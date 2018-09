SER Deportivos Córdoba Miércoles (12/09/2018)

Voz 1 00:00 por que sólo se pide en una de esos ser ponte a Ter entonces más de treinta y cinco años de experiencia ofrece un servicio único al mejor precio manos al novecientos cincuenta y siete cuarenta y dos cero dos XXXVIII ser con Katerin tu sueño es nuestra realidad

Voz 5 01:25 las tres si veintiún minutos de la tarde qué tal muy buena bienvenido si bienvenidas al tiempo para el deporte en la sintonía de la Cadena Ser en una jornada muy especial para todos los que trabajamos en la Cadena Ser y más en concreto en en Radio Córdoba un día muy bonito India además de fútbol en directo a partir de las diez de la noche que elabora desde luego no es la mejor sobre todo para los que mañana tienen que o tenemos que trabajar para los que también tienen que levantarse temprano para estudiar pero a las diez de la noche en El Arcángel hoy tenemos competición oficial tenemos el paro

Voz 6 01:55 vivo entre el Córdoba y el Nàstic de Tarragona en esta ronda eliminatoria de la Copa del Rey que se decida a partido único sea que hoy un equipo uno de los dos el Córdoba o el Nàstic va a quedar eliminados con lo cual vamos a ver si el Córdoba es capaz de de dar una buena imagen y sobre todo de competir y de ganar que yo en esto

Voz 5 02:12 el caso aunque no esto muy a favor de la Copa del Rey en este formato que no beneficia nada a los equipos de Segunda lo cierto es que al Córdoba le vendría fenomenal hoy conseguir un triunfo sobre todo para seguir compitiendo para seguir ajustando cosas que yo creo que al Córdoba ahora mismo le vendría realmente sensacional a partir de las diez de la noche la cita en el estadio de el Arcángel un partido importante Copa del Rey íbamos a ver si el Córdoba que tiene la convocatoria de ayer con caras nuevas en el once titular y oportunidades seguramente para jugadores que han tenido menos visibilidad en lo que llevamos de temporada hoy es una grandísima oportunidad de ver competir a gente como Andrés Martín como entre sito como Sebas Moyano como el propio Quezada que el otro día salió de la convocatoria volverá Aythami al centro de la de la defensa a ver hoy cómo está y gente como Van Bommel o eh Blat y Touré que fue uno de los últimos en llegar se fue con su selección de Burkina Faso el otro día con lo cual aún no ha debutado con el con el Córdoba yo creo que es una buena oportunidad de que Sandoval hoy BA como decía ayer un examen parcial para ver cómo cómo están los jugadores de la primera plantilla los que menos han participado en en la competición doméstica

Voz 5 03:25 a nivel ofrecen frente al Nástic de Tarragona evidentemente vamos a hablar de ese partido durante unos minutos estaremos en Tarragona para conocer la última hora del Nàstic que todavía no sabe pues igual que el Córdoba en lo que es ganar en partido oficial esta temporada un Nàstic que viene de perder en Las Palmas y que la verdad la Copa tampoco le viene del todo bien una copa que ha empezado con alguna sorpresa ayer el Almería le ganaba al Málaga en el estadio de La Rosaleda un Málaga que en Liga lo ha ganado todo y que en Copa una competición sin duda maldita para el Málaga E perdió ayer por un lado frente al Almería Málaga recuerden próximo rival del Córdoba en liga el próximo sábado a las seis de la de la tarde hablaremos de eso hablaremos también de la prueba de ciclismo de montaña la Media Maratón batalla tregua que tendrá lugar el próximo domingo en la vecina localidad de Santa Cruz y también hay que hablar de fútbol sala porque también poco a poco se va acercando Cio de la temporada oficial para el Córdoba Club de Fútbol de fútbol sala en Córdoba Futsal que además tiene un nuevo patrocinador el estilo textil que antiguamente ya tuvo vinculación comercial en este caso con el fútbol sala en nuestra provincia que ahora se suma al proyecto del equipo de José García Román el Córdoba Futsal hacemos un alto en el camino rápido y nos metemos en materia desde ya hablando previa de este partido que ha desde la noche eh tenemos en El Arcángel entre el Córdoba y el Nàstic de Tarragona la Copa del Rey regresa a Córdoba lo hace de la mano del equipo cordobés exista del Nàstic

Voz 5 05:58 tres y veintiséis minutos de la tarde esto SER Deportivos hasta las cuatro en punto a través de las emisoras de la Cadena Ser en la provincia de Córdoba tenemos ahora mismo en el centro de la ciudad treinta y cinco grados aquí en la plaza de las Tendillas

Voz 7 06:09 hace calorcito la verdad eh a esta hora de la de la tarde

Voz 12 06:13 hablamos de fútbol y lo primero recuperamos el sonido de José Ramón Sandoval hablando el técnico del Córdoba de la Copa del Rey de un formato

Voz 5 06:22 que evidentemente no beneficia en nada a los equipos de Segunda División de momento son eliminatoria es a partido único pero en el momento en el que entran en liza los de primera y los equipos europeos pues es a partido hay vuelta a partido doble o eliminatoria de dos partidos con el partido de vuelta encima en casa del equipo de Primera así que esto es un poco nadar para morir en la orilla como dice Sandoval

Voz 12 06:45 hay desde luego en nada beneficia una Copa del Rey que está

Voz 5 06:48 absolutamente diseñada para que lleguen a los partidos finales los equipos de Primera División José Ramón Sandoval hablando de la Copa del Rey

Voz 13 06:56 bueno a decir mi punto de vista no me gustaría que fuera otro formato porque si fuera otro formato de la verdad es que lo de segunda edición tendríamos más opciones al final es nadar para morir en la orilla eh porque al final a doble partido luego eso sí que cargan mucho la competición nuestra un solo partido a partido único sea fuera sea dentro yo creo que es interesante sobre todo al principio de temporada porque todos los entrenadores iniciamos con un once hay jugadores extremando entrar en convocatoria a otros que no juegan para nosotros es bueno que compitan en que lo veamos competir porque los entrenamientos por muy bien que entrenen muchas veces el entrenador no se decide a poner el jugador entonces yo creo que para nosotros este partido lo que peor unos no va es que hayamos jugado domingo jugamos sábado tengamos el miércoles un partido entremedias se hubiese sido de domingo a domingo nuestro partido de Liga pues tiene más margen de maniobra ahora es tipo Champions

Voz 5 07:54 bueno pues esas son las declaraciones de José Ramón Sandoval que hoy va a poner en liza un once titular muy diferente al que jugó el último partido en liga un Córdoba que en principio va a tener a Carlos Abad en la portería en defensa muy probablemente habrá también bastantes cambios para volver Aythami al centro de la zaga acompañando a Luis Muñoz que aún no ha debutado sin nos falla la memoria con el Córdoba en partido oficial la banda derecha va a ser para Loureiro y la banda queda va a ser para Quezada saques una defensa completamente diferente a la del otro día frente al eh último equipo que nos visitó en el estadio del Arcángel el centro del campo en principio por delante de la

Voz 7 08:32 haga estará van BOC en la banda derecha es muy probable que hoy eh

Voz 5 08:37 juega a lo mejor Sebas Moyano en fin pueda ahí puede haber mucha Variaciones porque tiene bastante donde elegir igual también puede jugar Jaime Romero iba a poner por delante muy probablemente a Aguado ya Blat y Touré también podría jugar de las cuevas en ese centro del campo haciendo den de enganche y la BNG vamos a ver si finalmente repite Javi Galán o también hay alguna sorpresa y en punta de ataque muy probablemente también estarán o bien Sebas Moyano y Andrés éxito o a lo mejor incluso le da minutos a Pío Bakari lo que tiene claro Sandoval es que el once se va a aparecer muy poco al que jugó contra el Alcorcón el pasado domingo yo quería buscar a esta hora de la tarde tres Si casi media una comunicación con nuestro uno de nuestros comentaristas con el ex presidente del Córdoba Paco Rojas hola Paco qué tal buenas tardes

Voz 12 09:23 hola buenas tardes Achille Paco que que ayer nos quedamos con las ganas al al hoyo de de felicitarte en antena aunque sea con un día de retraso lo hacemos hoy que han caído ya no sé si se dicen and Land la edad en antena pero una edad masivo muy redonda no

Voz 14 09:38 porque no hombre por setenta y mira lo importante haberlo vivido gente entonces de quitarse años una tontería totalmente

Voz 12 09:45 de ahí bien llevados ne que que que los lleva el tío vamos pero fenomenal

Voz 14 09:49 hasta ahora sí gracias a Dios y Dra

Voz 12 09:52 bueno Paco tenemos esta noche Copa del Rey un formato de Copa que ayer decía Sandoval que no beneficia nada a los equipos de Segunda porque cuando se juegan los cuartos de verdad a doble partido ya no Ayna qué hacer pero bueno que que siempre viene bien no para para hacer pruebas para que los que no han competido mucho compita en fin que al Córdoba yo creo que el partido de hoy fíjate que te viene hasta bien

Voz 14 10:14 hombre yo creo que que que la Copa tiene todo dos cosas muy importantes UNAM muy área teoría de Ana con lo cual se que te toque

Voz 15 10:24 adelante como ha pasado otro año a nosotros o a otro equipo porque claro temprano alguien entiende qué tal va el Barcelona el Madrid sigue mal no se oye pues mira si tienes esa suerte pues para por ejemplo para límites cada día hechos son ingresos fenomenales queda a más corto plazo para mí lo importante que pueda tener Cibona jugadores o sea que sufren problemas para que se encuentra con veinticinco profesionales que ya se acabó llevando a Maqueda harán catorce quince dieciséis o sea yo creo que todo muy muy importante y a los chicos de la cantera también

Voz 12 10:57 o huevo otra

Voz 15 10:58 chavales es muy importante no

Voz 12 11:01 sí y además yo creo que que buenos hablaba mucho de plantilla corta en el Córdoba en verano pero con los siete fichaje la verdad es que da para hacer una alineación hoy casi distinta casi al noventa por ciento de lo que juegan en ligas y una plantilla que no suena mal porque tú ves hoy en el once a gente como Luis Muñoz Málaga o a Aythami que volvería o Quezada o Blat y Touré o van BOC o de las cuevas en fin que cuidado con el once que puedas sacar hoy Sandoval

Voz 15 11:28 por eso te digo que que yo guión partidos muy interesantes para el fondo dar varios no se dice ahora que conté se cuentan hoy sé que plantean es que además noche todas las club para todos los lo que hizo todos los parterres y eso puede están utilizando al jugador que viene jugando es la mejor forma de que comprobar todo lo que estábamos grandes

Voz 12 11:52 a ti te digo una cosa yo estoy loco por ver esta noche a a gente como se va Moyano y André no necesito que que el otro día Andrés salió y revolucionó un poco el ataque cuando todos estaban medio muertos físicamente no veas el chaval hizo hoy puede ser un partido muy bonito para ver a a estos dos sobre todo eh

Voz 15 12:08 porque si efectivamente y hombre y también Chivite que culmina Faso el o que tiene oportunidad de porque creo que puedo jugar

Voz 12 12:19 Carlos aunque no pueda jugar el el día del Tenerife pero él dijo Sandoval ayer que quería que Carlos vaya teniendo minutos no vaya teniendo portería y hoy juega Carlos Abad pero el resto del equipo va a cambiar casi al completo eh

Voz 15 12:30 yo los veo bastante arriesgado dvd y cortos lo que dice la papeleta que tienen no

Voz 12 12:39 pues también es una forma de verlo totalmente supondría Alberto hoy no

Voz 15 12:43 sí claro por supuesto porque si no cuando cuando va que chico un poco la confianza Iker demás podamos confía en que sólo ST Calderón hasta que por lo menos se Lavín se recupere pero bueno mira en secundar lo otros que la llevan a quién

Voz 12 13:00 totalmente Patti eh Paco más allá de que el partido de hoy vaya a ser interesante que yo creo que lo va a ser iba a estar bien pero en general eh

Voz 5 13:09 este formato de Copa para equipos como el Córdoba interesa seguir en Copa o si perdemos no pasa nada

Voz 15 13:15 vamos a ver desastre sólo son mucho años y cómo está hecho de de equipo grande no no porque es el digamos digamos lo que por Jackie Chan que quepa misión muy interesantes seguía adelante ahora que nada que que va a mira que viene fenomenal para mí que era común muy muy interesante que seguía adelante que nos seguimos bueno pues tampoco pasa nada no creo que para mí yo una ocasión homenaje que cada quince días tocaba veinte días estos chicos lo lo que no tengo cuando tenga una oportunidad

Voz 12 13:52 desde luego la verdad que que es una oportunidad buena para para darle minuto y a gente que no está participando mucho de la hora no te pregunto no paga ya que el forma Tondo nos gusta que encima te lo pongan un miércoles a las diez de la noche a ver cuando nos juntamos allí

Voz 15 14:06 bueno yo mismo voy por motivos que porque está como la mayoría de declaró si mañana miércoles yo que va domina a la una de la mañana los chavales que es demencial preceptos es lo que ahí el líder

Voz 12 14:25 bueno pues nada Paco lo pasaste bien ayer hubo celebración no

Voz 15 14:28 pues sí sí soy buen día que

Voz 12 14:33 por tanto todo muy bien Paco a disfrutar hoy también que vaya tarde fenomenal y hablamos durante la semana un abrazo

Voz 15 14:40 de nada sea un abrazo te habías

Voz 11 14:46 ah bueno

Voz 5 14:49 cuando las tres y treinta y cinco minutos de la tarde vamos a saludar también a Lalo Rodríguez halaga la Wii buenas tardes de qué tal José es muy buena hoy peso si vamos a poder ver el partido está hablando con Paco de la ahora tan intempestiva que habrá que llevar un bocata digo yo para para reírse cenaba allí porque vamos a salir de las doce p'alante pero bueno vamos a ver el partido y muy tranquilito como banco de pruebas para Sandoval yo creo que sí que es verdad que va a venir bien para ver poco a jugadores que que igual dentro de un mes son titulares no

Voz 16 15:17 sí totalmente de acuerdo digo yo creo que además que iban a ser titular Iker para necesitar tener minuto para coger lo que quiere es Sandoval hay que recordar que la prueba está lleva tan sólo una semana Hay días en Córdoba heridas Expósito en el lleva más de lo mismo no una semana hay escaso cocía bueno yo creo que eso jugadores que van a ser importante que tienen que ser importante porque tienen calidad porque creo que son los que marcan diferencia n en el corazón de fútbol ya este tipo de partidos para coger más ritmo de competición para asimilar el sistema y para bueno pues estaba integrado grados no en el equipo creo que son muy importantes ya sabes lo Piñón bien que tengo sobre el Rey de siempre y bueno creo que me he sentido pues a lo mejor esta temporada que nos puede venir bien este partido no te quiero si pasamos bueno pues pasemos vale perfecto muy bien genial pero no lo sabemos cómo es como un partido en el que hay que darle descanso a jugadores hizo probar a hacer conjeturas de que del filial que puedan aportar en el primer equipo se deba a un besito oí mas no pero no para de gastar porque todos sabemos cuál es el fin de de esta competición nuestro estáis porque eran grandes

Voz 5 16:30 es totalmente la verdad es que está hecho para que la final estén pues más o menos los de siempre no poder algún año haber una sorpresa como el año del Alavés y tal pero pero siempre uno de Primera pero bueno yo yo te digo la verdad yo tengo mucha ganas esta noche de deber a Andre sito jugar deberá Sebas Moyano que todo el mundo habla maravillas deber hablar de ver si De las Cuevas tiene minuto a ver cómo está Aythami que tengo también curiosidad si el banquillo hizo bueno el otro día le viene bien en fin yo tengo tengo ganas de ver al Córdoba esta noche más de lo que tendrían condiciones normales fíjate lo que te digo sí

Voz 16 17:01 el número de un día de un B de fútbol evidentemente pero también de reacciones no para ver cómo reaccionan mundo estarás diciendo pues Aythami después de haberse quedado fuera de una convocatoria para para ver Blas nos hablaban de que venía con Primo de competiciones que viene de jugar con su selección el partido entero es decir bueno ver y palpar no realmente si esos jugadores que a priori tenían que aportar mucho y que no están haciendo del todo bien pues pues lo pues lo ponen hacéis yo creo que un rival idóneos creo que una cierta rabona también llega un comienzo irregular no

Voz 5 17:43 mal lo suelen ir no ha ganado todavía

Voz 16 17:46 por eso te digo que entonces pues mira a lo mejor es bueno tener un rival de este tipo para tenerlo como bueno pues medidor no de cómo estamos aunque también no va a ser tan bien un poco irreal porque tanto el Nàstic nosotros no no va estar con el equipo titular pero bueno no siempre es bueno cómo cómo está el río porque distinto el siete tocará un equipo que esté de primero Málaga que al vamos a tener el sábado pero bueno si te toca

Voz 14 18:14 a un equipo que lleva ya

Voz 16 18:16 doce puntos y que lo tiene muy a lo mejor ya no eso tan tan real no pero bueno un equipo que está allí también trabaja como nosotros que nos equivoquemos que no nos equivoquemos que dónde vamos a pelear ojalá que sacamos aquel pero que es donde vamos a apelar tuvo un año pues yo creo que que no está mal al principio temporadas en ese ese S

Voz 5 18:34 pues nada malo no te entretengo ni un segundo más preparan bocata una partidito de pipa de eso

Voz 12 18:39 si te gustan Gatti si desea que tienen sal gorda que hoy Carrusel por Podemos

Voz 5 18:45 ahora allí dándole al tema así que no obstante no

Voz 12 18:48 el lo un abrazo muy fuerte pero este gracias al Lalo Lalo Rodríguez en directo en este ratito de de radio aquí en la que

Voz 5 18:56 ser en este SER Deportivos hoy tenemos fútbol evidentemente a las diez de la noche un miércoles la hora insisto es la peor del mundo para los que tengan que trabajar los que tengamos que trabajar mañana y para los que tengan que estudiar vienen de que tienen que madrugar pero el partido se puede ir a la prórroga por ciento el otro día dijimos que que igual no había prorroga error asumimos el error y reconocemos

Voz 7 19:16 que que hay que rectificar que sí que prorroga

Voz 5 19:19 en caso de empate

Voz 7 19:20 y luego habría penaltis con lo cual Si por lo que sea el partido acaba empate échale media horita más luego Si no hay goles

Voz 5 19:29 estaremos en una tanda de penaltis con lo cual partió puede acabar pues cerca de la una de la madrugada esperemos que no sea así que el Córdoba gane por la vía rápida y que si puede ser incluso que haga un buen partido y que yo creo que lo va a hacer yo creo que lo va a hacer frente al Nástic de Tarragona un Nàstic que como decía la todavía no ha ganado de un comienzo de liga bastante bastante negativo muy parecido al nuestro y que tampoco estamos para tirar cohetes y que asume la Copa como algo que le viene un poquito mal vamos a ir hasta Tarragona para conocer la última hora del Nàstic lo vamos a hacer con nuestro compañero de ser Tarragona Joel Reche

Voz 12 20:02 hola qué tal buenas tardes muy buenas tardes cómo

Voz 14 20:04 estamos si última hora tenemos desde Tarragona

Voz 5 20:07 entiendo que al Nàstic viniendo de Las Palmas pasando por Córdoba Eto'o pues no creo

Voz 12 20:12 que la Copa tampoco le venga del todo bien no

Voz 14 20:14 la verdad es que no hay después de las derrotas de Las Palmas ir delante del Rayo Majadahonda en casa pues el único aliciente que puede encontrar el equipo grana es buscar la primera victoria de la temporada porque desde que empezó empezado la temporada oficial el Nàstic perdón sólo ha podido sumar un punto delante del Tenerife en la primera jornada en casa y por tanto

Voz 16 20:33 es un poco en el pozo de de de de de

Voz 14 20:37 necesidad de salir de es también la afición lo pide la primera victoria de la temporada también sobre todo por el juego desplegado por el equipo de José Antonio Gordillo en el campo que tampoco ha sido muy visto

Voz 5 20:47 hay fondo de armario la en la plantilla como para que esta noche veamos a un Nàstic muy diferente al de la Liga o no

Voz 14 20:53 pues la verdad es que no mucho eh nazi como bien sabéis es el primer año que después de cinco temporadas compromisos por de la dirección Sporting deportiva este año el asumido otra vez el club eh por tanto no tampoco tiene una plantilla muy larga además cuenta con las bajas de Gordillo de Javi Jiménez de Manu Barreiro que se lesionó la semana pasada entrenamiento Ramiro que Rejón también están lesionados por tanto el no será una una alineación muy diferente a la que estamos viendo en la Liga sí que es verdad que habrá un cambio en la portería Becerra entrarán

Voz 16 21:23 L en el sitio de Bernabé

Voz 14 21:25 la defensa podría ir a apuntar por Abraham cada mudar soy Valentín que son los habituales en la Liga Márquez irrumpe en el centro del campo que también son los habituales delante podría dar a espacio a Morente que no ha tenido momento muchos minutos en la Liga ya Manu del Moral que también entraría en ese once inicial

Voz 12 21:43 el Nástic de de este año muy diferente al de

Voz 7 21:45 la temporada pasada Joel au bueno

Voz 5 21:48 menos similar

Voz 14 21:49 eso es Nàstic similar lo es si la verdad es que ha habido algunos cambios sobre todo en lo que es el centro del campo ha habido marchas en ese centro del campo y no ha habido las suficientes llegadas de momento lo que está provocando que jugadores como como como Fali que se dio a un defensa pues es tener tenga que estar jugando en medio campo en muchos partidos y por tanto lo decía Gordillo cuenta con una plantilla suficiente pero no lo suficientemente larga como como querría el entrenador para poder rehacer esa rotaciones en partidos con

Voz 16 22:20 vuelve hoy en el que el Nàstic como decía buscada

Voz 14 22:23 tolerada como como el agua muy bien pues nada que ver

Voz 5 22:25 muchísimas gracias a ni vamos hablando durante la temporada un abrazo Gracia

Voz 12 22:29 es un abrazo Javier yo él Reche desde

Voz 5 22:33 SER Tarragona con la última hora del Nástic de Tarragona la cita ya saben a la diez de la noche en el estadio de El Arcángel cerramos recuperando sonido de la rueda de prensa previa de José Ramón Sandoval escuchamos al míster del cordón

Voz 13 22:45 dijo principio bien insistir mucho tener paciencia tenemos que saber de dónde venimos no podemos ojalá va el equipo hubiese ganado los cuatro partidos de Liga pero era lo que menos nos presumir vamos todos que podía pasar a mí esto no me ha sorprendido lo que sí que es verdad que me ha sorprendido los goles que han encajado al principio pero lo demás iba dentro de de del juego que habíamos aceptado yo cuando vine aquí sabía que eso lo tenía trece jugadores se y que no se podía fichar no me engaña nadie INE firmen contratos haciendo eso con la esperanza de que pudiéramos tener algo ese algo no llegó pues ahora hay que ir adaptando a ese algo a que a que funcione cual pues jugadores que vienen con ritmo de juego para sólo hay que empezar a hacer el de pretemporada hay que empezar a hacer el de que se metan en el sistema a comprenderlo jugadores que como dije el único que estaba en ritmo de de competición edad y no lo hemos tenido porque se ha ido con su selección los demás hay que tener paciencia con ello ir dando los minutos poquito a poco incluso que no sean buenos minutos para que para que ellos vayan cogiendo competición yo lo que nos toca es que el que piense lo contrario piense que iba a salir el equipo cómo terminó contra el Sporting está muy mal equipo está mal piensa mal está equivocado lo que sí que yo hemos partido una base que fundamental y no la voy a cambiar que mi afición ha empezado como terminó ha empezado como terminó con la misma ganas es con lo que me voy a agarrar

Voz 5 24:26 bueno Algaida y José Ramón Sandoval igual no está del todo acertado porque yo el otro día vi el arcángel bastante más frío que el último partido en casa con el Sporting en normales no es ningún problema es que normal es que el equipo no está igual el equipo no transmite lo mismo el equipo empezaba la Liga

Voz 7 24:42 mal pero es verdad estoy con Sandoval a muerte que cuando llegó sabía lo que había evidentemente la plantilla no es la misma no es lo mismo tener o no tener a Guardiola Reyes etc etc etcétera Narváez etc pero creo también dicho eso que hay plantilla de sobra para competir y el equipo ha competido muy poquito en este arranque de temporada yo sigo pensando que con lo que hay fijaros que hoy va a ser un equipo casi distinto completamente a lo que jugamos en Liga yo creo que hay plantilla de sobra para competir hace falta que sea molde en que Sandoval haga su equipo tenga su gente sepa con quién puede contar y con quién

Voz 5 25:22 no me encantó el otro día la convocatoria

Voz 7 25:25 Sandoval dando un golpe en la mesa diciendo aquí el que manda suyo y espero que poco a poco vaya metiendo por Brea a todos y que todos remen en la misma dirección porque al final se trata de eso de remar todos en

Voz 5 25:36 la misma dirección sino esto no funciona

Voz 7 25:39 yo creo que hay que tener un mínimo de paciencia evidentemente pero hay que empezar a funcionar

Voz 5 25:44 ya sea no no podemos estar como decíamos el otro día la tertulia de pretemporada hasta noviembre la pretemporada ya pasó llevamos ya cuatro partidos de Liga tiempo suficiente para hacer probaturas para que se vaya haciendo grupo

Voz 7 25:56 equipo a partir de ahora ya las excusas cada vez

Voz 5 25:59 van sabiendo a menos pero todavía hay tiempo y hoy es una muy buena oportunidad para disfrutar de un buen partido y ojalá con la clasificación del Córdoba después a partir de mañana pensaremos ya en la Liga en el partido que juega el Córdoba el sábado a las seis de la tarde en La Rosaleda y que os contaremos en directo

Voz 7 26:16 en la sintonía de la Cadena SER

Voz 17 26:20 con la pasión del fútbol en la SER desde las seis menos cuarto de la tarde Málaga creo en el fútbol creo en Carrusel Deportivo Cadena SER

Voz 6 27:15 tres y cuarenta y siete minutos de la tarde vamos a seguir hablando no de fútbol si de fútbol sala pero sí del Córdoba porque no se espera el presidente del Córdoba USAL eh nuestro querido José García Román hola José buenas tardes

Voz 12 27:28 hola muy buenas José como a los ánimos ya queda poquito para que esto arranque bueno pues ellos nervioso ante el inminente comienzo no te dice

Voz 5 27:37 bueno cómo cómo ha ido la pretemporada que valoración podemos hacer de un poco de todo el verano

Voz 19 27:43 Nadal positiva no yo creo que algo mejorado la plantilla Hay bueno así la ilusión sigue intacta en esta segunda temporada en la segunda división del fútbol sala nacional ya eso con muchas ganas de empezar para ver que efectivamente empieza a dar sus frutos todo el trabajo realizado

Voz 5 28:02 qué bien oye eh hay una noticia muy buena que es la incorporación de estilo textil no que que la ley ayer que me encantó porque además hablamos de un una empresa que que ha estado siempre por lo menos en el pasado yo recuerdo pero te hablo hace quince años eh relacionada con el con el fútbol sala no

Voz 19 28:19 sí sí estilo textil tanto con el fútbol sala como con el resto del deporte de unas siglas que siempre ha estado volcada como el deporte y bueno fue llevado en conversaciones bastante tiempo y al final ha optado por patrocinar todo lo que son las categoría inferior a chicos y el juvenil de diciendo no al cadete y los dos equipos femeninos pues este año para como forma de entrar en nuestro club ha optado por hacerse cargo de patrocinio de este equipo

Voz 5 28:48 cómo estás José García Román de ánimos para lo que se avecina a partir de ya porque el listón está alto eh

Voz 20 28:55 el listón está alto no si la así el objetivo es complicado no tenemos que que a partir de de inicio pensando una mínima en la permanencia nuestro presupuesto en comparación con los en la categoría nuestra metido primero debía ser la permanencia no lo que pasa es que cuando el grupo humano que tiene en plantilla con un cuadro técnico como en la organización del club porque das cuenta que Si seguimos haciendo bien las cosas podemos hacerlo del año pasado hasta el último acabó última jornada estuvimos luchando por por el Materno en el playoff de ascenso a primera visión pero bueno pues evidentemente el primer objetivo tiene que hacer la permanente

Voz 5 29:40 qué bien pues nada José yo era felicitarte por la incorporación de estilo textil que me parece una muy buena noticia que el la empresa privada se sume al deporte ir también por este inminente arranque de la temporada Jose un abrazo muy fuerte muchas gracias como siempre

Voz 21 29:54 muchas gracias a vosotros Santa gracias a José

Voz 5 29:57 eh García Román en directo también en la sintonía de la Cadena Ser teníamos que dar ese apunte de de fútbol sala porque siempre es una alegría que la iniciativa privada se sume al deporte

Voz 5 31:16 segundo año que yo creo que además da un paso adelante en muchas cosas que nos van a contar a partir de ahora vamos a saludar al presidente del Club Deportivo Ciclista atestigua Santacruz Salvador Carmona hola a Salvador qué tal buenas tardes

Voz 12 31:28 buenas tardes el domingo prueba importante

Voz 5 31:32 la zona de Santa Cruz bueno cuentan un poquito exactamente cómo va a ser la carrera cómo va a ser la prueba por donde va a transitar porque es una una prueba importante

Voz 23 31:40 de Si bueno el primero para para cuadrar un poquito para saber es una prueba del Circuito Diputación XM seria he cuyos promotores son Diputación de Córdoba Federación andaluces Ximo con la colaboración de el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba también este año interesándose por el proyecto tanto Consejería de Cultura como Consejería turismo deporte de Andalucía todo esto porque bueno el de la carrera es una media maratón prueba competitiva de bicicleta de montaña pero que tiene una Cultural muy atractivo porque se desarrolla en los aledaños del yacimiento arqueológico hacia la prueba en si la prueba en sí es una media maratón de cuarenta y dos kilómetros con un desnivel acumulado de ochocientos metros sí bueno en la prueba real realmente es una prueba sencilla porque la queremos dar un carácter popular para que bueno tanto ciclistas de de Córdoba de provincia Domingo dieciséis de septiembre se acerquen a Santa Cruz va a participar en ella porque es es fácil determinadas Achille de poder realizarla el y bueno estamos allí esta semana preparándolo todo para que para que sea un auténtico día de fiesta de ciclismo domingo en Santa Cruz

Voz 12 33:00 qué bien cuanto inscritos puede a Melilla

Voz 5 33:02 a Salvador para la carrera

Voz 23 33:04 Zamora repasando aproximadamente unos doscientos pero hasta mañana a las tres de la tarde se pueden inscribir a todos los participantes en la web Córdoba CEM serias punto com repito Córdoba X si me ferias puntocom hay ya digo hasta mañana salas tratar están había inscripciones pero incluso si hay algún rezagado el mismo día de la prueba con un aumento en el precio de solamente cinco euros pues también puede inscribirse de ocho y media nueve y media de la mañana en la recogida de los sale la instalación en las instalaciones de la nave municipales de Santa Cruz cuál puede hacer también esa excepción

Voz 5 33:47 qué bien oye ilusionado me imagino no porque organizar una prueba este tipo llevará su tarea su su historia el que esté ahí ya a la vuelta de la esquina que todo salga bien parece que no hace tanto calor sumó muy contento ya es muy ilusionado porque llegue el domingo no

Voz 24 34:00 sí ilusión muchísima porque en el proceso

Voz 23 34:03 hecho llevábamos trabajando el año completo la verdad el año pasado fue la primera edición quedaron tanto tanto participantes

Voz 25 34:12 eh como federación andaluza jueces quedaban muy contentos con lo que montar Mollet Santa Cruz han recorrido en la orden

Voz 23 34:19 muchas no la verdad que no ánimo a

Voz 25 34:21 a a realizar la segunda la segunda media maratón entonces pues todos los preparativos previo esta semana disfrutando también haciendo para que todos los participantes y todas las asistentes tengan un día perfecto aquí en Santa cruel bien puesta está anunciando que va a ser muy bueno porque baja un poquito la temperatura lo por lo tanto las condiciones de carrera para correrla van a ser todavía mejor y bueno remarcar ese carácter cultural que tiene la prueba para que todas las asistentes tan bien que vayan a desplazarse a la familiar correr pactó vamos a tenerla la centuria romana festejo UVI una legión de Romano tocando en el corte de cinta para amenizar también en la prueba de la

Voz 12 35:06 al principio cuando se desarrolle con que bien pues nada salvador que sea un éxito que lo va a ser que disfrutéis y que salga todo perfectamente un abrazo muchas gracias eh

Voz 25 35:16 pues muchísimas gracias gracia Cadena SER contar con nosotros Dacia

Voz 12 35:20 Salvador Carmona el presidente del club en directo en la sintonía de la Cadena SER no nos vamos a marchar de de Santa Cruz vamos a seguir todavía unos minutitos más allí en la localidad en la barriada cordobesa porque no se espera precisamente la delegada de Alcaldía de Santa Cruz nuestra amiga lo la aventura Lola qué tal buenas tardes hola

Voz 26 35:39 buenas tardes qué tal acabamos de escuchar a Salvador

Voz 12 35:41 Carmona hablándonos de esa prueba que bueno el está ilusionó mejora Lola aventura casi le pregunto cómo tiene que estar no

Voz 26 35:48 hoy encantada de que esto se vuelva a repetir en la barriada como yo poder la mayoría de los vecinos y vecinas de de aquí que estamos deseando de que llegue el domingo para volver a disfrutar de este espectáculo que ya el año pasado no no dejo un poco sorprendidos porque no pensábamos nunca la repercusión la relevancia que va a tener esta esta prueba deportivas en Santa Cruz Ivonne este año deseando que llegue el domingo como agua de mayo

Voz 5 36:14 bueno aparte evidentemente de la parte técnica que nos contaba Salvador Lola eh esto tiene un reto bueno turístico económico doscientos participantes que luego llevan pues la familia a la gente que está cerca el luego el público que va a haber una prueba de estas características porque la bicicleta de montaña tiene mucha afición en la provincia de Córdoba esto para Santa Cruz también más allá de lo meramente deportivo también es un pelotazo claro

Voz 26 36:36 claro que sí por eso el entusiasmo de de la población porque no es solamente la prueba deportiva porque no solamente participa el que el que practica el deporte sino la familia dado que la aficionados que vienen haber los curioso en esta ocasión con con la parte la Cultural que implica esta prueba este año con la parte cultural porel por la cercanía con el yacimiento de atenga por ese vídeo promocional que se ha hecho he grabado desde dentro del yacimiento todo esto tiene una repercusión que ha que abarca a más a más público del que el meramente deportivo por eso este entusiasmo higos no claro evidentemente nosotros tenemos puesto en esta actividad puede mucha mucho empeño mucha pasión mucha dedicación durante mucha día para que salga bien y recibirá toda la gente que quiera venir Domingo que todavía hace muy buen tiempo

Voz 23 37:34 para pasar aquí la jornada

Voz 26 37:36 eh buena desde la mañana hasta la tarde

Voz 5 37:39 importante la implicación también de la Delegación de Cultura de la Junta Andalucía

Voz 26 37:43 totalmente ha sido un acierto la verdad es que la directiva del club muy sobre todo el presidente Salva que pone mucho empeño desde el minuto uno que Antonio Rojas de no sugirió la idea de que hubiera esta prueba deportiva en lo en en el entorno de Santa Cruz pues desde ese día salvaba puesto digamos todo a toda la carne en el asador y ha buscado colaboraciones ya en este año directamente se ha dirigido a la Consejería de Cultura el delegado de culto mira y bueno la verdad que la respuesta ha sido magnífica porque culturas implicado en la actividad la ha recibido con los brazos abiertos yo creo que que eso en está un poco lo que necesitamos no solamente Santacruz sino el yacimiento y por lo tanto esto sí que no es un granito de arena a un poquito de logro más para conseguir que que el día de mañana el yacimiento abra sus puertas Iker Santacruz tenga una perspectiva de futuro mucho más abiertas ir mucho más esperanzadoras que las que tenemos las que tenemos

Voz 12 38:51 en los te pegas a esto de la bicicleta de montaña también no

Voz 26 38:54 hay yo no hijo yo lamentablemente no soy bicicleta Ejido un poco torpe Clouseau con la bicicleta toda mi vida pero bueno yo no tengo problema lo lo expertos que la bicicleta yo estaré ahí apoyando la que

Voz 5 39:09 la que Lola un placer como siempre saludarte aquí en la Cadena Ser que disfrutéis mucho el domingo que salga todo excelentemente bien un abrazo

Voz 26 39:18 venga un abrazo muchísimas gracias hasta el domingo