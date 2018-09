SER Deportivos Córdoba (04/09/2018)

Voz 1 00:00 el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada jornada para ser el mejor en ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra ten Mister punto Mundo Deportivo punto com

deportivos Córdoba

Voz 0470 02:01 las tres y veintidós minutos de la tarde qué tal muy buenas bienvenidos al tiempo para el deporte aquí en la sintonía de la Cadena Ser Lalo Rodríguez buenas tardes rescatar a José hay que ir acostumbrado de acostumbrándose a esta sintonía qué nueva que hoy es el segundo día algo que no acostumbrada a verte para que estamos junto a sí a tu venir aquí junto haciendo eh

de de final es decir día de hoy

Voz 7 02:38 y hoy es el segundo y aquí ya en un poco la tranquilidad de del estudio de Radio Córdoba del estudio uno de Radio Córdoba para hacer este Ser deportivos ya que con con nueva sintonía arranca hasta las cuatro de la tarde iba a ser un SER Deportivos en cierto modo con con

Voz 10 02:53 algunas analogías a lo que hicimos ayer en la en la tertulia porque bueno hoy el protagonismo ha vuelto a ser para el presidente del Córdoba para Jesús León que habrá una rueda de prensa bueno sólo una rueda de prensa en su ha sido

Voz 11 03:07 un te diría un seminario no

Voz 6 03:10 a ha ido y media a una duración de más de hora y media

Voz 0834 03:17 la sala de perdón del estadio El Arcángel y creo que también era una rueda de prensa necesaria que se hicieran en la que él no tiene nada que ver ha respondido a todas la la respuesta a todas las preguntas que que sí que es él ha hecho bueno pues ahora vamos a desglosar un poquito en qué ha consistido no ha habido ningún titular destacado digamos con respecto a lo que ayer pudo decir aquí los micrófonos de Radio gordo vamos a tratarlo no creo que son los temas son candentes concejales Oliver el límite salarial Guardiola coreando los tiro aunque también vamos a meter dos deportivos de Ciudad Deportiva idea José Ramón Sandoval bueno

Voz 10 03:56 lo vamos a escuchar enseguida no vayáis porque esto vamos a empezar a a contarlo ya aquí en directo en este ser deportivo en el que nos metemos en materia en cuestión de nada de un segundito pero antes en avances simplemente o voy a recuperar un corte de treinta segundo de ayer que para mí ha sido la noticia hoy en los medios deportivos que lo han publicado eh Gracia por cierto compañeros para hacer lógico de esa información es la denuncia de el Córdoba al Getafe por incumplimientos en el contrato de cesión de Sergi Guardiola esto decía Jesús León en nuestra tertulia

Voz 12 04:30 puedo adelantar dos cosas una que he comunicado a la Liga que había emprenda acciones legales contra el contrato del Getafe y que al Getafe se lo comunicó el viernes día te veintiuno envió un burofax al Getafe para decirle que iniciamos acciones legales control criterios con los jurídico la jurista letrado han visto que que había argumentos suficientes como para poder hacerlo no no no te digo que sean nuestra utilizado en la que a quinientos mil euros por parte del negocio que no ha podido dar no más su obliga a un jugador que estaba puesto la operación ha ido derivados

Voz 10 05:01 bueno pues eso decía Jesús leo unas declaraciones que lógicamente han tenido eco a nivel nacional esta mañana el director deportivo del Getafe Nico Rodríguez ha contestado ha sido elegante por cierto

Voz 13 05:13 no tienen bueno nosotros hemos mantenido todo el verano y bueno pues predispuestos ayudarles dado la cantidad problemas que que han tenido que uno de ellos no han sido el tema precisamente y a partir de ahí poco más puedo añadir sin otros hemos ido siempre firmes en ser serios y respetuosos con los pactos Iniesta yo estamos

Voz 10 05:37 bueno pues en ello están yo me sigo preguntando igual que el preguntaba ayer al presidente dónde están los tres

Voz 0834 05:43 labores que iban a venir cedidos

Voz 10 05:45 el Córdoba en esa operación de la cesión de de Guardiola eso por un lado por otro bueno pues también entiendo que que el Getafe no tenía porque eh vamos que no es culpa del Getafe en el hecho de que el Córdoba no había podido solucionar la operación Guardiola otra manera porque eso estaba más que más que averiguado se hizo mal en tiempo y en forma y echarle la culpa ahora al Getafe evidentemente el Getafe no tiene culpa de los problemas del Córdoba es que

Voz 0834 06:09 con esta denuncia que van a poner va condicionada que si había una posibilidad de subsanarse de aquí al mercado invierno para percibir esa cantidad no se va a subsanar tampoco totalmente

Voz 10 06:20 es un alto la los si te parece que ahora escuchamos a Jesús León que ha hablado de temas en profundidad en fin ha sido una rueda de prensa eh tremenda porque ha empezado a las doce y las dos de la tarde cuando ha llegado aquí este hombre aquí a la radio y así bastante alto en el camino metemos en materia venga

Voz 0470 07:44 son las tres si veintisiete minutos de la tarde el halo tenemos treinta grados se como ha quedado la temperatura eh mañana aquí una mañana venían venían motos salir a correr a las siete de la mañana

Voz 6 07:57 la buscando la manga estaba bajando la muñeca lo llevaban

Voz 10 08:01 la la semana pasada hace una una semana justo que empezaba yo aquí ya había cuarenta grado eh a esta hora se que hoy XXX bien oye me da cosa pero fina Filipinas eh bueno vamos a ir escuchando a hacerse cargo de esta mañana estado esa rueda de prensa que ha terminado hace como quien hizo un ratillo vamos a ir desgranando los temas centrales

Voz 0834 08:21 yo creo que la dividido en bueno pues Guardiola Oliver Kahn lo González e las instituciones el trato con instituciones cara vamos a escuchar

Voz 10 08:31 eso también ya ha cometido un par de pasadas de frenada porque ha comentado entre otras cosas que no se había pagado un convenio con Diputación cosa que no es correcta porque la Diputación ha pagado ya abonado ya que no había ninguna institución más que la había ayudado tampoco es correcto porque el Instituto Andaluz de la Juventud

Voz 11 08:47 Junta de Andalucía también pagó al Córdoba

Voz 6 08:51 en este sentido cantidad que está entre los sesenta y los ochenta mil euros osea que el que va a pronunciar este sentido al Ayuntamiento el Ayuntamiento el intenta hayamos a la puerta a la explicar ahora vamos a escuchar que además a la puerta para ver si de alguna manera con un patrón

Voz 0834 09:03 sino directo eso evidentemente iba a ocasionar que el límite salarial pudiese ser más amplio para el conjunto blanquiverde hizo caso omiso y eso sí lo ha lo ha confirmado el el precisamente del Córdoba Jesule mira pues si queréis va vamos a empezar por ahí van a empezar por por la institución eh eh que por donde más polvareda ha suscitado en lo último minuto antes de empezar el programa esta Jesús León hablando del apoyo que ha tenido de las instituciones de la ciudad

Voz 12 09:31 ayuda ayuda económica eh bueno yo he ido porque una parte fundamentales para revertir partes el límite salarial son los patrocinios porque los patrocinios Si entran al cien por cien computan al cien por cien en la mejora del al área entonces yo y me he dirigido a las instituciones de la ciudad la junto al Ayuntamiento a la Diputación salvo el año pasado que que la Diputación así que no está todo bien pero como como a todos los hay tampoco bueno nos ven como una sociedad anónima deportiva y a mí me citaron en un acto donde estaba toda la provincia donde se les otorgaban a esas subvenciones lo mismo a el club de moto náutica de no sé qué que me parece estupendo pero no otorgaron sesenta mil euros que yo siempre he dicho una cosa que yo pensé que cuando le pida la institución está pidiendo para mí esa que que yo no pido para mí yo pido para para el club para mejorar estamos continuamente haciendo cosas para el club el año pasado una de las cosas que hice que fue fui como sabéis por todas la instituciones Nos gastamos en autobuses ciento noventa mil euros eso autobuses que va la gente decía oye poner autobuses gratis no sé que no sé cuánto ocho todo Kusa reúno ciento noventa mil doscientos noventa mil euros están pagando desde el Córdoba Club de fútbol que eso también aquí influye negativamente en el límite salarial es que no estaba previsto por cierto pero son medidas que sí tuvieron que toma entendíamos todavía en ese momento se tenían que ha tomar pero salvo los sesenta mil euros de la Diputación que se firmó el convenio que aún no han cobrado nadie ha contribuido Ana

Voz 10 11:25 bueno pues son las declaraciones de Jesús León esta mañana hablando sobre las instituciones Lalo evidentemente eh una declaraciones que rápidamente han tenido respuesta por parte de la Diputación Provincial el delegado de Deportes Martín Torralbo ha querido aclarar que ese importe esos sesenta mil desde la Diputación ese convenio está abonado desde el pasado dieciséis de julio

Voz 17 11:47 pues sí yo lo único que puedo decir que estoy ensombrecido con las declaraciones de ex preso

Voz 0834 11:53 ante el Córdoba e desde

Voz 17 11:55 minuto uno nos pusimos a trabajar para colaborar con con el club de hecho lo hacemos eh tanto con el club como con la Fundación cuando dice que aún no ha cobrado el dinero de convenios yo entiendo que todos los problemas burocráticos que está teniendo ya en los que está inmerso en estos momentos la jugó una mala pasada y lo único que puedo responder por la parte que me toca por la parte de la institución y es que eh la pago a los que se refiere la Diputación de Córdoba lo hizo tanto en de la Fundación como el del club el pasado dieciséis de julio así que está todo abonado oí yo no tengo nada más que añadir

Voz 10 12:29 bueno pues entiendo que el Córdoba rectificará o el presidente rectificara esas declaraciones cuando también ha dicho que no ha recibido ayuda de nadie más eh hay una incorrección ahí porque por parte de de la Junta Andalucía en este caso del J el Instituto Andaluz de la Juventud sí que ha habido una una subvención el año pasado que no tengo la cifra exacta pero que que está entorno a los sesenta setenta mil euros con lo cual pues esa ayuda también la recibido el fin primer tema bajón él seguimos con el segundo Lalo tú me caso Guardiola

Voz 0834 12:57 vamos a ver eh caso Guardiola porque bueno es el admitido como ayer lo llevo bien hay exclusivamente culpa suya que sí se precipitó a la hora de firmar porque todo el mundo tiene muchísima prisa Luis Oliver el Getafe el futbolista todo el mundo tiene mucha prisa y que pueden pues pues firmó porque las circunstancias que había en ese momento encima de la mesa en la que había un contrato de un jugador eh cita efectivamente el jugador saudita que por el iba a reportar el Córdoba un contrato de dos coma cinco millones de euro que la cosa pitado bien después por ser el director deportivo del club calentar le Oliver se rompió ese escuchar a Jesús León

Voz 12 13:39 cuando yo no tanto de Dublín mi responsabilidad no lo he hecho nunca eh te he dicho que la persona Guardiola que afirma soy yo que al que tiene poder en el club el club al mío afirmó ellos es equivocado soy yo en el momento que se firma porque también hay que ponerse en el contexto de momento eh ahora hemos pasado después de Guardiola han aparecido diez diez problema que Salvà en aquel momento justo en aquel momento contar algún detalle que no Tato en ningún momento de eludir la responsabilidad repito vez es verdad que cuando uno gestiona en aquel momento yo tenía el borrador de un contrato para para traernos al jugador de Arabia Saudita Leganés que no jugó por cierto yo por traernos ha jugado a veces jugar ocho minutos cada cinco partido pues nos pagaban dos millones y medio dos millones y medio de euros pues resulta que ese documento estaban borrador y al poco de firmar yo yo al pueblo yo cuando de ser allí yo hago parecido le aunque sé que ya sabía yo también he dicho que la Liga te adelanta en un correo electrónico cuál es el entorno de tu límite salarial yo números dijo bueno es verdad que puede ser esto pero tengo esto esto ir de los longitud operación operación que a los pocos días a primeros del mes de julio se casa con la excusa de que la operación no se filmado porque Luis Oliver estar ex director deportivo lo que sí que en el momento de la firma no soy a parte que pudo ser atrevido porque todo tuvieran mucha filma porque vemos mal la opción de compra de los futuros diez millones de euros que el problema de hoy a pesar de lo había en lo alto de la mesa operaciones un cierto grado de credibilidad porque tenía el borrador tantos como para pensar que eso podía salir

Voz 10 15:43 bueno con Jesús León explicando un poco lo que ya ayer apuntaba en nuestra tertulia ese contrato de Guardiola que se firmó cuando no se tiene que haber firmado entre las prisas que nunca son buenas consejeras y esto que está explicando ahora de ese contrato que tenía palabra con el jugador saudí pues al final pues ni una cosa ni la otra en cualquier caso está claro que la operación de cesión de de Guardiola al Getafe pasará a la historia como decía ayer entre las diez peores de la historia del Córdoba no yo creo que entre las tres peores seguro entre las cuatro peor en la historia de veinte elaboró

Voz 0470 16:13 el entrenador no la peor no porque

Voz 10 16:16 porque un futbolista que tiene tuyo que que te están ofreciendo cinco cuatro siete lo que sea no que llegaron ofertas de clubes de fuera de España que al final lo ceras por un millón y medio cuando el Córdoba necesitaba bastante más para ampliar el límite salarial por la verdad es que es una triste pena vamos con más cosas

Voz 0834 16:34 venga vamos a ser como esquemas que también están al Camden

Voz 6 16:36 de ahora pasa muy ya después galo a lo digamos lo ligado los

Voz 0834 16:40 Deportivo caso Carlos González por qué ese retraso ese pago y a todos sino puso un poco unir los pelos como escarpias

Voz 10 16:50 nada más que imaginar de qué podría volver el otro

Voz 12 16:52 yo le pagué a a Carlos la el pago que estaba previsto para el día uno de julio el retraso honor retraso de de ese pago los lo sabemos Carlos y yo ya alguna persona pero en medias lo sabemos Carlo ello yo creo que eso no forma parte de la de la gestión interna incluso por lo tanto sea atendido intentos del acuerdo de la operación de compraventa que habló pues el Estado ha saldado y a Luis Oliver

Voz 10 17:32 bueno ahí unos corta porque ha dejado ya hablando de Luis Oliver que no sé

Voz 0834 17:36 qué es lo próximo Luis Oliver cómo está la situación y además con él como parte

Voz 12 17:43 como director deportivo de la entidad hasta el mes de julio yo lo cese en su cargo así lo mismo motivo es lo he dicho públicamente ahora mismo motivo quisiéramos que Louis fuera una parte importante para lograr la salvación son lo mismo motivo que hacen que Luis no pudiera continua vale la relaciones con la Liga pues creo que se enturbió va más de lo necesario yo como único propietario de la entidad pues entendía que lo mejor era que Luis no debía de continúa para eso para otros motivos bueno

Voz 10 18:22 en septiembre en este mes en el que estamos eh cómo se va a resolver el tema de liquidar ese contrato no porque ayer lo dejó claro es Jesús León que ahora en septiembre es cuando se tiene que negociar entre comillas la liquidación o o el finiquito no sé exactamente cómo cómo llamarlo pero está claro que Luis Oliver no se va a decir lo echan y Se va tan campante de bueno más vale pues me voy no pasa nada no no no ahora toca la negociación chunga con Oliver que supongo que pedirá a lo suyo aunque espero que que no es no sé porque mal que la relación entre Oliver Jesús evidentemente sigue siendo cercana

Voz 0834 18:58 sigue a priori si gana aunque el propio León confirmaba ayer que no iba a tener muy claro cómo iba a hacer esa negociación y hasta que terminó Shiva sí sí va a llegar no porque evidentemente parte de bueno de poder rebajar en cierta medida viene desde ahí a ver cómo termina a esa negociación y finalmente cómo se resuelven eso fleco que a priori no van a ser flecos puesto que hay ahí en ese contrato de Oliver ha imputado mucho dinero hasta un posible ascenso a un posible juego ha a en Europa League del Córdoba que ahí hay hay de por medio bastante sobre la ciudad deportiva también ha preguntado al propio presidente que él dijo que lo primero que iba a hacer la Ciudad deportiva en cuatro de salvar al equipo estamos ese teme no sabemos nada de ahora ha dicho

Voz 12 19:48 entonces es un tema que hay que abordar cuanto antes cuanto antes yo desde aquí desde aquí aunque no sea Pop o cuento que hace como un par de meses me senté en las Urbanismo delante del plano de la ciudad para que me fuera enseñando posibles ubicaciones de la ciudad deportiva por respecto a los criterios que yo quiero quiero Piqué eran una ciudad deportiva de cien mil metros cuadrados Si mi il monopolio todo todo la ubicación tenían algún problema finallos Montoro ella va a mi pueblo no a poco papale Langui bombea llevó mentor total digo más lejos está la de Abegondo de La Coruña ha tardado Lauda no pero fuera esa matización yo lo que inician dar un proceso yo me olvidados del Ayuntamiento con la Ciudad Deportiva olvidaba yo lo que queda es que el Córdoba tengan su propia ciudad deportiva lo que va a encontrar un suelo que no guste de cien mil metros cuadrados que reúne los requisitos de por ubicación planimetría por todo para ubicada Ciudad Deportiva eso estamos ya la búsqueda que sirva esto como un llamamiento a aquello que pueden ofrecer suelo para analizar para ver pero evidentemente a tipos los haters

Voz 10 21:10 cerramos con Jesús León estamos intentando resumir la una hora y media evidentemente habrá hablado de muchos temas que no vamos a escuchar pero no hemos intentado quedar con lo más interesante llevamos a cerrar con

Voz 0834 21:23 Sandoval y si está el apoyo sino está el apoyo sino llegar al resultado ayer comunicó hoy dijo en la radio en la emisora en en esta tertulia que habría que tomar determinación en ese idioma bueno será preguntado precisamente por eso que lo que pasa con Sandoval que no termina de arrancar hiciera resultado acompaño

Voz 12 21:43 es muy precipitado la tiene el respaldo absoluto absoluto del presidente el consejo administración absoluto que todo esto ojalá lo único puedo decía eso es así yo no puedo hacer a nivel de gestión deportiva algo muy diferente a lo que hace la mayoría si tener respaldo absoluto creo que que el equipo porque no lo haya se presentaron dos jugadores vamos en desventaja con respecto a la inmensa mayoría que no hemos hecho pretemporada saber la pretemporada como ha sido entre todo por tema da prácticamente institucional en el caso del entrenador relatar como bueno pues que a pesar de estar haciendo una admite pero mini pretemporada hay cosas de sensaciones poco se mucho de pocos pero ahí no hay buenas sensaciones ello el palco de Albacete cuando irme que estaba pensando puedes acabar cuando tú te la sensación que no la tenía yo desde el partido de Tenerife por otro se poco a poco cómo no me voy a preocupar así que muchas veces a la hora de juzgar decisiones entonces dotan tener que pensar una cosa yo voy a tomar ninguna decisión en perjuicio de luz es que a veces parece como si se estuvieran tomando decisiones que van en perjuicio del propio club aquí avanzando hay que ir mirando hay que mirar el arco como una final de haber del Oviedo del de la próxima Vuelta como una final porque porque ellos exacto yo vengo con la lección aprendida de lo que sufrimos viendo pues ahora que no está apagado tres puntos perdió tan perdido eso no vuelven los eh ahí hay que hay que meter intensidad en el vestuario en el incluso en todo en la fisión porque esto se saca ganando sólo se saca ganando

Voz 10 23:50 bueno pues Sandoval que en principio no está ni mucho menos en la cuerda floja aunque lo cierto es que escuchando las declaraciones de Rafael Verges en la presentación de Expósito y de De las Cuevas diciendo que el partido del domingo una final bueno pues un poquito de presión sí que sí que se le mete al equipo un poquito de presión así que yo confío en que hagan piña que las cosas en El Vestuario se calmen un poco que andan algo revuelta después de esta última dos derrotas Ike Sandoval sepa hacer lo que tenga que hacer tomar las medidas que tenga que tomar que la cosa pueda pueda mejorar Lalo rebajará que que sea así que se pueda digamos

Voz 0834 24:26 enderezar el rumbo hay tiempo no está

Voz 6 24:28 no en la tercera jornada queda un mundo por delante

Voz 0834 24:32 le evidentemente esquí el equipo fue capaz de revertir la situación en tres meses pues con toda la Liga por delante tienen más que de sobra no de tiempo para poder reconducir todo todo esto

Voz 10 24:43 totalmente de acuerdo vamos a saludar a Antonio Flores que ya está con nosotros también Antonio qué tal buenas tardes buenas tardes tal la situación un poquito revuelta en ese vestuario Sandoval en fin hay que tomar medidas

Voz 11 24:55 yo di decía ayer y mantengo y no yo me alineó evidentemente lado siempre del entrenador en este caso porque a mí me demostró Sandoval el año pasado que que en situaciones complicadas sacó un rendimiento tremendo del del equipo está claro que que los jugadores también tienen su parte de culpa en el éxito culpa tremenda porque lo hicieron muy bien al final pero que el entrenador tiene que ser el que el que dirija el Vestuario y no al revés

Voz 18 25:20 sí si esos al revés es muy mal camino puedes llevar el líder natural del Vestuario siempre tiene que luego un jugador que si es el líder entre los empleados de es el entrenador

Voz 11 25:34 totalmente hay tú crees que yo la situación se puede reconducir un poco hoy sin llegar a tener que tomar medidas drásticas ni por un lado ni por otro o cuando hay un clima así un poco extraño después de dos derrotas en fin haya jugadores que que igual no acaban de entender bien los métodos o o creer en el sistema o que el propio Sandoval

Voz 10 25:55 no ha sabido a lo mejor meterse los en el bolsillo no lo sé

Voz 11 25:57 pero en cualquier caso yo creo que se pueda reconducir todo estamos en la jornada tres partidos es que esto no ha hecho más que empezar

Voz 18 26:05 yo particularmente no esperaba en ningún ningún ocho comience distinto practicamente igual distinto al que hemos tenido porque hemos tenido un verano absolutamente atípico donde el equipo empieza una pretemporada a los XXXV días se marchó al entrenador está una semana sin entrenador y luego aparece otro con otro método distinto de a metodología distinta hay otro sistema distinto naturalmente eso no lo puedo Kang ningún equipo profesional

Voz 19 26:34 va lo lógico es que tenga

Voz 18 26:36 que pagar ese es ese clavo acontecimiento extraños que han pasado este verano hay que pagarlo la prueba está en que nosotros como el equipo físicamente en el campo está con una marcha por debajo de todo lo demás

Voz 11 26:54 sí protestas en Albacete es el hotel a Anthony

Voz 18 26:56 muchísimo muchísimo también ex secuestrados el equipo no tiene una pretemporada en condiciones no hay no hay nada planificado en condiciones a día treinta y uno la doce de la mañana no se sabía si si se compara con Edu Ramos se abandono algo totalmente luego luego de lo que el equipo no puede empezar a carburar como si todo hubiera ido bien imposible pero luego sí es verdad que al Consejo la medicación el presidente el director de su caso si él que les toca sí eh a la plantilla decirle vestuarios este señor es el que manda el que el que no vaya este señor está aquí de más eso hacer despertar a un vestuario porque siempre siempre hace

Voz 11 27:49 yo espero que que lo hagan y hombre sí puede ser por la buena pues mucho mejor no que todo el mundo se entienda

Voz 10 27:56 totalmente

Voz 11 27:56 acuerdo por lo demás Antonio partió con el Alcorcón a Verge dijo ayer que era una final supongo que lo digo me ocupa es una forma de hablar no es una final porque estamos estamos en septiembre pero pero sí que es verdad que en partido que que ganar ya no no podemos estar

Voz 19 28:11 eh

Voz 18 28:12 te clave prosigue que en su defensa que ha dicho que la Segunda División es tan competitivo que los cuarenta y suponen considera finales de septiembre el Moncada la final me nadie siempre en septiembre bien ha dicho el en septiembre si el equipo vuelva a perder que no lo kilos eso no quiere decir tomamos son los colistas toda la temporada esto da muchas vueltas el chamana era de de recuperarse el equipo llegará el partido eso que eso sea empiecen a creerlo asimismo el entrenador con el sistema adecuado con arreglo a la plantilla que tiene todo funciona porque es hombre no suele pueden haber olvidado de final de mayo la serie de mayo primero de junio a Skating pues no creo que haya olvidado

Voz 11 29:02 estamos completamente de acuerdo la lo algo

Voz 0834 29:04 hola Antonio verse y reaccionó que es lo que todos queremos que el equipo reaccione que tire para adelante no

Voz 18 29:10 que ganar cuanto antes que el bálsamo mejor

Voz 10 29:13 totalmente entre tenemos un abrazo muy fuerte muchas gracias eh

Voz 18 29:16 igualmente muchas gracias Antonio

Voz 10 29:19 los Flores ex delegado del Córdoba Club de Fútbol en directo la sintonía de la Cadena Ser en este SER Deportivos de martes en el que estamos diseccionado un poco todo lo que ha sido la mañana con protagonismo especial hoy evidentemente igual que hay para el presidente del Córdoba Jesús León antes de cambiar de asunto simplemente tiene un corte Cillo que que quería escuchar porque habla uno de los capitanes del equipo habla José Manuel Fernández después de la derrota en Albacete yo creo que habla con cierta sinceridad escuchen pues si ya se ha visto no que han sido superiores

Voz 20 29:50 en todo prácticamente todas las fases del partido y bueno algo que tenemos que que habitan bueno no creo que sea nada tema físico sí que es verdad que ellos siempre han ido por delante muy bueno es algo que tenemos que tenemos que corregir no no podemos no podemos siempre de entrada ello porque al final te cansan tire lo cual es como te viene de algo que no podemos no podemos Mondelo los datos están ahí hay que cortar esto cuanto antes ya lo dije la semana pasada en inmortales cuanto antes porque no podemos ganan partidos encajando tres goles cada partido así que una tarea pendiente que trabaja en ello vamos insistió en ello y seguro que lo vamos a conseguir

Voz 10 30:28 en fin vamos a ver qué reacción tiene el equipo porque va a ser un buen termómetro una buena vara de medir lo que pase el próximo domingo a las ocho de la tarde en el partido entre el Córdoba y el Alcorcón en el estadio de El Arcángel hacemos un alto y enseguida hablamos de medicina deportiva de cosas que pueden ser interesantes en este tramo final ya del SER Deportivos para relajarnos un poco esto

Voz 0470 32:06 trece cincuenta y dos minutos de la tarde nos relajamos un poquito verdad

Voz 7 32:09 sí pero ahora vamos a la consulta médica y aquí siempre intención es siempre la verdad que no suele algo porque estamos ahí como estamos totalmente además es son los achaques de la edad deporte ha

Voz 0470 32:22 vamos a saludar al jefe nos salimos del del arcángel al jefe de los servicios médicos del Córdoba Club de Fútbol el doctor Javier Bejarano hola Javier qué tal buenas tardes

Voz 26 32:32 hola muy buenas tardes muy buenas Javier teníamos es un tema muy llevamos un rato hablando en la redacción la leyó de de los Dolores postural es no que te decía yo esta mañana que a veces uno pues según la postura que coja se levanta uno por la mañana Valdano Machi pero bueno puede darle la espalda Si estamos siete horas durmiendo no te duele la espalda o te pegas un rato ahí sentado ahí cuando te levanta dice Jo Me duele el Kocsis no en la parte baja de la espalda por no decir otra

Voz 27 32:57 los a cómo se puede evitar au

Voz 10 33:00 no o cómo se puede corregir una vez que ya pasa por qué pasa bastante

Voz 19 33:04 bueno lo más importante es sobre todo los dobladores se demuestra que están provocado olas molestias por por una mala posición orina en completamente tiempo Christine K marca mucho rato sentado Terrero conduciendo o coger que suman inmediato o convocado Valentí pues lo primero que hay que hacer es es lo que nosotros llamamos adoptar una correcta higiene postural no eso ha sido lo más bonito es quitar la causa que lo está provocando no es decir ser conscientes de que no es que no acepta está bien en el cuerpo de nación club hacia adelante nuestra entonces siempre intenta si bien sobre todo en en ángulo recto yo sé que muchas veces es complicado y él hacerlo porque a lo largo de los años se adoptan postura viciosa por decirlo de alguna manera hay y al final pues es criticar favorito pues puesta cuesta trabajo y tiene bastante complicado pero el lo primero que hay que torneo que Cuzco rehizo para su vecina esa estas momento agitan y muchas veces puede estar provocado por mucho porque la sociedad lo hace con la poca actividad deportiva con lo cual la musculatura que caso de la sala que es donde más frecuentemente en este tipo de de Dolores por la mala postura fue una de las faldas la suficiente pero insuficiente bueno muscular para para para transportar a Manhattan están trabajando no cuando fortalecer la musculatura para vertebrar una cartones dedicar Ansar no juega muchísimo esta lista todos los reggae hiciesen lo valora como decía a corregir la fractura sentarse que normalmente suele ser o una manera adecuada pues normalmente dándole que suelen desaparecer va no tenga mayores

Voz 0834 35:08 mi hija viene hay muchas veces que eso que hasta diciendo no que no bajamos un viaje y oye pues tengo que se te duele el cuerpo dice ahí bueno realizar alguna actividad física o es mejor oye es que se pase digamos ese desentumecer mientras no que puedas tener el músculo

Voz 19 35:25 que no tiene preparado mucho claves puede agravar cuando te Schäfer actividad deportiva que la policía aparezcan contractura en un sitio donde donde al en lo que no te habla de lo ideal sobre todo viaje largo de mucho rato en coches y no te has habituado hacer una buena serie de estiramiento de todas las culturas sea quedaron poquito abarrotada de estirar los músculos según realizar a ver aunque a un ritmo lento o medio para para conciliamos con una duración sí por ejemplo salir a correr no van a punto para nosotros porque te lo Moncloa dice cuando madre a más de media hora un poquito vivieran un poco la musculatura soltarla bien Arena que curando quieran volver a ese es hacer pues da musculatura decía derivado eso

Voz 11 36:18 pues sí a nivel de crema como Medicina hay alguna cosita así por ejemplo te valen poco la espalda o usted del el Cox hijo algo hay alguna cosa así que tengo yo Radio o alguna historia de estas no

Voz 19 36:30 si te queman titula matutina en la que se ella no cualquiera de las ciento me que parecían es que hay en la farmacia cualquiera Racing siempre recomendamos a de manera sea por ejemplo en la que te molesta ya aplica una crema y alguien tiene que ayudarte lo has tú lo puede obligarles Lehmann tan ese calor de Pirlo es durante diez minutos porque el calor directo hice con el calor hace que la quema se absorba más potencia el efecto al efecto calor por ofrecer en la en la zona para que bajen algo pues en pleno prime están citarán al duelo independientemente de estos manta eléctrica por la noche durante luego gorda extremo grado conocen en casa eso sí problemas pero la crema O aspira a que sea siempre lógicamente a farmacia a ir después de conocer que alguno me pleno al ir bastante pues perfecto

Voz 11 37:31 perfecto pues nada estaremos pendientes de corregir esos problemillas que yo creo que todos los hemos sufrido alguna vez

Voz 27 37:38 convenientemente vele la verdad que molestan a muchas veces en el mismo sitio no es que haya tal como se suele decir

Voz 11 37:45 totalmente nada por lo que sí dime dime

Voz 19 37:48 sí por lo que sea después de aplicar esta clima de habitar el calor ya presentó cualquier molestia agua entonces sí es verdad eh eh Martin uno encabezan que comunicar así como a tomarlo único Cruzeiro o con para que ya para decir si tenía que ya lo lo ideal a visitar al médico visitarla para que para que te hagas una prueba por si puede ser una otra serie que sino se escapando Javier dejan

Voz 10 38:16 no doctor un abrazo muy fuerte gracias por pasar este ratito aquí con nosotros un abrazo

Voz 19 38:21 un abrazo para vosotros

Voz 10 38:23 Javier Bejarano en directo el jefe de los servicios médicos del Córdoba Club de Fútbol aquí la sintonía de la Cadena SER no vamos a ir poquito a poco marchando eh sí

Voz 28 38:33 ten cuidado y ciudad que esperemos que yo me puse

Voz 0470 38:42 paradón meses me dolía Pal y me puse Radio salir de este se ve que me puse más de la cuenta tenía la espalda que parece que había estado tres días al sol quemada ser roja que me asusté y todo

Voz 6 38:54 pues bien la mano entonces pedía eso no vende no

Voz 28 38:57 no que me estuve echando agua fría me bueno un desastre la espalda

Voz 0470 39:04 daban el medio salir efectivo me quitó el dolor Gemma Gemma que parece que te ha puesto ahí tres día los Boliches allí

Voz 7 39:13 Sandoval sacar un libro que se queda en treinta segundos pero deleite no

Voz 0470 39:21 soberana no manchado que llegamos a las cuatro de la tarde más información deportiva mañana a las tres y veinte aquí en la Cadena Ser y esta noche en Hora Veinticinco a las nueve menos diez Félix tarde hasta mañana