SER Deportivos Córdoba Lunes (27/08/2018)

Voz 1 00:00 en hace

Voz 3 00:13 Prat yo Córdoba SER Deportivos con José Antonio Alba

Voz 0470 00:19 pues aquí estamos ya las tres y veinte de la tarde qué tal muy buenas bienvenido si bienvenidas a este ratito que nos va a llevar hasta las cuatro en punto de la tarde hablando de un montón de cosas de fútbol después de un verano intenso bueno a mí me disculpado si hoy no estamos del todo finos por aquello de que me toca un poquito de pretemporada también en la radio aunque están los partidos pero no es lo mismo hacer el carrusel que sentarse aquí hablar durante cuarenta minutos de forma consecutiva deja contar todo lo que ha pasado que son muchas cosas viene el día bastante bastante cargado así que nada de pretemporada ID rodaje todavía estos días aunque con la sana intención de de hacerlo lo mejor posible para que está informado de todo lo que va pasando en el deporte de Córdoba muy centrado lógicamente en el Córdoba Club de Fútbol en esa derrota con dos cuatro el sábado por la noche en el campo del Arcángel frente al Oviedo en un mal partido del Córdoba que al vamos a pasar analizar enseguida hoy no tenemos tertulia porque la temporada oficial de la SER por eso decía lo de la semana Page empieza el próximo día tres de septiembre el lunes que viene primera tertulia ya de la Cadena Ser en directo desde el hotel Córdoba Center además va a ser una tertulia muy especial porque vamos a contar con un invitado también creo que bastante especial de momento no vamos a desvelar nada más pero sí que vamos a ir poco a poco desgranando a nivel de comentarista de voces nuevas que van a sumarse a esta temporada aquí en la SER de algunas novedades también en forma de secciones hoy el protagonismo evidentemente es para el Córdoba y concretamente para José Ramón Sandoval al que vamos a escuchar enseguida dejando claro que no les pesa del todo la presión o que no tienen un exceso de responsabilidad para haber empezado la temporada de la forma que sea común

Voz 4 01:56 a mí me pregunta por estos dos no me preocupa un futuro porque sé que no va a volver a pasar estas cosas porque para eso tenemos que trabajar con ellos porque sino me hubiesen demostrado en otras ocasiones estaría ahora buscando culpables pero como sé que no es así me preocupa la y que en dos partidos en casa hayamos Law tan de actualidad como el Numancia

Voz 0470 02:24 José Ramón Sandoval enseguida lo escuchamos fue un poquito más de tranquilidad os cuento en esta avance que el Córdoba de aquí a que se cierre el mercado el próximo día treinta y uno por la noche va a hacer tres fichajes más ojo a esto es aunque parezca un poco también increible porque seguimos a vueltas con lo de Pável y con lo de Ramos que no se van a poder inscribir la Liga dice que no es que no no sé si es que quieren dar un escarmiento a todos nos han cogido como cabeza de turco pero lo de Pável eh que hace kilo de Ramos está prácticamente por no decir imposible hay una leve leve pero leve de de un cinco por ciento Esperanza con el portero con quince están haciendo en el club todo lo que pueden por intentar escribirlo pero es prácticamente imposible y lo del ramo directamente es que no va a poder ser parece que se marcha al Cádiz aunque eso tendrá que confirmarse a partir del próximo día treinta y uno sin embargo el Córdoba va a poder hacer tres fichajes más o al menos esa es la idea de la dirección deportiva un delantero centro a dos centrocampistas uno que jugaría por el centro y otro como extremo apuntaron un nombre Roberto Olabe centrocampista del Atlético de Madrid juega habitualmente con el filial pero hecho la pretemporada con el primer equipo sido internacional sub diecisiete veintidós años jugador que puede ser muy interesante ir por el que el Córdoba ha mostrado un interés más que especial apuntados ese nombre y Roberto Olabe del Atlético de Madrid para jugar en el centro del campo del del Córdoba enseguida charlamos con Rafa Fernández con Paco Rojas tenemos que hablar de la Tercera división que ha comenzado este fin de semana con la victoria del Córdoba B ante Los Barrios por dos cero la vida Soria de Puente Genil por tres cero ante el ex pelea en el derbi provincial y la victoria del Ciudad de Lucena por tres uno con el Cádiz B el Córdoba femenino ayer jugó un partido amistoso con el Cádiz ganó uno cero luego nos lo cuenta Nadia Fernández is sobre todo en portada me traigo también a Manuel Garnica el corredor paralímpico cordobés que viene con dos medallas de los Europeos paralímpico de Berlín Europeo de Atletismo medalla de oro en los cinco mil metros medalla de plata en los mil quinientos está llegando a España está en el aeropuerto de Madrid lo vamos a saludar en directo dentro de un momentito así que no nos entre tenemos nada ni un segundo más son las tres Si veinticuatro tenemos cuarenta y un grados en el centro de Córdoba que parece eh brutal

Voz 5 04:40 que a finales de agosto estemos todavía con esta ola

Voz 0470 04:42 pero bueno es lo que hay cuarenta y un grados ahora mismo en el centro de Córdoba alto rápido en el camino nos metemos en materia de SER Deportivos aquí en la SER

Voz 6 04:50 vuelve el evento deportivo del año tras el éxito de la primera edición vuelve el PAL vital pasotas trail lo cinco veintiocho de optó hombre se refuerce reposada instancias seis recorridos para todos son Cibeles Walking Nordin Populaire trae estén trae inscribe en Posadas trail punto com organiza Ayuntamiento de Posadas y Club deportivo para el mitades por Green patrocina Diputación de Córdoba colabora parque joyero carrera a beneficio de Proyecto Hombre

Voz 2 05:18 SER Deportivos odio al pan

Voz 5 05:21 tres Si XXV nos metemos ya en materia de vamos a escuchar lo primero al míster a José Ramón Sandoval analizando la derrota por dos cuatro que ahora analizaremos tranquilamente aquí en el programa pero primero a Sandoval que deja claro que merecieron perder se mostraba así de contrariado

Voz 4 05:37 creo que así como un rival que ha merecido la victoria e nosotros no hemos estado verdaderamente no era lo que queríamos ni los jugadores ni yo creo que en el Vestuario están muy jodido por por la situación como ha sido porque en este espectáculo no lo podemos dar de cara a nuestra afición yo creo que el único que tenemos que hacer es seguir trabajando para para poder sacar esto adelante hay que reconocer que que el equipo hoy no está bien y que no es ni la sombra de lo que entrenan y lo que ha trabajado conmigo todo el mundo decía que no teníamos gol resulta que llevamos cinco partidos como un penalti fallado Etoo cinco goles con un penalti fallado dos partidos no es todo lo contrario la gente pensaba practicamente lo que nosotros pensábamos que estábamos fuerte justamente donde más déficit hemos tenido de estos dos partidos no es analizarlo trabajar con los chicos levantarlo porque para mí son gente que se deja la vida y tengo que seguir creyendo en todo lo que hacemos

Voz 5 06:43 bueno pues José Ramón Sandoval hablando de el partido también asumiendo un poco la culpa de lo ocurrido y de lo ocurrido en estos dos primeros partidos con tantos goles encajados en contra

Voz 4 06:52 pero muchas veces te dejas llevar Hay no lo hace no quiero acusar a nadie porque yo creo que si hay algún responsable de todo esto es muy yo no porque a lo mejor no han sabido transmitir todo lo que tenía que transmitir a mis jugadores pero lo que sí que es verdad que que yo no dejo de creer en esta gente porque mis jugadores día tras día me demuestran cómo trabajan y creo que hoy ha sido un mal día al que tenemos que coger en la cinta de vídeo Kidal a la papelera empezará a construir de de de de lo que nosotros sabíamos hacer que no

Voz 5 07:22 Sandoval en modo psicólogo en modo coaching eh bueno hablando un poco de lo que se ha hecho mal pero dejando muy claro que sigue eh confiando en su gente en sus futbolistas yo estoy convencido además que lo dice de corazón que no lo dice por quedar bien ni porque es lo que toca yo creo que Sandoval lo dice de corazón porque sabe que esta misma gente eh el año pasado hizo treinta y dos puntos en dieciséis partidos es verdad que no faltan piezas clave no lo siguiente de claves no no está el portero no estado Ramos y luego no están lo que tenemos arriba no Guardiola Narváez eh Reyes en fin pero la base es la misma ir el equipo el día del Numancia sobre todo la primera parte demostró que puede jugar orden adicto y que puede dar bastante que hablar este año Se hace las cosas bien pero está claro que con la plantilla que tenemos ahora mismo hay que arrimar el hombro todos empujar como sea desde ya la verdad yo también tengo ganas ya de que se acabe el mercado de verano y todo el tema este el rollo este verano del límite salarial y que no se hable más que de fútbol que lo que realmente importa Sandoval decía después del partido que no les pesa la responsabilidad por todo lo que tienen

Voz 4 08:30 no no es que el empresas sino que que yo creo que no nos han venido muy bien estos dos partidos aquí en casa a pesar de que casos pensábamos que era lo más lo mejor que nos podía pasar no yo creo que a lo mejor fueran donde entendemos de otra manera eh defendemos cualquier balón dividió con más ganas porque no la jugamos aquí es estaban un poquito protegidos con nuestra gente no quiero pensar que entonces suma hay ya está no puedo achacar nada sigo diciendo que con esta gente del mundo me dejó la vida por ellos porque creo que hoy está muy triste es generado porque no jugado bien el rival ha jugado mejor que hay que asimilarlo sí tiene más vueltas

Voz 5 09:15 bueno para cerrar con Sandoval la expulsión una expulsión que no fue en absoluto nada justa evidentemente porque Sandoval ni insultó a nadie ni se dirigió al colegiado ni nada lo explicó el después del partido que todo se debió a una confusión así que bueno la van a caer dos partidos de sanción no bastar estar frente al Albacete el próximo el próximo domingo es lo que hay pero desde luego que la expulsión yo todavía les iba dando vueltas a por qué el árbitro o cómo lo entendieron como para dar con con Sandoval fuera del banquillo

Voz 4 09:48 pero cómo voy a protestar al árbitro una falta a mi favor iba a molestando al rival yo creo que nada concesiones entre ellos por eso me ha extrañado es que yo al árbitro no me dirigido en ningún momento ha sido a Anquela que es muy amigo mío que salía de casa para ir con aire que les falta así y luego el segundo que la reconoció el delegado de ellos lo que pasa que Nadal ya lo que quieran pueden la interpretación es protesta caso omiso y todas esas cosas y que cayendo partido no lo juro Garay mientras no mereció nada en esa jugada en ningún momento ni al día y al cuarto solamente al amigo Anquela que les quiero mucho y ir como Xavi están me permitió el lujo de recriminarle que no protestar a la falta simplemente eso

Voz 5 10:36 bueno pues la explicación de Sandoval en la sala de prensa después de perder por dos goles a cuatro con el Oviedo el sábado por la noche en el estadio de El Arcángel próximo cita el domingo que viene a las ocho en el Carlos Belmonte frente al Albacete pero yo quiero todavía central un poquito en lo que pasó el sábado porque la verdad no no fuimos todo del arcángel con un pellizco no como contrariado después de del empate a tres con el Numancia además remontando que supo medio bien no porque íbamos perdiendo y al final el equipo consiguió empatar el partido en fin yo creo que las sensaciones fueron distintas claro vamos al partido con el Oviedo con esa ilusión de decir bueno a ver si ganamos uno los cuatro puntitos pasó todo lo contrario que el Oviedo nos pasó por encima el Córdoba estuvo desdibujado para mí bastante despistado y creo que en algunos momentos falto de mención de concentración no quiero decir falto actitud pero sí que que les faltó concentración en muchos momentos del del partido y eso sí que sí que no se debe permitir vamos a buscar ya las primeras comunicaciones del día a modo casi tertulia con Rafa Fernández y con Paco Rojas

Voz 0470 11:40 y la primera comunicación con nuestro querido Rafa Fernández ex jugador del Córdoba hola Rafa qué tal buenas tardes

Voz 5 11:46 tres horas tarda eh bueno Rafa eh segunda comparecencia del equipo en casa derrota de las que hacen el indio daño aunque yo creo todavía el daño relativo porque queda mucho por delante pero qué sensación este dejó el equipo

Voz 7 12:00 todo pues la verdad que mala mala quemada porque bueno es no es la primera jornada así que el primer partido sí que creo que la primera parte José estable El equipo estuvo bien Garma Aíto estuvo estuvo bien y la segunda parte no fue tan buena que es que el el el partido el otro día un poco el reflejo de de la segunda parte desde el primer partido es mucho desajuste defensivo eh sin cajas con mucha facilidad a ahora en un córner no pasa con con ellas pegado en fin que hay mucho que mejorar en la que estaba empezando pero que que el equipo tiene que dar un cambio importante

Voz 5 12:36 lo que más me preocupa y supongo que a mucha gente le llama la atención es ver que la defensa Rafael la misma de del equipo del milagro porque el resto vale que ha cambiado pero la defensa la misma no hay sin embargo siete goles en dos partidos y hombre para la alarma no es decir algo

Voz 7 12:51 para a ir a Efe la defensa es la misma pero el que juega por delante ahora mismo eso sí

Voz 5 12:55 es verdad eso siempre doce yo creo que con uno

Voz 7 12:58 si hubiéramos ganado mucho porque él defensivamente dígase muchas cobertura el que él es el hombre que da equilibrio al equipo oí eso no lo tenemos muy el otro día lo tuvimos y a partir de lo tuvimos ahí el otro día con vamos que para mí no estaba mal para el partido que jugó la segunda parte no sé qué pasó por qué pasó pero que no eres tú soy hija que verdad que bueno que que hay que ajustar muchas cosas porque defensivamente como otros países después de de de cómo termino el equipo siendo los mismos no no andan bien eh tú crees que hay

Voz 5 13:31 margen de mejora yo es que a pesar de todo Rafa yo tengo todavía cierta cierta tengo toda la confianza en el en el equipo no porque porque eso porque hay gente interesante eh tío Portillo son jugadores de cierto peso no ahí está Aythami Jesús Valentín Galán Fernández Quintanilla no debe ser autodefensa para que te metan muchos goles

Voz 7 13:54 sí pero si si el equipo Si el equipo te que hace confianza porque porque hizo el milagro no estábamos practicamente ha defendido el equipo es salvo con a Defensa pero sí que es verdad que que ya te digo que hay faltan tres jugadores que son muy importantes no a salir Guardiola arriba que es que la mete que aún así estamos haciendo gol

Voz 5 14:12 no pero tampoco el equipo trasiego pero sí que es verdad que lo

Voz 7 14:14 no les falta el portero siempre que son fundamental

Voz 5 14:19 a mí me gustó más Vallejo que vamos por lo menos la sensación que tengo también es verdad que que a lo mejor hablo desde el resultado de un partido y otro pero pero igual

Voz 7 14:28 es algo algo más rodado este chico lleva tiempo sin competir partido en casa y siempre pesa un poquito pero sí que es verdad que que sí que se vaya How guarda un poquito más a la posición le cuesta un poquito más ahí el otro día yo por ejemplo como ha porque era algo más dinámico y más pero bueno es verdad que hay hay que ajustarlo bien porque es muy importante para un futbolista ahí que te dé equilibrio en que carece de esa tranquilidad

Voz 5 14:55 quiero pensar que que tiene que llegar todavía a un delantero más ahí está apio Bakari que va cogiendo la forma que el otro día marcó un gol pero a mí me gustó más el equipo jugando con un delantero referencia me me dio la sensación de que funcionaba mejor no

Voz 8 15:06 sí bueno yo con peor Gary

Voz 7 15:10 la verdad es que es verdad que sale y le puso todas las ganas del mundo y al final tú usos de comprende también la verdad que que no puedo hacer encargos pan con tanta facilidad ahí lo independientemente de que juega con un delantero que juega cuando defensivamente tú días que está bien todo para para que luego las que pueda sacar el resultado es muy complicado jugar en casa y lo conozcamos residió claro

Voz 5 15:34 pescado y que por lo demás es donde bueno esto es una tontería mejor tan pronto preguntarlo Rafa pero pero viendo un poco la la plantilla que hay algún reto Quito que todavía se va a hacer seguro de aquí al día treinta y uno tú crees que tenemos equipo para pelear por salvar o para pelear por estar en la zona media

Voz 7 15:52 bueno ahora mismo ahora mismo con lo que estamos viendo lo que tenemos que intentar es decir no puedo decir más Génesis puedo afirmar intenta intenta salvar la categoría de largo plazo de Valencia cuántas jornadas ya te digo el equipo practicamente el mismo que para tanta futbolistas muy importantes pero pero yo creo que que para la gente te anima hay que pensar en la salvación en cuando vayamos pagando la jornada podrían pues podemos pensar en más cosas no quiere verdad que bueno también he tenemos un futbolista como has pesaba que creo que es importante cara a Javi gran aprovecharlo por delante de que pueda tener más yo que que ofrece efectivamente va en fin todavía hay que ajustar muchas cosas Hay y esperemos que que bueno que pueda venir que puede venir a alguien que les de calidad a su equipo no para a poder estafar otras cosas

Voz 5 16:36 alguien vendrá Rafa Fernández es como siempre un abrazo muy fuerte me alegro mucho de escucharte de nuevo eh

Voz 7 16:42 un abrazo a las tres y XXXVI

Voz 5 16:45 minuto de la tarde mojamos también la comunicación con el ex presidente el Córdoba nuestro amigo y compañero Paco Rojas hola Paco buenas tardes hola muy buenas Paco como hay doler añitos

Voz 9 16:55 no yo granito se lo aquel verano en Córdoba no salió no no todo otro podio agosto normalmente lo porque

Voz 1425 17:05 qué totalmente claro si si no yo a él

Voz 5 17:08 danza está o ha estado Rey pues nada Paco no te voy a molestar mucho tiempo estaba escuchando a Rafa Fernández que tuvo malas sensaciones el el sábado con el equipo tú en qué grado de pesimismo estás en este arranque de Liga hombre que es muy pronto todavía pero pero cómo estás

Voz 9 17:24 no no no estoy nutricionista por su puesto que los de estaba todo fue totalmente inesperado de que hay muchas circunstancia para y que creo que que sobre todo en la segunda división en general que tienen más nombre que ha hombre pues la verdad que tampoco soy tan pesimista creo que son cosas que ocurren deben cuando el otro Rayo Vallecano Le meten cuatro goles en su casa

Voz 1425 17:51 si alguien puede ganado unos

Voz 9 17:54 el grupo mereciendo más rabiosa que creo que es un partido no tiene por qué que Pace de siguiente yo creo que que se cometieron muchos errores de todas ante todo tipo de toda clase tanto personales individuales como táctico y que bueno que se corren y no volverá todo todo va a pasar más por supuesto yo entiendo entiendo no quiero meterme en eso están lotes Savic obras pero entiendo que los de sílice con unos ahora viviendo una circunstancias no tienen porque se otra entonces yo creo que que con ese tema ese de cinco tres primeros nos estamos cargando los futbolistas como Javi Galán que queremos pero esto no es todo

Voz 1425 18:43 matando la paliza además con con

Voz 9 18:45 no con temperaturas de veintiocho grados donde la gente no se da cuenta de sus malos censuran de que tiene otras tres horas durante el partido de de treinta cuarenta cuarenta metros con lo cual agradan cola delante pues aporta aporta muy yo la verdad que Torri tendrán en poco más volver a a sistemas más que no han dado muy buen resultado la última media a partir de los cuales cuatro dos dos cuatro porque yo ayer una amigo le puso el ejemplo los además de los belgas afronta sin debate mientras se fue pero nosotros sino que además pues hay que buscar otra solución ha encontrado el equipo tipos va a funcionar dentro de nuestras muchísimas edificaciones

Voz 5 19:36 secreto abogan más por jugar con cuatro atrás dos pivotes de un carácter un pelín más defensivo y luego la calidad la artillería más arriba no

Voz 9 19:45 exactamente porque es que sino no jugaba que puede blandos muchísimas cosas y encima la pena desde encima la gente empieza a lo comprenden cuando que con estas temperaturas que dependan de hagan lo que te hace que no que asignar que no quieren progresar

Voz 5 20:06 muy bien pues nada Paco a ver qué pasa en Albacete el próximo domingo pero yo creo que Sandoval tiene trabajo por delante yo confío en que haga único

Voz 9 20:14 pero otra cosa por Pedro mira por la criatura son un año sin jugar pero sé que mismo no coincidía inglés entrasen por Pedro hombre pues un poquito más lagunas vale pero tampoco ninguno de los siete goles se pues sí que se hace unos falla tremendo tremendo de de pero perlas consigan ser ninguna que tiene unos salen octanos juega no se prueba entonces yo creo que es seguramente ya la semana que viene pues pues lograba jugará mal todas el importe de los yo lo he dicho desde un portero bastante bastante va unido yo creo que sea por ahí ya también de empezaron a cambiar pero para mí que ha tenido yo que estoy en este este estar textos que coincido con muy poquita gente te hablan de una segunda división comunión como tanto tan tan llenó los escenarios donde tanto años tras ya no hay club pánico público pero grandes ya de la plantilla de cada tipo fundó en Segunda División suerte que todavía ha bajado muchísimo muchísimo entonces yo ocurre que sí que hay mucha igualdad y guardarlo mediocre y entonces cualquiera te puede ganar partidos de puede perder hay ITA Las Palmas ya no podía hacerse en Málaga les ganas

Voz 1425 21:31 llorando a cortado

Voz 9 21:34 con lo cual la verdad es que cualquiera hace pueda pero factura para llevarlas lo eso para bastante y Carmen hace que se han dicho eso

Voz 5 21:43 muy bien pues nada Paco me alegro mucho de volver a escucharte y espero verte dentro de muy poco un abrazo muy fuerte

Voz 9 21:50 un abrazo a las tres

Voz 0470 21:52 veintiuno de la tarde seguimos adelante enseguida hablamos de más asuntos relacionados con el

Voz 5 21:57 pero pero pequeño pequeña pincelada o repaso a un poco cómo está el asunto de ramo ni de Pavel que se bueno en lo que os he dicho al principio de Ramos no se va a poder inscribir definitivamente la Liga dice que no hay últimamente el argumento que están dando es que no porque no yo creo que quieren dar un escarmiento y ponen a Edu Ramos como ejemplo de lo que es un equipo ha podido hacer mal el Córdoba como ha dicho Jesús León en alguna ocasión está pagando el peaje un poco de de cómo se salvó el año el año pasado con muchos contrato de en fin de yo creo que la Liga sospecha que las cosas no se hicieron bien del todo no es muy probable que estemos pagando ese peaje por más que también evidentemente se han hecho se han hecho cosas mal evidentemente que se han hecho cosas mal pero claman poco al cielo no tener dos jugadores con contrato en vigor y que no los pueda inscribir el acta trabajando e a destajo para tratar de solucionarlo pero parece que es posible me cuentan desde el club que que lo de que efecto no había habido mínima puerta abierta una mínima posibilidad pero mínima mínima de verdad prácticamente imposible apenas un tres por ciento de posibilidades de que Pável pudiera ser inscrito lo de duramos desde luego parece más complicado lo que sí que parece seguro sino se tuerce mucho la cosa es que de aquí al día treinta y uno el Córdoba va hacer tres fichajes tres jugadores más un delantero centro un extremo izquierdo un centrocampista alzaba el nombre de Roberto Olabe centrocampista del Atlético de Madrid veintidós años el Córdoba está negociando en el Atlético de Madrid la incorporación de este chaval que es internacional en categorías inferiores que es parece que es muy buen futbolista ha hecho pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Simeone ir podría ser uno de los jugadores en los que el Córdoba está interesado desde Sevilla apuntan también el nombre de de Carlos Fernández delantero del conjunto sevillista que también podría interesar al Córdoba en fin nombres que van saliendo hizo lo que parece seguro es que si no ocurre nada extraño de aquí al detente uno buenos y no ocurre nada extraño el Córdoba va a firmar seguro e para completar la plantilla de cara a una temporada que ha empezado ya que llevamos dos partidos pero que va a empezar en serio en serio en serio ojalá a partir del domingo ya en Albacete

Voz 10 24:06 el plástico de atún Code coordina tercera edición tal vez con encurtidos

Voz 11 24:12 más afrutado con mango aguacate y bacalao Mazo ven hoy a las terceras Jornadas del tartar en Puerta Sevilla Alcázar Viejo

Voz 0470 24:24 trece y cuarenta y cuatro La Tercera División arrancó este fin de semana con victoria del Córdoba B por dos a cero frente a los barrios

Voz 5 24:31 el Puente Genil ganó tres cero al ex Leño en el derbi provincial el Ciudad de Lucena ganó tres uno al Cádiz B son los resultados de los equipos cordobeses no centramos en el filial escuchamos a Juan Marrero el técnico cordobés insta hablando de ese estreno ilusionante el otro día Montilla

Voz 12 24:48 imán por las condiciones los condicionantes un calor muy extremo más de cuarenta grados cuarenta y dos en un campo que acumula mucho al calor de caucho de dónde pequeño donde no se podía trato de balón era muy muy condicionado pero luego también que veríamos con con once esa complicado también con la lesión de Bermudes el la gastroenteritis de de De Marcos pero destacaría el alma el alma del corazón del equipo la intensidad y el hombre eso es importante para el fútbol han demostrado que quieren y aún estando once se ha multiplicado y bueno creo que la victoria sido totalmente justa

Voz 5 25:34 verdad es que además el Córdoba B tuvo que meter a un montón de jugadores del Juvenil en la convocatoria para este partido frente a a los barrios un Juan Marrero que también ha dejado claro que lo que más ilusiona es el grupo humano que tiene a su disposición este año

Voz 12 25:47 como entrenador ilusionar el grupo humano muy fuerte eh no no quiero tampoco como entrenador a nadie a ningún entrenador le gustaba vivir con once con cinco juveniles que encima solamente actuaba como uno que Bermúdez pero Bay mejor todo y ahora pues solamente hay que analizar este partido como te he dicho felicito a mis jugadores por por la entrega no es fácil contra un equipo complicado veterano y encima en estos campos igual a todo hemos dado muy fuertes atrás muy fuertes la nieve centrales han estado inconmensurables y creo que el dos cero ha sido corto para las ocasiones que hemos tenido pero bueno ya pensar en el lunes intenta recuperar la gente intentar ser más ya pensar en exija bueno pues

Voz 5 26:37 es el Écija el próximo rival para el filial Córdoba exista que ha empezado la temporada excelentemente bien igual que el Puente Genil que les ganó al ex veleño y el Ciudad de Lucena que le ganó por tres uno al Cádiz B las que han jugado también este fin de semana han sido las chicas del Córdoba Club de Fútbol Femenino partido amistoso porque la Liga empiezan set siembre uno cero al Cádiz B hablamos de eso enseguida

Voz 0470 27:01 siguiendo ese partido de el Córdoba femenino estaba nuestra querida Nadia Fernández hola a Nadia qué tal buenas tardes buenas tardes qué tal muy bien qué tal el verano miga combinar muy bien aquí pasando sí la verdad es que todavía le queda una cita de calor sobre todo dicen que esta semana va a ser dura eh eh dicen eso dicen

Voz 5 27:21 vamos a ver cómo como avanzando esto pero pero de momento el lunes está siendo de aúpa pero bueno vamos

Voz 0470 27:28 al lío con lo nuestro nadie porque el Córdoba femenino jugó ayer un partido amistoso contra el Cadiz Victoria en la ciudad deportiva es la primera vez que deja al Córdoba este año no

Voz 8 27:39 si en la primera suelta este año el el amistoso anterior no pude ir pero ahí es sí sí sí que fue la primera vez la verdad salí bastante contenta acuerdo

Voz 0470 27:49 eso te iba a preguntar qué sensación este te deja porque evidentemente vamos a estar muy pendiente de del equipo femenino este año qué sensaciones que dejó ayer el el partido contra el Cadiz esa victoria en poco el no a jugadoras a las que mucha evidentemente tuya conocía sí

Voz 8 28:06 a la mayoría del equipo sí que lo conocía voy pero las que no la verdad es que me den aromas gente impresionada porque salimos muy bien situada atrajo a una defensa de cuatro he citado número cinco me pareció que estamos súper bien colocada en la parte de atrás tuvimos como muy muy bien posicionado en defensa no había nadie que pasara por allí au saxo irá en posibles la portera

Voz 13 28:34 o sea para mí fue casi lo mejor del país

Voz 8 28:39 sido después la valía de de delante hay haya ya las conocía Ylenia al número diez estaba ella ya es una veterana in sale tal es siempre a tope sea lo que sea o sea lo que sea de gestión jugando claro arriba cuando tenemos por la parte derecha Manu de diecisiete Cristina que bueno es un portento por esa banda ahí arribado a María Avilés que lo que pillar pegado eso que a su vez bien pero bueno al final acabamos uno cero he metido algo en la segunda parte la segunda parte ya hubo hubo más rotaciones por parte chico yo creo que está más o menos hay probando es como para cuando empiece la Liga en septiembre mí y creo que lo que tiene Le sobre funcionando

Voz 5 29:27 a lo mejor es ahora mismo muy prematuro no preguntar todavía que por dónde pueden ir los tiros un poco esta temporada con el con el femenino pero viendo la jugadoras y tú conociendo un poco la categoría crees que tenemos un equipo para estar entre los cuatro primeros que el objetivo clave para para jugar el año que viene en la Primera División de Honor B digámoslo la segunda categoría nueva que se va a crear

Voz 8 29:47 tenemos jugadores con las que teníamos ya procedente del naranjos que Naranjo siempre ha estado luchando muy arriba siempre de hecho he sin todo luchan por todo y lo hacía arriba siempre es más las nuevas incorporaciones que yo tuve la oportunidad de ver la calle joyas de dicho creo que el Córdoba puede echar por cualquier cosa ese año seguro vamos estoy convencida

Voz 5 30:11 lo que tenemos que intentar desde los medios yo creo que va a ser importante es que la gente sume también al proyecto de del Córdoba femenino eh que que no que no les den de lado todo lo contrario que vayan a ver los partidos y que el fútbol femenino recupere ese sitio que que poquito a poco parece que van ganando no sobre todo con la Liga Iberdrola hay un poco también a al calor de de de todo lo que se está hablando este último año del fútbol femenino la selección etcétera etcétera no

Voz 8 30:37 sí ojalá que sí afortunadamente uno ya desde la temporada anterior la Liga Iberdrola tiene impactante cabida en en el mundo del fútbol se están retransmitiendo muchísimos partidos en la semana pasada o tuvimos la oportunidad de ver en abierto la General de del Mundial de suplente bueno poquito a poco vamos vamos pero de todas las sí que se está viendo lo que pasa aquí claro una segunda división de femenino está siendo un poco más difícil pero yo creo que por nuestra parte vamos a poner todo para que este año nos claro la mayor visibilidad posible

Voz 5 31:11 qué bien lo iremos contando aquí como no

Voz 0470 31:13 a la radio en la Cadena SER Nadia Fernández es un abrazo compañera cuidarte

Voz 13 31:17 un abrazo Acha

Voz 14 31:20 es míster el juego de fútbol online con las que podrán sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada a jornada para ser el mejor sin ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra ten míster punto Mundo Deportivo punto com ya empieza a jugó

Voz 0470 31:39 tú eres el míster

Voz 13 31:45 no

Voz 0470 31:57 las tres y cincuenta y dos minutos de la tarde seguimos adelante en este ser Deportivo dejamos ya un poquito el fútbol que he estado bien por qué el gran protagonista del deporte este fin de semana sin duda es Manuel Garnica que ha conseguido la medalla de oro en los cinco mil metros en los Europeos de Atletismo en Berlín este fin de semana también la medalla de plata en mil quinientos creo que Le pillo en el aeropuerto de Madrid recién bajado del avión desde Alemania Crack Manuel Garnica qué tal buenas tardes lo primero felicidades una y mil veces y un oro una plata bueno

Voz 5 32:30 Adif Ximo supongo no

Voz 1425 32:32 sí la verdad es que vamos a hacer

Voz 0470 32:36 cuéntame un poquito cómo cómo ha sido la experiencia no el este europeo en Berlín ya está de vuelta con tu medallas colgadas al cuello en fin encuentra un poquito cómo ha ido

Voz 1425 32:45 pues empezó a no especialmente bien porque se encontraba todo lo cómodo que que nos tenemos que encontrar en de verdad ese obtuvo la plaza sola descalificación de El turco pero bueno con un poco de duda tengo una el único entrenamiento fuerte que tuvimos sabe muy bien así ayer sorprendentemente porque la verdad es que bueno si de verdad que corrimos mucho de último seiscientos pero pero sorprendentemente un poco no no impusimos fácil yo creo entraba en un poco en el objetivo de echar toleró los pero es tan cómodo no no entro

Voz 5 33:25 oye pasan pasan los años Manuel sigue en la elite y Hinault no se te ve un final ni muchísimo menos sino todo lo contrario cada año más

Voz 1425 33:34 para allá estaban de hecho con el con el cachondeo porque el el sábado y cumplir cuarenta ya soy besado m cuarenta y consiguió el primer europeo con más de cuarenta años aquí estoy en la segunda juventud decide que no hay nada malo

Voz 5 33:51 a de cuarenta eh que que es una edad estupenda encima con tu medalla de oro en cinco mil metros colgada al cuello como tú decías no que que bueno viendo un poco la carrera y bueno entre comillas parece que fue fácil

Voz 1425 34:04 sí la verdad es que me que bueno que estaba un poco eran poco el guión de la prueba ir un poco detrás controlando oí lo que lo que no contaba era con el primer cambio ir Sara irme hoy llegar con tantísimo instancia estábamos bastante más apuros para llegar

Voz 5 34:24 qué bien oye y ahora próximamente bueno aparte ahora me imagino a descansar unos días en casa pero que que tiene ya en la cabeza para próximamente

Voz 1425 34:33 cuál nada bueno a corto plazo empezaremos dentro de un par de semanas otro es ya una preparación de la media así para el año que viene intentar estar en del Mundial de Dubai si podemos competir también con el a ver viral

Voz 5 34:52 que bien puede nada Manuel no te entretengo cuando más se que está en el aeropuerto que acaban de aterrizar como quien dice así que nada tramite también un abrazo a José Ignacio Grondona y uno muy fuerte para ti felicidades eh

Voz 15 35:03 ahora hay una radio sin relojes con las zapatillas

Voz 11 35:07 correr puestas pensando en mariposa en tinieblas vamos a trabajar en las cuestas vamos a ir cómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a repasar los pues al mundo de las tinieblas Verónica Gómez Cadena Ser punto com que tu programas

Voz 0470 35:28 a cinco minutos para las cuatro de la tarde tengo una nota que manejaba Mi querida compañera Reyes Gómez hablando de una actividad que tendrá lugar el próximo domingo dos de septiembre que se va a realizar en el bueno trece Montor hasta Pedro vale es la tercera bajada en kayak de este Montoro apta Pedro Abad del grupo opera Miño de senderismo y los ayuntamientos de Pedro Buddy Montoro además de la Diputación de Córdoba organizan esta actividad que aúnan poco deporte naturaleza turismo los requisitos para poder participar son saber nadar evidentemente llevaron Callas propio y aunque puede participar cualquier persona la edad recomendada es a partir de siete años se trata de un recorrido de diecinueve kilómetros que además incluyen tramo rápido se por el río Guadalquivir que tiene que ser la bomba moje cuchara al presidente del grupo espera de senderismo José Ramón a esta mañana en rueda de prensa

Voz 16 36:19 pasamos unos rabia que son precioso porque lo que da un poquito de de morbo y de gusanillo Laura de participa ya sea no todo El descenso hasta llegar a a Pedro va donde tenemos un auto llamamiento a continuación de ahí hay una parte que has competitiva todo el que quiera participar puede participar ya no es no han clasificatoria para nada simplemente una parte competitiva porque hay gente que les gusta ya les gusta disfrutar de de esfuerzo

Voz 5 36:47 la actividad tiene como objetivo evidentemente potenciar el río Guadalquivir y las actividades que pueden realizarse se contará con la colaboración de una zódiac bombero monitores en un amplio equipo de de seguridad esto como decía van a finalizar con una comida en Pedro Abad donde también habrá habilitadas duchas y un aparcamiento el precio de la participación es de ocho euros por persona vamos a escuchar también a la alcaldesa de Montoro nuestra amiga Ana María Romero agradecer que nos ayude

Voz 1292 37:12 va a potenciar nuestro municipio potenciar Montoro a potenciar toda la comarca del Alto Guadalquivir y sobre todo al esa potencia que tiene el Guadalquivir por la provincia de Córdoba y que otras provincias están aprovechando a través del piragüismo y el calla y que podemos también puede tener esas iniciativas empresariales de aprovecharlo a lo largo de todo el Guadalquivir que une de nuestra provincia

Voz 5 37:35 la verdad es que tiene muy buena pinta esta actividad y además con el calor que hace ahora mismo tenemos cuarenta y un grados y medio va subiendo en el centro de Córdoba la verdad que una actividad así de este tipo por el río Guadalquivir defendiendo el río desde Montor hasta Pedro Abad con los rápidos y todo esto la verdad es que tiene bastante bastante buena pinta la pasada edición la actividad contó con ciento sesenta y ocho participantes ya este año esperan como mínimo igualar esa cifra

Voz 0470 38:11 y nosotros que no vamos a ir marchando recordando también un evento importante que hay mañana en Córdoba a las ocho y media mañana lo contaremos con un poquito más de de tranquilidad que en el programa mañana a las ocho y media es el Memorial José Luis Prado en el pabellón de los deportes de Vistalegre también ha presentado esta mañana el partido entre el Córdoba Futsal hiel Jaén Paraíso Interior partidazo mañana amistoso en este caso a las ocho y media en el pabellón de los deportes de Vistalegre ocho y media mañana ese Memorial José Luis Prado de nuevo con fútbol sala del bueno aquí en nuestra ciudad con este apunte nos vamos a marchar dándole las gracias como siempre por vuestra complicidad si Dios quiere no pasa nada aquí estaremos cada día para acompañaron y contaros un poquito como vienen las cosas en este verano tan movido verdad en el mundo del deporte sobre todo en el fútbol no en lo futbolístico tremendamente movido pero con toda la ilusión del mundo porque esto salga adelante te salga bien yo estoy convencido de que de que así va a ser mañana volvemos a partir de las tres y veinte aquí en la SER un beso muy fuerte y cuidaros que hace muchísimo calor Un besito hasta mañana