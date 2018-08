SER Deportivos Córdoba Jueves (30/08/2018)

Voz 1 00:00 vive toda la pasión del fútbol en la SER este domingo desde las ocho menos cuarto de la tarde Albacete Balompié Córdoba

Voz 7 01:48 José Antonio Alba tres si veintiún minutos de la tarde qué tal muy buenas bienvenidos si bienvenidas al tiempo para el deporte en la sintonía de la Cadena SER vaya mejor Narita la que la que llevamos hoy con humor donde información sobre todo con mucha actividad en el Córdoba en las últimas horas porque está a punto de cerrarse el mercado de fichajes en el conjunto blanquiverde prácticamente esto está ya ventilado y la verdad es que hay unas ganas locas de que eso sea de que eso sea así así que vamos a ver si todo termina bien el Córdoba se centra ya en lo que se tiene que centrar que sin competir en pensar ya solamente en la Liga y olvidarnos ya un poco de lo complicado que azotó este verano con el límite salarial con la marcha de Francisco con la

Voz 8 02:31 aparición en escena de González etc etc etcétera el Córdoba de aquí a que se cierre el mercado mañana por la noche va a hacer todavía dos fichajes más eh había un tercero que ya ha sido presentado en el día de hoy Blat y Touré un futbolista centrocampista joven de Burkina Faso internacional con su país sido tercero en la última Copa de África centrocampista que viene a ocupar un poco el sitio de Edu Ramos un Edu Ramos que ya saben que ha rescindido su contrato con el Córdoba desde hace ya días que se viene hablando de este tema y Edu Ramos pues nada finalmente se confirma ya oficialmente que rescinde su contrato con el Córdoba ha sido imposible por más que se ha intentado en la Liga no lo ha permitido y finalmente duramos Se marcha al Cádiz se va a marchar al conjunto gaditano con una opción de recompra al final de la temporada que eso sí se guarda el Córdoba Club de Fútbol exactamente igual ocurre con Stefanovic ya os decía ayer que no han convencido sus actuaciones en el Córdoba y que finalmente han decidido de mutuo acuerdo rescindir el contrato del portero serbio que no sabemos qué destino va tomar pero que sí es seguro ya que deja la disciplina del conjunto blanquiverde después de haber jugado dos partidos como titular y haber encajado siete goles y la peor noticia para mí es que va a ocurrir lo mismo no es oficial todavía pero lo será en las próximas horas con el que ZEC el polaco el portero polaco Se marcha al Málaga obtiene un preacuerdo con el Málaga para jugar allí esta temporada volver al Córdoba a lo mejor la temporada que viene pero lo que es seguro es que Pável que ZEC se va a marchar de el conjunto blanquiverde el destino ya os digo que va a ser el conjunto del del Málaga además también la dirección deportiva está trabajando para buscar una salida a chavales más jóvenes como Víctor Mena es TB que también van a salir del Córdoba ida que mañana a las doce de la noche cuando se cierre el mercado dos operaciones en marcha ha dicho Verges hoy que están trabajando duro que está siendo complicado porque no lo están poniendo fácil pero que el Córdoba va a hacer dos fichajes más un extremo y un delantero centro que van a elevar el nivel de calidad de la plantilla blanquiverde enseguida vamos a hablar de eso lógicamente vamos a escuchar a Brady Touré el último fichaje del Córdoba daremos pendiente también de otros asuntos al margen del fútbol por ejemplo con la Copa Diputación de baloncesto que arranca este fin de semana aquí en Córdoba o por ejemplo la última hora de un club como el Liceo de gimnasia Mika que también arranca ya dentro de nada el nuevo curso con ilusiones renovadas y con el objetivo de conseguir buenos resultados en el Campeonato de España hoy jueves Bono hay recuperando poco a poco las secciones clásicas del programa porque también tenemos que hablar con Ricardo Guerrero rescatando un tema que ya hablaba ya que el lunes pasado es sobre tras Sierra y sobre el uso de los senderos en la en la sierra de Córdoba en cada vez más colapsados no por la gente que hace senderismo por la gente que va en bicicleta por la gente que van quad por la gente que va incluso a caballo y que ante la ausencia de regulación municipal lo de legislación la verdad es que eso amenaza con convertirse en un problema que un tiempo porque cada vez va más gente hacer todo tipo de actividades los senderos son los que son doscientos son espectaculares pero tiene la capacidad que tiene luego le vamos a preguntar a Ricardo Guerrero tenemos treinta y seis grados en el centro de Córdoba esto es la Cadena SER esto SER Deportivos hacemos un alto rápida y enseguida nada en un minuto nos metemos de lleno ya en hablar de lo que ha dado de sí la mañana con la presentación de Touré los fichajes escuchamos a Verges y también damos un repaso a lo que nos viene el fin de semana el partido entre el Córdoba y el Albacete que os contaremos como siempre en directo aquí en nuestra retransmisión de Carrusel deportivo local

SER Deportivos

Voz 8 07:03 puede estar aquí estamos ya ven a las tres si Veintisiete no me rollo que al final pierdo el tiempo hablando aquí vamos a escuchar a Rafa Verges al director deportivo del Córdoba confirmando que evidentemente en el despacho de la dirección deportiva se echa humo para tratar de cerrar la plantilla con dos incorporaciones más aunque no va a ser fácil

Voz 10 07:23 yo pienso que estamos trabajando en diferente diferente acciones que puedan a que puedan surgir todas las para mejorar ir bueno

Voz 11 07:32 para mejorar y adaptarla y adaptarla un poco a la situación nuestra que es la que es vale

Voz 12 07:37 eh que que

sí

Voz 10 08:14 T otro rivales han podido estar

Voz 11 08:18 un poco por delante en preparación yo pienso que que cuando acabe todo esto vamos a tener más tranquilidad para para poder afrontar partido a partido voy a ir a por los tres puntos tenemos que situaciones en las que sabemos que tenemos que mejorar y a partir de ahí ser un equipo competitivo porque ayer se sabe que la Segunda División una categoría complicada difícil pero estamos convencidos de que vamos a ir de menos a más Si al final será un año difícil complicado pero que vamos a competir

bueno pues Verges esta mañana con ese mensaje

Voz 13 08:46 sí de cierta esperanza no y de cierta

Voz 8 08:49 fusión después de un poco cómo está siendo el verano no que está siendo absolutamente convulso hoy complicado aunque lo peor ya pasó un Verges que también ha hablado sobre la portería ya os decía al arranque del programa que Stefanovic Se marcha ha rescindido contrato la verdad es que no tenía nada de suerte en su etapa en el Córdoba el año pasado jugó prácticamente nada este año jugados partidos y la metió siete goles que no han sido todos culpa suya evidentemente faltaría más ha habido problemas en defensa serios no no sólo Stefanovic pero es verdad que es un futbolista que con el juego de pies la verdad no va del todo bien y que no ofrece excesivas garantías no Hinault no ha convencido niña Sandoval ni a nadie prácticamente dentro del club aunque dicen que es un futbolista que hace vestuario que hace grupo Perón con esos son unos se ganan los partidos evidentemente así que el Córdoba va a afrontar la temporada con Carlo Sabat como portero titular porque ha llegado hace nada hace unos días del Tenerife dicen que es muy buen portero aquí va a completar en la portería con los dos jugadores del filial con Marcos Lavín que por cierto está lesionado y tiene para tres semanas Icon Alberto los porteros del del Córdoba B que van a ser los teóricos suplentes como alternativas a Carlos Abad que ya va a debutar el próximo domingo en el Carlos Belmonte frente al Albacete esta mañana de Verges ha hablado precisamente sobre la portería ya ha dejado claro que están tranquilos

Voz 10 10:09 bueno en principio

Voz 11 10:11 nosotros valoramos la opinión de los técnicos y en principio en esa posición no no no no vamos a hacer no vamos a hacer nada darnos guardamos un poco la licencia para intentar reforzar otras posiciones es verdad

Voz 10 10:22 que que no es una situación fácil pero confiamos en en Alberto ir a partir de ahí pues sí que esperemos que tener un poco la tranquilidad de que no

Voz 11 10:35 ocurre a nada que se salga de nuestros del de la normalidad no osea que muchas veces mirar las situaciones que pasan que ocurren pero hay decisiones que están tomadas

Voz 10 10:45 sí que que que bueno que vamos a ver que te no ocurre nada hay podamos seguir pensamos que que la situación en la portería la tenemos cubierta

Voz 8 10:55 ya lo decía también que Pavel que EC que va a rescindir contrato en las próximas horas no es oficial todavía pero lo será si no ocurre nada o no ocurre un milagro porque el Córdoba no han tirado la toalla en ningún momento para intentar escribir al polaco pero parece tan absolutamente difícil que al final no van a tener más remedio que rescindir contrato en principio también se va a marchar al Málaga igual que Edu Ramos que se va a marchar al Cádiz un Edu Ramos que en este caso ya si es oficial ha recibido contrate Se marcha al Cádiz al estadio Ramón de Carranza para jugar esta temporada aunque en su caso el Córdoba Se va a guardar una opción de recompra que no han especificado porque cifra va a ser para eh el final de la próxima Godín de esta temporada a la que ya estamos

Voz 14 11:35 hoy vamos a ver quiénes van a llegar porque

Voz 8 11:38 de aquí a mañana lo que es seguro es que el Córdoba va a hacer dos fichajes más un delantero seguro un delantero y un extremo zurdo jugador de banda así lo ha confirmado esta mañana Rafael Vergés

Voz 15 11:52 dos intentaremos de aquí a mañana reforzar al equipo y lógicamente te digo que estaremos las dificultades de de lo que es la la

Voz 11 12:00 negociación que tenemos que ir dando nombre a nombre que no lo acepten entonces de momento no han tirado para atrás a bastantes opciones y bastantes nombres no lo han echado para atrás Si y seguiremos insistiendo un poco no entonces bueno pues son decisiones

Voz 10 12:15 el despacho que de despacho

Voz 11 12:18 la burocrático digamos no que son tema directamente a negociar con la Liga y con los responsables de la Liga pero

Voz 10 12:25 sí que tengo que decidir Iker otra que

Voz 11 12:29 que no se está haciendo muy difícil y muy complicada o el hecho de poder de poder avanzar en la contratación en la en la mejora de del equipo en conseguir refuerzos que nos permitan el hecho de poder dar un salto

Voz 8 12:41 bueno pues vejes esta mañana hablando en el estadio del Arca

Voz 13 12:44 Ángel luego escuchamos la parte en la que ha hablado de Blat y muy Toure e Ibrahim Belate

Voz 8 12:49 Touré Casio el quinto fichaje del verano que ha sido presentado esta mañana también en el estadio de El Arcángel porque ante medida hasta la redacción del diario Córdoba porque ahí está nuestro querido compañero Ignacio Luque hola Ignacio qué tal buenas tardes

Voz 14 13:02 cuando ha sido una mañana o una parte final de la mañana intensa e en el en el arcángel con con muchos temas hay encima de la mesa que va

Voz 8 13:11 Ello de de noticias no de unos que se van

Voz 14 13:14 otros que llegan pero está claro que de aquí a mañana nos vamos a aburrir absolutamente nada

Voz 17 13:19 si uno no no la verdad es que contenía que falta gente como como un torneo de nada pero nadie se salva acampados ya te hacía mucho tiempo y quizá la única Dios sorpresa por ya saben la santa de Stefanovic loco dando que ha dicho voy a lo menos yo creo yo creo que todo el PP ya una vas a el creo que él es calentar los rezagados manera por la va nadie se Teresa Santero Interior se pongan Pestano su hay pan que te quiere que quiero todos Sandoval no no lo va a tener fácil porque la Liga está entre las no están instalado echado muchos nombres así habrá a ultimas semanas pero eh aquí peleando no te da que va a ver a ver Las Palmas lo que sale no porque hay que ver como Expósito bueno par de Córdoba sirvió un salto importante no impactante pero defendió jugadas partido en Primera lo grande como visitaba de vez dónde irá al equipo de Lukoil luego otro capitán porque ya hemos visto que al equipo le hace falta quizá un puntito más de músculos

Voz 14 14:47 sí la verdad es que yo creo que al Córdoba todavía le faltan ciertas cositas como tú has dicho ahí en las próximas horas pues vamos a ver finalmente qué es lo que hace el club no está claro que arriba os hace falta algo pero dicho sea todo eso Ignacio no sé tú qué piensas no que que bueno ayer estuviste aquí pero casi no nos dio tiempo a hola y y tú cómo ven la plantilla yo al menos veo que que no es una plantilla como para pasar apuro para sea el año pasado la primera vuelta yo creo que no sea tenemos una base que yo creo que es una base buena hay ciertos retoques que si salen bien pues pueden aportar cosas bueno tenemos bajas importantes pero también tenemos alguna llegada de gente que pueden aportar cosas interesantes no sé si si para mucho más que salvarnos lo antes posible pero desde luego para pasar apuros yo no quiero pensar que sea un Córdoba para eso eh

Voz 17 15:37 bueno vamos a ver yo tengo una teoría sobre que yo creo que no va a ser digamos también Guadalajara Antoine por arriba no como has has tóxica cosas tipo practicante octava puesto empleó yo yo creo que son poco al comprador yo creo que no es como antiguamente hay ocho nueve equipo que van a marcar un poco la diferencia y luego todo se equivoque que va entre mi trabajo no igualdad y Gabo por abajo y pues la casa a el décimo puesto no es admitió aseguró nos ha pedido un poco les dentro del algo así que el personal lo cual dentro de una relativa que tiene trigésimo de Galiza

Voz 16 16:22 creo que hay gente como cerdos

Voz 17 16:24 gente como ella estaban siendo Vicente como Ortuño os vais para su si tiene sentido Irún simple al aconsejando al papel la la mujer Lagartera he sido un role el Gran Canaria yo soy casa contra el Depor yo creo que es que se que se dio la utilización mucho las plantillas a porque lo que el límite salarial a muchísima equipo el Córdoba puedes especialmente por el tema de la jubilosa Guardiola

Voz 14 16:59 no pero

Voz 17 17:01 yo sigo diciendo que que bueno que que yo creo que era una sensación el digamos la terna de la que te por todo lo que ha ocurrido que irrealidad te sí sí sí sí sí Verges y el Kun consigue sacar a la cantidad que en esa zona posiciones yo creo que el equipo que que era bastante competitivo

Voz 8 17:22 totalmente en la gente queda bastante competitiva

Voz 17 17:25 a partir de ahí bueno para competitivo puede ser para evitar la salvación acá mayo o Caner la permanencia prácticamente apalabrada a la primera partirse así pues para verse sua mayo cuando se dilucida todo esto no pero pero yo creo que inicialmente no creo que el equipo sea aldeas están partido en cajas hizo con sinceramente no lo creo

Voz 14 17:48 totalmente mucho tu mal

Voz 17 17:50 halagado muchísima en ese aspecto porque creo que ahí hay gente para hacer bajando bueno soy moderadamente optimista

Voz 14 18:01 estamos estamos yo creo que es la misma en la misma onda Ignacio un abrazo muy fuerte nos vemos el lunes

Voz 16 18:07 navegando una de otra habrá sólo talego

Voz 8 18:10 Ignacio Luque querido compañero y amigo de

Voz 13 18:13 el diario Córdoba pues bueno moderada

Voz 8 18:16 de optimista ha dicho yo estoy en una situación prácticamente igual kilos en moderadamente optimista aunque en esto del fútbol de verdad eh que es tan difícil hacer vaticinios puede pensar uno que tenemos equipo para eso y luego te metes en un problema o de pronto decir que es un equipo para pelear la salvación y luego el equipo de pronto empieza a ganar partidos y se va hacia arriba en fin

Voz 16 18:38 nunca sabe uno

Voz 8 18:39 pero a priori desde luego yo creo que la salvación no debe ser un problema este año

Voz 19 19:01 tres

treinta y nueve minutos de la tarde antes de escuchar a Rafa Verges y al nuevo fichaje os voy a dar una información también

Voz 8 19:07 eh eh que falta la confirmación oficial pero pero que parece que está prácticamente hecho a falta de de que se anuncie oficialmente y es que el Córdoba ha conseguido ya un patrocinador principal para la camiseta del del primer equipo así que yo creo que es una muy buena noticia Se hará oficial muy probablemente en las próximas horas falta que el contrato venga de vuelta firmado pero si no se tuercen

Voz 16 19:32 cada el Córdoba ya tiene cerrado

Voz 8 19:34 el patrocinador principal para la camiseta lo cual es una nueva vía de ingresos que viene muy bien con la que está cayendo este verano he dicho eso vamos escuchara a Rafa Verges que hablaba esta mañana del nuevo fichaje

Voz 11 19:47 bueno jugador internacional como un Burkina Faso eh yo creo que viene a yo siempre digo lo mismo las presentaciones yo creo que que viene un poco a bueno a cumplimentar un poco a dar más nivel en la posesión de de en el centro del campo puede es polivalente puede jugar en varias posiciones el entrenador lo utilizará en en diferentes situaciones tenemos buena información Bell su experiencia a nivel de selección y su actuación en la última Copa África pues es importante ahí donde fueron su su selección fueron fueron terceros yo creo que es lo lo dicho no es un jugador que que bueno que no para alternativas en el medio campo para diferente situación a diferentes perfiles viene vienen poco a a dar competencia en una zona donde donde pensamos nosotros que que necesitamos pues un poco de de sus características

Voz 8 20:52 bueno pues Blat y Toure que también ha llegado que ha sido ya ha presentado que entrenó ayer incluso con el equipo a las órdenes de Sandoval un Sandoval por cierto al que ha dicho el nuevo fichaje del Córdoba que conoce de su etapa en la que estuvo en la cantera del Rayo Vallecano

Voz 20 21:06 tienen más o menos sumó su idea como decía el director deportivo que depende de la situación en cualquier posición en el campo donde Sarria podría dar lo que lo que él me me pide Inclán porque bueno pues vivir

Voz 8 21:27 en lo escuchaba is futbolista la verdad físicamente me pareció un menú menudo así muy del adicto bajito

Voz 16 21:32 pero fibroso e osea que vamos

Voz 8 21:35 a ver cómo abarca el campo porque desde luego la posición en la que va a jugar va a ser por delante de la defensa aunque ya ha dicho el mismo que se adapta cualquier posición en el centro del campo que puede jugar por la derecha por la izquierda pero donde mejor se encuentra el centro viene de la segunda división sueca ISI tiene experiencia internacional puesto que es internacional absoluto con Burkina Faso con una selección con la que fue tercero en la última Copa de de África y habla español perfectamente como he podido escuchar porque estuvo en las canteras del Rayo Vallecano ídem Recreativo de Huelva esta mañana ha contado que bueno que su fichaje ha sido un visto y no visto ha sido una cosa bastante rápida

Voz 20 22:10 sí que ha sido un poquito rápido si pues que el míster me conocía también hay es verdad que no me lo esperaba tampoco tenía gana de despiece matar el campeonato te aquí sobre todo el sin fondo división que es un director israelí te vas a hacer lo que él mismo cierre de mí

Voz 13 22:40 bueno pues vine ilusionado Easy vamos a ver qué

Voz 8 22:44 impresión en Nodar evidentemente no vamos a jugar Ángel que que aún no hemos visto sobre el terreno de juego pero pero tiene pinta de buen futbolista vamos a ver si tiene suerte le respetan las lesiones ni tenemos un buen sustituto de Edu Ramos porque como ya he dicho al principio del programa esta mañana ya se ha confirmado oficialmente su marcha al Cádiz e después de rescindir trato con el Córdoba Córdoba que se guarda una opción de recompra con el conjunto gaditano para atraer de nuevo de vuelta duramos la próxima temporada en Córdoba estado hasta el último momento exprimiendo ahí la toalla pero no ha habido forma finalmente para que el jugador malagueño pudiese seguir vistiendo la camiseta del Córdoba Se marcha duramos también se rescinde el contrato de Stefan no Beich en las próximas horas muy probablemente Si no ocurre un milagro que yo no lo creo ese anunciará también la rescisión de Pavel que hace que finalmente parece que lo tiene medio apalabrado también con el Málaga para jugar allí e esta temporada y la buena noticia también del día en lo social lo económico la firma del patrocinio o del patrocinador para la camiseta del primer equipo algo que es también muy probablemente será oficial dentro de de muy poco tres y cuarenta cuatro de la tarde eh vamos a hablar pero de baloncesto vamos a dejar un poquito el fútbol

Voz 8 24:35 eh Martín Torralbo hola a Martín qué tal buenas tardes

Voz 21 24:38 hola buenas tardes tenía yo ganas de hablar

Voz 8 24:40 un día contigo aquí en la radio para preguntarte de fútbol y un poco también como está haciendo en este inicio de curso preguntando a mucha gente pero lo vieja el para el final tenía pregunta al primero por el baloncesto porque Martín este fin de semana arranque ya un año más un verano mal la Copa Diputación de baloncesto con cuatro equipos de Primera Nacional y uno ya clasificado para la final que nuestro representante en la Liga de al Córdoba Basque eh pero me decía esta mañana que hablamos de Copa Diputación de baloncesto pero que hay Copa Diputación de todo no

Voz 21 25:09 evidentemente una manera de de promocionar este deporte no sólo en la actividad rutinaria de la Liga que tienen cada uno equipo en en cualquier modalidad estamos hablando de esto pero también se hace el fútbol y para alargar la temporada o bien a inicio bien a final como aquí estamos estamos para que está pasando con el baloncesto que hay hay división el pub al contrario para fines cae a finales de la temporada pues se hace la la Copa Diputación pues para que los equipos que están compitiendo en este caso tanto en Primera Nacional como entidad Eva pues lleguen en las mejores condiciones a su inicio de este campeonato

Voz 8 25:43 en un tono pues arrancamos con la Copa Diputación de baloncesto el día ocho de de septiembre bueno con con equipos sobre todo de bueno veo que hay una representación de Córdoba capital bastante grande

Voz 21 25:55 sí bueno Cordoba capital pues como siempre está es muy potente lo hizo prefiere ya tenemos a nuestro equipo que compite en en Eva al histórico Córdoba clasificado para la final y la otra plaza pues la hace la disputarán pues tres equipos de Córdoba capital hay uno de una provincia que el Peñarroya así que entre Peñarroya Marita el Ciudad de Córdoba ayer dice acerca de Carmen pues se jugará la la siguiente plaza que que tendremos la final en el el colegio observando

Voz 8 26:25 si el día veintitrés de septiembre estaba viendo que que son equipos con solera en Ciudad de Córdoba pero luego está el Colegio El Carmen y Maristas que que son pues yo creo que es referencia en la cantera del baloncesto en Córdoba ya por no hablar del Peñarroya que es un histórico del baloncesto cordobés de toda la vida

Voz 21 26:43 sí históricos de debamos hecho cordobés ahí yo y tengo un poquito más allá e Córdoba por por suerte tiene varios jugadores que a lo largo de toda la historia han llevado a la élite y muchos de ellos han pasado por por las canteras de este equipo de lo que estamos hablando así que el trabajo en formativo y deportivo en el cual un sexto y teniendo en cuenta los equipos representativos que tenemos en Córdoba capital de la provincia con el Peñarroya pues para estar satisfecho del nivel que tenemos del trabajo que están haciendo los distintos clubes

Voz 8 27:15 y luego hablamos del mus ser autos que es el antiguo Yossi que se El Cordobés que que nuestro equipo quizá ahora más representativo en la Liga Eva que ojalá porque es un proyecto serio e lleva un montón de años ahí eh yo estoy convencido que van a acabar estando en en la Liga LEB Plata le poro en fin a ver dónde dónde acaban pero yo estoy convencido que muy arriba

Voz 22 27:33 sí recuerdo a al inicio

Voz 21 27:35 de este mandato cuando Lopera vino a verme y me contó el proyecto y me dijo que era un proyecto ambicioso pero no para para subir como la espuma y luego desaparecer sino poco a poco apostando por pues la gente de Córdoba apostando con la carga por la cantera dando pasito a pasito y bueno yo creo que el tiempo le está dando la razón están haciendo campaña año tras año iré están consolidando un proyecto muy bonito para Córdoba que ojalá vuelva a recuperar lo que lo que ya tuvimos en el pasado no lleven un equipo de baloncesto potente que represente a nuestra ciudad hay también a toda la provincia ir al que podamos disfrutar en en Vistalegre como lo estamos haciendo también con el con el Inter

Voz 17 28:17 no totalmente pues nada Martín no te a molestar mucho

Voz 8 28:20 más pero sí que quiero saber también ya aprovecho no que te tengan antena para preguntarte como diputado de Deportes pero también como ex futbolista no como persona que siga el Córdoba que que te parece este arranque tan bueno el arranque nació bueno pero pero yo creo que peor ha sido lo cómo está siendo el precisamente el verano dan convulso y tan complicado que estamos teniendo que ojalá termine mañana Jay interviene para bien no

Voz 21 28:42 pues sí lo estoy viviendo como cualquier aficionado que que soy muy cercano al club y a la actividad que tiene mismo hizo bueno lo lo lo estoy viviendo a través de los medios de comunicación como el tuyo con mucha preocupación vapor por todo lo que está siendo este verano no el inicio de temporada pues motivado fundamentalmente a todo el ruido extradeportivo que que que tenemos pues yo creo que eso influye y además influye mucho en el equipo se está local no es bueno esperemos que ahora cuando ya ha cabe todo el periódico prisión de jugadores cuando ya se esclarezca un poquito más todo el tema burocrático pues podamos disfrutar de la parcela deportiva que como mínimo el Córdoba esté en el lugar que se merece que hace en mitad de la tabla para arriba peleando por los puestos de ascenso y no para que sea hombre yo que que por afición por ciudad

Voz 22 29:35 ya hay tantos va a quedar ahí

Voz 21 29:38 bueno sí sí los jugadores que prácticamente hombre hay una plantilla yo diría muy Ita Si los jugadores tienen una poca tranquilidad deportiva no me acompaña la suerte creo que podemos hacer una una digna temporada

Voz 8 29:51 totalmente yo soy de la misma opinión que TUI nos quedan dos fichajes más placer que según me cuentan van a elevar el nivel de calidad de la plantilla sí cierta ese tiene buen ojo con esos dos que lleguen más lo que hay la base que hay hombre yo creo que para salvarnos de largo pero incluso para un poquito más tranquilo

Voz 21 30:09 sí yo creo que que la la baza buena coincido contigo totalmente tenemos una afición que responde Lorca es un fortín con estos dos fichajes que que van a llegar y además el trabajo de tener hay una persona con la cual el partido quiere tengo muchísima confianza que Rafa ver es el que conoce a la perfección la Segunda división que cordobés Hay que yo creo que va a ser un buen trabajo bajo mi punto de vista creo que que hay mimbres suficientes como para para estar peleando pues no hay arriba durante toda la temporada y no pasar los apuros que pasamos al final de la anterior

Voz 8 30:42 totalmente Martin Torralbo delegada de Deportes de la

Voz 13 30:45 la Diputación de Córdoba un abrazo muy fuerte muchas gracias

Voz 8 30:47 amigo obra son placer como siempre a estar contigo

Jendel cupo en la SER

Voz 7 32:21 gimnasia rítmica pero lo vamos a dejar para mañana porque el tema que tengo encima de la mesa yo creo que también muy interesante ya que está Ricardo de Guerrero con nosotros yo creo que esto merece la pena eh explicarlo con con tranquilidad e mañana hablamos del club Liceo que arranca en septiembre ya también

Voz 23 32:38 un nuevo su nuevo curso hola Ricardo qué tal buenas tardes hola qué tal

Voz 8 32:42 qué tal el verano Ricardo está de vacaciones todavía

Voz 23 32:45 cuando ya no dobló que va a Sevilla

Voz 24 32:48 un par de semanas hemos vuelto pero pero ha ido muy bien

Voz 14 32:51 perfecto bueno muy bien pues nada Ricardo es que el otro día estuve en Sierra para un tema de los servicios informativos de de esta casa ahí surgió un un asunto que que yo creo que de bastante interés no lo hablaba con el presidente del Consejo de Distrito Juan Manuel Luque que es el el uso de los senderos de los caminos de la Sierra no eh que está aquí pegando a Córdoba que es una pasada porque es un privilegio del patrimonio natural que que tenemos aquí encima de la ciudad pero que cada vez claro pues más gente se acerca a disfrutarlo y sobre todo los fines de semana hay hay que buscar un poco la convivencia no porque claro hay gente que va caminando hay gente que va en bici con los niño en plan tranquilo pero hay gente que va en bicicleta casi a modo competición no o gente que va a caballo o lo peor no que eso sí que para mí menos entendible hay quién se mete incluso con motos de Motocross te este tipo de cosas no hay que tener bastante cuidado y haber esto qué solución tiene no

Voz 25 33:47 fue regularlo

Voz 24 33:51 lo que no tiene más remedio evento

Voz 26 33:54 la que hemos soltado de una forma más yo creo que bastante habitual cada jueves de si no puedes ver si lo hemos pasado muy muy al menos no porque Pi concreto de hemos tocado esas zonas recuerdo a ver qué me invitaron a una ruta de senderismo con grupo profesional muy fueron deportados por su propiedad convocatoria cincuenta sesenta personas coincidimos con otro tanto grupo haciendo el mismo sendero con una carrera de montaña de mil no sé cuántas personas

Voz 16 34:35 patrocinada por el Ayuntamiento

Voz 26 34:38 es decir vamos organizando

Voz 16 34:41 club no puede no puedes

Voz 26 34:43 saturar se cierta aparte de que hay otras muchas Solana que están en que se pueden utilizar también que son también muy bonita

Voz 21 34:53 la conocer también porque

Voz 26 34:55 no distribuíamos en todos los sitios en cualquier zona de ocio natural de por qué hay de Sendero de determinar la zona que son muy atractiva para todo el mundo y tenía una afluencia muy activa hay que regularla

Voz 16 35:13 sí hay que regulan que la la

Voz 26 35:15 el vigilancia hay que tener en mantenimiento hay que tener información no hay que tener mucha atención al medio que tenemos a nivel de administración yo creo que no se tiene seis admirado ese interés y esa dedicación política en presupuestario

Voz 14 35:36 sí la verdad es que habría que mirar un poco más a la Sierra porque es uno de los grandes yo creo que es uno de los grandes patrimonios que tiene esta ciudad tener ese enclave natural ahí en plena sierra prácticamente plena ciudad a tiro de piedra nada cuatro cinco kilómetros hay es que cada vez se magnifica mal no entonces bueno lo que yo no sé eso cómo se podría regular porque que hace que haya a lo mejor senderos para para gente que va a hacer senderismo y no puedan entrar bicicleta o tiene que haber otros específicos para bicicletas en fin eso habría que darle unas cuanta vueltecilla

Voz 26 36:09 claro para eso para eso precisamente la regulación en la organización de esta manera están los parques naturales la aparición nacionales con conchas

Voz 17 36:18 colaboré donde están todos los efectos

Voz 26 36:20 eh representado iban de hecho hubieran precisamente es el uso el uso junto con los propietarios de la zona y los intereses también económico o vecindarios que pudiera haber no

Voz 17 36:32 no usted el hecho

Voz 26 36:35 ver si la solución se tiene que buscar es un es una sola persona una sola vamos de un solo punto de vista no se va a buscar las soluciones y cuando

Voz 17 36:46 por lo ha liquidado

Voz 26 36:49 implicado que que que participan espacio

Voz 16 36:53 es que tenemos que tener muy en cuenta es que

Voz 26 36:55 en el clima que tengamos muy duro la cierra un espacio como tú muy bien has hecho muy privilegiado para la ciudad de Córdoba para sus habitantes para las visitas que tenemos vamos a tener que cada vez más hay espacio el clima tan duro muy susceptibles de que lo echemos a perder entonces ya no se puede dejar más tiempo que realmente hayan control que yo he dicho en todos los años que llevo una patrulla de de la policía de que en la zona de se está echando basura todos los días

Voz 16 37:31 semana sin ningún fin de semana mira que tú vas bien porque tú eres de los que viven ahí casi

Voz 25 37:38 he diría yo también durante algún tiempo

Voz 16 37:42 la mucho daño que son las zonas más afectadas cuáles son de cartas

Voz 26 37:47 la yo creo yo creo que a ellos y todo de la gente que vive en la sonar conoces mucho mejor el tema ya hizo más detalles pero yo creo que todo el entorno de hipocresía Miwa todo lo más transitado y lo que está ahora mismo con creo que con más riesgo

Voz 16 38:09 de hecho él que no se me tiran

Voz 26 38:11 anoche lo hicieron paso peatonal todo eso con poco Salinero es muy

Voz 16 38:16 tiene que ver algo

Voz 26 38:17 algo realmente gordo que se está traduciendo en cambio el cambio va a ser sido si los políticos siquiera serán cuenta sino no pero el cambio lo va a haber si no se puede seguir pensando que es lo mismo normal la que estamos

Voz 16 38:32 en total en torno a decir que estaba uno más mira no me quedan treinta segundo Ricardo y lo rápido me di en al aeropuerto en el asfalto el domingo a la India sesenta grados o más bien trenta agravan la sombra de un árbol está viendo acera está clarísimo yo creo que es un ejemplo

Voz 14 38:56 fantástico en fin Ricardo vez como esto era un tema para tratarlo sin tanta prisa no para hablar un poquito más más tranquilo y que creo que lo vamos a seguir insistiendo hasta que se nos escuche así que nada Ricardo muchísima gracia hay un placer volver a escucharte después de un tiempo cito

Voz 26 39:10 estos son muchas gracias

más que nada porque llegamos a las cuatro de la tarde con calorcito como de costumbre treinta y siete grados en el centro de Córdoba mañana volvemos con más información tres y veinte de la tarde en el último día ya del mercado de fichajes un abrazo muy fuerte esta mañana

Voz 7 39:29 más que nada porque llegamos a las cuatro de la tarde con calorcito como de costumbre treinta y siete grados en el centro de Córdoba mañana volvemos con más información tres y veinte de la tarde en el último día ya del mercado de fichajes un abrazo muy fuerte esta mañana

SER Deportivos José Antonio