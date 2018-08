SER Deportivos Córdoba Martes (21/08/2018)

Voz 2 00:00 se enredó deportivos Lalo Rodríguez

Voz 3 00:14 qué tal muy buenas y a todos en este martes caluroso todavía de agosto ya clásicas

Voz 4 00:19 sí en la recta final de mes clave sino de reescrito ya con la temperatura que podemos estar un poquito más fresquito que él lo que lo que queremos no como hoy uno de nuestro protagonista como Manuel Garnica pues que ayer consiguió una plata esto ahora binaria en Alemania allí si ya está ahí no vamos a ir porque el próximo domingo ayer la consiguió la plata en el mil quinientos ir el próximo domingo tiene la opción de conseguir otro metal toquemos madera ojalá hay sí puede ser de oro mejor en la prueba del cinco mil por allí se encuentra con el que le está haciendo de guía en la joven jovencísima promesa cordobesa Juan Ignacio Grondona que bueno pues fue el artífice también evidentemente de Lex

Voz 3 01:00 todo de nuestro atleta adaptado en este caso Manuel en Guernica como digo después vamos seguirá hasta Berlín al hotel de concentración donde vamos a echar un ratito un ratito con en en materia de el Córdoba es de fútbol pues o vuelta al trabajo después de la sección de descanso en el día de ayer el equipo ha vuelto a trabajar de cara a preparar el choque del próximo sábado ante el Real Oviedo Un partido importante un partido bonito seguido en casa así que bueno ahí maravilloso no en este caso es sumar tres puntos para seguir mirando pues para delante como en esa eh con esa lectura positiva no de restar puntos evidentemente hacia el objetivo que yo creo que es la mejor manera para no

Voz 4 01:39 bueno pueden Ny llevan una excepción en mi llevarnos alegría en exceso y nada sino

Voz 3 01:43 poquito a poco vamos a conseguir cincuenta puntos cuando la tengamos el abucheo acá hablamos de otra cosa pero de momento vamos a salvarnos y no pasar los apuros que pasamos la temporada pasada que yo creo que con eso ya es más que más que suficiente además en el día de hoy hablamos de balonmano hoy se va a jugar un partido

Voz 3 02:34 qué equipo competitivo que quiere que hoy vamos a hablar precisamente con Julián Ruiz para ver de qué es lo que no les gustó de ese partido y las mejoras que tiene que imprimir de cara a los dos compromisos que tiene ahora próximos en esta semana el día veinticuatro de vendió XXIII perdón el día veinticuatro para dar paso a la final de en este caso de la Copa de Andalucía de de balonmano y como no hoy martes estamos casi casi ya en septiembre abrimos consulta con el doctor Javier Bejarano que nos acerca un poquito posturas de qué podemos hacer para perder ese pequeño bueno como decirle flotador Cillo no capos dijo aquí hemos podido coger este este

Voz 4 03:10 era como volver de nuevo

Voz 3 03:12 a estar a tope los entrenamientos para aquel que este año piense

Voz 5 03:15 hacer alguna prueba deportiva de las tantas que hay en la ciudad y la provincia de las tres y veintitrés minuto de la tarde alto en el camino ya empezamos

Voz 3 03:57 bueno pues lo dicho es acabó el descanso a los jugadores a recuperaron el domingo descansaron ayer hoy ya a trabajaba a las órdenes de José Ramón Sandoval para preparar la segunda jornada de Liga que mira pues va a ser también en el estadio El Arcángel bueno para los que estamos aquí pues bien no porque podemos ver en este equipo no en su estadio con suficiente demanda para los que estén de vacaciones en la playa

Voz 4 04:18 bueno pues poquito tortuoso no aquello de venir si están en Málaga al partido con toque más seguida la pasada pero es lo que tiene el calendario este tan maravilloso que ha preparado la Liga de Fútbol Profesional comandada en este caso Javier Tebas con aquello de que los partidos ya no van a ser como era hay que el calendario de asimétrico en fin es lo que tenemos capitán pues no manda marinero alguno el Córdoba tiene compromiso ante el Oviedo viene con bueno el punto cosechado en la primera jornada quiere conseguir tres está claro hoy han empezado a matizar y a trabajar ese partido lo hubiera llegará con un necesita también

Voz 5 04:53 demente no no una necesidad loca pero

Voz 4 04:57 el empatito que cosechó el otro día en su casa leerá hombre el que quiera luchar por sumar la primera victoria de la temporada para hablar del Córdoba para hablar de la actualidad el conjunto blanquiverde vamos a buscar la comunicación con Rafa Fernández que no estuvo acompañando el otro día también en la retransmisión de ese Córdoba Numancia Rafa Fernández qué tal muy buenas tardes

Voz 9 05:30 mucho trabajo todavía por delante queda mucha tela todavía que cortar

Voz 0422 05:34 sí que queda mucho gusto acaba con todos los equipo empezando todo todavía perfilando oí aquí la preocupación nuestra que cuando todos los equipos están perfilando todos con la practican practicamente nosotros seguimos incluso con con futbolistas que no que eso es importante que no se pueden incrimina

Voz 8 05:53 por eso es bueno son uno de los mayores palos no Rafa digamos

Voz 0422 06:11 si eso no futbolistas suplico antes no yo creo que que tanto para ver como forma de Ramos son futbolistas que que creo que son son intocables es que que son futbolistas que que tienen que está ahí que sobretodo que para el día a día para intranquilidad en la plantilla

Voz 1610 06:27 el está en saber cuándo se va a arreglar los problemas

Voz 0422 06:30 dependientes entre que no de que jugar yo hay que dar una solución para para que todo se tranquilicen ir día a día ACA solo pensar

Voz 11 06:38 a ver el fútbol

Voz 0422 06:41 domingo en partidos de callar al fin de semana no ahora creo que que se está pensando muchas más cosas que que sólo en fútbol

Voz 1263 06:49 porque Normaa porque la situación en la que hay que

Voz 9 06:51 además cuanto más incomprensible no es lo que está permitiendo la Liga del Fútbol de Full en este caso que te está dejando inscribir como ha pasado con Quezada como ha pasado con con Luis Muñoz deja que escriba a Cary pero sin embargo a su futbolista que que sí que tendrán la ficha más alta pero que ya han hecho un esfuerzo para rebajarse la de cara a la Liga Profesional para que le dé el visto bueno que le deje escribirlo

Voz 0422 07:14 oye no porque no entiendo porque bueno si hay un límite ello hay entiendo bonitas no pero no unos y otros no yo creo que hay ahí yo hay cosas que se me escapan y no no andar pero sí que es verdad que que bueno lógico que algunos futbolistas que pueda

Voz 9 07:31 yo no lo que sí está claro Rafa y me consta que está haciendo lo imposible por qué poder lo diga digamos digamos inscribir que puedan estar ya ya participando en ese sentido el club está tratando de solventar es la media de lo posible

Voz 0422 07:47 sí sí sí no acaba nunca había ráfagas aún trabajado a una persona el club a la de Córdoba el quiere lo mejor para el Córdoba ahí no me cabe la menor duda que está trabajando muchísimo que que bueno que quedaron en otras situaciones aunque Louis porque bueno todo lo que te contra creo que te muy muy difícil trabajar sin si no hubiera deportivos siempre sin poder sin parar con todos los problemas que que tiene menos saluda el primero que que quiere que se arregle para para el bien de de del club y sobre todo para desarrollar su trabajo

Voz 9 08:21 se oye y Rafa viendo lo visto viendo la primera jornada de ida My lo que tenemos por delante el problema de fichar hay dama siendo un poquito moderado que parcelas reforzaría Si te dicen pues mira vamos puede hacer dos fichaje no es que por lo me tiraría por el delantero centro

Voz 0422 08:40 yo creo que él lo que es lo que más no hace falta yo pero pero arriba no yo el año pasado teníamos aquí Guardiola que no garantiza un montón de goles ir es donde más fantasmal y luego quizás sea la parte

Voz 13 08:53 en la parte de atrás a bueno

Voz 0422 08:55 muy bien la verdad que el otro día hubo muchos desajustes también por todo por todo no hubo porque estamos empezando porque hay gente veterana porque la segunda parte pesó un poquito ir ellos manejan un poquito más el balón y al final cuando tú corre detrás del balón con la temperatura que hace poco bueno además Baros adopta no pero yo creo que donde donde mal necesitaba estamos bueno contando con con Estados futbolista que viví la parte de arriba

Voz 12 09:20 no

Voz 9 09:21 lo más más agua hace Juanjo Narváez es hablaba mucho de que podía recalar en la entidad blanquiverde hay una cuantía económica que el Beti dice que era tienen que que que ACS tiene que hacer cargo en este caso el club que que lleve esa esa expresión quiere venir pero ahora mismo eso imposibilita puesto que el principal refuerzo económico se va a hacer digamos por la inscripción de de papelito

Voz 0422 09:44 el problema es que por dónde tira porque lo de la manta tira para dejarte con la opinión con la cabeza yo te quería la yo no pierdo la cabeza yo creo que sería un futbolista importante porque además ya ya no soy una categoría creo osea conoce Córdoba con el club con también tiene esa de la afición de hecho por eso al quiere quiere volver y además sin otros futbolistas que ya no están sería futbolistas lo importante no es yo creo que que él cuando llegó se sentía cómodo porque era jugado importante y luego la entrada ayer de de tener un poco de protagonismo lo metieron en de quién tampoco hasta que terminó saliendo ve el once no pero yo creo que un futbolista que si pudiésemos contar con sería sería muy importante para el equipo

Voz 9 10:25 si podré Lucky muchísima calidad

Voz 0422 10:28 lo que pasa es que arriba tiene gol y que con diferente

Voz 9 10:31 sí señor que lo tiene yo lo al que tengo te hay muchas ganas de ver no sé si a ti te pica la curiosidad ese sentido a abandono del que también ha hablado a lo largo de este tiempo Sandoval que no hemos podido ver y que oye pues si finalmente desgraciadamente aburramos no puede estar y la plantilla yo creo que está llamado a ser el digamos el sucesor no en cierta medida

Voz 0422 10:52 sí está jugando y con con Vallejo que que no lo hace mal pero bueno sí que es verdad que que si han jugado un poco más dinámico nueva que pueda juego hay por delante y al final es uno no no puedo el ser inscrito sean futbolista que que que tiene que ser importante no es lo que pasa es que también el futbolista que lleva tiempo sin competir que que tienes que meterle pueblo poco a poco y que es verdad que estamos empezando pero que que tendría que siempre lo poco dándole minutos

Voz 9 11:21 dándole minutos para que bueno se vaya acoplando íbamos también al ritmo de competición que llevan lo claro en fin puede Rafa iremos hablando a lo largo de la semana que pase usted una buena

Voz 1610 11:31 cada semana sábado no me habla de Luther dijo este te iba a decir

Voz 4 11:35 sí sí sí está poniendo muy fino eh yo creo

Voz 5 11:38 que estás viendo lo que estás viendo que hay necesidad hay de jugadores y te estás poniendo fin para que te llamen eh

Voz 1610 11:45 un habrá asegurando un abrazo

Voz 4 11:56 pues como decíamos al principio no me que vamos a seguir hasta Alemania yo creo que no esperar ni un minuto más porque allí ayer en Berlín se están celebrando los Juegos eh no lo el campeonato atletismo adaptado

Voz 9 12:09 bueno pues estaremos un cordobés en este caso

Voz 4 12:11 yo a Manuel Garnica compra por Juan Ignacio Grondona ayer plata la carrera no comenzó de la mejor manera porque iban tercero

Voz 9 12:20 se acabaron tercero

Voz 4 12:22 por delante el primer un polaco según un turco pero el guía del turco fue el que llevó fue el que tuvo tirando constantemente de él los jueces lo vieron hoy Le quitaron lo califal lo de calificaron le dieron la plata en el Guernica hay ya había Juan Ignacio Grondona vamos a ver qué no lo cuenta el propio protagonista porque ahora sí que está ya al otro lado del teléfono

Voz 14 12:45 el Garnica qué tal muy buenas tardes la lo lo primero darte la enhorabuena esa esa medalla conseguida ayer esa medalla de plata

Voz 1263 12:55 gracias a la verdad es que te hace ilusión

Voz 10 12:58 cómo cómo fue

Voz 3 13:00 que cuenta ahora un poquito fuera carrera como te viste iba cómodo como lo viste

Voz 1263 13:05 bueno la carrera fue un poco lo que tenemos planificado Juan Ignacio que que sino no salía rápido cómo no salió porque separado a cien metros de salir a la carrera he tocaba tirar porque creíamos que tan buen polaco era probablemente superior

Voz 10 13:25 si el turco

Voz 1263 13:28 estábamos ahí ahí yo yo

Voz 10 13:31 el se maneja mejor en

Voz 1263 13:33 estancias cortas que yo si había que llevarla a por lo menos la carrera Un poco viva llegamos nos dejó un poco de huecos supongo que forman esta vez con tropezones ahí iban mantuvimos un ritmo medio aquí cuando cambiamos a falta de quinientos metros que cambie el polaco también pues no tuvo la fuerza para él no está en el polaco por lo menos

Voz 10 13:59 hubo que eso que he

Voz 1263 14:01 a hacer pero intentado acercarnos al turco oí bueno la verdad es que Liga de turco se arrastrándose y por eso descalifican a plata realmente ajustado mí igual que a lo mejor mi descalificación del Mundial pues son todos allí el toque y tal con el turco se igual más más dudosa la descalificación del es muy clara

Voz 9 14:22 era clara y luego pues rápido si hay oye Manuel en se puede decir que satisfecho TAD deja o hay algún

Voz 16 14:31 te diste ese resquemor de me deja hoy podía haber

Voz 4 14:34 hola un poquito más

Voz 1263 14:36 no satisfecho porque bueno el año ha sido complicado porque mal convivía estado con bastantes problemas de lesiones y enfermedades que iban a ser un año realmente Un tanto se está de forma estamos bien pero no estábamos exactamente en el punto a lo mejor que que tendríamos que haber llevado en el puntito que a lo mejor sí teníamos el año pasando falta no salta eso soy final pero bueno yo creo que para el cinco mil estamos va mejor que para para

Voz 9 15:08 porque en vivo

Voz 1263 15:09 el objetivo inicial era de cinco mil sí sí sí me acuerdo que hablamos bien

Voz 9 15:12 no un poco

Voz 1263 15:13 eran poco eso es el de venir aquí a hacer dos pruebas pero bueno el objetivo estábamos juntos

Voz 9 15:21 y ahora por allí en Berlín a la el cinco mil el domingo no te tengo entendido a El domingo no cuando lo corre no sin y y ahora allí me imagino que por Berlín pues entrenando también un poquito hoy tratando no de de mantener ahí la condición física no

Voz 1263 15:37 sí bueno realmente queda quedaba bueno el entrenamiento doy para regenerar un poco de ayer en mañana una sedes para activar ya a veces no ya lo que me ha hecho no lo vas a lograr no ya las un poco guardar oí el domingo estar medio vivo para pelear que se

Voz 9 15:59 qué bien qué bien pues nada lo dicho

Voz 1621 16:01 de Manuel no te molesta estamos enseñando a descansar te llamaremos V el viernes para que no cuenta ahí es a esa última hora que que tiene y nada decirte que bueno que está allí en Alemania está en Berlín pero que decora te está siguiendo todo el mundo que está hablando de de esa medalla de plata que están hablando de ese cinco mil que tienes por delante y que aquí damos todo el ánimo toda la fuerza del mundo para para que pelea por lo más alto el domingo

Voz 1263 16:26 muchas gracias al de que esa bueno los medios de comunicación a usted portando seminal igual tú eres amiguete por compartir grupo igual pero bueno Tussaud otra gente que que a penas te conoce pues también su estado perdón de mi gracia

Voz 9 16:40 pues nada pues lo dicho en bien hablamos y que vaya todas las semanas genial valen Manuel

Voz 14 16:45 venga un saludo y un abrazo

Voz 2 16:52 además

Voz 9 16:53 que tenemos que hacer obligada ahí a los móviles

Voz 2 16:55 el gran amiga no quedábamos

Voz 1610 16:58 a a Fernando hablando sobre el Córdoba Club de Fútbol que como decíamos había vuelto hoy al trabajo

Voz 4 17:02 que que bueno pues mañana lo volverá a hacer de cara a seguir trabajando y matizando ese ese encuentro muy pendiente bien

Voz 9 17:10 depende de todo lo que vaya ocurriendo en torno a la Liga de azul próximos para ver si de lo que hay tanto a Pável como para Edu Ramos oye o por qué no para que venga a cualquier otro jugador más también a sumar pero siempre y cuando

Voz 4 17:20 dejen permisible en el ok para que se inscriban los dos jugadores que somos evidentemente futbolistas del conjunto blanco de tres y treinta y siete

Voz 17 17:31 el juego de fútbol online con la que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada a jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra ten Mister punto Mundo Deportivo punto com Así empieza a jugar tú eres el míster

Voz 18 17:51 ah sí

Voz 1610 17:56 bueno pues poquito a poco los equipo va haciendo pretemporada van jugando partidos

Voz 4 18:01 conformando todo no iba muy pendiente

Voz 9 18:04 de la importancia que tiene en la ciudad de la provincia y es el balonmano no nuestro equipo de cabecera en este caso la Ángel Jiménez militando venga Asobal pues ya ha comenzado a rodar ya ha jugado los primero lo primer el primer encuentro no ha tenido suerte en su presentación en casa ante el Balonmano Alarcos Ciudad Real porque no consigue esa esa victoria pero sí al entrenador le sirvió para ahí bueno pues viendo que consiste qué piezas son las que hay que seguir ensamblado y qué cosas son las que hay que que ir perfeccionando no esta tarde se va a disputar un partido entre el Palma del Río

Voz 4 18:37 en el Antequera que el vencedor dará paso digamos de de esa eliminatoria a la final de la Copa Andalucía

Voz 9 18:44 los mano que se va a disputar contra

Voz 4 18:47 Miguel Ángel Jiménez que otra de las bueno velos o trofeo que tiene en mente el para esta temporada su entrenador Julián Ruiz

Voz 14 18:58 hablamos con él de cómo marchaba esa esa

Voz 9 19:01 la pretemporada del el equipo cómo lo valora bueno pues la derrota del otro día de Alarcos y lo que falta por mi esté Julián Ruiz con esa charla que mantuvimos con él después de ese primer amistoso

Voz 14 19:13 hola buenas tardes bueno como marcha esa esta pretemporada

Voz 12 19:18 bueno pues con cierta normalidad a una unas primeras semanas en las que la carga física ha sido la protagonista y y bueno pues que a partir del tres que hicimos ayer el partido frente al abiertos partido que perdimos pues ya tenemos un poco la situación real y de todo lo que nos falta que no es nada que nos preocupe pero en fin que que todavía nos queda mucho trabajo por delante era

Voz 9 19:48 quedan todavía muchas incorporaciones porque cree quiere Julian algo específico

Voz 19 19:51 eso de momento la cosa comentó

Voz 12 19:54 es ajustarlo todo es decir el equipo ahora mismo está muy verde todas las fases de juego pero muy verde muy verde entonces hay que seguir trabajando la semana que viene vamos a tener tres partidos qué nos van a venir muy bien porque el hecho de sólo entrenar pues no no no te colocas suficientemente posición de realidad icono en sus partidos yo calculo que ya iremos cogiendo mucho mejor el el punto yo el punto que nos falta para llegar a prometer

Voz 1621 20:30 la la expectativa para para este año cuáles son vistas no las sensaciones con las que se acabó la liga la temporada pasada

Voz 12 20:37 bueno la temporada pasar a pasar hasta aquí partimos todos iguales y nosotros queremos hacerlo desde la máxima humildad en jugando y jugando con valentía contra todos pero sin sentirnos superiores a nadie de modo que vamos a ver yo no quiero recurrir a esos escenarios ya tan manidos no dé el partido a partido y todo esto pero tampoco quiero que mi equipo tenga una presión de de estar en determinada jornada en determinada posición vamos el jugando vamos seguirá siendo el equipo que queremos hacer con las prestaciones que creemos que debe de tener ya a partir de ahí vamos a ver la competición lo que no es la de paro

Voz 9 21:19 si se aumenta un poquito con respecto al año pasado es el objetivo pese a lo que me acaba de decir no sé que vamos a ir poco a poco un humilde además pero el objetivo que se plantea la Jiménez a priori de empezar la temporada cuáles

Voz 12 21:33 sabes qué ocurre que cuando yo llegué aquí el año pasado como sabéis con la temporada ya empezada parece que uno de los problemas que hubo fue que se vendieron y que se que se gestionaron muy mal las expectativas enseguida a partir de dos buenos resultados el equipo tenía que estar poco menos que en Europa y cuando eso no se cumplió el centro en una dinámica muy negativa entonces como pues se procuro escarmentar en cabeza ajena digo que insisto en que yo quiero ser un equipo competitivo valiente Iker vaya a todos los sitios con con con idea de tú a por supuesto cerrar nuestra casa pero eso es la cuarta la séptima a la duodécima posición pues esto cuesta de que me depara

Voz 9 22:25 la la la competición y qué tipo de juego es el que va a desarrollar el Ángel Jiménez esta temporada o cuál es el juego que pretende Julian imponer a lo suyo

Voz 12 22:37 pues mira yo creo que el año pasado y y con con con con con mi presencia en el tiempo que yo estuve como entraron equipo tuvo un buen rendimiento defensivo pero sin embargo no no sí haga gol de contraataque no no sacaba rendimiento de esa de ese trabajo defensivo eso es una primera cuestión que queremos mejorar pero claro es que ayer tuvimos treinta iguales de modo que habrá que que volver Air digamos a a replantear todo lo primero cerrar defensas lo regalar balones Ferrer venció en hay desde luego yo quiero que el equipo corra mucho más que el año pasado

Voz 9 23:18 es decir que sea uno de los fuertes sea su físico también no digamos eso también también

Voz 12 23:24 pero básicamente nosotros se digamos ganando o perdiendo si que los parciales que se producían en esos tránsitos tanto recibir goles de contra

Voz 0267 23:36 taxi

Voz 12 23:37 cómo hacer los nosotros esa ese ese esa fase la perdíamos normalmente y eso que obliga al que luego en juego táctico tengas que tiene mucha efectividad y ser muy cuidados entonces yo quiero que juguemos con más alegría Ike Si conseguimos la prestación que tuvimos el año pasado en el aspecto defensivo no rentabilizó vimos luego en goles de contraataque que que nos permitirán tener un colchón para lleno de otra manera pero ya digo que decir eso el día siguiente ha recibido treinta y uno goles me parece que es una imprudencia vamos a estar tranquilos y a ver si cerramos el trabajo defensivo que para mí es el punto de arranque de cualquier otra cuestión

Voz 9 24:23 la clave está totalmente Julián la incorporación adaptándose bien imagino todos cogiendo un poquito el hilo no

Voz 12 24:31 Charo ayer se notó mucho también eso no sobre todo la mayoría de las incorporaciones que hemos hecho son de gente muy joven y yo creo que ayer de alguna manera les pudieron pudieron también los nervios no todo el mundo quería agradar ya más de lo que a lo mejor debiera de haber hecho en cada momento todo va encajando poco a poco lo que más nos tiene ralentizado probablemente en ese sentido es y en el portero que claro como ha llegado un poco más tarde resto está un poquito más verde en todos

Voz 9 25:05 genial pues todavía queda mucho tiempo por delante convencida de que esa ese juego de identidad no de El Ángel Jiménez cuánto cuánto ante y seguro que van a ir de la mano el resultado hijo que es lo que todo lo que es lo que todos queremos Julián pues desearle mucha suerte para esta temporada y que bueno pues estoy comienzo que no ha sido a lo mejor como se podía esperar sea digamos ese punto de inflexión para mirar para arriba

Voz 4 25:30 con con un trabajo conocimos para lo que resta de temporada

Voz 12 25:35 pues ojalá desde luego con desde ahí sólo se pueden mejorar pero bueno en cualquier caso yo tampoco le doy más trascendencia que la del hecho de saber en qué situación de juegos estamos qué te parece que no pero es una una cuestión básica para luego saber por dónde tenemos que corregir

Voz 9 25:56 pues Julián mucha suerte y un abrazo grande vamos hablando durante la temporada

Voz 20 26:00 muchas veces gracias malo

Voz 4 26:08 Josean Ruiz el entrenador lo de El Ángel Jiménez que como es lógico estará también muy pendiente esta tarde de lo que ocurre en su enfrentamiento ente de el Antequera Aguilar Palma del Río

Voz 5 26:22 partido que va digamos ha dirimido uno que va

Voz 4 26:26 a decidir quién va a ser el que la compañía a en la final de la Copa de Andalucía que se celebrará el próximo treinta y uno de agosto y que bueno pues era una bonita piedra de toque no es un rival la hay en este caso en Antequera o las que va a poner un poquito las cosas complicadas al Ángel Jiménez prácticamente una semana antes de que comience la la Liga porque él Ángel Guimerá arrancará la Liga el ocho de septiembre que por cierto ha habido cambio de horario será el ocho de septiembre ante Benidorm a las ocho de la tarde o sea que quede ahí anotado ese ese cambio de horario de desearle evidentemente toda suerte El Mundo Ángel Jiménez esta temporada que lo iremos siguiendo como las temporadas anteriores muy de cerca para ver cómo evoluciona cómo afronta

Voz 9 27:09 de esta temporada una temporada que el año pasado acabó cuanto menos

Voz 4 27:12 impresionante después de la llegada en este caso de Julián Ruiz que le dio al equipo algo que venía que venía faltando en las últimas jornadas del primer entrenador que tuvo el conjunto valen son las tres y cuarenta y siete vamos a hacer un bebé alto en el camino abrimos la consulta médica es que no está operando con el doctor Javier Bejarano

Voz 14 29:13 hola muy buenas tardes bienvenidos de nuevo eh a tu casa aquí en la radio o no sé yo todo

Voz 15 29:20 sí ya otra vez todos los martes con otro hablando con convertirnos seis retirado tan tan interesante

Voz 4 29:27 estaremos encantados de de tenerte oye pues Javier mira yo creo que como estamos todavía en agosto mucha gente está en la playa o ya está llegando empieza la nueva temporada ya hay dice oye pues propósito vamos a hacer un poquito deporte que hemos cogido unos kilitos bueno pues voy a ver si me cuido y me pongo un poquito en línea no en mi pésima como debe de ser digamos a Javier ese paso ir de nuevo a la actividad deportiva para no dañar nos para no

Voz 9 29:52 es enorme para que al final no lo

Voz 4 29:54 por un problema en el cuerpo

Voz 15 29:58 pues lo más importante es que decía muy progresiva no no querer recuperar todos los de todo lo que hemos perdido toda la forma o o no kilos esto que hemos escogido además está en este periodo el querer hacerlo todo muy rápido puede ser contraproducente el interior todo nietísima pueden hacerte que aparezcan Bonet aparezca alguna un importante que tengamos que pagar el remite bajo entonces muy importante sobre todo si el deporte que se va a hacer por ejemplo durante impacto como corre ver Foo por culpa del todo lo que suponga impacto sobre todo por las articulaciones muy importante hacerlo de manera muy progresiva ir haciendo un periodo de adaptación o de adaptación a la actividad previo no fortalecer un poquito hacer ejercicios venía de de fortalecimiento de todos los grupos muscular en el que se vayan va a trabajar previo a a salir a correr porque no pueden aparecer molestia típicas sobre todo los primeros días de lo de de agujetas o el dolor es que la aparición retardada sino que aparezcan molestias articulares los molestia muscular más importante es que como decía que tenía que hacer y que paremos y que tengamos que frenar el que ese inicio de la

Voz 4 31:10 Javier esto Brit primero día digamos comienzo que es mejor hacer el trabajo de mayor duración pero de menos intensidad en cuanto a velocidad hay iré más o todo lo cuenta que hacerlo más cortitos pero digamos darle un poquito más de fuerza por ejemplo a la carrera a la bicicleta o bueno a lo que cada uno decida hacer

Voz 15 31:30 mejor hacerlo en intervalos cortos a lo mejor un poquito más más corto pero más intenso que de larga duración soporte el cuerpo necesitaba como decía antes un periodo de adaptación al Puertollano hace viral si tú por ejemplo en en el tema de de carrera o de poder no puedo lo de de deportes sobre todo el impacto le mete mucha duración sobre todo al principio aunque sea más intensidad para aparecen molestias musculares articulares seguro en entonces ya

Voz 0267 31:59 el haciendo series cortitas haciendo cesiones más que ser

Voz 1263 32:02 excepciones en más corta

Voz 0267 32:05 sobre todo en duración para que se iban en acostumbrando la especulación aquí poquito a poco ir incrementando la carga y la y la y la dureza a la cesión en la que el cuerpo vaya unificando ese sobre todo la musculatura iban ya iba ya adaptándose a al al al esfuerzo y otra cosa muy importante a la temperatura habrá que tenemos sobre todo aquí en Córdoba no que también es muy importante

Voz 9 32:27 en cuanto a a la pérdida de de peso y Javier para digamos perder peso de una manera que digamos sea efectiva porque no se trata a cerrar el pico

Voz 4 32:37 ya no como vía beber agua

Voz 14 32:40 a ir más al al baño y demás

Voz 9 32:42 bueno pues como tres veces al día digamos para perder o recuperar digamos ese anteriormente cuál es el mejor camino para para llegar a conseguirlo también digamos enfocado a hacer también ese ejercicio físico

Voz 0267 32:54 fue por supuesto de la misma manera que que comentábamos la inactividad física ni peso exactamente igual no decía muy progresivo y no podemos cerrar cocía solamente sobre todos los íbamos a hacer actividad deportiva aporte al parecer cansancio va a aparecer debilidad pueden aparecer eficiencia nutricionales que hacen patinar Mel merme también lo que es el es el rendimiento físico que aparezca también con la que muscular o o molestia física a consecuencia de esa de esa mala alimentación no más vale eh comer menos comer sano evitar sobre todo si queremos perder peso de manera un poquito más rápida aunque sea progresiva pero un poquito la más acelerada sobre todo limitar mucho en ignorar el consumo de hidratos de carbono hasta el final de todo esto intentar en la medida de lo posible limitarlo para hacer una dieta más cargaban en proteína en vegetales sí sí pero para sobre todo su para intentar que que se pierda peso de manera progresiva pero un poquito más más acelera

Voz 9 33:55 no no querer perder mucho Pino in

Voz 0267 33:58 poco tiempo porque muchas veces incluso luego el efecto rebote en el momento que para de hacer eso el efecto rebote contraproducente más peso en el que tenía previamente al empezar la la dieta

Voz 9 34:09 Juanjo Olli Javier qué papel juega digamos la fruta en este en este sentido no porque ahora mismo estamos en una época de del año en el que hay fruta como por ejemplo puede ser la sandía no que ética no te hace ir más al baño qué papel puede jugar en el deporte y en la alimentación la fruta ahora principalmente en verano

Voz 0267 34:29 pues el papel ahora mismo es vital si siempre importante el el hacer una dieta rica en en en fruta verdura ahora mismo en verano que tenemos todo que tenemos una sandía melón cereza piña todo esto huy torretas fruta tomará de manera regular primero como tiene una gran cantidad de agua te ayuda a salir datado luego ponen las propiedades que tiene con la sale Hinault no la tiene puesta de una primero ha recuperado mucho mejor a estar hidratados de una manera más más que no solamente sea el el el tomar agua ir evidentemente hace que la sensación de estar saciado de que tener menos hambre también aparece con lo cual sé que tengan menos ganas de tomar otros alimentos que pueden hacer que que cobra más peso o que no pierda el piso que que tuviesen con lo cual el papel vital tomar cinco seis piezas de fruta diarias pues es siempre recomendable ahora en esta época del año

Voz 9 35:30 oye Javier siguiendo con la fruta y la fruta está permitida digamos dentro digamos de como estaba diciendo en la dieta equilibrada de ser digamos ese complemento a cuando no da cierta hambre entre ahora decir bueno pues mira lo sustituyó a lo mejor ese pellizco de pan que que que el amo esa patata no que se suele coger ahora un poquito más distendido en en el verano puede ser la fruta ese sustitutivo o tampoco se deba a abusar de ella

Voz 0267 35:55 a ver qué es útil vivo sobre todo llega la hora de querer perder mucho peso que sea fruta con la que intentar cristiana que tiene menos azúcar no

Voz 0422 36:04 la fruta tiene mucho azúcar no contemplo el él

Voz 0267 36:06 el que no tiene tiene bastante la que la gente se cree que los políticos tienen muchos menos las tenía casi todo es algo la también muy recomendable la Manzano también ahora por ejemplo he en el plátano de melón por ejemplo pues tiene mucho más ya menos recomendable la precisamente por eso porque se a esa cantidad un poquito me de que azúcar que tiene no siempre intentar que sea una fruta que tenga muy poco azúcar para que para que el límite hemos en la ingesta de hidratos que al final el lo que puedo hacer que jugamos algo más que a lo más veces

Voz 9 36:39 lo el genial pues Javier muchísimas gracias por estos consejo ahora aquí a principio de temporada y poniendo la maquinaria en marcha

Voz 1621 36:48 es un placer como he dicho el recibo el contar contigo una una temporada más y nada a pasar una feliz semana no pondremos toda la cual esos consejos que no ha dado hoy la semana

Voz 9 36:57 a qué viene seguiremos tratando esta mi Fini deporte en nuestro espacio aquí en Radio Córdoba

Voz 0267 37:03 muchísimas gracias a vosotros encantado de estar nuevamente en el en el programa ahí que facer feliz semana ahí

Voz 20 37:10 un abrazo Javier fotógrafo

Voz 4 37:13 uno

Voz 2 37:20 bueno pues poquito a poco vamos retomando ya el pulso a nuestras

Voz 4 37:23 la Sección a ello quería evidentemente pues la los pies en este caso el día de hoy parece pistoletazo de salida a la temporada a la que muchos bueno puede Atletas Populares deportistas populares evidentemente de de la ciudad pues después de las vacaciones retoman ya los entrenamientos y se quieren preparar la Media Maratón una media maratón que por cierto ya va por la mitad de la inscripciones a lo que hay que se decidió que la valla corre pues ya son cuatro mil los dorsales que ahí ya retirado quedan otros cuatro mil evidentemente queda mucho tiempo por delante pero que no voy a tanto quién puede de aquí a noviembre así que hay que ya preparando el como decía pues bueno esas personas vuelven ya a la actividad vuelven a la carga Bush no estos consejos el doctor Javier bejarano para evitar lesiones

Voz 9 38:09 bueno pues podamos disfrutar todo el mundo del deporte

Voz 4 38:12 de la mejor manera de la mejor manera posible mañana vamos a hablar como campeón del mundo de Pável en este caso con Javi Garrido para ver cómo anda porque yo sé que ha estado por Suiza está también por el Wall Padel Tour de mi hija si la falla ahora le toca a Andorra antes de recalar allí en en Córdoba de los internacionales que será este próximo fin de semana casi casi las cuatro de la tarde el Córdoba mañana vuelve al trabajo mañana intentaré o hablar del Córdoba B para ver

Voz 5 38:45 arranca la temporada o con el equipo femenino que lo vamos a cero uno

Voz 4 38:49 el jueves yo te mañana o viceversa no habla de la chica mañana o el jueves ya lo veremos a ver como como un organizamos la semana pero el primer equipo mañana la vuelta al trabajo no trabajará como hemos venido diciendo para que el Real Oviedo se pueden aquí un equipo pero difícil que los puntos en el estadio de Angelita in muy pendiente evidentemente de la dirección deportiva del club dejó para ver si no puede dar una alegría en forma de inscripción de dos piezas claves de este club de fútbol como son Edu Ramos y también Pável que yo creo que sería un magnífico premio al esfuerzo hecho ellos pero apostar por el coro hay un maravillosos refuerzo ahora mismo puesto que no está la plantilla para el Córdoba Club de Fútbol nos marchamos Félix tarde mañana se pero a la misma hora que lo pasen bien chao