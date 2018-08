SER Deportivos Córdoba Viernes (24/08/2018)

Voz 1610 00:00 por motivos en hacer

Voz 1 00:07 cuánto

Voz 2 00:12 se deportivos Lalo Rodríguez

Voz 1610 00:19 saludos qué tal muy buenas sino Alemania sapo Salas

Voz 3 00:21 el soporte un día más aquí en vuestra casa viernes veinticuatro de agosto previa de partido de eso

Voz 4 00:29 ya no que me reafirmo se mucho más en qué

Voz 3 00:34 el no continuar con Sandoval desde el final de la temporada pasada fue un grandísimo error hoy el técnico José Ramón Sandoval ha hablado pues con toda la naturalidad con toda la tranquilidad sin ocultarse de nada poniendo la realidad encima de la mesa del tema el límite salarial algo que se agradece aquí me esconde absolutamente nada y el técnico lo hice se ha asentado como se suele decir a portagayola ha respondido absolutamente todo que creo que hasta incluso sin apurar yo creo que no tenía que ser la persona que tenía que responder eso pero ahí se ha asentado lo ha explicado absolutamente todo todo no ha habido ninguna pregunta a la que haya rehusado ni en la que haya dicho no es también no me compete nada absolutamente nada se asentó ha estado treinta y tres minutos de rueda de prensa atendiendo a todas y cada una de las preguntas de la índole que fueran deportiva de empresarial del seguro absolutamente de todo y eso se agradece creo que eso mal de aparte de ser el salvador que fue el año pasado de la de la temporada creo que se puede decir yo afirmaría que es más que un entrenador del fútbol yo creo que cuando todo está más oscuro a mí por lo menos me da esa luz no muchas veces o esa tranquilidad de que está ahí de que en cuanto al equipo y al rendimiento va a estar ahí encima los jugadores no se va a tirar la toalla ahí cuando uno este bajo va levantar eso sí sinceramente me tranquiliza no con la que está cayendo ahí fuera vamos a escuchar largo y tendido esa rueda de prensa no vamos a ir para conocer la última hora del conjunto del Real Oviedo con nuestro compañero Cali abrió nuestro espacio de tertulia con Fernando Sánchez que lo estamos esperando para aquí por eh por la emisora hay también hablaremos con Antonio Flores hablaremos de balonmano hay también de atletismo nos iremos hasta Berlín para buscar a bueno pues a nuestro campeón en este caso a Manuel Garnica que se la juega el domingo en el cinco mil una prueba que ha preparado con cariño y junto con Juan Ignacio para intentar atraerse el oro para acordar a tres y veintitrés alto en el camino

Voz 1610 02:58 bueno pues lo dicho nos metemos en faena hoy el técnico José Ramón Sandoval aparte de la previa del partido también

Voz 3 03:04 ha hecho bueno pues mención a todos los problemas que haya hecho frente sin lugar a duda sin cortapisa de ningún tipo sin barrera de nada a pecho descubierto a bueno pues contestado absolutamente todo lo que la prensa le ha preguntado ha llegado a decir cara lo vamos a Kuchar que tienen un máster ya Lin límites salariales por todo lo que esta calle agradece que el técnico de la cara no se esconda hable de la realidad que es muy raro cura para el fútbol con total naturalidad esto es lo que hay esto es lo que tenemos estos somos los que estamos con esta gente yo me voy a la Aguirre no sólo que ha dicho el técnico agradece que sí

Voz 9 03:42 hablé

Voz 4 03:43 así cuando las cosas no vienen bien dadas

Voz 3 03:46 que vamos rápidamente escuchar el técnico hablar lo primero del límite salarial que decía José Ramón Sandoval en sala de prensa

Voz 5 03:54 creo que estoy haciendo un máster sobre el límite salarial y el control económico yo creía que no llegaba a esto de tanto de la de de los números pero estoy haciendo un máster grandísimo de todos los días tengo que preguntar por una cosa por otra también tenéis que comprende el vosotros yo o lo pongo yo

Voz 8 04:15 la entre por dos por adelantado

Voz 5 04:19 que todo el tema este del límite salarial el control económico es como las reglas del juego hubiera podido un ejemplo no existe una regla de juego para jugar pero luego existe un árbitro que ante su interpretación hay cosas que se pueden hacer no vale entonces ahora estamos en entregar la interpretación que por nuestra culpa por haber trabajado mal que yo aplaudo desde mi posición hacia la Liga aunque me perjudique porque yo también primera persona vivido una ley concursal me han hecho un setenta por ciento de quita de mi salario después de haber ascendido a Primera División creo que todos tenemos que intentar sacar lo positivo de todo esto vale igual es lo positivo de todo esto yo les explico Jesule on compró un club en una circunstancia es que que se tiró a pecho descubierto por un tobogán porque era vivir no vivir venía con un límite salarial pasado con ocho nueve puntos en déficit para poder salvar la categoría intentaron hacer las cosas para poder mantener la categoría que suponía eso como dijo Jesús hay mucha rueda de prensa que se equivocaron que hicieron mal ciertas cosas pero que el equipo está en Segunda División

Voz 0834 05:55 pues esto es lo positivo de

Voz 4 05:59 de todas esta peli bueno que finalmente estamos mal pero estamos en Segunda División no que meterse en el pozo y tratar de salir de ahí la verdad que es bastante complicado sobre Pavel IED tú también ha hablado el técnico madrileño yo es están teniendo un comportamiento

Voz 5 06:16 increíble pero aparte de todo esto en la realidad no busquemos traspiés al gato es la realidad no es buscar culpables lo hemos hecho mal hemos pasado y estamos pagando un peaje que es pues lo que ha dicho que también ha habido otras cosas que se han gestionado mal pues sí al igual viola entonces ahora hay que acatarla tira para las ante lo dije el otro día con esta gente voy al fin del mundo porque me ha demostrado porque el día a día de los entrenamientos me lo están demostrando porque creo que tengo un equipo para competir sino no lo diría yo he venido aquí para competir yo me agarro del cordobés sismo porque nosotros vamos a intentar sacar esto adelante sí o sí los valores son los que tenemos eso sí a de paciencia somos el presupuesto más bajo de la categoría entonces hemos visto que con presupuestos bajos se pueden hacer grandes cosas porque nosotros no lo vamos a poder hacer Si tenemos quince mil personas que no están apoyando ahí están creyendo en su en su equipo pues nosotros vamos a intentarlo por activa y por pasiva y quiero recalcar que Jesús se está dejando la vida por todo igual que apostó por esta idea el que intentó devolver al cordobés IMO el club porque poco a poco se está haciendo en todo mejoras en todo vale a partir de ahí podemos hablar de lo que queráis pero es eh otra vez que vuelve a traer a casa a cargar el trigo y otra vez el día de la marmota y pin pan y pin pan al día de hoy no se pueden inscribir es hay que ser realista y los jugadores lo saben y se lo han hecho propuestas y Figar hasta qué punto que ellos quieren quedarse en el club pero hay que ser conscientes de que un jugador eh su vida deportiva es corta y tiene que vivir y entonces hasta el treinta y uno por lo menos no están aguantando vale incluso quiénes sean felices porque en Córdoba y le han dado a la felicidad y por eso no quieren irse sino otros jugadores ya habrían cogió la maleta habrían pitado desde la primera jornada vale eso para mí es muy grande porque estoy viendo que gente implicada y que tiene sentido de pertenencia al Córdoba que hoy en día en el mundo el zulo muy difícil eh y tienen sentido de pertenencia así que ya sobre el tema económico yo creo que está claro Nos hemos pasado no digáis que si tres casi cuatro millones que si cinco que no que no es hemos pasado ya está Icon Segi Guardiola se podría seleccionar no se va a solucionar

Voz 3 08:52 Nasrala solucionar porque la gestión de Sergi Guardiola fue

Voz 4 08:54 es lamentable la anterior dirección deportiva porque nada tiene que ver la que está ahora mismo encabezada por Oliver yo no sé qué sentido el que tenía al mayor de los valores que tenía el club fue que era Sergi Guardiola por el que pagaban millones de euro lo cedió para no sé qué porque en el fútbol ya sabemos que lo que vale hoy mañana ya no vale yeso por supuestísimo sin hablar de oye Dios quiera que no pero sin hablar de posibles lesiones es decir las la cesión que se le hizo al Getafe el que la hizo es para qué vamos para que se lo haga mirar por qué de las peores operaciones yo creo que existe en el fútbol sinceramente y eso ahora mismo lo que no tiene hipotecado hay que nadie le eche la culpa Getafe querer echar la culpa Getafe que la única culpa la tiene la dirección deportiva que había anteriormente aquí en el en el

Voz 3 09:45 Córdoba Carlos Abad llega hoy bueno ya está en Córdoba ha pasado reconocimiento médico y esta tarde será presentado esto lo que dice el técnico sobre el nuevo guardameta del Córdoba

Voz 5 09:54 bueno era yo te voy a decir una cosa estamos siendo de tal manera que estamos cogiendo el tiempo suficiente para solucionar porque es obvio que afecta esto afecta tanto del vestuario como a la afición como al club yo termino a entrenar y metido cinco horas en el club más que entrenando vale porque afecta porque hay que buscar soluciones pero el partido somos seis personas dentro del cuerpo técnico que estamos trabajando por activa y por pasiva por el partido era es un Oviedo diferente aunque las yo le conozco la etapa de la Comunidad de Madrid cuando estuve allí con el Alcorcón y tal yo es el perfil de entrenado que implanta una una religión dentro de de de su manera de trabajar son equipos que presionan muy bien que no dan un balón por perdido que marcan mucha intensidad en cualquier acción exculpación sean presi sea sea repliegue en toda la densidad ha cambiado el sistema de juego porque ha traído jugadores que intentarán asociarse más vale el perfil de la banda es casi lo mismo el juego por banda de Anquela tanto con Saúl como con el chico pagaban el amaño que han traído o Aaron Si vuelve otra vez que ha vuelto a la convocatoria y tienen arriba un killer que le tiran el Sun cerdos en el aire lo remata eh por porque porque es así él sólo tiene en su mente gol gol gol gol entonces es un jugador muy difícil de de de contrarrestar pero es que encima ahora ahora tiene gente en el centro del campo que cuando vas a quitar la te la quitan y la mandan para el otro lado de hotel bueno nosotros vamos a seguir con otro sistema con nuestra mejoras en los del partido pasado pues sabemos que tenemos que mejorar en algunos aspectos que hemos estado trabajando durante la semana lo único que quiero que mi equipo sea irle totalmente como ha hecho esta semana y que compita sino es sólo le enmarcamos un poquito más de intensidad al partido del Numancia yo sé que no se los vamos vamos a dar un plus más y podemos sacar una victoria si marcamos ese la su del partido Numancia que parecía que estaba todo hecho que íbamos a la báscula acciones siguen Fede robar el balón pues este es un equipo muy peligroso que el año pasado incluso casi juega pérdida censo ISAF reforzado con peloteros

Voz 3 12:13 sí realmente es juegan para

Voz 5 12:15 adelante no para atrás y bueno es un equipo que va a venir pues herido porque la han empatar el primer partido un equipo recién ascendido que sacar tres puntos no vamos a enfrentar a un equipo pues de Anquela un equipo que bien estructurado y sobre todo con con una buena intensidad en todas las acciones de juego

Voz 3 12:35 bueno pues se era evidentemente Sandoval hablando bueno pues del Real Oviedo de el nuevo refuerzo

Voz 5 12:43 ahora se Carlos daba calzaba miran es un portero que yo eh les seguido mucho del Real Madrid Castilla vale la etapa suya tengo la suerte que ahora tengo hay gente que que estuvo en mi cuerpo técnico anterior tengo información totalmente porque muchas se puede perder varias cosas como portero técnicamente es un portero que tiene muy bien muy buen juego aéreo muy buena salida de bajo los palos un gato y a la salida de balón muy buena no sólo es que puedes hablar de que es un corte lo que a lo mejor nos jugamos contra la sombra de Dani Hernández

Voz 1610 13:27 pues buena son las palabras de José Ramón Sandoval acerca de nueva incorporación muy evidentemente toda suerte me iba a presentar a las cinco y media en el antepalco del estadio de El Arcángel abrimos nuestro espacio de tertulia porque por aquí está Fernando también

Voz 10 13:43 a llamar ahora a Antonio Flores

Voz 13 14:16 pues como decía anteriormente una vez escuchado a José Ramón Sandoval abrimos nuestro espacio de tertulia y hoy nos acompaña por aquí el estudio Fernando Sánchez

Voz 1610 14:25 Fernando qué tal muy buenas hola buenas recuerda los iraníes damos la bienvenida esta temporada que desde que empezamos el SER Deportivos el día dieciséis no había hablado con él a don Antonio Flores Antonio Ferrera muy buenas bienvenido enteras gracias vine aquí no habíamos un placer tenerte un añito para Quique

Voz 9 14:41 nosotros analizó igualmente

Voz 1610 14:44 bueno pues Fernando Antonio que os parece la llegada de Carlo lo primero la llegada de Carlos daba que yo creo que ya

Voz 0834 14:50 dice seguro no ha

Voz 3 14:53 el que va a ser imposible la inscripción de de Pablo

Voz 9 14:58 bueno pues ya he hablado ante Fernando te sale más

Voz 1835 15:02 ya hemos escuchado a la rueda de prensa de Santa Bali creo que ha sido bastante bastante clarito que tienen que dar un paso adelante con la inscripción de de este portero porque está visto que lo de ver que ese va a ser bastante bastante complicado para poder escribirlo que van a seguir luchándolo pero cuando ya citen o traer un portero de la calidad de Carlos creo que lo tienen ya más que ha sufrido

Voz 3 15:27 Antonio para allí también ya un cerrojazo definitivo

Voz 14 15:31 sí es para mí un paso definitivo a ocho días vista desde Justo el del cierre del del mercado se creo en el Córdoba ha unen en adelantarse porque tienen ningún sentido que que si tan convencido de que no les van a meter en la ficha del del del portero adquieren ya en asegurarse un gran portero como Carlos Abad antes de que tuviera alguno que no las mismas garantías peces que este portero tinerfeño

Voz 3 16:01 sí estoy totalmente de acuerdo oye sobre la claridad con la que ha hablado Fernando y José Ramón Sandoval hablando el límite no poniendo tapujo afirmando que mira esto es lo que ahí está nuestra realidad ahí tenemos que salir a pelear así que te ha parecido

Voz 1835 16:15 pues no porque me ha parecido excepcional y creo que ya no solamente a los compañeros tuyos de prensa sino que a la fisión yo me meto en ese colectivo lo que estábamos demandando era está claridad nos gusta mucho que sea una persona como José Ramón Sandoval que está ahí en contacto con los jugadores y evidentemente dentro el club el que nos dé estas explicaciones nombre no hubiese gustado que fueran desde el mismo club con alguien coma entidad pero yo creo que ha sido bastante claro en todo lo que ha dicho no ha dejado pues todos los punto eh que hay en contra y a favor para que no tengamos todo más que más que estudia

Voz 3 16:54 de Antonio cuanto menos sorprende no está situación bueno no es que sorprenda sino que ya de una vez por todas tantas veces dice que viene lo que lo va a final ha venido no se ha puesto serio en la Liga con el tema de límite salarial

Voz 14 17:07 así es eh donde límites al ayer puedo decir que hasta había mucha mucho así como que no se lo creía esto pensaban que era una estrategia de Carlos González para no firmar

Voz 0422 17:20 nada

Voz 14 17:21 y es realmente se ha demostrado el que es una realidad a partir de ahí eh creo que ha sido un gran paso y como aficionado e suena granjearse el la claridad con que el entrenador no a lo han expuesto y son las emisiones de prensa pero entiende personalmente que no era el entrenador a quién le correspondía dar esas explicaciones y que son el queso institucionales antes que el propio entrenador que es la manifestación del entrenador siempre son deportivas

Voz 3 17:54 totalmente de acuerdo pues vamos a aceptarlo lo deportivo que yo creo que también que la gente ya está cansado de hablar de tanto límite salarial

Voz 4 18:01 si iba más Fernando Antonio

Voz 3 18:04 partido complicado el que viene yo creo que el otro día el Extremadura salió de rositas de Oviedo aquí viene un equipo de envergadura Hay sabe lo que

Voz 1835 18:14 era eh totalmente creo que lo va a acabar tú se llevó el Extremadura punto ahí de una manera porque todas las ocasiones que creó el Oviedo oí la que pudo materializar no quiso en la verdad que es un partido bastante bastante completo que habrá que jugaba en su casa y que bueno nosotros contamos con el factor campo ir como ha dicho Anquela el calor hay hay hay hay algunos condicionantes que pueden benigno a nuestro a nuestro favor vamos a ver si podemos hacer un buen partido y se le puede plantar cara

Voz 3 18:51 bueno a ver si es verdad Antonio qué te parece como crees que puedan salir el Oviedo Congo

Voz 14 18:55 para para mí es que en Partiendo de la base de que el resultado del del con el esquema dudas fue un un resultado que no correspondió a los desarrollado sobre el terreno de juego el Real Oviedo demostró ser bastante va muy muy serio al Extremadura pero sí es verdad que cuáles son amables y no buenas razones entonces tú marcado un y al final que tengan sorprender por otro pasas ir te queda en el recuerdo el gran partido que ha hecho pero luego en la realidad solamente hicieran un punto espero que el que el Real Oviedo dentro del gran equipo que este año han confeccionado por que dicho sea de paso unos de los equipos donde el límite salarial es sólo les sobra ellos y les viene bien ya corto les el el límite salarial tienen superado los que nos acercan nunca para el amplio salir al empleo el a la que ha confeccionado una gran plantilla son unos serio aficionado eh perdón

Voz 9 19:55 pues mira en serio aspirante a los

Voz 14 19:57 pero también es cierto pero primeros partidos cuesta trabajo el entrar en la dinámica del juego ya ahí si nosotros demostramos a estar en mejor su línea de juego que el propio Real Oviedo

Voz 9 20:11 desde luego que sí Antonio Flores agradecerte este ratito de radio y bueno pues bienvenido de nuevo tocas una temporada más por aquí por el Pardo un abrazo muy grande termina para salir de vacaciones igualmente para nosotros un abrazo adiós Chanel Antonio Flores

Voz 3 20:28 es que bueno pues ha acompañado hoy en esta tertulia Fernando para repetir once Sandoval lo ha dicho que no va a cambiar mucho bueno yo creo que tiene garantía no con lo que salió el otro día

Voz 1835 20:38 sí hombre sobre todo porque se fugó con Ghana y esperemos que haya eh

Voz 15 20:45 también oportunidad PAC Pío Bakari que demuestre un poquito más

Voz 1835 20:49 de lo que lleva lo que llevaría

Voz 15 20:51 otro y que pueda dentro del campo ya había sí

Voz 1835 20:54 muy buenas pues con una semana más de trabajo lo que en la faceta defensiva

Voz 4 21:00 se está un pelín más despierto y no cabemos

Voz 1835 21:02 y en esas errores de bulto que caímos la semana pasada que fueron más de mérito nuestro que así esto de derribar totalmente Fernando te vea el estadio por supuesto sin metro a Sacramento hacia

Voz 1610 21:19 todo vamos a seguir camino porque vamos a marchar hasta que allí no lo está esperando nuestro compañero de Radio Asturias en Cali Gonzales Cali qué tal muy buenas hola Lalo buenas tardes que no puede es súper Oviedo que viene para habrá Córdoba

Voz 16 21:32 bueno ha superado bien es verdad que hay una buena plantilla de momento yo diría que un poquito corto porque con dieciocho jugadores en total del primer equipo a ellos canteranos en la citación pero bueno bien lo que tiene buena por verlo a lo largo de la temporada ya temas como nos pregunta división pero yo pero que ha fichado jugadores con experiencia ha dado un salto en cuanto a la en cuanto la cantidad hay menos jugadores pero yo creo que hay más nivel hipócritas muchos de ellos los y dos te en la categoría incluso una puesta que otra de de de Segunda División B pero bueno con potencial más que de sobra para para estar entre los ocho seis siempre ha explicado que el objetivo es por lo menos disputar el playoff al final de temporada y a destacar sobre todo pues bueno en especial que tiene en la parte de arriba tienen buen centro del campo con buen toque y luego pues en las bandas

Voz 14 22:22 con Perón con Aaron y del que ya está recuperado

Voz 16 22:25 en la delantera con tres Se nueve de nivel como tanto se José Luis más hombre hay muchas esperanzas puestas en esta temporada por parte de la afición una verdad

Voz 9 22:34 bueno pues vamos a ver cómo va la cosa el otro día el partido pudo acabar en goleada pero al final acabó uno uno pero de igual manera puede acabar de una manera más positiva para para aleccionador para el Oviedo no

Voz 16 22:45 sí la verdad es que elogió perdonó mucho porque en por ejemplo en el primer tiempo tuvo más posesión que el Extremadura conminó mucho más el encuentro pero las ocasiones claras de verdad y el mayor número de oportunidades llevaron en la segunda mitad donde los giros tuvo oportunidades más que de sobra para sentenciar el partido ganando uno cero que el minuto diez ya con el gol de Toché pero pasaba el tiempo fue perdonando yo contabilizó hasta ocho disparos entre los tres palos al margen de los te pudieron ser fuera muy nada en un córner a falta de quince minutos para el final un pequeño despiste defensivo hay impacto el Extremadura que fue el único tiro entre los tres palos vimos una Oviedo bueno la verdad porque no les gustó lo dicho por cómo jugaba al fútbol que por otro lado la temporada pues allí fijas y no la vimos en ningún momento cabe destacar que el Extremadura también estaban ellas SAE a medio hacer me equipo recién ascendido que faltaban jugadores importantes pero vemos no quitó con autoridad lo que le faltó la puntería te tiene que mejorar por que eso en este aspecto no preocupa preocuparía sino dos ocasiones y otro punto a tener en cuenta también la concentración defensiva o el hecho de mejorar a balón parado que estamos que es fundamental en esta categoría

Voz 9 23:55 desde luego desde luego que si te atrevería con con un once posible para para mañana

Voz 16 24:02 bueno yo creo que voy conociendo sobre todo Anquela él no va a variar prácticamente nada o nada de lo que vimos la semana pasada y él mismo lo reconoció que cuando las cosas funcionan a doce consiguieron los tres puntos pues no la suele tocar yo creo que va a jugar con Alfonso en la portería el lateral derecho centrales Carlos Hernández y Cristian Fernández en en el lateral izquierdo estará moza por delante por delante de la defensa jugará Tejera es de pivotes volantes mejor dicho estarán y Javi Muñoz una banda para Solbes on y la otra en principio para Bárcenas porque es verdad que a los miércoles Se espera que sea pronto titular pero acaba de salir de una lesión podría tener los minutos en en el segundo tiempo así que entendemos que éste fuera Barcina y arriba Toché que es la mayor competencia hay en esta plantilla con tres buenos delanteros José luz llegó tras ser pichichi hace dos temporadas en Segunda División pero de momento José Luis Ibrahima para estar en el banquillo ante la que llegaron tarde en la pretemporada el que continuar el año pasado fue Toché el que realizó toda la pretemporada hizo precisamente el jugador murciano Illano todos han esta prenda programa liguera así que esta Un paso por delante de los tres

Voz 9 25:15 pues genial pues Khalid un abrazo grande te deseo toda la suerte del mundo el domingo ya a partir de las doce y cuarto de la noche te deseo toda la suerte del mundo y era todo genial pero que lo que se queda aquí en Córdoba el sábado

Voz 16 25:27 llevármelo al magistrado cuero bueno Solbes deseamos igualmente ya lo sabes me abrazó

Voz 3 25:30 a un abrazo

Voz 1610 25:33 nuestros compañeros de Radio Asturias que nos hace todo un poquito Lomce al igual que a hacer cayó a vosotros porque el Kuchar decía que va a dar confianza a los que lo venía haciendo en

Voz 5 25:47 por lo venía haciendo en el primer partido de Liga de José Ramón Sandoval pues mira la sorpresa es que va a ser lo mismo de la clase manda

Voz 17 25:56 para algunos lo que tenemos que dar confianza a la gente que estuvo creo que los que se están incorporando tiene que ir cogido un poquito más ritmo de entrenamiento y conocimientos de sistema hijo de los cimientos de compañeros

Voz 5 26:10 creo que si fuera mucha necesidad por lesión estarían preparados pero me gusta que vaya la cosa a su ritmo Easy está este partido voy a apostar por pues la gente que verdaderamente el otro día compitió que hasta aquí dando dejándose la vida hay las que me dieron a mí la vida ya todo gordo Ximo a partir de ahí a competir pero creo que todos los que han venido han venido con la idea de apóstol de aportar ninguna ha venido con la idea de que le regale John minutos y creo que eso se lo tienen que inclinando poco a poco y a día de hoy creo que su comportamiento al impecable ahora competir pero la sorpresa es esa de que quiero que que mi gente tire del carro ayudado por los nuevos

Voz 17 26:56 la idea de que vaya a Carlos Abad convocado vale si todo se tramita todo se llega a tiempo queremos que vaya convocado para el partido porque si ahora mismo están todos convocada porque estamos con lo mismo que la semana pasada pendiente a Cadí llegó el trance antes del partido creo pues igual eh a pasar reconocimiento médico ahora el portero

Voz 5 27:22 Carlos queremos que

Voz 17 27:24 que todo vaya por normal llega la convocatoria digital pero mi idea es esa sabéis que Marco está sancionado Candle el éxito está sancionado y que empieza a sus acciones a partir de esta semana que empiezan a cumplir con sus equipos entonces la idea de que Carlos vaya ya

Voz 8 27:40 ha convocado al partido

Voz 1610 27:44 pues llame y han escuchado a José Ramón Sandoval veremos a ver mañana qué lo que ocurre el encuentro las diez de la noche se lo contaremos aquí a través de un mil quinientos setenta y cinco a través de la aplicación móvil de radio

Voz 3 27:53 el Córdoba a eso de las diez y media dando guerra por aquí contando todo lo que ocurra tres cuarenta y ocho de la tarde

Voz 8 28:02 a ver

Voz 1610 28:47 horas íbamos a ir abriendo páginas de balonmano porque a decidir uno de los finalistas que va a acompañar al Ángel en la final de la Copa de balonmano de Andalucía y uno Reyes puede ser el Ars de Palma del Río que tiene que remontar

Voz 3 28:59 el partido que perdió ante el Balonmano Antequera esta esta semana o sea que vamos a ver si podemos darle la vuelta a ver cómo están los ánimos por allí por Palma de el de empalmar aquí hay buen ambiente y se espera que el pabellón reciba o registra grandísima entrada

Voz 9 29:17 entrenador Victor Montes sino qué tal muy buenas olas

Voz 0071 29:20 muy buenas tardes qué tal

Voz 9 29:22 bueno pues me imagino que con una única son la cosa no en la mente que darle la vuelta a ese resultado para meterse en la final

Voz 0834 29:28 de de la Copa de Andalucía de de balonmano no

Voz 0071 29:32 bueno no es algo que nos preocupe tanto el tema de dar el resultado la vuelta resultados sino quizá nos preocupa un poquito más y lo que queremos es seguir cogiendo sensaciones en esta pretemporada

Voz 18 29:45 el objetivo no es otro que es llegar bien y apuntó a la primera jornada de Liga que incluso es contra ellos al calendario maya minar la lo que quieren

Voz 0071 29:56 no queremos esto es coger sensaciones así seguir trabajando en la que estamos que estoy muy contento con la evolución del trabajo

Voz 0834 30:04 qué fue lo que lo que falló en el partido de del otro día

Voz 0071 30:09 bueno sí podemos decir que fallar algo no sé yo como ya sabemos pues según bloque que lleva trabajando juntos ya cinco temporadas lo mismo exactamente igual nosotros hemos tenido casi todas las incorporaciones son la primera línea con gente totalmente nueva que viene capaz jugamos ese primer partido con cuatro sesiones tampoco nada más de de entrenamiento

Voz 16 30:32 cuál es pues lo justo para para no

Voz 0071 30:34 liarme follón ataquen de la despensa tener alguna aclara ir Abbas pero bueno con mucha carga también mi inhala nosotros apostamos tranquilo porque dentro el nivel de Antequera y conociendo los también ellos ahora mismo están al mismo nivel se terminaron la Liga nosotros pues estamos ahora en un treinta por ciento de lo que tenemos y bueno pues yo me quedo con eso que lo positivo y con una actitud muy si los conceptos que corriendo los jugadores nuevos sobre todo

Voz 9 31:01 para para el partido este digamos que será pase a la final en que va variar nuestro Ars con respecto al del partido de ida

Voz 0071 31:10 hombre pues ya por ejemplo en el partido de ida no pude contar ni con ella ni con Diego Reyes chileno ni con Alberto muy bueno y con algunos que se han ido incorporando incluso llegaron al mismo día del partido de ida como llegaron el día de antes que tampoco pudieron entrenar ellos ya tienen ahora tres sesiones más de entrenamiento del equipo pues ya tiene otras cuatro sesiones más de entrenamientos Hidalgo de concepto mucho más claros sobre todo como ya vine antes pues he solamente vimos lo justo y necesario para para tener un poco de orden para poder jugar ese partido de pretemporada que no deja de aunque sea con para que todo el mundo queremos llegar a nado queremos si queremos jugar contra un equipo Asobal como contenedores pues no deja de ser es una preparación de cara al inicio de pica que donde nosotros queramos llegar a nuestro mejor nivel

Voz 9 31:58 sí

Voz 0071 31:59 bueno vamos a vamos más a van a ver los aficionados palmas que se pudieron desplazara mayor Fernando Argüelles pues otro equipo totalmente concepto mucho más claro con las ideas más frescas mucho más desplegados sobre todo en cargas y bueno tan disfruta seguirá ya verás

Voz 9 32:16 qué bien de cara a la Liga que Arsenl que no quieren preparar para para esta temporada Víctor

Voz 0071 32:23 co hay un proyecto totalmente diferente y un nuevo reto para mí pues tengo una plantilla con digiere jugador he por primera vez en todos los años que llevo de una plantilla amplia

Voz 0422 32:33 da igual pues podría dar mucho más reseco

Voz 0071 32:36 diecisiete puedo contar con todo practicamente sí bueno soy yo sobre todo el objetivo es es siempre ir jornada a jornada esta categoría como como todos conocéis es muy larga muy duras se han reforzado muy bien y nosotros que era muy cada jornada jornadas marcando el objetivo de la permanencia Mi entrante el mejor y a partir de ahí seguir disfrutando peleando por estar lo más alto posible hizo llegar pues con con algo y aspirar a más pero una vez que arranquemos no nos marcamos otro objetivo que ahora mismo pues sea el día quince de septiembre primera jornada de liga contra Antequera en tasas ni nada más que van a ver ya digo respiran todos los nuevos tienen mucha ilusión muchas ganas de trabajar de aprender ir a ayudar al equipo y a la afición de Palma

Voz 9 33:23 pues visto el Montesinos mucha suerte para para esta temporada enhorabuena también por esa playa

Voz 0834 33:28 día que ha formado y ojalá que trae Catí a todo el equipo el mayor de los éxitos de este año

Voz 8 33:35 muchas gracias como hacían trabajo con saludó una hora

Voz 13 33:39 mucha suerte también para esta tarde a ver si no me en esa final

Voz 1610 33:44 para disputarla con él Ángel Jiménez que por cierto por Santander hizo un entrenador Julián Ruiz ha tenido que ser operado por un problemilla

Voz 8 33:52 la regla pero bueno sea absolutamente nada

Voz 1610 33:59 vamos a marchar rápidamente también hasta Berlín bien porque por allí sigue continúa concentrado Manuel Garnica que el domingo corre

Voz 0834 34:05 el cinco mil metros con el guía

Voz 9 34:09 Juan Ignacio Grondona no vamos a buscar esa comunicación con Manuel Garnica bueno qué tal muy buenas tardes cómo cómo ha ido esta semana de descanso preparando

Voz 3 34:20 cinco mil el domingo

Voz 0422 34:23 bueno la verdad es que que bastante bien que daba un entrenamiento fuerte y salió relativamente bien nunca sólo un parque y tal porque la pista estaba overbooking prueban la verdad es que concentra

Voz 9 34:37 qué sensaciones tiene para para el domingo

Voz 0422 34:42 bueno un poco dura porque él cinco mil te lo prepare a duras pero espero que que bueno que sea una carrera probablemente calco de quinientos y salga más o menos bien

Voz 3 34:55 crees que puede ir por la misma digamos dinámica no esa carrera tú crees que va a tener que estar atentos desde primera hora para oye pues que no todo es mucha ventaja

Voz 0422 35:06 yo creo que sí salvo que el turco esa diga yo creo tirado más turco tiros

Voz 9 35:13 IBM te ves tú más cómodo mandando desde primera hora yo esperando a atún momento óptimo para pegar ese tiro

Voz 0422 35:20 yo presidirá atrás sinceramente me sirve el turco esa ayuda tirándome yo allí

Voz 0834 35:28 Manuel por aquello de que

Voz 3 35:30 destruir la prueba digamos la que más como esta y demás hay presión por parte digamos de que bueno pese un poquito esa responsabilidad de que todas las miras también va a estar puestas en esa en el favorito de la carrera

Voz 0422 35:45 no la verdad es que bueno el favorito es yo creo que es el polaco todos no la verdad que no que que presión no ya de hecho a la vera directo con pensión tal querer tampoco me presionaba más estábamos bastante nerviosos siendo el último día realmente muy tranquilo

Voz 9 36:03 pues a ponerle la guinda al Pacelli Juan Ignacio cómo cómo estás andan nerviosos no tranquilo como como esta

Voz 0422 36:10 cuando veo tranquilo un hombre tranquilo

Voz 9 36:13 si no nos altera no muy bien pues lo tiene ahí cerquita si te lo paso venga pasan Ignacio aprovechan vamos a ver si buena pero aquí Juan Ignacio qué tal muy buenas cómo estás

Voz 19 36:31 muy buenas qué tal bien bien como

Voz 9 36:34 cuando para competir como los alemanes por allí con vosotros

Voz 19 36:39 bien bien bien no hay queja no

Voz 3 36:44 oye si con Manuel qué qué tal el mil quinientos fabuloso esa esa plata ahí ahora a luchar por el por el cinco mil no

Voz 20 36:53 sí me con tanto dentro en la verdad que salió bastante bien podríamos gala a lo mejor un poquitín más pero bueno la verdad que muy buen comienzo de competición de la Comic digamos que la prueba estamos preparando sale

Voz 9 37:06 o a lo mejor Jolín ojalá que es lo que todos estamos deseando duro no nota adelante no noto vaya adelante hacia bueno eliminen eh

Voz 0422 37:14 no no no me voy a verle aprendí a ellos

Voz 3 37:21 debe eso eso eso va a dar que de falla en algún que otro susto pues Juan Ignacio de ese arte toda la suerte del mundo hace una magnífica pareja mezclando veteranía Hay juventud así que nada tienen por delante un futuro extraordinario que disfruta mucho con Manuel L el domingo que si lo disfrutas estoy seguro que van a llegar los resultado así que disfruto muchísimo vale muchas gracias y pasa más Manuel que me despidió a ver si lo tiene por ahí cerquita

Voz 9 37:48 venga un abrazo los medios pareja e la de Manuel Garnica es pues ya venció

Voz 1610 37:53 no solamente para despedir me di que desear mucha suerte que disfrutan mucho y que nada que vamos a estar todo pendiente el domingo de de tu carrera y ojalá

Voz 9 38:01 podemos celebrar con con Word si es posible

Voz 8 38:05 venga gracias un abrazo grande un abrazo

Voz 1610 38:14 pues seamos eh a las cuatro de la tarde a mí me desde el domingo creo que es a las cinco y cinco no llegó y cinco a las cinco cero cuatro creo que la carrera

Voz 0834 38:22 de el Garnica Ignacio Grondona

Voz 3 38:26 San estaremos muy pendientes ITB muy pendiente de bella de los Internacionales de Pádel que se van a celebrar durante todo el fin de semana en el club Sierra Morena con la final que será el el lunes por la tarde en las dos categorías en la masculina y la femenina Javi Garrido que estaba en Andorra compitiendo con el Wall Andorra cayó derrotado en ese partido complicadísimo que tenía con las esta pareja del mundo formada por Juani Mieres y bueno pues ya en Córdoba y compitiendo empieza mañana a competir así que lo deseamos toda la suerte del mundo al corro es para ver si puede quedar con estos internacionales nosotros volvemos mañana eh porque hay fútbol anoche desde el diez del estaremos contando todo lo que ocurra en el estadio El Arcángel ese importantísimo allí bonito choque que enfrentará al club de fútbol al Real Oviedo lodo equipo empataron en la primera

Voz 22 39:16 jornada las espadas por todo lo alto lo conjunto quién los tres puntos habrá ambientazo en el estadio El Arcángel ojalá que el lunes podamos hablar aquí de que tenemos tres puntos más en el casillero nos marchamos que paséis todos una felicitarle un feliz fin de semana y mañana os espero a todos por aquí chao