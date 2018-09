SER Deportivos Córdoba - Tertulia (03/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Córdoba

son las tres si veintidós minutos de la tarde qué tal muy buenas bienvenidos si bienvenidas al tiempo para el deporte aquí en la sintonía

Voz 3 00:17 de la Cadena SER hoy bueno pues de una manera muy especial porque les saludamos un año más llevan ya unos cuantos desde el hotel Córdoba Center aquí estamos ya una temporadita mal a lo Rodríguez qué tal compañero buenas tardes a buena oye qué alegría de verte ya por fin después de dos meses que hemos estado un poco separado volvemos a unir fuerzas y hacer equipo otra vez ya

Voz 4 00:39 te voy a muerte no pues sí la verdad que sí hago mucha mucha nada con una temporada ilusionante la que tenemos

Voz 5 00:44 ante muy bueno pues vamos a ver si podemos contar más alegría que vemos

Voz 3 00:49 momento poca gente alemán

Voz 4 00:51 pero todavía muy pronto pero todavía es que ha hecho

Voz 5 00:55 Roda rodar allí y la verdad que bueno hay que

Voz 4 00:59 y nace con la comida era como que un comando

Voz 3 01:05 no que apostaron la búsqueda de tarde e Ignacio bueno es que hoy no estará primera tertulia de la temporada hay que decir que hoy arranca la temporada radiofónica en la cadena SER Hoy ha estado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que el entrevistado esta mañana Pepa Bueno en Hoy por hoy nosotros vamos a hablar con el otro presidente con el nuestro pero no del Gobierno lo del Córdoba con Jesús León al que le queremos preguntar a ver si tenemos tiempo de preguntas todo lo que habla la comida que seguramente dará tiempo tanto porque ha habido dos tertulia la tertulia previa la tertulia ahora en directo ya para todas las emisoras de la Cadena Ser en la provincia de Córdoba y el mundo mundial a través de la aplicación de la Cadena SER a través de la página web de Radio Córdoba punto es decía que hoy estrenamos temporada radiofónica en la cadena SER hay tanto a no que la nueva sintonía de ser deportivo precioso de que ya hemos tenemos que ir acostumbrando a ella te estado un tiempo con la otra bueno pues hoy cambian todas las sintonía Hora catorce Hora Veinticinco por supuesto SER Deportivos y aquí están ya pues bueno un una representación del amplio elenco de comentaristas que nos va a acompañar durante toda la temporada no cabemos todos tendríamos que hacer dos tertulias y media para que estuviesen todos pero Ignacio sí que está por aquí Ignacio Luque acompañado del diario Córdoba o la Ignacio buenas tardes claro está por aquí Fernando Sánchez nuestro querido Cordobez en setenta y dos o la Fernando buenas tardes hay un ex presidente también del Córdoba nuestro amigo Paco Rojas muy buenas Paco está me acerqué brasier presidiario e no que yo sepa no que yo sepa no salga también acerca micropagos andar a mí también tenemos aún es ex de todo Brasil o gerente ha sido jefe de prensa así Represa todo Rafa roja hola Rafa muy buena qué tal buenas tardes muy buenas y tenemos también abrazo muy fuerte a ex futbolistas del Córdoba que estarán con nosotros este año como Rafa Navarro y Rafa Fernández eh eh como Mari Carreño e nuestra querida Mari hubiera podido estar por aquí hay algunas voces nuevas Antonio Flores exdelegado del Córdoba que tampoco ha podido estar hoy aquí pero es que en insisto daríamos tendremos que poner veinte micros para para todo voces nuevas que se van incorporando a esta tertulia compañeros de ABC del día de Córdoba que este año también pasaran por aquí por esta tertulia también va a estar Alberto Mayoral no quiero presentar así oficialmente porque se moría de ganas de estar aquí con nosotros el coordinador del actitud Andaluz de la Juventud la esto va a ser una habitual en esta mesa intentó mandar un abrazo porque nos está escuchando es que está el hombre baja de baja que cada uno que saque dado fastidiado porque ante una banda de bajando de baja e moriremos aquí está seguro que está empujando desde fuera presidente del Córdoba Jesús León qué tal buenas tardes mejores huy que baje y tú te escuchan Jesús voy a subir a quién micro ahora si no muy buena Jesús buenas tardes bueno como lo primero cómo están los ánimos porque venimos de un domingo chungo eh después de lo de ayer Albacete hay poca pero bueno

Voz 6 03:57 buenos me animaba la verdad

Voz 7 04:00 valga la redundancia puedo eh

Voz 6 04:03 inquieto por por la imagen que que

Voz 7 04:05 se vio ayer

Voz 6 04:06 eh son indudable a la vista está bueno pero por otro lado también con

Voz 8 04:12 con mucha gana de de de trabajar de de de

Voz 7 04:16 dar con la tecla de revertir la situación esta de de T

Voz 3 04:20 mal comienzo como está Jesule después del verano para mí más convulso más complicado del Córdoba en décadas

Voz 7 04:28 bueno eso lo he leído mucho la verdad que ha sido el más

Voz 3 04:32 entonces me ha en el mar tormentos

Voz 7 04:35 la verdad es que yo he visto como vi visto desde primera persona pues la verdad es que lo vivido de un punto de vista de tranquilidad de verdad que yo manejó toda toda la información por lo tanto la verdad es que he estado tranquilo

Voz 6 04:47 lo

Voz 7 04:48 o por la situación inquietó en otros momentos porque porque veía que las cosas podían podían haber salido mejor pero cuando la realidad es la que es yo lo que pienso darle solución a pesar de que hubiera podido tener mejores en nadie

Voz 3 05:02 cuántas veces te has tenido que morder la lengua Jesús este verano de no poder decir a lo mejor pues todo lo que podrían decir entre comillas porque evidentemente perjudicaría más que incluso a coste de de que eso haya ido en contra tampoco tuyas no puedo decir todo lo que

Voz 7 05:17 va más que morder la lengua es que no ha sido en ningún caso es porque dentro de de de mi posición como responsable máximo del club pues si se exige que el que tiene que maneja información pues eres tú lo que no va a dar información en ningún caso que que perjudica la entidad es verdad que todo eso con tanto frente abierto pues provoca ya producido nerviosismo a la afición que es normal eh o sea que que lo lo que ha pasado para mías dentro de la situación que hay las reacciones que han habido como han tratado todo eso creo que que son normales dada la situación e otra cosa eh yo para mí ha mantenido la tranquilidad en todo momento me sentido convencido oí cada caso pueblo lo he tratado

Voz 9 06:05 como mejor ha creído en cada momento ilusionado decepcionado

Voz 3 06:11 no optimista pesimista cómo cómo estás de cara a partir de ahora lo ya que ha pasado por fin el dichoso mercado verano mucho para mí

Voz 7 06:17 me que pongo el reloj a cero

Voz 8 06:20 eh para mí da cuando de la rueda de prensa que que tengo

Voz 7 06:25 he visto pienso que que se hará mañana

Voz 8 06:29 pues bueno ya

Voz 7 06:30 te mirar un capítulo del dichoso límite salarial de hacer ese balance del verano y que se pregunte todo lo que haya que preguntarse

Voz 6 06:40 sin sin problema ninguno

Voz 7 06:43 pues para mí yo lo afrontó pues prudente prudente después de lo visto yo tengo muy claro cuál es el objetivo creo que tenemos una plantilla que hemos conseguido configurada con todas las adversidades que hemos tenido pues competitiva para categoría hemos tenido mal comienzo estamos siendo para al para lo que todo el mundo piensa una mini pretemporada porque Figaro que esta mañana hemos incorporado a jugadores que tratar de tendrán su primer entrenamiento no tanto de ventaja con otros mucho equipo que ya han tenido una pretemporada normal

Voz 6 07:17 que nosotros no hemos tenido aquí

Voz 7 07:20 que hay que revertir la situación porque lo que yo lamentó fue la imagen de ayer que para mí eh es lo que hay que huir dar esa imagen porque lo que hay que hacer es competir hay que ganar pero para ganar hay que competir si no compites no ganan nunca

Voz 3 07:35 cómo están las relaciones con la Liga y hasta qué punto no se ha podido hacer más de lo que se ha hecho porque habían estado parecía que era estaba negro absolutamente negro el mes de julio con la Liga parecía que no me iban a dejar inscribir a nadie íbamos a tener que jugar con el ve al final han abierto Annan un poco con con fichajes que el Córdoba hecho pero unos han coartado la posibilidad que estaba esperando de de Edu Ramos te Pável que no sé cómo están las relaciones con la Liga hasta qué punto

Voz 7 08:00 como yo pero yo pienso que hemos conseguido revertir la la relación que había al inicio del verano creo que ya establecido una relación de confianza entre la Liga hay el Córdoba yo me siento cómodo

Voz 6 08:15 eh bueno muy bueno

Voz 7 08:17 se han dado situaciones porque que no ha sido del agrado de nadie no voy a querer yo que que no continuará es de continuada para creo que eso a mucha gente al que habría que ganárselo pero que dada la situación a la información que hay

Voz 6 08:32 no hay tal pues lo ha hecho inevitable que que sea así

Voz 7 08:37 pero hemos conseguido fichar incorporar al equipo a siete a siete jugadores creo que se conforma una plantilla que que que hará que el

Voz 6 08:46 Ermita tiene que dar en la tecla así que bueno pues yo creo que que tendremos equipo para conseguir al menos la permanencia sin sufrir

Voz 3 08:57 eso ha sido clave la marcha de Oliver para que la Liga empiece a tratar al la otra manera sin duda

Voz 6 09:07 sin duda para qué

Voz 7 09:09 ser revertir la situación eh

Voz 6 09:12 Luis no tenía que estar como director deportivo

Voz 7 09:15 ni de ningún tipo que lo está que no sé cómo explica

Voz 3 09:18 se pregunta dice bueno es que su hijo está al frente de la del filial creo no digamos de las categorías base eso no hay quien dice bueno no está libre pero está su hijo y todavía queda gente de Oliver yo algunas áreas del

Voz 7 09:30 no tengo que negociar el contrato de recesión aún con con Luis que no enmarcamos para el mes de septiembre dentro de ese pacto previo a esa negociación quedamos en que el dijo continuar hasta ese momento y luego posó en función de la negociación pues desde diríamos qué haríamos cada parte el hecho de que esté el hijo de Luis I forma parte de que aún está abierta la rescisión del contrato

Voz 3 09:55 con Luis habrá algún problema eso se resolverá bien au será otro frente que se va a abrir ahora dentro de poco no nótese contestar depende de la voluntad de las partes con González se quedó la cosa de momento calmada hasta dentro de un tiempo hasta que vuelva aparecer en escena un teatro

Voz 7 10:10 Aquila

Voz 6 10:11 he hablado con él vamos que después de todo el follón hablado él

Voz 7 10:16 la relación es buena un momento en el que parece que que de verdad que que volvía al Córdoba y que bueno pero eso es lo que le parece la gente quiere decir que como soy yo el que tiene la información puedes ir tampoco se puede contar porque forma parte de de de la relación entre unas parte que han que uno compra hay otro vende pues evidentemente no se puede contar todo ya me gustaría fuga una parte muy mediática y eso hace que no se pueda dar a conocer

Voz 3 10:43 todavía hay gente que me ha preguntado ahí porque quiero porque Jesús no no si tenía dinero porque no pagó en la fecha no

Voz 7 10:49 pues evidentemente esos son pregunta pero sí estaba al tiene eso se pagó pero algo habrá de en dentro de la región que provocase

Voz 10 10:57 que eso se fuera se fue sintiendo así Jesús le presiona o a lo mejor no es la palabra representada no sino toda esa cosa que todavía están en el aire esas preguntas crea la afición hace hace que le estén dando una imagen no muy positiva suya me refiero de que dice medias verdades de que dice en una cosa para tapar o o una medio verdad es decir es

Voz 7 11:22 juego más que medio verdad perdona la lo no son medias verdades es contar parte de la información porque no se puede contar toda

Voz 6 11:30 sí yo creo que un sector amplio de del cordobés lo que pretende es casi tan e información

Voz 7 11:39 al momento de todo lo que pasa en el club y para eso tendría que ser ruta ellos Bahrein es no puede ocurrir entonces lo que yo puedo salir para contar lo que yo entiendo que se puede contar en ese momento y es verdad que con tanto frente a ver abierto el contar que parte de la información no son ni verdades ni mentiras parte de la información que se pueda contar le fastidia digamos que existe

Voz 10 12:04 cuando en el aficionado ese ese resquemor de que hoy ha dicho destino ha hecho oye

Voz 7 12:12 bueno el fútbol presidente ni antes era el Mesías como desean mucho medio que son los mismos medios que hoy me dicen que no era el Mesías bueno me dicen otra cosa ante Mesia Jesule el que no que yo dices ya que yo no soy nada que no nos equivocamos el equipo ese mismo que decía que yo era el Mesías no parece que ahora yo sea el anti mesías precisó hoy en ha pasado tras mes esa entonces quiero decir que que que algo tendremos que mejoran nosotros por por vía de comunicar sí porque en algo habremos fallado contando afronta abierto norma tampoco concluyó tenga tanto frente abierto en un periodo de este tipo sin poder fichar como con la opresión de sale encima la mesa con con Oliver también con el entrenador todo es ha dado todo lo que se te podía dar no sé pero bueno oye que que se ha pasado el verano que que bueno que yo lo que pretendo dentro de la rueda de prensa pasar balance de todo ese que me pregunten todo lo que me caray pregunta a los medios de que yo no de verdad que no

Voz 3 13:10 es un avance aquí de ir preguntando algunas cositas lo que no

Voz 4 13:13 en cambio no evidentemente porque me voy a reservar mucha para la rueda de prensa sí yo me imagino ya imagino

Voz 10 13:17 que la el trato con con Luis Oliver ahora que ya ha salido del Club hoy iré más cordial bueno hay roces habló

Voz 7 13:27 Pablo poco o apenas nada no poco que hablo pues forma parte de lo que tenemos aún pendiente fue digamos el causante de medio hipotecar la situación

Voz 10 13:38 hemos atravesado este verano con esa cesión de

Voz 3 13:42 de Guardiola al Getafe esa es la pregunta es una de las claves de Las Madres del Cordero temas esta plataforma la operación Guardiola Pérez

Voz 7 13:49 P Guardiola yo soy el responsable máximo incluso el propietario y el Kiel que se ha equivocado yo con la presión Guardiola porque la firme va firmada por Ángel Torre Eiffel Jesule por lo tanto yo suele que tenía que dar el visto bueno a la operación y en su momento en ese momento con los que había encima de la mesa bueno había argumentos argumento internos como para pensar que se daba la vuelta al límite porque es verdad y lo he dicho en alguna ocasión que a la firma de ese documento se había un correo de la liga donde te anunciaba cuál iba a ser tu límite salir pero el límite salarial es es un límite que es abierto durante todo el verano que depende de la de jugadora del incremento patrocinio del incremento de de los de los abonos de todo eso está bueno pues se veía como una cosa lejana que éramos capaces de revertir la pero encima de la mesa en el momento de la firma había había eh operaciones que se conseguían revertir esa operación pero fue era arriesgada lo que yo no fui consciente que eran demasiado arriesgada esa expectativa contra la de Guardiola que era una realidad era pero también tengo que decir que ahí tenía mucha prisa todo el mundo por fin Balda tener mucha prisa el Getafe tiene mucha prisa el jugador tenía mucha prisa Luis tienen mucha prisa todo el mundo claro un regalo no es es la peor operación que se pueda haber la historia yo creo que el Corolla tampoco sé ya la historia ahora me alguna pared porque no me la colocó todas Lalo pero pero mala esta estará en el top ten etarra en el Tour

Voz 4 15:20 te diría yo de Guardiola bien a un proyecto que también te digo una cosa es que si el año que viene

Voz 7 15:28 tenemos que la presión a Guardiola ejecuta la opción de compra apoyos habrá olvidado porque está el sendero le era un aire a un es necesario que se ha corrido porque hemos jugado a ser equipo grande sin serlo porque nosotros no podemos invertir en una operación de ese tipo cuando lo que tenemos y te voy a decir hubo operaciones durante el verano propuesto durante el verano que que de haber tenido no sólo han jugado pues no no quiero porque me hace más daño a mí en contra de ya de reconocer que la próxima Guardiola yo me equivocado

Voz 6 15:55 pero que que a lo hecho pecho ir

Voz 7 15:58 pero hubo operaciones que podía haber revertido perfectamente la situación pero no trató de negar la ni nada señora que yo soy el que ha decidido hacer la operación que en ese momento tenía criterio razonable para ver al tomar esa decisión que esos criterio resulta que luego se dieron la vuelta pero mira lo que te ha dado debía ir apareciendo eh darle solución a todo porque lo que no cabe duda es que mejor o peor a todos los problemas han ido dando solución a González Celaá dado solución a Olivar se la ha dado solución a la fichaje mejor o peor que más calidad menos calidad señor tenemos una plantilla competitiva para estar presente en la Segunda división competir y ahora hemos tenido un mal inicio muy mal inicio hemos encajado diez goles y esa horrible y lo que tenemos que estar veinticuatro avalar ya pensando en cómo revertir esa situación

Voz 8 16:47 yo que pueda la espada el partido de allá pues hable con los jugadores

Voz 7 16:53 de esta mañana lo mismo no paró porque no tengo otra cosa que hacer que el domingo ganará Alcorcón porque yo lo que le he transmitido señores la segunda con la Segunda división es una una competición muy competitiva hay que de verdad pensar pensar de verdad que cada partido es una final y tenemos salí mentalizado que cada partido es una final hipotecas una visión ha de competir hay que ganarlos duelo hay que competir no ganamos los dual hoy como lo avala monodosis por parte de moho

Voz 3 17:22 ya está y que no no misma historia esto

Voz 7 17:24 hay que competir esa habría que decírselo a alguno de los

Voz 3 17:26 jugaron ayer eso decírselo bien y que se enteren el uso alguno que se quedó en el vestuario

Voz 7 17:31 yo creo que todo han entendido por lo menos implicado en mi coloquialmente

Voz 3 17:35 he dicho sino medidas drásticas te hace falta pero no sé yo no soy el entrenador pero que digo yo que antes de seguir así por cortar cabezas se cortan

Voz 7 17:43 evidentemente pero estamos la jornada tres amaga pero no domingo hay que ganar

Voz 3 17:47 evidentemente el Alcorcón tenemos que salir

Voz 7 17:50 Canal Si el domingo o no la ganamos Alcorcón ya empieza a preocupar

Voz 10 17:54 bueno es su siguiendo un poco en el tema de de Luis Oliver esa negociación que va a empezar ahora con él porque tiene contrato o tenía contrato en vigor con el Corot intentar llegar a una negociación punto intermedio que beneficiara a la parte al Córdoba ahí a él evidentemente como esperas que sea

Voz 6 18:12 nótese si hay que sentarse ya

Voz 7 18:15 así lo digo talla dando pitan las López o sea que tampoco puedo decirla y esa negociación

Voz 10 18:20 va a dar pie eh si se llega a buen puerto enfocado aún muy aún posible mercado de de invierno en el que el correo pueda diga muy invertir más o apostar por reforzar la plantilla miran nosotros estamos haciendo

Voz 6 18:35 es que eso no depende del Twizy de la negociación de Luis nosotros haciendo las cosa como la Liga no está marcando estamos yendo por el carril ya está ahí lo que toca

Voz 7 18:52 al fin y que

Voz 6 18:54 y que la Liga entienda y asuma

Voz 7 18:57 que el Córdoba hace las cosas bien porque no somos lo único que tienen problema hoy veía que el reo pueda va a topar medida contrario no haya controlada porque estamos haciendo las cosas bien y ya está sea que llegan San que era con tres jugadores inscribir creo que han tenido que rescindir bueno yo me quedo tranquilo pues aparte porque todos los que tenemos están inscritos hay un caso concreto que el de Mena que no hubo varias propuestas en su salida en el último momento para un caso muy puntual que no depende de que no esté inscrito por la Liga de si yo me quedo con la tranquilidad que todos los que han venido está inscrito

Voz 6 19:31 todos

Voz 7 19:32 todos van a poder jugar y competir

Voz 3 19:34 las tres mi cuarenta y dos minutos de la tarde ahora de preguntamos formas cosa se pasa el Team súper rápido son ya cuarenta y dos y tienen que preguntar también Rafa a Paco Fernando hoy por supuesto Ignacio hacemos un alto rápido Tomás ni volvemos enseguida desde el hotel Córdoba Center en directo en esta primera tertulia de la temporada

Voz 2 21:54 tres mil cuarenta y cuatro de la tarde seguimos en directo en el hotel a la sintonía escuchando todavía me cuesta adaptarme

Voz 5 22:02 y en el mes de enero

Voz 3 22:04 pero cuando se abra el mercado de nuevo tendremos posibilidades de ampliar un poco ese margen no podamos fichar algo si hiciera falta o o la cosa con la liga sigue todavía hay un revés hasta hasta el año que viene que empezar

Voz 7 22:19 te voy a contestar de la misma forma que que lo hice cuando compré el club con la compra el club el día diecinueve de enero el lunes día veintidós me fui a la Liga y me dijeron que no podía fichar yo diría que no me iba de allí sin ficha fichamos yo lo que hay que hacer también hay que ahora mismo tenemos que confiar en los que tenemos

Voz 3 22:36 nos amplía el margen poco se se se se

Voz 7 22:38 tendrá que ampliar va no no no pongamos en esa escena sea ya llegará el momento yo trato los problemas cuando cuando llega iba hemos que él está esta plantilla no da el nivel hay que hacer retoques para aguantar hasta un final de temporada que es muy largo que esto es muy largo y que probablemente algo se necesitará pero hay que esperar vamos a confiar lo hemos quedado otra cosa señores no mataremos a los que están antes de venir que esté Kaká mantenido unos tíos que son profesionales en primero hay que tan primera división y árabes y son malos lo lo que hemos traído se acaba es que podían haber sido mejores

Voz 18 23:14 eh

Voz 7 23:15 no o caro pero IPE ahora porque no no no olvidemos que en esta división hay equipos que están en plantilla para variedades hay recuerdo el Rayo de hace dos años que descendió se gastó once millones en plantilla se jugó el descenso y el año pasado el año pasado se juega cinco sube a pleno división que esto no están ha descrito lo que tiene que aquí funcionan otras cosas aparte que haya una calidad entrega fusiona el grupo mano tiene Logístico tiene que funcionar la cabeza son mucha cosa que tiene que funcionar porque está diferente

Voz 3 23:44 una pregunta más porque quiero que pregunten también lo los compañeros yo que no me resisto a preguntarte por Francisco esa marcha no sé si fue dimisión si es que lo ha hecho el club a mí desde luego me parecía increíble un entrenador a los quince días como la escuché decir en alguna tertulia por ahí ya estaba desilusionado con el proyecto hasta qué punto tenía razón al sentirse engañados o hasta qué punto fue cobarde en dejar un proyecto que no habían empezado todavía

Voz 7 24:08 yo ya me prometo de verdad hoy de verdad ya no hablamos de Francisco pero por por respeto al entrenador que hay ahora porque entiendo que no beneficia en nada a lo que tenemos pero por deja el tema zanjado Francisco él ha dado argumento muy contradictorio después de que se haya ido lo he oído decir que el primer día se dio cuenta que lo tenía que haber firmado ha dicho que su cuerpo técnico no tenían contrato afirmaba cuando tan vejes lleva en mano firmada por mí es verdad que no filmados por ellos vale para ellos pero no por mí además se demuestra porque ese mando por burofax a hotel de la expedición para que lo tuviera en fin ese sábado cosas muy contraí

Voz 6 24:48 no si yo creo que él llega ya llega sin ganas porque llega eh bueno

Voz 7 24:54 enturbiado por Pola por el famoso casting de entrenadora que quisimos ir ya empieza con mal pie pero que hay otros motivos para mí los cuales EPO en ese momento da la situación se ya me gustaría a mí haberle ofrecido un equipo como el City que somos el Córdoba Club de Fútbol

Voz 6 25:14 la verdad caminó una situación sobrevenida muy complicado

Voz 7 25:18 venga

Voz 6 25:19 pero a macho esto

Voz 7 25:22 aquí es donde se demuestra son momento no tirar la toalla eso para mí no para cobardes espera que perdona para que tenga Paco abre tu

Voz 3 25:29 de tu no caen no estando extremistas que no catalanes sí tiene

Voz 9 25:32 similares nunca para está estudiando

Voz 3 25:34 la está estudiando por lo visto la gente veía que dicho sea de paso la verdad no me alegro muchísimo que el sustituto sea el que a lo mejor no se tenía que haber ido fíjate lo que te digo que Sandoval que creo que es un entrenador que encaja perfectamente en este club en esta afición y que es un tío que que tiene lo que tiene otra cosa es que luego las cosas no todas colas no es tal

Voz 7 25:51 para la fiscal pues la afición es sin duda muy querido

Voz 3 25:54 totalmente a ver venga Paco quería preguntar algo Ignacio Fernando Rafa

Voz 9 25:58 lo más que prolongó comentar algo no sé si comer

Voz 3 26:01 se trata de preguntar porque no que que no entiendo cómo

Voz 9 26:03 yo como esta corona sigue siendo tan cainita ya yo todos las cosas que se oyen que hablan de personas que no tienen idea porque para hablado una cosa tenemos que conocerlas y como no se puede conocer época entre otras cosas una empresa lo que sea una empresa privada yo no creo que ninguna empresa esté todos los días dando explicaciones de de de lo que sea hace no que yo por lo que conozco el club ha vivido su presidente del club concretamente a vivir situaciones de puro puro chantaje de pura mafia saca que contra eso pero como resulta que tú cuando está sometió un chantaje y a la mafia no puede responder todo lo que quiera pues entonces esa opiniones que que cupiera por ahí tan gratuitas e donde analizan donde califican y donde opinan yo creo que tendrían que sea un poquito más Selva en la rueda de prensa que creo que va la mañana quedará para explicarse en la que se puedan da eh pues yo aunque sea una chorrada como decía alguno que que la empresa más importante de España e con mil hay miles de accionistas el Corte Inglés ha viví un verano funesto e sin nada aplicaciones quién puede pedir por pedir que sé que el fútbol a algo muy muy amplio en algo coincide que que que lo bueno que tiene que todos podamos opinar esa cosa no pero catalán límite y que yo creo que hay que confiar a la persona que está en el equipo quieta

Voz 7 27:28 bueno yo creo de mi punto de vista en esta ciudad vive en un sector bastante amplia verdad que esto ha fútbol le hay que tenerlo presente pero es un sector bastante amplio que está pendiente a que yo me equivoqué

Voz 6 27:41 eh

Voz 7 27:42 sólo sucede desde que se levanta hasta que se acuesta eh a ver en que ese equipo

Voz 9 27:46 el suelo momento no no lo que te equivocas tú el que se equivoque estaba anti que estaba antes que Tabak

Voz 7 27:51 no Si bueno vale pero yo te digo en primera persona que es lo que digo yo que hay mucha en esta ciudad yo tengo la sensación que hay un sector crítico no crítico que parece que hay mucho que se apunta a ser crítico porque lo que le gusta criticar pero poco construir pero bueno todo

Voz 6 28:06 en cabida en el en el Córdoba pero tan pendiente yo he dicho alguna vez que

Voz 7 28:13 conté intentando contestar eso porque yo creo que debemos entender bien lo que ocurre en estadio ciudad si queremos mejorar sino de un ejercicio de autocrítica poco vamos a mejorar

Voz 6 28:22 no

Voz 7 28:22 yo el primero pasará un tiempo llegaré hasta donde llegue ya vendrá otro seguiremos lo mismo y al final todos los aficionado tendrá lo que esta ciudad se merece otra cosa y un amigo mio en que no la tengo presente cada día que en esta ciudad vivimos en trinchera si van bien las cosas un poquito a cabeza sino nombrado palentino

Voz 6 28:41 Páramo a todo lo que da con o sin razón yo he felicitado a medios eh por críticas que han hecho a mí porque creo que están fundada ir bien hecha y que yo vengo porque ella a mí no me molesta que me critiquen pero cuando además he dado la enhorabuena por por por situaciones de crítica bien fundada como digo pero lo que no vale que vale cualquier cosa aquí por si Issing no tengo la información porque la invento vale sino tengo porque la inventó y eso genera mucho mucho nerviosismo

Voz 7 29:14 ya de alguna situación no fácil Ignacio bueno hemos hablado los mapas podía preguntarle

Voz 19 29:20 lo que hay

Voz 7 29:24 tiene mala presidente de José Hermanos San José pero no el que ése fue no él no el que ése fue o el que no se les renovó el que en el último mes y medio en él desde que llegó a mi me gustaría que mi sean una versión de cómo Pep tú a Sandoval

Voz 6 29:43 bueno yo yo veo Sandoval pues bueno habrá que esperar porque hombre como personales ya sabemos cómo eh tiene una persona que a nivel a nivel mediático a nivel popular Popolo a ser extraordinariamente bien

Voz 7 30:02 lamentablemente o afortunadamente

Voz 6 30:04 las que afortunadamente aquí se valora los resultados ya que ganar ya que gana aquí si lo haces bien gana o estupendo y si lo haces bien y pierde habrá que mirarlo si eso continuó mucho habrá que cambiarlo pues se aquí en la valoración eh sea Jasen en Si si ganamos

Voz 7 30:26 que esta así

Voz 18 30:28 aquí en cualquier sitio no sí sí sí

Voz 7 30:31 deben los es que Pérez

Voz 20 30:34 también hace un pequeño comentario es que yo creo que es hubo en muy poco tiempo yo creo que ha tenido que tomar infinidad de decisión lógicamente ahora tenido equivocar como equivocado todos los que han pasado por por ahí no pero yo creo que hay que tú lo has dicho al principio del programa que yo desde la edad que tengo son cincuenta entraña yo no he visto una situación estado dentro He estado dentro del club afortunadamente Paco también lo lo ha vivido también se han vivido situaciones muy rocambolesca hay situaciones muy complicadas no pero la verdad que que que yo desde fuera que lo están siguiendo todo lo que ha ido pasando yo no he visto una situación tan compleja y tan difícil como la que este hombre sea encontrado a pesar de todo ha tirado para ante ha cogido gente que no le quedaba más remedio que coger durante la comida podemos hablar un poco sobre eso gente que todo el mundo del fútbol no sabíamos lo que lo que

Voz 10 31:36 era lo que son lo que seguirán siendo

Voz 20 31:38 pero lo ha hecho o lo hizo en su momento por el bien del club de la misma manera que creo que ha acertado prescindiendo de esa persona calmado en el momento que que la necesitaba pues la la puso ahí no por lo tanto yo desde mi modestia creo que tenemos que apoyar a este hombre tenemos que los Córdoba exista tenemos que pensar que es muy pronto van tres jornada ayer yo vi cosas diferentes por lo menos hubo momentos

Voz 3 32:06 para mal no macho porque no es cosa yo me quedo

Voz 20 32:09 bueno yo me he quedado Valbuena y hubo momentos en los clásicos

Voz 3 32:11 de qué tal es hoy es que no estamos hablando del partido ya bueno

Voz 20 32:15 no tenemos tiempo no pero también es verdad que son tres jornada hirió ayer vi algunas cositas por ejemplo acá ha venido lateral mi ayer me me me gustó no me gustó mucho al Madrid sí yo me quedo en cosas como como hemos comentado antes porque estamos en pretemporada con la diferencia de que lo amistoso ya no son son son puntos que se pierde y que son importantes pero yo creo que hay que ser paciente hay que tener un poquito de calma y bueno a ver qué pasa no

Voz 3 32:43 algo que es decir que su que quiero también que el partido ayer

Voz 7 32:46 fue

Voz 18 32:46 el peor de que yo he estado aquí sí sí el peor te

Voz 7 32:50 me recordaba me recordaba me recordaba la yo tuve la misma sensación en el palco que el partido Tenerife Las mismas la misma que que que solamente teniendo ocasiones gana de que terminara el Tenerife ayer Fernando tu quieres

Voz 4 33:05 hablar algo por quiero ser ejemplo quiere hacer una pregunta evidentemente representando la afición que que aún precisa también que todo el mundo

Voz 21 33:15 no

Voz 22 33:16 con la operación de de Guardiola se preguntaba en su día si el club conocía el límite salarial de los tres millones y medio que que se planteaba eh claro eso lo daban como cerrado ha explicado claramente que bueno se podría conocer ese límite pero que eh con unas la operación no se podía ampliar eh porque como he dicho antes es una cosa que hasta final

Voz 8 33:41 de de

Voz 22 33:44 hasta el treinta y uno de agosto se va revisando hay unas de esa ópera

Voz 7 33:48 que es que está ahí en el aire la del seguro que yo quería saber tener aire porque según la afición por eso por eso porque la Liga se que no contabiliza dentro de como ingreso ese ese seguro pues mira seguro yo no sé tanta dudas voy a tener que me da la impresión casi que de de publicar la póliza porque está filmada

Voz 6 34:17 yo creo que forma parte todo

Voz 7 34:19 de de lo mismo o no de la misma de una cuestión de que de criterio yo he dicho muchas veces que hay mucho el hay muchas de las cosas que han ocurrido este verano en relación con la propuesta que hemos hecho a la Liga porque son absolutamente por criterios discrecionales

Voz 6 34:35 eh criterio discrecional Yeste por forma parte de un criterio discrecional ya está nosotros damos argumentos a favor ya yo lo dan en contra y al final pues bueno depende de ello que se consideró no ni otra

Voz 10 34:55 su se va a poder firmar en enero

Voz 6 35:00 pues mira yo contesto lo mismo lo mismo que antes contra el mismo que antes eh depende

Voz 7 35:08 primero vamos a confiar los catalanes sino los tres que iban

Voz 3 35:10 el del del Getafe que no cedían

Voz 7 35:12 a nadie pues mira no ha venido nadie lo tengo que decir adelantar porque ya lo he hecho vía burofax

Voz 3 35:18 por qué porque venían tres o no

Voz 7 35:20 pues sí os puedo adelantar todos cosa

Voz 6 35:23 una que he comunicado a la Liga que voy a emprender acciones legales contra el contrato del Getafe y que al Getafe se lo comunica

Voz 3 35:31 ya que no los ha echado Manilla Ángel Chile abrazo

Voz 7 35:34 de hecho que perdió el viernes día XXXI envía un burofax al Getafe para decirle que iniciamos acciones legales contra el contrato entonces os jugadores tenían que estar aquí pero contra contratos de cesión de guardias por dinero

Voz 3 35:47 que teóricamente tienen que venir tres jugadores impasse

Voz 7 35:49 qué criterios calado jurídico la jurista letrado han visto que que había argumentos suficientes como para poder hacerlo

Voz 9 35:58 si se utilizan las quinientos mil euros

Voz 7 36:01 un

Voz 9 36:02 que eran como un como una bolsa a utilizarlo serían

Voz 7 36:06 no no no no te digo que sean nota porque no han utilizado en aquel a quien también forma parte de un negocio que no ha podido dar no más se publica un jugador que estaba puesto en la operación ha ido en Extremadura

Voz 3 36:17 bueno pues nos queda un minuto menos de un minuto que es el tiempo que yo necesito para darle las gracias al presidente del Córdoba por el apurado lo que hemos podido esto tenemos que seguir hasta las cinco de la tarde a las ahí ahí podríamos seguir pero bueno mañana creo que también en una rueda de prensa donde seguro que va a haber más de una hora de preguntas hay muchas cosas por responder Jesús gracias por venir a nuestro primer programa así especial del año y mucha suerte en lo que queda por delante todavía que es muchísimo yo estoy convencido que esto tiene que esa línea

Voz 7 36:45 ahora bien muchas gracias Jesús

Voz 3 36:48 Nos marchamos voy así un poco así diferente verdad galo no ha sido en formato tertulia ya tendremos tiempo de hablar a partir de la de la semana que viene

Voz 23 36:55 la Roja Paco roja a todos muchas gracias Ignacio Fernando Alonso gracias a tomar

Voz 3 37:00 ellos cazado en el control técnico del programa un abrazo muy fuerte

Voz 23 37:03 hasta mañana