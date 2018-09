SER Deportivos Córdoba (05/09/2018)

Voz 1 00:00 el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada a jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra te Mister punto Mundo Deportivo punto com y empieza a jugar tú eres el míster

Voz 6 01:42 las tres si veintiún minutos de la tarde que arrancamos una nueva edición de SER Deportivos poquito a poco cogiendo el vuelo a esto de la ira esto in y además miramos el termómetro yo todos los días a esta hora cuando arrancó el programa

Voz 7 01:53 siempre me gusta ver la temperatura veintinueve grados

Voz 6 01:55 lo cual esto va de perlas que cada vez parece que va mejorando un poquito hoy también el día viene más más tranquilo la verdad después de dos días agitados no sobre todo ayer con la compra

Voz 8 02:07 parecencia de de casi dos horas del presidente del Córdoba a Jesús León y del director general eh bueno valorando un poco todo lo que ha sido este verano tan absolutamente convulso y un poco ya echando el cierre no tantos rumores a tanta palabra ya tanta historia no para centrarnos ya en lo que de verdad importa ahora mismo por encima de todo que ganarle al Alcorcón el próximo domingo porque

Voz 15 06:57 va

Voz 7 07:06 en SER Deportivos y lo primero es buscar una comunicación en este caso con nuestro compañero Rafa Rojas hola Rafa qué tal buenas tardes

Voz 16 07:13 pues bueno no lo primero preguntarte

Voz 7 07:16 por lo convulso de la semana no empezamos del lunes en el ratito que que estuvimos allí con el presidente en el hotel Córdoba Center rematado ayer con una extensísima rueda de prensa que duró lo mismo que un partido de fútbol donde bueno en poco aclaró con más detalle un poco todo lo que entre comillas ya vamos sabiendo no la relación con Oliver eh bueno todo lo que eso ha ocasionado bueno y malo al Córdoba la ciudad deportiva al tema Guardiola en fin vaya vaya inicio semana

Voz 16 07:43 sí bueno bien la Tertulia Nadal presidente exenta de puede no me puede acompañado de hay muchas cosas que que posiblemente si se contaran ante la opinión pública hemos podido tener una imagen o un poco diferente a la que pueda tener en estos momentos no es yo creo que se han hecho caso somos conscientes de ello ICREA y creo que que el presidente también pero también es verdad que el que lastraba la dificultades a la que están trabajando es son grande

Voz 7 08:22 poner el contador a cero eso tú que has estado dentro de del Córdoba y de otros muchos clubes cuando viene todo así revuelto Rafa poner el contador a cero y empezar de cero cuesta mucho o es cuestión de entre comillas poco tiempo media temporada una cosa así

Voz 16 08:37 es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo hay que hay que darle al que hay que dárselo al que hay que esperar la casa posiblemente nos vayan a salir lo bien que que Cereceda se ponen los medios o que creo que que poco a poco se está imponiendo hice corrige a aquellas cosas que hayan podido hacer mal yo creo que en poco tiempo se prolongó hasta la la situación no estoy cansado del paro sabemos que que es cuestión también de de resultado yo no oí verdaderamente expulsión algo parecido a las victorias que se consigan no ahí pues sí que es verdad que que depende de deseo mucho a la situación de el club

Voz 7 09:25 en lo deportivo a Rafa el partido de Alcorcón hombre Verges ha llegado a decir incluso que es una final y Bay el presidente que todos son finales no yo creo que que bueno ni una cosa ni otra no yo creo que es un partido importante porque no debemos seguir perdiendo encajado tantos goles pero que todavía hay que tener un poquito apeló a la a la tranquilidad de que esto no ha hecho más que empezar no

Voz 16 09:47 yo creo que es claro eso eh yo veo que hay ningún sitio los tejados de acuerdo iba a requisar

Voz 17 09:56 pues bueno siempre al Elche

Voz 16 10:01 el grave de ganar siempre yo creo que nos equivocamos y empezamos

Voz 17 10:07 la de uno no

Voz 18 10:12 es verdad que que que bueno que lo mejor para que los puntos que se pierden sean los esos más pero sí es verdad que que queda muchísima temporada echar una Liga la Segunda División larguísima

Voz 16 10:27 lo que pase en los primeros diez partido nada tiene que ver con lo que os pase lo que último eh bueno yo creo que que que hay que darle tiempo hay que hay que como verídico vemos y como se dice siempre hay que ocuparse más que preocuparse como ha pasado ahora que está pesando no hay y poner los medios para para intentar corregir la situación que yo creo que vengo a yo el lunes nada por un poquito el presidente casi que no me voy a decir una cosa pero ahora está analizando las europeas si yo creo que el equipo a pesar de la derrota hizo casas no hizo cosas ahí yo creo que que que estar un punto de mejorar un poquito la idea ir solucionando casas sin que yo creo que que dentro de que seamos realistas él critica que va festivo tenemos que confiar un poquito en las cosas va a dejar para que la verdad que es difícil no

Voz 7 11:21 desde luego que sí ya lo que queda en mejorar estoy empezar por sumar de tres entre ya el domingo contra el Alcorcón Rafa que no te quiero entretener pero ya voy a aprovechar porque he visto hasta fotos tuyas hoy a la prensa no con la presentación de la Caja Sur Cup que que bueno que vuelve otro año más no

Voz 16 11:37 sí claro pero ya la extradición no igual no pero la verdad es que es mucho trabajo es organizar un evento de este tipo pues la verdad que que que tienes mucho trabajo mucho tiempo mucho esfuerzo no solamente mío sino además personas que colaboran con conmigo bueno e este año la va a hacer en un escenario diferente hasta ahora lo hemos venido haciendo en el son talar por circunstancias fue organizativas pues no ha podido ser allí que quizás el marco ideal para para una cosa de ese tipo pero bueno vamos a hacer es algo allí pues pues estamos encontrando entonces la colaboración de la Palomera una blanco de que que lleva la instalación íbamos a intentar pues que salgan pues como otros años no esperamos que la gente pues sale contenta y bueno decía antes como es el Atlético de Madrid

Voz 19 12:32 ahí Sevilla Betis

Voz 16 12:35 vaya bien por supuesto lo lo mejor equipo de Córdoba de hacer era ir de la provincia el idea otra de otras regiones como Extremadura por ejemplo el Cádiz Granada así no me quiero las estaría Estrada porque vienen bastantes años ochenta equipos en tres categorías

Voz 19 12:51 a mí me benjamines alevines

Voz 16 12:53 cómo vamos a partir del viernes por la tarde y hasta de hasta el domingo también los de la tarde que que esperemos que que cada vez que sale de que

Voz 7 13:03 tiempo de Rafa buen fin de semana que disfrutemos mucho todo y que salga todo como tiene que salir que estupendamente un abrazo

Voz 16 13:11 muchísimas gracias al brazo pero poco las

Voz 7 13:13 es decir treinta y tres minutos de la tarde por lo demás hablando el Córdoba hoy entrenamiento e todo sigue adelante de cara al partido contra el Alcorcón de el domingo a las ocho de la tarde la única baja hoy es la de latin Toure que se ha marchado con su selección de Burkina Faso para un partido internacional con lo cual no estará el próximo domingo frente al conjunto madrileño el equipo sigue entrenando con absoluta normalidad Miguel de las Cuevas quizá a un poquito de menor ritmo para qué yo de que ha llegado más tarde y no estaba en buena forma física porque no tenía ahora mismo equipo el que está muy bien es Eric Expósito el delantero que viene de la Unión Deportiva Las Palmas que vine a hacer la pretemporada a tope y que está con unas ganas de debutar bueno tremendas vamos a ver qué hace Sandoval porque después del disgusto del otro día en Albacete y de ver la actitud de algunos jugadores en fin en su manos está ya lo dije el otro día si detecta cosas que algunos ya detectamos desde fuera y que no podemos hacer nada más que decirlo en sus manos está el tomar medidas días si hay que dejar a gente en el banquillo se deja si hay que mandar a alguien a la grada semana Si de verdad Sandoval quiere ser el líder de este equipo de verdad Él quiere tener mando en plaza que para eso es el entrenador yo creo que arresto no le falta al madrileño para hacer lo que tiene que hacer también es verdad que tiene una plantilla justita cogida con alfileres en algunas posiciones pero está en él el que el golpe en la mesa el zapatazo el equipo se despierte después de la siesta que se está echando desde desde el verano porque yo creo que todavía algunos no nos han enterado de qué va esto

Voz 0311 15:55 es qué tal buenas tardes once que alegría de escucharte no había cómo vamos pues no muy bien ya ha dicho que me empezaba un poquito trabaja

Voz 8 16:03 costando arrancarles sobre todo mentalmente más que físicamente yo creo que en la cabeza lo que todavía nos cuesta poquito arrancar no

Voz 0311 16:09 ahora más que sí se está adaptando que relataban acostumbraban Navas pero bueno poquito a poco ya tenía ganas también eh

Voz 7 16:17 bueno pues yo te llamo porque vamos a seguir hablando evidentemente del Córdoba femenino que se presenta el lunes en el estadio de El Arcángel eh ya contaremos alguna sorpresa si hay que contarla que espero que si es que empieza la Liga ya a la vuelta de la esquina no

Voz 24 16:31 sí es lo justo el día antes el domingo el día nueve en la Rambla pues vamos a aquí el partido fuera de casa en

Voz 7 16:40 en la Rambla qué tal rival porque hablamos de un equipo también de Córdoba la Liga empieza con un derbi eh y la Rambla más un histórico en el que lleva un montón de año jugando en Segunda División como cómo ven las fuerzas para ese partido

Voz 24 16:53 pues él está todo bastante igualado muy supera en las Ramblas implacable un equipo que es muy luchado quizá muy fuerte en todas las competiciones que disputa vamos a ser un partido fácil pero vamos venimos de una temporada bastante buena así que creo que podré podemos salir a a por los puntos casi seguro desde desde el primer partido ya

Voz 7 17:16 el otro día un partido creo que fue en Antequera fue tremendo no creo que se ensañaron con con el rival no

Voz 24 17:22 un poquito sí fueron once cero al final eliminamos al descanso llegaba cero cinco o sea que

Voz 7 17:28 cero madre bien hoy sí sí sí

Voz 24 17:31 aunque al final terminaron pero bueno yo es verdad que parece un poquito el ensañamiento pero creo que no porque hay Aznar son partidos de de calentamientos no es bueno pretemporada tienes que ir tanteando más menos de cara a la portería no puede generar miedo tampoco esos partidos por calcinado ser tienes que coger hábito de de empezar a pues ha creado muchos goles de Eto'o manera eso también te crea muchísima confianza luego de cara a otros rivales que sean a lo mejor más fuerte

Voz 7 18:03 para ir conociendo para que la gente que nos está escuchando ahora mismo vaya conociendo un poco a las jugadoras eh con que dos jugadoras clave otras jugadoras clave te quedarías así a bote pronto antes de que empiece todo el lío

Voz 24 18:15 pues me quedaría aquí salen en la defensa con pipa on con una jugadora que ha incorporado este año nuevo bueno porque bueno como sabemos pues vienen con chicas de El Naranjo casi toda vez que ya no estaba en en en el equipo he Keith en la delantera me quedaría con María Avilés María Avilés pues el último día hábil con el Antequera siete goles siete de los once es un referente arriba totalmente pero bueno creo que hay muchos más jugadores que destacan bastante en el equipo cómo pues que Ylenia como ya dije el otro día por IU otra Cristina que un portento de interior cada balón que coge es una ocasión de gol seguro nada creo que tenemos un buen equipo para empezar a a la verdad

Voz 7 19:09 qué bien pues nada Nadia el domingo lo veremos muy el domingo te veré en El Arcángel en el Córdoba Alcorcón allí nos ven

Voz 0311 19:16 es un beso venga se hasta luego

Voz 7 19:18 sí XXXIX de la tarde para terminar con el fútbol y concretamente con el Córdoba un apunte que tengo por aquí que no quería que se me olvidara que tiene que ver con las entradas para el partido Málaga Córdoba de la semana siguiente parece que hay un poquito de eh me están llegando bastantes informaciones hizo algunas llamadas ha recibido ya hay algún correo de distintas peñas que que están solicitando entrar más a la Federación de Peñas de el del Córdoba Club de Fútbol que está dispuesto o parece que que que en principio no tiene ningún tipo de problema pero que está solicitando algún tipo de documentación nombres de cada socio DNI etc etc lo socios por su parte dice que encantado de dar esa información en cada peña me refiero pero que a ver cómo se justifica o qué documento hay la duración que explique dónde van a ir esos datos no si es para algún tipo de empresa de publicidad o simplemente a título de registro interno bueno e parece que ese documento de momento no aparece por ningún lado con lo cual se va pasando el tiempo y la entrada de momento las tiene la federación pero digo yo que esas seiscientas entradas que ha dado el Málaga al Córdoba para a un precio por cierto de siete euros que está muy bien para ir a ver el partido en La Rosaleda digo yo que lo normal es que la Federación las reparta entre sus peñas o entre las peñas del del Córdoba entre los seguidores del Córdoba socio de peñas que quieran ir a ver el partido en fin llame aclararán con un poquito más de tranquilidad porque ahora mismo insisto son simplemente rumores que me están llegando pero que quería dejarlo hay encima de la mesa porque parece que hay un poquito de lío que hay seiscientas entradas a un muy buen precio para ver el Málaga Córdoba quitaron lo cerca que está ahí todavía que hace buena temperatura pues todo el mundo quiere ir las peñas Isère alguna peña en concreto que está solicitando las entradas ya porque tienen un autobús lleno a la Federación que de momento pues no las facilita vamos a ver en qué queda todo todo ese asunto alto en el camino rápido que está Paquilla Nacho Suárez e además con con su hijo Pablo que nos van a hablar de rugby

Voz 6 22:13 pues son cuarenta y dos y como os prometí vamos a hablar de rugby un ratito porque ya nos están acompañando en este estudio desde hace un buen ratito representantes del mesquita Rugby Club que lleva años ya luchando en Córdoba por promocionar este deporte que poco a poco yo creo que se va poniendo de moda sobre todo al calor de los éxitos de la selección española de rugby que se queda por ejemplo hace muy poco a las puertas de disputar el Mundial en cualquier caso en Córdoba hay equipos de rugby en concreto el equipo senior está en en categoría regional y luego hay categorías base no lo va a contar todo Nacho Suárez que

Voz 7 22:45 es vicepresidente del mezquita Rugby Club qué tal Nacho bienvenido qué tal buenas tardes

Voz 15 22:52 buenas tardes bueno pues yo creo que hay algunas cosas que

Voz 6 22:54 comentar que yo creo que son interesantes porque se nos llena la boca hablando muchas veces de fútbol pero algunas veces hablamos de rugby yo creo que es un error habría que hablar mucho más de rookie porque en Córdoba tenemos al mesquita Rugby Club que que inicia una nueva temporada llena de ilusión supongo como como tantas otras no

Voz 28 23:11 efectivamente hombre agradecemos la oportunidad que me hagáis para el lanzar un llamamiento a toda aquella gente que quiere probar cualquier otro deporte que no sea el mayoritario como superen el el fútbol que prueben en este caso pues deporte como como es el rugby es un deporte quizá menos con menos trascendencia social pero que que hay mucha gente que una vez lo prueba pues ella les gustas animan y se queda

Voz 7 23:36 cuéntanos un poco cómo es la historia de nuestro club o más que la historia también la la actualidad porque tenéis tengo porque ha apuntado categoría sub dieciocho sub catorce senior e incluso un equipo femenino sin ir al mejor

Voz 15 23:47 está surgió hace ya cinco seis años de una Constitución reciente ir bueno creo que institucionalmente le iba a nivel de empresa que es un poco como se intenta manejar va muy bien y es verdad que en todo este tiempo hemos crecido no hemos mantenido tenemos un equipo sénior masculino un equipo que juega en Primera Regional un equipo sénior femenino eh que juega rubia siete y luego tenemos un equipo sub dieciocho que juega en las categorías de chaval hasta los dieciocho años desplazándose es por toda Andalucía la escuela que es una escuela que va desde los seis hasta los catorce años de edad

Voz 7 24:24 qué le falta Nacho al rugby para para bueno pues para que llegue un poco más al gran público porque manejamos bastante gente hay un montón de de de equipo ojo lo cual tenéis supongo que muchos jugadores y jugadoras pero que que falta para para para que se metan poquito no sé más publicidad más como medio de comunicación no lo sé

Voz 15 24:45 yo creo que un poco más de apoyo de los medios de comunicación tanto las instituciones locales como la empresa aunque no nos quejamos tenemos unos patrocinadores que lleva manteniéndose con constancia a lo largo de del tiempo los nuestro como son la industria Carlota señala como son Fito plan como es la que es J jamones Javivi y la clínica dental Alcántara quiénes salud fisioterapia rehabilitación sea

Voz 7 25:11 tengo unos cuantos si tenemos gente

Voz 15 25:14 el apoyo pero siempre insuficiente eso por un lado debemos de mantenerlo o conseguir un poco más de constancia y apoyo por otro lado ya fundamental necesitamos elevar muchísimo el número de participantes en el rugby nosotros tenemos a día de hoy unas noventa y ocho cien ficha federativa jugando pero necesitamos por ejemplo en la escuela que de pasar de tener a lo mejor cuarenta pues tengamos ochenta tengamos noventa porque cómo va su dividido en categorías cuanto más gente mejor entonces vuelvo a repetir hacen un llamamiento a que ese número de de de jugadores desde los seis a los catorce de los catorce a dieciocho años necesitamos que exponencialmente aumenten mucho la eh mantener y perdurar el equipo en el paso del tiempo yo siempre que hablo

Voz 7 25:57 alguien de el rugby siempre me gusta hacer la misma pregunta no vamos a aprovechar que estamos aquí la radio para desmitificar un poco la leyenda de que el rugby es un deporte complicado que sí es duro que si golpes que si tal porque cuando se conoce un poquito desde dentro es uno de los deportes más sanos probablemente con más valores que hay dentro de la amplia gama de de competición y Deportes que hay el grupo aunque parezca lo contrario visto desde fuera no bueno yo te puedo decir

Voz 15 26:24 yo practique el deporte e el rugby efectivamente es un deporte duro y contundente de contacto como puede ser el balonmano como puede ser Taiwán lo como puede ser el cara de estos chavales y aquí está mi hijo de momento lleva ocho años jugando ahí de momento y toquemos madera no se ha lesionado aprenden a chocar aprenden a caer aprenden a evadirse y efectivamente siempre están expuestos como cualquier deporte a sufrir un una lesión pero es verdad que si miras el cómputo de lo que aporta a nivel social a los jugadores a los chavales formación con distintos jugadores de distintas edades de distintas nacionalidades franceses ingleses surafricanos que hemos tenido eh desde los catorce quince años tan viajando solos muchas veces en el puerto de Andalucía haciendo amistades todo lo que conlleva el al fin al cabo en la práctica un deporte para una persona un chaval pero en este caso pues llevaba un poquito más serio para que sufra los menos lesiones posible y para que dentro de lo que cabe pues después las exigencias deportiva pues cuanto más se gaste ganen y mejor se gane todo el mundo aspira a ganar pero que que la idea es eso que acaben teniendo una capacidad de entrenamiento de de de de juego que les evite la las lesiones en la medida de lo posible

Voz 7 27:42 valores de máximo respeto al rival con el árbitro ni te cuento porque se llama Señor tengo entendido lo del tercer tiempo que tanto se habla nos lo va a comer después de los partidos de saludar a Pablo Suárez que es tu hijo y que jugador del ciclo hola Pablo buenas tardes es verdad lo que estoy contando no parece que no pero desde fuera parece como que es una lucha interesante luego sin embargo el respeto y el buen rollo que hay cuando acaba el partido sacaba todo no

Voz 29 28:09 sí como hemos comentado el Barça me parece definiendo este deporte siempre hemos dicho de que hay una familia siempre ha sido como una familia nosotros en en nuestro en nuestro club no respetamos sea lo que sea el nuevo sobre todo con el contrario con el contrario el árbitro siempre les invitamos siempre hay una concentración con con el árbitro con

Voz 30 28:34 con el enemigo

Voz 29 28:36 mi siempre hay un tercer tiempo como tú dices

Voz 7 28:38 igualito que en el fútbol no tiene nada que ver vamos no no tiene que ver es cómo altamente nada que ver

Voz 15 28:44 el vago fíjate nosotras una de las cosas es más que este año en el trato los desplazamientos que hemos tenido de nuestro club a a las diferentes provincias andaluzas mundo hemos dado cuenta que tenemos que hacer hincapié a los demás clubes que todavía no de más relevancia de la que le dan al al tercer tiempo porque hacía el deporte como te digo como como a que puede practicar tu hijo cualquier otro pero esos valores que estamos diciendo que no se pierdan el tercer tiempo es un valor añadido que la edad Ruby para conocer a Alex al chaval a los chavales con los que está enfrentado y que han ganado tendría una paliza deportiva OTAN dado o les ha ganado tú entonces mantener ese ese ese buen rollo de conocimiento de amistad de conocer gente nueva ya amigo que después con coincidirán o no coincidirán en otras categorías agua en otro encuentro pero esa es la idea y luego como tú bien decía los valores respeto total al árbitro solo manda el árbitro respeto total a los jugador eh Asia el el el la grada que la grada a un poquito más había en este sentido se pide y se pretende que sea respeto total tanto con su club para como como el club visitante sea intentamos que todo eso valore concepto que nos enseñaron a nosotros cuando jugábamos al rugby Oise se mantengan ZEC perduren y todavía si cabe pues sea más exigente y más con

Voz 7 29:57 otro lado cuántos años lleva jugando Pablo quiere jovencito ocho años ocho años y ahí tienes ahora catorce ERE ERE jovencito todavía oye jugáis internada en el donde de Albaida no

Voz 15 30:09 entrenamos en el él mira Albaida digamos empezada ahora he han hecho pretemporada ya ahora hemos empezado este esta semana empezó

Voz 25 30:17 Moyá Bibiana Aído

Voz 15 30:19 empezamos a trabajar en el campo ya que bueno íbamos a ver en el en el campo puede ya empezar toda la Liga los Chava lo sénior entrenan martes y jueves a las nueve de la noche el masculino el femenino martes y miércoles Alan mueve también hilos dieciocho de siete y media a nueve los jueves y lo pierde de nueve a diez y media

Voz 7 30:40 qué bien sea para alguien que no esté escuchando que de pronto diga pues yo quiero probar o quiero acercarme a mi hijo o a mi hija que es el sitio donde puede encontrar

Voz 15 30:49 en mirar Weidmann no va en contra por la tarde va a preguntar puede encontrarlo luego tiene en nuestra página web que tenemos la la nueva hay reciente pero hay pueda ser las preguntas para que se le conteste ir luego si queréis podemos dar un teléfono o de un compañero que atiende es que sería el seiscientos treinta novecientos ochenta y ocho dos uno S un teléfono de uno de los compañeros que atenderá todas esas peticiones de espero Lala la masiva cantidad de llamada de de chavales desde los seis años hasta los dieciocho para poder probar el deporte nada más

Voz 7 31:18 la última Nacho como de apoyos institucionales como como vamos

Voz 15 31:23 bueno yo creo que el rugby en Córdoba ahí a través mesquita ya a través de de de todas las instituciones yo creo que van ayudando cada vez más van viendo que el rugby a raíz de de estos cinco seis últimos años que ha tenido una repercusión social en en toda España mucho mayor creo que lo han visto que que bueno que es un deporte que hay que apoyar más que un deporte que está ahí y que requiere mucho eh osea o una observación mayor de la que antes se les daba y que creo que se está apoyando y que aportando cada vez más por el quedan una serie de verdad de cosas quedaría automáticamente pensar en un campo sólo gestionado por Ruud Bale Bale y no tener que pelearnos por buscar horas tener que pagar horas extra etcétera etcétera y eso es una carga una merma para un equipo tan pequeño como nosotros pero bueno de momento pues hay cosas que van saliendo y esperemos que con el paso del tiempo pues mejores

Voz 7 32:12 Pablo Suárez jugador Nacho Suárez es el padre en este caso vicepresidente del mesquita Rugby Club gracias a los dos por pasar este ratito aquí con nosotros en la Cadena Ser

Voz 15 32:21 a vosotros

Voz 7 33:47 tres si cincuenta y cuatro minutos de la tarde seguimos ya en este tramo final ya no dejamos caer hasta las cuatro hablando de Motocross porque ya se ha presentado hoy es este fin de semana en la vecina localidad de El Carpio la prueba puntuable para el Circuito Provincial de Motocross vamos a saludar hasta ahora a la alcaldesa de El Carpio nuestra amiga Desirée Benavides hola alcaldesa buenas tardes

Voz 0311 34:09 sí es buenas tardes qué alegría de escucharte decidiré cómo estamos igualmente con muy bien muy bien aquí con las pilas recargadas después del verano

Voz 7 34:17 eso te iba a decir que que ya empieza el curso también político ya estáis todos hay manos a la obra otra vez no

Voz 0311 34:23 sí claro que estoy echándole gana

Voz 7 34:25 es la llamada tiene que ver con con el Carpio que tiene que ver con el fin de semana porque he visto que tenemos de nuevo Motocross en no me acuerdo ahora mismo del nombre del circuito eh que es un nombre así Riaño Añez puede ser

Voz 0311 34:38 si el circuito de esas corrían Charo

Voz 7 34:41 corría efectivamente y lo tenemos este fin de semana no Desiré

Voz 0311 34:44 sí sí esta es una una de las etapas que pertenece al Circuito Provincial de Motocross que se realiza todos los años bueno pues allí en el fin de semana tenemos tenemos estaba esa clasificación de lo de lo motor instarle no pero deportistas

Voz 7 34:59 mira que ya presumo yo de de conocer el Carpio ir mucho por allí y no sé yo no no sabía palabra eh que teníamos un circuito allí de Motocross vaya

Voz 0311 35:09 tenemos un circuito y además no es porque sea del pueblo yo te vas a quedar le siempre mucho bombo a lo que tenemos que magnífico lo que queda es verdad que la provincia está considerado como uno de los mejores o la situación que tiene por la disposición también por los servicios que pueden tenerlo lo lo propio deportista aquí así que no alcaldesa el circuito está la carretera de Castro dentro de nuestro término municipal junto al punto limpio

Voz 7 35:37 o sea que está cerquita del pueblo pero claro está por la zona justo por detrás no en la carretera que va hacia Castro no

Voz 0311 35:43 sí sí justo por detrás pero está muy cerquita del municipio está caso a escasos kilómetros y bueno la verdad es que la situación luego también tiene eh para el aparcamiento no para bueno para los las motos argentinos lo que requiere este deporte de de material tal cual es pase por lo visto Le de Boyne como te digo está considerado como es uno de los mejores de la provincia durante todo el año los fines de semana eh hay ahí para con Botero no que que vienen de

Voz 24 36:11 cuando ir realizan aquí su propio entrenamiento diario o anuales

Voz 7 36:15 qué bien esto supongo que el fin de semana también genera actividad no económica también en el en el pueblo de de gente que viene de fuera gente que viene con las motos que evidentemente pues come se toma su su cervecita a su reflejó Quito incluso duermen el en El Carpio no

Voz 0311 36:30 sí sí claro que sí además ya que me da la oportunidad yo quiero felicitar el enhorabuena al club Motocross del Carpio que bueno pues a ello no lo organizadora inside elemento nosotros aportamos el acciones y los retrasos que podemos quiero en silla anunció lo que año tras año pues eh han apostado por esto y han conseguido que que entremos en el teniente de una de las pase del Circuito Provincial como halladas en este trabajo y la repercusión que tiene también por parte como fruto de ello hay que reconocerle la labor que tienen el trabajo que tienen que a ellos mismo mantengan también hay instalaciones durante todo el año que la aportación que no Jaque

Voz 7 37:07 recordamos el día y la hora

Voz 0311 37:09 sí claro este domingo próximo empiezan sobre las diez de la mañana

Voz 7 37:15 fenomenal a ver si no hace mucho calor que parece que está empezando a dar tregua e el tiempo y se disfruta de una buena mañana de Motocross Nin en la

Voz 0311 37:23 hemos querido localidades del Carpio

Voz 7 37:25 Desirée Benavides alcaldesa un abrazo Godoy y muchas gracias por atendernos estos minutitos aquí en la Cadena Ser

Voz 0311 37:30 muchísimas gracias siempre a vosotros por dar una posibilidad a llegar a toda la provincia muchas gracias

Voz 6 37:49 pero vamos seguir marchando eh después de hablar de Motauros donde sí deben avidez por qué bueno

Voz 8 37:54 simplemente a modo recordatorio estaba leyendo aquí un tuit

Voz 6 37:56 de el querido compañero de la televisión oficial del Córdoba nuestro querido Raúl Díaz

Voz 8 38:01 que parece cosa eh es un crack tiene una memoria prodigiosa el último partido de la selección sub veintiuno en Córdoba fue el catorce de noviembre de dos mil once fue un tres cero a Suiza in recuerda que fueron goles de Muniaín Thiago Bartra fijaros que tres no y que también recuerda Raúl que aquella noche jugaron en el arcángel David De Gea Íñigo Martínez Isco o Rodrigo que ahora están con la selección absoluta fijaros que brazo de equipo no quién sabe a lo mejor pues mañana vemos a futbolistas que dentro de unos años están también jugando con la selección absoluta bueno de eso estoy prácticamente convencidos son la cantera son la base de la futura selección nacional la absoluta mañana a las ocho de la tarde España Albania selecciones sub veintiuno partido valedero para el clasificatorio para el Europeo que España por cierto tiene bastante bien encarrilado creo que quedaban algunas entradas en taquilla aunque según me cuentan no demasiadas creo que todavía quedaban algunas y que el arcángel sin duda va a presentar muy buen aspecto para ver el partido de La Rojita mañana en directo partió que además va a televisar cuatro en directo a partir de las ocho de la tarde con este último apunte nos marchamos volvemos a partir de las nueve menos diez en Hora veinticinco

Voz 7 39:12 deportes y mañana a las tres y veinte aquí