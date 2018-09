SER Deportivos Córdoba Martes (11/09/2018)

Voz 1 00:00 destinar BMW nunca fue tan fácil si tienes un vehículo diésel Antequera dos mil once peina BMW lleva cinco mil euros de descuento al comprar tu nuevo BMW si bien cinco mil euros de descuento adicional por traernos tu viejo diese llevar tu nuevo BMW date prisa son unidades limitadas

Voz 6 01:26 las tres y veintiún minutos de la tarde aquí estamos ya qué tal muy buenas tardes y bienvenidos a este ratito que hacemos de deportes aquí en la Cadena SER hasta las cuatro en punto con toda la actualidad de una mañana que viene marcada evidentemente por la convocatoria la previa de ese partido que de nuevo mañana tenemos en casa en El Arcángel Copa del Rey eliminatoria a partido único frente al Nástic de Tarragona a una hora que no ha ponen ni el que asó la manteca a las diez de la noche desde luego en este caso la Federación mira muchísimo por los aficionados madre mía diez de la noche un miércoles teniendo que trabajar al día siguiente o estudiar en su defecto los más jóvenes eh al día siguiente temprano sea el partido Si no se prolonga pueda acabar a las doce de la noche en el peor de los casos se puede ir hasta cerca del aún así que en fin eh

Voz 2 02:15 tema el horario para qué vamos a decir mucho más desde luego que lo puesto no no piensa nada en los aficionados pero es lo que hay

Voz 2 02:23 de de Tarragona en una copa que ofrece algún debate sobre si viene bien o no viene también a los equipos de Segunda División desde luego con el formato actual yo creo que no les beneficia absolutamente nada puesto que a finales una pérdida de tiempo con lo dicho Sandoval muy bien esta mañana en nadar para ahogarse en la orilla porque al final cuando vienen los partidos a las eliminatorias a partido doble ahí de vuelta te toca un equipo de Primera que tiene toda la ventaja del mundo con lo cual eh pues la verdad es que los equipos de Segunda Segunda B ahí selectivas ante poco en cuenta en la convocatoria

Voz 6 02:57 hay novedades evidentemente mañana van a tener

Voz 2 03:00 su oportunidad a jugadores que han jugado poquito o nada incluso en este arranque de Liga caso de

Voz 6 03:06 el cree que ya está en la convocatoria que va a debutar con el Córdoba mañana por la noche

Voz 2 03:11 jugadores también como Sebas Moyano como el propio Andrés hito que jugó el otro día un ratito pero que va a ser a lo mejor titular incluso mañana frente al Nàstic en la lista no están gente como Javi Lara Quintanilla Expósito Fernández o Álex Vallejo gente a la que es Sandoval ha querido darle descanso para el partido de mañana pero no sólo vamos a hablar del primer equipo del Córdoba en este caso el masculino porque hoy el protagonismo también lo tiene el Córdoba femenino que ayer tuvo una preciosa puesta de largo en el estadio de Arcángel luego vamos a hablar también de esas más de cien niñas que tiene el Córdoba repartidas en su seis equipos desde la más pequeñitas hasta las senior que ya empezar la Liga por cierto el pasado domingo con esa victoria por uno cinco frente al conjunto de la Rambla por cierto que el Pozo vence que es el tercer equipo cordobés en liza también ganó goleó en su primer partido de Liga enseguida hablamos de eso hablamos de la Carrera de la Mujer que tendrá lugar el próximo sábado aquí en Córdoba vamos va más de mil cuatrocientas mujeres inscritas para esta carrera que partirá del Fontanar el sábado a las ocho de la tarde tenemos también tiempo con el doctor Javier bejarano para hablar de eh medicina en este caso de cómo actuar ojo a este tema que que es muy interesante porque no todo el mundo lo tiene claro yo el primero cómo actuar en caso de infarto a una persona que tengamos cerca todas hemos visto muchas veces fui bueno tenemos un poco claro lo que habría que hacer pero sabemos hacerlo bien realmente sabemos hacer la respiración boca boca como se hace sabemos hace

Voz 7 04:40 el el el RC P

Voz 2 04:43 movimiento en el pecho de para la reanimación cardio pulmonar no sé yo creo que es un tema bastante interesante lo vamos a tratar también en el programa de hoy en la recta final tres y veinticinco alto en el camino rapidísimo que hay mucho que hablar empezamos lógicamente con la previa del partido de Copa

Voz 6 05:49 tres sí veinticinco minutos de la tarde ya estaba aquí también Lalo Rodríguez hola qué tal buenas tardes

Voz 2 05:55 es que dar clase muy buena convocatoria esta mañana como hemos comentó

Voz 7 05:59 al arranque del programa bueno un once

Voz 2 06:02 titular que ahora intentaremos ir dando algunas pistas porque en verdad yo creo que Sandoval va va a tirar un poco de de los que menos minutos probablemente han tenido en en Liga o los que han participado menos el otro día sobre todo rueda de prensa hoy de Mister No hoy sí

Voz 2 06:58 el alcalde de de la Arcángel dándole

Voz 11 07:00 va esta mañana José Ramón Sandoval decía que el formato de la Copa no le viene bien a los equipos de Segunda División este José Ramón Sandoval

Voz 9 07:08 bueno te voy a decir mi punto de vista no me gustaría que fuera otro formato porque si fuera otro formato la verdad es que lo de segunda edición tendríamos más opciones al final es Nadal para morir en la orilla porque al final a doble partido luego eso sí que carga mucho la competición nuestra un solo partido a partido único sea fuera hacia dentro yo creo que es interesante sobre todo al principio de temporada porque todos los entrenadores iniciamos con un once hay jugadores de entrar en convocatoria a otros que no juegan para nosotros es bueno que compitan en que lo veamos competir porque los entrenamientos por muy bien que entrenen muchas veces el entrenador no se decide a poner el jugador entonces yo creo que para este partido lo que peor unos no va es que hayamos jugado domingo jugamos sábado y tengamos el miércoles un partido entremedias se hubiese sido de domingo a domingo nuestro partido de Liga pues tiene más margen de maniobra ahora es tipo Champion

Voz 11 08:05 además también ha hablando sobre el equipo no terminaba de arrancar idioma Él ha dicho que tiene confianza en sus jugadores pero que hay que tener paciencia en el equipo

Voz 9 08:16 lo dije al principio bien insistir mucho tener paciencia tenemos que saber de dónde venimos no podemos ojalá va el equipo hubiese ganado los cuatro partidos de Liga pero era lo que más o menos presumimos todos que podía pasar a mí esto no me ha sorprendido lo que sí que verdad que me ha sorprendido los goles que han encajado al principio pero lo demás iba dentro de de del juego

Voz 12 08:40 qué habíamos aceptado yo cuando vino aquí

Voz 9 08:42 sabía que eso lo tenía trece jugadores se y que no se podía fichar no me engaña nadie Inés firmen contratos haciendo eso con la esperanza de que pudiéramos tener algo ese algo no llegó pues ahora hay que ir adaptando a ese algo a que

Voz 13 08:57 que a que funcione cual pues

Voz 9 08:59 jugadores que vienen con ritmo de juego para todo y hay que empezar a hacer el de pretemporada hay que empezar a hacer el de que se en el sistema a comprenderlo jugadores que como dije lo único que estaba en ritmo de de competición edad y no lo hemos tenido porque se ha ido con su selección los demás hay que tener paciencia con ellos dando los minutos poquito a poco incluso que no sean buenos minutos para que para que ellos vayan cogiendo competición yo lo que nos toca es que el que piense lo contrario piense que iba a salir el equipo cómo terminó contra el Sporting estaba muy mal equipo está muy mal piensa mal está equivocado lo que sí que yo hemos partido una base que fundamental y es no lo voy a cambiar que mi afición ha empezado como terminó ha empezado como terminó con las mismas ganas es lo que me voy a agarrar a partir de ahí eso me tiene que ayudar a transformar todo lo que yo tengo en el Vestuario yo

Voz 11 09:57 digo sinceramente bueno pues eso es decía sobre la paciencia que yo creo que hasta el momento está teniendo porque el resultado

Voz 2 10:03 bueno me he llevado yo no veo que es verdad lo que decíamos ayer en la tertulia no que había una cierta frialdad no estimo que el equipo no acaba de todavía transmitir pasión no que que el año pasado había pasión en cada partido porque iban a rebato no hay tantos Parrilla y el otro día yo no había eso yo vi nacer

Voz 7 10:18 esta tranquilidad en la grada no sé

Voz 2 10:21 supongo que para que la gradas enganche el equipo tiene que dar muestras también de tener un poco de más yo digo pasión si poner lema no sé más chispa

Voz 11 10:29 es más lo que yo creo que hace falta esperan no el técnico que llegue eso ya el rival de mañana el Nàstic de Tarragona que tampoco está teniendo un arranque de Liga bueno pero como indica el técnico a hará cambios seguro en el once

Voz 9 10:43 lo único que va a intentar cambiar casi todo el equipo vale el otro día incluso cambió los dos delanteros no jugó con Uche y con mando y cambió a Manu del Moral y al final en los dos delanteros porque no les están saliendo las cosas tienes que variar para ver si te salen las cosas sin salir de las cosas se encontró con una expulsión en el minuto treinta ya se te ha ido el partido ya por mucho que quiera cambiar como entrenador como nosotros lo traía el Numancia Eto'o en en Albacete minutos trece las perdiendo dos cero porque por mucho que hayas trabajado ya la cabeza del jugador yo creo que no tengan una buena referencia ahora mismo el Numancia viendo el partido de Las Palmas por jugó con un jugador menos del minuto treinta intentó cambiar las cosas yo pienso que va a hacer lo mismo barro tal tiene algunos jugadores que no han entrado por circunstancias éstas que te he dicho que han llegado tarde a la hora de fichar entonces tenemos un poquito el estilo de juego de los primeros partidos de pretemporada pero igual que nosotros yo creo que esto les va seguida a él con ganas de ganar un partido y reivindicarse de cara a los jugadores

Voz 2 11:47 Sandoval rueda de prensa esta mañana en el estadio de

Voz 6 11:50 el Arcángel todavía nos queda alguna cosita

Voz 2 11:52 además del míster principalmente sobre

Voz 11 11:55 te colocas arranca hace sobre el tema de El Fontanar lo entrenamiento a puerta cerrada que se están celebrando últimamente de la Ciudad Deportiva esto esto decía el tema

Voz 9 12:03 eh vamos a intercambiar Fontanar con estadios porque en la Ciudad Deportiva hoy se han puesto manos a la obra íbamos a estar veintiuno días sin tocar la Ciudad Deportiva vale porque ya ha decidido de entre el club y Royal ver salvar mundo de los campos para que los entrenamientos sean de calidad porque últimamente en la ciudad deportiva a es que no había ni un entrenamiento de calidad hacías eh eh sesiones de tareas de finalización yo creo que lo que más pegaban eran patadas al aire porque el el balón votaba como los conejos entonces creíamos que eso podía perjudicar para una lesión de algún jugador se habló y hoy ya están con la Ciudad Deportiva manos a la obra y por eso hemos entrena hoy aquí no pueda hacer puerta cerrada hemos entrenado hoy aquí porque la ciudad deportiva ya están trabajando con ella

Voz 2 12:53 pues en El Fontanar el sitio de entrenamiento del Córdoba al menos durante unas cuantas semanas hasta que la Ciudad Deportiva esté en condiciones que ahora mismo la verdad es que que no lo está de tal manera por lanzar un añito arrolla al ver sin Royal ver en tralla sacó yo creo que lo arreglan porque me demostraron de lo que son capaces de hacer para bien en el Arca notar

Voz 11 13:10 momento de acuerdo no oí en la ciudad deportiva también hacen un magnífico trabajo en esos momento el que confiamos no en esa recuperación seguridad Ciudad Deportiva

Voz 2 13:18 mañana abriremos un poquito el melón no dé el debate sobre la Copa si la Copa no está clara si comparamos

Voz 6 13:23 lo que hemos oído el parece bien porque sirve para

Voz 2 13:26 Banco de pruebas sobre todo Irán minuto pero la verdad es que yo no tengo tan claro

Voz 11 13:30 habla de plantilla amplia no como ha logrado escuchaba pero hay un partido de ahí que nosotros la suerte de que jugamos el domingo pasado en casa de que el partido de Copa es en casa y que el sábado jugamos en Málaga que el Nastic de Tarragona viene de jugar de Las Palmas se tiene que quedar en Córdoba y la semana aquí bueno ayer el jueves emprender camino para Tarragona para jugar otra del sábado

Voz 2 13:52 es decir eso depende de cómo te trastoca la gente que en vez un Córdoba Nafti hubiera sido partido único Un Lugo Córdoba

Voz 11 13:59 claro viaja Lugo tenéis traza

Voz 2 14:02 pues sí total de el plan de la semana iba

Voz 11 14:04 año que viene viajando un partido difícil porque hay que decirlo el corte un compromiso complicado la semana que viene en casa del Málaga muy difícil así que te trastoca pero bueno lo que hay lo que hay

Voz 2 14:15 mañana hablamos ya de posible once y demás pero vamos en principio gente como Luis Muñoz Sheva Andre Sito el propio Aythami Quezada toda esta gente yo creo que serán

Voz 11 14:24 a Araújo que también ha tenido mucho en lo va a tener va a tener ahí están estables

Voz 2 14:29 Toure en Inglaterra Mavi viene en forma

Voz 11 14:31 se lo vamos a ver si habla tiene yo tengo ganas

Voz 2 14:34 preverlo hay gente que habla muy bien del vamos a vamos a ver

Voz 11 14:36 de las Cuevas también tendrá más minutos seguro

Voz 2 14:39 vamos a ver un equipo muy diferente al de al de la Liga seguimos adelante en SER Deportivos

Voz 6 15:00 veinticinco minutos para las cuatro de la tarde no hemos salimos del arcángel porque ayer por la tarde noche fue la presentación la magnífica puesta de largo

Voz 2 15:07 cómo fue muy espectacular de los equipos femenino iba a decirle el equipo no de los equipos son seis equipos femeninos cien niñas del Córdoba Club de Fútbol vamos a saludar a la consejera del club que a la vez va a ser pues un poco la presidenta de la Sección Femenina del del club en nuestra amiga

Voz 6 15:25 Magdalena entrena sola Maddalena qué tal buenas tardes

Voz 2 15:28 qué tal muy bien muy contenta contenta cuanto mínimo eh porque porque el show de ayer fue precioso con una presentación que a mí particularmente me ha sorprendido para bien bueno ahora lo que cuenta es que el equipo ya está compitiendo y que esto ya es una realidad total

Voz 15 15:43 ha ganado el primer partido bien ganado porque fue un uno cinco por sí sí sí sí la verdad que muy contenta todo en un contexto muy muy contento y todo

Voz 16 15:55 el equipo de El femenino pleno también pero tengo una deuda pendiente ayer fíjate me da me vas dormimos bien para resarcir Melilla

Voz 2 16:06 ah pues mira tú yo qué

Voz 16 16:09 no me dirigía ayer personalmente a que mi y la verdad es que bueno las cosas del directo y las cosas de los nervios en un acto que había tantísima gente que fue tan bonita de ahora hablaremos pero le dio las gracias a todo el mundo pero no aplique que ese hombre que hizo labor importante Naranjo como no descenso barrio que vuela que que nos ha permitido contar con con bueno con esas criticó Nina que son una maravilla él la verdad que se me lejía hallaron por lo menos por mi parte y la verdad es me pasó

Voz 2 16:42 bueno pues mira dicho y con qué gracia pues yo creo que él es posible esto sin está escuchando fenómenos sino alguien seguro que alguien se lo va a decir yo he dicho sea esto Madalena que acto no yo no esperaba tanto veo espectáculo Porcel alguna manera música todo el mundo allí sí autoridades bueno que que que que en espectáculo para poner de largo el club no pueden no

Voz 16 17:06 dice que era un momento histórico en yo también creo que lo dice cuando hay cuando hace lo que tiene que hacer yo equivoca o no pero seguramente te quitan ansiedad hace historia y ayer yo no sé si hicimos pero la intención era que eso quedará en la historia del club el el tema de la música es que yo creo que no es incompatible que yo creo que tenemos que empezar a pensar que el fútbol no es incompatible con hacer algo elegante y con hacer algo y de la mano de la música de la mano de de de de de de algo visualmente atractivo y música que el fútbol no solamente darle un balón sino que yo creo que que que tiene un alma en el caso del fútbol femenino

Voz 17 17:52 no que yo creo que sí chico muy bien con lo que con lo

Voz 15 17:54 dijimos además entraron femenina da pianista sido futbolista si no lo sabía

Voz 2 18:02 no no sabía si pues mira

Voz 16 18:05 he antes que pianista internacional ya vida además en Milán fue futbolistas

Voz 15 18:14 la buena buena entonces detrás de la presentadora no te tengo que contar aquí en esta casa

Voz 2 18:20 tengo que también que te animas

Voz 15 18:23 los futbolistas todas esas claves estaban detrás de ese espectáculo no

Voz 2 18:28 qué bien Maddalena y ahora que ya está la competición arrancada que ya el equipo jugó su primer partido con qué sueñas que que te gustaría que pasara esta temporada

Voz 16 18:37 bueno yo vengo sería que voy a hacer

Voz 17 18:40 eh

Voz 16 18:41 ambiciosa pero no atrevía queda no entre las cuatro prime en los cuatro primeros poder ir a la primera eh

Voz 15 18:49 está claro ella

Voz 16 18:51 dicen que serán vice es ambiciosa quedarme en la número uno para jugar la liguilla y todo de ascenso pero en fin con quedando no en los cuatro primeros que tengamos garantizado por parte de de esa primera viene bueno lo celebramos a lo grande

Voz 2 19:08 y a nivel social Maddalena supongo que conseguir enganchar al público a la ficción con su equipo femenino no que que yo creo que cada vez están dando más pasos ya lo hemos hablado yo alguna vez eso en privado no que que cada vez se moviliza más pero todavía falta mucho camino por recorrer y fíjate lo que te digo ahí los medios tenemos mucho que decir

Voz 15 19:27 Santa

Voz 16 19:28 faltan muchísimos no mucho que hacer falta muchísimo pero ya fue uno importante ayer por eso también he queríamos a esa imagen no visualizar que existe que aquí en Córdoba tenían buen fútbol femenino Ike yo bueno que hay que seguir León que que al campo que no solamente a la Arkan y podemos jugar que yo creo que podremos sino donde se Money seguirlo SVA atraer también una masa importante social también al club no en en todos los aspectos y sobre todo eso de visibilizar que quedan vale también por no jugar al fútbol como hacer tantas cosas que era impensable hace poco tiempo no

Voz 2 20:06 totalmente pues que bueno que que

Voz 16 20:09 la verdad de la verdad de la de la de la igualdad

Voz 15 20:13 has no verdaderamente si tú no puedes aspirar a lo mismo que un compañero que tiene al lado la igualdad no que no me la cuente

Voz 2 20:20 la Real efectivamente entonces yo creo que

Voz 15 20:23 importante no que eso todas la sociedad

Voz 16 20:26 y tiene que dar un empuje a toda la sociedad cordobesa

Voz 2 20:30 pues Maddalena hablaremos más tranquilamente el lunes durante las semanas pues estaremos muy pendientes de todo lo que haga el Córdoba femenino igual que el resto de clubes femenino de fútbol que hay en nuestra provincia también una mención especial con cariño para emplazar vence para el equipo de la de la Rambla Magdalena entrenas abrazo muy fuerte y muchas gracias por pasar estos minutos aquí en la Cadena Ser

Voz 16 20:51 muchísimas gracias a vosotros eh que cuento con vosotros que estoy seguro

Voz 15 20:55 de ser así vale un abrazo beso venga hasta luego

Voz 6 20:59 tres Si cuarenta y un minutos de la tarde seguimos en directo en este SER Deportivos y no quería yo terminar este ratito hablando del fútbol femenino sin salud

Voz 2 21:07 dar a bueno a nuestra querida compañera Nadia Fernández que es un orgullo también para nosotros porque fue la presentadora la maestra de ceremonias del acto Nadia buenas tardes buenas

Voz 15 21:18 no sé qué tal yo he tenido muchas ganas

Voz 2 21:20 de de lucir un poquito contigo también en antena porque vaya acto bonito como hemos escuchado a Magdalena hizo un acto que tuviste tuve el honor de de presentar que se que estaba tela de nerviosa pero luego no se notó eh

Voz 16 21:33 bueno un poquito ya yo tengo que decirlo yo las cosas las reconozco tenido un poquito también nuestra estaba ahí tenían poco de depresión impresión hasta dentro de él estadios pues sola con atril hay mucha gente miran

Voz 15 21:48 pero eh

Voz 18 21:51 a ver llevó las cosas con nosotros pero en vez

Voz 16 21:53 no creo que salió bastante bien debo llamo reglajes fue el primer momento me voy ha estado muy tranquila ahí estaba sobre todo muy feliz está donde estaba presentando al femeninos es por la que yo echando no sabes cuánto ojos gracias

Voz 2 22:07 sí poco si es que por eso yo creo que era un poco un día también un poquito especial no ha jugado al fútbol incluso has compartido con alguna de esa jugadora del Córdoba

Voz 15 22:16 sí oye ayer presentación

Voz 2 22:19 decirlo eh por todo lo alto la presentación que no ha tenido el primer equipo masculino la ha tenido el femenino este año no encima contigo de maestra de ceremonias y con todas las autoridades allí pues que quieres que te diga es un orgullo

Voz 16 22:31 no la verdad es que si ese súper orgullosa de del cloud de Magdalena como no ha planteado que haya ha luchado porque se presión tres Tabanera él y creo que es un principio tiene que ser un superó un hito para que el club el y continúe hasta hasta lo más alto que pueda ir que sale de continuidad que esto no se puede hacer que la gente vaya que la apoye que que vayan al campo que juegan en la Ciudad Deportiva igual que él ya por la mañana muchas veces a haber a al entrenar ir Abel y a juegan como diosa de verdad asas no es porque yo ahora conozco a porque la La Haya conserve pequeñita haya jugado con ella perlas de verdad o es que enamoran en el

Voz 15 23:17 qué bien pues va a ser él

Voz 2 23:19 lo que vamos a tener este año también muy pendientes que que se lo he dicho Magdalena un momento te lo digo a ti también jo muy pendientes también del equipo de la Rambla del pozo al vence que tienen dos pedazos de equipos femeninos también en la misma categoría que evidentemente acapara ahora mucho foco la novedad que el club más importante de la provincia que el Córdoba pero hay que recordar que nadie ahí vamos a estar pendientes de ellas también del del equipo de la Rambla del pozo Alberche que también están en esa misma categoría con lo que el fútbol cordobés este año a nivel femenino pues mira tres equipos peleando por estar arriba está bien

Voz 16 23:51 no puede supone todo lleve este es un orgullo ser equipo él el costado vence también en la primera temporada no por seis poles Si bueno la Rambla afloró con los que nadan sentamos pero también tiene muy buen equipo también tienen muchas jugadoras estaba jugando anteriormente a quién en Córdoba en el dará ahora están en las Ramblas casi en ningún equipaje

Voz 2 24:14 que bien pueden yo creo o paradas

Voz 15 24:16 eso es ha dicho

Voz 2 24:19 Nadia orgulloso de ti un abrazo muy fuerte

Voz 15 24:21 sí muchas mezquitas

Voz 6 25:14 un cuarto de hora para las cuatro de la tarde justo lo decías a promoción el sábado la carrera la mujer a las ocho de la tarde salen a las ocho el Fontanar recorrido de cinco kilómetros Vuelta al Fontanar donde hay un espectáculo de aeróbic de zumba en fin que va a estar muy chulo vamos a recopilar sonidos de lo que ha sido la presentación

Voz 2 25:32 esta carrera que que va sumando ediciones se y que este año aspira a tener mil ochocientas mujeres inscritas escuchamos al presidente del Club Deportivo los Halifax Antonio Romero

Voz 13 25:44 bueno hay muy similar a a uno

Voz 20 25:46 bueno me Ximena nuevas idéntica a los recorrido que se han estado haciendo en los últimos años tenemos la intención de cambiarlo pero con la circunstancia que Reymond M hay de problemas Jara o cuando aquí los Premis todas las demás pues este año vamos ha dejado pero el año que viene vamos no queremos saber un circuito nuevo más atractivo pasando por el centro o montando algún tipo de engaño con música a mitad de recorrido en fin André

Voz 9 26:08 cambio de aire a la playa

Voz 20 26:09 carrera incluso cambiar el formato con estamos barajando como un con el Igualdad del Ayuntamiento para actualizarla carrera un poquito vale consiste

Voz 2 26:19 con la carrera de donde salí hora y luego luego la fiesta que hay aquí en El Fontanar

Voz 20 26:23 las la carrera sale de el la parte de fuera de las pistas en la vida paralela termina dentro de las mientras se coloca en la línea de llegada de de la de la pista en el interior de las pista después pues bueno pues a través de Cruzcampo pues se reparte a vida o El Corte Inglés una fruta agua aquí hice monta un espectáculo de zumba que la verdad que anima bastante bastante la la carrera no final

Voz 2 26:56 Price Antonio este año

Voz 20 26:57 hombre no gustaría a por lo menos mantener la participación e llegará a las mil ochenta escritas otra mil ochocientas ahora mismo tengo que estar al mil trescientas mil cuatro sean te lo que pasa es que en los últimos días y y yo digo no es falta el dato de de la exclusiones que tengan en El Corte Inglés porque dio son son presenciales son manuales pues hasta que no tengamos el conteo de hoy el sábado de fiesta pero bueno misma gira estos días se inscribirá bastante gente

Voz 6 27:22 es verdad que llamado mucho la atención ver a tanta mujer corriendo andando

Voz 20 27:27 sí sí la verdad que sobre todo yo que voy de director de carreras en el coche delante cuando miro para atrás mujer con la camiseta roja y la verdad que para un es una marea roja y la verdad que impresiona

Voz 2 27:38 pues el presidente del Club Deportivo los califas nos contaba todo esto de la carrera que tendrá lugar el próximo sábado igual que vamos a escuchar al presidente del Inteco Antonio Rojas

Voz 21 27:48 deporte femenino en la ciudad de Córdoba pues tiene nombre de mujer y ahí están los los dato y los mayores éxitos de equipo lo tenemos con con un equipo femenino sí al mar desde la más pequeña a las mayores con lo cual era una fiesta para para el deporte y animamos a que madre e hijas nietas y abuelas se sumen a esta carrera

Voz 6 28:12 mira Antonio Rojas a Martín Torralbo que es el delegado de deportes de la Diputación Provincial de Córdoba

Voz 22 28:18 sí bueno con tanto de una nueva edición de la Carrera de la Mujer tenemos un circuito Córdoba es que es referente y bueno conectaba carrera lo que se pretende reivindicar el papel de la mujer que además muy mucho y muy bueno aquí en Córdoba bueno agrada ser también el trabajo de los club como los Khalifa que están haciendo

Voz 9 28:35 por potenciar precisamente eso para cerrar con la

Voz 2 28:37 la tentación de la Carrera de la Mujer no quería dejar de escuchar una persona que no es tan habitual a esta hora en un programa de deportes pero no menos importante la opinión de María Ángeles Luna que es la delegada de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta Andalucía

Voz 23 28:51 no no era el sitio que merecen a las mujeres deportista yo creo que tenemos casa un esfuerzo de de la administración de los clubes deportivos y sobretodo también de de los medios de comunicación para que se visibilizar el trabajo que hacen la mujer en el mundo del deporte yo hacia una pregunta a los medios preguntaba decirme cinco mujeres de élite de élite no siquiera preguntaba por las bases de élite que hayan llegado bueno yo ponía cara veía cara de Circus pacto como que no sabían más de cinco no es difícil que la mujer llegue a esos umbrales que llegan los hombres en el mundo del deporte pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque en el plano de la igualdad estamos trabajando la Administración de la Junta de Andalucía

Voz 2 29:29 logró José siguen más que los hombres el problema es que muchas veces no se moviliza o a lo mejor no se les da el sitio que merece no porque todos conocemos a futbolista de equipo pero luego a las chicas que juegan en primera división de fútbol igual Se les conoce un poco menos no

Voz 23 29:42 bueno ahora tenemos a las subcampeonas mundiales de la y la sub veinte que han sido es bueno que la ganados Japón pero bueno Kyle las tenemos como subcampeones seguramente ninguno ha no sólo los conoce algún nombre de ella sin embargo sí conocemos muchos nombres de chicos por ese afán de igualdad ideal si como tú decías de llegar a visibilizar a las mujeres en el mismo plano calambres en ese trabajo estamos las administraciones toda esta carrera la XIV edición de la Carrera de la Mujer en Córdoba es una prueba más de que seguimos reivindicando esa igualdad real

Voz 6 30:15 bueno pues la cita el sábado a las ocho de la tarde con salida llegada en el Fontanar en la verdad es que

Voz 2 30:22 las inscripciones siguen abiertas se espera la participación de mil ochocientas mujeres una carrera que se puede hacer corriendo andando en fin que tiene fiesta final con aeróbic zumba allí en el Fontanar una auténtica fiesta del deporte

Voz 6 31:38 trece y cincuenta minutos de la tarde abrimos nuestra consulta como todos los martes con el jefe de los servicios médicos del Córdoba Club de Fútbol Javier Bejarano hola doctor qué tal buenas tardes

Voz 2 31:49 hola muy buenas tardes iba con un tema que que yo creo que es interesante porque todos lo hemos visto hacer en la tele en películas no sé pero algo mejoren en la realidad que bueno no he visto nunca es un tema interesante no es cómo hacer cuando una persona sufre un infarto no eh y te pilla la o no para intentar ayudar intentar puede dar esos minutos necesarios y cruciales antes de que lleguen los del cero sesenta y uno y y la verdad que yo creo que muy importante por lo menos intentarlo y saber hacerlo bien porque luego hay que hacerlo pero hacerlo bien que es lo primero que uno tiene que tener en cuenta Javier

Voz 26 32:23 bueno no sólo no infarto no

Voz 17 32:26 no siempre es sencilla o o a través involucrando a una situación en la que haya alguna persona que esté en peligro y que parezca tiene que realmente necesita ayuda de una manera de manera urgente no siempre la paz

Voz 15 32:39 sólo son lo mismo siempre nosotros decimos que lo primero sin ninguna

Voz 17 32:44 ahora lo primero que hay que hacer el quemar al mismo

Voz 16 32:47 nos pero de Emergencias ciento doce eh

Voz 17 32:51 es localizar el sitio donde está la persona para que rápidamente en dispositivos que ponga en marcha hay una dan ayuda conocía cuando tengan rápidamente al sitio donde donde nos encontramos no sin ninguna duda la eso es lo primero que hay que hacer no es mucha gente lo mando supone primero hacer la maniobra de resistir sido acción suponía a intentar ayudar ahora a la persona y se olvida de llamar a la a la y a las que tienen que acudir a la mayor brevedad sea eso es muy importante la gente lo tenga en cuenta lo primero sin ninguna al selecciones sencillos pero que tiene en el dispositivo desde desde beber hospital más cercano se ponga en marcha y acudan a la mayor brevedad posible hay casos en los que llamando al número dos en la persona lo que han llamado pues no suele realmente quehacer yo un detalle importante ciclo no pagan nada solamente siguen las indicaciones por teléfono que llevan a orientar que iban a decir alguna cosa básica para para al hacer pero si no sabes qué hacer porque se por ejemplo un accidente hostigan sin una situación realmente delicada por ejemplo mueve al paciente fue el daño que le provoque pues puede ser incluso peor que que que la ayuda que pueda que pueda prestar pueden incluso puedes de algún problema en la médula ya es una situación que empeore la situación siempre y cuando no sepamos cómo cómo actuar no yo estaríamos en esas consignas muy claras hay que inicie rápidamente a los ciudadanos al al a la persona ideal al paciente en apuró lo primero que hay que comprobar siempre si está o no está consciente no está consciente con cierta conciencia de la persona la en es decir en el haber sufrido un infarto pero sin haber perdido la conciencia lo primero que hay que hacer es ponerlo en lo que se llama la posición de seguridad no el estar tumbada en el suelo pues se pone de helado con la tierna que exhibido saldada con la cabeza a mi lado para evitar si esa persona por lo que sea pues tiene una o o como Pin algún vómito evitar que sí que sí que sí que sí que se pueda que pueda tener una una asfixia no es lo primero que hay que nos van a solicitar cociente automáticamente la lado en la costura con la cabeza giraba ir simplemente te habrás pendiente de que no pierde la consciencia aquí ya está solamente frenando que yo te lleguen los sesenta yo no vi una ayuda ayuda médica ahí no hay nada más no si esa persona está inconsciente lo primero que hay que hacer es dar comprobar si si respira o no respira

Voz 2 35:33 sí mira pues igual maniobra de

Voz 17 35:36 es decir uno respira cuando cuando lo hay que hacer rápidamente las maniobras de reanimación cardio burbuja se realizan de la siguiente manera está inconsciente

Voz 16 35:51 comprobamos que no respira cuando hay

Voz 17 35:52 y darle un golpe en el pecho para intentar a salir entonces va a bombear sangre del paciente no sé si salvarle la vida no son unas manos de pone en las manos reza se pone una se ponen en la persona que bueno hacer la maniobra de de perpendicular al al paciente en Greater nos gustó dónde termina más costillas en el en el pecho ahí es donde empieza nada comenta a razón pues más o menos uno por segundo en unos sesenta más o menos la respiración que pueda tener una una cosa aquí cada cuatro cinco o seis golpes tienes que parar soplar le insuflar aire a la persona como se hace se recoge en el de lo que sería una maniobra frente entonces explicó que si la etapa con una una mano en la nariz echa en la cabeza hacia atrás se abre la boca Issing supla he aire un par de veces luego continúa dando eso golpe enérgico y fuerte en el en mi pecho que comprobamos que efectivamente sí sí se hunden para para para que digamos este corazón cuelga la última

Voz 15 37:06 sí la verdad es también en resumen la mano

Voz 17 37:08 mira en la que hacer insta no cobran luego hay que parar que hacerla parece fácil avanzado mucho me veo bien minutos haciéndolo pues realmente cansa cansa bastante sin ninguna duda hay que para ellos dan la ambulancia no creemos que con quedamos el accidente pues no da síntomas de poder mejor carta hizo el paciente en el transcurso de hacer las maniobras recupera la conciencia automáticamente lo vamos a poner en la puerta con la cabeza velado para que se pusieron aunque hay Close tienes que no hay ninguna decisión quién usted que quiero puedo aspirar su propio ámbito que es otra de las causas más frecuentes de muerte en este tipo de de pacientes que sufren ese tipo de de emergencia

Voz 2 37:53 pues mira lo has explicado todo tú rápido del tirón lo tenía escrito algo porque ha ido todo pulpo oye no me ha quedado clarísimo no está escuchando con mucha atención y la verdad que que es una lección de de bueno de salvamento no porque la verdad que nunca sabe uno en la vida cuando va a tener que hacer algo así viene muy bien recordarlo de vez en cuando yo no sé si alguna vez habíamos hablado de esto Javi aquí en la radio pero no los recuerdos

Voz 15 38:17 creo que no creo que no no yo no nada más

Voz 17 38:20 pero una cosa es que como tú dices lo de lo porque es una serie de indicaciones

Voz 15 38:25 pacta claras que siempre me lo justo

Voz 17 38:28 en la actualización una emergencia médica de emergencia nunca en cultivos

Voz 15 38:33 a nivel que se dan bastante puso a su tipo

Voz 17 38:36 la actualización a que siempre gobernando tenemos bastante bastante claro en ese sentido

Voz 2 38:41 qué grande pues nada Javier como siempre muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotros en la radio y que tengan una feliz semana un abrazo muy fuerte

Voz 26 38:49 igualmente ha sido un placer como siempre en un abrazo

Voz 6 38:53 igualmente para ti para Javier Bejarano el jefe de los servicios médicos del Córdoba aquí en la radio pues la verdad que que es curioso eh