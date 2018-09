SER Deportivos Córdoba (07/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Córdoba hola qué tal saludos además sigue amenazas a todos a la sintonía de él

Voz 2 00:17 deporte aquí en Ser Deportivos viernes siete de septiembre previa un fin de semana que hay que abrir pues con la mayor de las alegrías porque hoy esta mañana a las doce y treinta y cinco del mediodía

Voz 0250 00:32 nuestra

Voz 2 00:35 el Loli Jiménez volvía a hacer lo que mejor sabe hacer que es subir al cajón en este caso medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de veteranos que soy va celebrada hasta el próximo día dieciséis de septiembre en Málaga allí lo ha conseguido en la prueba del dos mil obstáculos la comunicación con ella

Voz 0250 00:56 que viene de camino no ya para para Córdoba con el metal ya en el bolsillo un trabajo encomiable el que ha realizado Loli Jiménez durante todo el verano para estar en óptimas condiciones a esta prueba ayer hablábamos con ella todos no

Voz 2 01:11 esa sensación es sacan a ese ese coraje no con el que Loli afronta desaprueba bueno pues al final premio para Loli premio para Córdoba porque es la primera medalla cordobesa que viene para acá para tierras de Córdoba después de que bueno pues son más de cien lo atletas que semana a dar cita

Voz 0250 01:31 ya en estos días a esta tarde también hay prueba eh hay dos cordobés Rafa espejo y también Fernandes sólo que van a estar en el tartán para intentar hacer lo mismo y sumar otra otra medalla eso en cuanto al atletismo en cuanto al fútbol en la vuelta de la esquina el domingo partidazo en él está el Arcángel el Córdoba recibe a la situación deportiva Alcorcón con la ilusión y las ganas de sumar la primera victoria de la temporada tres punto que serían alejar fantasma alejar mano rollo no hay malos augurios que los que ahora mismo rodean al entorno Córdoba es pronto queda un mundo por delante estamos en septiembre pero hay que empezar a hacer las cosas bien quede juegue como se suele decir bienes la rebaja no queremos que no pillen a nosotros como nos pillaron la temporada pasada que lo del año pasado fue un milagro indica la cosa eh para seguir viviendo otro con la que está cayendo escucharemos a Sandoval habríamos este espacio de tertulia con Fernando Sánchez y con Jesús Ventura que estarán por aquí por el estudio ITA mimos a escuchar al coro Abbey por supuesto escucharemos al original y vamos a ver si también no da tiempo escuchar Fepeco que como digo a las siete tienen la prueba hoy en Málaga tres y veintitrés

Voz 3 03:17 de fútbol mientras esperamos a Loli Jimena que como digo vamos a hablar con ella me de tiempo a A

Voz 0250 04:19 bueno pues como decía vamos a escuchar hoy a José Ramón Sandoval que ha pasado por sale prensa hablamos de muchas cosas lo primero de lo larga que es como decíamos eh esta esta semana por aquello de que bueno pues tenemos tres partido entre copa

Voz 5 04:34 Elia este José Ramón Sandoval esta mañana

Voz 6 04:37 que vamos a tener tres partidos los cuales empezamos ahora mismo lo que es el inicio de la Semana contra el Alcorcón que es el presente yo quiero saber cosa hice lo he estado diciendo a los jugadores tenemos que vivir el presente el pasado ya Nos ha ayudado mucho no sea pues todos tenemos que estar pero si vamos a estar todo el día recordando el pasado muchas veces no va a llevar a la complacencia de de que no valoramos lo que tenemos ahora mismo ya mismo lúdico tenemos que agarrarnos a lo que tenemos no siendo Gatti que está con su selección tengo a disposición a todos los jugado por eso no es pues lo más eso que pueda haber no esta semana sido una semana de mucho aprendizaje yo creo que esta semana a mi me gustan los equipos que se caen hizo vuelven a levantar porque es cuando aprende de los errores y cuando tú crees que puedes construir esto no quiero que haya muchas prisas muchas precipitaciones yo dijo al principio de temporada tenemos que tener mucha paciencia con este grupo por todas las circunstancias que hemos vivido porque yo creo que el año pasado no nos dimos nos dieron una lección de que la Segunda División es muy larga y cuando te crees que estás no está así cuando no estás estás creo que el año pasado cuando sentimos el partido del Barcelona todo el mundo le daba al Barcelona como salvado cuando terminamos en la Cultural todo el mundo les daba la Cultural como Salgado no sabían hecho un partidazo no hoy día nosotros sabíamos desapareció del campo y no sólo estábamos descendidos y cuando ISIS insistimos preserva en en no es en la fe en el trabajo en estar juntos conseguimos el objetivo yo creo que esta temporada tiene que ser así yo creo que no he visto a nadie que en la tercera jornada ya ascendido ni nadie que haya defendido no nos volvamos locos la segunda edición da para perder empatar y ganar que estamos bailando ahora con la más fea pues si todos sabíamos que podía venir nadie creíamos que no iba a llegar esto pero hemos perdido dos partidos que tenemos el mea culpa de que estos dos partidos que hemos perdido no hemos sido el equipo que nosotros vamos buscando también

Voz 5 07:01 José Ramón Sandoval le analizado un poquito la situación del equipo es cierto que le ha tocado ahora estar cola pero lo más preocupante aquí yo creo que son las sensaciones que transmite el equipo sobre él

Voz 6 07:17 es decir que es lo que más ha querido es que te voy a decir una cosa es que si analizamos los goles que no sé que encajamos contra el Albacete pues tú a mí Si así un problema en el aspecto defensivo yo creo que ha sido más bien son tres goles de estrategia que si en algo tiene mi defensa y la demostrado es una buena concentración en la estrategia en balón parado el otro día como no estábamos en el partido empezando empezamos a hacer un penalti minuto tres no dejamos encajar un gol en el minuto trece cuando el equipo padecía que había cambiado un poquito volvimos a hacer otro penalti pero penaltis evitables penaltis que que yo sé que en otras circunstancias mi equipo no lo no lo hace entonces que va a trabajar en ese aspecto defensivo sitúa desde las estadísticas tiramos más veces a portería pero tiramos todos desde fue cuando hicimos ni apenas daño al equipo rival la sensación que yo vi el otro día del equipo que yo ser transmitía Mi jugadores y mis jugadores han puesto el mea culpa es una sensación de no dominar en ningún aspecto al equipo rival

Voz 5 08:32 sí eso sí que preocupa el que no se domine al rival y que bueno puede en cierta medida juegue como ellos te están obligando a jugar eso sí que es un problema que es lo que evidentemente están viendo qué está ocurriendo en el conjunto blanquiverde primera semana eh que Sandoval tiene como decíamos a toda su plantilla salvando a hablar puesto que ya tiene a De las Cuevas y también a Eric Expósito más alternativa más posibilidades como lo ve el técnico

Voz 6 08:57 de los tres porque y hemos tenido la mala suerte que se bueno entre comillas no porque tenemos el privilegio tener un drama nacional en nuestro equipo y según estaba las cosas era era muy difícil pero los dos han adaptado muy bien a menudo muy buenas condiciones los dos sorprendentemente para el doctor al tema de tomar medidas para los preparada decisiva en el tema de de su capacidad física muy bien tácticamente los dos eh Eric siendo joven lo tiene asignado todo muy bien juega muy simple para le hice para mí es una virtud ir Miguel yo les conozco bastante y ayer ya vimos que que no va a ayudar mucho porque sabe interpretar el juego muy bien aparte de que ha sido muy aceptado por la gente porque porque ves que vienen gente a sumar apoyar aquí están en disposición para mí para para este domingo creo que mañana en la lista la daremos son dos jugadores que vamos a poder con tal no olvides dado el éxito que que es un jugador que para mí es otro fichaje porque no hemos podido contar con él

Voz 6 10:10 sí la verdad es que es un jugador que va vamos a contar con él como jugador del primer equipo que pelea por un puesto porque creo que es una de las de los activos que va a tener este club a lo largo de un futuro no

Voz 8 10:22 si no juegas totalmente

Voz 0250 10:25 de acuerdo con José Ramón Sandoval las novedades que va a intentar meter la sorpresa que siempre José Ramón habla semana tras semana pueden ser cambios en el once con respecto a estas incorporaciones que va a poder contar con ella

Voz 6 10:39 sí pero no como sorpresa sino porque creo que son bandas el piso piezas fundamentales de del equipo este año si yo creo que si te voy a decir más al final saque de da un una plantilla muy competitiva pero encima tenemos dos jugadores por puesto incluso para cualquier sistema de juego que apliquemos no entonces la capacidad que va a tener este equipo es adaptarse a lo que le pidamos pero ahora mismo tenemos dos jugadores por puesto muy eso existe que va a haber una competencia brutal para poder jugar es que el problema la voy a tener yo a día de hoy viniendo de lo que venimos es mucho más fácil para elegir pero yo sé que la gente está muy rabiosa porque esta no la versión que queríamos ellos lo sabe y lo van a dar todo yo lo dicho tenemos mucha fe en este equipo de dos paciencia este equipo nos va a dar alegrías no sé cuándo vamos a empezar a darlas pero lo que sí que sé que la afición no se va a quedar por el sistema ni nipón lo que ganemos se va a quedar por por la sensación que le transmita en el campo estos jugadores y así fue el año pasado no fue por todo lo que conseguimos a nivel final sino por la sensación que transmitió este este equipo al aficionado cuando venía que le Laciana transmitir eso unas

Voz 4 11:58 estación de defender un sentido de pertenencia el aficionado vibraba bien

Voz 5 12:02 para defender el escudo con toda con toda la garra ilusión y con todo ese sacrificio del mundo hoy también

Voz 0250 12:09 a José Ramón Sandoval ha hablado sobre el césped tanto estadio del Arcángel como de la ciudad deportiva no está en las mejores condiciones José Ramón Sandoval

Voz 6 12:17 hombre no es obvio que sí sobre todo de las las grandes temperaturas de que hacen Córdoba es que es muy difícil eh yo te puedo decir que Royal ver se está dejando la vida que el club está haciendo todo lo posible por porque el campo estén mejor en perfectas condiciones no lo único tenemos que hacer es adaptarnos a ello la solución pues las estamos poniendo encima de la mesa y entre todos buscar una buena solución para que el terreno de juego esté en buenas condiciones te puedo adelantar que ya se ha hablado para que la semana que viene se empieza a hacer trabajos la Ciudad Deportiva ir entregar estalló todo lo que podamos mejor que nosotros nadie va cuidar esta yo yo te puedo asegurar que en esta semana con los me miento obstante nido de aquí de España han hecho peor tratamiento en nuestro campo que nosotros en cuatro meses del año pasado

Voz 5 13:13 totalmente de acuerdo con José Ramos Sandoval muchos partidos sobre el césped del estadio del Arcángel y evidentemente esta semana también recibirá castigo porque el miércoles vuelve a haber otro encuentro en el césped del estadio de las tres y treinta y tres alto en el camino allí buscamos la tertulia ya está por aquí Fernando y Jesús

Voz 1 13:49 tras cruzar la ciudad el COI Villa animada llegará salir con te te la estás listo sí

Voz 5 14:28 pues como os decía al principio abrigo nuestro espacio de tertulia y aquí en los estudios de Radio Córdoba Cadena Ser nos acompaña no ir representando a la voz de la afición Fernando Sánchez qué tal muy buenas buenas tardes también ahí está con nosotros Jesús Ventura de córner cordobés tenían aficionado al rodaje sirvió también habla buenas tardes bueno pues una semana más no la que tenemos por delante otra oportunidad

Voz 8 14:53 de enmendar la triste marcha hasta el momento de

Voz 5 14:58 Córdoba Club de Fútbol no con diez goles aunque creo que eso es lo que más escuecen a vosotros y os parece

Voz 1835 15:03 no evidentemente he creo que Sandoval ya ha tenido más que tiempo suficiente para intentar enmendar el error es que sean cometido ya cuenta en el plantel con todos los efectivos que tenía después desde de El verano que hemos tenido y las incorporaciones última y espero que el domingo pues es algo a ser un papel no podamos llevarnos la primera victoria

Voz 13 15:30 sí a lo que dice Fernando ya no le acusa ya ya el plantel está entrenando

Voz 5 15:35 confeccionado

Voz 13 15:36 los los jugadores no tenían su su semana para prepararse ya va Sandoval tiene que poner un equipo disponible para

Voz 5 15:43 con el domingo en el otro dijo Sandoval que en Albacete ya teníamos que ver un equipo distinto no resulta bien también fue el que fue doloroso Gemma pero yo creo que es donde tenemos que empezar a ver un equipo distinto ya es esta semana no ya estaba en la cueva después haber llevado trabajando con Sandoval un tiempo con heridas Expósito igual además como hemos escuchado ante los corte de de José Ramón Sandoval ha hablado maravillas en este caso de de los dos jugadores que vienen muy enchufado con ganas con ilusión ahora ya sí que si estamos todo ahora ya sí que somos falta bueno que está con la selección pero ahora sí que ya no vamos a poder ver además que la moda es la suerte pues lo ver durante esta semana porque tenemos tres partidos no tenemos eh el domingo el miércoles el de Copa ir el sábado no siguiendo esa que va mover verdaderamente yo creo en niveló en potencial completo ya de la plantilla y además él

Voz 1835 16:33 lo que Si ya evidentemente en defensa empiezan a corregir errores y bueno con la ayuda de Expósito de de de las cueva hay bueno también creo que hablaba maravillas el éxito cien Sima que venimos haciendo unos números más que aceptable arriba en goles hizo Rafa usamos con la incorporación de desastre jugadores más que ilusionado es decir que si somos capaces de seguir en esa dinámica de gol y corregir atrás creo que habrá da un paso más que positivo

Voz 13 17:07 sí claro que lo que he dicho Sandoval también en en rueda de prensa que Andre si todo va como un fichaje más sea es que no no se ha visto tampoco nada pero a ver lo que pasa en los próximos tres partidos pero claro lo que estamos fallando en lo lo que me esperaba otro mundo que eran defensa en atar que estamos bien aunque sea sorprendente pero en defensa es que no no ésa no ahí está esa intensidad que que que había en el tramo que se necesita evidentemente para mirar cómo está

Voz 5 17:34 como hacia hacia adelante creían ese cambio de sistema que empleó el otro día toma el equipo con una defensa de cuatro que de tres cómo cómo lo veis los que

Voz 1835 17:43 yo entiendo que el partido que quiso plantea acciones rompió al al al poco minuto con ese con ese penalti que se comete en el minuto cinco eh no esperaba no esperaba un planteamiento sin que es el el pusiera tan difícil de ahí que pusiera esos dos pivote defensivo problema que tengamos con ese sistema porque evidentemente era muy difícil hacer es llegar balón He jugado a la delantera entonces sufrimos más de la cuenta

Voz 13 18:16 yo yo soy de los que opina de que un sistema tiene que ver tiene que venir con el equipo no no lo que vengan frente a lo que ha hecho es donde esta mañana que no hemos entrado en el equipo que tenemos enfrente y no te has puntual lo lo estas ventajas claro sigue dando les salió mal lo primero minutos pero yo creo yo creo en el coro de los cinco defensas con hablando con Galán de carrilero extremo que no es lo que tampoco

Voz 5 18:40 oye por cierto creer pues hablado mucho esta semana de que Si partido en la final y demás cree que puede haber alguna medida drástica para alguno de los jugadores del Córdoba que hasta el momento no están dando el nivel que se esperaba

Voz 1835 18:54 bueno la verdad es que hemos visto unos fallos garrafales en defensa e que no sé sí serían merecedores de de que alguno de los jugadores tuviese banquillo caso incluso eh que estuviese sentado en la grada hay quién quién lo optará viendo que ha visto durante toda esta semana eh el propio míster lo que siempre la verdad es que nos condiciona muy mucho no voy a decir que es una final porque no lo es pero es que este partido es crucial cuando la semana que viene tenemos enfrente a un rival de la envergadura en el Málaga sería una dinámica muy mala el el que fallase como esta semana y la siguiente ante un rival la de una envergadura como es el Málaga está la cosa bastante complicada

Voz 13 19:43 sí también han dado como titular para este domingo Alvin Muñoz que no creo que por ahora no tienen oportunidad Isanta y sentar a alguno que otro como pueden hay tan claro es que estamos flojos en defensa pero claro hubiese penando que claro ahora viene un en Málaga invicto en Liga pues entrar en una dinámica muy malas

Voz 5 20:03 sí claro de ahí es muy difícil que haya hace incluso que dice no que bueno esas rencillas de Aythami con Sandoval venía gastada del año pasado y que bueno es uno de los principales motivador de a lo mejor ese enturbia miento que hay ahora mismo hay en el vestuario

Voz 1835 20:22 la verdad es que es una cosa difícil porque evidentemente son cosas de vestuario y una podemos saber a ciencia si hasta a mí me

Voz 14 20:30 mucha mucho trabajo creer que un jugador que evidentemente está en un en un equipo que da una imagen

Voz 1835 20:41 puede que no cumpla con esa expectativa por diferencias con el con el entrenador eh sería bueno sería de mal profesional y no no creo que que sea el caso o que se pueda dar ese caso cuando hemos visto por ejemplo que en el primer partido el guante el empate es justamente lo lo marca Aythami

Voz 13 21:06 jo que yo por lo que a mí me lo que a mí me costaba por ahora en El Vestuario Cuén hay muy buen rollo y todos optan con con ermitas que también una cosa es que se comentabas después de la rueda de prensa es de suele claro pero era lo único que podía sostener digamos El Vestuario si es verdad contrario aquí que el el año era animó el animo y las ganas que le echaron en la en la en el último tramo del final delicada el año pasado fue lo que realmente ha bajado la salvación claro si esa entusiasmo no lo demuestra ahora pues ahí están los resultados que bajamos muchísimo nivel de la plantilla

Voz 1835 21:39 el problema simplemente que ante había un objetivo a muy corto plazo que tenían que salir a por ella si yo sí bueno parece que podría ser el hecho de que estamos empezando de que sólo llevábamos tres jornada

Voz 13 21:54 lo que hay más tiempo Eto'o se eh claro

Voz 1835 21:56 al se ha alargado en el tiempo puede haber un poco más de relajación ya es tarea de del equipo técnico de como en su día planteo Sandoval ir planteando

Voz 5 22:08 de tapas copta para hacer hueco a cinco partidos de cinco partidos tres puntos por encima de lo van a ver cómo como se da por cierto material algún cambio pero yo soy el repetitivo no pero bueno a mí la Copa me importa un pino o vos te voy a decir por lo tanto para mí yo voy a Cuba a sólo tres puntos metería algún cambio en el once de Liga

Voz 0250 22:36 hola soy de los que la Lacko

Voz 5 22:38 hay oye pues Villar reservado alguno para para

Voz 0250 22:41 Copa o cómo lo ve

Voz 1835 22:43 yo es que la verdad en esto pienso de una manera bastante particular es decir yo creo que son profesionales como profesionales que son tienen que disputar todas las competiciones eh que tengamos cuanto malas algo cuanto más lejos lleguemos en Copa para mí creo que es un orgullo para la ciudad y para el club aspirar a lo máximo posible eso de tirar por tirar una competición porque parezca descafeinada pues la verdad es que no lo no lo veo de aquí a que tenga casará algún cambio bueno pues la plantilla tiene como bien ha dicho hoy Sandoval tiene a dos hombres por puesto y creo que todos están capacitados para Google

Voz 13 23:21 pues yo creo que la culpa por va a venir muy bien a la Copa mola eh

Voz 1 23:31 no la Copa Davis

Voz 13 23:31 la Copa claro encima en en todo momento porque Down da minuto a Andre sito aérea depósito de las cuevas Chris son gente que necesita rodamientos para esta Liga pero claro lo que importa es lo que lo que importa lo has dicho tú la los los punto de Liga ahora mismo la copa hay que dejarlo al margen y dejarle disputar los que tener menos minutos Icon respetados camionero once yo me replantearía o una nueva adaptar un nueva planta sobre todo en la defensa con Juliette aliada ha entrado Luis Muñoz

Voz 5 24:06 bien en su Valentín inédito también no no jugó no por donde va los tiros lo que yo tengo claro es que los creo que sí yo si no se puede poner otra excusa no bueno vale el empate no porque la tiene

Voz 4 24:19 ganar ya sino sería evidentemente

Voz 5 24:22 no es definitivo porque estamos hablando de que estamos en septiembre pero hay que cambiar la dinámica sino yo creo que la expiran el examen del equipo bastante complicada

Voz 1835 24:30 sobre todo cuando estamos hablando que son partido en casa se lo que supuestamente tendríamos que está más fuerte y luego pues como ya hemos dicho los partidos fuera también va a depender mucho igual que

Voz 14 24:43 de bueno de él lo que en lo que hay no

Voz 1835 24:47 podemos no podemos aspirar a mucho más sabiendo en las condiciones en las que están

Voz 13 24:53 sobre todo contra rivales directos que Alcorcón Nastic sí sí que es para pelear ahí en Clarence siguen siendo rivales que vamos a ellos con la permanencia últimos nada los que en el caso de Oviedo o malas las que sillitas para plantear un poco más margen aunque aún así tampoco pero claro son tres igual evidentemente con el Málaga pero sí entiendo perfectamente

Voz 4 25:14 de lo que cree que puede a ver que lo que lo que ocurre

Voz 5 25:17 en a las ocho de la tarde en esta de la caja con ese Córdoba Alcorcón y veremos a ver si puede ser la primera victoria del conjunto blanquiverde Fernando Sánchez muchísimas gracias por estar por aquí gracias a decirle lo has comprado

Voz 4 25:27 el arte por aquí lo bien así que

Voz 0250 25:30 sólo en la puerta abierta de tu casa pero cuando quiera muchas nacional un abrazo muy rápidamente no vamos a ir a buscar la comunicación con con Alcorcón con la compañera de Radio Madrid con José

Voz 5 25:40 Antonio Duro para ver si no puede decidir la última hora del conjunto madrileño José Antonio qué tal muy buenas tardes

Voz 0250 25:48 hola qué tal muy buenas bueno pues la última hora del Alcorcón que por aquí se le teme por nuestro resultado hoy porque con el fin y al cabo al final siempre siempre nota pelea por aquí

Voz 15 25:58 bueno el actor con que ha comenzado la temporada yo creo que bastante confiado firme el otro día el mayor dado alas a los te cito el Parralo y uno en definitiva han conseguido un empleo si la victoria de los todavía que te digo ante el Mallorca no hay una derrota en la segunda jornada las sensaciones son bastante bueno si hay una cosa muy curiosa en el conjunto por isleño te han hecho estoy si te cita sí pero ninguno de ellos antes y tengo gran protagonismo en estas primeras reformas a los once titulares de Cristóbal Parralo que felicitó nuevo íbamos a siempre con ellas en la plantilla el Alcorcón son con gente del año pasado así que bueno es un equipo que está ya hecho se conocen muy bien la gente del Madrid y la gente de Santo Domingo igual Córdoba le va a traer los mismos problemas que siempre igual que

Voz 0250 26:47 qué tipo de de juego el que va a desplegar en Alcorcón por por aquí Prokhorov

Voz 15 26:51 bueno pues siempre ha tenido el Alcorcón la fama de ser un equipo a derruidos sobre todo en la zona de descenso del campo donde lo que te digo bien tanto a mí como Álvaro Peña en el centro del campo bueno pues tiene lo que te decía algún refuerzo que está participando sobre todo desde el banquillo a mi me gusta mucho avalar que viene de la mano de Cristóbal Parralo procedente del filial del Deportivo de La Coruña han sorteado varios tipos de te gusta este verano frente al entrenador Domingo se ha venido también el sábado hacía Madrid Si sobre tuvo la isla puntos hasta aquí con Jonathan Pereira eso cuando me gusta mi que este Alcorcón ponéis porque sobre todo él que nunca ofensiva también mantiene a a varios son

Voz 0250 27:36 espesa de esa última sesión de mañana hay alguna baja así significativa va tira con todo

Voz 15 27:44 en principio recupera Ali cierto a Carlos ventajistas de emergencias no volviera al carril Burgo hidráulica hasta he digamos importantes de hombres cortante es el equipo madrileño en estas primeras jornadas está siendo la está Domínguez el campo al que le quedan ya nada pero nosotros estamos aspira a todo terreno te puedo es un hombre importante para el Alcorcón pero sí que es verdad que tiene ocultado en a participando no final de la temporada pasada

Voz 5 28:21 pues bien el Alcorcón en principio

Voz 15 28:24 con esa vuelta estando ahí se puedan contar Pitol para lo

Voz 0250 28:28 el genial pues José Antonio que vaya todo muy bien desearle de mucha suerte para parar Gozón para para toda la temporada pero yo me tengo que dedicar a partir del lunes a partir del lunes que que el mundo se quedan aquí

Voz 15 28:42 a ver qué pasa el domingo aquí en Cannes que da luz del futuro estado

Voz 0250 28:46 un abrazo

Voz 17 29:10 tú eres el míster

Voz 3 29:28 vamos a buscar la comunicación ahora mismo con nuestra Cambra a cordobesa lo que como digo acaba de conseguir este medio día en Málaga la medalla de bronce en el Mundial de veteranos en la prueba de

Voz 4 29:41 dos mil metros obstáculo yo que viendo gente quería felicitarla porque yo creo que es un metal que reconoce el hizo tan grande que lleva Loli que junto con su entrenador junto con Fernando

Voz 0250 29:58 trabajando para preparar esta esta prueba con todo el cariño con toda la ilusión del vamos rápidamente a buscar la comunicación con Loli Jiménez Loli qué tal enhorabuena qué tal cómo estás

Voz 1490 30:09 muchas gracias una nube y la verdad que nadie dice

Voz 0250 30:13 como como cuéntanos cómo ha sido la carrera mira que ayer cuando yo le contigo digo va a concentrar Hadid Simón que estamos hablando veinticuatro pero yo sabía que iba ayer enchufadísimo a la carrera como ello Cuéntame

Voz 1490 30:24 pues bien la carrera había una chica japonesa que bueno terrestre ha corrido han entrado la categoría de con una marqueses y pues yo no marco parte ya muy igualada a darle hay icono de nada pelear es lo vimos que va segundo no una carrera muy reñida ahí igual una carrera bonita David Carreras de sola sino que tiene una carrera peleada

Voz 4 30:58 eh ya has tenido que apretar desde primera hora

Voz 0250 31:02 Loli o yo aguanta un poquito hoy el guarda Haditha esperando el momento de del ataque

Voz 1490 31:08 bueno aparte de la pobreza yo yo tirando del grupo un poquito porque lleva a mi ritmo

Voz 15 31:14 y entonces pues una como dijimos

Voz 1490 31:16 he ido tirando en la carrera luego ya la otra reciente bajas donde doscientos cincuenta prácticamente es donde en donde luchó por el podio ahí ya momento a tirar mi idea era más fuerte en la que se llevaba los me las da

Voz 0250 31:32 qué bien oye te hemos visto al principio de la carrera antes de cuando te bajaba para para la pista a través de de otro de de lista gran no de otro al atleta gordonés en este caso De Miguel Espinosa que estaba viviendo se te veía con muchas ganas no el oye yo creo que lo que dice hoy me apetece correr voy a darlo todo no

Voz 1490 31:50 bueno me pasa algo curioso y comentando a Fernando Torrijos que me entrenador

Voz 0250 31:56 sí

Voz 1490 31:57 he dormido está bien esta noche es Ignacio Mijancos que parecía que aquí aquí entre ellas no tenía aire de competición que que va que muchas veces te pueden ayudar pero también te resta mucha energía he alentado muy tranquila y la verdad es que ha ido muy muy tranquila a convenir móvil hubo concentra en un principio cuando voy al rival Alhama genital de ser experto pero que poco a poco a la carrera ya te ya dije siguió con la china al al han dado escápula tener a la ría

Voz 5 32:30 sí sí sí

Voz 1490 32:32 la la la hacía bastante regula como que el que lo colono

Voz 5 32:40 se entonces con ella

Voz 1490 32:43 qué porque es siempre en la vienen sacado compito y ese poquito que la último mes todas son a lo que queda de ella cambiaría tan bella no cenar ya te has ganado

Voz 0779 32:52 qué bien qué bien qué bien pues Loli no saberlo lo orgulloso que estaba o no todo el mundo por aquí por todo el mundo evidentemente el mundo del atletismo no es celebrando el bronce yo que personalmente se todo lo que has trabajado o no por por esa por esa medalla puede darte una enhorabuena no lo siguiente porque se lo merece por el trabajo pues la entrega pues la dedicación y bueno pues por ser como eres que en cierta medida todo influye no desde el carácter y todo va encaminado hacia el mimo oí como te digo darte enhorabuena personalmente a Fernando también a tu entrenador que por el trabajo cae también ha hecho contigo y que esto se mantenga durante muchos años más que no sea la última

Voz 1490 33:36 sí a la condena por canales González de categoría porque ya salgo a través de qué vienes tiene categoría cincuenta con una medalla una fácil sí bueno también hace un año muy complicado de a niveles de salud y culmina la temporada con una medalla de bronce que paramilitarismo a la misma savia hombro porque porque hacía un año gastando si Igor hoy todo también para ir hacia la familia Si bueno sobre todo Fernando que acataba aquí al querer caña entrenando ya iba a hackers del teléfono a la hora de la muchas gracias a toda la acompañado ya la gente cortara que han estado bueno anoche mi mandaba interior Bonilla me dormí mandando mensajes de ánimo de apoyo así la primera medalla para Córdoba espero que ahora Mis compañeros que trabajo consigamos comentaré Mira estrena

Voz 0250 34:30 ojalá ojalá que sea así pues prontito para Córdoba buen viaje que lo celebré como hay que celular enhorabuena

Voz 1490 34:38 muchísimas gracias

Voz 3 34:47 ya que Zamora con atletismo siguen buscando a dar la comunicación porque esta tarde el Mundial

Voz 0250 34:53 no hay prueba y esta tarde hay cordobeses de nuevo en en lista no de de salida iban a ser dos razas especie Fernando que eso lo que va a disputar el tres mil obstáculos vamos a ver si podemos buscar la comunicación con Rafael Espejo para ver cuáles son sus sensaciones de cara a esta tarde la prueba en torno a las siete y media cuando van a a correr

Voz 7 35:16 pensé ya está al otro lado del teléfono Rafa pescaba Rafa qué tal muy buenas como más esos nervios escasa bueno nada ya casi tres cuatro

Voz 4 35:25 Villa de que de que llegue tu momento

Voz 18 35:28 si bien los caminos se que intentar mejorar marca de la temporada y oí el puesto pues el que que es es correcto

Voz 7 35:42 el marco de la te tranquilo sino cómo cómo ha ido días

Voz 0250 35:47 hola la preparación algún problema alguna molestia algo

Voz 18 35:51 no no con al principio de temporada un poco de problema de movilidad en eso pero he ido trabajando pues salir de pagar cosa allí llorando muy duro por el calor hemos tenido que entrena de agosto fuerte pero por lo demás muy bien perfectamente la preparación

Voz 0250 36:13 a qué es lo que más le teme para para esta tarde

Voz 18 36:16 pues alguna caída una prueba mientras sin obstáculos una prueba bastante técnico y con Triana he cuando faltan las pues a los obstáculos muy alto citado se llena de alguna caída o algún encontronazo a otros Leite hay mide una caída puesto que condiciona toda la carrera

Voz 7 36:40 claro que sí pues nada a ver si tenemos la misma suerte cuanto menos que que esta mañana

Voz 4 36:45 Loli Jimena que consigo ese ese bronce haber Si a las siete hay

Voz 0250 36:50 lo tenemos otro más para para nuestro casillero y para acordado en particular

Voz 7 36:54 vale pues pero hacía un abrazo grande Rafa mucha suerte

Voz 19 37:00 eh

Voz 0250 38:02 cuatro de la tarde del viernes que que Buza no con ese sabor bonito no de de la victoria del deporte cordobés de nuestro atletismo no con esa medalla de bronce con Rafa ahí con Fernando como ante la la oportunidad esta tarde en el tres mi a lo largo del fin de semana eh también muy pendiente del domingo

Voz 15 38:21 eh

Voz 4 38:22 por qué Miguel Espinosa va a correr el diez mil de metro el diez kilómetro también va a tener participación el próximo domingo en el en el Mundial en medio

Voz 0250 38:34 maratón pero es el domingo dieciséis bien

Voz 4 38:36 con más como Ángel Ángel Ramírez que también estar ahí vamos a seguir muy de cerca a esto campeones de cordobeses que no por ser eh veterano dejan de ser mas importantes no osea que ahí se quieran muy de cerca la evolución durante todo el fin de semana de todos los eh los con