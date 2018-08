SER Deportivos Córdoba Lunes (20/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

Voz 2 00:04 en ese

Voz 3 00:06 por supuesto

Voz 4 00:10 eh

Voz 5 00:15 se enredó deportivos Lalo Rodríguez

Voz 2 00:22 a qué tal muy buenas hoy lunes veinte de agosto primera jornada ella de Liga casi casi finalizada tan sólo queda un encuentro que se disputará esta esta noche pero a nosotros lo que me interesa el coro hay que sí que jugó el sábado y que lo hizo pues sinceramente creo que dejaron buen sabor de boca yo creo que el resumen podría ser ese no un empate a tres un puntito estrena casillero como dice o decía en este caso José Ramón Sandoval es en sala de prensa bueno pues quedan cuarenta al llegar a al objetivo no de de la ovación que lo que todos queremos una noche en una puesta de largo en el estadio de El Arcángel en la que el Córdoba bueno pues eh tuvo un momento bueno y tuvo también momentos ya no tan bueno pero bueno propio propicio no digamos de de un inicio de Liga en la que bueno pues todo está todavía un poquito el aire en el que las piezas se tienen que encajar y en el que oye dice lo olvide está de fondo no esa esa a temporada tan difícil complicada extraña pónganle el calificativo que quieran que han tenido que sufrir los jugadores no gasta con entrenadores Adegi José Ramón Sandoval parece igualmente a mi el equipo me transmitió eso no que sigue con la misma idea que sigue con esa identidad con esa entidad en cuanto al juego de línea justita de sobriedad defensiva aunque no marcaron tres goles que decir una de las cosas que hay que mejorar pero también pesa que era uno de los caballos de batalla en lo que todos estamos un poco más preocupado con el gol pues mira marcó tres goles es decir lo que más flojito a priori estaba era el gol marcamos tres goles lo que más sobrio o trabajado por los resultados del año pasado estaba era la defensa no encajan tres goles es decir bueno Duke Kiko de cal y otra de arena pero la sensación por lo menos mi buena vio a un equipo que sabía lo que quería que sabía lo que jugaba y que tenía las cosas claras y creo que a esta altura de temporada eso es cuanto menos importante no el tenerlo oí sabe lo no tenerlo digamos aprendido en ese en ese sentido en el programa de hoy como decíamos vamos a hablar largo y tendido del Córdoba Club de Fútbol vamos a escuchar a los protagonistas de la noche del sábado el primero de llevaba José Ramón Sandoval analizando el partido analizando la jornada el cómo voy a su equipo en el que ya se han acabado los partido de pretemporada ya todo cuenta todo vale ahora lo vamos a escuchar detenidamente vamos ir hasta las redacciones de los trece periódico de la ciudad en este caso vamos a ir hasta la reacción de la ABC El Diario Córdoba hay el día de para conocer lo punto de vista no de los jefe de sección de deportiva en este caso de cómo vieron ese inicio liguero también vamos a hablar de la nueva incorporación Luismi Quezada quiere que le llamen Mimi Mimi Quezada llega procedente del Madrid Castilla viene a ocupar o bien el lateral izquierdo o bien el interior izquierdo le de igual tiene ganas de jugar vine a hacer la pretemporada con el Madrid se encuentra ilusionado y tiene muchas ganas de vestir la elástica blanquiverde así que nosotros también estamos deseando de verlo nosotros estamos dando de contaros todo esto te aquí

Voz 6 03:22 a las cuatro de hacemos un alto en el camino

Voz 2 03:24 empezamos

Voz 3 03:27 sí

Voz 2 03:51 bueno pues vamos al lío eh vamos a ir metiendo poquito a poco en faena porque Sandoval dio rueda de prensa ideó dio bastante para largo no esa comparecencia del técnico tras el primer partido ya de competición en Liga con ese puntito acallar cuarentones rezan para el objetivo Icon un mensaje bueno pues claro no que se vieron cosa buena hay también cosas que mejorar este José Ramón Sandoval bueno pues hablando un poquito acerca de eso precisamente de cómo vio a su equipo como vio el partido y que valoración hacia este es el técnico

Voz 5 06:17 voy a decir ahora al fin del mundo aquí a acompañarla no digo que estoy convencido de que si el ve mimbres ahí es porque lo Achille insinuara dudas

Voz 2 06:26 le pregunta también que que le falta al equipo cómo vio esa parcela en los que a lo mejor hace falta un un refuerzo si hay que reforzar sino cómo lo dio

Voz 8 06:36 Pedro que propicie un partido de casi de pretemporada del verano como el otro día el del Málaga no yo creo que más bien falta exceso de confianza en ese va a lo que va banda que llegadas My Isaac quitar como o Pasalic atacando entre otras circunstancias yo creo que se complementaban lo hubiese como esperaba otra vez no tengo que reprochar nada a mi a mi equipo yo creo que los partidos se gana se pierde los errores de Tata busca soluciones y pienso que que ellos mismos saben que hemos cometido pequeños errores esto es para aprender por mucho mejor pero en ningún momento yo creo que hay que repetirlas nada Hay como tú bien has dicho no es esa niña que puedes achacando no igual que nosotros hemos hecho ese segundo modo de esa manera y el tercero en su nieto Aythami pegando hacíamos yo pienso que al final lo primeros partidos de Liga viendo los demás equipos es coger el sitio no yo veo al equipo muy concienciada de lo que quiere en fin resulta como hizo el otro día engañar eh yo sé que esto va muy bien para adelante que la gente se está enganchando que la gente claro limpio y que hoy ha vuelto a vibrar el alta Ángel si no hubiese mortal institutos donde muchos hechos más cuesta arriba los tres no están aquí este equipo ha vuelto otra vez a resurgir de sus cenizas la búsqueda cada coronel vitoreado y creo que eso es lo que ha dado mucho no yo creo que que hay que dejar que esta gente se equivoque porque ETA jeta pasado verano jodido y hoy por hoy no se ha dado la cara Hay poco

Voz 2 08:22 y seguro que lo va a hacer a lo largo de el resto de la temporada convencido de ello estoy más que más que de sobra seguimos con el técnico porque también habló sobre bueno pues eso que hemos estado hablando en principio no no tenemos delantero pero se marcaron tres goles

Voz 8 08:39 síntoma de adaptación no yo creo que todo el mundo achacaba de que no teníamos gorda un gol y hemos tenido alguna Hernando es yo creo yo basada está bastante vividas y no pesadilla la primera parte los desmarques de ruptura que alargaba mucho su equipo y Alfaro trabajar muy bien yo creo que por eso digo que hay muchas cosas positivas que quería sacar que mira al quedar con ellas las otra poco de Bono a a intentar minimizarla con el trabajo diario de de luto ICREA incluso el equipo cuando llegaba arriba ser ya sensación de peligro lo que vamos a gustar la solidez que hemos tenido la primera parte en esas Racing diese tranquilidad de posicional que creo que este equipo incluso fuera de casa suele para beneficiar mucho más cuando simplemente incorporan otros esto es nuevo Si la gente que que ahora mi enviar parecía que no tenía mucho peso Hypo yo creo que vamos a tener muchas veces existe sistema dejó que me a los hechos lo dice mi equipo quiero que sea camaleónico esa edad que no son los nos hemos tenido que meter dos puntas dejan ya e4 Carlos muy arriba y al final esposa adaptado muy bien a ese situación para mí lo que más me gusta es clara latiguillos digital orgullosa de de que la gente que está aquí está por lo que se está asegura

Voz 2 09:56 bueno pues yo creo que eso no queda más que claro no que que está está

Voz 5 09:59 tiene que entrega y sacrificio

Voz 2 10:03 estoy convencido que va a faltar faltará este a este Córdoba Club de Fútbol cuanto menos la imagen que transmitió de equipo como el del año pasado el año pasado tesorero para para para junio no es opina eso también el técnico

Voz 8 10:16 Petro que yo quiero valorar que no ha perdido no hemos terminado el partido como como el año pasado con mucha arma con querencia queriendo ganar el partido creyéndose ese podía ganar el partido compitiendo hasta el último minuto jugando la deja todo incluso defensa nada más

Voz 9 10:35 pero yo creo que al final el equipo tienen que tener eh

Voz 2 10:58 el técnico espera algún que otro ficha

Voz 5 11:01 que quede más hasta la entidad antes que finalice el plazo de mercado

Voz 8 11:06 sí sí sí pero más golpe y cosas que tengo pero como se lo tenemos que ir de la mano de la Liga no salirnos del carril y aceptar todo lo que no admitan y lo que no igual asimilando por por error el pasado pues tendremos que clara aguantarlo Si yo creo que sí ya razonada está trabajando y tenemos ya cosas que en estas semanas se pueda cerrarse las ligas no qué muy limitado porque llevamos al límite al tema de mínimos ahí al tema es veintitrés pues para tres ya tiene comprometida como lo dije la gente que hoy ha he visto una cositas que fundamental en un equipo la celebración de te hace garantiza de Pardo hasta yo todos como si fuera el partido el Sporting eso me diste mucho la plantilla entonces

Voz 9 12:08 a mí sí

Voz 8 12:09 quién era el que más tiene que empaparse cese como vecino que éstos están permitiendo al que no se imparte cordobés y poder estar en el Córdoba yo y los chavales que estaban aquí como como Luismi que está Soccer alucinado que es lo que se tramite del vestuario vale

Voz 2 12:31 es totalmente de acuerdo con el técnico y no sé si os fijáis ahí a en ese tercer gol como bueno pues el todo el Estadi todo perdón todo el banquillo saltó se metió dentro para celebrar el gol y yo creo que eso muestra no los enchufado que está todo el mundo y que las ganas de de hacer las cosas bien y de que bueno pues cuanto menos y cuanto antes se olvide esa marejada que no ha tenido todo el verano y pendiente de de ese límite salarial aquí lo que viene a pelear a luchar ya currar porque no queda otra ahí el entrenador en este caso Sandoval se lo va a exigir desde primera hora alto el camino ahí no marchamos por las redacciones de los periódicos de la ciudad

Voz 11 13:09 vuelve el evento deportivo del año tras el éxito de la primera edición vuelve el PAL vital Josefa Astray Giovinco veintiocho de octubre rezó les reposada las distancias seis recorridos para todos son Cibeles Walking Nordin popular trae excéntrica e inscribe en Posadas punto com organiza Ayuntamiento de Posadas y kit deportivo Mittal Sport Green patrocina Diputación de Córdoba colabora parque joyero carrera a beneficio de Proyecto Hombre

Voz 10 13:38 sí sí sí

Voz 2 13:39 pues vamos a seguir hasta la redacción de ABC Córdoba que allí nos estaba esperando Javier de Gomes el jefe de Deportes Javier qué tal muy buenas hola buenas tardes qué tal bueno pues ya ha pasado esa primera jornada de Liga que ha dejado lo que lo que el sábado

Voz 0753 13:58 yo creo que hay que contextualizar un poco en el verano que ha tenido el Córdoba tanto a nivel institucional como incluso los dos jugadores la plantilla con con muchos cambios con el cambio de entrenador con los problemas de sabía incluso P contra que todavía estamos en la primera jornada pronto no yo con con esa premisa en Córdoba que vi el otro día le doy un aprobado e incluso un bien no he evidentemente que tuvo defectos que ahora analizaremos pero yo creo que demostró que a pesar de los problema porque no podemos olvidar que que acabó bueno yo he pasado muy bien con con número para luchar por el ascenso para conseguir están ahí la permanencia

Voz 12 14:41 pero es que sí

Voz 0753 14:43 sábado Kuko sin la columna vertebral que su equipo no le faltan aquí es faltar aburramos le faltan definitivamente que no a hasta esta temporada Reyes y Sergi Guardiola no ya a pesar de perder a esos cuatro jugadores que son fundamentales vitales en cualquier equipo y mucho más en el Córdoba he pues creo que dio que dio buena buena imagen no es durante mucho pasajes dejo jugar a al Numancia pero a pesar de ello yo creo que tenía en incluso controlado el el partido demostró pegaba hizo trae goles le un parado marcó desde fuera del área una cosa que apenas habíamos visto el año pasado

Voz 2 15:19 esto en fin que esas quite vivir estalle

Voz 0753 15:22 para el optimismo evidentemente que con defectos no como como lento

Voz 2 15:27 bueno vamos a ver como si sigue en esa línea en cuanto a una sorpresa te sorprendió algo para bien o para mal de lo que se vio algo que digitalizado aquí hace agua pues mira no está mal tampoco pero ahí te digo

Voz 12 15:41 creo que que

Voz 0753 15:43 no me gustó pero lo acepto Izar me sorprendió por por eso la línea que había tenido el equipo el año pasado en a nivel defensivo no hablo sólo de la defensa no señor vaya en ese aspecto defensivo he que llevamos varias temporadas en las que el equipo no funcionan y creo que que el sábado siguieron los problemas por ahí sin embargo fíjate hay que el de en el tramo final de la temporada cuando llegó son ahora los fichajes de de enero cuando llegó el cambio de de propiedad el equipo había mejorado en en en ese en esta parcela no había conseguido por fin erradicar entre comillas ese problema era un equipo que que que empezó a encajar a poco y me sorprendió porque mantiene eso sí que lo mantiene el bloque de efectivos me hiciste que ahí con los otras centrales con Aythami con Quintanilla como Valentín jugadores cada vez rindieron muy bien durante la primera parte y me sorprendió que en apenas diez minutos el equipo sede se pusiera en a nivel defensivo tuviera un error grave en banda izquierda que le costarán al final y yo creo que que la victoria porque ha tenido un rival enfrente bueno he dicho desde el año pasado ya jugó la final del del play yo a pesar de que ha perdido también jugador importante pero creo que el polvo y eso cosa para para haberse llevado los tres puntos y sino hubiera cometido eso error está tan grave no porque ciertamente marcaron el primer gol eh a balón parado se está prácticamente solo en el segundo creo que se les da mucho espacio para que para que marque el tercero precisamente que empujar el balón no yo creo que que me sorprendió en en el aspecto negativo lo que cordón no mantuviera este rigor defensivo que ha tenido en los últimos seis meses del año pasado y bueno

Voz 13 17:21 veinte de agosto ya el mercado ahí la Liga que no nos deja

Voz 2 17:27 voy contando con la persiana que estamos contando Javi que pieza digno nota explaya en cuanto a número no sabemos lo que vamos a poder pero hay un mínimo que tocaría que traería

Voz 0753 17:38 yo creo que que que vivió evidentes lo primero es conseguir che Pavel que soy yo dibujamos podemos jugar para mi suerte es fundamental porque significaría en mantener un una parte de esa columna vertebral que que comentamos y piano si bien arriba no lo no lo no lo vamos a tener con rellenos con Sergi Guardiola pues sí que es la parte defensiva que jueguen para ver qué es que que es la línea que estamos comentando y su hub vuelve a jugar turnamos para mí es fundamental que queda poco recursos se pueden inscribir no y a partir de ahí si tiene que llegar algo yo creo que no lo digo sólo yo no lo escuchamos la semana pasada Rafael Casas director deportivo que comentaba que la línea arriba yo creo que eso es una una obviedad no evidente que usan podía va a hacer los fichajes que que seguro que me en una parcela que apenas ha podido llegar y que todos sabemos que que jugaba muy comprometido te viene con muchas ganas que afortunadamente esperemos que ojalá pueda pueda hacer muchos goles pero viene de una etapa así sin jugar en el fútbol profesional ameno europeo no por lo tanto yo creo que la línea más débil en ataque si tiene que repostar algo tiene que que salir la zona centro es un altas iba a mover sí sino hay alguna si no hay alguna construir no porque hay jugadores que quizá el otro sábado incluso demostrado aunque también tiene en la cabeza aquí está pensando un poco en en su posible salida vamos a ver qué es lo que sucede no

Voz 5 18:54 en no se te quedan días frenéticos incidente

Voz 0753 18:57 seguro creo que lo ha sido durante el verano iba a seguir siéndolo

Voz 2 19:00 no es de catorce

Voz 0753 19:02 el uno de agosto y no hay cambiar de idea

Voz 14 19:05 en fin bueno pues Javi un abrazo muy muy grave D'Alema las páginas

Voz 15 19:09 manera porque es un abrazo

Voz 2 19:13 marchamos ahora hasta la redacción de Diario Córdoba por ahí está Ignacio Luque nace qué tal muy buenas bueno qué te pareció el estreno liguero y el debut del Córdoba de esta temporada

Voz 16 19:26 bueno un punto de viven cuál de allí regulará no protege lógico lógico goles del verano que está viviendo y porque los problemas que terrenos del club pero bueno dentro problemático creo que el equipo tuvo Sissi si algo que se tiene en curso para el equipo tuvo picos de de bastante irregularidad pero teniendo en cuenta la situación yo creo teletipo compitió bien dentro de reloj de los contratiempos que tuvo no ha curioso que que tuviéramos diciendo todo el verano que bueno que las bajas defensiva se mantenía que el problema era de delantero y sin embargo el equipo anotó tres goles que encajó tres goles no suponer así de caprichoso no vive imprevisible no bueno yo al equipo lo lo vi lo Vivienne pero pero bueno con Juan Mata antes cosa que resolver sean lo son cuando incorporó sanos y sino también cuanto ha hecho en cuanto a avanzar más común contra problemas que todos los creo que cada equipo le faltó muchísimos más desacuerdo el campo para hacer para que esos problemas defensivos se Mi frase nada no pero bueno en general un aprobado alto entiendo pero yo al equipo

Voz 14 20:42 te sorprendió algo tanto como para bien como para mal o era lo esperado

Voz 16 20:47 y que me sorprendió me sorprendió un poco el el el principio que el equipo digamos de cara al rival el Parlamento nunca con lo que he comentado aunque el campo virtualmente bueno poca sorpresa no pisaba una positiva que fue para mí una buena para siempre pero yo creo que la necesitan chaval que que el año pasado tuvo que tuvo bastante irregular inglés el primer partido con bastante su vida dio una asistencia y a nosotros bastante peligroso en los que sensiblemente cubano tuvo su más humano pero lo lo solventó en general bien yo creo que la sorpresa positiva para mí principalmente porque sea encanta bueno la primera parte de Aguado vida

Voz 0753 21:36 demente que que de es tanta sorpresa

Voz 16 21:39 pero pero lo que también se pero pero pero bueno no no hubo grandes otras salsas fracasa porque los Sekulic y pasaba no ir incluso al entrenador con lo cual me han perdido quizá más verdes el Numancia no de tener un partido yo creo que atado a un abajo con el empuje del portavoz de los últimos quince minutos el corazón que demostró el Córdoba denso quince veinte minutos finales bueno está está muy bien porque engancha con lo de la temporada pasada pero que obviamente no todo se puede en el corazón de los jugadores durante cuarenta y hay que hay que poner un poco más en el campo sobre todo idea hay trabajo We pero bueno era el primer partido y tampoco se puede hacer detalle un una temporada

Voz 2 22:37 y ir última Ignacio brevemente qué crees que le falta de manera urgente

Voz 14 22:42 ya a este coro para para arrancara en condiciones

Voz 16 22:46 yo creo que le falta gente en el centro del campo yo creo que le falta gente en campos de trabajo en la que saltará Edu Ramos carambola estará en el banquillo pero juego léanse salta al menos un interior un centrocampista para mí de que tenga también mucho trabajo pero que también tenga criterio a la hora de jugar el balón que arriba no y yo si me sigue faltando no es otra cosa porque el club lo comentamos diario hay lucha finalmente como tercer cuarto delantero de de Andres Martin pero yo creo que arriba léase falta para mi alma en al menos dos hombres se se medios el treinta y uno que que comentado pues es capaz de añadía otra como elemento más pues tampoco le vendría mal asesorado al equipo en portería también está medio centro defensivo también por lo tanto a partir de ahí en las cuatro puestos restantes cinco no estaría mal que vinieran al menos trece Colita como

Voz 5 23:56 genial Ignacio puedes aquí

Voz 2 23:58 a lo largo de la semana porque el sábado tenemos otra prueba por equipos

Voz 1 24:01 no es un abrazo

Voz 14 24:06 no vamos a marchar hasta la redacción de El Día de Córdoba periodista Cisco López qué tal muy buenas

Voz 2 24:16 hola a lo bueno pues qué te pareció no

Voz 5 24:18 que vimos en el Arcángel besado

Voz 6 24:22 bueno dentro de la locura fue partido final bueno a lo mejor al final que el equipo no no perdía lo que no después del tirano que llevábamos pues para para ganar confianza Gemma algo como al final cosas que mejorar lógicamente porque encaja de garante no me no es propio de dimitir quiere que quiere competir sobre todo con el Córdoba que firme la previa y demás que porque tiene que estar en la parcela defensiva

Voz 2 25:03 hubo errores

Voz 6 25:05 es un error que concentración que me imagino que irán puliendo el fondo Varela no me próximo panorama una entrada el avanzando quizá no se produzcan o no se ponen de de principio con el aspecto positivo pues la capacidad de actuación de el equipo el la capacidad gol de jugadores que fueron ante ante como como Jovanovic dos bueno minuto o la narración de de pueden al mismo pasado año muchos que tuvo Hiroshima proviene aunque el equipo para mí en una cosa clave es que el equipo demostró que tiene que tener el valor que tienen capacidad para tener más valor para correr menos con esos seguramente sufrirá menos lo que tiene una temporada me cobraron seis mejor aceptados

Voz 2 25:57 oye Itzik te sorprendió algo más de la cuenta o tanto para bien como como para Mahler en algún sentido viste algo que no te deja un poquito más mosqueado Goya o más satisfecho

Voz 6 26:10 satisfecho sobre todo el buen rendimiento de aunque yo los estábamos viendo en la parte del verano de hacer el recurso era necesidad quizás encontrar una virtud de esta posición de derechazos llevan hoy como delanteros creo que los partidos estarán vino detalle y el otro día contrae el frontal Numancia demostró que puede ser muy válida no sólo como un recurso circunstancial sino como una opción de partidas yo creo que que el servidor fue una vía de escape yo síntoma de peligro desde el principio eso movimiento al espacio tal y con un equipo como como el Córdoba que están en el sistema de tres o cinco según Sony tras con estas encontré hombre más rico de jugadores que que me sorprendió para bien el trabajo de serbios luego también me me gustó bueno por ejemplo el estallido de rabia que cuando Javi no te el gol que sufrió muchísimo oí bueno pues es que va a dar confianza para para esta temporada no ha jugado grande tampoco pasó en verano fáciles una tocaba he ido en el aspecto negativo pues como he dicho antes de Madrid de una defensa que no que no lo sé no lo bien que encajó chocó ley sobre todo los dos dos minutos una parte que no son propios el fallo en claro de de Vallejo en la en la barca de la estrategia

Voz 0753 27:45 son todos los problemas por fuera sobre todo

Voz 6 27:47 sí quiero todo el mundo sabemos que lateral pero el año pasado cumplió bastante bien el otro día llegó a los volvió locos y pidió a Riga tampoco estuvo bien ahí me me faltó un poquito al está comprometido con mucho a las que haya o por qué tal la duda que está comprometido pero que no letalidad el partido por ahí yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora Hay para para ver si no al menos por lo demás mama empezado sumando que importante

Voz 2 28:19 mágico breve y Cité tuviese que declina dar por un mínimo de fichaje cuanto haría ahí en qué en qué demarcación del campo lo pondría

Voz 6 28:30 bueno lo primero como ha dicho esta mañana inscribir al padre y al poco mejores ahora mismo y luego yo creo que no sólo porque sino porque creo que van a llegar al menos un par de ellos son ofensiva iba cariño deja dudas bueno el rendimiento toda la temporada pasada en equipo de él por el propio año que yo Córdoba yo creo que el equipo necesita otro jugador mató arriba hay quizás un volante ofensivo

Voz 17 29:02 a ayudar en la labor a Aguado y que pueda dar refresco habitar a hará un juego lo que tenía el equipo por ahí yo creo que que al final a él

Voz 6 29:12 la cita sobre todo en la parcela ofensiva independientemente desde el primer partido dejará dudaban contrae precede a sábado bien atrás donde hubo problemas García clara del equipo ante San en efecto podrá mejorando con con el paso

Voz 14 29:27 con el tiempo pues a ver si es verdad que llegan compañía para Macquarie la zona en la zona de un abrazo era de muchísima gracia

Voz 15 29:36 no hago dígalo

Voz 2 29:46 bueno pues esa es la opinión ese compañero de prensa escrita de las cancelados periódico en este caso ABC Córdoba diario Córdoba El Día de Córdoba vamos a seguir hablando un poquito más del partido porque falta escuchar a los protagonistas que los hubo en el día D de Le del sábado lo primero que vamos a escuchar vamos a escuchar a Aythami que volvió de nuevo a marcar el mira que les gusta irse bares muchas veces no echaba mano la a este hombre bueno pues nos dio el punto y esto es lo que decía una vez finalizado el partido

Voz 18 30:18 sabes qué

Voz 19 30:19 siempre te estás por ahí cuando de estuviéramos ganando no lo subida igual no me diga yo oí igual intentar hacer gol intento siempre ayudar de lo que se en ataque pero bueno es la lecturas de agua es que no metido tres goles hay que corregirlo sabemos que como hija ante que que no competimos en igualdad de condiciones para está de intentarlo lo hemos que que dejar la portería ser humano así que el número y bastante

Voz 2 30:45 pues que ha llegado para arriba bastantes veces subió y lo hizo con una cierta con un criterio extraordinario no además que que en todo momento quería buscar no yo creo que muchas veces también la confianza no que se tiene en sí mismo decir macho que Keystone marcamos que esto te tengo opción de marcar no hay oye pues mira al final surtió efecto y se consiguió ese puntito ese tercer gol también ha hablado sobre la situación el propio gran canario

Voz 19 31:12 bueno gracias a Dios lo que es cabeza soy muy fuerte he pasado a lo largo de mi carrera momentos muy difíciles y este no es un buen buen gusto pero pero porque todos teníamos una ilusión oí la gran ganas de que esto fuera otra manera pero yo yo dentro el vestuario oí yo sé que todos los que están ahí dentro no dan la vida por mí yo oí mientras mientras yo esté aquí mientras estemos todos aquí mientras siga hablando aquí vamos a estar sí sí sí tenemos un vestuario creíble siempre lo he dicho oí igual

Voz 20 31:50 en la base por la que el año pasado no nos salvamos

Voz 19 31:52 si quieres te vamos a hacer lo mismo

Voz 2 31:55 bueno pues eh Aythami el protagonista de ese gol no tenemos dio ese puntito al final que también no sabe cómo también les supo ese punto a Javi Lara que lo tacha como un punto valioso el conseguido en la primera jornada de Liga

Voz 21 32:11 sí un punto yo creo que sabe bien no porque se ve que el equipo tiene alma no que te remontó un partido que aparentemente estaba más o menos controlado que en Segunda División eso puede decir pero cuando menos no lo teníamos pues no han pegado ese masaso en pocos minutos pero el equipo va a seguir dando la cara y se ha podido quedar impunes

Voz 2 32:30 totalmente de acuerdo no bajo los brazos siguió creyendo en suscripciones y yo creo que los dos goles optan repentinos que recibió el después de un bajón cito físico ese bajón físico también le llegó al al Numancia y el Corolla pues lo supo aprovechar y aprovechó también bueno pues Javi Lara para marcar un golazo que yo creo que él hacía falta no para recupera un poquito a confié después de esa recta final de la temporada pasada con esa lesión

Voz 21 32:57 bueno pues sí que he cuando sufre Hay eh no pasas mal ahí bueno pues al final pues necesita también tener recompensa no sobre todo por tu familia por tu pareja o amigo que siempre te están apoyando y

Voz 15 33:12 Ellos saben lo mal que lo pasa aún

Voz 2 33:16 pues si lo deseamos que tenga una magnífica temporada a Javi la tres y cincuenta y tres

Voz 22 33:22 algo dotes MR el juego de fútbol con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada a jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra te Mister punto Mundo Deportivo punto com y que ya empieza a jugar tú eres el míster

Voz 2 33:46 ya hablábamos de llegadas esta llegó el viernes por la tarde pero bueno ha sido presentaba en la jornada de hoy se trata de Luismi Quezada un jugador procedente del Madrid Castilla ha hecho la pretemporada con el Real Madrid con el primer equipo ha dicho la gira por Estados Unidos llega con ilusión llega con ganas acordada para jugar o bien de lateral izquierdo bien de de interior y así que presentaban esta mañana Rafael Vergés en una rueda de prensa en la que también hace cada postura acerca de lo que falta por llegara hasta la entidad blanquiverde

Voz 23 34:19 viene a bueno a lo pienso que es un un refuerzo que en principio nos viene fenomenal eh trayectoria Real Madrid Castilla bueno yo conozco al jugador te conozco el Olot

Voz 24 34:35 y y bueno pues yo qué

Voz 23 34:37 lo que viene a a dar es competencia dar nivel a esta plantilla Hay bueno su aportación puede ser muy importante nosotros cuanto este momento cuanto más competencia tenga el equipo cuanto más nivel tenga mejor para nosotros yo pienso que es un refuerzo importante yo pienso que que Luis va a crecer aquí muchísimo en el Córdoba como jugador y como persona ya conocen un poco un poco el ambiente que hay en este club y bueno en cada partido en El Arcángel y esperemos que nos aporte mucho

Voz 2 35:12 eh

Voz 23 35:14 en principio yo creo que es un refuerzo importante para nosotros y repito que que bueno necesario oí afrontamos una temporada larga y difícil y su ayuda su contribución y sumó su aportación su implicación su trabajo diario

Voz 5 35:30 que nuestro Time de aumente pues bienvenido Luismi Quezada que bueno pues ya ayer en ese entrenamiento que hubo de recuperación para los que jugaron en el sábado y bueno

Voz 2 35:42 poquito más intenso tuvo los primeros contactos con el técnico con José Ramón Sandoval que mañana ya puede empezar a preparar el partido del próximo sábado aquí en el estadio de canje ante el Real Oviedo esto es lo que decía Luismi Quezada que por cierto quiere que le llamemos Mimi bueno pues si la camiseta pone Mimi

Voz 14 36:00 es lo que llegaba allí a su presentación

Voz 25 36:03 bueno lo primero que pensé fue en Venice ayudar ya que el Córdoba es un equipo histórico oí a pesar de la situación del año pasado pues he venido a ver si podemos este año hacer grandes cosas

Voz 2 36:17 ojalá que sea así que alejen los malos rollos que se a todo el mundo en lo meramente deportivo y como dice él no que bueno pues se puede hacer algo grande Él lo tiene claro Él viene como decíamos de hacer la pretemporada con el Madrid viene en forma viene listo y preparado para que Sandoval cuente con él cuando él quiera

Voz 25 36:36 claro y yo estoy preparado para para todos los retos a estar en una pretemporada con Air Madrid es increíble pero la verdad es que venir aquí hizo debutar en Segunda División con el Córdoba para mí es una ilusión muy grande y estoy deseando hacerlo

Voz 5 36:51 bueno pues si es así viene Conesa la seguridad de que tiene ganas de enfundarse la elástica blanquiverde y hacer un papel importante bienvenido

Voz 2 37:00 todo sea todas la suerte del mundo su suerte a evidentemente la del Córdoba

Voz 5 37:04 y lo que deseamos es que bueno pues todos podamos estar felices conseguir los cincuenta puntos cuanto antes puede respirar

Voz 14 37:11 hay y estar tranquilo durante la

Voz 2 37:14 la temporada volvemos a ver qué quiere esta mañana también se ha preguntado además de mesa presentación de Luismi Quezada también será preguntado por eso jugadores que había y con ese contrato de cesión de de Sergi Guardiola Getafe eso jugador que iba a venir aquí a Córdoba cedidos por parte del Getafe que pasa cómo está esa cesión se le ha preguntado al director deportivo

Voz 23 37:37 no está olvidado en qué

Voz 2 37:39 a está ahí existe una situación de negocio

Voz 23 37:42 nación palés con el Getafe que a partir de ahí pues pues veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre no sea que el tema de lo que es la cesión y tal y como ha cambiado ha cambiado el panorama para nosotros desgraciadamente que tenemos que ir a otro escenario que nos permita el hecho de poder sobrevivir dice un poco bueno no sé si es la palabra adecuada pero yo creo que si no entonces a partir de ahí se abre otro escenario y vamos a vamos a ver qué es lo que qué es lo que se decide lo que sale de esa negociación no que evidentemente el club está en este momento en desventaja no está en esa negociación porque ya hay un acuerdo de cesión sería un tema de venta y eso es complicado

Voz 2 38:29 os vamos a ver cómo acaba toda una semana importante lo decía Rafael Verges prioridades Edu Ramos Pável escribirlo y oye pues ver hasta donde nos deja la Liga de Fútbol Profesional ampliar un poquito para seguir teniendo jugadores sub veintitrés que por cierto

Voz 5 38:44 eh Luismi viene con número de dorsal en este caso de del filial y cuánto nos deja la Liga no en ese en ese movimiento