SER Deportivos Córdoba Miércoles (22/08/2018)

Voz 0871 00:21 sólo los qué tal muy buenas y Remedios deporte hoy miércoles veintidós de agosto no podemos abrir con la noticia que todos queremos no que finalmente se va a poder inscribir Edu Ramos y para él no sigue la pelea así el club intentándolo pero ya comienzan a ver cierto movimiento de cara a que cada vez se va achicando digamos os va acortando el tiempo para poder vivir las opciones cada vez van reduciendo ahí el club bueno pues ya empieza a manejar ciertas alternativa como es el caso de pádel de poder cederlo porque todo hace indicar de que si exceden a Osaka del del club uno pues si le permitiría firmar portero cuanto menos por el mínimo allá por los setenta y tantos mil euros ochenta mil que que lo que ronda ese mínimo interprofesional que tiene que cobrar el público el caso que con Urra uno es el mismo Edu Ramos tiene predisposición o tenía en cierta medida de quedarse en el Córdoba Club de Fútbol a esperar a que fue inscrito hasta el mes de enero pero parece que ahora algo ha cambiado porque si no se puede excluir para el día treinta y uno a otros cuando se cierre el mercado invierno pues podía tener apalabrado el recalar en el Cádiz para la próxima temporada duele escuece pero es lógico Edu Ramos ha hecho lo imposible por quedarse en Córdoba y creo que no se puede ser bueno pues ni poner un pero no a esa decisión que tome puesto que al llegar aquí a Córdoba ha estado trabajando con el resto de compañeros como el que más sabiendo que en ningún momento ha sido jugador del coro es decir que no ha sido que no ha sido inscrito ahora vamos a hablar de todo ello de aquí y también vamos a dedicar hoy un gran espacio a la tercera división que comienza este fin de semana hay cuatro equipos de la provincia de Córdoba está en el filial Córdoba exista además de Les Planes y Luciana El Puente Genil ir

Voz 0871 02:17 de padel Javi Garrido que que va camino de Andorra porque a partir de Villa comienza el Wolfe Arthur dando guerra hoy cuando finalice ese torneo recalará en Córdoba porque empiezan los internacionales en la fase de cuadro comenzarán mañana iba a mover Si se puede retrasar en la medida de lo posible Javi Garrido pues eso quiere decir que en Andorra le ha ido bien de todo eso vamos a hablar de aquí a las cuatro de la tarde y también hoy tenemos que dar la triste mala noticia de que el que fuera consejero del club de fútbol en esto Guitar ha fallecido el funeral será mañana a las doce del mediodía en la iglesia de San Nicolás justo aquí en el Boulevard la condolencia a todas las familias que descanse en paz Ernesto ITA tres si veinte término toda la tarde alto en el camino no vamos a faena

Voz 4 03:21 bueno pues lo he dicho no podemos tenerla buena noticia todo iba a ser inscrito como jugador del Córdoba de que Edu Ramos también aceptaban averiguamos el el club director deportivo oí todo el mundo en la entidad están tratando

Voz 0871 03:35 de hacer lo imposible para que bueno pues pueda ser inscrito y sea jugador del pero la Liga tiene algunas reticencias en cuanto al contrato de Pavel que si tiramos del contrato antiguo pues a lo mejor podía dar el visto bueno pero la Liga entiende de que tiene un contrato nuevo que es el que ha renovado el fútbol con Edu Ramos la verdad que está la cosa es más cruda si cabe todavía son triste y mala noticia pero la liga en este caso se ha empeñado en perra hoy este año pues no va a dejar pasar seguramente nada de ese límite sabía el de difícil para seguir trabajando pero insisto complicado y se estudian alternativas a la posible salida de Pável y también de Edu Ramos que finalmente recibiría entiendo el contrato para bueno pues eh recalar en el Cádiz puesto que es que ahora mismo no sería una cesión porque es que Edu Ramos no podía y en calidad de cedido ya que en ningún momento está adscrito con el Córdoba Club de Fútbol ya saben que Edu Ramos terminó contrato se estuvo negociando pero no tenía contrato y el Córdoba lo fichó es decir que no hay contrato de por medio con en l Pável existe el antiguo que ha sido una ampliación una renovación del que tenía pero la Liga I B también alguna que otra reticencia innato

Voz 4 04:47 yo Luque qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes bueno pues parece que esa opción no con las que hemos leído también esta mañana en el diario Córdoba que para ver a un equipo portugués que Edu Ramos aquí al final de la mañana ha podido conocer qué hasta el treinta y uno de agosto aguantar pero que finalmente recalará o posiblemente recale en la entidad cadista no

Voz 2 05:13 sí bueno nosotros lo que aplicamos a que Córdoba las paces intentándolo mente simplemente que que se están moviendo en la hipótesis de que no pueda adscribir a para el niega a Edu Ramos con educamos no tiene ninguna oportunidad sí la única opción sería siglo de bueno aparte sentí vial no y como se lo Caballero no a nosotros lo consta que incluso el chaval atarse veinticuatro ahora estaba en la idea de no descarta ni mucho menos desahucio al contrario otra cosa eh bueno su entorno pues las considerará lo que lo que tiene la misma para ir Cordova no puede sucederlo simplemente porque la normativa dice que para será un escrito en el caso de par el puede Ryan una oportunidad que hay que pensar en ese esa falta digamos de del directo con la Liga en qué está ahí chico con el contrato antiguo o la Liga les reconoce su contrato pero al haber conoce el nuevo contrato entonces ser ahí tenemos un dramón pro

Voz 6 06:30 lema el club está intentando Carlos digamos como escrito para padres

Voz 2 06:36 pues la menor trabajar en ese horizonte reposa sobre al futbolista no acepta pues no habrá ningún problema Si Si la Liga finalmente descarta que citó con toda la de la ley pues en la misma situación que que Luis eran problema Carmen grave lógicamente no pero ahora mismo el corbata abriendo todo lo posible para intentar bueno digamos que si el toro de pillo pero está claro que te ha picado o por lo menos que te pego un fondo el que no te de lleno no estaba entonces así de en caso de no ha ido discutiendo con la Liga si realmente padre en ese contrato antiguo pues aunque no le permitan

Voz 6 07:24 educar con el Córdoba porque les

Voz 2 07:26 que se lo vamos a negar de acá donde se puede llegar en ese en ese camino no

Voz 4 07:32 bueno esto tendría también una solución que evidentemente no se va a hacer que una ampliación de capital no en ese caso ahí el límite aumentaría no

Voz 6 07:39 bueno evidentemente no nosotros ya

Voz 2 07:42 abrimos esa posibilidad en la etapa del anterior no que la anterior propiedad de cartón en todo caso esa ampliación de capital no es efectiva al momento se esos lleva un unos plazos legales que evidentemente el mercado de verano si lo llega a partir de pasado pues

Voz 6 08:02 si no estaríamos más o menos pero ahora mismo si hace una ampliación de capital León lo es

Voz 2 08:11 efectivos de es ampliar siempre en la que en todo caso con su estética para el mercado

Voz 8 08:15 para el mismo y ahora mismo la situación la que está Córdoba en el mercado de enero porque se estaba hablando de que bueno si saliese que pudiese ser repescado en enero en enero vamos a estar en las mismas

Voz 2 08:27 bueno yo creo que él es el que contempla el Córdoba comerse el horizonte se quejan también económicamente eso es lo que yo creo

Voz 6 08:38 y otra cosa porque yo sí que

Voz 2 08:43 trabajando en el escenario de conseguir Barney era eso

Voz 6 08:47 no es bueno que el tema todavía Chris el del seguro

Voz 2 08:53 si alguno como ingreso extraordinario que eso está a discreción de la Liga ese ese tipo de ingreso bueno yo creo que contemplan unas encargó en los que como el tiempos el hacha encima porque así que no hay medios para ganar tiempo durante tres o cuatro meses para que en enero el escenario sea más favorable no tanto por por por lograr otro otro por otra vía como por por porque Le acepten ingresos que ahora mismo pues no les son aceptadas a Córdoba hay que recordar que a lo ingresos que que marcara la Liga para el Córdoba oscila entre lo auxiliando de millones de euros

Voz 6 09:34 que es bastante más bajos de lo que inicialmente

Voz 2 09:39 bueno desde luego sería el ingreso más bajo del Córdoba en el último lustro como mínimo en la temporada aún se doce creo que pretendido hacia usted no

Voz 4 09:48 sí es lo que está

Voz 6 09:51 no

Voz 2 09:52 ha observado pensar que hay algún tipo de ingreso que está de alguna manera bloqueado el reconocimiento por parte Líbano aparte de hace poco el presidente de la entrevista a diario que

Voz 6 10:06 que tenían una multa con un Manu

Voz 2 10:09 son el par de la camiseta que era una cuestión daría bueno vamos a ver si lo consigue yo creo que

Voz 9 10:15 de hecho yo estoy ahí soy cauto porque también íbamos a tener un respaldo de Panamá hay mira cómo acabó lo de Panamá no sé

Voz 2 10:23 es por eso digo que que que hay muchas cosas que se están cayendo por eso en ese ingreso el designar de para principal para anunciar la camiseta pues bueno el presidente decía tendrán una coches día recientemente con todo lo ocurrido cualquier ser mínimamente caucásicos pero pero está claro que en el tema de de presupuesto en el tema de ingresos que no llegue a nueve millones

Voz 6 10:46 y bueno desde luego raro

Voz 2 10:49 desde luego razón porque sería ya digo en las Ifrán incluso más baja de desde hace como si no pasara caer por cuanto menor a nosotros nos llega también que hay algún tipo de ingreso que está digamos pendiente de Perifé casi una aprobación estudio por parte de las que de la Liga a ver qué es la aprobación el uno de septiembre va

Voz 10 11:14 estoy en riesgo de consultas del ERE

Voz 2 11:16 que el club creo yo que sé que se espera pueda con cierto voz consiste en el Sánchez sino óptimo al menos esperanza no desde luego peor escenario que ha habido en agosto Novara creo que ya peor que se complican encontrarlo

Voz 9 11:37 voy en fin a ver cómo queda todo de cómo se va resolviendo Ignacio un abrazo grande muchísimas gracias

Voz 3 11:43 poco a poco

Voz 12 12:17 chungo iba a decir si el tiempo difícil que es la vecina al conjunto blanquiverde por delante y ojalá que esto se pueda esclarecer un poquito y tener un poquito más de sentido y algo más de

Voz 4 12:28 en lo que hay que mientras tanto partido el sábado eh partió el sábado ante el Real Oviedo que viene con ganas de sumar la primera victoria al igual que el Córdoba evidentemente y López

Voz 0871 12:36 Sandoval siguen trabajando a destajo para preparar ese encuentro en plenas garantías especies también empieza Tercera División empieza cuatro equipos de la provincia el Córdoba Lucena al Puente Genil también Elespe Leño el Córdoba B por cierto que ha cambiado el escenario del partido iba a jugar en el alcance y de la casa a marchar a Montilla a priori algo provisional yo creo que al final se va a quedar jugando en algún pueblo en algún estadio de la provincia para lo que resta de temporada vamos a hacer

Voz 4 13:09 van a dar un paseíto por todos los clubes como decíamos para conocer cómo ha ido esa pretemporada y cómo afrontan el comienzo de año Juan Marrero entrenador del filial coro exista qué tal muy buenas

Voz 2 13:21 hola buenas tardes bueno pues como no

Voz 4 13:23 pero cómo ha ido el aterrizaje por Córdoba en lo personal

Voz 6 13:28 todo muy contento de estar en una gran ciudad Hay

Voz 1892 13:33 son sobre todo

Voz 6 13:35 cada día me sorprende más es una ciudad preciosa Hay la verdad que estoy muy contento de estar aquí

Voz 4 13:42 en lo deportivo como nos puede decir Juan caido esa pretemporada a escasa horas de que ya comienza la la Liga

Voz 6 13:49 bueno pues como todo el mundo sabe de marcada por por los problemas que está teniendo primer equipo que ha repercutido a nosotros en el número de fichas iba a lo que hay es con lo que las condiciones que tenemos que trabajar el problema es que con dieciséis hinchas el momento que tiene dos tres lesionados temer nada pero tenemos que trabajar así in sacar el máximo rendimiento lo que tengan

Voz 4 14:20 no era digamos a lo mejor no juegan digamos la mejor manera no de de llegar a Alfil el Córdoba insistas no

Voz 6 14:28 bueno yo estoy muy contento de estar aquí he estado en Extremadura muchos años donde consiguió muchas cosas así ya tenía ganas de salir por cuestiones personales no pudo salir pero ahora pues he dado que cuerpo técnico eres espléndido el grupo humano de los chavales que hay que si Pérez caso pero es fenomenal di y luego el club pues tiene problemas pero ya puedes intentamos superarlos

Voz 4 14:58 han sabido juegan los chavales comprender digamos esa necesidad imperiosa que está ahora mismo aconteciendo en el Córdoba Club de Fu Lee oye saben que este año hay que dar el do de pecho darse para para suplir digamos la ausencia de lo mejor de de de más compañero

Voz 6 15:14 sí sí tienen que hacerlo en el fútbol a veces así que lo único que hay que hacer es superase aumentar el rendimiento sobre todo que no aparezcan a lesiones porque entonces tendremos de tirar del del juvenil como por ejemplo esta semana que tenemos que tirar de cuatro o cinco juveniles si eso también por trastoca al al equipo de no claro

Voz 0871 15:36 claro cómo va a ser digamos éste

Voz 4 15:39 te acordada exista esta temporada Juan que quiere impregnar qué sentido que hub fútbol él que quiere que transmita

Voz 6 15:46 bueno yo personalmente quiero que que los padres lo sepan dónde están es una oportunidad muy buena para ellos la intensidad el hambre la ilusión el trabajo todo eso tienen que plasmarlo y luego las condiciones de las cualidades que tengan creo que hay bastante bastante chavales que que pueden tener pueden ser útiles para el primer equipo otra no por edad que son tres o cuatro futbolistas pero que también es una oportunidad para ellos para meterse otra vez en la rueda porque estar en un filial de una gran capital como y un gran club como el Córdoba pues tienes una especie de trampolín

Voz 4 16:22 me sentí digamos esa responsabilidad de de ser un filial y que pues la tercera edición de que sobresalir y o tenemos que dar esa imagen de de filial que somos en una competición como la Tercera División

Voz 6 16:39 sí en condiciones normales si eso es lo que bueno hay al principio en lo que se trató cuando

Voz 2 16:46 no hablemos

Voz 6 16:47 y luego como hemos dicho antes pues la evolución de la pretemporada te hace partir con quizá menos potencial de del que se planteaba pero éstos así como te he dicho yo nos tenemos que multiplicar si tenemos dieciséis futbolistas los diecisiete ir en menos André porque Andreo va va a seguir en el equipo tenemos que que aumentando quinientos creernos es verdad que tienes como te este domingo tres bajas pues ahora mismo tenemos otros futbolistas y dos dudas tenemos detectadas juvenil pero que no la va a ser expulsar tenemos que que aprovechar la situación es verdad que no sabemos dónde vamos a jugar aún cero dos sea donde sea pues tenemos que defender el escudo como como siempre

Voz 4 17:33 a y Juan como ves y o cómo valoran la competición en este curso como en la tercera

Voz 13 17:39 pues es quizás de las puertas traseras más fuertes veintidós equipos entre diez y doce equipos que pueden estar en play off

Voz 6 17:47 para mí se sino lo más fuerte es la más fuerte de él España y sobre todo muy fuerte respecto a otros años pero nosotros creo que sí sí conseguí

Voz 13 17:59 hemos eh aumentar el rendimiento o qué

Voz 1892 18:04 bastante jugadores tengan su mejor pero que tenemos posibilidades

Voz 0871 18:08 qué bien pues Juan te deseamos toda la suerte del mundo para el debut para la temporada seguirá muy de cerca la evolución del filial lo exista y lo dicho mucha suerte y a pelear por lo máximo muchas gracias un abrazo grande nos vamos ahora para Lucena está esperando su entrenador Diego caro digo qué tal muy buenas

Voz 1892 18:30 o era buenas tardes bueno pues

Voz 4 18:33 eh cómo cómo está el equipo está el Ciudad de Lucena cuando quedan cuatro días para que esto ya comienza a rodar

Voz 1892 18:42 pues bien con dada como usted de empezar ya la temporada la batalla competente para hacer la pretemporada normalmente Santé frases muy largas no sé no sé cómo te el grupo Poyato deseosos de que llegue el domingo de poder competir de poder allá de

Voz 0473 18:58 el año la temporada ahí a ver si somos capaces de eso lo espero

Voz 1892 19:02 pueden años lo que queremos ilusionar de nuevo a a la afición de Lucena

Voz 4 19:06 eh Diego incide Luciano muy renovado no cree que son cuatro jugadores de del año pasado los que quedan no

Voz 1892 19:15 sí la verdad que no hemos cambiado bastante la plantilla hemos renovado el equipo continúan cuatro favorita de del año pasado y bueno pues la ilusión en la que la que no tiene que llevar a obtener buenos días oí a ver si somos capaces de que de que esta plantilla renovada porque tipo pues hay mucha alegría a la sentina

Voz 4 19:37 cómo va a ser el juego de

Voz 14 19:39 de del Ciudad de Lucena este de esta temporada

Voz 1892 19:44 bueno este año la verdad que tenemos la suerte de que que el equipo tiene bastante variedad no de jugadores que podemos desarrollar diferentes estilos de juego ahí bueno dependiendo del rival de Pepa del campo yo te quiero ver cómo estemos nosotros en cada momento pontificio Demon una forma ha ganado siempre luego pues era la misma que tuvimos el año pasado de que puedo asociativo de que el equipo álbum o lo vistoso de que quiere el pacto del partido pero es cierto que que no tenemos que ir adaptando un poco a la competición al estar te digo a los Campoy al extremo en ese momento de hecho pasado quizás no Pekín cojo tanta versatilidad de picar sobre todo en este sentido y este año pues con lo publica que tenemos ficha echarlo podamos lo podemos tener con más facilidad

Voz 4 20:30 aunque sea a toro pasado Diego pero hay más plantilla que que el año pasado quizás

Voz 10 20:37 bueno ya lo dirá la competición

Voz 1892 20:39 no ahora mismo comparar una plantilla con la otra sería un poco atrevido porque no sabemos cómo te lleva a competir no sí es cierto que que yo creo que podemos tan baja equilibrado poder con pensados sobre todo a nivel defensivo quizás hayamos ganado

Voz 13 20:56 veo poquito sobre todo en cuanto a

Voz 1892 20:58 experiencia hay cuanto fortaleza

Voz 13 21:01 sí sí eso así se cumple

Voz 1892 21:03 gente que te vamos a obtener mejores resultados que el año pasado que pudiera te tuvimos nuestro seríamos mucho gol en que estábamos muy frágil

Voz 6 21:12 eh

Voz 1892 21:13 y eso no hizo pues queda en un pésimo puesto que con los goles a favor Si hubiéramos tenido mayores seguridad defensiva hubiéramos hecho una posición mucho mejor no

Voz 4 21:22 se espera que la categoría este año sea similar a la del año pasado con en igualdad con ese bueno pues hasta el final no todo prácticamente jugándose y algo no va a escalar algún puesto hasta incluso el descenso no como como pudimos ver en la última jornada

Voz 1892 21:39 sí yo creo que este año bueno eso incluso más fuertes se mueve se puede si no yo creo que hay por lo menos veo bien equipo que quieren optar por meterse cuando el primero hay presupuesto bastante bastante grande hay plantilla es que que creo que podrían incluso competía en Segunda B porque bueno dicho han hecho equipo ahí ya digo con presupuesto bastante alto

Voz 13 22:04 sí este año

Voz 1892 22:07 a la vez una auténtica final otra Domingo no por parte de mucho te mucho aquí nosotros tenemos que ir con la tranquilidad de de ir como se suele decir yo aunque sea un tópico tiene que ser verdad que tenemos partía partido los domingos bien pero los rivales cada semana yo creo que eso no no tiene que quedar tranquilidad no yo no tengo partido partido punto ahí colocando en una situación en una situación pues nada cómoda para nosotros

Voz 9 22:34 perfecto Diego pues nada a tener una buena temporada te deseo toda la suerte del mundo y a lo largo de delante pues vamos viendo a ver cómo cómo marcha cosas Edipo por por Lucena

Voz 8 22:45 muy bien un abrazo a medias

Voz 0871 22:49 un abrazo

Voz 16 23:37 no

Voz 0871 23:40 no vamos a marchar ahora hasta Espiel porque el Atlético después Leño vuelva a estar evidentemente la tercera división y en esta ocasión estrena entrenador a los mandos del equipo Salva Serrano Salva qué tal muy buenas muy buenas tardes da lo que pasa

Voz 4 23:55 bueno pues a punto de comenzar ya la competición hoy encima con derbi no porque oye quería empezar con un derbi cordobés en este caso el salen buen dejen idea es pequeño y bueno pues cómo ha ido la pretemporada con el veleño

Voz 17 24:08 bueno la pretemporada dejará ha ido bien he porque tenemos empezar de cero en todo lo que sólo de la temporada pasada sólo se once jugadores motrileños a dieciséis Titsa entonces ponen entre sobre el tema del cuerpo técnico también era nuevo copla no pues la verdad es que ido bastante rápido ha habido buena predisposición por por toda la parte y la verdad es que es un grupo humano bastante bastante bueno a nivel deportivo pues ahí estamos trabajando día a día semana semana para eso para un poco ya pueden eh metiendo sobre esa esos métodos de trabajo ese modelo de juego de esa idea que tenemos que el equipo queremos que que trabajes durante la competición y bueno ha habido donaciones a ser amistoso los que como todo puedas exacto a positivo hay otro hermano positivos han ido saliendo para no que no han ido un poco reforzando el trabajo en alguna pacto dieron otros por ya eh que mejoraría que tenemos cierre tratando pero en general estamos contentos contentas bien no

Voz 4 25:12 cómo cómo quiere que sea el equipo de número de Salva Serrano para para esta temporada

Voz 18 25:20 bueno de la idea que

Voz 17 25:22 tiene una lamente pues ese equipo que

Voz 18 25:25 eh que tiene el balón que eh

Voz 17 25:27 hace un juego elaborado trabaja de la posesión del mismo e intenta estar en el área contraria intenta evitar que sean juego vistoso pero bueno pienso que en esta categoría ahí en el nivel que tiene la misma esta temporada dentro de ese modelo de juego también hay que estar un poco práctico y hay que ser inteligente no se saber qué qué hacer en cada momento claro y al final lo que prima en el juego por por suerte o por desgracia es el resultado en el resultadismo sabes pues está claro que siempre quiere dar ese esos matices pero con lo que priva como te digo es el conseguir puntos toda la semana por lo tanto habrá que habrá habrá sino semanal a los partidos que haya que jugar poco más práctico un poco más directo y tentar buscar resultados más que ese juego no entonces pues bueno tenemos que ir adaptando una situación

Voz 4 26:19 salva el objetivo

Voz 9 26:21 lentamente el primordial la salvación en primera instancia pero podemos mirar para para algo más

Voz 17 26:28 bueno yo soy una persona no se optimiza que soy que me gusta siempre mirara al a lo máximo y no no me conformo con cualquier cosa no pero sí es verdad que hay que tener los pies en el suelo entonces nuestro primer objetivo hace tangible Qatar anualmente desde el de la permanencia en la salvación es más que todo pues la dificulta esta temporada de de equipos cuarenta y dos jornadas claro puede ir actual la digamos no lo que va a tener en la categoría hay estatus de los que tenemos porque ahí hay más de mi equipo en el que podría estar cursando este año por segunda vez sin ningún problema no por presupuesto el Paul hipo a la plantilla se van a manejar entonces es como te digo una cosa ese esa ilusión esa gana de cara a optar a lo máximo

Voz 13 27:15 sí pero sí es verdad que te digo

Voz 17 27:17 tenemos los pero esto lo sabemos algo una temporada muy difícil muy larga de entrada muy sumando toda la semana para intentar conseguir lo antes posible el objetivo sea la jornada treinta en la cuarenta

Voz 6 27:30 el cinco y a partir de ahí pues si llegado de su objetivo es lo primero que tenemos marcado pues a lo que pueda darme Elena al hombre

Voz 2 27:37 salva esto será como el año

Voz 4 27:39 que por ejemplo el descenso hasta última hora no lo vamos a saber crees que va a ser es igualado hasta última hora o que va a haber hay una diferencia aquello que hemos estado del presupuesto y demás que haber diferencia

Voz 17 27:50 bueno e pienso que puede haber entrecomillado grupo no con grupos de ocho equipos creo que estarán en la parte de arriba luchando por meterse en playa o porque ahí están los presupuestos que está la plantilla Irak páramos apodado otro grupo en el que que hay tres tierra de nadie de agosto zona de nadie hacia abajo no está claro que él como digo yo cuando pita el árbitro un once contra once pero bueno sin nada de eso va a ser un partido a lo largo de una temporada sirva para vale hacer mar eso no la plantilla hay el fondo de armario que eso debe decidir en Irak porque como te decía antes hacer cuarenta y dos jornadas después de estar arriba de escarabajo de un equipo disfrutar este une que puesta pasándolo mal no es cosas por hacer

Voz 10 28:40 afinamos eso más que nunca creo que va a ser los que optan a conseguir su objetivo ya se desea base la regularidad que durante la temporada

Voz 4 28:50 genial pues salva encantado de saludarte encantado de conocerte a lo largo de la temporada seguirá muy de cerca cómo cómo va el excelente nada desearle toda la suerte del mundo para para la temporada

Voz 10 29:02 pues muchísimas gracias a fuerte abrazo un abrazo

Voz 0871 29:08 y cerramos con el saben pueden de Gmail porque Fernando Juanmi puente nueva Juanpe qué tal muy buenas buenas tardes bueno pues cómo ha ido esta pretemporada que me imagino que ya olvidada porque ya está todo único y exclusivamente centrado en este comienzo de Liga no

Voz 10 29:24 estamos contentos de cómo ha transcurrido la pretemporada que porque hemos sido capaces de bueno de de poder trabajar con la plantilla el quinteto prácticamente desde el principio y eso nos ha permitido bueno pues intentar establecer nuestras ideas nuestro modelo de juego yo esperando que llegue el veintiséis y que además con con un derbi poder intentar ofrecer la mejor posición posible para que va a ser punto pudiesen hacer el poemario desde el respeto y la dificultad y sabiendo que tenemos pendientes

Voz 4 29:56 claro es decir cómo se afronta este año la temporada porque el año pasado en ese retorno digamos a la Tercera División es hizo una una buena temporada este año con qué objetivo con el que partimos

Voz 0473 30:10 el objetivo es si se dormimos temporada temporada pensar en el día a día ser que cada día los entrenamientos que competitivo e intentar que los partidos bueno ofrecer la mejor lección a posible para que los puntos se queden aquí creo que lanzar de objetivo L a largo plazo

Voz 10 30:33 puede aquí a mayo bueno porque da muchísimo tiempo y el día a día cómo cómo funcionan

Voz 4 30:40 oye Juanmi qué tipo de juego El que va a imperar pone en el Puente Genil en sale en Puente Genil

Voz 10 30:47 Nos gusta siempre dentro de la dificultad teniendo en cuenta que den

Voz 0473 30:51 a un rival que también intenta imponer sirvió no mucha querer un modelo de juego donde seamos protagonistas del del balón muy ofensivo que que sea el equipo de práctico y competitivo oí entonces todo que los jugadores ofrezcan siempre su información posible ya digo todo eso de la ciudad de que podemos tener en la cabeza pero también teniendo en cuenta que el cliente siempre es un rival que intentara por debajo de distinciones

Voz 0871 31:22 cuanta cuantas pruebas tiene para la temporada el equipo Juanmi cuanto fichajes nuevo cuanta incorporación ha habido este año

Voz 0473 31:30 puede ha habido un total de las incorporaciones continuaron trece jugadores de la pasada campaña con lo cual bueno

Voz 13 31:38 durante ningún avance importante

Voz 0473 31:40 también bueno ha llegado mucha gente también pretendemos que ayuden a subir el nivel competitivo de la plantilla el día a día pues no den mayor talibán el trabajo

Voz 4 31:51 de de los equipo digamos de de aquí de la provincia de Córdoba vosotros hoy los que más ha mantenido ese ese bloque no es decir que ahí una confianza no se asentaron el año pasado

Voz 0473 32:05 bueno estaba hacer con la interrupción de unos meses en el año pasado cuarta temporada al frente del club todos los años la verdad que no tiene la posibilidad de seguir haciendo de dar pequeños pasos al frente unas veces con ascensos de categoría otras veces bueno con una edición el cincuenta por ciento prácticamente el equipo sigue de aquel primer

Voz 6 32:29 porque te que me encontré con muchísimo

Voz 0473 32:32 la gente que no ha llevado hasta allí pero también somos conscientes de que cada año ha ido incorporando aquellas necesidades que que veíamos para para poder mejorar allí ya digo estamos muy contentos con con con toda la plantilla que que tenerlos que hemos podido concesión ahí ahora qué hace falta empezar a competir que el equipo ojalá empieza a competir bien consecución de de muchos puntos

Voz 19 32:57 espera la temporada igualada esperas que haya blog

Voz 4 33:00 que en cuanto a equipo que se distancie el presupuesto que son un poquito mayor y oye pues tengan un poquito humano de calidad en sufrirla como espera el año

Voz 0473 33:08 la verdad que no esperamos todo mucho entrar una temporada completa principalmente porque no son categorías profesionales cuando este año tenerle una competición de veintidós equipos

Voz 13 33:21 nada de aquí hasta el mes de mayo

Voz 0473 33:24 prácticamente no hay nada de descanso y bueno creo que el dejas que tira profundidad de la plantilla que él aquí ama Dios vamos a tener para jornada semanal es una competición muy complicada pues pasé creo que bastante complicada lógicamente más equipos que que tiene mayor presupuesto pueden él pues plantillas más amplia Hay posiblemente pues tengan más facilidades que ganarles a los equipos humildes como somos nosotros y bueno

Voz 13 33:52 pero ya digo vamos a ver el el la competición

Voz 0473 33:55 John cuando empieza a robar donde cada uno somos capaces de ir colocando

Voz 20 34:01 señal pues Juanmi desear mucha suerte para para la temporada iremos hablando a lo largo de del año pero bueno el que de que hay mucha suerte en el de Bush derbi no oí pero bueno que gane en este caso el mejor queda mucha liga por delante pero desearle suerte para para este comienzo de temporada

Voz 2 34:17 muchas gracias y aquí estamos para que nada de esto del siete

Voz 4 34:20 un abrazo grande un abrazo

Voz 4 34:47 vamos a buscar la comunicación rápidamente con nuestro campeón del mundo de pádel con Javi Garrido que bueno esta semana se celebran las internacionales pero él está de momento por Andorra vamos a ver si que no cuenta como cobra por Andorra allí y que lo que espera Javi qué tal muy buenas

Voz 8 35:05 la verdad es que sabes perdón de ambas campeón

Voz 13 35:08 pues bueno aquí nadie se o coger el coche para llegar al huerto

Voz 4 35:15 oye cuenta un poquito cómo cómo ha ido el verano porque no sé si ya está instalado ya en Madrid ya está entrenando ya en Madrid cuentan un poquito

Voz 13 35:24 dado todavía no como Gerard no he tenido mucho trofeos no me ha ido todavía a Madrid y paré ya cuando cuando se inicie la universidad que septiembre dijese siempre y nada pues verano con muchos al COI entrenar mucho

Voz 4 35:47 él lo importante no evidentemente con la selectividad ya aprobada que por cierto enhorabuena que se que la terminasen no no sea que un paso también importante en el que te va ahora ya permitir con el tema de la universidad el poder dedicar un poquito más de tiempo ahora ya a la a la preparación no

Voz 13 36:03 que hay que bueno que acabe volviera que estoy contento porque ella podía tener pues a través de dedicarme a lo que ya era pues casi impenetrable Rajoy ni nada ahora a darle duro

Voz 4 36:17 dura efectivamente hoy por cierto lo más reciente que has tenido ha sido el Wall Padel Tour de Mijas no el que ha habido mucho más reciente no si la memoria no me falla no

Voz 13 36:26 sí que antes de mi estuve en Suecia y los dos y que creo la verdad de lo que pasa que bueno tuvimos más suerte que en el cuadro fue para estar con él muchos ir pero bueno la verdad que contento puedo las cosas día a día hay que resultaba poco ha llegado

Voz 4 36:50 cómo cómo te encuentras con con tu bueno iba a decir nueva pero bueno pues casi casi nueva pareja

Voz 13 36:59 bueno pues la verdad que era un castigo y que tenía que da mucho más de mí porque bueno tengo al lado a un Levante que él no que es mucha responsabilidad también lo es que la has estado pues juegas con un jugador joven y bueno yo pienso que debo con entrenamientos sí que voy a ir a dar un poquito de rendimiento en la pista

Voz 4 37:24 no decía que bueno pues mañana comienza en Andorra como ves

Voz 14 37:28 cómo ve la opciones de escalar ahí arriba en Andorra de escalar en ese cuadro

Voz 13 37:35 la verdad es que es difícil que me ha tocado quedó partido durísimo una tocarlo entrar a que ir Mieres que es es la misma idea verdad que bueno que muy duro porque no lo sé pero bueno vamos a intentar darlo todo he jugado asaltos ella no

Voz 4 37:53 no claro que no evidentemente oye y Javi por aquí por Korda vienen no para para los internacionales de aquí no

Voz 13 37:59 sí sí cuando cuando pierda llegan de verdad por ahí que espero que sea lo mejor posible que es Paco verdad que empiezan torneo el sábado nada con muchas ganas de volver a jugar en tierra

Voz 9 38:13 el te dan pluma El jugar aquí en Sierra Morena donde tantas veces ha jugado hoy idioma

Voz 13 38:21 a cantar yo tuve la suerte de poder ganarlo ahí también para hacer todavía jugaban donde él es que yo empecé a jugar el padre de familia que tiene amigos de todo el mundo de lo mejor que lo que falta de lujo

Voz 4 38:40 pues nada Javi desear mucha suerte buen viaje lo lo primero de camino a Andorra que baje a coro a lo más tarde posible no porque no queramos que está aquí sino porque eso quiere decir que el Andorra te están saliendo las cosas francamente bien y nada no iremos viendo durante el fin de semana Poor por aquí porque no dejaremos caer por Sierra Morena para ver cómo marcha todo

Voz 13 38:57 para ver si es verdad ahí bueno votar de ellas ahí no va a depender

Voz 4 39:02 a ver si es verdad un abrazo muy grande Javi mucha suerte no da muchas gracias

Voz 0871 39:12 no es llegamos a las cuatro de la tarde de ser recuerda esa triste noticia con la que os habría al principio que ha fallecido el que fuera consejero del Córdoba Ernesto editan su funeral mañana a las doce del medio día en la iglesia de San Nicolás no marchaba mañana más información supongo Esther un poquito más y mejores noticias llegue algún cambio radical en cuanto a la inscripción tanto de Pavel como de Ramón crucemos los dedos toquemos madera feliz tarde hasta mañana chao