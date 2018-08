SER Deportivos Córdoba Miércoles (29/08/2018)

Voz 1 00:00 este no es eterno Se retiran deportivo fuera

Voz 3 00:28 tú eres el míster sabe que tienen en común Miriam López Ortega Katy Gómez

Voz 1 00:33 Lucía García Ortega Rosa María García

Voz 1 01:42 José Antonio Alba las tres y XXI qué tal muy buena bienvenido si bienvenidas tiempo para el deporte en la sintonía de la Cadena SER como todos los días aquí estamos ya dispuestos acompañarlos hasta las cuatro en punto de la tarde con todo lo que ha pasado en el día que la verdad ha sido bastante tranquilo en lo deportivo porque seguimos pendientes ahora mismo prácticamente casi de forma exclusiva de lo que haga el Córdoba en este final en este tramo final del mercado de de verano ya sabéis que es esta otra dejando duro para intentar inscribir en la Liga a Pável que ZEC ayer hubo reunión de los capitanes de los equipos de Primera Segunda División enlace Sex puso los capitanes del Córdoba expusieron este tema la AF va a presionar hasta donde pueda presionar evidentemente al final quien tiene la sartén por el mango es la LFP eh pero en el club insisten en que todavía hay alguna mínima esperanza en que Pável quince pueda jugar con el Córdoba desde ya evidentemente esto ninguna sorpresa lo venimos contando desde hace ya algunos días el que saldría es Stefanovic que no ha convencido que yo creo que tampoco convenció el año pasado pero que como está la cosa pues tampoco le han querido dar la baja pero sí Pavel Kielce tiene finalmente la ficha el que sabe que no va a seguir ese Stefanovic que saldría con destino a algún equipo así está el asunto ya sabéis que duramos no hay más capítulos que contar se cerró hace ya algunos días que esto iba a ser prácticamente imposible por no decir totalmente imposible y que el Córdoba pues está trabajando para cerrar a ver si puede tres incorporaciones de aquí a que se cierre el mercado el próximo viernes a saber un delantero centro un mediocentro y un extremo zurdo a ver si tocamos madera a ver si eso se puede cerrar ojalá a partir de ahí ya todo nos centremos en el partido contra el Albacete nos olvidemos ya de este verano tan extraño tan convulso tan extraño y tan raro porque la verdad que las cosas no han sido como se pensaban allá por los principios del pasado mes de junio cuando se veía todo de color de rosa con esa histórica salvación que consiguió la plantilla e la pasada campaña enseguida hablamos de eso vamos a ir saludando a alguno de nuestros queridos compañeros vuelva a pasar por aquí Rafa Navarro el ex entrenador del año ex jugador del Córdoba y gracias a Dios también compañero y con los abrazos colaborador los directos de radio de Radio Córdoba tenemos que estar en Albacete porque vamos a saludar íbamos a charlar unos minutos con José Antonio Caro El que fuera defensa del Córdoba en las dos últimas campañas y que este verano firmó por el Albacete luego vamos a saludar al sevillano

Voz 1620 04:17 qué nos cuenta un poquito cómo le va la vida por allí

Voz 1 04:19 en el partido frente al Córdoba haya además saludaremos al presidente de la Federación Cordobesa de fútbol vicepresidente de la andaluza Pablo Lozano ese partido que se presentaba ayer ese jugarán en el Arcángel el seis de septiembre ya están a la venta las entradas entre cinco y quince euros para ver a la Rojita la selección española sub veintiuno está por aquí también hoy hoy no estoy solo están por aquí Fernando Sánchez ese Cordobez del setenta y dos hola Fernando buenas tardes

Voz 1620 04:46 buenas tardes qué alegría de por aquí cómo estás

Voz 1835 04:49 eh mire aquí esperando que veranillo

Voz 1 04:51 ante lo estamos llevando ya tenía yo ganas de verte aquí la radio y echar un ratito con tío también de echarle de casa

Voz 1620 04:56 percepción que verano eh Fernando más más rollo y más convulso

Voz 1835 05:01 y todo esta polémica en vez de esta todos centrado en el aspecto deportivo y que quién lo iba a decir que después de ese último partido contra el Sporting de Felisa todos en Nadia de la manera que se queden

Voz 1620 05:17 totalmente hay a pesar de de todos los males ha tenido una suerte teniendo al club y en este caso también su directiva Jesús León a la cabeza ya es que todo el mundo cogió la ola buena cuando la salvación y sacó el abono muy rápido más de quince mil socios el Córdoba eh que Si la campaña de abonos hubiera retrasado un poco y todo esto sale igual estaríamos hablando de una desilusión tremenda Hay a lo mejor un número de Asunción menor o igual no nunca

Voz 1835 05:43 sea una nota ese bueno evidentemente no es el boom que ha tenido con la campaña tal como se desarrolló pero la masa social del bastante fiel

Voz 1620 05:54 sí siempre está ahí

Voz 7 05:56 o sea lo que pase en

Voz 1835 05:59 este tipo de cosas el escudo lo primero

Voz 1620 06:01 totalmente la verdad es que sí es un activo que yo creo que es el principal porque a la afición va a ser el jugador número doce el Córdoba por lo menos en los partidos de casa va a jugar siempre ser muy arropado se un hotel no

Voz 1835 06:14 eso creo que la Liga es la consideración que tiene hacia el club porque sabe que eh pues eso que hay un respaldo muy grande y que a ello lo que están buscando últimamente espectadores que se venda la Liga como un espectáculo de lo que es con una gran afición y no la tiene totalmente

Voz 1620 06:33 en ahora hablamos con más tranquilidad Fernando si te parece pero antes vamos a hacer un alto rápido que ya estamos en clave también Albacete que el próximo domingo no nos pase lo de otras veces no que hablamos de todo menos de lo que hay el domingo ocho de la tarde Carlos Belmonte Albacete Córdoba que lógicamente os contaremos en directo aquí en la SER

Voz 6 07:56 SER Deportivos Toño al

Voz 1 07:59 pues sí veintiocho minuto de la tarde hoy no mirada temperatura pero esto es una gloria de Fernán treinta y tres grados ahora mismo en el centro de Córdoba que el lunes

Voz 1620 08:08 yo empecé lunes aquí tú lo sabes e cuarenta y un grado ayer es que me acuerdo el sólo la memoria me daba dos días XXXVI Joy mira XXXIII grados eh eh la verdad es que se eh

Voz 1 08:20 una Gloria tú que vienes a andando ahí de Ronda de los Tejares

Voz 1620 08:24 que es un pasito corto de Ronda se que a la radio pero siempre

Voz 1835 08:27 de ahí pues la sombra pero bueno hombre

Voz 1620 08:30 son Grass siempre pero que bueno que entonces lo que cabe ha bajado un poquito la temperatura y nos ha dado un pelín de tregua así que bueno pues es buena es buena señal

Voz 1 08:38 en fin que te decía Fernando que ha sido un verano fe

Voz 1620 08:41 eh veranos Juegos macho yo que lo seguí un poco a través de las redes social el no lo lo que iba pasando a través de de de las webs de los periódicos no en qué qué raro todo verdad

Voz 1835 08:52 pues sí además que que que ya que hay encima pues hablas con uno hablas con otro salen noticias contradictoria por una cosa y la contraria

Voz 1620 09:04 así se verano muy de redes sociales que siempre a ver con todo respeto del mundo pero siempre hay que poner un poquito no que hay hay hay de todo esto el Twitter y el Facebook y todo esto

Voz 10 09:14 la calle calle hay de todo hay Genaro ella se se abre hábil no

Voz 1620 09:18 ante que cree esa que dice cosas coherente gente que dice tonterías en fin que tienes que saber filtrar un poco no es que me ha dado tiempo a ver un poco de todo había cosas que eran coherentes si tal cosa que decía bueno esto los grupos de guasa que tal

Voz 1835 09:31 sí también han funcionado han funcionado y mira que he escuchado mira que este enlace Ike pues él lo que te dice que bueno pues si el tema de redes sociales para bien o para mal te saca

Voz 11 09:43 va la luego lo bueno lo malo lo

Voz 1835 09:46 Vega Fabero lo falso ya que no podía esconder nada ni siquiera el tema de un fichaje porque enseguida ya han información desde el otro punto de del país Diciotti oye pues esto es así es así tantas eh

Voz 1620 10:05 quizá o está muy bien está muy bien porque permite estar en contacto con mucha gente al mismo tiempo es peligroso porque porque no todo vale no entonces tienes que que poner un poco todo en solfa no pero bueno oye que que estaba entretenido e otra cosa no pero entra que no te sobre todo si se quitó la semana esta que apareció en escena el señor González ahí sí que hubo una semana muy muy muy convulsa que yo llegué a temer lo peor de más al final cerrado

Voz 1835 10:32 las salas por un lado el límite salarial que no dejan escribir que Si el club que no habla que si nosotros lo que pedimos explicaciones más de la cuenta pues al final a veces dan ganas de desconectar un poquito sí mira me voy me meto en la piscina

Voz 3 10:52 móvil hasta mañana totalmente de acuerdo vamos

Voz 1 10:54 saludar si te parece un buen amigo tuyo también a Rafa Nadal

Voz 1620 10:57 claro que no está escuchando al otro lado del

Voz 1 10:59 teléfono hola Rafa qué tal buenas tardes

Voz 12 11:02 hola buenas tardes Antonio mira antes de preguntar

Voz 1620 11:04 un poco por el Córdoba a saber un poco cómo estás porque mira que es hablado este verano que si el Córdoba B que yo no entenderé nunca que no hayan tirado de Rafa Navarro después de tu experiencia de lo que has hecho estos años no pero bueno son decisiones que que ahora son así y mañana pueden ser otra manera también habló del Écija al final entrecomilla te has quedado un poco esperando al Córdoba hay bueno nos hemos quedado a esperar otra oportunidad no

Voz 12 11:27 sí bueno está claro me ve a mí la primera ocio y lo que han hecho llama ilusión eran entrenar al Córdoba B porque creo que que bueno volver a siempre me estoy en misión es cierto que puedo esa opción descartado algunas pues si bien puede que me dice bueno y al final pues lo que suele pasar en estas cosas es cuando siete no suelo pero bueno estoy contento porque aparte del de la el mucho fútbol pues bueno voy a hacer un curso tres cautivó de director deportivo que me gustaría serlo

Voz 13 11:58 bueno no está mal tampoco este Pablo no sí porque además llevas unos

Voz 1620 12:01 como de año con seguidos no tapan Elespe Leño en el Córdoba en fin que que también viene bueno no viene mal tomarse un poquito de tiempo también para uno mismo y para seguir formándose no

Voz 12 12:12 sí está claro no la muchas veces pasan por algo muy bueno y me he encontrado los equipos será por algo y bueno está claro que que vienen tan en reciclar se puso como he dicho ver mucho fútbol que cuando está entrenando a lo mejor no tiene tanto tiempo para eso soy buena estepas quería tener poder escribir muchísimos hub oí informando que lo que teme importan ha podido ver al Córdoba en estos dos primeros parte

Voz 1620 12:34 dio Rafa

Voz 12 12:35 sí sí he estado en el canje y bueno la verdad que que esperemos que todo se arregle la verdad que es una pena todo este follón de salarial a muchísimos por ahí no el sabor tan dulce acabamos la temporada pasada la verdad que el equipo ha tenido una temporada bastante convulsa no yo creo que está pesando en el ánimo

Voz 1620 12:56 totalmente estas cosas Rafa tu que eres futbolista ya ha sido futbolista dando tantos años todo lo que se habla filo qué ha pasado con el cambio de entrenador a mitad del verano que eso no lo entiende nadie la forma en la que se Francisco en fin eso afecta dentro del sea lagunas y está momento de falta de al mejor de concentración tú estás cosilla digo yo que afectarán en el Vestuario no

Voz 12 13:18 hombre está claro yo creo que todo esto afecta no yo creo que me momento que llegas a su entrenador cuando ya llevaban a Francisco un mes me diga algo no debe ir al juzgado estaban acoplamos consiste en una zona de trabajo puede volver pues raso pues tienen otros entraba con otros con otra idea está claro que la plantilla todo lo que se al no tener tranquilidad Hay me tenéis calma puede está claro que sólo afecta no yo creo que necesitarán su tiempo para acoplarse al nuevo sistema de trabajo de Hong Tovar de conseguir subiré yo creo que poquito a poco como pueblo lo que estamos El equipo la es mala y creo que lo que se ha planteado el club al final se conseguirá destina cincuenta culpa

Voz 1620 13:57 por lo demás ya nivel más táctico o técnico Rafa que qué qué crees que está pasando cuál es tu opinión a a tanto gol encajado en dos días en doce partidos

Voz 12 14:07 bueno está claro que el sistema se utilizan todo vale tiene sus sus cosas en tu casa es mala está claro que que ahora haber cambiado de sistema en tan poco tiempo no me practicamente los mismos jugadores creo que habrá que mejora pues el sistema porque está claro que no han sido siete vale ocho goles por partido no lo está claro que habrá que cambiar cosas bueno para eso están entrenamiento para cambiar porque yo creo que lo que ha demostrado que puede jugar con este sistema ahí si no puedo al final intentara buscar sus soluciones sistemas supongo que cambiará no pero está claro que que con trabajo todo se corrige y todo se se no escucharte

Voz 1620 14:52 de nuevo la radio Rafa un abrazo muy fuerte

Voz 12 14:55 nada gracias a vosotros un abrazo Navarro

Voz 1620 14:57 directo aquí la sintonía de la Cadena SER volvieron poco al arranque de la conversación con él Fernando a mí me ha dado rabia iba a decir por no decir otra palabra más nada cosa nada que que yo pensaba que iba a ser el entrenador del Córdoba creo que no voy a tener un entrenador mejor pero hay que respetar también al que está eh que yo no digo que el que está lo vaya a hacer mal ni mucho

Voz 1 15:18 quisimos menos

Voz 1620 15:19 pero desde luego el entrenador ideal porque de la casa porque porque lo ha sido todo en este Córdoba ya fue ayudante en el primer equipo y luego su trayectoria lo avala no no estoy por secuestro

Voz 14 15:30 a ver

Voz 1835 15:33 muy buena campaña en el Espeña no tiene tabla evidentemente y era uno de los candidatos que bueno que dentro de de la provincia hay entrenadores también muy cualificado y la verdad que me entiendo que no se le den oportunidad a gente de la casa que en lo que el club como como el Córdoba pues tendría Casa Cordoba SAE como dijo una vez en el incidente

Voz 1620 15:58 bueno ahora ya habrá una ocasión seguro más adelante mientras lo seguiremos disfrutando aquí en la en la radio cuando cuando se pueda que que siempre interesante escuchar sus comentarios no como esto que estaba diciendo ahora de la defensa no del del Córdoba eso siete gol el está preguntando todas las semana Fernando pues ya ha hablado con Antonio Flores con Paco roja con Rafa Fernández ahora mismo con Rafa Navarro todavía me queda hablar con Ignacio con alguno más pero ya que te tengo aquí

Voz 14 16:24 para ti que crees que ha pasado

Voz 1620 16:27 siendo la misma línea defensiva de del milagro que ahora nos metan dos goles

Voz 1835 16:32 pues mira inexplicable porque si cuando cuando estuvimos en la segunda vuelta lo único que puedo llegar a pensar que pueda haber una falta de concentración antes teníamos un objetivo a alcanzar que era la salvación que no la pintaban la verdad que bastante mal y jugador se crece ahora venimos de pues eso de verano e intentaba acoplarse de nuevo oí buenos pues mucho a veces esa falta de concentración no de ideas que que te que te la Splitter como cómo no las ha pintado en estos dos partidos con siete goles

Voz 1620 17:18 totalmente de acuerdo y esto tiene arreglo eh que que estamos en la segunda jornada que queda muchísimo por delante todavía y que aquí la única noticia positiva es que esto tiene arreglo todavía no pero pero no hay que demorar lo mucho que que el año pasado empezamos mal no me fui metiendo poco a poco en un lío y luego nos costó salir toda la segunda vuelta yo confío oí espero que que este año no nos veamos en una situación así de delicada seguramente habrá momentos difíciles en los que lo vamos a pasar mal y a lo mejor no porque nunca se sabe dónde este equipo puede tener el límite donde puede tener el el techo a mí no me disgusta el toda la plantilla que está haciendo el Córdoba que a pesar de que se nos han ido pues piezas clave que era una base que a mí me hace confiar en que no va a ser un año tampoco tan espeluznante no hiló a ver si acierta no porque ahora sí detraen a un delantero un centrocampista un zurdo sí acierta aunque sea gente joven que a mí eso no me dice nada o sea un futbolista joven puedo hacerlo mejor que uno de treinta Si aciertan eso fichaje yo creo que el Córdoba suele porque eran una plantilla cita para bueno pelear por la salvación lo antes posible pero sin renunciar a estar un poquito más arriba Sí Se Puede no

Voz 1835 18:24 buenas pero la verdad que yo sí le veo carencias a la plantilla hay que no hace falta alguien que tenga gol y evidentemente apoyar un poquito la parte delantera supuesta

Voz 14 18:36 ante la defensa ya está más que confirmado

Voz 1835 18:41 es decir lo tenemos lo tenemos bastante bastante bien pero la rival más en falta efectivo y eso se ha visto en los dos partidos que que llevamos

Voz 1620 18:50 el equipo y que Sandoval consigue hacer equipo que todavía creo que no lo ha hecho llegó un poco tarde de la forma en la que llegó y bueno que el consigan meter en vereda a todo el mundo y que haga un equipo no lo que consiguió el año pasado fue tremendo a ver si este año desde el comienzo con un poquito más de tranquilidad al equipo saca ese carácter que a Sandoval es obras

Voz 1 19:10 el equipo en Albacete es capaz de dar la cara te parece que no vayamos a Albacete recoja saludar a José Antonio Caro al defensa que lo fue del Córdoba en su

Voz 1620 19:18 día y que ahora defiende los colores del de la

Voz 1 19:20 Albacete eh caro qué tal buenas tardes

Voz 13 19:23 hola buenas tardes qué tal como van las cosas por Albacete José Antonio qué mal qué tal va todo

Voz 15 19:28 bien bien digo pues bueno ahora

Voz 1425 19:31 aún mítico cosa así y la verdad que está en y estoy

Voz 1642 19:36 lo ha instalado la ciudad Hay bien salvar las cosa bien

Voz 1620 19:40 no de bien todo por ahí es ciudad cómoda yo creo que manejable Hirvonen un equipo que no ha empezado mal la temporada del todo dando buenas sensaciones no

Voz 1425 19:49 sí ha notado bien ya no quedaba un inicio completo

Voz 15 19:52 esto como pero si íbamos deportivo

Voz 1425 19:54 vamos al campo de Las Palmas de dos equipos recién descendidos de Primera División que tienen grande plantilla para una decisión ahí bueno el equipo competición no ha cosechado dos empates en los dos partidos que bueno que yo pienso que que son dos bueno punto también por el rival con él con este ahí y sobre todo

Voz 16 20:10 la sensación de que ha permitido el equipo dentro del campo que que es visto que han sido jugando ahí bueno

Voz 1425 20:17 queremos mantener esta sensacional seguir consiguiendo los puntos lo deseamos

Voz 1620 20:21 oye contento con tu fichaje por el Albacete es buena plaza eh bonita ciudad a buen sitio gente buena y no demasiado lejos del todo de aquí de Andalucía

Voz 1642 20:30 muy contento muy contento desde el momento que salió de que hubo un acercamiento de mayo momento que llegó la oferta no me no me lo pensé por todo lo que he dicho que es una bonita manejable de ambiente de fútbol oí ir viendo la plantilla que estamos formando así

Voz 1425 20:47 me pareció también es bastante interesante y nada no me lo pensé ahí vinos aquí

Voz 1620 20:52 tiene un objetivo muy ambicioso y José el Albacete este año

Voz 1642 20:56 hombre a priori yo pienso que lo que todo lo primero los cincuenta puntos del pienso que lo primero son los cincuenta puntos

Voz 17 21:04 llega a esas cifras en el partido

Voz 1425 21:06 de ahí lo que te vaya deparando la Liga pues pues ya tiza te pueden marcaba otro a raíz de ahí pero lo primero somos los cincuenta apunta

Voz 1620 21:14 como se ha visto desde fuera un poco cómo ha sido el verano porque hay que ver te hablo de Córdoba eh que supongo que con compañeros Gil habrás comentado ya verán y más convulso y más complicado que que estamos teniendo eh

Voz 1425 21:25 sí sí sí la verdad que es demasiado ajetreado año que que bueno que estaba allí por lo menos alguno cama pueda Candido ocurriendo que todo el mundo pero no me esperaba un verano pues con tantas cosas

Voz 1642 21:39 de incertidumbre de la que estáis sufriendo allí la verdad porque con el tema de el límite salarial de porque con el cambio de entrenador cada día yo con los compañeros que tengo allí pues tengo buena relación sigo el contacto con ellos y bueno no estoy al tanto de lo que va pasando que no

Voz 1425 21:57 el tiempo se tardaron en China lo mismo pero bueno más me lo estoy estoy informal oí sí que es verdad que no se demasiadas estrellas que que me ha sorprendido la verdad

Voz 1620 22:06 qué balance hace José de de tu estancia en el en el Córdoba hombre sobre todo este último año no porque empezó fatal hay que verlo lo mal que no lo hicisteis pasar entrecomilla y lo pasamos mal todos porque hay no metemos todos en el saco Ike bien no lo hiciste pasar a la segunda vuelta y cómo disfrutamos al final en un año que ha sido histórico eh

Voz 1425 22:24 sí sí sí íbamos una cosa ayer por un número nunca había conseguido

Voz 1642 22:29 todo el mundo estábamos al tanto conseguido oí lo lo pudimos conseguir pero bueno yo me quedo con los dos años que han sido dos años piso como como todos sabemos que el año anterior también nosotros lo nuestro aunque no sobró una jornada pero también sufrimos

Voz 17 22:43 bueno ya a priori iba con otras vista porque es un proyecto ambicioso pero bueno la Segunda División una categoría disputada que nunca sabes en el que tenga deparada durante la liga y bueno no reparó cuando años difíciles pero bueno eso también se aprende y te hace madurar ahí yo me quedo que con que el grupo que ha habido los dos años dentro del vestuario del que la Unión que ha habido que también ha hecho mucha fuerza para que esto se consigue y el equipo se mantenga segundo dirigió los dos años que todo allí

Voz 1620 23:12 eso te iba a decir que que el el caro que se marcha al Albacete pues supongo que es un caso diferente al que llegó al Córdoba hace un par de años verdad

Voz 17 23:20 sí soy porque cada año las circunstancias que se pudo ver suba a parte del personal de de todo lo que de lo que pasa con los años difíciles de más a nivel deportivo también porque está claro que los años difíciles hay que tengo un asiento en las Corrado también lo transformó

Voz 1620 23:39 oye y por lo demás el partido del domingo que llega pronto no el choque con el con el Córdoba te vas a reencontrar con un montón de gente que te aprecia hay Ivano seguro que vas vas a vivir un partido un poquito rara no por aquello de ver a los

Voz 1 23:51 que hasta hace nada estaban contigo en El Vestuario pero

Voz 1620 23:53 pero bueno como como recibe al Albacete al Córdoba que sea habla del Córdoba que habla un poco en El Vestuario hasta donde tú me puedes contar

Voz 17 24:00 sí hombre va ser un partido porque al final son dos años que pasaba allí de la mayoría de los que están en la plantilla pronunció compañero mío

Voz 19 24:08 sí bueno dado mucho también tengo cariño

Voz 17 24:10 ahí va a ser difícil viven me lo que por ejemplo cubría lo los compañeros yo sé

Voz 12 24:16 has llenado digamos hace tres meses que acabó la temporada pasada

Voz 17 24:20 bueno lo lo único nosotros nos guiamos por lo Polo partido que hemos visto que bueno me pesa que que si el Córdoba también plasmó al peligro de la parte ofensiva que hacer cinco goles en dos encuentros no Fassi tampoco esta categoría y que hablamos nosotros básicamente de nosotros que tenemos que seguir la línea que llevamos da igual el rival que Bale no da igual rival que sería que nosotros tenemos que seguir nuestra línea Hay citaré seguí consiguiendo puntos en este caso ya que intenta su de un partido bastante completo como en casa en cada partido en estos Iker a su madre

Voz 1620 24:52 muy bien ponen a José Antonio te agradezco estos minutos que nos has dedicado hombre para el partido del domingo entiende que no te voy a desear de momento suerte pero a partir del domingo toda la suerte del mundo Patti para la Albacete que es un equipo al que le tiene un cariño especial por esta tierra

Voz 1425 25:07 veo Mutu este partido para tiro por Albacete y pueda temporal le deseo suerte ya al corto

Voz 1620 25:14 muy bien José Antonio Caro gracias y que vaya muy bien esta temporada allí en Albacete un abrazo muy fuerte pescado un abrazo

vive toda la pasión del fútbol en la SER este domingo desde las ocho menos cuarto de la tarde Albacete Balompié Córdoba

club de fútbol en el estadio Carlos Belmonte

Voz 4 26:04 poniendo en cara Fernando gozaba escuchando

Voz 1 26:06 acuña la ahora ya va a darnos vámonos que han cuarto estamos los dos saliendo por la puerta a comer sabe dónde me va a llevar

Voz 1620 26:14 en un sitio bueno o algún sitio aquí cerquita un cuarto hora pera pica ya el estómago final totalmente totalmente oye tú vas a ir a ver el partido de la selección española pues si tiene previsto ir a verla no

Voz 1835 26:26 sí sí tengo ya entrada hay que hemos tenido la venta en la oficina

Voz 1 26:32 también sí sí

Voz 1835 26:34 hay sí claro evidentemente cada vez que viene la selección sea la sub-veintiuno a la absoluta eh estoy ahí para para apoyar igual que yo he está del todo todo Córdoba porque evidentemente

Voz 1620 26:48 el hombre de escena espectáculo que atrae siempre a

Voz 1835 26:51 mucha gente bueno pues vamos a saludar si te parece

Voz 1620 26:53 esto que estamos comentando al presidente de la Federación Cordobesa vicepresidente de la Española nuestro

Voz 1 26:59 todo Pablo Lozano hola Pablo qué tal buenas tardes

Voz 13 27:01 hola amigos qué tal buenas tardes qué tal el verano Pablo cómo ha ido todo

Voz 19 27:06 no porque con mi nombramiento en julio como vicepresidente años la la Comisión de de fútbol sala pues la verdad que me ha hecho trabajar porque cuenta esperábamos contenta

Voz 1 27:16 muchas subidas y bajadas a Madrid el AVE te lo vas a conocer bien desde luego eh

Voz 19 27:21 sí la verdad es que tiene que nos quitan puntos gana así que bueno de costos Laiza Puertollano Puertollano Badri

Voz 1620 27:27 estupendo pues nada Pablo yo tengo varios tema que comentarte el primero evidentemente el partido que se juega el día seis en en Córdoba eh bueno vamos a tener la selección sub veintiuno e ayer se presentaba el el encuentro yo creo que lo que hay qué hacer es animar a la gente a que vaya a ver un partido internacional en partido oficial además ni con gente además de de de nombre en esa selección que el arcángel sí puede que se llene verdad

Voz 19 27:50 bueno yo creo que el arcángel siempre respondió magníficamente le yo creo que ahora tenemos una magnífica en sus veintiuno y que nos jugamos mucho porque estamos en puertas de clasificando puede el Arcángel tiene que responder a nosotros a los federativos a los que estamos por detrás no este tipo de de partido a nuestra tierra Andalucía yo completamente fue peleado lo ha acuerdo fue en su día pues tienen tengamos argumento sólido para que por fin la absoluta pueda venir algún día entonces yo creo que que la española tiene una gran referente de que el público cordobés arropará Arkan anima a llevar a la selección española a la Rojita en volandas estoy completamente seguro que vamos a estar sino llenando rozando el lleno en el descanso

Voz 1 28:36 no yo creo que además supongo que la Federación toma la matrícula en estas cosas

Voz 1620 28:40 no Isi ve que que hay gente pues digo yo que sumará para que en un futuro a corto plazo a medio plazo tengamos al absoluta no hizo todo lo contrario si el arcángel de pronto no responde y la gente nos anima pues supongo que también suma pero lo negativo no

Voz 19 28:56 mira yo tenía una espinita clavada con a veces uno escapado la la Supercopa de de fútbol sala y entonces pues bueno tanto Eduardo Herrera como como yo peleamos por genere este partido aquí en Córdoba el argumento más sólido que teníamos que ha hecho que el él siempre fue envío maravillosamente y que allí la Federación Española tienen a Córdoba como uno de los mejores públicos de España entonces todo es mucho más fácil si bueno bien dijo ayer yendo hemos siempre que no está tiene clavada extraerá la absoluta yo estoy completamente seguro de que un gran estadio como el nuestro lo para una gran a afición pues siempre será más fácil para para nosotros puede luchar y decirle a Luis Rubiales y que pronto tiene que venir aquí las

Voz 1620 29:41 te iba a decir que con La Rojita va a estar bien segura de ambiente no tengo ninguna duda Pablo pero aquí viene la absoluta Easy hay para llenar tres Arcángel eh

Voz 19 29:49 yo creo que sí que sí era la absoluta mi teléfono echará humo pero bueno ojalá hay alguno

Voz 4 29:53 día

Voz 19 29:54 Tanto Eduardo Herrera como yo podamos convencer a Luis Rubiales que además le tiene un cariño enorme a Córdoba para que podamos clara la la absoluta

Voz 1620 30:02 muy sigue ahora Inma esperamos la suerte sumaba

Voz 19 30:04 nada de de como tú bien a hecho una magnífica selección sub veintiuno que se está jugando su clasificación lo tiene muy cerquita bueno hasta el viernes no saben lo los jugadores pero los jugadores y los nombres que están encima de la mesa son no sólo promesas sino realidades desconocidas

Voz 1 30:24 Pablo las entradas están ya a la ventana

Voz 19 30:27 sí se pusieron ayer con la tarde a la venta la verdad que llevan un buen ritmo y me comentan también me compañeros y que no para de llamar a gente de toda la provincia incluso en CD de ya que tan cercana a Córdoba y bueno ahí están en la de de Can Eril estoy completamente seguro que qué vamos a rozar el lleno que incluso yo tengo la expectativa de que en una magnífica fecha como esta podamos llenar el Arkan Segi Adamo pues algo bonito para el fútbol cordobés para nuestra selección española

Voz 1620 30:59 muy bien pues nada vale no te quiero entretener ni un segundo más pero déjame solo una pregunta más que que quiero saber tus sensaciones en este inicio de curso evidentemente con nuestro equipo más representativo con un Córdoba que ha tenido y está teniendo un verano convulso pero que bueno que ya está compitiendo no

Voz 19 31:15 bueno pues parece ser que fue delegada alguna novedad de última hora verdad que hay dificultad que a un año complicado todos confiamos en él que la gente se le ponga pudo del Córdoba mágico pues pues se transforme están siendo el cien por cien por cien porque lo vamos a llevar lleva Homo necesidad y bueno y creo que tenemos la suerte de que lo los abonados sin conocer el proyecto se tiraron al comprar su abono y al final yo creo la fiesta también un jugador extra que va a tener que Córdoba entonces lo que no tenga en el campo en cuanto a nombres allí en cuanto a poder tener una plantilla como seguro que les gustaría tener su Leo pues bueno pues lo lo arropará esa magnífica afición y a luchar por la permanencia que en lo que lo que creo que no que era este año ya con la permanencia no es verdad que que después de que un año duro difícil pero ilusionante como fue al final el año pasado pensábamos que todo puede ser más fácil que lo nada el acuerdo siempre retos difíciles ahí Cristiano suma haremos todo ánimo haremos todo para Córdoba como mínimos en esta segunda división y cuando vengan año mejor tiempo pero ahora lo podamos luchar por donde le corresponde a Córdoba y a todos los que amamos al pueblo las dudas hubo de la Primera División

Voz 1 32:37 Pablo Lozano muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros en la radio en la Cadena SER un abrazo muy fuerte

Voz 19 32:43 un abrazo muy fuerte de corazón y nada animar a todo el mundo al que ganemos el Arca

Voz 1 33:29 tres y cincuenta y tres de la tarde una pasada por el mundo del kárate que César Martínez se va a integrar en el cuerpo técnico de la selección española de este deporte hola César qué tal buenas tardes buenas tardes hemos visto

Voz 1620 33:42 información que nos llegaba desde el club desde bueno de yo creo que desde el mundo del kárate todos expectantes con la selección española pero tampoco la información en la noticia va a referir a ti y a tu participación o al hecho de que vas a entrar en el cuadro técnico de la selección española para las Olimpiadas de Tokio

Voz 18 33:59 bueno así que vamos a intentar echar una mano en intentar cuando puede ayudar a al seleccionador absoluto yo como saber lo puede seis seleccionador de la categoría Cadete sub veintiuno como bueno ya llevo muchos años en esa categoría hay muchos de los

Voz 1642 34:15 que ahora mismo está en las categorías ellos han pasado

Voz 18 34:18 yo nuestra selección pues bueno pues aprovechando ese conocimiento que tenemos de ello auguró que vamos a intentar echar una mano al seleccionador absoluto muy bueno intentar clasificar a gente para para este importante las Olimpiadas

Voz 1620 34:32 o sea que esto ahora es un proceso previo hasta que lleguen los Juegos Olímpicos donde tenéis que conseguir que los karateca lo nuestro se clasifiquen no

Voz 18 34:41 si el objetivo principal es su clasificación para eso ha ido unas competiciones previas que son en Alemania la sería la primera septiembre la segunda sería en octubre en Japón

Voz 1642 34:55 yo yo yo tenía el tendremos

Voz 18 34:58 el campeonato que se sería en noviembre que esta ocasión hace del alquiler en Madrid hay que en España bueno esos tres principalmente luego hay más eso lo lo vamos a intentar bueno pues clasificar a la gente y bueno que puntúe el saquen buena puntuación para para que cualquier acuerdo pues Cain dentro de ese es importante para nosotros

Voz 1620 35:22 no vas a tener tiempo de compaginarlo todo cesar las categorías bases que me imagino que seguirá el club la absoluta

Voz 1642 35:29 pues vamos a intentarlo vamos a intentarlo nos han pedido ayuda Hay

Voz 18 35:33 para eso estamos para cercar aportado mi compromiso siempre con la selección ha sido el cien por cien cuando me lo piden ayuda pues intentos para para intentar ayudarle y aportar y hacer que bueno que nuestros deportistas pues bueno consiguen su sueño que esa participación

Voz 1620 35:52 hay madera ose hay cantera como cantera cantera en la que tú has tenido en todos estos años por tu mano no pero pero bueno lo que te quiero decir hay posibilidades de meter a mucha gente en un unos Juegos Olímpicos o o está complicado

Voz 18 36:03 también tenemos dos modalidades una y otra vez que significa combate te lo que ella llegó en la modalidad de cátedras otros deportistas que reunión cero hija Sandra Sánchez esta deportista no está muy bien situado en Ramadi seguramente se ya están ya estarán seguramente para clasificar porque tiene muchísimo está muy bien pero el amor es la modalidad de comités hay hay mucho más dificultad si estamos trabajando desde las calles ingerido era es para eso para ex vivo hay que estar clasificar a gente es cierto que contamos entre nuestros deportistas o Paz Vega mundiales y la verdad es que bueno que también tenemos bastante nivel pero hay que trabajar duro porque la la competición muy difícil hay muchos países aportando duro para para estos entre Japón según

Voz 1642 36:57 bueno él ahí además

Voz 18 37:00 a pone siempre ha sido una potencia mundial en este deporte están trabajando duro para intentar clasificar mucha gente pero nosotros estamos ilusionado íbamos a hacer todo lo posible por porque como te he dicho antes nuestro chico cumple su sueño

Voz 1620 37:14 que bien puede nada César seguiremos hablando de de bueno de todo el tema este de la selección que que queda tiempo por delante también de todo lo que vaya aconteciendo en en el en el club Time en el kárate de Palma del Río de Córdoba un abrazo muy fuerte César alegro mucho de aceite

Voz 12 37:28 sí

Voz 1620 37:28 muchas gracias

Voz 1 37:37 pues vamos a llegar a las cuatro de la tarde fíjate lo que son las cosas a óleo a comida ha escuchado que estaba escuchando la radio Ignacio Luque ya escucha que íbamos a ir a comer Ilha faltado tiempo para avenirse de la avenida Barcelona aquí que viene sudando

Voz 23 37:51 hay que estaba estoy seguro que estaba escuchando la radio y ha dicho que se van a comer esto algo o la Ignacio buenas tardes siempre que hizo apagarlo porque porque eso

Voz 10 38:02 la va a pagar paga la cuenta

Voz 23 38:04 a ver si la cuota de restauración aquí nació es lo que también

Voz 1 38:10 eh bueno vamos a juntar si viene alguien más Don minuto estamos saliendo por la puerta fíjate que todavía es apunta alguno más nombre lo digo de broma porque me da una alegría tremenda tener aquí a al mítico y al gran Ignacio Ignacio Luque que viene además de

Voz 1620 38:23 de hacer su trabajo que ha estado toda la mañana bastante liado buena

Voz 1 38:26 pues nada a pendientes de la tarde a ver lo que

Voz 1620 38:29 florece el Córdoba Club de Fútbol si hay algún tipo de de información Si alguno de esos fichajes que de los que tantos están hablando se concretan eh si no se concreta hoy se va a concretar mañana o pasado porque no quedan muchas más alternativa y ojalá sea una tarde eh es positiva para el Córdoba que se está moviendo y que está intentándolo todo para inscribir a Pavel que eso parece muy difícil pero lo están intentando y sobre todo para reforzar la plantilla Fernando gracias eh como siempre aunque ahora nos vamos a comer junto

Voz 1 38:56 venga no llevando llevaremos a al niño no lo llevaré llevándolo claro que sí talego Fernando un abrazo no marchamos porque llegamos a las cuatro de la tarde pero mañana volvemos

Voz 1620 39:07 como siempre a partir de las tres y veinte a que la sintonía de la Cadena SER ya estamos todos los días aquí y nada nos quedan tres cuatro días para la primera tertulia en la que vamos a tener muchas cositas que que contar ya anunciaremos algo mañana pero sí que va a haber presentación de caras nuevas reafirma miento mira me acabo de inventar una palabra también me acabo de inventar Fernando me reafirmo habiendo de de los que ella hasta que pasen una feliz tarde un abrazo muy fuerte esta mañana gracias