que ha instaurado el entrenador José Ramón Sandoval que sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo en estado puro no José Ramón Sandoval con esa eh con ese positivismo con esa bueno pues ese carácter ganador que que intenta imprimir a los jugadores también le imprime el hoy lo ha puesto en la sala de prensa del estadio de la Arcángel convenciendo no sinceramente hacía tiempo eh que yo no estaba una rueda de prensa en la que alguien me convencía no de que se estaban haciendo las cosas bien a dejarlo Jelil irá todo no por por conseguir esa esa victoria porque la última la verdad que me dejaron un sabor de boca es cierto con cierto resquemor no no a Jesús León el otro día en la presentación de las camisetas convencido no no lo vi con un mensaje claro y directo tampoco ha ayer a Rafa ver que no mostrarme esa preocupación porque no sabía ni qué jugador era lo que se podía inscribir bueno pues eh

Voz 5 01:41 hoy José Ramón Sandoval ha quitado no toda la coraza

Voz 0871 01:47 ya habla abiertamente de los problemas que hay de que la situación es difícil de que muy complicado pero que los que están semana a dejar el alma lamentablemente los que están no sólo nieve dura manipulable que por cierto ayer decíamos que para el sí que estaba inscrita bueno pues no Pável no está inscrito aunque sí en convocatoria pero finalmente no está inscrito el club se pensaba que aportando una documentación iba a pasar por el aro pero no ha dicho la Liga que no que de momento no así que Pável todavía no está escrito que eso no quiere decir que las próxima ahora en los próximos minutos pues de lo que pueda ser de hecho va en convocatoria por eso mismo tanto Edu Ramos como como Pavel están convocados para para mañana para el encuentro puesto que no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas horas si la Liga va a dar y lo que cómo lo dio ayer por van van y como lo ha dado también por Bio Bac es un jugador que bueno pues que no tenía aquí puesta en el equipo de la AFI que finalmente va a recalar en la entidad blanquiverde que por cierto ha sido presentado hoy que llega ilusionado que ya con Ghana y que bueno pues que sabe que de momento no hay nadie que el Etosa porque es el único nueve con el que parte del conjunto blanquiverde pero él viene con ganas de revertir digamos la imagen el fútbol y los minutos que dio la última vez que aquí por el estadio del Arcángel vistiendo la elástica blanquiverde en el día de hoy como digo vamos a escuchar a José Ramón Sandoval acercaron poquito posturas sobre el encuentro sobre el debut liguero de mañana también de nos vamos a ir hasta Soria para conocer la última hora del conjunto de Aritz López de Garay tendrán nuestro espacio de tertulia hoy nos van a acompañar que van a venir aquí por el estudio que les estamos esperando Tanto Fernando Sánchez como el ex presidente del Paco Paco Rojas y hablaremos y escucharemos en este caso a Pío Bakari y hablaremos de atletismo porque Manuel Garnica va a poner rumbo a Berlín para ver si puede traer un metal de allí con una liebre joven el futuro del atletismo decorado como es Juan Grondona vamos a hablar con el con con Manuel cárnicas son las tres Si veinticuatro siete de la tarde hacemos un alto en el camino nos metemos en faena

Voz 0871 04:26 el carácter eh que siempre no eh yo sinceramente no lo conocido de otra manera no con esa sonrisa siempre la cara sacando lo positivo de todo pero sin obviar no la realidad no que es una situación difícil complica la hablado con total naturalidad de los problemas que hay bueno pues en la sede la situación en la que llegó hoy como son con toda la plantilla Él ha hablado sin problema de ningún tipo de hecho vamos a escucharlo rápidamente porque habla principalmente o principal de no previamente antes de meterse en faena sobre arengando sobre la realidad que ha acontecido al club este verano como se ha encontrado de la a la plantilla este José Ramos

Voz 7 05:02 vale nos vamos a engañar todos sabemos cómo ha sido una circunstancia la pretemporada pero hoy lo hemos hablado sea pasado vamos a vivir el presente vamos a a tirar para delante Si algo he aprendido una lección de este vestuario una más que me están dando todos los días es la capacidad que han tenido de asimilar todo el proceso que han tenido no y en esta pretemporada yo creo que que este equipo va a ilusionar mucho esta afición me han demostrado que que son personas muy maduras tanto los jóvenes como los que no son tan jóvenes están muy ilusionados porque ruede el balón en el aspecto de entrega desde que yo estoy aquí es una cosa de locos como como han entrenado a una intensidad hay un grado de implicación brutal por eso yo dije me presentación que yo voy agarra la mano yo creo que se han agarrado hay ellos saben que son los responsables de todo esto yo ellos toman a pensar si somos doce somos quince somos de veinte somos veintidós ellos sabes que tiene detrás veintidós mil personas que van a llenar el campo seguro quince mil ahora mismo abonados Ike vamos a intentar que el resto de quince bien adelante vengan todos los domingos con una ilusión de que ellos van a competir a partir de ahí eh resultado luego nos va a ir poniendo en nuestro sitio pero vamos a partir con la misma base que todos los equipos no más ser victimistas todo lo contrario son un equipo de la liga profesional de la Liga de Fútbol Profesional y tenemos que salir así como tal competir

Voz 0871 06:47 a morder a salir del Córdoba mañana a partir de las diez de la noche en el estadio de El Arcángel en ese debut liguero incertidumbre El

Voz 5 06:57 que todos tememos no por cómo va a hacer el año cómo

Voz 0871 07:01 la salir el equipo que piezas olas que va a emplear en ese primer once titular José Ramón Sandoval preguntaba Él que como bueno pues B S de Debussy incertidumbre como como lo lo lo ve

Voz 7 07:14 el síntoma de adaptación de mis jugadores ha sido brutal y como el núcleo de lo tenemos del año pasado tenemos una base que otros equipos a lo mejor no la tienen tanto Nos conocemos hace muy poquito incertidumbre pues sí pues pues ver las fichas que teníamos para para llegar ayer mismo estábamos analizando jugadores por puestos que podían entrenar del filial para completar pero como es un proceso que no depende de nosotros el gran trabajo que están haciendo desde la secretaría técnica como director general como el presi es brutal está intentando llegar a esta final hizo ayer demostraron que lo que era no fue sí por eso no vamos a dejar de luchar por lo que hoy es no que mañana sea así creo que yo lo único que tiene me tengo que preocupar es de dar tranquilidad Mis jugadores de sobre todas dan los protagonismo porque creo que podemos subestimar muy mucho el talento de alguno de los que estamos ahí que yo creo que que este año por por la crisis que estamos teniendo puede ser que el fluyan en otros en otras posiciones o con los increíbles en ellos yo creo al cien por cien en todo lo que tengo ahí lo que venga bienvenido sea pero si no vamos a tirar para adelante con lo que tenemos Si no vamos a a poder ninguna excusa ninguna justificación de que si la Liga que sino que lo que sí que quiero dejar claro es una cosa no sólo estará ahora con la Liga estamos en el camino correcto vale

Voz 8 08:43 desde el club están dando los pasos correctos gracias a eso lo que antes era no ahora sí ese es el camino que tenemos que seguir esto es una Liga que está totalmente comandada por unas reglas nos tenemos que adaptar a ellas si antes no lo hemos hecho ahora tenemos que ajustar a lo que tenemos que hacer

Voz 7 09:06 que la Liga facilitarle toda la documentación todo lo que podamos poner encima para que nos permitan más inscripciones y como la buena voluntad se premia creo que es así el paso que ha hecho el club desde Jesús León hasta Alfredo amado como como Rafa Verges y nosotros lo que tenemos que es estar preparados para cuando no digan si Puma este le vemos y ese trabajo no va a faltar por eso yo creo que los jugadores ahora mismo están más tranquilos que antes

Voz 0871 09:37 pues así el técnico tranquilidad en la plantilla y en el vestuario del conjunto blanquiverde el Numancia el rival el que llega mañana como lo ve el técnico

Voz 7 09:48 lo que pasa que bueno esto yo creo que partimos todos de una base todos los equipos que las pretemporadas están para para eso para coger tono físico para intentar crear automatismos que se tiene nosotros tenemos una base que el año pasado ya la tendríamos eh físicamente al equipo los últimos noventa minutos que hicimos a tiempo completo fue el ya del Marbella el día de del Málaga fue un tés que cuantifica vamos toda la carga de trabajo que hicimos a través de de nuestro GPS a través de de Nuestro datos que que analizamos nosotros vemos el equipo totalmente preparado para competir no creo que ningún equipo está muy por encima como nosotros no en primera división puede ser que algunos equipos están un poquito mal porque preparan previas a a Champions partidos como el otro día la Supercopa pero nosotros tenemos la suerte de que todos los equipos hemos empezado al mismo nivel con dobles sesiones y ahora hoy en día es coger un poquito ritmo en estos dos primeros partidos de competición de partido que eso es lo que realmente al jugador le prepara Easy creo que el equipo físicamente ahora mismo estar en el momento idóneo para poder competir

Voz 1 10:57 pero es el momento idóneo para poder competir mañana

Voz 0871 11:00 partir de las diez de la noche y al principio del programa os decía que ayer hablábamos de que para ver si podía estar uno si podía no estaba inscrito eh pero no Pavel no está escrito ni Edu Ramos tampoco van Vox y que les permitió ayer la prensa escribir al Córdoba Club de Fútbol la llegada de Pío Bakari también tiene ya la inscripción por parte de la liga profesional pero estamos a la espera Beltrán es el tránsfer llega la próxima hora podrá ser alineado mañana sino mañana no podrá volver a debutar a Red debutar no en el estadio del arcángel con la con la elástica blanquiverde Sandoval también ha hablado de eso de Ramos

Voz 7 11:38 sí de Pável de

Voz 0871 11:40 hasta el momento no poder escribirlo

Voz 7 11:42 el tema de Edu Ramos y Pável estamos con lo de que no queremos cambiarlo así nosotros creemos que sí entonces ahora tengo aquí de la mano con los laica para presentar otras cosillas Iker dinamita son los dos jugadores caer ahora exacto no puede ser que dentro ahora así por eso no podemos están todos citados para el sábado para mañana por qué porque puede cambiar si él no pues habrá que esperar a la semana que viene eh pero son los dos jugadores que que practicamente bueno algo sólo saben que van Boadilla así o que si pues a sólo dos Luis Muñoz han sido que sí entonces de pie Bakari estamos contra el tema de que sí pero el tema del trance si llega tiempo entrará también para el sábado pero es cuestión ya de que todo eso está dado el visto bueno entonces ahora estamos pendiente de del otro pero lo mismo he dicho lo que no puede ser que sí sí nosotros cumplimos con lo que nos piden puede ser que si íbamos a luchar por ello pues nosotros creemos que nos lo merecemos Nos

Voz 0871 12:45 vamos a defenderlo hasta el final evidentemente hay que pelear lo hoy estoy convencido de que ese casi una casi va va para ir cerrando Sandoval pues ante todo esto el análisis ha de la situación de cómo ha estado lo tiene claro mañana su equipo va a ir a por los tres puntos

Voz 7 13:06 pensaba que iba por los tres puntos con muchas actitudes que tenemos que tener con mucha ganas de decir que los que estamos aquí somos válidos que nadie tenga duda de nosotros que no sube estimen nadie a ningún jugador ni a nadie el cuerpo técnico vamos a ser los que no vamos a dejar el alma por el Córdoba eso Quique expresan en el campo el resultado a mí no me va a engañar ni Si gano ni si pierdo lo tengo muy claro por qué esto es cuestión de mucho tiempo Si el año pasado dieciséis partidos fuimos capaces de revertir la situación yo creo que en cuarenta y dos tenemos mucho margen de error y lo que sí que pedir es un poquito de paciencia que estuvieron con mi gente que los que se han quedado aquí se han quedado porque han querido que se han quedado en el Córdoba la ciudad no es sancionado por otras cosas porque si fuera por lo económico muchas ofertas los hubiesen mareados hubiesen ido de aquí yo creo que eso es lo que hay que valora hoy en día entonces como no tengo ninguna duda de mi afición porque hasta el día de hoy lo único lo de podemos dar es agradecimiento que sin un solo fichaje había quince mil socio pues a partir de ahí es agarrarnos toda la mano y ya soportar los apretones que no van a dar las alegrías que vamos a conseguir que yo creo que van a ser muchas yo lo dije Mi primera presentación y luego a repetir sin nadie nos ponemos palos en las ruedas entre hoy todos vosotros nuestra afición y el este equipo vamos hacia una tema nada más que digna íbamos a dar otra lección de vida a otra gente que yernos dan por muertos ya antes de salir otra vez vale

Voz 0871 14:41 pues que nadie nos dé por muertos que no se va a encargar de insuflar lo que le hace falta el equipo que hay ilusión ganas ante la situación vivida durante la pretemporada una pretemporada que mañana a las diez de la noche Puno pone punto final porque ya comienza lo bueno comienza la Liga comienza la competición vamos a hacer una hora camino voy a acomodando por aquí a Paco y a Fernando que abrimos nuestro espacio de tertulia

Voz 9 15:05 vuelve el evento deportivo del año tras el éxito de la primera edición vuelve el PAL vital Pozzato Astray lo gringo veintiocho de octubre se refuerza reposada las distancias seis recorridos para todos son Cibeles Walking Nordin popular trae estén trae inscribe en pasadas para ahí punto com organiza Ayuntamiento de Posadas y Club Deportivo Mittal Sport Green patrocina Diputación de Córdoba colabora parque joyero carrera a beneficio de Proyecto Hombre

Voz 10 15:33 no

Voz 1 15:38 bueno pues como decíamos anteriormente abrimos nuestro espacio de tertulia tengo que agradecer la presencia de Radio Córdoba de Fernando Sánchez Fernando qué tal muy buenas tardes y también Paco Rojas Paco verdad alguien me ves lo bueno pues

Voz 0871 15:53 es lo que queríamos no ya ha empezado la Liga empieza ya mañana bueno hoy empieza la Liga pero nosotros la empezamos mañana un verano convulso Un verano con muchos tira y afloja que sentirte mi antes del comienzo liguero

Voz 11 16:07 bueno lógicamente preocupación e ilusión preocupación porque a han ocultado todo lo que ha ocurrido lo que va a ocurrir aquí en agosto que todavía pues tanto el coro a como hamacas sabes que lo últimos cuarenta y ocho horas será el frenesí de todos los años con los fichajes ilusión porque el equipo tiene un setenta ochenta por ciento el año pasado tiene entrenador que lo conocen perfectamente que lo ilusiona que motiva ir a poquito que se hagan una cosita pues yo creo que por lo menos el primer partido podemos ser salí a a salir adelante ya tenemos siete días que lo ya ya veremos qué pasa para el segundo que más complica pero bueno mi preocupa preocupación

Voz 0871 16:53 Fernando para ti tú cómo lo ves

Voz 12 17:03 sí

Voz 0871 17:32 bueno vamos a ver cómo cómo se da de momento Sandoval mañana todos convocados todos los jugadores convocados para el partido estamos a la espera de que les pueda llegar el tránsfer apio Bakari también a la espera de que la Liga de ley Le del ok a Edu Ramos y a Pável que de momento no puede jugar el portero la verdad que es tú yo vi venir de de incógnitas no que no dejan todo un poco todo en el aire no

Voz 11 17:55 sí pero son ellas que ya termino intento entender pero ya me sobrepasa no porque si tú no puedes porque por ejemplo salvo que no se expresara bien Verge con el tema de Luis Muñoz yo entiendo que Luis Muñoz a eso que que se quieren traer similares como Quezada de Real Madrid

Voz 13 18:18 vendrían con ficha de de pero autorizaría la Liga pero con ficha del B pero dice que no que que que sea con ficha del primer equipo entrase como esos y otros no hombre aplicación puede tampoco en la diferencia de de ficha no que con un ese no ustedes sobrepase y el otro sitio sobrepasa

Voz 11 18:37 no sé la verdad que que toda bastante bueno de todo porque todo hay que lo lo del límite salarial no lo entiende así

Voz 13 18:44 es un club que va a ingresar mínimo día millonada euro solamente se puede gastar tres millones y medio aunque les su mes aunque les su mes de un millón y pico de déficit el año anterior los otros cuatro cinco millones en que se haga en qué se gasta el club

Voz 14 19:01 no no tiene omitir el a digamos de

Voz 0871 19:04 de toda esa esa problemática Fernando pese a todo ello y tenemos no es garantía de un once digamos que por lo menos si podemos hay también meter en este caso Bakari porque leyendo el tránsfer Kennedy

Voz 14 19:17 como la zona en la que a lo mejor está un poquito más en aguas porque no tenemos un delantero un nueve puro Donato bueno once garantía ahí no

Voz 0871 19:24 es la base del año pasado estado día los y las bases

Voz 15 19:26 eh todavía la máxima preocupación evidentemente de la portería eh Pavel era nuestro seguro ya es lo que más me preocupa la figura Edu Ramos pues evidentemente también porque ha sido fundamental pero creo que que bueno que para salir del paso se puede se puede cubrir Easyjet ya pues espió Bakari consigue el poder debutar y siendo hoy super

Voz 0871 19:52 primer entrenamiento pero pueblo que ya eh

Voz 15 19:55 todo lo que he podido escuchar a más de uno viene un eh en un buen estado de fue

Voz 0871 20:00 el Maicon gana y eso es lo que se necesite no evidentemente Paco es la demostraban no por todas las ganas que ha teñido de de venir Vélez ha dejado caer por aquí muchas veces lo hemos visto en partido del año pasado en la que el corazón estaba jugando no he ahí esa salvación Él estaba aquí decir que cariño al equipo al ciudad le tiene no evidentemente

Voz 13 20:16 hombre yo lo que me preocupa sobre todo que el portero suplente porque en la Bin también ha sancionado y Alberto yo no sé si lo pueden Si ya lo puede inscribir en el B para para tratar es suplente que puede empatan suplente luego hay otra cosa que siempre lógicamente nos preocupa lo nuestro pero analizando al Numancia tiene la baja de demorar la baja de mejor futbolista que tenía con diferencia Íñigo Íñigo para que fueron Osasuna los dos porteros que uno portero con diferencias que habían seguidoras los dos portero iba a a Ripa que a otros jugaba hacer tándem impactada Yoma que yo ahora mismo no recuerda Medina que también de algo veterano no saca yo también vienen con mucho problemas no di más esta jornada para mucho equipos están como Córdoba que no pueden inscribir todos los todo lo que quisiera que no puedo escribir

Voz 0871 21:17 sí que bueno pues que las piezas está también ensalzando es decir yo recuerdo a un Numancia cuando empezó la pretemporada que lo veíamos que alegaba la al Alavés creo que fue al que le ganó la primera edición pero después también ha perdido

Voz 13 21:31 pero que ese partido un ovillo en la tele o sea que pone Castilla Cesar que el primer tiempo con tres Castilla fue el equipo titular que ya sé que no tiene importancia por eso lo que tu dices ni me ni me da miedo el cinco balada Dani de que haya perdido con la cartilla luego el fútbol en la liga otro mundo ellos

Voz 0871 21:50 lo que está claro el Fernando yo estoy con lo que ha dicho esta mañana también en Sandoval que quedan cuarenta y dos jornadas y no vamos a arrancar la embestida creo que vengo mañana el estadio la arcángeles ni para bien y para mal no no

Voz 15 22:00 ocho eh esto es muy largo oí todavía creo que hay piensa que tiene que venir aquí nadaba muerte con equipos y nos queda no queda otra ahí de la mano de Sandoval que creo que es un motivador nato que tiene la plantilla enchufa que van a sacar esto cómo sacar espero que que sea para bien y que la

Voz 0871 22:22 las aguas vuelvan a su cauce en cuanto

Voz 15 22:25 no empiece ya a rodar la pelotita pues nos preocupa más de esto y dejemos las cosas extradeportiva madre la Losada

Voz 0871 22:32 estoy en este caso el contacto con el aficionado creí que la afición va a apremiar digamos el esfuerzo que han hecho muchos jugadores de la plantilla tipo van BOC que hay que recordar que llegó en enero no tuvo ficha y que hasta hoy no ha tenido ficha levantaba la bosnia ni ha hecho ruido Edu Ramos que sigue ahí esperando hasta última hora cree que la gente va a premiar la actitud de los jugadores de de querer a apoyar en este caso al Córdoba

Voz 15 22:57 hombre en una masa social tan grande de quince mil personas evidentemente hay de todo pero lo que se lee y lo que se palpa pues evidentemente de reconocimiento a ese a ese tipo de jugador Si mañana puede jugar Edu Ramos evidentemente preveo que el agua así un va a ser impresionante porque no todo no todo la jugador le han tenido la misma pasión ya que ha podido tener Edú Agustí acogió a las primeras de cambio por ejemplo eh van pues ya demostró ser un profesional como la copa de un pino que vino en enero Caixa ha estado entrenando como el que más y ahí está ya inscrito y esperando a dar lo mejor de de lo que tenga en su repertorio yo creo que evidentemente la afición se volcará con con estos jugadores

Voz 0871 23:46 pago algo más para ese debut liguero de mañana pues nada que

Voz 13 23:50 eh que haya suerte porque sin suerte no sé que no como había dicho antes no pasamos así que que que como ido ya a alguien que el partido de la final porque entonces no nos llegamos a enero que y que esa que capo llamo aunque eso no hace falta ni decirlo porque la gente va a estar en de verdad con día que porque yo tengo mucho ha llegado no que que no van a poder porque están fuera el día que quiero a quince mi no va más bonito alcalaíno van están y muchísimas ganas e Ike bueno se puede neutralizar un poco con el precio que que sea puesto para aficionados que no que que que no pudieran y en el caso hubiese sido otra no me lo que para estado a primer partido la decisión aunque haya sido criticada por parámetros dedicadas a casa es comprensivo un poco también en saque columnas esas cosas hacer daño como para hacer daño y que tampoco hay que darle más importancia creo que haga la parte positiva eso que son dos para dos partidos en los que te repito que yo conozco a bastante gente que no va a ir porque no están en todo se pues se puede nuestra un poquito con a esta persona que a cinco a euro pues sí puedan ya full pueden presenciar el partido Paco muchísimas gracias

Voz 16 25:06 y enormemente no provenía cedió hasta los estudios de Córdoba disfrutemos mañana seis suerte vale muchas gracias un abrazo y faenando igualmente muchísimas gracias gracias dispuesto a venir

Voz 0871 25:17 dos días consecutivos galleguista de visita Joy ya pasamos por aquí también por el micrófono darte las gracias y ojalá que vaya contento y respiremos podemos ver todo un poquito más más más ilusionante no encontró puntito en el casi seguro que si un abrazo grande

Voz 4 25:53 pues

Voz 1 25:54 no vamos a ir hasta Soria porque está esperando nuestro compañero José Carlos de radio Soria José Carlos qué tal muy buenas bueno pues que no puedes contar de este Numancia aquí empiezo una

Voz 0871 26:05 pretemporada que asustaba ganando a rivales de Primera División y que bueno después tuvo alguna derrotista como ha configurado Aritz López Garai este equipo

Voz 18 26:15 la incógnita de qué puede dar de sí este equipo que viene recordemos el año pasado en no al final del frío un ascenso rayos tantísimo Real Valladolid que prácticamente menores los hitos con a tres un entrenador nuevo diez caras nuevas en la plantilla con esos resultados que decías ganó muy bien a ganó muy bien al Alavés pero luego con equipos de segunda vez empató contra Burgos ejerció contra logro es irreal Madrid Castilla los resultados uno de menos decía López Garai de lo importante es la mar sólo el terreno de juego lo que se ha ensayado durante este verano es que con entrenador nuevo después de tres años de Yagoba Arrasate al frente del equipo rojillo hay novedades en cuanto al planteamiento quiere tener la pelota el técnico vasco del Numancia va a jugar con dos extremos abiertos tres hombres en el centro del campo tener la pelota para hacer daño al rival ese es el planteamiento sobre el papel como ya sabemos que el fútbol de la teoría a la práctica un buen trecho con ausencias importantes porque de los cuatro laterales que tiene el Numancia tan sólo cuenta uno uno están lesionados Luis Valcarce que se está recuperando de una lesión de rodilla de la que recayó que han pillado pues temporadas Adrián Ripa cayó lesionado muscular mente yo hablamos de dos de sus laterales izquierdos y todavía Espasa una hay terminó la temporada lesionado cayó en Zaragoza en el que yo no se ha recuperado todavía se quiso lo que era que era el lateral derecho presumiblemente será Marc Mateu habitual interior o extremo zurdo quién retrasó su posición a ese carril del tres eh también tiene la baja de Dani Nieto que sonaba de larga duración de hecho Descartes de futbolistas que posiblemente tengan sus horas contadas en el Numancia como algo de Congo Sierra cuenta con uno de los últimos fichajes como el caso de Borja Viguera veterano que sabe lo que es hacer goles en esta categoría pero también tenemos claro que contarlos estará en la portería Markel Carlos Gutiérrez y piense y Mar Mateo Beltrán en defensa de los otros seis puestos es una incógnita porque cuenta con todos los hombres disponibles seguramente en la medular Noguera y Fran Villalba se juegan en otro puesto de campo o Nacho y llevó a se juegan dos plazas en los extremos y una delantera Guillermo Higinio el citado Borja Viguera optan a ser el nueve titular veremos con qué no sorprende López Garai quién ha advertido hoy de que si hará calor en Córdoba mañana por la noche pero que va a hacer calor para otros equipos así que bueno con ese pulpo se entonces lo Manolo para ver a Agüero en Canarias ahora ningún problema

Voz 13 28:27 no la temperatura tampoco estás tan alta como otra como extraña sí que se podrá sí podrá jugar al fútbol Jose

Voz 0871 28:33 Carlo un abrazo muy grande hay mucha suerte a partir de las doce de la noche de mañana

Voz 18 28:37 igualmente

Voz 0871 28:45 bueno pues también en la actualidad pasaba hoy por esa presentación y esto es lo que decía el director deportivo del jugador de cómo ha afectado el fichaje y como él no dudó en venir al Córdoba

Voz 19 28:57 ah bueno buenas tardes gracias por vuestra presencia aquí eh loco que bueno sobran las presentaciones yo creo que veterano el Córdoba tiene ya la enorme fortuna de de poder volver a contar con

Voz 20 29:14 con Federico yo creo que es bueno una situación en la que bueno ya venimos tiempo eh pero por la circunstancia pues no se ha podido avanzar hasta hasta que no hemos obtenido la confirmación de poder hacer y bueno pues Savio ninguna duda del creo que de lo que nos puede aportar era el nivel de todo es una cosa que buscamos que necesitamos y que particularmente a mí y yo creo que el perfil de este de este futbolista Hay el perfil que no puedo dar dentro y fuera del campo yo creo que lo necesitamos es un perfil que que siempre siempre a mí me ha gustado tener en en todas las plantillas entonces a partir de ahí pues bueno hemos llegado a un arreglo sencillo rápido le ha faltado tiempo para para coger allí venir de Barcelona en coche voy a estar aquí un momento para para poder firmar aquí ícono yo creo que estamos encantados todos de que Federico pueda volver a su casa Hay pueda demostrar lo que es el primero el fútbol que tiene dentro después el compromiso y todo lo que no nos va a dar que en este momento realmente nosotros nosotros lo necesitamos

Voz 0871 30:24 bueno pues se ha Verge presentando a Gary y qué es lo que decía Pío Macquarie que en su llegaba estaba contento e ilusionado

Voz 21 30:37 que la cosa estaba pues también me gusta me gustaría volver Él lo sabía me llamó he dicho coloquio para

Voz 0871 30:58 bueno pues eh no dudó ni un momento y ante la posibilidad de que solamente está él de nueve es decir de momento no hay quien le tosa cómo lo ve él

Voz 21 31:09 este pues no sé también se ha precisado la muchísimo mejor donde tuvo hacemos la colada aquí y es que yo sí de dicho muchas peleas ni de ILD el día si no podemos y no he podido votar en paz partidos alguien una circular basa que estoy para eso

Voz 22 31:54 de Barbate

Voz 0871 31:56 la segunda parte y ojalá que la aproveche como todos queremos que les sirva no para seguir creciendo como futbolista para tener al mismo hay la veteranía suya contra Sito Pons con tan sólo diecinueve años y la mezcla de de de juventud veteranía que ojalá que sea explosiva que de provecho resultado goles que es evidentemente lo que todos queremos mañana como veníamos hablando durante todo el programa debut liguero del Córdoba está en el arcángel diez de anoche Córdoba Numancia hace lo vamos a contar todo íntegro a través del mil quinientos setenta y cinco y media ya a través también de la aplicación móvil de Radio Córdoba Cadena Ser en la retransmisión íntegra y a nivel de calle Musel en el noventa y tres puntos cinco con José Antonio Alba eso será mañana y ahora hablamos de atletismo

Voz 22 32:49 por qué Manuel Garnica va ir hasta Berlín para tratar de traerse un codiciado metal de esa disputa de los Juegos y europeos va con una liebre

Voz 0871 33:00 en este caso el joven también diecinueve añitos como es Juan Grondona el futuro del atletismo cordobés y yo quería hablar precisamente con él con Manuel Garnica Manuel qué tal muy buenas

Voz 1610 33:11 hola buenas tardes qué tal mañana puede me imagino que prácticamente todo listo y preparado ya

Voz 0871 33:16 maleta así como el deseo no

Voz 1610 33:19 qué hacer

Voz 23 33:20 pues el mejor de una favela no la verdad es que ya lo de hacer porque te dan a estos días antes del Europeo bueno mañana a ya de Omaña con con mucha ilusión

Voz 1610 33:37 cómo cómo lo afronta o cómo cómo ves es europeo

Voz 23 33:41 creo Manuel pues un poco extraño porque al final Paco Castro que era mi ya habitual usted no hemos tenido que pedir a enviar y correr con con Juan Grondona once años el Europeo y bueno verdad que es lo de entrenamiento han sabido con va bien plena es bueno un poco la base de la que vamos a sea un poco una incógnita hemos competido prácticamente nada

Voz 0871 34:13 una mezcla bonita no veteranía hay una joven promesa no

Voz 1610 34:16 este año Juan Grondona que bueno que tiene tiene toda la pinta que voy a ser un gran atleta para para España no

Voz 23 34:24 esperemos que sí yo soy un gran atleta pasa bueno en un poco tándem digamos un poco circunstancial Pancho tiene que dedicar a luchar por su sueño y a buscar sumó su Marc ahí subjetivo y bueno poco pues aprovechando que él ya había terminado temporada y tal pues

Voz 0871 34:44 me echa una mano además vaya a participar en mil quinientos y cinco mil metros y creo recordar que este invierno juegan en el mil quinientas del campeonato de Andalucía consiguió consiguió el bronce si la memoria no me falla no sea que ya la medida la tiene hay y además bien no

Voz 23 35:01 sí a Juan yo creo que debe ser quitando pues bueno algún Olmedo alguna cosa sida esto ya digamos que son élite élite que aunque esté en poco de vuelta a los andaluces con mejor marca en quinientos de noche a mí

Voz 0871 35:19 ir tú Manuel encuesta en que distancia a la que te ven más más cómodo porque te he visto también un poco por redes sociales que has tenido algún que otro problemilla con el sóleo no tengo entendido

Voz 23 35:28 sí estuve un poco extraño porque fue haciéndose sería ritmo nada pero en el sóleo derecho oí pero bueno la verdad es que el entrenamiento estaba un poco enfocado a cero no acaba de romper pero sin CAI me hemos yo un poco el volumen para intentar versión en el cinco

Voz 1610 35:53 y en qué te ves como un con más opciones de edad la

Voz 0871 35:58 a la sorpresa y traer te bueno pues lo

Voz 1610 36:00 a lo más preciado a de un europeo

Voz 23 36:05 pues aunque me cueste Un poema mentalmente yo creo que en el cinco en cinco mi Si me controlo de salida ahí no un equipo así mantengo la cabeza fría siempre tengo más opciones

Voz 13 36:19 ah bueno un además con

Voz 23 36:21 publicado en mil quinientos al final eso correr correr correr allí donde llega llega Hay hay cinco coma tengo que andar un poco más de cabeza oí y si te equivocas dijo

Voz 0871 36:37 sí y Manuel como cómo se vive viven estos días

Voz 1610 36:40 estos días previos porque bueno pese a la gran experiencia que tiene en Campeonato de de instintivo

Voz 0871 36:45 él siempre está ahí el gusanillo estás nervioso no cómo cómo vive cómo lleva digamos esta recta final de de preparación

Voz 23 36:51 pues la verdad es que que es un poco complicado porque siempre siempre quiere ajustar un poquito más un poquito más hay un poquito más y la verdad es que era el momento de de justo lo contrario es descansar un poquito más igualdad Sidón impuesto con este este año por un tema laboral familiaridad no aprovechó unos perros poquito día Price nada mal Hay aunque ha sido mucho algún calidad pues la gran mayoría sido bastante descanso

Voz 0871 37:23 hay muchas veces no Manuel que que es muy importante que creo que es lo que estamos hablando de pegarnos una una un atracón de kilómetros no que oye que te aporta a lo mejor un mal descanso activo que que un entrenamiento mucho más exigente no

Voz 23 37:36 sí normalmente si ya se ha hecho en contra de entrenamiento mano nuevas no va a salir aprovechar un poco recuperar toda esa ceguera microrrotura que puede tener problemas a Tura oí bueno ya ha disfrutan estaría delinquiendo

Voz 0871 37:55 me alegro que así pues eh Manuel Garnica te deseamos toda la suerte del mundo en ese campeonato de Europa no se va a celebrar del veinte al veintisiete de agosto y bueno pues a disfrutar como está diciendo hoy dentro de ese disfrute Si nos traemos algo importante para para Córdoba y para el deporte español pues mejor que mejor la verdad era un abrazo habrá me abrazo

Voz 4 38:24 bueno pues

Voz 0871 38:25 que digamos a las cuatro de la tarde Más Deporte en Hora veinticinco mañana como ese debut liguero del Córdoba el que toda esta muy ansioso no de que llegue comience podemos ver digamos el primer once de Jose Ramón Sampedro estemos estaré muy pendiente a lo largo de la tarde de si finalmente ahí OK o no para inscribir a algún jugador más del Córdoba para ver si finalmente podrán ser de la partida ya alineados tanto Edu Ramos como Pável si llega el transfer de de Pío Bakari oye porque no se puede dar algún que otro fichaje ya hablamos ayer de que Luismi que estaba estaba cerquita de recalar en la entidad quiere cuando la Liga de lo que los clubes tienen el acuerdo cerrado así que todo depende de lo que la Liga ojalá que quiera que sea pronto y que no se haga de rogar más nos marchamos que paséis todos un feliz fin de semana y mañana nos escuchamos chao