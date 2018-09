SER Deportivos Córdoba Viernes (14/09/2018)

Voz 1119 00:00 la décimo sexta edición de la Feria del Caballo de Córdoba estaba al Cor del trece al dieciséis de septiembre en caballerizas reales una cita ineludible para disfrutar de un amplio programa de actividades exhibiciones jornadas informativas visitas guiadas galería comercial con

Voz 1 00:18 cursos espectáculo ecuestre cabal

Voz 1119 00:21 por dos mil dieciocho la belleza del caballo andaluz en estado puro del trece al dieciséis de septiembre organiza Córdoba Ecuestre

Voz 2 00:30 las cocinas y los baños los materiales nobles el parqué cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como lo es la exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovechan nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por

Voz 3 00:51 Jon Benet Porcelanosa Córdoba frente al polígono de La Torrecilla abierto en campaña sábados mañana y tarde

Voz 2 00:57 Giner BMW nunca fue tan fácil si tienes un vehículo diésel en Tequila dos mil once peinan BMW

Voz 4 01:03 cómo te cinco mil euros de descuento al comprar tu nuevo BMW sí sí asolando bien cinco mil euros de descuento adicional por traernos tu viejo diese llevarte un nuevo BMW date prisa son unidades limitadas

Voz 5 01:14 te esperamos en BMW San Rafael motor polígono las

Voz 6 01:16 quemadas

Voz 7 01:31 qué tal muy buenas

Voz 0697 01:34 de un día más un viernes aquí en su casa en Radio Córdoba Cadena SER porque tenemos muchas cosas de las que hablar encima de la mesa y hay que empezar a hablar evidentemente ese partidazo que va a tener el conjunto blanquiverde el sábado mañana sin ir más lejos el Córdoba Club de Fútbol bueno pues visita la casa del Málaga Un partido bueno pues importante un partido difícil complicado puesto que el líder lo ha ganado todo en Liga en Copa sí es cierto que ha perdido pero en Liga el Málaga está intratable no está haciendo un buen fútbol porque no está hacía

Voz 8 02:06 no digamos eh un fútbol que pueda decir este equipo bueno pues ése va a pasar por la segunda edición ni muchísimo menos pero bueno pues

Voz 0697 02:15 sí queda sensación de que la cosa el están saliendo puede francamente bien hay efectividad lleva los mismos goles que el cobra pero encajado pues evidentemente la película cambia mucho porque ahí donde viene el gran problema de el conjunto blanquiverde en los goles encajados e esta temporada además en el día de hoy hemos conocido el rival de Copa del Rey qué es El Elche pero esta vez lástima no es en el estadio Ángela conjunto blanquiverde de toca desplazarse

Voz 9 02:44 ese hasta tierras y licitadas y allí se enfrentará al Elche en el estadio Martínez

Voz 0697 02:51 Valero un rival bueno pues que va a seguir seguir no para bueno ver esa vara de medir en la que se encuentra el conjunto blanquiverde con los equipos de la zona baja en cuanto a es a presupuesto se refiere hoy ha pasado por sala de prensa el técnico José Ramón Sandoval en con el que se ha hablado de muchísimas cosas sea tratado digamos ese rival de Copa del Rey el lo primero porque la rueda de prensa ha sido justo cuando ha sido ese sorteo y esto es lo que decía el técnico sobre el rival de la Copa El Elche

Voz 10 03:21 el y ha calcinado ya no hay un equipo competitivo que nuestra ya no en la Copa que estuvo muy bien iluminada

Voz 11 03:35 hombre óbito puedan jugar otra vez casa no retransmitía pero que ahora tras superar otra vez la ronda y no para para físico y mental

Voz 0697 03:54 pues ese señor Asamoah hablando sobre la Copa del Rey la sabéis el Elche en tierras ilicitana además también el técnico ha hablado de muchas cosas acerca de del Málaga de ese partido que tiene el conjunto blanquiverde mañana a las seis de la tarde acercado Un público postura a sobre el encuentro tenía charlado largo y tendido sobre sus jugadores sobre la importancia en este caso de Blatter el trabajo que le ha costado en esta ocasión configurar una lista de convocados que viene con ausencia de ausencias notables como puede ser por ejemplo la de tío Bakari que se queda fuera de convocatoria como también puede ser la ausencia de Quezada que lo cuida hizo un buen encuentro todo hace indicar viendo la convocatoria que es algo jugar con tres centrales ya veremos quiénes son los que van a salir de inicio pero todo hace indicar que va a ser con ello puesto que sea dejaba que estaba fuera y todo hace indicar de que el carril va a ser para Javi al que de momento el que tiene toda la confianza del técnico José Ramón Sandoval pues vamos a abrir nuestro espacio de tertulia fuera aquí por radio porque van a venir Fernando Sánchez Jesús Ventura para charlar como cada viernes debatir sobre la convocatoria y todos los puntos de ese encuentro de de mañana sábado nos marcharemos hasta Radio Málaga porque no está nuestro compañero Enrique Aparicio para darnos la última hora del conjunto malagueño para ver la ausencia y la convocatoria que ha dado su técnico que va con veinte jugadores pueblo que mañana tendrá que hacer un descarte y también vamos a quedar ya que estamos volvieron a quedar en Málaga porque eh Miguel Espinosa mañana juega corre en este caso se juega la medalla en el Campeonato del Mundo de Atletismo de veteranos mañana y el domingo

Voz 9 05:32 a las nueve de la mañana es

Voz 0697 05:34 la última una de las últimas pruebas porque el domingo ya hace finalizan esos eh Mundiales de atletismo Master in hay opciones de medallas en este caso como Miguel Espinosa va a haber más cordobés en la liza en la línea de salida de esa media maratón pero las opciones pasan en este caso por Miguel Espinosa y ojalá que ese cuarto puesto que cosechó el domingo pasado en el diez kilómetros lo puede convertir en medalla como digo el domingo a las nueve de la mañana puede esto y mucho más vamos a hablar de aquí tres XXVI hasta las cuatro de la tarde

Voz 13 06:06 veinticinco aniversario Molina hermanos Vehículos concesionario Seat in Córdoba La Torrecilla busca en nuestra exposición Díaz nuevo kilómetro cero veinticinco

Voz 3 06:14 aniversario lleva te lo un precio de película

Voz 14 06:18 seguimos de reapertura hacen Katia Eroski city Alonso el sabio disfruta de las mejores ofertas productos a uno dos y tres euros y descuentos especiales para son Dios además consigue vales con nuestras ofertas dos por uno kilos podrás canjear en tu próxima compra L2 que Fiti Alonso el sabio en calle Alfonso el Sabio sedes que bosque contigo

Voz 3 06:38 de cero la precuela que revolucionó

Voz 15 06:40 no la cartelera nacional llega a corto y un espectáculo tan salvaje sólo podía llegar con descuentos brutales corre aprovecha la oferta de promoción de lanzamiento entré en de Hull cero punto com compra tu entrada antes del diecinueve de septiembre te esperamos para dar la bienvenida al año mil novecientos

Voz 16 06:57 los ochenta racista cierres los ojos y aún puedes ver los puedes ponerte título vivienda Miranda las tierras desde tu terraza rodeado de zonas verdes de la piscina claro que se abre los ojos que estas se mira Azor de la Albaida con vistas a tu nueva vida Metrovacesa ahora sí

Voz 5 07:16 informa que en mil novecientos cincuenta y cinco veinticinco veinticinco o el Metrovacesa punto com

Voz 7 07:31 pues vamos a repasar toda la queda decir

Voz 0697 07:34 en la mañana en la sala de prensa del estadio del Arcángel porque por allí ha pasado con José Ramón Sandoval con un semblante bueno pues tranquilo como viene siendo habitual en él no de encuentro pero estoy seguro de que por dentro va esa ilusión de que el Korda puede haga el papel que hizo en Copa el pasado miércoles que haga un buen partido y que evidentemente los puntos vengan para acá para Córdoba y que sea ese punto de inflexión que en Liga necesita el conjunto blanquiverde para recuperar confianza hay para enganchar de nuevo a a todo a todo el mundo porque ese pasito que se dio en Copa del Rey fue importante en todo eso sentidos que venimos hablando el técnico José Ramón Sandoval ha hablado acerca de las dificultades que ha tenido para hacer convocatoria nombre es importante se quedan fuera en el caso de Bakari Jaime Romero Quezada es José Ramón Sandoval

Voz 11 08:29 la convocatoria Villa porque justamente de hacer un buen partido Giner posibles cambios posibles sustitutos cuadro de que el otro día todos los partido o el fin de jugar lo que quiero jugar el para aplicar el Málaga Ello que no me acuerdo gráfico delanteros defensas entonces este bloqueo ocupar la ficha defensiva entonces Ocampo oí al portero cremas que estén disponibles cualquiera que hubiese querido ganador fuera de la como parece es injusto cualquiera que me da lo mismo pero es que yo como para película y digo venga venga hombres inseguros para que le tocará ya ya jodido pero para mí eso es importante que todo lo que hay ahí ahora que tomar yo acertada o no pero todos porque el club del Córdoba

Voz 0697 09:29 pues nombres como decíamos Quezada vio Bakari Jaime Romero sacaban fuera el conjunto blanquiverde se va con todo su central evidentemente con Luis Muñoz no puesto que tiene esa cláusula del miedo no que se firma para que los jugador cedido no pueda enfrentarse a su equipo ya saben el Málaga hicieron tras el chaval con descaro que el otro día en Copa del Rey pues para todo aquel que no lo pudiese ver vio todo lo que Idi puede aportar a este Córdoba Club de Fútbol sobre el Málaga el rival también ha hablado el técnico José Ramón Sandoval que analizaba en profundidad lo que nos vamos a encontrar mañana

Voz 11 10:06 no yo ha jugado el martes compagina yo casi todos los jugadores guardar y totalmente frescos para la competición once tipo que tiene un poquito el mundo no lo cuando ya es muy poquito entonces lo vamos a contar algo más un maneja muy competitivo que el Consell frenando los límites de mi hermano con ahora es que al sistema solo

Voz 17 10:41 si el entrenador Ike vacilante

Voz 11 10:46 en un potente jugadores solo en ataque que sideral bastar regional para no sacar el balón jugado no sé si es mejor o peor porque al final que puede ser una cual por el poderío físico que tiene los dormir en es muy complejo a jugar bien

Voz 0697 11:08 no lo tiene claro el técnico José Ramón Sandoval sin complejos a sumar una victoria que es evidentemente lo que quiere el Córdoba y lo que quiere como el equipo Blat y va a jugar no va a jugar cómo se encuentra

Voz 11 11:23 lo que lo intentamos quitar es decir acabar El tiempo el otro día el partido porque queríamos Protégeles partido mar no

Voz 17 11:33 y no hace eso

Voz 11 11:36 yo cortar con coger cuerpo suyo capo complementar ahí El jugador español es quitar la gente con la gente que ha jugado menos jugado Copa no entonces puedo que vamos a ver cómo cómo es un jugador que no va muy bien sobre todo para los que quiere pues el Málaga no creemos que cuando tengamos balón pegado a la hora de idear portería cuando tengamos atiendan presión alta para para Artero equipo rival eso piense hijos juegan balones claros a sus puntas porque son juntas que realmente tienen bastante bien en esa zona

Voz 18 12:17 sí

Voz 0697 12:20 ibamos a cerrar con José Ramón Sandoval con el sistema que va a emplear en La Rosaleda será como el de Copa será con defensa con tres centrales

Voz 10 12:32 cuando tres tres Rakocevic como muy tres tres no me alcanza una niña de cuarzo provocando dejamos lo peor como hombre más adelantado de los extremos Easy tres que intercambiaran posiciones ahora de intentar que llevan once litigio

Voz 11 12:52 dental famoso vamos Toral el hombre referencia es nuestro de galardones sacar el balón lo mismo box como era

Voz 10 12:59 eh Platini como al final bajaba aquí cualquiera de los dos cualquiera de la Expo ya ocupar ese espacio no entonces sabes ya que tenemos no que a la hora de defender eran una referencia a tragar

Voz 9 13:16 por delante la defensa hitos por delante

Voz 11 13:18 Ivo rivales que ya te digo

Voz 10 13:21 a ver ese dibujo que podemos de Teror

Voz 11 13:24 lo que queremos tener dos personas ya que que apriete el bien de la serie

Voz 0697 13:32 pues ahí ha quedado claro la postura allí el sistema o menos que va a emplear mañana seis de la tarde en el estadio de La Rosaleda de Málaga Humala que como decíamos en Liga lo ha ganado todo el coro aquí bueno pues todavía no conoce la victoria en Liga así lo ha hecho en Cova pero no en Liga

Voz 19 13:51 Córdoba Acoge y los días veinte y veintiuno de septiembre óleo Ford el tercer congreso nacional del aceite de oliva un encuentro para analizar el futuro del cultivo de olivar inscripción gratuita en por Leo Forum punto com organiza acceso ya consultoría hay correduría agrícola con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

Voz 3 14:12 eres profesional del sector de agua

Voz 20 14:14 que consta encontrarás tu almacén especializado en fontanería riego canalizaciones y todo lo que necesitas para tu día a día que consta calle Letonia nave cien polígono tecno Córdoba

Voz 3 14:25 va el almacén para el profesional del agua Mancha concesionario oficial Iveco para Ciudad Real Extremadura hay Córdoba presenta su nueva gama

Voz 21 14:34 Billy Blue Tower nombrado el mejor furgón del año dos mil dieciocho für con la insostenibilidad y el más eficiente quiera paz con una financiación exclusiva del cero por ciento de intereses hasta cuarenta y ocho meses para más información dirija sea su establecimiento de Mancha mal

Voz 1610 15:03 bueno pues como os decía abrimos nuestro espacio de tertulia y hoy como el viernes de la semana pasada nos acompaña por aquí Jesús Ventura The Corner Córdoba deja su qué tal bienvenido Fernando Sánchez Fernando qué tal muy buenas hola buenas esta mañana que presenta el caso a la sala que bienvenido Fernando M bueno pues convocatoria ya para Málaga algunos nombres que han resultado llamativo no sobre todo en redes no hemos visto y la gente estaba calentita con el tema de la convocatoria que se quedaba se quedaba gente gente fuera no como es el caso de Pío Bakari como bueno izada común ahí hay nombres que han chocado cuanto menos cuando ha dado Sando vais a esa lista de convocados no

Voz 6 15:43 la verdad es que sí que es buena mucha gente sorprendida sobre todo porque hay gente que apuesta apuesta antes por la experiencia de Hakkari aún inédito y que bueno ha jugado un partido tampoco se ha dicho mucho más pero cuando Sandoval decide apostar por él y por Andre sito sus tendrá

Voz 1 16:08 al menos eso piensa claro va también ha dicho en rueda de prensa que después del partido de Copa casi físico para muchos de sus jugadores pueden ha querido equilibrada yo creo que yo al equipo te vamos que tampoco entiende la paja de Quezada tenido más que todo bueno trasladarle puro hilo lo de pie sorprendidos porque tener tanta juventud en un campo con una ruso leída lo veo un poco

Voz 1610 16:33 además yo veo diferencia no entre Veri y no creo que bueno pues en cierta medida puede ser sino a poner de inicio creo que yo creo es ha ganado también no es cuanto menos en una convocatoria yo creo que sabemos cómo Hakkari lo que ofrece lo que da pero como bien decir el que manda aquí en este caso el entrenador y si lo estima oportuno así es porque evidentemente va a querer lo mejor para para el equipo con qué sistema crees que va a jugar viendo esa alineación porque lo que hemos hablado fuera de micrófono Fernando

Voz 22 17:09 tiene su lógica no como esa amalgama no de jugadores defensivos calidad todo hace indicar cómo jugaba con tres centrales atrás no

Voz 6 17:18 sí claro que sobre todo ante un Málaga tan ordenado que sabemos que en el centro del campo domina bien el domina bien el juego y el balón Iker el equipo bien amarrado no creo que se salga mucho de ese de ese sistema y pondrá alguien en punta a quién de los dos que lleva pondrán punto éxito Eric

Voz 23 17:38 pues

Voz 6 17:39 tendremos que verlo mañana yo la grada que Andre Le veo muchas cualidades ya lo conocemos ir y está por descubrir es que no la hemos visto nada todavía

Voz 1 17:52 que si tú crees que va a tirar porque el sistema hombre yo creo que lo trata controlar ha ido carril Lara que también viene mejorado a ese sistema que otro cualquiera sobre todo lo que tiene la parte cubierta pero claro yo ahora la puesta de de Fernando sobre Andre Owens o Eric yo creo que buscará un un una persona Davis más ancha que que Andrés hito aunque para para aguantaba la portería pero claro también si buscar la contra aquí y quedarse encerrado en su o en su campo en lo que es lo que supongo que ahora Sandoval pospondrán necesito parar tenemos una punta de velocidad en ataque

Voz 1610 18:26 oye y hay otro melón ahí evidentemente hay uno que es

Voz 22 18:30 lo ha zanjado Sandoval dejando se va fuera de la convocatoria Galán va a estar sí sí

Voz 1610 18:36 pero por el otro lado está Loureiro y también está Fernández Fernández a mí no me disgustó para nada en el partido de Copa ahora bien no es con este sistema del que estamos hablando del los tres central estamos hablando de un cuatro tres tres o un cuatro uno cuatro con porque Sandoval insiste no en el cuadro de ese tema yo vivía otro otro tipo de

Voz 9 18:56 el sistema él quería ir pero bueno Loureiro

Voz 1610 18:58 Fernanda aquí ponemos

Voz 6 19:01 la verdad que aquel tras mucho mucho en duda porque estamos viendo lo último partido de Fernández y la verdad es que se nota que bien bien no está también da que según qué sistema utilice Sandoval estaba ama más cubierto menos cubierto yo creo que saldrá con Fernández de inició por el por lo que estamos hablando de jugar con los tres centrales y y tampoco podemos saber lo el otro día hizo un partido más que aceptable y hay hay quién llega y dice que está más tranquilo con Loureiro pero bueno

Voz 1 19:35 pues yo apuesto por Fernand tiene claro que Loureiro más más tipo defensivo que Fernanda Caro con lo que he dicho Un Fernanda ahí va para incorporarse al ataque Eiros pero sí ya juega con casco con línea de cuatro por llama para mí para mi gusto es más seguro o Loureiro

Voz 9 19:54 que no hay uno que va a estar indiscutiblemente porque creo que estamos

Voz 1610 20:00 Luz por encima del resto de Blat y lo ha confirmado Sandoval en sala de prensa que lo retire el otro día cuando tenía ya empezaba a tener esa molestia lo retiro porque quería que estuviese en Málaga yo creo que puede ser determinante para este partido y no

Voz 6 20:14 hombre sobre todo bien daba le acompañen supongo que Vallejo le hará una muy buena cobertura y a mí me gustaría verlo también con con aguado por delante yo creo que esa asociación pese a la pese a la experiencia de la hombres del Málaga creo que puede hacerle bastante daño

Voz 1 20:36 sí Vallejo continuó con el otro en con con en casa el último partido yo creo que puedo hacerle una buena cobertura Blatter lo claro también tramos cada como viene porque es tú tuvo también se también en el partido que no lo hizo nada mal fue lo más destacado el coro pero tenemos que también la regularidad que tiene se echaba aquí

Voz 6 20:55 claro evidentemente se está hablando muy bien del jugador pero que bueno apunta apunta buenas maneras LB se ve esos LB que he hecho

Voz 1610 21:05 el futbolista gente que sabe que sabe

Voz 6 21:08 le pido al corte que tiene recurso que no se lo piensa a la hora de dar el pase son cosas porque gustan evidentemente ver a algún jugador en lo que tú has dicho ahora hay que ver esa regularidad si la mantiene eh sí es constante y bueno a ver que nos pueda aporta como jugador

Voz 1610 21:27 sí porque todavía un poco fue una grata sorpresa pero bueno eso se tiene que confirma que sea que sea real no que sea que no es flor de un día no sino que oye pues subsidiaria siga creciendo en el tiempo Valle follón también el que los cuidados que hay que tener con esta línea cien con esta con esta plantilla del Córdoba que está tirando mucho de gente de del idioma el cuidado que hay que tener como ha explicado hoy Sandoval para no caer en una alineación indebida e es que hay que tener muchas cosas en cuenta porque en un momento de la te pueden echar a un futbolista de con con ficha profesional por lo que sea hay más de la cuenta de lo que ya no te cumple y ahora tienen un lío montado tremendo de sea hay que tener un cuidado de ojito eh

Voz 6 22:09 no sí claro evidentemente tendrán que está bien bien atento a eso no no tienes que alinear a nadie que se haga dentro de lo que la la normativa supongo que lo tendrán más que estudiar creo que no hubo

Voz 1 22:25 porque en el partido de Tenerife a Alberto en la portería claro que a una una ficha menos eh creo que reconoce que es un una dama

Voz 24 22:34 es que hay que hace muchas cábalas

Voz 1610 22:37 la padecen cuenta que horas bueno ponernos una nota duerma en un momento dado lo había me diga madre evidentemente un profesional y controla a la perfección gente que no solamente

Voz 6 22:49 te de un descuido que pudiera tener mar sino que tiene el que un equipo técnico alrededor

Voz 1610 22:54 en el peroné hacer su trabajo y su perfil

Voz 6 22:56 solamente la normativa o sea que no no espero nada de ese de ese tipo

Voz 1610 23:02 ya sería el colmo ya oye y la última la afición Fernando la que se va a desplazar menos de la que se hubiese gustado un desplazamiento como a Málaga no porque el horario invitaba a las seis de la tarde creo que con un IVA que hubiese habido un desplazamiento brutal a Málaga

Voz 6 23:19 hombre creo que es una pena es que solamente haya seiscientas entrada al precio reducido desierta euro pero sí te puedo confirmar y lo digo con conocimiento de causa porque yo mañana sacó un autocar con cuarenta que sean saca las entradas a través interna pagando el doble pero ahí está saque afición va a ver a ver porque hay gente pues eso entre la autocar hay la Illa es que también se han decidido ir hacia Málaga eh

Voz 9 23:49 yo creo que vamos a estar bien bien raspado que podíamos haber ido más presupuesto y la última el Elche que te parece va de copas que a mí

Voz 1 24:01 me da mucha gente se pedía exento en Copa o incluso el Rayo en el Wanda pero el hecho no lo veo más arriba para pasar de ronda fuera de los que te gusta la Copa tu queso es me gusta me da también por el tema de límite que ahora viene Si pasamos de ronda de viene aquí un Europa ni después

Voz 6 24:20 la son taquillazo está claro yo que esas cosas no las ha llega a entender estamos hablando equipo profesional como equipo profesional yo como aficionado yo quiero que se dispute al máximo nivel todo lo que compita sea lo que sea si lo va a jugar tienes que llegar eso de tirar una copa sin como así que sí que la Liga pero si nos basamos en eso pues cuanto a otros equipos de cualquier otra eh de cualquier otra modalidad deportiva lo juegan todo oí hay que aspirar a todo eso de tirar una competición así como así sobre todo cuando no puede reportar beneficios económicos que este año pues la verdad notable en fiestas económica como es la verdad es que este año no estamos como para tirar claves nada hace

Voz 1610 25:05 a mí lo que me molesta de este desplome de este viaje de esta Copa no soy partidario de la como por aquello de acumulación de partido y demás pero lo que peor me sabe el desplazamiento no hombre que IRTA Elche que era o no al final ahí te fastidia no de por medio de la semana pero bueno esto es lo que hay que yo

Voz 1 25:26 ahora otra prueba más que hemos descubierto

Voz 1610 25:30 debemos digamos a esta a esta Copa ahí las conjeturas que puedo hacer es Sandoval y además un tanto aldeas

Voz 6 25:37 ha salido bastante bien la jugada podido ver jugadores que evidentemente a lo mejor competición normal no no lo hubiese puesto Inti y allí el otro día salimos contentos que no vamos a tener esa misma oportunidad en Elche y ante un rival que supuestamente lo vamos a tener hasta final de temporada jugándose también el mismo objetivo que no es otro estamos con la permanencia yo creo que un desplazamiento que sí que es largo pero que un partido asequible

Voz 1610 26:08 se partido seguirle y señora totalmente de acuerdo contigo en fin bueno pues lo vamos a ir dejando

Voz 0697 26:13 aquí Fernando mañana te espero por aquí vienen partidos

Voz 1610 26:16 Jesús tiene convocatoria mañana va a ser un equipo bueno bueno momentazo nada estás tu casa con todo lo viene para todos los equipos aquí está tu casa o en fin pues ponemos punto final a esta tertulia ahí seguimos hablando de Otto de otros asuntos

Voz 25 26:38 hacer realidad este sueño celebrando tu boda vídeo del Córdoba de proponemos algo diferente y elegante en pleno corazón del brillante sorprende a todos con una puesta en escena divertida y sugerente bodas con otro aire en de hotel Córdoba aire hoteles punto com

Voz 26 26:53 por parado arranque ya cuarta eh me B de Diario Córdoba el domingo cuatro de noviembre disfruta de la auténtica montan Bike por el mejor circuito de la sierra cordobesa quien escribe ya en M TB Diario Córdoba punto es organiza Diario

Voz 0697 27:13 vamos a la capital de la Costa del Sol hasta Radio Málaga porque allí nos estás esperando nuestro compañero Enrique Aparicio Enrique qué tal muy buenas hola buenas tardes bueno pues aquí se me te mal mala como una Valverde verde no como se suele decir

Voz 1610 27:27 es tan fiero león como lo pintan

Voz 27 27:31 bueno yo creo que sí yo creo que sí porque sobre sobretodo el Málaga tiene las ideas muy claras ten en cuenta que venimos de una temporada muy mala completamente horrorosa de la pasada temporada cuando se consumó el descenso a Segunda División ya ha llegado un entrenador que tiene experiencia en ascensos y además que tiene las ideas muy claras y ha hecho borrón y cuenta nueva qué quiere decir esto que lo malo que había el año pasado digamos que lo he intentado eliminar del vestuario ya dos chavales jóvenes con mucha hambre y con experiencia y los que se han quedado de la pasada temporada lo tienen clarísimo irse a todo esto le sumamos que ahí aproximadamente una media de veinte mil espectadores en el estadio de La Rosaleda Ike el equipo lleva cuatro victorias de forma consecutiva yo creo que estamos hablando claramente de un candidato a eso sí ahora por contra pues es verdad que el Málaga tampoco está jugando de forma brillante está sacando los partidos de forma efectiva está jugando partidos crudos piel segunda división encuentros trabados con pocas ocasiones pero luego la oportunidad que tiene la mete y al final resultados tórtolas mantiene la portería a cero pero está ganando los encuentros

Voz 28 28:31 el secreto se llama Juan Ramón Muñiz

Voz 27 28:34 es que digamos que la punta de la pirámide por debajo todo el mundo alrededor de maravilloso que está creyendo en él

Voz 0697 28:39 bueno pues vamos a ver cómo será cómo

Voz 1610 28:42 no era el encuentro para acercarse un poquito más eh Enrique

Voz 0697 28:48 lo que tenemos que tener en cuenta el Córdoba donde se tiene que hacer más hincapié si quieres este Málaga

Voz 27 28:54 bueno reaparece mañana Pacheco uno de los futbolistas que tiene más calidad de la plantilla que jugó en Almería el único partido después de haberlo hecho mucho tiempo y lo acusó con unos problemas musculares hoy pasa poder quirófano mula esta tarde en la técnica y en la rodilla pero vuelven a yo creo que al final eso son palabras mayores el centro de campo de Málaga muy poderoso sobre todo por la presencia el senegalés N'Diaye abarca mucho campo y luego también la frescura de chavales que no se arrugan que lo están haciendo muy bien y además el entrenador está dando toda la confianza del mundo hablando particularmente de Harper y luego el portero que está sacando paradas practicamente que nadie espera yo creo que el Málaga una roca y se puede valorar más que nada por su conjuntos no hay nadie que destaca especialmente más como te digo que Ndiaye que han de opinión particulares que él es el mejor futbolista de la categoría con mucha diferencia no entendemos cómo cómo puede jugar en el Málaga y luego darme otros chavales que que no hemos visto como por ejemplo Koné está la lista de convocados y que podría ser incluso titular están haciendo goles no futbolista del Málaga los delanteros no centrocampista se dedican a construir ya destruido el contrario y los defensores de impedir que marquen goles así que yo creo que el secreto el Málaga es el bloque en su conjunto Ibai y el rival como Le puede meter mano pues buscando a algunos pequeños fallos porque evidentemente ningún equipo oferte

Voz 1610 30:13 bueno pues Enrique hay mucha suerte para la temporada al Málaga agradecer a partir del domingo ya pero mucha suerte y que oye lo Chase por eso es lo que se merece este equipo

Voz 27 30:23 yo ojalá Córdoba este también he peleando hice se quede con el objetivo porque aunque las cosas no han empezado bien estás como termine no como

Voz 1610 30:31 sí que el Córdoba esperamos que vengan por arriba ojalá

Voz 0697 30:34 ha sido un abrazo grande Enrique un abrazo

Voz 29 30:37 el Tyco una gesta lo único como tú inspirado para sorprender T influye Apple Car Play y Android Auto Head Up Display y cargador inalámbrico además su espectacular diseño siquiera mismo son

Voz 30 30:50 actos para tu día a día con Ana Zurita

Voz 29 30:53 miras turno cuando vio Day

Voz 1610 30:57 polígono de las que

Voz 31 30:58 aros y en La Torrecilla el quince de septiembre tenemos fiesta de vuelta al cole en el mercado Victoria desde las once de la mañana desayuno taller de robótica cuentacuentos en inglés pinta caras y muchas sorpresas informa de mercado victorias punto com

Voz 0697 31:15 es viernes y abrimos página vean vamos a quedar precisamente en Málaga porque allí el domingo se celebra el campeonato del mundo de veteranos en la modalidad de medio maratón hay representación cordobesa hay opciones de medallas todas puestas en Miguel Espinosa al que vamos a saludar porque está al otro lado del teléfono Miguel qué tal muy buenas

Voz 1610 31:36 hola buenas tardes que hay como como ha apuntado ya no de

Voz 0697 31:40 ya Faldo a cuarenta y ocho ahorita allí ya está terminada la prueba no

Voz 28 31:43 si nada ya no podía así que la semana sin un poco más llevadera porque no lo he estado pensando está pensando en otras cosas así que dentro de un rato me pongo en modo corredor llama buen modo jugado

Voz 3 32:01 el rabel de fachada lo ha cerrado un rato tiene despacho cerrado se ha abierto porque no vamos para allá

Voz 8 32:12 oye Miguel cómo cómo ha sido la sí

Voz 24 32:14 demanda porque bueno el domingo pasado el día es quedaste cuarto ahora

Voz 0697 32:22 Media Maratón es decir son distancia distinta ha tenido que hacer algún un activación diferente digamos para digamos habitual el cuerpo a llega que ya lo más las vías que van a hacer XXI

Voz 28 32:33 pues mira yo la verdad es que sí lo que no sucedió esta semana es muy curiosos junto a varios factores pero el primer es más importantes que cuando el martes sale a correr estamos absolutamente reventados

Voz 27 32:47 no ha marcado

Voz 28 32:50 toda la semana la que consistió prácticamente en no hacer nada

Voz 1610 32:53 recupera claro porque

Voz 28 32:56 es porque intente hacer una serie de mí

Voz 32 33:00 aunque la medida del tiempo que había que meriendas pero el esfuerzo sobrehumano algo que en el papel no debería me costó demasiado pero bueno así que de poner consistió en practicamente en de esta en Zaragoza deporte ya que digo también con él tiene muchas cargas

Voz 28 33:17 la bajó esta semana con lo cual sean poco hubiera podido entrenar demasiado así que a

Voz 1610 33:23 no no he pensado no física voy

Voz 28 33:25 lanzar el intente aquel domingos vaya todo bien

Voz 24 33:30 qué sensaciones de mí porque bueno eres la opción de de la medalla en nombre

Voz 1610 33:37 para para España para Córdoba en este caso también eh

Voz 28 33:41 bueno la verdad es que tienen ya cuando hablamos hace hace una semana llegar al comente que bueno yo quería una carrera en las mismas circunstancias en las que se dieron la verdad hombre yo yo me veía entre entre los quince primeros pero será una serie de circunstancias yo sabía que podía estar luchando por las medallas no sé yo pedía o rezaba no porque porque lo

Voz 32 34:04 hace fuesen exactamente más que fueron incluso me hubiera gustado como un poquito más calor pero lo que a las cosa efectivamente durante mucho tiempo estuve estuve luchando por las medallas en tercera posición pero sí es verdad que tuve un bajón anímico en el kilómetro GI tienen hasta el kilómetro ocho ya hay semáforo las acciones luego en el ocho revivir un poco ICO si yo me come el aborto posición así que fíjate que viviendo yo las circunstancias de las condiciones que hubo excedía día pues luego yo también me me afectara no entonces bueno este domingo cómo lo mismo yo ojalá un día duro muy duro porque la gente corre mucho gente duele mucho si las circunstancias y Le la verdad que afectan a todos los pero perderá prefiero corre

Voz 27 34:55 eh

Voz 32 34:56 el Inter que son mejores que yo corona que lo priori vayan también con las condiciona un poco mermada como consecuencia del clima ahí yo siempre igual en ese río revuelto a lo mejor Pecos a ver a ver si las hay mucha calidad y mucha calidad ya tenemos que juntar una cosa con la que yo no contaba a priori que no situación muy densa que la salida La salida proyectado en las paradas en pista bueno pues cada uno tiene su calle que coloca no se pega un poco mucho más limpio imagínate una carrera de seiscientos sesenta persona claro saliendo de una pista de atletismo me el hecho de de el arco de salida ya ocupa prácticamente tres calle claro todo el mundo diez Xavier en primera fila es una situación muy severa claro claro si me yo la verdad es que condicionó la primera parte de la carrera sin duda entonces ya ve con un poquito de experiencia lo vendió un kilómetro bueno pues tradicionalmente sea mejor los

Voz 3 36:02 sí yo voy a volver a intentarlo no para darlo pero bueno la severa oye pues mira mientras hablando estaba mirando por aquí me estaba metiendo la pata

Voz 33 36:12 mira el tiempo en Málaga ponen agua esta tarde mañana a partir de las cinco y media dentro de un ratito empieza a llover el sábado prácticamente entero nublado con algo de lluvia y el domingo más o menos igual Miguel se Le tengo un poquito al agua selectiva

Voz 1610 36:29 me ha a la humedad au pasa de eso

Voz 32 36:33 mira yo bromea siempre con mi mujer y con con mi amigo no les llega ahora es que una mala bien vale para corregir Cambra hace dos años el maratón lo suspendieron

Voz 1610 36:45 con la inundación que a mi lado

Voz 32 36:47 este año la Media Maratón de Málaga estaba enviando la salida si el otro día hizo un magnífico de pronto el sábado por la tarde un tormento que que va a llevar a mi homenaje me sorprenderá la verdad que en Málaga

Voz 3 37:03 es una cosa que bueno

Voz 32 37:05 la humedad la aquí lo importante lo importante la humedad mira si hanciéndome número de pronto salen Sol esté a la de las nueve de la mañana sí que pica con la humedad aquello va a ser durísimo

Voz 1610 37:19 es exactamente pero bueno yo esas cosas no les

Voz 32 37:22 no si al final casi que las Badeco circunstancial audiencia tras recorrer más que yo con lo cual si salen las circunstancias y aprovecho para quedarme tener un puesto pues que estén de los cinco primero magnífico será una circunstancia que no se daban entienden que hay clasificación por equipo sí entonces a pie a la españoles puedo estarán que puntúe que nadie haya individual no se dan siempre habrá que intentar conseguir una medalla por equipos

Voz 1610 37:52 exactamente satén y si no pues

Voz 32 37:55 termina mal pues tendremos que innato manos en

Voz 3 37:59 como premio que te lo merece es sin lugar a dudas

Voz 32 38:03 poco si si no queda otra fue mi

Voz 33 38:06 el desearle toda la suerte del mundo quise reúna esas condiciones como estaba hablando para que sea una carrera propicia y ojalá que el domingo a las nueve de la mañana oye te coloca en el arco pueda salir bien en salida

Voz 1610 38:18 y bueno pues poco pasa las diez de la mañana podamos estar con con una medalla para nosotros que sería extraordinario

Voz 32 38:25 mira a si es verdad un abrazo

Voz 1610 38:27 muy grande Miguel

Voz 24 38:38 muy colofón extraordinaria una medallita ahí pues sería francamente interesante de eso será el domingo a las once de la mañana

Voz 0697 38:46 Málaga a la salida la ILE

Voz 35 38:49 está en las instalaciones de

Voz 24 38:51 el estadio Ciudad de Málaga pues no me va a transcurrir esa media maratón como digo con fuerte presencia cordobesa yo fiarme de viniera ya en este caso