SER Deportivos Córdoba Jueves (13/09/2018)

Voz 6 01:49 tres minutos de la tarde qué tal muy buenas bienvenido Si bienvenidas a este ratito que no va a llevar hasta las cuatro en punto de la tarde para hablar de lo que ocurría sobre todo ayer el vamos a centrar hoy prácticamente todo el tramo del programa acepto el tramo final que lo dedicamos como siempre al tiempo libre y al senderismo digo en lo que pasaba ayer por la tarde en el Arcángel por la noche mejor dicho porque empezó el partido a las diez y de allí salimos casi a la una de la madrugada en una cosa otra victoria del Córdoba brillante victoria del Córdoba ayer en Copa del Rey frente al Nástic y Córdoba que se regaló su primer alegrón de la temporada con ese dos cero ayer con goles de Andrés y Toy de Pío Bakari ante un Nástic que la verdad sólo Dios ruido en el último tramo de parte pero pero yo creo que ayer el resultado era casi casi lo de menos porque lo importante es que el Córdoba ofreció buena imagen

Voz 7 02:37 sobre todo lo que es muy importante es que Sandoval pudo comprobar que tiene más fondo de armario del que en un principio se podía presuponer y es que el Córdoba que jugó ayer con una alineación pues prácticamente en su totalidad diferente a la que se enfrentó al Alcorcón en el último partido de Liga ideó una muy buena imagen la verdad es que yo creo que eh después del partido de ayer Sandoval va a tener un problema cita para confeccionar la lista de convocados para el partido de Málaga del próximo fin de semana vamos a ver en qué queda todo esto pero yo creo que después de ver el choque de anoche va a haber muchos jugadores que van a repetir seguro en el estadio de La Rosaleda la gran sorpresa la más agradable ayer la Pérez ciencia de el internacional con Burkina Faso Blat y Toure que debutó ayer con el Córdoba demostrando que tiene trazas de muy buen futbolista roba balones destruye juego pero también sabe crear buenos pase visión de fútbol en fin a todo no gustó bastante ahora hablaremos largo y tendido de de lo que fue el partido escucharemos a a Sandoval que entre otras cosas en avance eh escuchamos lo que decía un poco del nivel ayer que mostraron los entre comillas hirió lo entre comillas lo recalco no habituales

Voz 8 03:47 pero dentro de los dos partidos tan reedita como como Luis Muñoz hoy hubiera cruce el otro día tanto Valentín como como Quintanilla uno se tiene que quedar fuera pobre final llevar dos uno de dónde es Pedro que ahora jugador estaba mentalizado que de seguir se queda fuera porque hay un problema porque están todo bien vale entonces vamos a seguir con la misma dinámica tampoco nos podemos hemorragia escuchar muchas bolas un partido de Copa veíamos contra el Nàstic el Nàstic un equipo muy completos no merece donde está también yo creo que no está nada hacía falta una victoria para soltarlos un poquito y demostrar que no somos tan malos como parecían

Voz 9 04:31 desde mi dinero yo soltando un poquito y decir

Voz 8 04:37 aquí estan sino vamos a la cara sino decimos las cosas y los de los errores de compañeros lo único que hacemos es convertirlos una virtud porque muchas veces ha habido pases que no los hemos enlazado bien nada nada más fallar ese pase el equipo ha ido no se echa para atrás ni se ha quedado parado y eso en la que ha tenido el equipo y no ser solidario como bien ha dicho Carlos era un equipo compacto

Voz 9 05:01 y así va a ser muy difícil que que

Voz 8 05:03 partido pues no se puede perder diferente manera pero la sensación te vas a casa no vale perder a cualquier precio como perdimos el de Albacete

Voz 7 05:10 totalmente de acuerdo porque en Albacete el equipo rozó el ridículo en muchos momentos lo hizo tremendamente mal pero a partir de ahí el equipo como dijo Sandoval tocó fondo examen poquito arriba dos porterías a cero consecutivas empata a cero con el Alcorcón ayer victoria dos cero al Nástic que sirve mucho no sólo ya porque pasa de ronda en la Copa del Rey sino porque además el equipo insisto dejó muy buenas sensaciones que lo que más valoramos después del choque de ayer así que nada en Seguí la escuchamos a Sandoval está por aquí también Lalo Rodríguez ahora hablamos con Alberto Mayoral escuchamos a alguno de los protagonistas también como Blat y que habló después del partido también Luis Muñoz el central malagueño que hizo un buen encuentro y han descrito el autor del primer gol del Córdoba Club de Fútbol hacemos un alto rápido el camino tres y veintiséis nos metemos en materia enseguida esto es Ser deportivos a través de las emisoras de la SER en la provincia de Córdoba

Voz 7 07:08 tres Ni veintisiete minutos de la tarde arrancamos ser deportivo lo hacemos con treinta y cinco grados de temperatura aquí en el centro de Córdoba en la plaza de las Tendillas ya está Pekín Lalo Rodríguez hola la lo qué tal buenas tardes qué tal José verbena no hoy venimos con una cierta sonrisa no desprenderse de ayer bueno pues la verdad que ahora hablaremos con Alberto Mayoral ahora escuchamos a Sandoval pero si de entrada hay que decir que por una vez yo creo que la Copa ha salido mejor que que que otras veces no por el resultado sino por las sensaciones que Sandoval va a tener un problema hora para hacer la lista para mal

Voz 13 07:40 sí sí bendito problema gran yo creo que el problema que quieren tener a todo el entrenador pero estoy totalmente de acuerdo contigo no

Voz 14 07:46 de y creciendo en en este torneo pero mira viendo el resultado que dio ayer a lo mejor eh el jugar de esa forma con esa intención ya ha hecho que podamos ver lo que a lo mejor estaba entre hay un poquito de nebulosa no al saber si tenemos verdaderamente esa plantilla como para pelear por una zona tranquila de la tabla eh a este año yo ya me fui con una sensación muy buena porque vine me fui a casa con la sensación de que Black aquí está un punto por encima sin lugar a dudas el resto de la plantilla tanto física como futbolísticamente hay futbolistas eh sí eh me dijo tener mucho Quezada que hizo un buen partido me dijo Loureiro que sinceramente opino que está por encima de Fernande ahora mismo

Voz 7 08:34 Loureiro además que con Sandoval el año pasado una receta que jugó titular indiscutible hasta que luego Fernández volvió ya al final de Liga

Voz 13 08:42 ya ya habría que ver si siete

Voz 1176 08:45 estamos hablando de cual con un cuatro el día de cuatro atrás y una detrae con un carril ahí para

Voz 7 08:51 ya lo eso o discutiendo ayer le leía un tuit a Francisco López Cordón que decía algo así como en una defensa de cuatro Loureiro brilla más porque un tío que se implica lo mejor mucho un despeje en una defensa de tres dos carrileros quizá Fernández

Voz 13 09:06 sí porque tienen la llegada ahí porque tiene más calidad a la hora de poner el balón vale pero a mí ayer lo Loureiro Loureiro pero me gustó mucho entonces bueno pues

Voz 14 09:15 con Luis Muñoz otro central que tenemos

Voz 13 09:18 cuantía que es serio bien

Voz 7 09:21 plantado de Aythami que yo

Voz 14 09:23 lo que mucha de la mirada de ayer de todo está

Voz 1176 09:26 miedo a ver qué reacción iba a tener Aythami después de haberlo dejado de la grada yo creo

Voz 13 09:29 que Aythami respondió muy bien muy profesional delicado ayer mismo haciendo exactamente lo que ha hecho en el en la recta final de la temporada pasada lo que tiene que hacer si si también el mejor defensa que tenemos lo que tiene que es como tiene que está si después de tres cuartos para arriba yo creo que el cordón

Voz 14 09:45 tiene tiene tiene hay mucha chispa yo creo que Andres y todo es un futbolista de futuro muy importante para el Córdoba creo que Pío Bakari se parte el pecho por por por por marcar ya lo hemos visto no como mete el cuerpo como van eh yo creo que ahí no hay duda el tipo después eran Moyano cuando entró la decisión es cierto no la juventud tan toda esa edad como de Wenders necesito poner tienen que madurar digamos deportivamente hablando porque hubo hay una tarjeta estúpida que les sacaron a Andre sito por protestar bueno malo

Voz 13 10:16 ahora el ímpetu son las que hay que pulir un poquito diecisiete

Voz 7 10:19 entonces es que hay que mejorar claro en eso

Voz 13 10:22 en serenarse Araújo si me apuran no tuvo un buen partido eh

Voz 7 10:26 lo mejor que otros días exactos que estuvo

Voz 13 10:29 pero iba en progresión yo creo que al final el último el gol de pie Bakari fue juega también con él lo sea que ahí mira pues yo creo que fue una noche positiva en la que se avecina

Voz 1176 10:41 el problema a Sandoval para para el sábado pero yo creo que todos no fuimos con

Voz 14 10:48 una sensación de decir ese suspiro es decir hay hay mimbre hay mimbres hay mimbres para oye pues no estar mirando exclusivamente a las cuatro últimos puestos de la tabla yo creo que hay Miers para mirar más a esto es muy largo y quedan y queda mucho

Voz 7 11:04 pero creo que hay cositas en la plantilla yo creo que ya depende de ello y les saque rendimiento y haga equipo pero mira que venimos de lo que venimos en Liga que que el equipo ha empezado muy mal pero yo sigo pensando que no tenemos un equipo para estar sufriendo Jürgen un equipo para estar salvando se que el objetivo del los cincuenta puntos vale no vamos a pensar más de eso pero pero para luchar por eso sin agobios yo creo que es un equipo sin agobios como este equipo pase agobios desde luego hay habría que hacérselo mirar porque yo creo que hay hay calidad en la liguilla hay hay una buena defensa hay y hay una afición increíble y hay empuje se trata de que ese vestuario este tranquilo que Sandoval sepa tocar las teclas que tiene que saber con quién tiene que contar y con quién no sacarle rendimiento al equipo y que poquito a poco vayamos para

Voz 13 11:52 el arriba eh mira vamos a escuchar a la Sandoval sino también con otro gesto ya en sala de prensa eh yo creo que ayer le gustó lo que Bioy hoy les pudimos ver a Sandoval también

Voz 1176 12:02 como más como quitándose una buena los encima

Voz 7 12:06 satisfecho después del partido el míster del Córdoba

Voz 8 12:09 en la que estoy satisfecho de tan insigne entonces para mi ha sido un día bonito porque por de Gijón sólo preocupaciones yo ya he visto a la gente disfrutar extremo que nuestra afición se lo merecía ya hacer un partido así bueno sí sí habrá sido el más bonito no pero un partido intenso un partido en el que cualquier disputa la gente jaleaba y hemos tenido mucha a la hora de jugar no para mí satisfecho con eso pero lo más importante otra vez portería cero no que con un equipo diferente otra hemos sabido defender desde la delantera de de la presión desde los balones divididos como se debe de construir un equipo no el equipo está justito a la hora de defender incluso ha sido valiente era la única manera que pueden morir un tiro en el pecho ingle tiene que ser así y a partir de ahí puedes yo no diría a los menos habituales yo diría gente que no ha tenido una oportunidad suficiente para porque llevamos poquito de temporada gente que que como viene dicho en la rueda de prensa que viene de de nacer pretemporada de estarán en el paro como bien os dije el único que estaba un poquito rodaba ahora y creo que ha demostrado no la he dinamismo cada equipo porque tenía mucha fe en este jugador Iker veía que no podía dar ese plus de velocidad a la hora de de todas las acciones de juego tanto ofensivas como defensivas para mi ha sido un equipo hoy competitivo en lo único que pedimos un Córdoba competitivo a partir de ahora contentos fondo pasadas limita Anatolia nuestra afición esta feliz pero dentro de unos días vamos a la guerra Málaga Hay otro otro examen

Voz 7 14:07 habla ya Sandoval de otra guerra es que lo del sábado va a ser totalmente diferentes e hombre lo normal Málaga es perder pero por qué no

Voz 13 14:15 que yo creo que el equipo ayer el recibió una una indica

Voz 14 14:19 son moral muy importante en la cabeza a los jugadores yo estoy totalmente con la cabeza de ninguno de ellos pero estoy totalmente convencido de que le ha cambiado el chip yo estoy convencido de que a a Málaga ir con otra mentalidad el equipo eh

Voz 7 14:31 escuchamos a Sandoval

Voz 8 14:32 hay que contagiar al compañero no y yo creo que hoy todos nos hemos contagiado desde el portero hasta captar el delantero hemos visto dando recito totalmente que provocaba que el equipo rival la pegara que no la sacará jugada que les regatear ni volvía modisto las dos bandas tanto Miguel como como Jaime la primera parte interpretado todo lo bien a nivel defensivo Jaime porque no cerraba como Miguel cerraba era era un equipo solidario cuando teníamos el balón teníamos claro era llevar de circular a un lado ideado un cambio de orientación con un con un extremo Amos con un interior metido por dentro otro avión esto no y luego sobre todo las dos bandas los laterales han está siempre la medida justa para para cortar o para ayudar para desdoblar nunca había un desequilibrio no eso ayudado que la salida del valor los dos ya la semana pasada los turismos trabajando mea culpa mía porque al principio íbamos con otra idea nos dimos cuenta de lo que teníamos dijimos a pecho descubierto explica muy bien la semana pasada las chapas a la puede ya principio de acuerdo de derrotan los tres eh a la hora de sacar el balón y que hubiera que el nativas de la defensa para sacar el balón y creo que lo han hecho de la he dicho muy bien la primera parte de lo de Alcorcón se hizo bien poquito más lento a la hora de la circulación los hizo bien pero sobre todo cuando se perdió un balón presionamos presidentas pérdida y este equipo tiene que vivir de es somos humildes el equipo el equipo más aparatito pero el equipo más honrado te puedo decir que este equipo esos grados como siempre he dicho no porque sabían que hoy ha visto mi tipo competir que lo único quiere cordobés sin el año pasado no ganamos muchos puntos por competir el que no gane que no lo arreglaremos que que que no gane porque es mejor que nosotros y ya está no pasa nada y habrá días como de Albacete que estaremos horroroso al día siguiente lo miramos la cara y el equipo ha sabido reaccionar y creo que el problema eterno yo

Voz 7 16:37 cerramos con Sandoval precisamente Lalo y haciendo una mirada a hablar y que ayer fue el debutante igual que Eloy Muñoz pero le preguntábamos en sala de prensa platito Gray hizo una comparación bonito

Voz 14 16:47 dime si está por encima está por encima del resto tanto física como como futbolísticamente yo creo que va a ser

Voz 13 16:54 lista muy importante fíjate lo que decía Sandoval ayer sobre

Voz 9 16:57 en ese es la que más saltando por el agua pues parece que no cuando no viene de jugar un partido con su selección el campo la verdad es que según pasaban los minutos se iba poniendo un poquito peor

Voz 15 17:13 aquí si es que este hombre no no

Voz 8 17:16 el el fin va todo eh

Voz 15 17:19 sí Ivair edad

Voz 8 17:21 eh de Nador periódica es que es así entonces en ese encontronazo me da miedo porque eso echó mano a la aduptor Easy yo que ya le conocía de otras veces eh son de goma pero cuando esto se rompe ese rompen de verdad entonces he dicho bueno vamos a intentar reservarle ya ya hemos demostrado que teníamos que demostrar íbamos a a meten Aguado para que diera también ese dinamismo diferente y una pausa porque el equipo ya estaba molusco no y ahora nada ha dicho que vienen a la recuperar estos días y a combatir el sábado

Voz 7 17:54 Sandoval hablando de Blat y Toure me ha hecho mucha gracia menos lagartos se que corren por el agua que no sé en qué documental ello

Voz 6 18:01 la eh

Voz 7 18:04 sé que corras que sobre las patas traseras por encima del agua

Voz 13 18:07 parece que se quema nada sí sí sí dieciséis

Voz 1176 18:09 pero bueno la comparativa no sé si es buena mala graciosa simpática ya

Voz 14 18:14 de lo que sea pero que existe claro que plática en jugador distinto va a aportar al equipo muchísima alternativa

Voz 7 18:20 yo creo que que va me va

Voz 13 18:23 venía el Corán muy bien vamos a establecer

Voz 7 18:26 en una primera comunicación con uno de nuestros comentaristas habituales e salvamos a Alberto Mayoral hola Alberto qué tal buenas tardes

Voz 16 18:33 hola muy buenas tardes ayer durante el partido

Voz 7 18:35 de Copa cruzamos algún mensajito a los primeros fueron sobre blandito Gray para íbamos a empezar no Lalo a preguntarle Alberto porqué

Voz 13 18:43 lo más destacado es claro es que fue verlo

Voz 7 18:46 en los diez minutos del partido Alberto estaba por Ignacio con nosotros estaba Fernando estaba Lalo Nos mirábamos todos decíamos vaya pinta de futbolista que tiene blandito Touré

Voz 16 18:56 bueno son la sorpresa no lo descubrimiento que como la de ayer no en yo personalmente no era muy optimista a la hora de te valoran el fichaje aunque decía que había que verlo y ayer me callo absolutamente y no me duele decirlo no yo creo que es un futbolista impresionante lo único que kilo este tipo de futbolista regularidad no no sea flor de un día que eso también hay que analizarlo no hay futbolistas que deslumbran mucho en determinados estilo y después desaparecen yo creo que nos quedamos con lo positivo es que es un futbolista todos terreno yo no sabía casi años inscribir exactamente de qué juega lo que sé es que juega en muchas partes del campo cortando mucho valor

Voz 7 19:37 sí yo creo creo que más bien media mediapunta interior no no lo veo yo de mediocentro no lo ve de cinco para que nos entendamos no

Voz 13 19:44 tiene llegada no tiene llegada tiene salida de balón muy fácil tiene también un eh

Voz 1176 19:50 algo que a mi me gusta mucho uno de los jugadores que yo creo que principalmente el cambio que hay entre los jugadores de Segunda hay primarias que suelta por lo rápido que Nortel aguanta mucho y eso la verdad que que le va a venir al equipo muy bien imaginé también con la rapidez que podemos tener por banda con Jovanovic no queden fuera juego

Voz 7 20:05 esa tieso Alberto

Voz 16 20:06 yo creo que es lo que más muchas opciones no yo que ayer cuando miraban al veintidós veintidós estaba en Memo cubriendo muchas partes del tal Polo y lo que hacía cuando cogía la una opción muy fáciles en del el balón lo tramos muy fácil que habría mucho el campo yo me quedo fundamentalmente con eso no que el descubrimiento no solamente es que recupera balones y lo ponga sino que además era muchas posibilidades que es muy versátil a la hora de verlos jugar grata sorpresa que lo encontramos ayer otra nace con comprar sobre si hubo dicen

Voz 7 20:36 esto partido de Copa muchas veces incomodan y tal pero yo creo que en la ayer mira vino bien y Alberto porque no sólo es que el equipo de otra cara eh

Voz 16 20:46 no no abrió fantástico pues muchas cuestiones no yo creo que lleguen Luis Muñoz también estuvo muy bien muy bien como central acompañado por alguien que que bueno que ahí ahí con Moi Tammy que ya no es un descubrimiento como manda la dentro de la despensa y como se ha acoplado perfectamente la que me gustó mucho y dejó algunas dudas en Albacete pero me pareció una tenerlo absolutamente diferente allí yo yo creo que él hacer supuso para la gente que tuvimos para unos siete mi que que fuimos a ver al equipo sobre todos lo saben Artest plantilla para competir no que salvo la duda que sí

Voz 7 21:23 no no titular competidor

Voz 16 21:25 los totalmente estado dando yo con José María

Voz 7 21:28 Martín esta mañana en Hoy por hoy debatiendo esto no que yo no te vale no ser yo el que diga que tenemos un equipo para estar ahí arriba ni mucho menos después de lo que hemos pasado yo sigo diciendo que el objetivo es salvarse cuanto antes pero desde luego no tenemos un equipo para estar sufriendo ahí en la cola como el año pasado a este equipo tiene que estar en mitad de tabla peleando por salvarse lo antes posible no pero nada debe de ser un una plantilla mal Alberto yo no sé tú cómo lo ves pero pero hay un fondo de armario interesante hombres sigue a la mínima casando vale saque partido

Voz 16 21:57 y sobre todo perdona cuestiones dos y pensado por ejemplo la adelante Pío va hasta ahí está enchufadísimo no le acababa los se meten cada choque no le duele no elude Mi esconde la pierna sino que vamos a meter va con todo no esas hecho qué te cuela goles no que que era necesario Andra es yo me alegré mucho no porque me alguien tan joven que que ha jugado en el juvenil que pasó al que ayer con quemaduras se enmarcada buenas con quemadura Pelegrí Álvaro icono tampoco se escondía alguien con sólo diecinueve años yo yo creo lo que tenemos que ser muy optimista después el partido de ayer

Voz 7 22:36 sí la verdad que hombre te da un pequeño subido no una alegría ganar dos cero y eso que la segunda parte estuvo más igualada y todo no pero pero bueno yo creo que hay fondo de armario y que que el año pasado estaba Guardiola que era buenísimo sigue siéndolo pero este año tenemos tres arriba el año pasado sólo estaba Guardiola y no tenía recambio este año hay tres delanteros estaba Reyes cierto estaba Reyes pero bueno este año está Jaime Romero que no estaba estable y está Miguel de las Cuevas está aguado con un poquito más de experiencia y si me apuras está hasta Seba Moyano que me parece un pedazo de futbolista también

Voz 16 23:11 totalmente y además mira yo a Miguel de las Cuerva ya lo vi un poquito mejor que contra el Alcorcón y yo creo que hacen falta partido eh que creo que ese futbolista que ya maduro lo que ya viene con mucha experiencia les voy a aportar mucho al Córdoba Hinault quiero dejar de mencionar a Jaime Romero tiene calidad tiene esos futbolistas exaltos sangre dice esas paréntesis la La cambia éramos por Sastre y yo creo que que que que seguían futbolista espectacular no ese centro que se enviarlo dio el palo como podía haber sido un golazo que Becerra Rami yo creo porque no lo sabía exactamente ni donde iba no o el pase que le dio en el minuto cuatro Andrés cuando marcó cuando marcó el gol yo fíjate hay hay partidos que es el resultado de lo que nos convencen menos mal que hemos ganado no o lo sacado puntos yo creo que le resultaba casi el doble si no hubiesen empatado en ese tiro te pego la cruceta bueno nos hubiera importado pero fundamentalmente eran las sensaciones que nos dio el equipo

Voz 17 24:08 eh

Voz 7 24:08 estarán en el campo de la última Alberto Lalo y para el partido de Málaga

Voz 13 24:13 paso un partido chungo eh pero Sandoval va a tener en compensación no va a ser un partido chungo pero va a ser un partido en el que en Málaga

Voz 7 24:19 impone no porque yo creo ayer va a haber alguno

Voz 1176 24:23 viene con una proyección ascendente brutal no he has ganado todo perdió partido de Copa pero el Córdoba también yo creo que con la victoria de ayer aunque no tenga nada que ver con

Voz 14 24:31 diga también les sirve para regatear la cabeza sí hay jugadores que van a tener oportunidad yo estoy convencido de que es anual va a meter tres cuatro cinco jugadores de los que estuvieron ayer lo va a volver a repetir en el once de de Málaga yo creo que eso va a hacer un aliciente en el que todo el mundo esté hay a tope ir creo que es lo que mejor va a venir al Córdoba él se Teo mental que va a tener después de la victoria de hallaron que no tuviese nada que ver pero esa victoria de va a venir bien equipo

Voz 7 24:55 totalmente una una pregunta para te cerrar Alberto tú crees que Aythami vuelve a la defensa el sábado o no

Voz 16 25:04 bueno yo yo yo creo que con lo mínimo vi vuelve a la convocatoria debería volver a la convocatoria yo ayer me dio mucha tranquilidad ayer poco cuando hoy como yo creo que que también les ha venido bien al futbolista no ayer no era un futbolista que bueno volvía con resquemor sino que su quilla otra vez colocaba bien a la defensa yo no sé lo que hará el el el entrenador Carlos José Ramón soldado mal pero yo sí creo que Aythami volvió chupado y creo que le vino bien estar el coincido Topal veinte Lalo y futbolistas campeón junto a la puerta El Vestuario y han dicho aquí está cómo no y eso es lo que más alegrías nos va no que que tenemos posibilidades que Sandoval tiene habla dificulta yo creo que eso hay en centra el casco brutal con Van Gogh iraquí Lacy aquí algunos futbolistas que tenían en principio la vitola de titular indiscutible las creo que a partir de ayer de la noche de ayer pues bueno van a tener que correr mal a entrenarme

Voz 7 26:05 totalmente Alberto Mayoral un abrazo muy fuerte compañero

Voz 16 26:09 un abrazo compañero

Voz 6 27:02 tres y cuarenta y siete seguimos adelante en este ser de

Voz 7 27:05 vivos en el que evidentemente estamos centrados en el pos partido del Córdoba contra el Nástic esa buenas sensaciones que nos hemos quedado todos que ojalá duren eh que no sea flor de un día como decía Alberto pero todavía nos quedan algunos protagonistas por ejemplo han descrito o Andrés Martín que ayer marcaba el gol que nos encarriló la victoria y que después del partido pasaba por zona mixta

Voz 20 27:26 pues bien muy muy bien Jaime y por suerte metió la puntería ahí metidos eh seguir trabajando oí nada más muy bien el equipo la primera

Voz 1713 27:35 parte ha estado perfecto es la segunda parte es verdad que por el cansancio y demás hemos bajado un poco pero bueno bien Cómpeta como

Voz 20 27:42 Petit ya está bueno yo seguí trabajando oí es bueno que que halló que el para para que el equipo siga ganando

Voz 7 27:50 Andrés el delantero del Córdoba que yo creo que está también llamado a dar grandes alegrías este año a la afición ojalá sea un buen año y no sea un año de sufrimiento para que los jóvenes tengan oportunidades demuestran que hay cantera en el Córdoba Luis Muñoz ayer debutaba el malagueño el central con el Córdoba y la verdad es que hizo un magnífico partido Essen

Voz 1713 28:08 si bien necesitaba ya jugaba porque llevaba varios meses sin jugar solo entrenando y tal y la verdad que muy bien me sentía largo por todos mis compañeros desde el primer día que viene aquí eh me acogieron bien y me he sentido como si lo conociera de toda la vida sí la verdad es que tanto nosotros como los compañeros que jugaron el otro día dejaron tome la portería en la verdad que muy contento queremos seguir así necesitamos una victoria y ahora a seguir entrenando día a día y a mejorar

Voz 7 28:33 bueno pues era Luis Muñoz íbamos a cerrar con yo quiero que el que más comentarios ha provocado después del partido Blat y Toure el jugador internacional con Burkina Faso primer partido con el Córdoba y unas sensaciones de verdad que no nos gustó mucho

Voz 21 28:48 pero alegra mucho reniego proclamó bajo de todos los montañeros el hay que piensa quién vive sí sí sí estoy bien sólo sobrecarga que jugó noventa minutos con la selección de Eva o su historia sí porque siempre que sea importante no hay que estar preparado para ataca compitiera ahí no está que sí que que no hay es muy poquito yo juego en el míster siempre es pide lo que lo que tenemos que hacer a la perra vida sale muy rápido a la pensión si es un estilo de juego

Voz 1713 29:27 no lo sé pero siempre hay en los lugares no

Voz 21 29:30 que es jugar siempre hay esté porque sí que sería difícil que estoy a competir

Voz 6 31:59 son las tres y cincuenta y Nos quedan ocho minutos todavía de radio en directo y es el momento de saludar a nuestro queridísimo Ricardo Guerrero hola Ricardo buenas tardes qué tal muy buenas tardes muy buenas Ricardo hoy empezamos a hablar de la plataforma de sala que lo primero que me has comentado esta mañana que había alguna cosa que quiere decir importante no

Voz 17 32:19 bueno el hay varias

Voz 7 32:21 bueno Varela paseaba

Voz 17 32:25 a principios de temporada hay hay muchas cosas que son normales a principios de temporada estar realizando evoluciona mucho a la organización de actividades en la naturaleza de este Salvini que está estamos llorando vamos a tanta gente no igual que en la bicicleta de montaña

Voz 26 32:45 hay hay una transversalidad importantes dice la gente

Voz 17 32:49 está diferentes Plus no interesa por su sueldo acá once excepto todo empezando muchas fija con niños alguna vocal acompaña como pueda por ejemplo una de las más activa muy hay reglas simplemente animar a través de las plataformas Brad son un poco lo que está el coordinando a tanta gente que coincide con lo con interés esta plataforma de la defensa de noches va de Córdoba de los caminos públicos pues otra personalidad especialmente con el tema de senderismo Eva está siendo muy importantes están organizando actividades de la guía animar ni pretemporada a también ya que pasamos pues de simplemente se observadores ser turista entre comillas de dióxido de naturaleza o el ocio activo hacer ya deportistas senderistas bueno chiquitas animar a la gente a participar en la federaciones especialmente la Federación de montaña que apenas desde la mitad dos años que puede participar con medio casitas muy ecológico se puede apreciar lo club de montaña no se puede hacer también a través de la propia felicitación

Voz 7 34:02 es el punto

Voz 17 34:05 bueno y toda la información de de este de estas posibilidades eh vamos a salir a la montaña el vamos a salir a las luego vamos a hacer actividades pero no todos los días estamos viendo pues qué le vamos a empezar por lo más sencillo siempre siempre la gran nota que una iba a apoyar a él todo todo todo el movimiento asociativo que hay alrededor todas estas actividades y tener un seguro que está está ya para nosotros y para los niños

Voz 7 34:38 qué bueno qué bueno ahí queda dicho yo creo que muy interesante lo que estás comentando Ricardo ahí me ha preguntado aquí otro tema que también quería comentarte que bueno me han dicho que el otro día fui a hacer la ruta del caimán no con con los amigos y el del Club de Piragüismo de Córdoba no

Voz 26 34:54 si realmente un descubrimiento y no antes no lo hemos hecho nunca sí lo es

Voz 27 35:01 cuál contento pero siempre hemos llegado tarde

Voz 17 35:04 es que en esta ocasión pues bueno jugaba con hasta ahí como ahora sabemos que va a haber mucha con la conocimos con tiempo con la idea de hacer cola seguimos plaza canceló unos plaza aquí quiero dar la enhorabuena al club producto de Piragüismo yo estoy yo por experiencia propia lo que supone tanto esfuerzo de forma tan desinteresada y lo bien que organizaron todo de semanas enhorabuena yo un Griñán descubrimiento que da Córdoba de Street

Voz 7 35:34 cuando distinta no CB Sevilla extinta desde ahí abajo no miras hacia arriba hay sería completamente sí sí sí oye te cansas te mucho no me parece que me va siempre estuvo hablando un buen rato Cannes los brazos sobre todo

Voz 27 35:50 pues él no disfrutó no bastante yo por mi trabajo lo mejor en brazos me canso pero eso también es verdad es verdad pero los disfrutamos bastante tanto el Nene como yo que tiene también tengo bastante

Voz 7 36:00 qué bien oye si te preguntaba yo a José Luis Arranz el otro día cuando hablábamos aquí en directo que que bueno que aparentemente desde arriba parece que el río no no no fuera limpio no que que se ve como muy oscuro muy marrón pero que no es así que la agua es clarísima está limpia y está el tío espectacular pero claro es un río

Voz 6 36:17 de de zona arenosa de de zona de de de campiña

Voz 7 36:21 que que tiene mucho barro por debajo pero eso se ve de color pero luego el agua está limpia verdad

Voz 17 36:25 sí sí esto es porque este año está especialmente bien porque la lluvia ha favorecido que tenga más caudal en el río está todavía más bonito de la verdad para disfrutarlo ya hay empresas dedicadas agua tanto porque digo aquí como por la sierra de Córdoba precisamente una de las cosas que quería comentar hoy un poco distinta a la habitual El Racing que se organizó a poner en guardia iba a venir algún hincha aventuran límite en aventuras punto com tienen mañana mismo las sin que medie una salida de esto algo que siempre hemos hecho el jovencito todos los que hemos salido creando una carrera por la sierra de Córdoba que momento a poco rato como pensando ya de una forma muy bien organizada qué tipo de esta yo creo que es muy interesante este tipo de actividades

Voz 7 37:20 qué chulo Racing por el Guadiana toque también tiene pinta de Río con saltitos y con Historias para que sea divertido claro

Voz 17 37:27 hay alguna zona yo lo he hecho varios enteros recorrido para no

Voz 7 37:32 si los si cuando era malo

Voz 17 37:34 pero pero lo hemos disfrutado siempre mucho el día todo cuanto Jerome agua agua Bono añadiría y ahí algunas a nada que están bastante dirigirme y son realmente bonita eh rocas salto agujeros y todas la erosión de la caliza entre el río yo creo que hay personas realmente cantar pero llega como poco mucho cuidado con lo que estamos haciendo es mucho cuidado con las crecidas del Guadiana cuando se está la prisas Ny a hacer posible que son gente está

Voz 7 38:13 qué bien pues Ricardo dicho queda todo como siempre es un placer charlar este ratito contigo y me gusta que vayamos metiendo actividades en el agua no que todavía hace calor oí oyen no todo ya hablaremos de senderismo más adelante pero todavía se puede aprovechar un poquito pues eso actividades en el río que que está muy chulas y que merece mucho la pena muere encantado Ricardo de un abrazo muy fuerte hasta mañana me llega un abrazo Ricardo Guerrero directo a la sintonía de la Cadena SER como cada jueves hoy con tema la verdad bastante interesantes que no quería comentar Ricardo que yo creo que que había que que decir con el tema de la plataforma de alumbrar y sobre todo con ese agradecimiento no a su buen trabajo a su buena labor del Club de Piragüismo de de Córdoba con esa ruta del caimán que este pasado fin de semana ha hecho las delicias de todos los que pudieron disfrutarla tener la suerte a ver el río Guadiana Guadalquivir de cerca y sobre todo ver la ciudad desde el río

Voz 6 39:11 y así prácticamente hemos llegado a las cuatro de la tarde hoy mucho fútbol en el menú y un poquito de de senderismo y deporte activo como dice Ricardo tenemos

Voz 4 39:19 casi casi treinta y seis grados

Voz 6 39:22 en el centro de de Córdoba que es bastante para las alturas de año en las que estamos mañana volvemos con más información como siempre más deporte nueve menos diez de la noche hoy en Hora Veinticinco y mañana a las tres y veinte a que os esperamos