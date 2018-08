SER Deportivos Córdoba Viernes (31/08/2018)

Voz 1 00:00 todo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural nacen proyectos como las mujeres del jamón cinco mujeres profesionales vinculadas al sector del jamón ibérico que llevan años trabajando en ganadería investigación exporta fin comunicación Miriam López Ortega Katy Gómez Lucía García Ortega Rosa García y Carmen Illescas compartirán su experiencia miércoles cinco de septiembre desde las siete de la tarde en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba en un acto organizado por la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y Radio Córdoba Cadena Ser Las mujeres del jamón Europa invierte en las zonas rurales Unión Europea Junta de Andalucía Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación entrada libre hasta completar aforo

Voz 7 01:26 José Antonio Alba tres si XXI qué tal muy buenas bienvenidos si bienvenidas al tiempo para el deporte aquí en la sintonía de la Cadena SER por fin ya treinta y uno de agosto digo por fin porque estamos ya cansados de verdad de de este verano tan tremendamente largo y tan convulso en lo deportivo con el Córdoba dijo que por fin treinta y uno de agosto porque esta noche ya se cierra el mercado de fichajes en Primera y en Segunda División para bien o para mal el Córdoba ya va a tener supla Villa cerrada tanto en salidas como en entradas de momento hoy día bastante entretenido movido porque ya hace apenas unos minutos el Córdoba ha anunciado el que ya es su sexto fichaje para la presente temporada se trata del delantero centro cedido por la Unión Deportiva Las Palmas Eric Expósito tiene veintidós años mide uno noventa y el año pasado jugó diez partidos en Primera División luego nos van a contar desde Las Palmas que referencias tenemos para este jugador pero adelanto que lo que no han contado los compañeros de la prensa de allí es que es un magnífico futbolista un delantero tanque que pueda hacer un buen año Akin Córdoba así que enseguida escuchamos Rafa nos vamos a ir a estar Ser Las Palmas para conocer la última hora y cómo es este futbolista además seguimos pendientes esta tarde de un segundo fichaje que va a hacer el coro

Voz 2 02:43 en el día de hoy que probablemente va a ser un extremo Zhu

Voz 7 02:45 todo o un jugador como mínimo de centro del campo más pegado a la banda principio aguja un zurdo pero no se descarta que pueda jugar por una u otra banda vamos a estar muy pendientes porque esta tarde el Córdoba lo va a anunciar lógicamente lo anunciaremos también nosotros a través de nuestras redes cuál es nuestra página web Radio Córdoba punto es As punto com además de todo eso eh aunque parezca increíble todavía no se arroja la toalla del todo al cien por cien por Pável que hace el Córdoba sigue esperando un milagro que yo creo que lo que hace falta para que Pavel que se pueda seguir en el Córdoba de lo contrario pues como decíamos ayer rescindirá su contrato hice marchará con casi total seguridad al Málaga un Málaga que también es noticia porque va a ceder al Córdoba seiscientas entradas para el partido del día quince es seiscientas entradas no

Voz 2 03:35 además un precio que yo creo que es bastante bastante interés

Voz 7 03:38 ante siete euros es el precio que va a poner en Málaga en este caso para los aficionados del Córdoba que quieran ir a ver el partido a La Rosaleda el quince de septiembre las entradas se pondrán a la venta el lunes diez de tipo

Voz 2 03:51 hombre en las taquillas del estadio del arcángel pero yo creo que el precio está bastante bastante bien siete euros seiscientas entradas con el atractivo de que Málaga Lao que mucha gente seguro aprovechar para ir a pasar el fin de semana o por lo menos para pasar el día disfrutar del partido hoy en La Rosaleda ya tenemos también la convocatoria de la selección sub veintiuno para el partido del día seis de septiembre aquí en el estadio del Arcángel logos la digo entera pero vamos hay una eh novedad fundamental para nosotros que la presencia de Alfonso Pedraza el futbolista de San Sebastián de los Ballesteros cordobés que está en esa lista de convocados por el seleccionador para el partido frente a Albania el clasificatorio para el Europeo sub veintiuno además eh hay jugadores que son bastante interesante es quizá uno de los más conocidos evidentemente Borja Mayoral el delantero del Real Madrid que acaba por cierto de ser cedido al la Unión Deportiva León enseguida desarrollamos todos estos temas porque hoy evidentemente casi eh de forma total lo vamos a centrar en el mercado de fichajes en el partido contra el Albacete porque hablado también Ramis ha hablado Sandoval esta mañana dado rueda de prensa hablando sobre el mercado hoy sobre el partido del domingo también hablaremos lógicamente de gimnasia rítmica que no se me olvida que ayer eh senos quedó ahí eh pues la posibilidad de hablar con Marisol Lozano lo haremos el día de hoy hacemos un alto rápido en el camino y nos metemos en materia enseguida también en avance ya os adelanto que el próximo lunes arrancamos nuestra temporada de tertulias e futbolera deportivas en el hotel Córdoba Center este lunes además de forma muy especial porque nos visita el presidente del Córdoba Jesús León que no va a explicar todo lo que ha ocurrido ya este verano una vez que ya por fin este viernes por la noche hoy se cierra el mercado de fichajes

Voz 8 05:36 este lunes vuelven las tertulias deportivas de la Cadena Ser en directo textil Córdoba Center arrancamos con la visita del presidente del Córdoba Jesús León este lunes desde las tres y veinte de la tarde a través de las emisoras de la sede en la provincia de Córdoba Jesús León analiza

Voz 4 05:52 todo lo ocurrido este verano en la tertulia deportiva de Radio Córdoba desde el Córdoba acepte vuelve el evento deportivo del año tras el éxito de la primera edición vuelve el PAL vital Posadas trail domingo veintiocho de octubre

Voz 9 06:05 el cierre de Posadas instancias seis recorridos para todos os Cibeles Walking Nordin Populaire trae estén trae inscribe en Posadas trail punto com organiza Ayuntamiento de Posadas y kit deportivo Mittal Sport Green patrocina Diputación de Córdoba colabora parque joyero carrete a beneficio de Proyecto Hombre

Voz 6 06:25 SER Deportivos Toño al

Voz 7 06:29 tres Sí XXVI minuto de la tarde hoy no he dicho

Voz 2 06:31 la temperatura y normalmente la digo todos los días tenemos Food treinta y nueve grados ahora mismo en el centro de Córdoba vamos rápidamente lo primero hasta Las Palmas porque la noticia de la mañana porque habrá más noticias esta tarde pero la noticia de la mañana es que el Córdoba e consigue su sexto fichaje de la temporada cesión de Eric Expósito delantero centro de la Unión Deportiva Las Palmas veintidós años uno noventa con experiencia también en primera división el año pasado vámonos hasta ser Las Palmas ahí está nuestro compañero Rafa León que nos va a contar un poquito como es este futbolista hola Rafa buenas

Voz 7 07:06 tardes muy buenas voces

Voz 10 07:09 el delantero tanque llegó a la Unión Deportiva Las Palmas después de haber estado rebotado pues varios equipos el jugador tinerfeño no parecía precisamente que fuera a ser un referente pero se lo fue ganando poco a poco en el filial fue siendo muy buenos actuaciones también es verdad que el año pasado tuvo oportunidades en el primer equipo sobre todo con el desastre la dirección deportiva incluso con Paco Jémez entrenador que conocemos muy bien el otro sitio eh quede

Voz 11 07:32 si Dios no contar con Thievy no llegó

Voz 10 07:35 el delantero que todas las esperaba que estaba el caso déjeme Nick que estuvo todo el año lesionados y esto propició que debutara el delantero tinerfeño un delantero que poco a poco sus ganando la conciencia sí que fue ganando los minutos no marcó es mucho Collegi desgraciadamente para él en el primer equipo pues se podría decir que tenía las horas contadas porque eh desde que el equipo ya descendido se buscaba otro perfil de jugador pero yo creo por interesante incluso muchos pensamos que en esta Unión Deportiva Las Palmas en un momento dado podría tener su oportunidad pero repito es un jugador que yo creo que tiene mucho que mejorar su techo todavía no he llegado me parece un buen fichaje para el conjunto con mejor

Voz 2 08:15 pues muchas gracias eh Rafa León desde en Ser Las Palmas bueno vamos a ver qué tal se le da al chaval aquí pero la verdad es que de momento así por lo que nos cuentas tiene bastante buena pinta en fin Eric Expósito sexto fichaje del Córdoba en la presente temporada cedido en este caso por la Unión Deportiva Las Palmas un Sandoval entrenador del Córdoba que esta mañana evidentemente se la preguntaba mucho sobre sobre el mercado prácticamente casi todas la rueda de prensa ha tenido que ver con con eso mágico en el partido con el Albacete así que vamos a empezar por ahí porque hoy evidentemente es día de eso Un Sandoval que ha hablado sobre el mercado sobre lo que espera a lo largo del día de hoy

Voz 12 08:51 creo que que se está moviendo el club

Voz 11 08:55 estamos llegando a lo que podemos hacer tanto Rafa como con el presi como el director deportivo tienen algunas negociaciones en lo alto es cuestión de de llegar a un acuerdo y que todo se pueda todo se puede escribir lo que lo que queremos y lo que sí que verdad como bien os dijimos

Voz 12 09:14 es un proceso no es fácil porque hay cosas que tú quieres pero eh

Voz 11 09:21 eh a lo largo del día creo que va a haber alguna incorporación

Voz 12 09:25 que no pues lo que dije eh

Voz 11 09:28 vemos que tira para adelante en los que estamos Si ya está yo estoy aquí solamente para trabajar con la gente que me pongan a mi disposición y ahora mismo lo que sí que está seguro son los que han entrenado hoy conmigo a partir de mañana pues ya veremos lo qué va a pasar pero en ellos están

Voz 2 09:44 bueno pues Sandoval que a partir de mañana ya evidentemente verá lo que va a pasar porque ya va a saber con qué va a poder trabajar por lo menos de aquí al mes de diciembre nuevo al mes de enero que hasta el momento en el que se podría volver a mover un poco el mercado Sandoval esta mañana ha dejado claro que él ya no se atreva a pedir nada no he porque sabe las dificultades que está teniendo Córdoba para poder incorporar jugadores claro en el momento en el que se hacía estas declaraciones el entrenador todavía no se sabía que Expósito estaba al caer bueno a lo mejor lo sabía pero no lo lo podía decir evidentemente él decía esta mañana Sandoval que no le pide nada al mercado y que lo que venga lo que tiene que hacer es ganarse el puesto y aportar

Voz 11 10:24 estoy trabajando codo con codo con Rafa de tal manera que confío tanto en él hemos hablado tanto de nuestro sistemas de lado sistemas que podemos aplicar con nuestra plantilla confío tanto en él que yo lo único que voy a hacer lo que me traiga ponerme a trabajar con ello el es obvio que no lo va a hacer a ciegas que él lleva un camino no pero es que practicamente te voy a decir una cosa es que no estoy para pedir mucho porque sé que la situación no está para pedir entonces lo que venga bienvenido sea ir a cada puesto pero la sorpresas no va a ser el delantero traído un centrocampista otra ahí yo creo que hay puestos que sabemos que los tengamos bien cubierto ICA ahí no vamos a molestar entonces yo sé que hay negociaciones abiertas todo se me ha comunicado estoy dejando que ellos ejecute la negociación Si me da una alegría mucho mayor mejor si me da una alegría un poquito menor pues lo único que tengo que hacer es adaptarme a la situación porque realmente yo estoy aquí nada más que para sacar esto adelante no estoy para para pedir justificación y simplemente llegar allí es decir no es que si yo no tengo esto no me tengo que adaptar a la situación porque no estamos para otra cosa lo que sí que es verdad que si conseguimos de cerrar algo eso va a ser una gran sorpresa porque la situación que nos han dejado es que los que están arriba segundos les dice porque no os podéis imaginar cómo están trabajando y la veces que los han dicho que no a muchas cosas entonces si son capaces de ser perseverante de que alguno diga así pues bienvenido sea

Voz 2 11:57 bueno pues de momento el primero que ha dicho sí ha sido Eric Expósito que como decía al principio ya se ha convertido en el sexto fichaje del Córdoba delantero centro cedido por la Unión Deportiva Las Palmas de todas maneras fijaros que buena respuesta y Doval esta mañana cuando se Consell habla un poco de él del final del del mercado de de bueno de lo que tiene la plantilla ahora de lo que puede venir eh yo es una respuesta de esas que que a mí particularmente me gusta escuchar porque la suscribo totalmente

Voz 11 12:24 sí yo lo que sí que es verdad que nunca hay que dar justificaciones ni excusas de lo que en estas dos jornadas no ha podido pasar pero lo mejor que nos puede pasar es que se cierre hoy el mercado de fichajes para que todo el mundo esté centrado sacar su mejor versión por mucho que quisiéramos los demás tirar del carro al final los jugadores son personas y mentalmente e alguno los han estado mareando para salir para arriba para abajo incisiones sabíamos que su rendimiento no era el que nosotros queríamos pero es algo que teníamos teníamos que sacar lo mejor de ellos yo ya en esta semana a saber que algunos ya sabían claro que ya se quedaban aquí he notado una mejoría en todo en todo en concentración en la actitud porqué por porque porque ellos hablan del Córdoba saben que ya de aquí ya no van a salir de momento bueno a lo mejor me puedo equivocar de aquí al treinta y uno viene ni con la con la chequera se lleva la mitad del equipo pero no no es el caso no yo lo que pienso que a partir de ahora cuando me gustaría que la gente juzgara a este Córdoba vale porque el otro día analizando todo el tema de los goles que es obvio que todo el mundo estamos hablando que hemos encajado siete goles en contra pero también hemos hecho cinco goles a favor falla un penalti y a mí yo prefiero a partir de dos dos son partido cero cero y creo que a partir de ahora el equipo va a dar otra cara hay otra otra versión pero no solamente los que se iban allí los que se iban a quedar sino todo el plantel porque son humanos se llevan muy bien han estado en una tradición en un trayecto que todos han necesitado y quería que todo el mundo saliera bien parado aquí muchas veces estábamos preocupado más por el lado que por nosotros mismos

Voz 2 14:05 bueno pues yo suscribo totalmente esas palabras de Sandoval yo creo que al Córdoba hay que juzgarlo a partir de este domingo contra el Albacete y el siguiente partido con el Alcorcón porque estos dos primeros partidos pues bueno ha habido cosa buenas ha habido bastantes malas mucho más que que buenas ha habido cosas malas pero eh la situación que están viviendo los jugadores en ese vestuario desde luego no es la ideal no ha sido ideal en tolerancia porque ha sido un desastre sobre dormirte julio con Francisco al esperpento de Francisco siguió desde luego va a recordar lo mucho tiempo viene aquí ahora dimito ahora me voy ahora vuelve Sandoval que yo particularmente me alegro un montón porque sigo pensando que nunca debió marcharse así que aunque sea de esta manera mucho mejor que esté Sandoval aquí a Francisco que a los quince días ya no quería estar e igual al algún día se arrepiente a ver el Córdoba como acaba la la temporada pero en cualquier caso tiene que afectar al Vestuario todo lo que ha pasado durante el verano es que por narices tiene que afectar estos dos primeros partidos a lo mejor han sido un reflejo de ello aunque no sea tampoco excusa eh porque el equipo hecho bastantes cosas mal que tiene que que corregir para cerrar con este tema ya del mercado de de entrada de salidas Sandoval ha hablado también sobre las bajas sobre todo la de Edu Ramos

Voz 12 15:16 es una baja sensible la de Pavel es una baja sensible la de EU no no hemos hablado que creo que yo lo he dicho no eh

Voz 11 15:26 lo peor que le puede estar pasando el Córdoba no pero es una situación que ya eh hay que aceptarla idea que buscar pasado no creo que tanto de EEUU como el club han hecho una negociación en lo mejor para los dos

Voz 12 15:38 yo creo que que él ha demostrado lo que el SIMO que tiene a partir de aquí lo único que hay que hacer es desearle lo mejor todo eh Pavel pues si el año pasado fue uno de los de los partícipes dentro de de logro este de

Voz 11 15:55 de la salvación claro que es una baja importante pero es que no vamos a estar llorando por los rincones yo creo que hay que ser realistas hiciera Soros hemos apostado por Carlos es porque creemos que nos puede dar lo mismo que él es un chico joven con futuro el paso que me has pegado con el portero porque estábamos muy seguro que Carlos puede

Voz 12 16:14 que igualar

Voz 11 16:16 o con un futuro mejor de padel entonces eh yo ahora mismo mi porteros Carlos si tengo que defender la muerte y confiar en él total porque si la posición con portero lo que más se premiar la confianza de del cuerpo técnico creo que eso es lo lo primero que tengo que transmitirle y ahora mismo el portero del Córdoba es Carlos todos los de Besiktas tenemos que estar pendiente de Carlos lo además ya está

Voz 2 16:42 bueno pues eh Carlos Abad que va a ser titular seguro es el domingo frente al Albacete ya os decía que aunque parezca increíble todavía eh bueno pues no se cierra del todo del todo la puerta a Pável crece aunque está prácticamente imposible por no decir imposible del todo pero en el Córdoba hasta el último momento hasta el último segundo van a intentarlo inscribir a Pavel que de momento es sólo una idea hay una una esperanza aunque realmente difícil esta tarde vamos a ver el Córdoba que es lo que cierra porque todavía tiene que llegar un fichaje más como mínimo y a ver si cae alguna sorpresa ya de última hora vamos a animar esto Un poquito venga eh

Voz 7 17:26 sí son las tres y treinta y siete minutos de la tarde vamos a llamar a alguien que a lo mejor no se esperaba hoy aparecer por aquí por la radio en este caso telefónicamente hablando pero yo tenía ganas de saludar a mi compañero y amigo Lalo Rodríguez hola al lo qué tal buenas tardes qué tacos soy muy buenas hay que ver lo que me gusta el fastidiar te ya el último día casi de vacaciones aunque sea un par de minutos

Voz 14 17:48 qué hambre estarán abatido un placer un placer siempre como no

Voz 7 17:51 aquí lo que pasa es que te echamos todos de menos en la radio y los comentaristas que han pasado esta semana por aquí Lalo cuando viene dio Lalo nada ya está en capilla ya preparado para para reventar lo esto a partir del lunes ni empezar nueva temporada en la radio que tenemos muchas ganas

Voz 15 18:06 cierto pero no me resistía yo el último día de la semana digamos el último programa saludarte Lalo de porque es un viernes

Voz 7 18:14 hoy de esto de estar mirando constantemente el Twitter del del Córdoba la página web actualizando bueno hemos cerrado hace un ratito el fichaje de Eric Expósito el delantero de la uniendo Las Palmas la Unión Deportiva Las Palmas pero no va a ser el último todavía tiene que llegar uno más como mínimo

Voz 14 18:30 bueno cuadra frenético no está de cierre de mercado de las si el XXXI no pero muchas veces

Voz 16 18:35 no lo veo ahí pasa digamos a principios de septiembre aguas incluso antes no pero lo que sí está claro es que un mercado bonita apasionante y una vida en el índice muy atento no a lo que falta por hacer una semana de mucho movimiento exista de una estado siguiendo evidentemente no hubiese a trabajar pero sí que lo está haciendo bueno dos diez que desde La Palma bueno sí misma les nuestro compañero Francine Mata ya mal de que bueno pues sería un pedazo de delantero no hay Si viene a hacer bien la pasada temporada creo que fueron nueve los partidos que jugó en Primera con con Las Palmas bueno a ver si viene motivado viene con ganas hay junto con con Pío Bakari pues vienen a armar un follón lo que yo creo que es lo que todos queremos nos que arriba pues tengamos esa delantera potente que oye pues mira concedido Guardiola tuvimos el año pasado hacia otros animales vivos como con Andoni no porque no señaló ánimo no cuando las cosas vienen peor dada la final son los que lo que sacan la casta que recordar que por ejemplo Sergi Guardiola venía de Segunda B tenía de Murcia y hay que recordar que venía desde

Voz 7 19:46 la Guajira de toda la mente totalmente

Voz 16 19:49 no no nos vayamos a en la investidura porque bueno moverlo en que lo gran futbolista es muy muy joven tal moverte los burgueses que la pelota ruede y bueno yo estoy deseando yo ser no ya de porque todo esto ha sido como un poco estas dos primeras jornadas para mí el eh es decir como esa toma de contacto el ver cómo estaba el equipo la pieza pero una se cierra el mercado Trias todos los que son inicial tenemos todo muy claro hacia dónde van

Voz 17 20:17 no no lo hay interés porque ahora mismo estamos un poco dispares un poco difusa que se iba a fichar este te lleva a Yeste que si bien el otro

Voz 2 20:24 es justo lo que ha dicho Sandoval esta mañana eh que queda mejor fichaje es que se cierre el mercado y dice que ese no juzgue a partir de ahora cuando ya decidido

Voz 7 20:32 no centrados que estaban todos con algunos con miedo incluso

Voz 2 20:34 eso de que les abriera la puerta no

Voz 17 20:36 sí yo creo que lo mejor concentración ya de la plantilla eh son los que son no va no hay y la gente que se conciencie también señoras que esta del año que tenemos que esta nuestra plantilla que está nuestro Córdoba y con este equipo tenemos que luchar hasta el mes de junio para salvar no para coger los cincuenta puntos al intentar coger pronto pues pues seguir mirando hacia adelante pero no cincuenta puntos cuanto antes

Voz 2 21:02 muy bien la lo pues no te quiero entre los interrumpiendo un segundo descansa disfruta del fin de semana ir el lunes retomamos ya

Voz 18 21:08 hasta aquí lo mando de la nave contó

Voz 2 21:11 el equipo y con todo lo que este año va a ser o nos va a venir por delante que yo creo va a ser todo muy bonito ojalá

Voz 7 21:16 sí así lo vemos equivoquemos

Voz 17 21:18 es cuanto menos ruido te mucho y descansar

Voz 7 21:21 la Sala no la verdad pero igualmente un abrazo

Voz 17 21:23 ya

Voz 2 21:42 seguimos adelante tres sí cuarenta y uno vamos a dejar un poquito ya en el mercado de de de fichajes que termina esta noche y vamos a intentar ya hablar de también de lo que tenemos el domingo que que es un partido importantísimo frente al Albacete lo primero vamos a escuchar a Sandoval eh hablando sobre el rival un equipo que no va a poner fácil yo creo que sí

Voz 11 22:01 el equipo que lo hemos estado hablando durante toda la temporada durante toda la semana

Voz 12 22:06 es un equipo que realmente eh humilde que el año

Voz 11 22:11 he pasado creo que que ella

Voz 12 22:14 supo equilibrar bien eh

Voz 11 22:17 todas las posiciones aquí

Voz 12 22:20 he hecho grandes incorporaciones que que practicamente

Voz 11 22:25 para mí la la base fundamental es el entrenador no la idea que tienen el entrenador a la hora de jugar tiene un sistema de juego que realmente se se transforma de defensa ataque de una manera u otra con jugadores muy dinámico muy dinámico sin extremos que le gusta jugar por dentro e aprovechar bandas con mucho recorrido eh la defensa me parece que han incorporado ahora un jugador iba otro jugador que estaba lesionado me parece que ya ha entrenado eh la dinámica de trabajo de esta semana porque estaban trabajando con con Arroyo e de central cuando era lateral derecho y arriba tienen gente que que realmente Zulia el año pasado le dio ese toque de calidad y sobretodo de de empuje a este equipo San quedado con él hay arriba con ese cuatro cuatro dos te pongan las cosas es difícil a la hora de presionar te no porque son gente como muy parecido a la hora de de la zona ofensiva como la Oviedo no

Voz 2 23:23 bueno vamos a escuchar también ya para cerrar ya lo Casado ha sido la mañana con con Sandoval un poco si tiene en mente algún cambio no lo va a reconocer evidentemente porque mañana queda el último entrenamiento y ahí es donde la afinan poco más ya en el once titular pero por lo que se puede leer entre líneas y ahora lo vais a escuchar enseguida tiene toda la pinta de que igual nos encontramos algún cambio en el once no sé hasta qué punto va a volver a la defensa de cuatro con dos pivotes defensivos por delante van Boque y Vallejo incluso ojo aquel posibilidad que hasta Blat y Touré que llegó ayer pueda pueda estar ahí aussie va a seguir manteniendo más o menos el mismo sistema por cierto de latin Toure el Córdoba estaba esperando al menos a las dos de la tarde no había llegado el transfer internacional pero lo más normal es que llegue hasta el día del partido puede llegar llega la idea e de Sandoval es que Ibrahim Blat y Touré el jugador de Burkina Faso vaya ya en la convocatoria para el partido contra el Albacete aunque yo creo que como titular no vamos a escuchar al míster

Voz 11 24:23 estamos buscando soluciones seguimos trabajando la lo primero que tengo que hacer es concienciar a mis jugadores imponérselo a mis jugadores tenemos todo a ella unidad de entrenamiento para mí es más práctico que es el día previo al partido donde ya hemos ido matan dando matices de lo que queremos practicamente mañana ya vamos a tomar decisiones tanto en puestos como el sistema pero yo creo que el jugador ya ya sabe a ciencia cierta lo que queremos aquí vamos a intentar dar un vuelco a todo esto institucional cosas que no tenemos que no hacíamos bien yo siempre he dicho no hay que buscar culpables sino soluciones yo creo que eso es lo que a mí me competir busca soluciones a partir del del domingo pasado ya empecé a buscar soluciones ya concienciar a la gente lo que nosotros queremos de ellos como viene una ha dicho nuestro amigo Rafa yo creo que al final a mí lo que me corresponde buscar la mejor versión de mi plantilla el año pasado lo conseguimos porque está yendo lo vamos a conseguir que la gente esté tranquila que tenemos una buena plantilla se incorpora a alguien no va mejorar todavía la buena plantilla que tenemos

Voz 2 25:29 otra cosa no pero Sandoval te pone las pilas a mí por lo menos me parece un motivador nato y yo por lo menos escuchando lo soy de los que me vengo arriba luego es evidentemente la pelotita pones cada uno en su sitio y luego puede pasar de todo pero es verdad que ánimo desde luego transmite ellos optimismo tramite y eso la verdad es que Sagra padece y mucho vamos a saber más cositas del rival del Albacete Balompié que desde luego decía que no lo va a hacer fácil para el Córdoba ni mucho menos el domingo vámonos a Radio Albacete Cadena Ser ahí está nuestro

Voz 7 25:59 no compañero Juanma Sevilla hola Juanma qué tal buenas tardes hola José Antonio buenas tardes bueno puede vamos para

Voz 2 26:05 Albacete en una semana que ya te comentaba esta mañana Juanma que aquí casi no hemos hablado del Albacete por aquello de que tenemos mil líos encima y bueno en esta noche ya termina todo pero pero es verdad que hay un partido hay que para el Córdoba súper importante como como está al Albacete

Voz 0995 26:20 bueno pues el Albacete por lo menos más tranquilo que el Córdoba en cuanto que hoy por ejemplo se cierre el mercado de fichajes pero el Alban ha hecho los deberes con tiempo por así decirlo ha incorporado a varios futbolistas en la recta final de este mercado y tienen la plantilla confeccionada ayer ya el director deportivo dijo que tiene la plantilla que querían hace dos meses que no esperan y salida ni llegadas así con tranquilidad Ramis que ha podido trabajar prácticamente con todos sus efectivos porque poco a poco el Albacete va recuperando jugadores y sólo hay dos bajas para el choque del domingo Lar de Olivera que sigue lesionado Illán porque en los últimos días con un proceso febril está con fiebre y así que no va a querer forzar al al chico iba a ser también baja para el partido del domingo mañana el el el equipo va a hacer sobre todo el último entrenamiento va a ensayar sobre todas la estrategia israelí que tienen mucha tía variantes para poder presentar un once de plenas garantías para intentar conseguir la primera victoria temporada porque José Antonio el Albacete ha cambiado radicalmente tanto de plantilla como de estilo de juego ya ha dejado buenas sensaciones al empatar ante dos rivales de entidad en las dos primeras jornadas del campeonato como son el Deportivo de la Coruña que la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 2 27:29 eso te iba a preguntar Juanma como no nos ha dado tiempo a conocer la Albacete todavía demasiado que que nos vamos a encontrar allí que que Albacete va a tener el Córdoba enfrente el domingo qué tipo de juego hace

Voz 0995 27:39 bueno pues un Albacete que quiere tener el dominio del partido que le gusta tener el balón salido además con el balón jugado desde atrás con muchísimas jugadas de posesión y sobretodo un fútbol atractivo y que está bueno pues en ya dando los primeros en la primera satisfacción a su parroquia que en el primer partido de Liga vio como su equipo compitió ante el Deportivo de la Coruña logró a logró igualar el partido también al igual que hizo la pasada semana ante un gallito de la categoría a domicilio como es en el Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas y como te digo en Albacete en domingo se quiere buscar la primera victoria jugando ya en casa ante su público Iker Albacete en caso de ganar pues sumaría cinco puntos y le daría muchísima tranquilidad y sobre todo estabilidad al segundo proyecto de skyline aquí en tierras manchegas

Voz 2 28:27 oye y al Córdoba como como lo voy desde la distancia con el veranillo que este contado que estamos pasando

Voz 0995 28:32 bueno pues hoy Ramis hablaba sobre esas circunstancias con todos los problemas que ya habéis tenido con el tema de discusión de jugadores con límites al área ahí demás pero Ramis ha sido claro ha dicho que hay que ir al límite que como de en medio paso atrás lo pueden pasar fatal que espera a un Córdoba eso sí que es consciente de que ha encajado siete goles en dos partidos por lo tanto se espera que atrás este pueblo con más reservas no siendo tan atrevido para salir en ataque Ebay espero partido complicado como sabemos que es esta categoría sí a José Antonio así que Ramis para no a las de confía sobre el rival del próximo domingo pero aquí en Albacete están muy concienciados si quieren He pasado mañana conseguir la primera victoria de la temporada para sobre todo eso ganar en tranquilidad y sobretodo inestabilidad porque en esta categoría los puntos que han que ahora hagas no los tienes que hacer luego porque sabes tú que la recta final del campeonato hay muchas complicaciones sobretodo pueden aflorar los nervios

Voz 2 29:23 totalmente la última Juanma un posible once te atreves

Voz 0995 29:26 bueno pues tome una portería lateral derecho Tejero lateral izquierdo Fran García Arroyo hizo Chus Herrero Gorosito uno de estos dos podía entrar también en la línea defensiva aunque no descartó que caro que el Excel Córdoba por cierto que lo está haciendo bastante bien en estos dos partidos que o titular vuelve a repetir en el once es la principal duda es saber quién estar en el centro de la zaga por delante Jon Erice junto con la ley se va llevando las riendas del juego e por la derecha Néstor Susaeta por la izquierda puede volver Jeremy Vela sí creo que va a volver a repetir en punta con la pareja formada por Reitman ucraniano Zulia ese puede ser el once de Ramis veremos a ver finalmente qué pasa en el entrenamiento de mañana sábado pero ese puede ser uno de los posibles onces del Albacete para enfrentarse el domingo el Córdoba

Voz 2 30:10 mil gracias como siempre Juanma un abrazo muy fuerte

Voz 0995 30:13 el abrazo tres cincuenta de la tarde

Voz 2 30:16 de los que han diez minutos todavía esté que vais a escuchar ahora es Luis Miguel Ramis el entrenador del Albacete

Voz 21 30:22 mire de todo de conseguir los jueves fuimos hablar esta semana que si se da medio paso atrás eh podemos tener problemas dificultades y no queremos segundo cada rival ganarán seguro pero bueno porque hagan muchas más cosas de las que nosotros les dejemos eh en ese sentido el encuentro el equipo lo está entendiendo pero bueno veremos a ver esta semana a semana esas pintas cómo van pero al momento estamos contentos saben lo que tienen que hacer pero también yo mando el mensaje de precaución de de en cuanto al que si no se va al límite y ahora a pues es

Voz 2 31:08 Miguel Ramis poniéndole un poco las pilas también a los suyos porque saben que el Córdoba te puede montar un lío allí también en el estadio Carlos Belmonte hacemos un alto en el camino nos centramos en otros asuntos pero es que no puedo resistir mes que me están mandando fotos Fernando qué está comiendo Estados otro homenaje porque está con Ignacio y está frenando están comiendo y esto que es aquí sea esto que estoy ahora todos los días de la semana metiendo el pico bueno pues nada eh a darnos envidia los que estamos aquí como Paquillo todavía la radio a la hora que es que son las cuatro menos nueve minutos y ellos allí dándole dándole al al tema de la mandíbula desde luego vaya tela bueno el lunes nueves quitaremos

Voz 7 32:50 que bueno vaya estaréis siete minutos para las cuatro de la tarde no está esperando la presidenta del club Liceo de gimnasia rítmica nuestra buena amiga Marisol Lozano hola Marisol qué tal buenas tardes

Voz 23 33:01 hola buenas tardes qué tal y como hoy volverán

Voz 7 33:04 no

Voz 23 33:04 Fuenlabrada muy bien hemos descansado un poquito nada y ahora debo la temporada

Voz 7 33:10 eso te iba a decir y en pocos el motivo de la llamada no cómo cómo están los ánimos parece nuevo curso que arranca en

Voz 23 33:16 bueno pues lo animó a tope porque bueno como hemos dicho antes las vacaciones se recargan un poquito la pila muy bueno nosotros hemos comenzado o ahora en estos días estamos porque es la competición la preparación para que en noviembre que tenemos los Campeonato Andalucía por podamos está ahí arriba lo primero que hemos hecho pues un curso de formación que están realizando actualmente los técnicos para ir preparando una temporada muy bueno en las niñas también a los entrenamientos para la semana que viene tendremos que Muriano nada a a seguir luchando

Voz 7 33:55 qué bien oye que próximas

Voz 2 33:57 peticiones tenéis que que hay en el calendario y cómo

Voz 7 34:00 con qué objetivo plantee bueno pues

Voz 23 34:02 normalmente a partir de a finales de septiembre primera octubre comenzaremos con los torneos que realiza en otra provincia y son los que utilizamos de preparación de cara ya a los Campeonato de Andalucía de Moix noviembre junto con el Torneo Ciudad de Córdoba que que realizamos aquí en Córdoba si después de hacer afrontar afrontarlo que son los campeonatos de España el Campeonato de España base ir luego del absoluto llevamos este año pues varios conjuntos para intentar clasificarnos para estarán en ambos campeonatos

Voz 7 34:35 sí bueno pues con ilusionado y con muchas ganas de revés

Voz 23 34:37 mira pues título ahí indica que yo he podido inflar

Voz 7 34:41 qué bien oye ir Marisol vosotras empezáis el curso en septiembre pues es lo que me refiero e niña nuevas y todo esto cuando lo hacéis ahora en séptimo

Voz 2 34:50 pero hoy en enero la

Voz 23 34:52 lo de que son niñas de cuela ahí ya que tienen como a nivel municipal entré acepto de iniciación empezamos existiendo la de competición eliminaron el quince de julio las Damon meses yo de vacaciones y ahora el veintitantos de digo de agosto pues empiezan ya a incorporarse poquito a poco pero lo que a él curso de iniciación se empieza en septiembre cuando ya incorporan ya ni ella para los collages y todo eso y hay empezamos nosotros lo que haya con con el resto de gimnasta

Voz 2 35:27 perfecto pues nada Marisol que sea un año bueno que haya títulos que haya éxitos de nuevo para el club que no tengo ninguna duda de que eso va a ser así bueno ya vamos vamos hablando que me alegro mucho de tenerte aquí la radio de que comparta unos minutitos con nosotros muchas gracias eh

Voz 17 35:41 pues muchísimas gracias por acordaros de Zapatero

Voz 23 35:45 de bueno pues de animando también

Voz 17 35:47 a seguir trabajando un abrazo muy fuerte Marisol

Voz 7 35:50 un abrazo

Voz 4 36:04 bueno quedan cuatro minutos

Voz 7 36:05 dos para las cuatro de la tarde y por ir un poco poniendo algunos puntos que nos quedan ya en materia casi polideportivo aunque volvemos al fútbol ahí nos quedaba escuchar a Juan Marrero el entrenador del Córdoba B que juegan este fin de semana con el Écija Balompié un rival muy cerquita vecino prácticamente que la verdad está llamado a ascender a Segunda División B Éste es el entrenador del Córdoba B claro

Voz 25 36:30 claro que el objetivo es el ascenso y atrevido futbolistas de Segunda B contrastados va a ser un partido distinto porque el campo rival en nuestro caso casi en las mismas condiciones ánimo tenemos recuperamos a a Jordi y a Miguel Ángel pero perdemos a Borja por lesión ósea Alberto porque claro con el primer equipo que verdad que me comentan que se va que va van a escribirá a llanas con lo cual pues tenemos que con tres cuatro juveniles pero con la misma ilusión que que siempre

Voz 2 37:16 partidazo en Tercera División en este caso el Córdoba B en San Pablo frente al Écija Balompié hice Ramón hablando de ciclismo porque se está disputando la Vuelta Ciclista España por cierto que toca tierras cordobesas mañana mañana la ruta va a pasar entre otros sitios por Villanueva de Córdoba así que es un sitio además de de bastante tradición ciclista mañana da la vuelta a España va a transitar por el Valle de los Pedroches iba a pasar por el Centro de Villanueva de Córdoba en la ruta en la vuelta en el equipo Burgos BH tenemos a un ciclista cordobés concretamente de Baena que ha atendido a los micrófonos de la SER en una pequeña entrevista que la hacía nuestro compañero Borja Cuadrado

Voz 26 37:55 bueno pues me encuentro un poco cansado porque al final pero fue una tapa un poco dura porque el aire pero contento por el papel que hicimos ayer nada a ver si hoy por recuperar algo

Voz 27 38:05 qué fuga más curiosa no con con Maté

Voz 10 38:07 Anna Montañana y con Richi por qué no

Voz 27 38:10 mundos a sorprendió sí sí la verdad que fueron hechas

Voz 26 38:12 la maté nada más comprensibles porque vedados puerto de montaña fui a puntuar para para subir montañas hilo de bici por sí bueno me encanta de que hubiese

Voz 2 38:23 eh Cubero el ciclista va en Elche que milita en las filas del equipo Burgos BH y que está disputando la Vuelta Ciclista España que mañana transitará por la provincia de Córdoba por el Valle de los Pedroches Nos vamos marchando

Voz 28 38:38 eh

Voz 7 38:47 llegamos a las cuatro de la tarde por cierto que también tenemos ya este fin de semana kilos Campeonato de Andalucía Absoluto de Pádel en el club Sierra Morena con entrada libre también es una buena opción para los que estén este fin de semana y les guste el pádel acercarse por allí a disfrutar de de pádel bastante bastante bueno bastante interesante toda la tarde vamos a estar muy pendiente del mercado de ver que cierra el Córdoba finalmente cualquier novedad que allá evidentemente lo contaremos a través de Radio Córdoba punto es la cuenta de Twitter oficial de la Ser y también a través del diario As a través de As punto com que paséis un gran fin de semana el domingo a las ocho os espero para la retransmisión íntegra del partido en directo Albacete Córdoba buen fin de para todos un beso hasta mañana

Voz 6 39:31 SER Deportivos José Antonio