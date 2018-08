SER Deportivos Córdoba Jueves (23/08/2018)

Voz 2 00:00 SER Deportivos Lalo Rodríguez saludos qué tal muy buenas a todo el mundo venidos a este jueves veintitrés de agosto sí

Voz 4 00:25 el calor ahora mismo van somos treinta y ocho casi treinta graditos en el centro de Córdoba más calor hace las oficinas del club de fútbol que se sigue trabajando a destajo hace escasos veinte minutos anunciaba la incorporación de un guardameta que Carlos Abad jugador de veintitrés añitos procedente del Tenerife acaba de renovar con la entidad tinerfeña hasta el próximo dos mil veintiuno ha salido cedido para recalar en el Córdoba Club de Fútbol yo creo que eso deja entrever un poco la situación difícil y complicada de que Pável

Voz 5 00:57 pueda ser inscrito finalmente por la entidad por la entidad cordobés instarles

Voz 2 01:03 eh bueno pues

Voz 5 01:05 lo que estuvieron a abrir un poquito lo ojos no ante esa ante esa situación y mira que todo hace indicar que lo de paralizaba algo más fácil o menos complicado que lo he de Edu Ramos

Voz 4 01:16 dice apuntan de que es un portero de que hace portero y que no va a defraudar absolutamente a nadie pero yo creo que Pavel

Voz 4 01:28 eh de El papel no de importancia que asumió en el último año quién el Córdoba Alba últimas temporadas yo creo que siempre va a echar en falta pero ojo insisto es que estoy a priori es que lo mismo no van por ahí el octubre y finalmente sí que se puede escribir Pávez los tiros van por otro lado pero

Voz 5 01:45 ni todo apunta que va a ser bastante complicado que para el puedan seguir en la entidad en la entidad cordobesa En otro orden de cosas el equipo ha estado trabajando con normalidad hoy ha pasado pues sala de prensa Javi Lara

Voz 4 01:59 es un jugador que siempre suele hablar bastante claro al que ahora vamos a escuchar a hablar del límite salarial que está cansado de que se hable de de ese límite y bueno pues un poco de la situación no que arrastrar analizará al Oviedo garra analizará su equipo podemos escucharlo tranquilamente una vez finalizado ese trabajo además hoy sé en el Córdoba acude fue perece en el femenino porque voy a presentar a María Avilés la capitana del conjunto blanquiverde femenino que se encuentra con una ilusión enorme por esta temporada ilusionante vamos a hablar también de fútbol sala

Voz 5 02:34 si no lo que vamos a echarle un ratito sobre cómo ha ido la pretemporada cómo ha ido digamos esa copla esa copla no a a la disciplina cordobesa lo que falta porvenir que el domingo presentación en Vistalegre con una amplia gama de partido desde bien temprano desde las nueve de la mañana

Voz 4 02:51 también hablaremos de nuestro espacio de tiempo libre de la mano de Ricardo Guerrero que el jueves volvemos a las costumbres y Ricardo va a estar con nosotros al otro lado del teléfono son las tres y veintitrés alto en el camino y hablamos de fútbol como José Antonio algo que en esta franja de otro lado entereza

Voz 2 03:41 bueno pues lo que hemos dicho lo aportaba Carlos Abad nuevo jugador del fútbol viene para cerrar la portería del conjunto blanquiverde y para mí se despeja todo tipo de dudas acerca de la posible o no inscripción de Pavel como jugador blanquiverde como decía vamos a hablar con José Antonio Alba José Antonio Alba jefe deporte de esta casa por supuesto amigo también sé qué tal muy buenas

Voz 0267 04:04 hola qué tal muy buenas pues

Voz 2 04:06 yo creo que con esa noticia de hace quince minutitos se deja ya

Voz 4 04:11 ver ni un poquito de la realidad de la dificultad hay lo imposible que va a ser el poder fichar

Voz 2 04:16 no

Voz 0267 04:17 sí yo creo que es una demostración de lo que va a ocurrir siempre lleno de agosto pero yo soy de los que no quieren perder la esperanza todavía muy que finalmente el Córdoba tenga alguna jugada maestra última hora que que pueda solucionar eso no parece difícil por no decir imposible llega bastante grave la verdad que que ya no sólo con la no pueda afectar sino que incluso jugadores que ya tiene en propiedad que son suyos que no pueda jugar a mí eso me parece surrealista incluso Dome me me parece increíble y puedan pasar también eso ejemplifica que no se habrá hecho mal o cuántas cosas habrán hecho mal para que esto sea así es una auténtica pena porque Pavel que se que es un magnífico jugador Ramos ya ni te cuento no canción piezas claves en el del año pasado pero bueno la esperanza y finalmente tuvieran que hubiera aquí esté el que va a tener la puerta abierta para salir va a ser Stefanovic así que el que tiene que estar preocupado ahora es el serbio sobre todo si finalmente se hubiera ido a Pavel que se pero vamos viendo esta jugada como tú dices la los índices bien parece que va a ser sino bicis sino imposibles y sin muy muy complicado humildad

Voz 0267 05:47 claro es la la pregunta no supongo que porque es que tienen ellos allí es mejor todavía no es para que el chaval no tenga minutos pues prefieren verlo pero yo estaba leyendo por Internet ahora cuando Xavier no iba a llamar hizo todo lo que he leído todos de páginas de Tenerife y de gente de Tenerife ya hablan maravillas en que comporte Erazo que es un chaval joven veintipocos años uno noventa y uno de estatura y que llevaba una progresión estupenda así que vamos a confiar en que cuando sino tenemos por lo menos que que este chaval si coge su sitio que que puede conocerlo lo que todo el mundo habla de él que a pesar de la huerta duques muy buen portero no así que yo yo creo que la portería entre comillas va a estar cubiertas más me preocupa no de Edu Ramos no porque es un futbolista no quiso institucionales pero sin jugador muy importante no en ahí en ese centro del campo no jugando hay un poquito de tibote de ancla eh bueno les Vallejo me gustó pero yo creo que es muy Ramos aporta muchas cosas al al equipo es una auténtica pena si finalmente el Córdoba no logra escribirlo como parece que va que va a ocurrir

Voz 7 06:49 el verano está siendo desagradable se pondrán las cosas como vienen sucediendo la noticia como se están dando fusión que me pongo a pensar de de que nos salvamos una cosa buena que haya sucedido con la verdad que me cuesta encontrarla

Voz 0267 07:06 sí yo lo único bueno ir bueno entrecomilla no es que ha vuelto Sandoval que evidentemente si Francisco no estaba convencido en que a los quince días anotaba convenció pues la verdad es que no se me ocurre mejor sustituto que Sandoval

Voz 8 07:20 que nunca debió irse del Córdoba

Voz 0267 07:22 así que para ahí tenemos un plus de garantía de pelea de motivación y de de pegar bocado identifico yo estoy convencido que sobre todos los partidos de caja donde fuera también con los que hay va a competir seguros porque Sandoval entre garantía de eso de de competición de estar todos mecido activado y yo creo que nadie se puede relajar con

Voz 8 07:41 que el madrileño no quizás sea la única buena

Voz 0267 07:44 noticias alegre mucho cuando me enteré que Sandoval venial Córdoba todos los demás todas las terribles con especial en el punto de atención a la operación Guardiola que yo creo que a pasar a la historia como una de las peores operaciones del Córdoba en décadas no porque es creíble con la que tenemos encima de habiendo tenido oferta es clubes the de dentro de España de millones de euros por por Guardiola y que se ceda Guardiola la verdad es que es tremendo no indicado el Getafe pues tiene la sartén por el mango el Geta se hará lo que tenga que hacer pensando sus intereses no los intereses del del Córdoba así que salvo milagro también esa operación va a quedar así como algo histórico negativa

Voz 7 08:23 Luisa opción B que puedan replantear la operación vamos la tengo más que descartada cuando estamos hablando un futbolista que sí que es muy bueno que el año pasado con mucho vale pero que en el Getafe voy a ser el cuarto delantero no no vayamos equivocar

Voz 0267 08:37 claro es que esto sea lo ceden ahora resulta que sin Guardiola por por lo que sea no que en el fútbol puede pasar no es Guardiola me parece un magnífico futbolista pero es que en el fútbol puede pasar cualquier cosa y ahora por lo que se hace un mal año como no tiene oportunidades a uno coge el sitio pasa al año y marcar cinco goles fuera te lo devuelven al Córdoba bueno por lo menos lo volvemos a tener en Segunda y lo recuperamos no pero pero su valor se desprecia que la oportunidad de venderlo era el verano no Hinault la operación tan extraña que algún día se explicará el porqué se ha hecho así que yo no lo lograrán intenten nunca pues nos hemos quedado sin ex futbolista impacta sea mejor no ha podido hacer vamos increíble

Voz 7 09:17 Nos quedamos sin sin sillas al final para para asentar una triste guasa pero pero bueno ya todo esto el domingo el sábado y el Oviedo que viene aquí con una hábil un equipo renovado con

Voz 8 09:29 mucha gente que ha hecho te incluso que se cambie el sistema

Voz 7 09:33 que a priori juega agosto solía jugar el el Oviedo bueno sería bueno yo enorme no conseguir un tres punto aquí en el arcángel antes de la primera salida hacia Albacete

Voz 0267 09:46 sí yo lo estaba pensando ahora mientras rodaba qué sería fantástico ganar sumar cuatro de de ese y bueno sería increíble no hizo nada mi hombre me me me preocupa claro lo vio un pedazo de equipo pero es que el Córdoba en casa fíjate con lo que tiene ahora mismo que a lo mejor no tenemos una gran plantilla pero yo creo que con el once titular que que podemos plantear la lo vio yo creo que el Córdoba puede plantarle cara lo vieron perfectamente lo podría ser adelantamos ando ansias yo creo que al Oviedo el Córdoba la va a plantar cara también lo que pasa es que tenemos que estar un poquito más centrados en defensa que no nos metan goles como el otro día que no encajaron tres en casa y así es imposible y a ver si arriba pues seguimos teniendo un poquito el santo de cara no que que llevaban hubiese chupa de Alfaro este es no ha sido Bakari que lleva una semana más entrenamientos y engancha alguna en fin Aguado estuvo muy bien el otro día en fin aprovechar algún balón parado yo creo que el agua sí aprovecha alguna ocasión vamos a tener opciones de ganarle al al Oviedo que bueno que sí es verdad que tiene un equipo que se ha reforzado bien en verano y que van a ser un candidato asegura estar ahí arriba este año

Voz 7 10:51 yo estoy yo he que seguro con esfuerzo y trabajo al final conseguimos meterlas

Voz 2 10:56 ahora en el corral a lo vivido por muy bien que venga reforzado

Voz 8 10:59 en fin bueno pues a te dejo que terminan de pulir esa Fleck hitos veraniegos que te quedan que te decía

Voz 0267 11:05 tú vas encontrando hundida

Voz 8 11:07 ya nos gustaría a nosotros también tenerlo sea que bueno

Voz 0267 11:10 buenas dos días se va recuperando que ya el sábado hasta las tantas de la noche con el fútbol y el lunes estamos ahí ya al pie del cañón preparando ya la temporada oficial que para nosotros la Rayo comienza el CDS

Voz 2 11:23 bueno pues Jose de casa e hizo mucha gracia te venga mañana

Voz 8 11:27 Sábado Santo Corazón abrazo

Voz 9 11:30 la charla

Voz 10 11:34 bueno pues seguimos

Voz 2 11:35 estaba hablando de la actualidad del conjunto blanquiverde íbamos a hablar ahora como decía de Javi Lara aquí ha pasado por una vez finalizada esa sección trabajo Ica hablaba bueno pues precisamente Hidalgo algo que ya cansa no de lo que venimos hablando que es el famoso también cómo no temido el límite salarial que tienen el mismo al Córdoba pues eh cogido con completo

Voz 11 12:00 mira lo que tenía nosotros pues igual que todo el mundo siempre estamos con no yo lo que tengo que decir que se pero el mercado perfecto si viene alguien mal no pues también pero es que estoy hablar tanto yo creo que no va a ser

Voz 2 12:28 pues que te diga más razón que un santo que un santo tiene Javi Lara en ese sentido

Voz 8 12:33 sobre las mejoras que tiene que imprimir el equipo después de esa primera jornada con el partido anterior ante el Numancia ahí se bien virtudes no común fueron para mí no partir con un delantero centro de titular o estando en el banquillo Pío Bakari que acababa de llegar prácticamente de Barcelona a jugar y marcar tres goles para mí era virtud pero también hay un gran problema que encajar tres goles después de que nuestro fuerte era la defensa de que estábamos jugando con línea de cinco atrás y que no hicieran entre goles sobre la mejora los cambios también ha hablado Havilland hoy

Voz 11 13:09 yo creo que tenemos que seguir haciendo lo vamos a seguir con ella hay que cuando para intentar evitar la esposa para que que pasar a día no está mal más juntos como equipo no perdáis la has ido porque en división pues porque arribar en cuanto que te va poco a cuarenta y seis es no es normal que nosotros no hagan recordar porque siempre estamos bastante fiables no entonces yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar el rookie te trae con el caso lo que entregar

Voz 8 13:42 lo que sí tiene que ser sinónimo de tres puntos en el casillero sino la verdad es que no se está haciendo todo del todo bien yo creo que era un síntoma claro uno

Voz 12 13:53 es una pista no de que

Voz 8 13:55 que mejorar en cierta medida en algo sobre el Oviedo el rival del próximo sábado también ha hablado Javi Lara

Voz 11 14:01 bueno yo creo que lo que pasa que que Si el marcador pueda ver siempre tienen posibilidades mandando yo creo que ha llevado al revés todo quién suele campo quiere tener en la elaboración con hecho eh siguen teniendo las seis que siempre con la referencia lo cual yo que también Sauber es un ejemplo de lo que también determinante les advirtió

Voz 13 14:32 la verdad es que por nombre el Oviedo impone tiene un equipo de garantías Hay yo estoy convencido de que va a venir aquí

Voz 8 14:38 Cordoba pues con las máximas no para intentar sacar los tres puntos en la que va a seguir a priori un partido complicado en el que vamos a tener que está en todas las en todos los con todos los sentidos puesto no durante los lo noventa durante los noventa minutos sobre lo refuerzo de le Oviedo sobre todo en la zona de haciendo Alcampo ha motivado o han originado que se pueda plantear un nuevo sistema que fue con el que jugó el pasado el pasado fin de semana bueno pues sobre el sistema y el cambio del Real Oviedo ha hablado de Javi Lara

Voz 11 15:11 yo pienso que lo has hecho porque se han reforzado ha hecho está jugando ahí lo ha hecho Lilly para que pueda tras haber estado el sistema yo creo que aquí el agua es un técnico con mucha experiencia en la categoría que siempre se exagerada mucho la verdad es que siempre está apretando lo sabemos qué tipo de juegos siempre realistas su equipo por lo tanto yo creo que será un partido muy claro

Voz 2 15:43 íbamos a cerrar con el montaje con Haidar bueno pues preguntándole por cómo ve a Javi perdón a Edu Ramos ya Pavel los vemos entrar lo vemos bueno en ese día a día pero en lo personal y El Vestuario cómo ve él a sus dos compañeros

Voz 11 16:01 yo creo que cómoda ellos no depende la verdad que perseverar jugar la sensación que tengo yo igual yo creo que con el paso de los años detrás de este mundillo del fútbol creo claro cuál las personas siempre siempre les cuenta Almansa las consolas ahí parece que te también tuve que sí que si ahora esperan personal de Barajas cosas mejor porque pero bueno yo creo que ello es buena persona y es que parece que pero yo les está contando madres no puede a la larga pero que se encuentra la recompensa no están super involucrar en el pueblo no un ejemplo a seguir viéndose por lo tanto no sé

Voz 2 16:47 bueno pues usabilidad que pasa por sala de prensa una vez finalizada la sesión de trabajo en el día de hoy

Voz 4 16:54 ha vuelto a ser en el este del arcángel a puerta cerrada matizando trabajando y preparando a conciencia ese encuentro ante el Real Oviedo del próximo sábado a las diez de la noche que les contaremos evidentemente aquí a través de mil quince veinticinco a través también de la aplicación móvil de Radio Córdoba cadena SER mañana media importante vamos a ver si finalmente habrá convocatoria mañana os y finalmente hace el técnico José Ramón Sandoval como hizo en la primera jornada que cita a todos los jugadores dos horas antes del encuentro y ahí ya decide a lo mejor mañana así que puede que haya convocatoria íbamos pues despeja alguna que otra duda acerca de de los jugadores que van a estar incluidos en esos dieciocho seleccionados para la segunda jornada de Liga pero de lo digo es lo insisto será mañana una vez finalizada la última sesión de trabajo

Voz 2 17:52 íbamos a hablar ahora de vamos a seguir hablando del Colo Colo acudió al fútbol pero esta vez en su versión femenina en un proyecto que bueno pues esto no os se presentó con una ilusión tremenda e ilusión tremenda porque yo creo que hacía falta no que se mil clara por parte de del conjunto de la entidad blanquiverde al mundo femenino que sobre todo la

Voz 4 18:16 el fútbol en este sentido está creciendo en todos los sentidos

Voz 8 18:19 no podía quedar atrás entonces uno de los proyectos de Jesús León bueno pues junto con la consejera con Maddalena pues era esto el tirar p'alante con este con este proyecto femenino un proyecto que ha visto la luz que está viendo la luz poco a poco a sus jugadoras bueno pues ya están entrenando ya están trabajando pues para intentar no estar en la primera vez en el menor tiempo posible que yo creo que cuando menos en donde se merece estar

Voz 13 18:47 equipo de El cor acude fútbol femenina yo decía al principio que vamos a hablar con su Capi

Voz 8 18:51 Dana con María Avilés así que rápidamente vamos a ir a saludar a la que está al otro lado del teléfono María qué tal muy buenas

Voz 14 18:58 hola buenas pero enhorabuena capita

Voz 8 19:00 M de el Córdoba Club de Fútbol Femenino que oyes pues tiene sumó su importancia me imagino que para satisfacción un honor y un orgullo no

Voz 14 19:10 gracias sí la verdad que es un orgullo y una responsabilidad esquí la ciudad representando a tu ciudad aquí a lo que a cualquier jugador le gustaría llegar

Voz 8 19:22 eso te iba a decir eso te iba a decir no que digamos lo que cuando uno empieza Un en una disciplina deportiva lo máximo llegara al primer equipo de la ciudad no si si bien oye cómo ha ido la la parte

Voz 15 19:35 temporada hace un año un poco convulso no con todos los problemas que hay ahí en el club con el primer equipo oí

Voz 7 19:41 más vosotros como como vivido todas la situación

Voz 14 19:44 pues para mí la pretemporada está siendo buena intensa el equipo está trabajando bien y poco a poco no vamos a su diciendo menos físicamente también con la incorpora un sistema de juego que se quedan

Voz 16 19:58 tanto para llegar lo mejor posible

Voz 14 20:00 al inicio de Liga teniendo en cuenta también que aún faltan por incorporarse lo acompañan son subsanación

Voz 8 20:07 o sea que que la cosa marcha bien y de todo el ruido que ha habido vosotros Soto totalmente independizado digamos no de de todo lo que viene aconteciendo la verdad que es lo mejor la mejor en la en la mejor opción oye María cambian mucho digamos esa presión de de ser el equipo no que era ella anteriormente a ser ahora el Córdoba su vuelco dice oye qué bien el Córdoba Club de Fútbol pesa más ese nombre se tiene más responsabilidad

Voz 14 20:33 hombre la verdad que no cambio se notan ya que hemos pasado de de la camiseta de un equipo modesto con María económico y deportivo inferiores a vestir la camiseta de Córdoba donde el objetivo que tenemos más medio la verdad que ha un paso importante

Voz 8 20:55 se facilita no digamos a la hora de trabajar y el poder preparar digamos lo que el año y eso no

Voz 14 21:00 sí sí bastante

Voz 8 21:02 oye que quema diferencia vi habéis notado con con este nuevo proyecto de del coro

Voz 14 21:10 con este nuevo proyecto el coro a mucha confianza la verdad por parte de la directiva si hay agrada el fútbol femenino mucha ilusión de esta camiseta

Voz 8 21:25 hacerlo Obama no sí que bien oye hay que os dice que os dicen entrenador cuál es digamos la premisa para para este año para para vosotras

Voz 14 21:36 el objetivo principal es quedar entre las cuatro primeras para el año que viene está en esa primera vez

Voz 8 21:43 es el sueño no es el objetivo es poner el objetivo como lo ves lo veo ambicioso ves que vaya a tener que trabajar como cómo lo valora

Voz 14 21:52 trabajar vamos a tener que trabajar porque tiene esa categoría cualquier equipo te complica el equipo están reforzando muy bien para también Tana el objetivo darnos otra que el año que viene en primera vez pero yo espero que lo vamos a no yo creo que lo ha conseguido Vigo yo veo posible

Voz 8 22:13 dice también lo veo posible te lo digo en serio o sea que yo lo primero el primer ante todas las creer es digamos el objetivo y por lo que me estás contando creí no plenamente en este en este en este proyecto oye María cómo ve ahora esa evolución que ha tenido el fútbol femenino porque bueno hace oye pues no no tenemos aquí muy lejos no tenemos aquí a hace Riaño algún que no vayamos hace tres años atrás año aquí esto ha cambiado mucho está sonando mucho el fútbol femenino ahora estamos muy pendientes también de la selección española femenina no que tiene el bien ese compromiso con importante bueno esto ha cambiado no para bien para para el fútbol para el deporte y para para toda la sociedad en general no

Voz 14 22:51 sí sí está cambiando bastante hay está apostando por el feminismo mucha equipo iban también esa que lo haga ya que hay pienso yo Batán tenida aquí estoy

Voz 8 23:08 muy cómodo como veía el grupo N este año digamos como en Segunda cómo cómo lo valora

Voz 13 23:13 el porque el proyecto como han dicho que el objetivo ambicioso cómo valora la dificulta que va a tener el grupo

Voz 14 23:20 yo lo veo como te he dicho antes lo veo un grupo muy difícil donde todos los equipos están reforzando para conseguir el objetivo ir cualquier equipo te va a complicar partidos va a poner difícil íbamos a tener que trabajar mucho para él

Voz 8 23:37 pero ahí aparte de las dos compañeras que están con selección y demás pero hay una gatita más algún refuerzo que venga ya a poner la guinda o Dajla pues otro como la plantilla oye pues ya esto estamos aquí todo ya que aquí ya remar todos para niños Grecia

Voz 14 23:52 hombre de momento ha matado a un ni iban a misma dirección si tiene más incorporación hacían si me entrando ayuden a estábamos encantados pero ahora mismo el equipo que hay vamos a luchar por eso

Voz 8 24:10 pues nada María ha sido un auténtico placer conocerte a Radio Córdoba te abre las puertas esta es tu casa vamos a seguir muy de cerca la evolución del equipo durante toda la temporada nada desearle mucha suerte a lo personal Attiyah a vuestro equipo a nivel general y ojalá que conseguir ese objetivo y que pronto está la primera vez que yo creo que es un objetivo y una lucha bonita la que voy a tener este año

Voz 2 24:32 muchas gracias a un beso grande María

Voz 14 24:35 igualmente ha

Voz 18 24:41 pues vamos a seguir ahora también hablamos del Córdoba Club de Fútbol pero esta vez que fútbol sala pero vamos a hacer un respiro alto en el camino y enseguida hablamos de fútbol sala que la temblaba la pretemporada también ha ido bien la temporada ilusionante cuanto menos tienen por delante todavía partido de preselección como el ex pues seguro que la ciudad va a responder y que iba a estar ahí con su equipo dándole todo el apoyo del mundo vea enseguida Paul

Voz 2 26:24 porque si hablamos de una temporada ilusionante en el fútbol no se quedó atrás porque el año la temporada que cerró las puertas no a la miel de la puerta de la miel de de ese play o yo creo que eso va a ser también un acicate no para para todo el mundo y que esperemos no sea algo que presione no a los jugadores unos jugadores que vuelve a tener ese tinte esta plantilla que yo quería hablar precisamente pues como uno de estos fichaje y además cordobés no un pedazo de jugador de fútbol sala como es el Lolo Jarque no lo qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes son placer saludarte por aquí y por por la radio y tenerte aquí no en nuestro equipo de la ciudad

Voz 16 27:04 igualmente igualmente la verdad es decir ilusionado por está en este mundo pero yo estoy bueno a cómo se daba temporada seguro que sí

Voz 8 27:12 cómo ha ido la la pretemporada

Voz 16 27:14 bien es verdad que bastante bien la verdad que dé

Voz 14 27:18 tramo buen componiendo

Voz 16 27:20 COI bueno corrigiendo cositas el año pasado se quedaron no cincel que no no le hicieron subía plegado y bueno corrigen esa cosita creo que vamos a poder competir

Voz 8 27:33 cabe debe un poquito más de este año por el buen papel que hizo el equipo el pasado y que la gente esté expectante que cuanto menos se repita

Voz 2 27:41 no es esa gran temporada

Voz 16 27:45 bueno la verdad que no sólo tenemos que tenerlo que años pueblo creo que son tipo de Segunda división que menos ha reforzado han bajado bastante equipo histórico hablamos con calaveras Santiago alta a esta categoría yo creo que bastante mal lo que pasa pero bueno nosotros como ya te he dicho lo que estuvieron

Voz 1404 28:04 bajando día a día hay viendo el vamos a tener la temporada eso lo decidirán los primeros partidos

Voz 8 28:11 lo lo bueno no lo lo que al como han dicho al ser uno de los equipos que menos lo hemos reforzado la idiosincrasia la la la señal no de de identidad del juego de del equipo está ahí porque el entrenador sigue la inmensa mayoría del jugador que estaban en sí es bueno son lo soy lo refuerzo no lo que venía digamos a sumar más calidad si cabe

Voz 16 28:31 hombre claro siempre que se hace una nueva temporada cuando se ficha jugadores ha vuelto eso se supone que lleven a asuma a el como te he dicho antes el equipo que menos ha reforzado y eso tiene un arma de doble filo uno de que a más a los demás equipos han reforzado bien y nosotros nos Campos no hemos quedan tomar estancado pero a la dar bueno pues porque nos conocemos ya todo estamos que la dinámica del equipo en lo mismo matar a cinco Sky jugador de nuevo en una dinámica de un equipo que cada uno ha dado siempre esa más fácil

Voz 21 29:04 ah y Lolo como como

Voz 8 29:07 visto desde digamos desde fuera no de que el proyecto este tan necesario hacía en Córdoba de fútbol sala

Voz 16 29:14 hombre pues muy orgulloso para que tiene engañar cuando se está fuera siempre es un orgullo que ha para en Haditha en televisión incluso en páginas cual siempre hago un orgullo eh dicen Simat Córdoba deje ciento desde pequeñito papá

Voz 8 29:35 no muy bueno la gente volcada también con con el proyecto es que en cierta medida Córdoba tiene nivel de jugador de fútbol Tábano simplemente hay que verlo lo que había estado hizo siguen estando fuera en primera línea

Voz 16 29:50 la verdad que yo agraciado ya he podido jugar con con jugadores muy buenos en primera división y yo te puedo montar un equipo que se quedaría entre los incrementos de primera división llena más que conjugaba cordobesa esperamos el tema de Solano raspado que lo urbanos Carlos Barrón hay un bueno y me quedo corto y han pasado hay una guía clara siempre se me quedó en el tintero pero vamos a jugadores que han jugado en equipo con los jugadores que han jugado por eso ahora hay que pueden punto facilite gracias al Córdoba tiene una muy buena pues el Hay y bueno esperemos que que siga para adelante

Voz 8 30:30 ojalá ojalá que que sea así el domingo puesta de largo se exacto que lo importante es el domingo puesta de largo no creo que hay una jornada de fútbol sala termina en Vistalegre desde las nueve de la mañana

Voz 13 30:42 empezando de digamos en este caso por el cadete no de de fútbol

Voz 8 30:47 la sala con el club de fútbol Ivo es otra la una no que vaya a recibir al Alcalá

Voz 16 30:52 si el partido de presentación de del club donde categorías y Santín y ahora es como bueno creemos que tendremos un buen papá aunque será un equipo derribar un poquito más más inferior categoría pero bueno siempre siempre la presentación siempre constata

Voz 8 31:13 pues eh lo que vaya todo genial de ese arte una grandísima temporada que disfrute y que es un honor de nada sólo alojar que corros jugando en el equipo de la ciudad

Voz 2 31:24 muchas gracias a jugar aquí es un abrazo grande

Voz 19 31:35 visca el juego de fútbol

Voz 22 31:37 es un equipo tras secar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra ten Mister punto Mundo Deportivo punto com y empieza a jugar tú eres el míster

Voz 11 31:56 a todo

Voz 2 32:03 pues suena esta sintonía es jueves y bueno pues qué mejor manera no de recibir a nuestro amigo a Ricardo Guerrero que ya está al otro lado del teléfono para este año nueva sección en este caso de tiempo libre lo que estar con nosotros Ricardo Guerrero qué tal muy buenas

Voz 0913 32:22 hola qué tal muy venido a tu casa

Voz 2 32:24 algún Benito más muchas gracias igualmente un auténtico placer contar con tu consejo con todo esa agenda no de ir actividades que no da para para él

Voz 8 32:33 de de semana ahí yo hoy que como todavía estamos en agosto son hace todavía mucho calorcito digo hablar hoy de cositas de que tengan que ver con el agua como estas actividades están montes están poniendo que hay que tener mucho cuidado con el tema del barranquismo pero que cada vez más más común no esa esa oferta

Voz 2 32:49 de la actividad de la naturaleza que nos puedes contar de de estos Ricardo

Voz 0913 32:55 hombre el general en verano no cuando no pitar de calor ir fuera ver muy divertido que lo único que también cuenta que hablamos de barranquismo estamos hablando de uno de los deportes que entrañan más peligro si no se hace adecuadamente porque básicamente son saltó a son Rappel ellas na las condiciones metereológicas preinscritos mucho pues es una de las crecidas en el río por lo que muy aconsejables que yo creo que se que contar hoy con o expertos que Ny absoluta o quinta mientras que ahora mismo hay muchísimas empresas ya muy desarrollado todo digo y en concreto el barranquismo gran ahora tiene digamos que en la capital de los barranquismo en Andalucía aunque hay otras

Voz 24 33:57 aquí hay multitud

Voz 0913 34:00 pero vamos encantada parcialmente opta esta vez para poder basamento el más clásico de Andalucía más gente verde

Voz 8 34:08 si queremos ruta familiar

Voz 0913 34:11 si hablamos de esta zona se entiende que esto está muy bien porque en aguas de llegadas que está muy crecido tuviera Racing claro

Voz 2 34:22 claro hay rico INI riego desde luego que tenemos mucho ruido

Voz 0913 34:27 yo estoy segura de tobillo y que porque hay que ir traspasado este tipo de cansados bien pues lleva piedras entonces misma algún incidente que otra cosa pero sí es cierto que el rendimos requiere de Artaud y que conozcan además Barranco inicie una patología que en cuenta que es el rap en una de las más peligrosa de montaña tanto estamos haciendo estrenada o como subiendo una montaña estaba haciendo cualquiera si no cuando hacemos el Racing estamos haciendo la parte más delicada que no que no que hay que tener mucha precaución y esta vez lo que está haciendo por eso ese consejo debe lo que obligatorio para que todo el que iba a hacer la boda de de de esta característica te pongas en contacto con personas ochenta si se lo va a pasar genial se lo pasa bien en la zona enérgica recomendaría Salamandra aventura que además si no vamos a la costa tenemos ya prácticamente por todos los sitios de empresas que también destaca el piragüismo la sonada de los acantilados de Maro por ejemplo el plano en los pantanos está habiendo más aprendida de Whitmore combinada con otras actividades

Voz 24 35:48 ok el yo creo que que

Voz 0913 35:50 es muy divertido

Voz 25 35:53 porque Osio y aventura en la naturaleza con el agua y el verano en la mejor época hay que aprovechaba la que Bronchales y me di como bien ha dicho con toda la la la

Voz 8 36:04 la seguridad de del mundo ir

Voz 2 36:07 cardo sino acabar por aquí por Córdoba rutita he tenido

Voz 15 36:10 no me di cuenta cortita ir a primerísima hora de la mañana porque todavía el sol calienta mucho no hay que tener todavía muchísima precaución en ese sentido no

Voz 0913 36:19 claro ese miedo es cierto que tenemos más tengamos más agua porque a vivir

Voz 1404 36:24 mucho durante la temporada con lo cual podemos seguir disfrutando de la cierra de los cauces de los ríos hay que tener mucho cuidado algún siguiente por cierto cuando suelta la pereza agua pasa es que hace mucho tiempo que no sé si eso es verdad no hace mucho tiempo yo recuerdo cuando me podía Toquero y que te tengo que tener cuidado con las a veces no podía crustáceos fríos siquiera pues la idea que tenía ya es peligroso porque rápidamente te sube mucho todo el caudal y con esta fuerza ya en algún incidente hay que tener cuenta entonces me encanta esto podamos disfrutar como siempre vamos a respetar a esta ciudad especialmente en verano que son más delicado más de hacer recuperar vamos hasta vicios sensibilizada iba a intentar no dejar huellas por donde pasaba íbamos a ganar si es posible llevar no la quiere

Voz 8 37:22 efectivamente que es lo mejor que se puede hacer por cuidar lo que lo que nuestro nuestro patrimonio que evidentemente no tiene durar no a nosotros sino a todos los que viven todavía por otra que sean mucho muchísimo años más pues Ricardo darte un abrazo darte las gracias darte la bienvenida por esta temporada no empezar junto a otra vez y nada pues el jueves que viene va a buscar la la comunicación para conseguir sigamos hablamos de de estas cosas Quito de de que hacer en la naturaleza

Voz 2 37:51 muy bien un abrazo para todos es una hora

Voz 8 37:54 los grandes Ricardo

Voz 2 38:01 cohesionado en las cuatro de la tarde ella Maidana tenemos varias citas importantes la primera con el primer equipo del conjunto blanquiverde rueda de prensa de José Ramón Sandoval para ese segundo partido de Liga que ha enfrentado al correr el sábado ante el Real Oviedo también hablará Juan Marrero el entrenador del filial el corro existen acercará posturas acerca de este choque de los barrios que se va a celebrar el cambio de sede en mi Montilla eh ya veremos ver si finalmente va a hacer en el conjunto blanquillo y tenemos a hablar la muy hasta Palma del Río para conocer la última hora de Las Palmas el río con Soldado con Víctor Montesinos porque juega el paso o no a la final de la Copa

Voz 4 38:45 ya que se va a celebrar el treinta y uno de agosto ante el Ángel Gimeno una cita bonita y que seguro que Víctor Montes uno va a intentar dar la vuelta al resultado ya saben que perdieron treinta y uno veinticinco en el partido de ida que se celebró en Antequera por lo tanto eliminatoria abierto hay unida también vamos a salir hasta Berlín mañana porque Manuel Garnica siga allí preparando El cinco mil que lo corre