SER Deportivos Córdoba (06/09/2018)

SER Deportivos Córdoba

Voz 2 00:11 sólo a qué tal muy buenas ha dado Sylvian venía salas y lo del deporte es jueves juega estaba prácticamente en previa de partido aunque esta semana esperar un poquito más por aquello de que el encuentro el domingo pero no por aquello de que el encuentro sea el domingo la cuarta esta verdad Arcángel no porque hoy hay compromiso de la selección española sub veintiuno aquí en el estadio de El Arcángel un partido importante pesa hacerles su XXI como mucho puede pensar que De Juana no es La Roja en la Rojita no un partido que es clasificatorio para el Europeo y también que dar paso que dará paso el caso de clasificación para la disputa de los Juegos Olímpicos por lo tanto las espadas por todo lo alto España Albania hoy a las ocho de la tarde en el estadio el Arca y además como una hora estás cuadra tarde hablaremos de la selección española sub veintiuno también hablaremos del fútbol vele Córdoba porque hoy de nuevo a vuelta al trabajo a trabajar y a preparar ese encuentro ante la

Voz 3 01:14 la sección deportiva Alcorcón Un partido que bueno catalogado como final por parte del director deportivo del presidente del Club de Fútbol Jesús León

Voz 2 01:24 catalogar de final para mí creo que es bastante exigente a un seis de septiembre en el que nos encontramos pero si lo que ataca lo catalogó haría como el partido que debe ser ese punto de inflexión S aquí no de de ciento ochenta grados en el que el tiene que dar ya a la vuelta tortilla mirar para delante con optimismo y salir de esa situación esa espiral negativa de resultados que viene cosechando

Voz 4 01:49 porque el hecho de

Voz 2 01:51 bueno estar metido en esa situación lo único que trae eso ese mal la sensación ese resquemor no hay sobre todo en la grada que hace que entren cuándo

Voz 5 02:01 menos duda diez goles encajados son mucho evidentemente eso esa suerte que revertirla el conjunto blanquiverde se salvó de estar en Segunda División B esta temporada porque

Voz 5 02:14 la defensiva creo que fue una de las defensas menos goleadas desde el mes de febrero hasta el final de temporada y por lo tanto hay que volver a esa idiosincrasia esa sintomatología que era cuanto menos el cambio de batalla de los rivales que sabían que venir al canje lo cual contra el Córdoba

Voz 4 02:31 era difícil de hacer y hacer él

Voz 5 02:35 como les analizaremos y al Córdoba como de la mano en este caso de Rafa Fernández

Voz 4 02:41 jugador del coro hay que va a estar con nosotros el próximo

Voz 5 02:44 tengo en la retransmisión escucharemos a Héctor Rodas el ex central del conjunto blanquiverde ahora militando en las filas del conjunto madrileño

Voz 4 02:53 que pese a no estar en casa se oye y todo un caballero no hablando de la difícil

Voz 5 02:58 multa que va a tener la Alcorcón aquí ha debido al empuje que va a recibir el conjunto cordobés exista por parte de sus aficionados y creo que es de Álava Arnau que se hable bien de esta afición de este campo de lo difícil que es encontrar su equipo

Voz 4 03:14 en el encuentro sobre la selección española sub veintiuno hablaremos con Pablo Lozano el responsable digamos

Voz 5 03:21 no

Voz 4 03:22 en Andalucía en Córdoba de la selección en este caso de la Federación Española de Fútbol escucharemos alentadora Luis de la Fuente en rueda de prensa que hoy debuta al mando de la selección española

Voz 5 03:34 XXI no vamos a marchar hasta Málaga después porque ayer comenzaron los Campeonatos del Mundo de veteranos ya hay más de cien participantes cordobeses en la jornada de hoy

Voz 4 03:48 están haciendo las pruebas que son eh eh que van por resultados

Voz 5 03:53 de puntos y mañana comienzan los obstáculo con una participación importante en este caso con Loli Jiménez

Voz 4 03:59 que va a defender en este caso pues el la medalla del estar ahí en lo más alto de

Voz 5 04:05 del cajón así que vamos a buscar esa comunicación con el régimen también haber si podemos hablar con Miguélez Espinosa que va a competir este domingo y el que viene este domingo en El día en mi hijo el que viene en la prueba de media maratón ya digo en el campeonato de veteranos sin como cada jueves echaremos la persiana de la mano de Ricardo Guerrero por Coe jueves tenemos que hablar de qué hacer este fin de semana en nuestras errónea o lo que no tenga preparado Ricardo Guerrero tres si veinticuatro camino nos metemos en faena

Voz 2 05:02 pues se lo decíamos al principio abrimos

Voz 3 05:05 página primero de Córdoba Club de Fútbol que como hemos venido diciendo lo sigue trabajando a destajo para darle la vuelta a esa situación situación negativa en cuanto a resultado sobre todo en goles encajados los diez goles de momento sabemos que tenemos gol porque el coro hasta marcar

Voz 5 05:22 no pero la defensa de momento está haciendo agua y eso preocupa mucho porque ya sabemos por la experiencia del año pasado que el mantener la portería a cero es garantía de cuanto menos humano de seguir creciendo hasta entonces el Córdoba no lo ha hecho no lo ha hecho bien tan sólo ha sumado un punto y pico derrota creo que es el momento idóneo de dar la vuelta a la situación José Ramón Sandoval va tener disponible a todos los jugadores excepto a hablar ahora que ya saben estar con Burkina Faso la llamado Suu selección pero el resto va a poder ser de la partida tanto Eric Expósito como también de las cuevas que bueno todo ilusionado y con ganas de poder vestir la elástica blanquiverde y poder sumar los primeros minutos con el Córdoba Club de Fútbol como decía al principio vamos a analizar la situación del Córdoba de la mano de nuestro comentarista exjugador del conjunto blanquiverde Rafa Fernandes que está al otro lado del teléfono Rafa qué tal muy buenas noches qué tal muy buenas tardes

Voz 3 06:18 hola buenas tardes lo bueno pues es ya pasado la semana ya se ha olvidado no en el dibujo lo ya ve de Albacete ya pensando en esta Alcorcón que bueno lo catalogada va Rafael Gil presidente durante esta semana como una final

Voz 5 06:30 yo creo que al final me encuentro creo que es excesivo no pero sí que debe ser ese punto inflexión que todos estamos queriendo ver en en el equipo no

Voz 0422 06:41 sí yo creo que cuando haya una final pienso que por ellos necesitan ver un cambio de equipos del equipo necesita sumar puntos lleva tres jornadas encajando muchísimo a Loles yo les digo sin da una buena imagen damos porque bueno pues también en que se pierde por la mínima que el fútbol pero sí que es verdad que que bueno ya entramos tres semana en calma muchísimo gol hay que juegue el equipo y todo el mundo está esperando un cambio

Voz 6 07:09 prometo que pueden ir los tiros necesario que necesita este equipo porque Rafa ya hemos jugado con defensa con tres centrales jugó con el cambio de sistema del otro día con el cuatro cuatro dos por hombre crees que pueden ir digamos oponer depués

Voz 3 07:23 las reglas cierto el entrenador a la hora de dar en la tecla porque esta Fernando lo que mejor iba el año pasado que era que era la defensa

Voz 0422 07:29 sí sí la verdad que no me encontraba otra terminamos bien y también por no damos el pasado bien en algo estamos encajando muchos goles no bueno abono

Voz 9 07:36 hay que pensar que que primero hay que defender que puntito que que creyentes

Voz 0422 07:41 data de puerta a Puerta cero para para para luego porque es verdad que el equipo también esta semana no pero sí que es verdad que el equipo con facilidad no está muy centrado en temas Diego balón parado que que también estaba cinco goles en tema de cobertura de madera que defensiva de todo el mundo todo está muy puntito vemos dos centrados en Ace hoy hindú podría encontrar también versiones con balón que jugamos en casa que tenga bueno pues bueno te pueden hacer

Voz 10 08:09 hoy hay bueno eso pero sobre todo intentando encajaron no

Voz 6 08:13 si es que la sangría que llevamos ya otra vez tremenda Diego le que se dice pronto el gol que sale a más de tres goles por partido de media

Voz 0422 08:22 sí es que el inicio el año pasado del habían recibido muchísimo goles y luego disidentes en dado Un poquito oí y a partir de ahí el equipo de humanos derepente que que que ese tipo de hacerlo tres goles muy difícil que todas las cuatro goles para ganar partidos imagen esta categoría tanto que primero Puerta Cero he está bien defensivamente y luego pues bueno habrá habrá que intentar buscar los puntos porque estamos en casa hay que remangados a otra

Voz 3 08:49 no creo que tiene que ofrecer mucho más lo que sí está claro es que Sandoval Rafa va a poder contar esta semana con toda la plantilla toquemos madera a no ser que pase algo

Voz 6 08:58 algo DB oí de mañana allí seguimos haciendo trabajo de echado exceptuando a hablar y que se encuentra con Burkina Faso

Voz 3 09:06 bueno yo creo que hay hay dos jugadores que pueden dar un poquito más de calidad como el caso de Erika expositor y también de de

Voz 6 09:11 las cuevas no que para mí creo que podía ser o puede ser uno de los jugadores de más categoría de de la segunda división hay en un estado de forma óptimo

Voz 0422 09:21 sí son dos futbolista importantes no se hablamos

Voz 9 09:24 de que de que defensivamente dedica tiempo físicamente

Voz 0422 09:26 esta jugadores no porque me lo podían aportar cosas no hablamos por equipo también juegan también necesita gol y bueno pues ponerse de dos dos jugador importante también eh

Voz 6 09:35 aparte no de esa experiencia becas

Voz 3 09:37 sobre de las Cuevas a lo mejor esa juventud por parte de Expósito pero bueno son nueve los en cuanto que ya has jugado en Primera división puede aportar otras alternativas no ha habido Bakari

Voz 6 09:48 sí o no voy a decir a allí hay ahora Sandoval puede tener un abanico de opciones podamos Topal

Voz 0422 09:55 notarán más opciones según es según este el partido uno como el otro día que estábamos necesitados de dentro llevaba pues es decir demostró que no salió y le puso muchas ganas ahí hizo boli buen augurio aquí tanto uno por su experiencia como otro porque como tuviese con la ganas que pueden estar allí porque bueno vamos a ver categoría aquí el querer y hacer bien las cosas ahí hacer goles de manos porque no pudimos pensar bastantes cosas ofensivamente

Voz 6 10:19 vamos a ver si también el equipo acogió un plus más físico no esta semana yo creo que lo vio al equipo pesado lento no

Voz 3 10:27 no por otro motivo sin ir más lejos que es la propia pretemporada no lo partido que tener en cuenta

Voz 0422 10:35 una pretemporada un poco atípica no Un muchos problemas hablado de todo menos de fútbol y al final eso eso país una nueva entre decisiva Macaray podía jugar jugar así y al final todo eso piensa y no con un sistemas donde donde fijo también cuando tú me quedo defensa de traerlo dos llevando tiene que esa físicamente bien tiene que ya están Tura es muy complicado un poquito todo todo cuenta

Voz 11 11:01 bueno sí la verdad que llevamos más semana del equipo trabajando con normalidad ya está acabado no deja de disminuir frenaría hasta Atocha

Voz 0422 11:11 diciembre y bueno sí que pesan ganaba hay que ponerse el Folman yo y que tiene que encontrar un bloque a bloque sólido oí a partir de ahí por ha sumado

Voz 6 11:23 te pregunto por Javi Lara que para mí

Voz 3 11:27 creo que tiene que ser dentro de este coro tienen que ser uno de los jugadores clave tiene que estar ahí

Voz 6 11:30 sí sí sí yo sí porque yo creo que

Voz 3 11:33 lo pudimos ver el otro día en un lanzamiento de penalti en el que fallamos en los saque de esquina los saques de falta para que la estrategia vuelva a ser

Voz 6 11:40 pero un fuerte y aparte también que tú lo conocen mejor que yo Rafa Javi Lara para estar cómodo para estar bien necesita confianza no que que que él este Agustí que él esté confiado no juego

Voz 0422 11:54 sí sí es yo creo que es muy importante para el Córdoba Harbour puesto lo tanto ver por su experiencia porque bueno igual que acabamos no pero desde luego lo he a balón parado prenda mucho y que en cualquier momento el exjuez jugador diferente no que te porque Muela te puede sacar un pasador te pueden hacer un gol ahí bueno ya ya en la primera jornada recuerdo la primera jornada hizo gol en la segunda jornada que no de que vamos a pedir el partido fue una jugada suya que que cayó a banda ahí metió un centro Carnegie Hall que no luego Sandoval lo quita pero pero sí es verdad que juega o diferente y con un para mí de los que tiene que marcar la diferencia de lo que tiene que entender que tener acceso en el equipo

Voz 3 12:36 los que tiene que estar totalmente de acuerdo contigo en fin pues Rafa lo dejamos aquí mover mañana que es lo que nos cuenta Sandoval en esa última hora hay el domingo nos vemos en El Arcángel para contar todo lo que ocurra en ese partido que ojalá no pueda ser el partido de punto de inflexión

Voz 0422 12:50 si estarían de expresión resume nuestro punto de a estos a son de garantías también es verdad que está dando buena imagen pero bueno así es pronto muy pronto parar varada vecinal ahí para hablar sobre la cosa va cuando se Ximo todo cambia

Voz 5 13:07 desde luego Rafa un abrazo grande te el domingo

Voz 13 13:10 un abrazo la vamos a seguir así

Voz 5 13:19 no conectó Rodas porque como decía antes se ha tenido buenas palabras y elogios palabras de elogio para la afición del Córdoba y para este Córdoba Club de Fútbol estes Héctor Rodas el central a la hora de la sanción deportiva Alcorcón que decía esto en rueda de prensa

Voz 0102 13:34 a gusto eh tenían ahora ya con con el equipo y pueda ayudar bueno está claro que los dos últimos dos partes sabíamos tenían problemas en los últimos minutos y había que salir a tope para ahí conseguir la victoria sello el ataque al equipo lo veo muy bien no veo con con muchas ganas de que de que llegue el domingo va a ser pues bueno un partido complicado ya que allí pues la afición aprieta mucho yo tuve la suerte hasta ahí dos años y se lo que lo que hay allí espero que salgan en las cosas y vamos a darnos algo positivo de ahí tienen que dar un paso al frente la ficción va a estar detrás se nota ya en la comunión entre afición y equipo que iba a ser complicado va a ser complicado porque la gente apretar va apoyado el equipo de primer momento oí pero bueno nosotros con nuestro trabajo que sacaremos algo positivo hay pues muy a gusto sobre todo que que es una familia que es un grupo muy muy bueno al final yo creo que que os resultados pero muy a gusto eh luego la dinámica del equipo muy bien me siento como si estuviese aquí ya todo el año así que suele importante que seguir

Voz 13 14:43 es un acto

Voz 5 14:44 buenas cómo va a gusto que va a defender la camiseta del Alcorcón y la portería de su equipo para que en este caso conjuntamente verde no se pueda quedarse con los tres puntos en el estadio de El Arcángel eso será el domingo a las ocho de la tarde en el estadio marcaje el mañana el técnico José Ramón Sandoval acercaran poquito posturas sobre ese choque ya saben que mañana no sea la última sesión será la penúltima porque el sábado el equipo tiene también previsto ejercitarse a puerta cerrada

Voz 3 15:44 pues seguimos semen está avanzando hacia las cuatro de la tarde hablábamos del partido del conjunto blanquiverde vamos a hablar también en el que va a ver esta noche en el estadio de El Arcángel la selección española sub veintiuno que aterriza después de siete años lejos de la ciudad de ahí lo va a hacer en un partido importante puntuable para el europeo también evidentemente para los Juegos Olímpicos debuta su entrenador también Luise de la Fuente al que lo vamos a escuchar tranquilamente pero hoy quería centrar la atención en en Pablo Lozano en el delegado en este caso de la Federación Española Pablo qué tal muy buenas hola buenas tardes qué tal bueno pues ganar día en Córdoba de recibir ya la selección española en la sub-veintiuno pero oye también había muchas ganas de de recibir a la Rojita por aquí

Voz 15 16:29 pues sí la verdad es que era una petición que teníamos oye me lea el momento que hemos visto la oportunidad para tantos Eduardo Herrera como yo pues solicitarle a a Luis Rubiales que atendiese nuestra petición fuera hacia sigo esperando que ya todo el mundo disfrutemos de la vida

Voz 6 16:46 además que compone el motivo de calle finalmente no se pudo ver ese entrenamiento yo creo que es ha suscitado más más ganas no porque que esta noche para para ver ese ese choque no

Voz 15 16:57 mira la verdad es que después de la reunión de organización de esta mañana ha llevado a varios miembros de la de la Federación Española él estaba en la puerta del Center bolillos jóvenes echándose fotos con con nuestros jugadores y ahí hay muchas ganas Hay bueno ya ellos también aprendiendo a a todos los chavales aquí la puerta lo que que es lo que también se merece haces

Voz 6 17:21 siete años creo recordar que que no viene la selección Florentino pero aquí por Córdoba

Voz 16 17:25 y tu jugador es que

Voz 3 17:28 lo importante de aquel entonces cara de esta en el lo más grande no

Voz 5 17:31 Perico Iñigo Martínez De Gea creo recordar que también estaba en aquella selección sub veintiuno de ese momento sea que estamos hablando de que la antesala a lo que falta por venir no

Voz 15 17:42 bueno ya son jugadores que que son grandes ya son jugadores que juega en nuestra primera división era principal principales ligas del mundo jugadores muy importantes pero sí que es verdad que están llamado a hacer el futuro de detuvo fútbol español no conoce tanto ya lo reconocemos como cuando pasen por aquí dos o tres años veremos que estaban mucho de Joel absoluta o pensase yo haciendo cosa importante y no siendo uno más de su equipo sino siendo los jugadores más importante de su equipo

Voz 12 18:09 bueno yo creo que que es muy bonito

Voz 15 18:12 Hay sí que pueden animar a todo el mundo que no se pierdan en esta ocasión el Córdoba esté a la altura no

Voz 17 18:17 sí yo que iba entorno a una

Voz 15 18:20 cien mil localiza descubierta creo más o menos tampoco exacto de Córdoba yo lo que me gustaría que la gente se animase hoy sí que se están dando mucha gente por la taquilla del Córdoba y que bueno pues hubiese un ambiente precioso casa

Voz 3 18:36 qué puede suponerle esto a a la ciudad de Córdoba pues como debe o pues esperemos que todo sabe cómo tiene que salir puede ser diga una antesala que la absoluta pueda oye plantearse el aterrizar por Córdoba en fecha cercana

Voz 15 18:51 de lo primero que supone que muchas veces no somos conscientes de ello es que un partido yo co como esto no es un partido normal de Liga no mueve económicamente mueve durante tres cuatro día mucho dinero para para una ciudad como Córdoba y eso es lo primero que tenemos que plantea la repercusión económica para una ciudad como Córdoba no luego pues efectivamente Si todo sale bien nosotros no estamos marcando Territorial tanto de andaluza como de Córdoba como bueno pues la gente del Córdoba Club de Fútbol Si al final todo se llevan un buen informe y a eso le unimos a que dentro de ese informe pues a que que el estadio responde que la ciudad responde con ha respondido siempre pues siempre es un argumento más para cuanto solicitamos la la absoluta o otro tipo de eventos a la Federación puede que Córdoba este hecho bien valorada no bueno no es no

Voz 12 19:48 es fácil tener unas unas botas no es fácil

Voz 15 19:51 poco tener una suplente y uno pero creo que ahora mismo en cualquier evento cualquier selección que que podamos solicitarle a la española en el futuro siempre que haya bueno y informe en todos los sentidos fue avalada pues siempre pues el el respaldo que tengamos de de Eduardo Herrera que es uno de los presidente más considerado en este caso de mi persona clara también estoy en la española

Voz 6 20:14 oye Pablo Ibar son los mismos requisitos los que te

Voz 3 20:18 desde la Federación para albergar un partido la sub-veintiuno que de la selección absoluta decir Córdoba reúne todos los condicionantes para que en un momento dado pueda venir aquí

Voz 15 20:26 hombre yo creo que Córdoba reúne todos los condicionantes pero lo requisito pues conforme el la santidad son mayores pueblo es los requisitos a mayor es verdad que los requisitos de una subvencionó ya son grandes ya son importantes pues bueno uno cero de los eventos más importante que hay en partido internacional no pero es verdad que la absoluta pues requiere un poquito más pero bueno he habrá más vamos a centrarnos en que la ciudad tiene la oportunidad de disfrutar de de un gran partido de nuestra selección sub veintiuno son muy pocas ciudades a lo largo de un año la que pueden disfrutar de este tipo de partidos y creo que también pues todo hace indicar que que puede ser un día maravilloso así que animara a todos los chavalillos a todos los másteres tuvo ya

Voz 6 21:10 no es el deporte

Voz 15 21:12 que todavía no sabían decidió que tienen todavía una hora para acercarse que cómodo comprar dentro de la taquilla hiciéramos Ali frutales de algo bonito y tiene algo que es lo que siempre ha sido de ensueño no gana más recordar lo que tú dicho que ahora un jugador importante pero que son el el fútbol lo de mañana bueno siempre recordaremos a favor aquí fulanito Canito y yo lo vi en un partido maravilloso

Voz 3 21:37 a lo que salga todo perfecto y esta noche vamos a los para el equipo por el canje

Voz 15 21:41 bueno muchísimas gracias a vosotros como siempre y no pasan por allí porque estamos ya ello y muy ilusionado

Voz 5 21:47 un abrazo grande Pablo venga no muchas noche hasta luego

Voz 4 21:59 bueno pues e ilusión también es eh

Voz 5 22:02 a la que tiene su entrenador José Luis de la Fuente que lo primero que hizo en sala de prensa es lamentar que finalmente el entrenamiento pues no pudiese realizarse a puerta abierta aquí era como en un primer momento tenía estimado hacer como es de costumbre en la ciudad de la que viaja la selección española Ésta es el entrenador Luis de la Fuente

Voz 18 22:21 al ver que no los habitualmente siempre que los desplazamos el jueves la previa del partido a puerta abierta que nos hubiera gustado que esto iba a la gente y el público de disfrutando de muy potente como es están cerca de los jugadores y a porque además también a nosotros me agrada muchísimo y me satisface mucho el ser el ser partícipes de esa mesa ambiente bueno esa alegría no podido ser pues bueno es esperamos mañana no es un buen espectáculo que todos muy muy satisfechas

Voz 4 22:53 yo creo que sí que va a ser un auténtico espectáculo sobre

Voz 3 22:56 Contador hoy a su primer partido a las órdenes al frente de una selección sub veintiuno por lo tanto partido especial para él

Voz 18 23:05 no se hiciese un partido especial es el primer partido especial el propio partido que mi colega de esta selección y la verdad es que que me hace mucha mucha ilusión estoy muy motivado muy ilusionado es un reto muy importante

Voz 19 23:18 sí es verdad es que esto no

Voz 18 23:20 entonces todo este esta generación ese temido en categorías inferiores pero evidentemente es el compromiso de con una trascendencia mediática mucho más importante que que en otras categorías

Voz 6 23:31 se es eh Elvis

Voz 5 23:34 de la Fuente seguimos con el entrenador porque se le ha preguntado qué selección en la que vamos a ver esta tarde sobre el verde de canje

Voz 18 23:40 bueno nosotros podemos darle continuidad a cuenta de las cosas que yo realizando hasta ahora en que los jugadores desarrollen todo su potencial eh que sean cada día mejor que juegue

Voz 19 23:50 eh

Voz 18 23:51 a la altura de sus posibilidades y su potencial que es mucho y simplemente pues eso intentar hacerles mejor de lo que han hecho hasta ahora que es difícil pero bueno en en ese proceso formativo que tienen todavía hay que tiene que ir desarrollando pues de hay que seguir dándole ese esa posibilidad y la idea que tenemos es insisto es dejarles que desarrolló todo su potencial de juego para que la gente también espectáculo pero bueno entonces espectáculo sabemos que son parte de los sindicatos y oí ese partido gran corresponsal de trascendencia en cuanto al futuro no estamos cuando el patinador campeonato Europa unos Juegos Olímpicos

Voz 5 24:27 creo que sí va a ser un auténtico partidazo el que vamos a disfrutar esta noche en el estadio de El Arcángel España Albaida sub-veintiuno bueno pues el partido clasificatorio para el Europeo

Voz 2 25:02 nos vamos a marchar rápidamente para Málaga porque allí ya

Voz 4 25:05 a algunos no me lo me estás bueno se citan formado por aquí por Córdoba pero en los Mundiales de veteranos ya han comenzado y hay una fuerte representación cordobesa hay mañana es la primera opción que podemos tener para obtener un metal con los eh obstáculos con el dos mil obstáculos que va a participar en este atleta de Loli Jiménez con la que vamos a buscar la comunicación a mismo Loli qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes bueno cómo han ido como te de mañana

Voz 21 25:35 bueno pues ahí estamos estamos pensando lo no no estoy esta mañana

Voz 5 25:39 si no te ha decidido quedar aquí en cordón para concentrar de tranquilamente en Cordish mañana ir directamente para la prueba o cómo lo va a hacer

Voz 21 25:47 sí voy directamente porque yo compito a las dos y treinta y cinco y entonces bueno como digo toda la documentación ya recogida simplemente pone de mi la línea de salida así que prefiero de mi casa de mi comida prefiero hacerlo así ya este año que tenemos la oportunidad de hacerlo sin pues hay hecho quita no sí me llevo la aparente Santa ahora

Voz 22 26:12 que que voy Loli como opciones como cómo va va perfectamente preparada pero como va la adversarias tienes constancia de ir alguna como hay dos goles entrenamiento y demás

Voz 21 26:24 bueno la verdad es que hay marcas sí claro superior a mí afirmó tampoco sabes sean de momento de forma de ahora tiene un pasado si vale más sabe de la temporada anterior entonces no sé yo yo Vince voy a ponerme la salida muy a Bari pudo intentar pues dando todo no voy a intentar

Voz 10 26:45 hacer posibilidad y si no pues bueno para era quedarme con la sensación de que todo lo que hemos trabajado pues la moda

Voz 6 26:53 bueno Loli estamos hablando de un dos mil obstáculos que dónde puede ser la la clave donde haya que estar mamá concentrarme en la carrera

Voz 10 27:05 en la última vuelta hay que están ya muy atento con toda la acarrean siente la la situarse a ver cómo se pasa a partir de mil doscientas en una vuelta muy clave porque claro bicéfala aclame te son veinticinco tan sólo lo que pasar aquí bueno a ver cómo llegamos no sobre todo a al último docientos hunde

Voz 0422 27:28 no sé si tienes alguna con Pekín

Voz 10 27:30 o sea que esté muy cerca de Ci el paso pasar la última ría y el último obstáculo en la clave

Voz 6 27:36 así lo Lin estas últimas veinticuatro ahora tienen algo en la cabeza que te preocupa ahora mismo qué día hay esto me tiene un poquito todavía preocupada porque tengo o alguna molestia por algún lado o algo o no va en plena confianza va a tope

Voz 10 27:51 me ya que meses atrás no tienen mucha confianza pero ahora sí he llegado bien sin molestia extrañas dentro de lo que son exime estarán este a las corredores

Voz 12 28:03 pero nada extraño

Voz 10 28:06 hay y la verdad que bueno lo que pasa aquí pues la cabeza X porque quemo un chico instancia a la altura pero bueno yo creo que que diez a la altura por lo menos de lo que he entrenado IDAE digo si hay alguien que vayan de la que es porque ese día corre más pero que yo creo que que estoy para para está en mi margen y quiso mejorar la la marca de la dieta temporada

Voz 6 28:29 lo que sí quieren luchar como lo caer en una auténtica campeona Hay que seguro que mañana no va a hacer papel va a de reventar el papel de te va a salir de del Patxi yo vi pues nada te mandaremos toda la animo de un muy muy muy pendiente de mañana a las doce y treinta y cinco y a ver si mañana cuando hablemos Nos da una alegría de que tenemos una medalla bonita Hay de oro así pues eh

Voz 23 28:56 bueno bueno

Voz 12 28:58 a ver me parece una mira ya te has el calor ya

Voz 23 29:01 pues muy bien

Voz 24 29:03 descansa ahí mañana mucha suerte vale muchas gracias un abrazo

Voz 21 29:08 venga gracias dale

Voz 2 29:14 vamos a seguir con este Mundial puedo aguja la comunicación con Miguel Espinosa que debuta en estos Mundiales el próximo domingo

Voz 4 29:22 con la prueba del diez

Voz 2 29:25 kilómetros como esta porque doy fe de que lo hizo entrenar dándolo absolutamente todo Miguel Espinosa qué tal muy buenas buenas tardes cómo van eso sí

Voz 6 29:35 nervios que tienes que estar muy tranquilo puesto que esté

Voz 25 29:38 ha muy de cerca cómo ha ido entrenando evidentemente no entrenando contigo

Voz 2 29:41 es imposible mantener el rumbo pero sí viendo cómo entrenaba hoy las tareas van muy bien hecha no a Málaga

Voz 12 29:49 pues la verdad no me no me dejó del estado de forma de nuevo aunque ha sido un verano verano algo porque

Voz 17 29:59 en pleno verano con las temperaturas tan altas oculta trabajo

Voz 12 30:02 lo cierto es que si se conseguía entrena prácticamente sin ningún incidente sin lesiones la verdad que hacía años que no estaba en un estado de forma en el estoy ahora que viene de vivos tranquilo normalmente te tranquilo pero pero la verdad es que estoy todavía más si cabe no

Voz 24 30:21 qué bien qué bien oye y Miguel te ha ido ya

Voz 3 30:24 para ella para Málaga para habituarse un poquito el tema de la humedad te preocupa

Voz 4 30:27 no el calor que puedo hacer el domingo a la hora de de la prueba

Voz 12 30:31 no la verdad es que lo primero que el calor al calor siempre tradicionalmente lo que pasa cuando cuando conforme va cumpliendo años todo un poco incógnita no pero normalmente el calor humedad no sólo sin ningún problema lo primero porque yo en verano sólo entrenar a Salobreña que un pueblo que estoy en la Costa Tropical caracteriza pues la humedad y entonces Jaime tengo yo dependen expresar problema lo que sí es verdad aquí me han sabido estarán laborales tenía un juicio Lucena y hoy en Málaga y entonces ya pero echado y desde ayer estoy aquí en Málaga pero la intención es Si es por el tema de la humedad porque aunque no te afecte mucho dos o tres días antes y es bueno estar por qué o quién tanto que disolvía solían yo voy a salir a las doce de la mañana de darle un poco adaptarme a la temperatura al final es cuestión de un par de días al menos en mi caso sí sí

Voz 6 31:25 sí señor habitual te idioma y ahora qué qué plan B en trabajo de relajación está llevando porque ya el trabajo como hemos dicho está hecho ahora es digamos real

Voz 5 31:35 tras descansar y llegar en la mejor forma posible no

Voz 12 31:39 sí masivamente el masaje lo daría esta tarde porque por sobrina tengo tengo contacto yo estudié en Málaga ahí y volví conocidos tengo familia igual no me un masaje esta tarde lo digo porque siempre tengo la posibilidad de teme quince tengo una última hora Anzhi

Voz 6 31:59 eso sí ya no no

Voz 12 32:01 mañana de cansaré ella está un poquito correr la verdad es que yo no suelo trío al margen de que lleva el son mucho años corriendo muy tranquilo pero tampoco lo pienso demasiado dentro no salen de la rutina hay buena mañana trabajaré aunque algunas cosas que tendrían de en fin no haré nada fuera de lo normal ya que cuenta que el nivel es muy alto a responsabilidad hacerlo lo mejor posible y bueno una posición de privilegio que digo yo no porque bueno y en segunda línea siempre te da cierta ventaja

Voz 24 32:36 yo con opciones con qué mentalidad va a salir de Miguel es el domingo

Voz 12 32:41 bueno el yo tampoco estoy la carrera los ritmos no sabemos lo fijado de los campeonato Europa los campeonatos de España de ni categoría medallas de treinta y uno minuto treinta de los treinta para evidentemente hay que correr yo creo que puede estar en el treinta y uno treinta creo mi Bono si arriba que quién me beneficie al final se trata simple como salimos segundo grupo y aguantar IVAs qué sucede con el primer grupo bueno pues ya está esta manera ambos resultados sería está entre los quince veinte primero creo yo pero saque para quien en poco tiempo me da fe de que en pocos segundos donde se va se va a jugar las medallas a lo mejor lo ya están en treinta y uno de indignante y los cincuenta siempre hay opciones no entonces bueno tampoco está pendiente de él en el grupo todas maneras mañana domingo al día

Voz 10 33:44 sí

Voz 12 33:45 yo tengo conocerán la Media Maratón que el domingo siguiente sí pero bueno yo si se presenta no la ocasión de lo que nadie duda que ataca a las truchas aquí en Génova lleva a nadie la menor

Voz 26 34:04 bien que Miguel tensar de toda la suerte del mundo para el domingo para la Media Maratón que estarán una semana más tarde ya hablaremos la próxima la próxima semana pero toda la suerte del mundo para el domingo y a ver si no paga la alegría de del fin de semana tú también

Voz 12 34:19 muy bien muchísimas gracias un abrazo en vez de cobrando cositas exacto exacto

Voz 4 34:24 de muy bien un abrazo grande Miguel

Voz 27 34:27 por otro

Voz 4 34:34 fieramente vamos a buscar a la comunicación también con Ricardo Guerrero que es jueves es Ricardo qué tal muy buenas

Voz 17 34:41 hola qué tal muy buenas tardes bienvenido jueves

Voz 4 34:44 es más por aquí por Radio Córdoba para que no tiene preparado para el fin de semana que siempre me encantan tu tu sorpresa no de de qué hacer en nuestro tiempo libre

Voz 3 34:54 me parece Ricardo que vive en la temperatura con Bayer también un poquito porque

Voz 4 34:57 estaba bajar algo eh para para hacer esta ciudad de la ilegible

Voz 17 35:01 pues estupendo como alzado ya habré hecho yo creo con dos pero por si alguien quiere apuntarse a alguna ruta organizada vamos a recomendar por ejemplo la salida que hace vértice hasta el domingo qué va a ser una chatina está vencía Asuán ida y vuelta circular dieciocho kilómetros al ser muy bien pues eso te enteras duras y hasta ahora como tú dices sino un poquito más buenos días en coche hermana para su día Swan pero el sino también quedar aquí duramente sobre siete y cuarto aproximadamente esta mañana para hacer circular no hay poder en contrastar en Italia arrobas luz verticalidad punto com recomendamos esas ruta muy aquí tenemos varias no oficio ya rápida por ejemplo la plataforma Andradas tienen un proyecto muy bonito que esto no han encargado a tono Miño Olivares la realización animó el estudio la búsqueda de testimonios de la historia de las historia de la zona de la sierra de Córdoba concedida en Fele Cortijo lo bonito si se está a la otra Sierra y jeta el pareja fin todas las zona muy bonita muy transitada muy asentada sobre todo cuando gran éxito no queremos provisionalmente casi todas hacen porque paz los lidiados a todo el mundo y en clave de esta nueva Deportiva Puertollano que recién inaugurado este verano que iba estrena instalaciones estrena Rockódromo en el polígono que troche está en la calle Mecalux lo número treinta inglés The Monkees pueden localizar perfectamente deportivo muy muy recomendable yo renuncio para todos los que están ya en esto mirando a las tablas Becky que iniciadas las llega a nun señora tu tu ventas anticipadas de forfait con un veinte por ciento de descuento para los que tengan claro que iban a ir bien desde ya se pueden ahorrar un buen liberalizada

Voz 3 37:16 el otro día me metí la página de de Cetursa Ricardi ya se veía que había caído o no había caído nieve pero sí había helado no ya Sevilla toda Montaña Blanca osea que por allí ya tiene

Voz 17 37:25 la temperatura ha bajado hasta es el momento que baja la temperatura culés diez grados menos digo a nadie que haya intención derbi que que no han sido habitual pero vamos normalmente Ciudad de Córdoba a las cumbre

Voz 3 37:43 pues nada Ricardo habrá que aprovechar el fin semana ampara esta ruta que como decíamos va a acompañar la temperatura a bajar un poquito va a seguir luciendo él sólo sea que la sierra empieza a tomar ese ese matiz no digamos otoñal todavía le queda evidentemente pero ese matiz otoñal que que tanto gustan algo que no gusta nada por ahí

Voz 17 38:01 sí en media el medios de queroseno intente después del verano y entre octubre todo está todo lo que la berrea también vemos mucho ir muy bonito

Voz 3 38:10 si este año se presenta se presenta bonita la berrea puede eso hablaremos si quiere Ricardo la próxima semana para ver si ya empiezan a organizarse rutas para para salir al campo escucharla

Voz 5 38:20 muy bien labradas con un abrazo muy grande Ricardo Guerrero

Voz 3 38:23 el club hablándonos esos consejos de que hacer a lo largo del fin de semana

Voz 2 38:39 llegamos a la cuando más deporte hoy a eso de la semana menos diez

Voz 4 38:44 con Hora Veinticinco Córdoba en el que rendiremos cuenta de todo lo sucedido a lo largo de la tarde de cómo va ese encuentro entre España

Voz 2 38:53 sí Albania hasta entonces nosotros nos marchamos dejamos ahora Iker hizo temblar advirtiéndoles de la chao