SER Deportivos Córdoba Martes (28/08/2018)

Voz 1 00:00 el Deportivo seguir deportivos en hacer

Voz 2 00:06 el mundo

Voz 3 00:27 eh deportivos Jose Antonio Alba

Voz 4 00:31 tres y veinte de la tarde qué tal muy buenas bienvenidos y bienvenidas a este ratito de deportes aquí en la Cadena SER hasta las cuatro en punto de la tarde para contarnos un poquito como bien el día hoy vamos a hacer un menú bastante polideportivo ya deja ver porque bueno en lo futbolístico también monja contar cosas porque el Córdoba hoy ha regresado ya a la actividad pensando en el choque del próximo domingo a las ocho de la tarde en el Carlos Belmonte frente al conjunto del Albacete vamos a recuperar algún sonido también de de jugadores del del Córdoba como opio Macario Quezada que hablaron eh después del choque frente al Real Oviedo esta mañana además se ha presentado este mediodía se ha presentado en el Arcángel el partido amistoso que va a jugar la selección española sub veintiuno el seis de septiembre contra Albania en el estadio de El Arcángel será un partido clasificatorio para el Europeo sub veintiuno partido yo pero que bastante atractivo que merece la pena ir a ver si uno tiene la posibilidad aún España Albania sobre todo evidentemente volverá a los nuestros a los sub veintiuno donde jugadores de primer nivel futbolistas de Primera División alguno de yo bastante conocidos por el seguidor de el mundo del fútbol como decía hoy se ha presentado en El Arcángel ese encuentro internacional de la selección sub veintiuno que vuelve al estadio de El Arcángel a ver si algún día que yo espero que sí no haya que esperar a lo mejor demasiado vemos también a la selección absoluta igual que la vimos en el año dos mil uno en la que el partido que seguro que muchos recuerdan que no se enfrentó a la selección nacional de de Japón con victoria española por un gol a cero que si no me falla la memoria fue de de Rubén Baraja quiero hablamos de de todo eso del mercado el Córdoba hoy de momento no ha anunciado absolutamente nada no hay ninguna comunicación oficial pero insisto de aquí al viernes lo mismo que os decía ayer el Córdoba va a cometer tres fichajes un delantero un extremo y un centrocampista en esas está el Córdoba en eso está trabajando si no ocurre nada extraño de aquí al viernes seguro que os contamos novedades en ese sentido eh ayer salía el nombre de Carlos Fernández el delantero del Sevilla eh por el que el Córdoba se ha interesado pero por el que también desgraciadamente para nosotros a interesar al Deportivo de la Coruña salvo giro de ultimísima hora que nos espera el futbolista se marchará al Deportivo no va a venir al Córdoba insisto salvo giro de última hora porque en esto del fútbol ya sabes lo que pasa que parece todo un color y al rato pasan unas horas como paso día hice vuelve del otro pero en principio la intención del futbolista es marcharse al Deportivo de la Coruña el que sí que sigue estando cerca del Córdoba como decíamos ayer es Roberto Olabe el centrocampista del Atlético de Madrid que sigue interesando y mucho a la dirección deportiva el Córdoba que está tratando de lograr esa cesión por parte del conjunto colchonero para que juegue en el Córdoba a partir de ya no sé si para el próximo partido ya llegaría a tiempo pero para jugar y estar en las convocatorias de de

Voz 5 03:30 José Ramón Sandoval lo antes posible por lo demás pendientes también de qué va a pasar con Edu Ramos y con el Pável que EC ya os decíamos ayer que lo de Edu Ramos está imposible hilo de Pavel que C pues prácticamente casi imposible de quince todavía deja una mínima puerta abierta a la esperanza que no es más que es una esperanza porque lo de que CC e va a ser muy difícil probablemente el polaco incluso se quede en el Córdoba atención a esto a pesar de que no pueda ser inscrito hasta el mercado invierno el Córdoba de aquí a enero haría lo imposible para poder inscribir lo que no hubiera ningún tipo de de problema pero ya os digo de momento difícil para este tramo en el que estamos ya de la temporada por no decir imposible hilo del ramo sencillamente es que IU Ramos se va a marchar al Cádiz hoy el presidente del Córdoba en una conversación informal con periodistas en el antepalco del estadio El Arcángel ha comentado eso que lo de Edu Ramos prácticamente eh está hecho o está muy cercano que se vaya al conjunto del Cádiz se marcharía cedido con una opción de compra por parte del conjunto gaditano es una auténtica pena para el Córdoba no poder contar con Edu Ramos toda la suerte del mundo evidentemente para el futbolista malagueño y si es que al final Se marcha eh porque no está confirmado ni mucho menos oficialmente a tierras gaditanas ojalá tenga suerte allí ya a una buena una buena temporada que será bueno para él y también para un equipo andaluz en este caso como es el el Cádiz y aquí nos quedamos con las ganas eh deber a Edu Ramos de nuevo esta temporada con nosotros después del campeón que quizá el año pasado porque el otro día comentando lo con algunos amigos Juan algunos compañeros bueno habríamos un poco el debate no en corrillos entre nosotros de de porqué e con la misma defensa del año pasado el Córdoba ha encajado siete goles probablemente una de las claves entre otras muchas eh porque habría que analizarlo esto con más tranquilidad pero entre otras muchas a lo mejor una también está en el tío que juega por delante o mejor dicho en el que jugaba el año pasado por delante que era Edu Ramos de momento en estos dos partidos se está echando en falta ni Vallejo no iban BOC de momento la han hecho olvidar aunque esto comentó la vida hay que darles tiempo yo creo que Vallejo es un pedazo de pelotero iban BOC hay que verlo a mí el otro día desde luego no me de desagrado en absoluto pero desde luego yo espero bastante más del en franco camerunés enseguida hablamos de

Voz 4 05:58 todo eso hay que hablar de fútbol sala o no decía ayer

Voz 5 06:01 esta tarde a las ocho y media tenemos un partidazo en Vistalegre de los que hay que ir a ver ocho y media Vistalegre partido amistoso entre el Córdoba Futsal en Jaén Paraíso Interior el equipo campeón de la Copa del Rey uno de los equipos importantes del fútbol sala nacional las entradas a partir de dieciséis años a cuatro euros entrada al precio único de dieciséis años para abajo entran gratis a partir de Sada cuatro euros la entrada lo que casi el precio de dos cañas para ver ese partidazo entre el Córdoba Futsal el Jaén en Vista Alegre además vamos a hablar también hoy de de algunos temas que tienen que ver con el deporte y el medio ambiente uno de ellos es la preocupación que tienen los vecinos de distrito de detrás Sierra de toda la zona de la sierra donde por cierto hay que decir que viven cuarenta mil personas en nuestra ciudad eh con el tema de la falta de regulación e con el uso de los caminos y los senderos que cada fin de semana se llenan cada vez más de gente que va a caminar hacer senderismo de gente que va en bicicleta pasear simplemente de gente que va en bicicleta a entrenar ir a unas velocidades evidentemente mucho más alta gente que va a caballo e incluso gente que coge quads o motos no eh esa convivencia que parece que empieza a no ser fácil ante una falta de regulación luego vamos a escuchar al presidente del Consejo de Distrito trasiego Juan Manuel Luque que nos ha contado un poco esta mañana cómo están viviendo los vecinos pues esa aglomeración que cada vez es mayor en la sierra los fines de semana y también hablaremos de un cordobés buen amigo colaborador de esta Casa de Córdoba Hoy por hoy José Juan Luque que hasta aquí esta mañana y que ha hecho el tío Un Iron Man una prueba de Iron Man en los Alpes este verano luego vamos a escuchar lo que nos ha contado porque es real realmente interesante y hablaremos de piragüismo porque ayer os hablábamos de ese descenso segunda edición entre Montoro y Pedro Abad que habrá el próximo dos de septiembre ella eso lo vamos a un poco también a la ruta de piragüismo que tiene preparado ya al Club de Piragüismo cordobés eh para coincidir con la festividad de La Fuensanta así que no para ni un segundo más tres y veintiocho hoy el tiempo parece que va un poquito de tregua ayer a estas horas si no me falla la memoria tenemos cuarenta y un grados hoy estamos en XXXVI que parece que es poco no para lo que tenemos ayer pero que sigue haciendo mucho calor alto en el camino rápido y entramos en materia enseguida venga

Voz 1704 08:22 vuelve el evento deportivo del año tras el éxito de la primera edición vuelve el PAL vital Posadas Astray domingo veintiocho de octubre sí se rezó les reposada las distancias seis recorridos para todo Cibeles Walking Nordin popular trae ex trae inscribe en Posadas punto com organiza Ayuntamiento de Posadas y kit deportivo Pal Mittal Sport Green patrocina Diputación de Córdoba colabora parque joyero carrete a beneficio de Proyecto Hombre

Voz 6 08:48 dos King sacaría Astún en el once inicial de tu equipo

Voz 1704 08:52 si entra en el Twitter de SER Deportivos arrobas SER Deportivos si tienes algo más que decir no te corres participación cuenta

Voz 3 09:04 en Radio Córdoba SER Deportivos

Voz 5 09:08 con José Antonio Alba venga bueno

Voz 7 09:10 por aquí estamos las tres si veintinueve minutos de la tarde siempre es agradable ver cómo algunos oyentes que ellos echaba en falta ayer por lo menos dos seguro los tengo controlado se van incorporando ya que a su casa pero bueno perdón haremos no pasan

Voz 8 09:23 cada trece veintinueve vamos a ir entrando en materia con el con el Córdoba antes de nada

Voz 5 09:28 por recordar un poquito vamos a escuchar a un futbolista que el otro día marcó un gol y que yo creo que sí y coge un buen tono físico está llamado a ser un futbolista ojalá toco madera e importante este año en el Córdoba es Federico opio Bakari

Voz 9 09:41 eh lo que tenemos mejorado también está mal para mejorar e trabajamos para semana por eso he dicho intacto no no tiene claro digo estoy convencido que que no va más bar ante mucho antes creo es normal que tenemos que dicen defender tenemos que estar encima porque toco o cáncer de Le eh así me tenemos mucho bastante pues se me ha faltado siete por ciento son muchísimos verdad que hoy de han tenido también aparte lo tocó le otro otra a la de Jaime las mira al final penalti que no te puede pasar actual hablaré normal que como he dicho cero trabajar lo menos posible pies llama respiro cuando atada

Voz 7 10:49 bueno pues Bakari hablando en la zona mixta con los compañeros de la televisión oficial del Córdoba Club de Fútbol queremos arrancar un poquito conel ahora retomamos el tema Pável que se aquí Edu Ramos porque antes quiero saludar Boeing saludando poco a poco durante la semana a todos los compañeros que no van a acompañar

Voz 5 11:06 las novedades la sorpresa las vamos a aguas

Voz 7 11:08 ahora hasta el lunes en nuestra primera tertulia que ya os digo que va a estar muy interesante pero voy a saludar Antonio Flores que ha sido muchos años delegado del Córdoba Club de Fútbol hola Antonio qué tal buenas tardes

Voz 10 11:18 muy buenas tardes muy buenas Antonio qué sensación

Voz 7 11:21 tenemos eh ayer le he preguntado poco lo mismo a Rafa Fernández y a Paco Rojas qué sensaciones tienes tu en este arranque eh bueno no positivo del Córdoba de la temporada

Voz 10 11:33 lógicamente no son buenas que me pongo bajo mi punto de dicha que salen un escalón por debajo del resto de los equipo por lo menos dos equipos que han pasado por aquí si hablamos físicamente y y se nota esa pretemporada tan atípica que ha tenido el Córdoba en una puesta apunto que para mí eran aún le faltan más para llegar a esa a ese punto ideal le falta más que a Carlos dos equipos que han pasado por aquí y luego luego muchas lagunas tácticas y mucho menos como como la temporada pasada siendo mismo sin Kovac a los mismos y naturalmente no responde ni aguanta el como como escudo protector de esas defensas y una delantera

Voz 7 12:32 la verdad es que el partido contra el Numancia Antonio supongo que lo viste también yo lo terminamos con un regusto

Voz 4 12:41 yo dulce no porque después de ir perdiendo

Voz 7 12:43 te montas en patas y parece que te vas contento no pero sobre todo la primera parte a mí el Córdoba me me me dio unas señas de identidad que que sí la mantiene la vuelve a acoger pues igual no no no sé no tiene tan mala pinta no a pesar de momento en el que estamos

Voz 10 12:58 pero si si dividimos los dos partidos en cuatro partes solamente tenemos buena una cuarta parte que a él lo que tú acabas de decir

Voz 7 13:05 si la primera parte del partido con manchas

Voz 10 13:08 la otras tres cuartas partes no y además eh con errores repetitivos que nos están costando goles nos crean superioridad numérica en la banda de la banda izquierda nuestra no han creado muchas varias superioridad numérica que acabado en gol ya hubo una cierta desorganización en el equipo veo demasiada Fase I came queriendo resolver los partidos cuando creo que este hombre lo que debe resolver son el dejar la portería a cero ante de resolver un gol en la portería contraria y también en algunos pequeños detalles bajo mi punto de vista eh un penalti a favor con un marcador de dos cuatro con una posibilidad de que sí lo son formamos nos acercamos a un posible empate para mí un jugador que no dorsal número treinta y siete nunca debe debería dedicar ese penal

Voz 7 14:03 sí desde luego ha dado te Lejeune el grupo que tenemos de la tertulia de por guasa que que te quejaba un poco de eso también me sorprendió bastante

Voz 10 14:13 se está profesionales son los que deben de sacar esto adelante antes que los que tienen una numeración del XXVI esa discusión observo unas es un desierto reservan sesión

Voz 7 14:28 Antonio en tú eres de la opinión de que igual no sé supongo que que el Córdoba demostraba ya que puede adaptarse a varios sistemas no que que juega con con una línea de tres atrás ni dos carrileros puede jugar con cuatro cuatro dos como lo está haciendo también durante los partidos cuando ha tenido que ponerse el el modo ataque no te gustaría ver a a Javi Galán jugando en el centro del campo por la izquierda y Quezada jugando como lateral izquierdo que es para lo que ha venido una línea de cuatro atrás evidentemente con dos pivotes para no

Voz 10 14:56 sí para mí es que esa es la banda izquierda del Córdoba que en atrás hija y Galán por delante para mí es la de quiero recordar porque es que está él solo idea que lo están volviendo loco

Voz 7 15:11 si no crea

Voz 10 15:13 eh practicamente no venga hasta aquí se mata a correr y luego en la en defensa pues ya hemos visto que por su lado nos han marcado varios goles

Voz 7 15:23 eso que decía ayer Paco Rojas eh que que que tiene toda la banda que con el calor que hace se machaca correr y al final ni está fresco arriba cuando llega arriba que llega ni está fino atrás tampoco porque tiene que correr para atrás mil veces y al final acaban cogía te la espalda un tio que realmente no el lateral izquierdo que lo hace bien ahí pues sí pero que que no es su sitio eh

Voz 10 15:44 no no por eso vamos que a un jugador de ataque defensa las cosas defensivo aún no lo tiene asimilado ni mucho menos y esos son palpable los equipos contrarios lo saben tan por ahí el Celta vulnerable en esa banda

Voz 7 15:58 Haití te gustaría más ver un Córdoba con cuatro atrás y dos pivotes defensivos por delante y el resto todos jugadores de ataque ya

Voz 10 16:06 a mí me gustaría verlo porque es que eh ahora mismo en el fútbol actual somos muy pocos equipo lo que actúan común cinco tres dos hilos que tú Bon si de esa manera en ese sistema son porque tiene jugadores muy muy específico ya ni fichado exactamente para ese tipo de de sistema no aquí que no sé eso así sino por conveniencia porque ante la sangría de goles de la temporada pasada lo con buen criterio nuestro entrenador lo primero que hizo fue cerrar la portería nuestra tratar de llegar siempre a portería cero que ya tendríamos nosotros alguna ocasión delante que siempre se presenta confiamos no

Voz 7 16:50 qué Sandoval pueda darle una vuelta esto yo es que con Sandoval y conciencia haga un equipo porque ahora mismo es que llevamos nada llevamos cuatro ratos pero pero yo creo que va a ser un equipo que no

Voz 10 17:02 hombre segoviano sabe exactamente con jugadores va a disponer el uno de septiembre lo sabe todavía y eso se descompone a cualquiera demasiado está aguantando el tipo este hombre que estarán deseando que llegue el día uno ya sabe exactamente con qué plantilla y a partir del país pisará trabajar yo creo que que el equipo tampoco es enano porque llevaba una maqueta ojos nada son un indicador de lo que pide de lo que hemos visto pero equipo Km susceptible de mejora

Voz 7 17:33 estoy convencido que si pueden Antonio qué tal el verano todo bien muy bien Antonio pues un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto cuidando mucho el igualmente muchas gracias muchas gracias

Voz 8 17:45 ha sido flores en directo aquí en la sintonía de Radio Córdoba en este ratito de

Voz 5 17:49 echar la poquito a poco vamos a ir saludando a todas las voces que se suman cada año nuestra tertulia que arranca el próximo lunes en el hotel Córdoba Center a la misma hora de siempre las tres y veinte eh allí para bueno pues para analizar un poco ya a la actualidad del equipo en el comienzo de cada semana eh yo creo que Sandoval tiene que hacer un equipo evidentemente ya lo tiene pero tiene que hacer equipo equipo equipo con mayúsculas eh a ver si sacaba ya esta semana que yo creo que estamos todos deseando que se acabe ya eh que se termine de hablar del límite salarial de si la operación de Guardiola ha sido así ha sido ha de aquella manera o de la otra y que va a pasar con este con el otro y que a partir de la próxima semana sepamos ya quiénes están Icon quiénes hay que tirar del carro ya hasta por lo menos el mercado de invierno caía a lo mejor se pueden hacer cosas pero de momento los que están son los que tienen que sacar esto adelante yo sigo pensando que el Córdoba con un par de retoque más puede tener una plantilla más que aceptable para no pasar ningún tipo de apuro en mi opinión personal me puedo equivocar porque yo no tengo la verdad absoluta pero mi opinión viendo la base del equipo que hay los dos otros retoques que van a venir lo que ya en sí hay más eh lo que sabemos que pueda aportar Sandoval yo espero y confío en que el Córdoba eh no pase ningún tipo de apuro o por lo menos no yo creo que no sería lo lo esperado tenemos una buena base no faltan las piezas clave del año pasado pero la base Se mantiene ahí están son jugadores que yo creo que pueden ser importantes sobre todo en defensa por mucho que en estos partidos justamente la defensa haya sido la peor línea o la que peor a esta pero yo creo que si el Córdoba juega con concentración que el otro día yo creo que no la tuvo yo creo que todo esto de límite salarial lo de Edu Ramos lo de que hace lo de todo esto yo creo que a los jugadores los tiene un poco de centrados lo bastante locos pero bueno si se centran se concentran Iggy se aplican y tienen actitud yo creo que el cordón defensa va a mejorar muchísimo en los próximos partidos aquí en ataque de momento las cosas están más o menos funcionando metió cinco goles en dos partidos y encima hemos falla un penalti vamos a ver si hay cambios de cara al partido contra el Albacete del próximo domingo el primero bueno Puno seguro en la portería va a jugar Carlos Sabat salvo que haya milagro hoy Pavel que haces pueda ser inscrito que yo no lo creo pero en ese caso jugaría Carlos Caballero que Stefanovic no va a ser titular ya el próximo domingo en Albacete en el Carlos Belmonte ibamos a ver si Sandoval pues hay hace algún tipo de cambio en esa línea defensiva que de momento la da más quebraderos de cabeza que otra cosa lo de Edu Ramos al Cádiz parece parece que está prácticamente hecho se marcharía cedido con opción de compra por parte del conjunto amarillo y lo de Pável que hace de momento sigue parado el Córdoba está haciendo lo imposible por intentar inscribir lo parece imposible atraer realmente nadie espera que pueda ser inscrito pero albergan un diría un uno por ciento de esperanza Bono pues no vamos a agarrar a eso y a ver qué es lo que pasa finalmente lo escriben desde luego el que tiene la puerta de salida abierta es Stefanovic en cuanto a fichajes esperaremos al viernes pero de aquí al viernes el Córdoba va a hacer o lo va a intentar por lo menos tres incorporaciones tres jugadores que llegarán en calidad de cedidos el más cercano Roberto la vez centrocampista del Atlético de Madrid que vendría cedido al Córdoba aquí lo que os comentaba al principio lo de Carlos Fernández delantero del Sevilla parece que el chaval prefiere la opción del Deportivo de La Coruña aunque se lo está pensando dándole vueltas pero hasta donde yo sé la opción que cobra mucho más peso que la nuestra en este caso es la del Deportivo de La Coruña para cerrar escuchamos a uno de los eh fichaje del Córdoba este verano Quezada Luismi Quezada el futbolista que el otro día debutó con el Córdoba parajes no sabor agridulce ya que el Rey

Voz 11 21:31 con todo han acompañado pero bueno estoy feliz de haber debutado de haber cogido unos minutos empezará a rodar con el equipo me encanta ver a la afición animal que al final es lo que he notado nosotros aliento para seguir jugando mal no es que no haya pasado nada sino que esta competición es muy dura y cualquier equipo en cualquier momento te puedo hacer daño Si lo es lo positivo que salgamos de de estos dos partidos que el equipo de cara a gol está bien no no hay que preocuparse porque estamos empezando el año pasado la verdad es que ellos lo tuvieron complicado en la primera vuelta Hay como te he dicho estamos empezando y esto empezar a rodar pronto

Voz 5 22:03 bueno pues mensaje optimista el que deja ahí Luismi Quesada el futbolista de el Córdoba dejamos aquí la información blanquiverde entre comillas porque unos que juegan también de blanquiverde lo hacen esta tarde en Vistalegre

Voz 4 22:25 a las ocho y media en Vistalegre partido importante Memorial José Luis Prado enfrentan al lector debajo USAL Ideal Jaén Paraíso Interior partidazo porque no sólo tenemos a nuestro equipo el Córdoba sino que además enfrente va a estar el campeón de la Copa del Rey vamos a saludar al presidente del Córdoba Futsal nuestro buen amigo José García Román hola a Jose qué tal buenas tal

Voz 1 22:48 pues yo creo que lo de esta tarde no es que haya que decirlo la radio es que hay que decirlo en la Racing mí

Voz 4 22:55 el sitio más porque es uno de esos partidos que aunque sea amistoso merece la pena eh

Voz 12 23:01 hombre no creo sinceramente que nos visiten el campeón de la Copa de España un equipo que en teoría la semana que viene el día nueve estaba previsto que disputara en Córdoba el el el objetivo central de unos veinticinco años Vistalegre como la final de la Supercopa ante el Inter eso al final no salió adelante y sin embargo me puedo mirar nosotros y no hemos podido traer jugar contra un equipo de ese mide pues yo creo que es muy interesante para para muchos dicen sí

Voz 4 23:33 supongo que vosotros contra un poco más cómo va el tema de taquillas y todo esto pero se espera buen ambiente no

Voz 12 23:38 sí sí por lo que estamos viendo los aficionados están bastante interesados John que pongan es buena miente a pesar de que no puedo sabes que mucha gente

Voz 4 23:49 la verdad es que un partido de estos contra un Jaén Paraíso Interior aquí en Córdoba con nuestro equipo con Vistalegre con la gente eh bueno supongo que también para para el equipo José es una piedra de toque buenísima no

Voz 12 24:02 bueno sí hasta ahora hemos tenido rivales inferiores que no llega un Jaén que evidentemente está varios escalones por encima nuestra no pero bueno una de hacer moren como turistas desde este equipo de la Liga que bueno que observan hinchas empezamos sí yo hay que está hay que ir viendo existen manteniendo el mismo nivel del año pasado veintiuno lo lo superamos

Voz 4 24:29 a los que tengan alguna duda tampoco de sigue de esta tarde a a Vistalegre on o no porque tengan otras cosas tú que les dirías para que se animen y no dejen de ir

Voz 12 24:38 pues evidentemente que viene

Voz 13 24:41 con jugadores de mucho nivel

Voz 12 24:44 cómo se puede por televisión cero que enfrente dos guerreros cordobeses que están dispuesto a seguir dando alegría y seguir poniendo el listón del fútbol sala Córdoba en lo más alto posible

Voz 4 24:56 ya aprovechen te pregunto cómo cómo van las cosas cómo ha ido el verano oí cómo afrontamos la temporada Jose

Voz 14 25:02 en ilusionado con con un nuevo año en la segunda temporada en la categoría y esperando que que bueno que podamos responder a las expectativas de los aficionados que alegre no entonces yo tiendo a este hacer un equipo competitivo yo haga eso todo esto no seguir luchando también como hicimos la pasada temporada

Voz 5 25:23 no sé lo que te iba a decir que ya que hemos cogido la ola de el vamos a decirlo así del fútbol sala de élite en Córdoba ya lo que no queremos bajando

Voz 7 25:30 ahí eh bueno correcto

Voz 14 25:33 claro esto cuesta mucho y bueno hay estamos intentando sacar adelante el proyecto son productos muy joven gastaron intentando consolidarse como todas las cosas hasta que consolida que consolidan la verdad es que cuesta no pero si conseguimos eso consolidarnos pues pues aquí a no mucho tiempo podemos soñar con conseguir metas mayores que a día de hoy pues se nos escapan desde

Voz 5 25:55 en lo meramente deportivo José el equipo la plantilla es como el año pasado peor mejor en fin qué expectativas tiene

Voz 15 26:03 pues yo creo que no porque se han quedado diez jugadores Santi

Voz 14 26:07 los jugadores franquicia conocido si no de la casa atenta una vez yo tengo sudaba otra ficha que yo creo que que líderes suben el nivel como son la portería no lo que hizo eco como jugador de campo que son Andrés con una gran trayectoria en el fútbol tanto fútbol sala tanto nacional como internacional

Voz 10 26:31 yo estrenamos que evidentemente vengan a fumar

Voz 14 26:33 incrementen el nivel de la plantilla que como ya así no ya de posible era bastante bueno

Voz 5 26:39 no por lo que estáis de este ando José la gente se campaña de socios no sé si estáis haciendo ya o cómo va eso para para que no esté escuchando la radio ahora mismo quería bueno yo quiero saca al mercado de del Córdoba Futsal no de de de bueno cómo va eso

Voz 14 26:53 ah y varios puntos de venta roza esta en el Centro Deportivo encarnan está está también deporte Arteaga ahí están las el Córdoba bueno esta tarde durante durante el partido pues pueden dicho que no es como poco como poco llegaron al nacimiento abonados eso como mínimo el lame tenga no hemos fijado y ojalá consigamos

Voz 5 27:19 qué bien pues nada Jose a disfrutar esta noche con el partido con el Jaén que Vista Alegre sea una fiesta ya vendrán los sufrimientos y las alegría empiece la la temporada oficial José García Román presidente muchas gracias y a disfrutarlo

Voz 14 27:32 muchas gracias eh

Voz 2 27:37 no

Voz 7 27:41 las tres y cuarenta y siete minutos de la tarde

Voz 5 27:43 hemos no adelante y como decía al arranque del programa vamos a escuchar al presidente del Consejo de Distrito de detrás cierra Juan Manuel Luque que esta mañana ha contado un poco eh el la difícil convivencia que poco a poco no todavía de forma flagrante pero poco a poco va creciendo no entre la gente los usuarios de los senderos de la sierra de Córdoba gente que va en bici ente que van quad gente que van caballo gente que va caminando ir el hecho de que eso todavía no esté regulado de ninguna manera que cada vez sean más las personas que lo en esta semana sobre todo hoy día festivo pues van por los caminos de la de la sierra por los senderos e dándose algunas situaciones un poquillo complicadas vamos a escuchar a Juan Manuel Luque presidente del consejo de distrito de la sierra

Voz 3 28:27 mira José Antonio la el problema que tenemos en la sierra es que hay cuatro años para para acá hemos hecho lo que antes era una convivencia extraordinaria pasaba por todos los caminos de la Sierra yo soy yo soy caballista todas las caballo y pasar a caballo y me gusta la bicicleta militar senderismo pasado había una convivencia bastante bastante importante pero claro qué pasa que con el tiempo pues como deporte han ido creciendo sube mucha gente en bicicleta porque aquí hay rutas pasar en bicicleta maravillosa pero maravillosa pero claro la gente solamente conoce las que están a ello baños de OPA Bejarano la bajada de camino letra Sierra qué pasa porque si todo el mundo se concentran en a cuatro camino al final la convivencia no va a ser la que estamos buscando porque además se da la circunstancia de que los deporte hay unos deportes por ejemplo de bicicleta que tienen una preparación yo tengo otra yo necesito un ritmo de unas el citado otro eh pasa es que deberíamos basar pues un poco aclimatarse las zonas que hay muchísimas zona no hay problema de espacio no hay problema de paseo de aquí se oye pues es todo un circuito más más maduro el circuito más blandito para el padre con la madre de los niños este hubiese escrito para andar y no se permiten por aquí la bicicleta sino vamos andando este es escrito para los caballista sea un poco separar

Voz 5 30:08 palabra de Juan Manuel Luque supongo que sino más pronto que tarde yo me imagino que el Ayuntamiento va a tener que tomar cartas un poco en el asunto y tratar de regular un poco toda esta situación que con el paso de los años y con el hecho de que los deportes de en el campo el naturaleza estén cada día más de moda están haciendo que se acumule cada vez más gente y que hayan poco libre albedrío que cada uno haga un poco lo que

Voz 7 30:32 quiera y hay a veces que se dan situaciones que

Voz 5 30:35 no son las más agradables para cerrar un poco con este asunto deportes en la naturaleza José Juan Luque que ha sido compañero del diario Córdoba un montón de años que excompañero colaba Ador también de Córdoba Hoy por Hoy ya estaba aquí en la radio y en Hoy por hoy precisamente contando su aventura en un Iron Man en una prueba Ironman que ha hecho en los Alpes yo no me he podido resistir las ganas de charlar un ratito con él y está en la

Voz 1 30:59 José Juan Luque buenas tardes muy buenas tardes qué has hecho

Voz 16 31:03 un dual no el Ironman un Ironman un Ironman el local

Voz 17 31:07 en los Alpes franceses si nada para pasar el verano

Voz 16 31:10 mira yo hace yo te veo en forma te veo Delgado tebeo fino pero para hacer un Ironman uno cuéntanos un poquillo porque eso no es fácil no tampoco lo piensa demasiado a esta mañana en Hoy por ahí que hay mucho comer aguacates bocadillo de aguacate llenar el aguacate muchos frutos a esto y luego mucha cabeza

Voz 17 31:27 lo que te gusta muchísimo la bicicleta ya te tiene que encanta la bicicleta incluso de la Familia vigile también me apasiona que viajó en bicicleta que voy a todos lado en bicicleta y al final un Ironman en los Alpes se va una nueve ahora en la bicicleta pues son ciento ochenta y ocho kilómetro es una etapa del Tour de Francia trasciende igual pues tras puerto algunas de ellas Elizo es uno de los míticos del Tour y aparte han dado antes cuatro kilómetro y luego correr una maratón entonces todo eso lo has hecho tú un día así bajan a dar de noches a las seis de la mañana yo acabé de noche también son dieciséis ahora en una no es que sea muy sano pero bueno procede una vez en la vida yo está bien físicamente como te digo me apasionan eso esas pequeñas locuras grandes locuras que igual no me decidí este verano que iba a estar por allí los por los Alpes yo como lo que me gusta la montaña no quería hacer un Iron Man ya entonces ya que hiciera uno sabía que tenían que ser de de montaña y me fui a Los Alpes a A hacerlo la verdad en mucho a sólo cincuenta y ocho españoles de mil ochocientos ir pero ayer muy

Voz 16 32:33 la OCI cómo ha sido la preparación preparación Ironman de esto supongo que no decir bueno mañana no tengo nada que hacer voy a hacer cuánto tiempo han estado preparando te psicótico muy donde bueno yo llevo tener en Córdoba no hace falta irse en ningún lado en yo llevo tres año haciendo

Voz 17 32:46 trial no empecé a ir cuando acabamos de triatlón dijimos algún día hacer un Ironman ir realmente en algo que vayas pensando sino que va haciendo poco a poco de mayo pasea Sierra Nevada va aumentando la distancia sprint en Sierra Nevada ya fue un olímpico la va a duplicar la distancia el año pasado ya hizo medio Ironman en Bola del Mundo en la sierra this y así va poco a poco subiendo luego hacen una Cicloturista de doscientos kilómetros ya te va pidiendo como que algún día puedes hacer el el Ironman no tenía pensado este año porque la verdad que estaba muy liado con el trabajo también en la universidad pero al final me bien mayo o junio bastante bien con la bici y dije venga vamos a probar este año ya está es algo muy natural la verdad es que yo ni me Marta un plan de entrenamiento ni he condicionado mi verano por

Voz 16 33:35 hacer un triatlón sino que es algo muy natural tú te vas viendo cada vez mejor que mejor

Voz 17 33:40 te gusta muchísimo la disciplina porque sino no lo cual hace iraquí

Voz 16 33:45 ya está en un momento de locura que dice me voy a a embrión cuatro kilómetros de natación cuatro y luego otro Navas navegando oficialmente eso siempre te da dos cincuenta metros y voy a oficiaba ya hice

Voz 17 33:57 tarde una hora25 a cuatro kilómetros de natación luego son ciento ochenta y ocho de bicicleta y la maratón final entonces bueno al final lo más lo más duro correr después de hacer todo eso es donde la gente suele abandonar ahí es donde se ve a la gente mata muy mal no porque el el cuerpo también ya no asimila bien los alimentos que que la edad la alimentación ha hecho la labios en una prueba de la alimentación es fundamental y que tu cuerpo asimile muy bien todo lo que le está dando Mi caso del cuerpo sí que lo asimila bien aunque en la maratón tuvo algún problemilla estomacal porque has mi cuerpo estaba diciendo lo que te demasiado pero bueno al final lo conseguí terminar irá bien la verdad es que no lo consigue termina bien no lo repetiría porque creo pero en una pongo una locura no muy sano pero pero bueno la mayor parte del tiempo sí que siguiese disfruta aunque hay momentos también no te voy a engañar que qué hago yo aquí felicidades José no

Voz 16 34:52 ah gracias un saludo para para todos para el halo y que escuchamos durante todo el año empezamos a lo mejor no está hoy aquí la lo pero estaba escuchando

Voz 1 34:59 sabes que que se puede se puede picar y de algún día está ya diciendo por ahí que entre pasillos va diciendo que quiero hacerme Iron Man algún niño

Voz 16 35:08 pues que yo no lo acompaña desde luego le puede recomendaré puedo dar consejos de mi expediente pero acompañarle no le voy a acompañar más gracias José Luis D

Voz 1704 35:18 con hotel míster el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro de tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra Mister punto Mundo Deportivo punto com

Voz 1 35:36 jugar tú eres el míster

Voz 4 35:47 son las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde y voy a saludar al vicepresidente del Club de Piragüismo de Córdoba José Luis Carranza hola José Luis qué tal buenas tardes buenas tardes José Antonio Baena ayer hablábamos de ese descenso en kayak que que tendrá lugar el próximo día dos de septiembre entre Montoro Pedro Abad yo quería hoy profundizar un poquito más porque tiene muy buena pinta no es dicen que zona de rápidos en fin que que tiene que ser muy chulo no

Voz 1398 36:09 es muy el vertido fundamentalmente divertida sobre provendrá parte la parte que transcurre más cerca del casco de Montoro de de la impone el Montoro porque ahí el más crudo que no ha eliminado dificultada interesante el seguro insistió en es seguro porque allí no azules tranquilo así habrá pero reconoce que tienen su punto de adrenalina así

Voz 4 36:34 sí sí no sobre todo lo rápidos eso tiene que tiene que estar muy bien la gran pregunta es siempre hago lo mismo e me el río está en condiciones de José Luis para para hacer esto digo por limpieza y demás porque desde fuera uno compara con los ríos ya lo hemos hablado alguna vez con los votos del norte claro pues hay una diferencia este se ve más oscuro más barro más en fin pero luego el aguas aclara no

Voz 1398 36:55 el agua está clara sobre todo ahora que esa época ningún llorando porque el río se piensa de canal de riego también hemos juntado una esterilla atenderá no se suelta mucha agua para regar hizo hacer callo en cada limpio es verdad que el triunfo de depósitos de poner de educación no hace que el aspecto externo sea usado jura pero tu sacaba agua como un vaso y el aguas transparentes en algo que no huele con lo cual eh sobre todo ahora en verano el río muy aceptable si ya se puede ser una de las sin ningún problema

Voz 7 37:24 qué bien oye ya aprovecho nueve ya que te tengo delante porque íbamos a hablar de esta ruta o este descenso desde Montoro para hablar también de la vuestra no porque creo que ahora para la festividad de La Fuensanta tenéis una doble doble ruta o no sé cómo llamarlo no en el en el río doble paseo como lo hacéis

Voz 1398 37:41 tenemos doble jornada nosotros cada año la ruta que le llamando la ruta del caimán si aprovechando una de las entradas en una jornada de puertas abiertas en el río en la que invitamos a todos los que quieran acudir ha tenido en el pasado por más de cuatrocientas personas las que acudieron a esta cita y hacemos un pase muy bonito en pacientes del centro náutico Óscar Puente Romano en vacaciones adoptó vaciando de cuelan muy cómodas donde nunca vuelca vuelcan persona totalmente no hace más que nunca sino piragua paraje

Voz 5 38:11 el pasado tengo podemos hacer con Álvaro

Voz 1398 38:13 el sábado y el domingo son una actividad gratuita preacuerdo que vaya por allí hasta alguna pero inscripción el viernes por la tarde para bueno juntar un poquito que se vaya de madre lo grupo pero haremos por lo menos no Juan Pablo II a catorce placer

Voz 7 38:29 oye hay eh pregunto esto de que no de que no vuelcan eso seguro no es seguro

Voz 1398 38:36 se llama este año el décimo aniversario de al caimán hemos tenido algún teniente muy puntual pero porque se conocen café en primer piratear a la persona que es a su persona o prevenir no sé cuánto habrán ya que se hayan participado en esta actividad nunca me de persona deberá personal con ochenta años personas con cinco años que va acompañar con su padre lógicamente tu padre le acompañan en la ruta el mujer hombre de una condición física o otra es totalmente asequible accesible para todo el mundo ningún yo nosotros lo marcamos dentro droga de actos de la Santa una de las que deportiva que es incorporan al Adela híbrido con mundos desaparece por el Bjarne y que

Voz 4 39:21 perfecto como está pues así será José Luis muchas gracias por el pasarte minutos por aquí por La Ser un abrazo

Voz 1398 39:28 no habrá los gracias a Luis Luis