SER Deportivos Córdoba - Tertulia (17/09/2018)

Voz 2 00:10 tres Sí veintiún minutos de la tarde qué tal muy buenas dice bienvenida si bienvenidas a este ratito de tertulia que todos los lunes

Voz 3 00:17 Nos sirve para abrir un poquito la semana a nivel deportivo en la radio en la Cadena Ser a través de las emisoras de la SER en la provincia de Córdoba de de este hotel Córdoba Center que que cada semana nos abre sus puertas para pasar un ratito agradable estamos preocupados e Lalo Rodríguez buenas tardes preocupante porque el equipo no acaba de arrancar otra derrota en Málaga acompañada de una imagen vamos a decir bastante bastante preocupante aunque entraba dentro de lo lógico a lo mejor perder en en Málaga La Rosaleda que entraba dentro de los cálculos que se hacen al principio de año pero hay que hay que dar un golpe en la mesa y que esto cambie ABC

Voz 4 00:55 son muchas las derrotas ya mucha las goleadas se o sea que tampoco es digamos es buen gusto no cada vez que salimos pues que salir de esa forma no yo te aseguro que Carlo Abbas no está nada nada

Voz 5 01:09 derecho yo no estoy de acuerdo en que bueno era uno de los campos que se podía perder yo hasta que el árbitro no invita al final del partido yo no vi nada por perdido y no y nada por perdido ni mucho menos un partido sin que se dispute pues cuanto menos la pelea no por lo menos el ofrecer resistencia al rival eso como mínimo

Voz 3 01:28 en fin ahora hablamos de ese tema porque yo creo va a ser uno de los grandes temas muy de la tertulia está con nosotros la conseguí

Voz 6 01:34 era del Córdoba Club de Fútbol y además en las

Voz 3 01:36 cabeza visible del proyecto femenino del que también hablaremos en el programa Magdalena entrenas o La Maddalena buenas tardes sí la verdad es que claro si uno pudiera saber vamos vamos ven el día que el equipo gane que verdad es que venimos después de un tercer hoy al final llevamos un ratito Aída almuerzo y esa es la tertulia buena Javi en la segunda pero pero bueno preocupado no mandar era lógicamente

Voz 6 02:01 sería una insensatas y dijera que estamos preocupados yo creo que la insensatez y la estupidez no gusta nada no yo creo que hay que ser realista y cómo no va más preocupado claro que sí

Voz 3 02:11 sí la verdad es que Vogue en el club el viaje de vuelta de Málaga Córdoba Andrés charlando y preocupantes no de pero con cierta ilusión por lo que he escuchado antes de que esto esto es largo todavía queda mucho

Voz 6 02:24 como no me oye nadie voy a contar una cosa

Voz 3 02:26 en sí que está claro no paramos a tomar no

Voz 6 02:30 la pareja tomando un bocadillo una coca cola para Wii en distintos coches y y la verdad bueno puedo muy preocupado no muy triste no llegó de pronto el autobús de de de uno de los autobuses de la afición entre ver a esa gente como llegaba allí a la a nadie y pico la once de la noche con su bocadillo y entonces es cuando sientes que hay que hacer algo no y que tenemos que sacar esto entre todo el mundo porque a mí me dio una pena verdaderamente como además sin embargo no animaban a nosotros estábamos allí una quinta el presidente conmigo con un Rafa ver tomando en una boa cola con una tristeza infinita llegaron ello y la verdad que que bueno son esos momentos en los que dice hay que ver lo que lo que el fútbol es

Voz 3 03:20 tres y veinticuatro de la tarde y fíjate Madalena que mesa más apañar hemos preparado vamos rotando para que no entendemos un otra cara a cara iba a decir caramelo balance marinos una cara nueva señor bienvenida amiga como estaba gracias gracias buenas tardes y hágame de volver a ver a la cara si voy tuve muy contenta muy bien hombre contenta humilla no

Voz 8 03:44 entrecomilla matrimonio gordas Instagram

Voz 3 03:47 pero la verdad es que he visto

Voz 8 03:49 María Pagés en junio seguro porque en contra

Voz 9 03:52 te mandamos un abrazo a Rafa delgada un abrazo al

Voz 10 03:55 señor señor Delgado le mandamos

Voz 3 03:58 las dos hacia lo que buenas tardes muy buenas cosas saludar también a nuestro querido Alberto Mayoral hola Alberto muy buenas muy buenas tardes Fernando Sánchez Fernando muy buenas fíjate que ese micro ya está ya se han botoncito que te lo ponen dado que te habla

Voz 10 04:14 pero ahora no afecta

Voz 3 04:17 bueno chico por dónde empezamos a empezar por Maddalena vamos ya abrimos los micros aquí vamos charlando tranquilamente

Voz 6 04:23 y si de aquí también es el único que viene a ver el partido por cierto del femenino ayer fue Alberto

Voz 3 04:29 es verdad eh disfruté con

Voz 11 04:31 la chica que vengo con una ilusión es verdad que vamos a hablar del primer equipo masculino

Voz 3 04:35 hablaremos del equipo femenino también porque aquel ganaron

Voz 11 04:38 pero no es larga con las pilas cargadas volver la ella jugar se ha dado

Voz 3 04:43 primer equipo masculino que se acerquen como dicen ir para ver si se les pega algo no creo que diga que cuando llegue su nombre

Voz 6 04:52 yo creo que yo creo que tenemos un buen equipo no

Voz 3 04:56 eso te iba a preguntar yo he dicho hoy en Córdoba Hoy por Hoy ya no voy a decir yo sigo pensando ahora en la derrota en el mal momento que estamos viviendo Madalena que hay equipo para no pasar apuros yo no te digo para nada más que cincuenta puntitos pero cincuenta puntitos sacarlos con solvencia hambre

Voz 6 05:13 yo creo que tenemos equipo para eso tenemos entrenador para eso que hizo además el otro día del año pasado lo que hizo creo que tenemos afición hemos pasado por un verano que como decía la reina de Inglaterra nosotros el verano horribilis bueno pues nosotros en vez del años horrible el metro pero ya ha pasado y ahora tenemos que asentar no arte y yo espero que esto tiene que cambian cambiar como sea no Alberto yo

Voz 11 05:40 estoy convencido que vamos a cambiar no hay que estaba en el mes de septiembre y que bueno la verdad es que el problema que yo creo que además percibimos todo no es el debate eterno que tenemos en torno a la alineaciones pero la pelota no entra en las convocatorias pero la pelota no entra claro al final cuando se suman cinco jornadas pues en la sensación que tenemos todo es que cada uno tendríamos casi la solución y la varita mágica que no es tan fácil pero sí coincido con José Antonio

Voz 6 06:05 eh

Voz 11 06:05 qué tal con Magdalena que que hay plantilla para poder salvarse no oí yo creo que esta semana también no aleja descubrimiento no que parece que ya ha pasado mucho no hay vemos latin y a mí me sigue gustando en mal en Málaga y ahora yo sí creo que el centro el campo tiene que funcionar de otra manera pero dicho esto sí coincido con vosotros que tenemos equipo para salvarnos porque lo tenemos que tener innovan en excusa en Serbia Alberto lo tenemos que te

Voz 3 06:30 de pero verdad lo lo pensáis no se pregunta si

Voz 10 06:33 pienso yo creo que este equipo tiene cosita lo llevo diciendo yo creo que habla de corazón yo hablo yo yo te estoy hablando yo no vengo aquí contar mentiras ya opinar una cosa que a mí que no lo pienso

Voz 7 06:43 que nosotros sí

Voz 12 06:44 no lo sé yo no sé lo que dejó claro

Voz 5 06:49 pero que yo no voy a decir una cosa que no que no cree yo creo que este equipo tiene cosas tiene cosas creo que lo poquito que lo hemos visto Se le ve algo distinto que Oca Andre sito Le puedo aportar mucho al equipo creo que el portero muy bueno creo que hay muy bueno creo quería Expósito se tiene que aquí matar al equipo a los compañeros y a la forma de juego que ahora mismo está jugando el fútbol pieza ya elemento para que salga un buen buen cocido hay ahora tienen que encajar todo ahora hay que también dar una vueltecita más de tuerca en cuanto a intensidad e inadmisible que el uno de los goles que no marcaron como en Málaga ni siquiera pues estarían abajo después el normal que atraen abajo pero Gollum muy

Voz 6 07:33 muy defendible muy muy evitables esas son las cosas que hay que cuidar y que hay que

Voz 8 07:37 dar una vuelta más de tuerca si yo estoy con eso lo que yo veo preocupado normales si tenemos buenos jugadores hay buen equipo donde está el problema es la falta de ganas hola alineaciones eso es lo que

Voz 3 07:48 sólo que vamos a intentar analizar aquí en este ratito a ver si damos con la tecla en al menos en algo no porque hay muchos factores evidentemente no pero es lo que dice Mario si hay buen equipo afición está empujando estamos todos en el mismo barco no que pasa no supongo que será un poco de todo no falta de intensidad en algunos momentos alguna decisión técnica que la mejor difícil mente entendible y luego de dónde venimos no del del verano que venimos que todo eso

Voz 7 08:15 yo creo que nadie ayudaría mucho sobre todo los jugadores sabe a qué jugaba yo todavía no noto una identidad de equipo que he escuchado y he leído algo sobre falta de no sé incluso la actitud de jugadora John no podía faltar alguna

Voz 3 08:33 Albacete igual sí

Voz 7 08:35 bueno quizá por el tema de de que fue la primera vez que se recibió un gol además de penalti minuto dos minuto quince o veinte cero quedaba mucho partido y bueno la verdad que el equipo en la segunda parte pero bueno salvo momento contado como un peón genera a falta de actitud el equipo no

Voz 6 08:55 de verdad que no tuvo en Albacete

Voz 7 08:58 en Albacete en la segunda parte sobre todo si veo esa falta de actitud del equipo en general pero yo creo que es aún baja los brazos de Design de pensar no

Voz 6 09:07 brazos no podemos no podemos

Voz 13 09:10 Alemanno ha estudiado perfectamente a lo que pudo pasar en Málaga igual

Voz 14 09:13 que ante un equipo si Le

Voz 7 09:16 de la envergadura que tiene el Málaga

Voz 14 09:18 que el Estado más planteando

Voz 7 09:21 ha sido bastante serio hasta el primer gol de la manera que llega ese gol hace que bajen mucho ánimo y islote en el campo es yo yo yo insisto en que yo creo que es más un problema que yo creo que el equipo no tiene tampoco muy claro hacia dónde va que si también ha dicho que los primeros milita en Málaga fueron bueno bueno lo primero que hizo al minuto no dan un palo en fin pero ha dicho que se que también era todo muy recibe yo a lo que voy ya que yo no voy a la derrota en Málaga bueno entra dentro del guión puedes perder en Málaga no otra cosa es la forma los planteamiento la lesión del jugador el

Voz 5 09:58 a él a qué queremos jugar

Voz 7 10:01 cubierto atrás que haremos a fuerte atrás queremos salir rápidamente al contragolpe o queremos balón agregando la que no nos roben somos de otra con cualquier cosita no en gol que sí que hay todavía un uno hay indefinición de de de quema de equipo o de de de de a qué jugamos que creo que bien Raed después todo a estos problemas no del tema de recibir tres goles en cuatro partidos partido de una una salvajada

Voz 11 10:27 es cierto pero pero también la falsa la falta de intensidad se vio es decir ese gol en saque de banda fruto de de una desconcentración como mínimo una desconcentración a la hora de estar en el terreno de juego

Voz 7 10:37 ah no había vigilancia sobre esa jugada que se conoce

Voz 11 10:40 a manos mantenerla la responsabilidad tiene que esa carga tanto a los que están en el terreno de juego es cierto que también en el banquillo pero verdad que el que determinaba goles repitan de esa manera medios y veo que como mínimo sino intensidad que disponer yo sigo y Diego Hidalgo no falta de concentración norma que vayan

Voz 7 10:59 la corte a defender una jugada que ese jugador capaz de central en ninguno de ello Cortés ha jugado ahí una introdujo

Voz 3 11:08 que mamá cómo se corrige porque ahí son todos profesionales no hay donde que teclas que tocar para que no pase eso no para que saque de banda hay estemos todos un poco más más pendiente no

Voz 7 11:20 hombre hay cosas que hay cosas que no se pueden habitar osea que N'Diaye que a un armario ropero de Franco se vaya con balón en el pie de la presión de atraer futbolistas del Córdoba cuando tiene una virtud pero no son la del manejo de balón una ella pues yo creo que hay por ejemplo la intensidad que se puede poner se pone que nos trae a enseñarle habrá que son Aguado Platini

Voz 15 11:48 sí

Voz 7 11:48 no recuerdo ahora el otro

Voz 15 11:51 pero insisto más allá de la

Voz 7 11:53 virtudes del rival que la batalla catas un medio centro defensivo maneja balón o paladar Banega compara con nosotros bien que hacemos nosotros para intentar hacer daño al rival esa es la pregunta si cuál es nuestro plan para hacerle daño al rival un chaval de diecinueve años claro es que darle unos setenta contra Pau estaba naufragando sólo a mí es un pobre por ejemplo

Voz 11 12:19 no se puede cargar tú aquí contra Ontiveros

Voz 7 12:22 Ontiveros es un futbolista de Primera División evidentemente el Málaga Tiana Loureiro no hay un plan aparente aparece yo no digo que no lo haga de ayudas a Loureiro pero obviamente entre rica hay Ontiveros pues las siete al pueblo de Loureiro es obvio pero hoy son diga que en Vila que la que imponga a mí no me gustó bastante supliendo a a Fernanda bastante

Voz 3 12:51 la Elena qué ambiente tenía en en el palco que se comentaba

Voz 7 12:54 eh

Voz 6 12:55 bueno yo creo que hay una crónica la dicho cara la como Siqueira una situación un poco que te de sobrepasado no muy

Voz 3 13:05 pero lo que te quiero decir este partido contra el Málaga entrecomillar lo diría ahí en el calendario como posible derrota no bueno

Voz 6 13:11 la modela la derrota nunca se tienen en el calendario tu compiten no no asume yo por lo menos no eso es muy competitiva yo creo de sino no estaríamos en esto no tú no asumen nunca quedaba un partido a perder él quería lo contrario que se dedica otra cosa es verdad que vas al Málaga te impresiona porque además yo hacía muchísimo tiempo que no la afición como es anfitrión a mí me me encantó no las cosas como son es suena que no vea el el campo el el parque donde nosotros estamos como el campo tiene una una verticalidad no que te que te impacta entonces aquello Lugo bueno allí con un estábamos con la plana mayor con lo dueño de todo eso te pero tú no vas a perder tu cuando de allí dice yo quiero ganar no lo que pasa es que había en el planteamiento yo hablo por mí había cosa que yo tampoco se entendía no alguna ausencia y allí sólo un poco no iba a decir yo no soy yo aquí me siento como lo he dicho ante un poco Gat capítulo disminuirá ante tanta sapiencia de deporte de fútbol no pero sí soy aficionada ideó los partidos y además los desde una posición poco privilegiada no y la verdad es que cuando empieza hay te empieza a dar cuenta que que que que no pues te a embargar la impotencia no te dan ganas de nada nada de bajar no ahí salir yo allí no la verdad es que una situación muy

Voz 3 14:42 complicada partido porque además no puede tampoco

Voz 6 14:45 puede eh

Voz 10 14:48 el partido del sábado en Tenerife Lalo

Voz 3 14:51 ahora sí que lo marcamos así en rojo porque el Tenerife además a destituir

Voz 16 14:54 el día Joseba Etxeberria lo ha destituido esta mañana bueno

Voz 17 14:58 eh va alinear Kiko con Game te dice siempre llega a Córdoba con alguna movida no siempre viene con con una con algo encima de la mesa

Voz 18 15:05 imagínate si es verdad con nosotros vamos allí para hacer cinco uno que no

Voz 11 15:09 también fue crítico tampoco a llamar la cara

Voz 10 15:11 que se dedique sea que el Tenerife oye y natural de Tenerife y en el palco No quiero decir tuvo ayuda divina

Voz 6 15:24 lo del año pasado los poco partido que yo no hubiera se fue a Tenerife Tarragona no fui a Tenerife y León no fui yo el ID de Tenerife que venía un venía todo el mundo hundido el vencería pero la anécdota era que espero que Jesús Medina el obispo el obispo de Tenerife en el palco y el señor además cantaba los goles no pero bueno si llevamos ya tres llegamos ya cuatro periodistas decanta algo así ocurrió

Voz 3 15:59 por lo hemos estado hablando antes en la comida no se vosotros como como lo voy Mari contigo igual hay que tener un no sé yo no sé hasta qué punto hay que pedir paciencia pero puntito de tranquilidad no estamos ahí abajo ya que eso no mola pero igual hay que tener un pelín de tranquilidad a ver si el equipo ya se lo cree el equipo ganan partido porque esto del fútbol la psicología ABC muchas veces es importante no venimos de del partido de Alcorcón cero cero ganamos al Nastic en Copa a la hemos perdido en Málaga pero a ver el día de Tenerife Dior ese partido va a definir mucho qué va a pasar en el futuro a corto medio plazo del club

Voz 8 16:35 en todos los niveles si lo bueno es que siendo principio de temporada ganado partida hoy te vuelve a colocar otra vez en mitad de la tabla pero el problema está en que van pasando los partidos Hinault vamos mejorando en nada no vamos mejorando la solidez defensiva no va mejorando en la parte de ataque entonces dice voy a jugar mi sexto partido y es que no he jugado a nada en ningún partido me han colado trece goles entonces la preocupación va subiendo poco a poco aun sabiendo que puedes meterte en mitad de la tabla pero me la situación ahora mismo muy positiva no es verdad

Voz 10 17:08 no se conmigo un poquito de tranquilidad no había bueno vamos a ver yo ni tres punto de tranquilidad precisamente pero que el empate no me vale contra el Tenerife

Voz 6 17:19 con un punto de tranquilidad y aquí tranquilo no está en la vida eso que te quede claro porque nunca

Voz 10 17:26 a ver que ahora tiene que ganar el corte de ganar agradar claro es cierto que se pueda tener un poquito de pacientes todavía con el equipo para asimilar

Voz 16 17:33 estoy de mal porque ha sido

Voz 5 17:35 cómo ha de decía Madalena no un verano

Voz 8 17:38 totalmente atípico simple temporada bueno pues aunque límites que el año pasado organismos imagin hasta enero

Voz 7 17:44 ir

Voz 8 17:45 por poco queda muy entierro que haga con la cabeza ya que no creía yo creo que nadie tiene la menor duda de que el Córdoba hubiera bajado asegura la segunda

Voz 11 17:58 sólo totalmente

Voz 10 18:00 el cambio el revulsivo supuso que nos quedáramos en Segunda División se olvida también es

Voz 13 18:05 no no se aquí se mostraba muy olvida Disa iPS estaban muchas cosas como que evidentemente que sabíamos que el límite salarial la teníamos sobrepasa lo que pasa es que el tema el límite salarial para calentarse no teníamos muy en cuenta yo parecíamos escucháis pero bueno pero que eh tuvieron que venir los jugadores que tuvieron que venir sabíamos perfectamente que si ya estaba sobrepasado si sobrepasa

Voz 5 18:27 va aún más hay que hay en la mano a la cabeza porque

Voz 6 18:32 eso

Voz 13 18:33 esa es problema que tienes aquí en esta ciudad bueno en esta ciudad

Voz 5 18:37 cuál es el tema

Voz 6 18:40 pero yo hablo de esta ciudad porque es la que realmente bueno una memoria selectiva que yo creo que en hacerlo

Voz 7 18:46 Pablo en lo que respecta a fútbol lo que es verdad que en otra cosa de la ciudad porque es la nación catalana en fútbol tú te va Sevilla que hayan al nuevo

Voz 6 18:54 memoria del Sevilla

Voz 7 18:57 con con todo iba estaban montando la escrito lo aficionados hay mucha gente del Sevilla que Sevilla recuerdo que llevan una década no sé cuánta Europa League Supercopa pierde contra el Getafe Laguna da trae cuatro-cinco hoy es una es sólo el Córdoba eh en el fútbol no ganar dos partido bien en moto que pierde todo pues pero la verdad que el el lo que yo he comentado al menos antes de de la línea del equipo carrera para estaba un poco preocupado obvio

Voz 11 19:28 también en honor de la verdad ganamos dos cero al Nástic el otro día vi yo me vine arriba no cuando comentamos es decir hacen que da miedo

Voz 6 19:36 ya diferentes nosotros mismos también

Voz 11 19:38 eh tenemos que dejar que esto hará es decir también crecido con Mary no a ver si va a ser hasta el mes de enero yo creo que no no no que montó el frío y que se acabe pronto este verano eterno de debate sobre el verano y que que lleguen es otra

Voz 5 19:50 digo una cosa el otro día estaba hablando que mucha gente yo no voy a opinar evidentemente de de una convocatoria ni sino para encerrar a sí me parece bien el entrenador es el que sabe Si porque lleva a Ecuador hoy por qué no lleva otro y más un en un año en el que hay que tener están

Voz 10 20:05 cuidado con la convocatoria por aquello de la nación

Voz 5 20:08 sub veintitrés sea esta semana ya sí que va a tener digamos a toda a toda su plantilla es porque se habló de que amadas no se puede llevar buenos jugadores pueblo tengan descanso de partido de Copa vamos a ver esta semana esta semana de puedo hacer la mezcla perfecta con los minuto perfectos clavado unos con otros entre el partido de Copa de mí el de Liga pero recuerdo que esta semana tenemos a hay un problema es verdad que no sacarlo exactamente higa hay que tener mucho cuidado con la alegría siempre se hace sí es cierto

Voz 3 20:38 abrir un melón y no quiero preguntar a Maddalena para no meter en un compromiso de opiniones de deportiva práctica tan

Voz 10 20:47 no no no es que lo hemos comentado

Voz 3 20:49 yo esta semana ha hablado con Lal un montón de veces de esto es no esto son opiniones eh cuidado el que la lleva la entiende y no seré yo el que me meta entrenador aunque al final hablar después de un partido más fácil pero hemos perdido tres cero es que Sandoval se equivoca o no espera pero es verdad que a priori viendo la convocatoria viendo la alineación ahí había ido como mínimo dos o tres jugadores que me sorprendía después de ver cómo estuvo el equipo en Copa no no sé vosotros qué opina no sé yo es que por ejemplo la Jovanovic iba a empezar a dar nombre ya porque lo doy siempre yo no ponga Jovanovic titular en el Córdoba como yo estoy viendo llevan hoy una opinión mía personal que aquí

Voz 10 21:24 es errónea Jaime Romero problema claro no lo sé cuál es el problema que hay a lo mejor sí

Voz 13 21:29 qué problema puede tener que me Romero para no ser ya titular

Voz 11 21:33 en fin horchata necesita pasa por una versión de sangre Casa Tomás

Voz 10 21:38 en un poquito llena la verdad que yo

Voz 11 21:40 ahí Sandoval tiene que las que Jovanovic no te en fuera de juego constantemente también el entrenamiento decía ese hombre bala convoca a mí me fuera de juego Yossi intentaría aprobar otro tipo de jugadores a la hora de plantear los los partidos pero es verdad que como muy bien dice Lalo el que la lleva la entiende es decir el entrenador está todos los días con ello sabe exactamente lo que ahora pasando sometió Bakari

Voz 3 22:05 esto diez muy machos y jugón copan un ratito marcó un gol es un tío que se parte el pecho como Pío Bakari por lo menos en el banquillo pues oye lo mismo opio Bakari por yo que sé no llegó al fin de semana con el tobillo inflado no lo sé no yo creo

Voz 7 22:18 yo creo pero llama la atención yo creo que ahora hay más cosa de ahí cierta incongruencia yo insisto en lo que el sentido de que el mensaje de que para Málaga hay que a llevar gente físicamente fresca allá de cómo futbolísticamente siete partidos porque el Málaga ha jugado día ante la Copa

Voz 15 22:41 bueno va puedo puedo decir

Voz 7 22:45 el lo pero bien un buen planteamiento a priori de Si bueno para llegar a gente fresca

Voz 5 22:50 pero

Voz 7 22:50 claro que Loureiro jugó noventa minutos en Copa que látigos setenta y tanto Mahía el sábado partido en con viaje de de Mauritania que jugo en Copa también entonces entonces el argumento física cae enfermo momento

Voz 5 23:09 Andrés y con la edad que tiene con cuarenta y ocho ahora de recuperación e incapaz

Voz 17 23:14 ahora de Aguado ha partido seguido huy no

Voz 7 23:17 pero sí es cierto que

Voz 5 23:19 también noventa minutos como está Fernández

Voz 7 23:22 si tu amigo pero si tu argumento el físico el primer argumento Kagan sabía que tú necesita tema físico además por un argumento de que el rival agua la que también es discutible pero bueno a tu argumento te lo compro pero si veo titular de Copa hasta tres alguno de ellos con viajes de de Mauritania partidos completo parcialmente campeonato

Voz 17 23:47 pero sabe que iba a jugar mal lo dijo abiertamente lo he sacado bajo en Málaga que lo he sacado que lo dijo en rueda de prensa lo he sacado tenía unas molestias y lo vas a caer en Málaga no le de un parte ocho que probarlo una también para ver cómo estaba para ver Paquita ya que no lo puedo total la última augura tripartito ocupa las menor claro yo pues yo creo que gran parte lo que hicimos Carlo gira en parte lo que hicimos en él claro

Voz 7 24:09 sí sí sí al armario eléctrico así pero insisto sitúan de Manu antes de la Copa ya tiene pensado que va a jugar en Málaga Calais no

Voz 5 24:19 a mi me sorprendió más el centro del campo que no estamos hablando

Voz 11 24:21 de la contundencia me sorprendió van BOC que por eso mismo que está diciendo me sorprendió van en el banquillo me gustó mucho contra el Nàstic no hubiera puesto a diez o haciendo siendo porque vamos a la casa como líder

Voz 7 24:31 el Alcorcón bueno yo

Voz 10 24:33 hay que de lo que nos gusta opinar de Maddalena de que aquí somos todo entrenadores que sigo todo te lleva a me no

Voz 7 24:39 agua en Málaga

Voz 10 24:41 con los dos medios centros defensivos yo también saca indie allí ya el Málaga tu saco dos métodos efectiva ya del exterior Aguado Blat y ya decidido entre uno de los dos cargos por antes de ellos

Voz 6 24:51 poquito prometo yo mito físico todo

Voz 7 24:54 lo armario que tenga lo más un armario lo lo vetos así de claro lo digo si el Málaga saca N'Diaye que en fin lo conocemos populosa codo parque me da igual en un armario y realinear

Voz 13 25:08 Albacete con esos dos medios defensivos que sacamos también lo fue tan mal que entiendo

Voz 10 25:14 es que estamos todavía en contra hoy lo dicho si no cuando matar al que lo que tramite también el equipo estaba buscando la entidad mal exactamente al al golpe de Baraka que

Voz 7 25:26 hemos ganado era cuántos en los quedaba ahí parado ya yo creo que a mejor o que debería ser tras al un plan sobre qué queremos e e ir paso a paso hacia lo que queremos hacia dónde queremos ir y no a ver si encuentro el camino barquito a cuatro me tu atrae ahora va a saco e invitó a otros otra

Voz 11 25:46 llevamos trece goles que hay que probar son las tres

Voz 3 25:48 aquí cuarenta y siete tener una escaleta que pone cuarenta y ocho hay una parada de publicidad yo cumpla aquí escrupulosamente hacemos un alto en el camino por cierto no es saludable está Tomás Ríos llevando todo esto técnicamente para que suene perfectamente hacemos un alto rápido y ahora cerramos con esto hoy preguntamos también a Magdalena por el equipo femenino mira como hay unas entre sí

Voz 10 26:07 claro porque ahí goles de goleada en goleada debería de haber

Voz 6 26:12 la hoy con el Ministerio para decirle por qué hiciste hubiera traído la repuesta porque claro si nos jugamos a ser Míster todo

Voz 3 26:20 eso es sencillo muchas veces a posteriori eh es sencillo trágico venga hacemos un alto y nada en minutillos volvemos desde el hotel Córdoba Center

Voz 6 26:27 de ahí

Voz 2 28:13 el cuarenta y nueve minuto de la tarde mira Alberto II así como te quiero decir algo Alberto once siete

Voz 3 28:18 portaba antes si no no no está estábamos hablando y estábamos debatiendo en torno al

Voz 11 28:23 la fortaleza defensiva que necesita el equipo cuando va a Málaga no sólo el debate que teníamos maya de jugar a ser entrenador

Voz 3 28:31 a la verdad dan paz en un dos tertulia al final siempre nos quedamos cortos

Voz 11 28:35 es verdad que a lo mejor el juego no hubiera sido porque si hay que reseñar la verdad que la la posesión la tuvimos casi en un sesenta y seis por ciento es decir el Málaga amistoso de la estadística y me gusta me gusta mirarla no el sesenta y seis de la posesión la tuvo el Córdoba hacia el Málaga no dejó jugar porque sabía que dejándonos jugar saliendo con fuerza cómo salir

Voz 13 28:52 no podía hacer daño no haitianas a la selección en el Mundial con tanta posesión mira dónde

Voz 11 28:57 por eso que que que igual hubiéramos renunciado poco la posesión y mal la fortaleza con la fortaleza defensiva y probablemente el resultado a lo mejor hubiéramos perdido pero hubiera sido de otra manera totalmente

Voz 3 29:07 bueno Magdalena hablando un poco del equipo femenino que ya hemos hablado varias veces en la radio tú yo sobre ese tema

Voz 6 29:13 yo tenía que venir aquí a hablar porque no se sepa

Voz 22 29:15 a poner falta fondo

Voz 6 29:18 lo que ayer ayer quedamos seis seis perdón cazuela estamos la las primeras de la clasificación

Voz 22 29:25 para algunos ha dicho que el tope que lo que estamos al final pero cuando estando a la primera donde

Voz 6 29:30 clasificación

Voz 3 29:33 misma categoría la sequía está en Segunda División

Voz 6 29:36 es verdad que la Segunda División de ahora tampoco es una división femenina ahora mismo son ciento doce equipo

Voz 23 29:44 eso es una barbaridad entonces la la

Voz 6 29:48 el reestructuración para el año que viene a hacer una primera ve una primera vez que se va a dividir en dos Grupo Norte y Sur con lo cual de eso ciento doce equipo tienen que quedar treinta ido que son en los que nosotros tenemos que estar O'Shea o también yo pero tal como empezó al equipo si vamos era entonces nosotros para para acceder a la primera B del grupo teníamos que quedarnos los cuatro primeros puesto o a ese en los cuatro primeros de los siete equipo de los siete grupos perdón y los cuatro mejores quinto del objetivo de que dan no entre los cuatro primero o los cuatro primeros quinto aunque yo no renuncia a quedarme la primera es jugar el play off a primera directa bueno que estoy pasando un poco de

Voz 7 30:31 tercero por ejemplo se cuarto

Voz 6 30:34 estoy en la primera Ignacio son son siete Grupo La la la las tienen Tenerife Las Palmas ocho en realidad es un siete Grupo siete por cuatro XXVIII mal los cuatro mejores quinto XXXII Premio luego dos suben dos de los ciento de subiendo bajando con lo cual treinta y dos equipo que eso treinta y dos equipos divididas en dos grupos norte y sur la segunda la primera B jugaríamos Copa de la Reina en traiga derecho en televisión

Voz 7 31:01 pero María otra a mí

Voz 5 31:03 en perjudicad fue a nuestra amiga Nadia eh

Voz 7 31:06 la sal un además se debió si ya damos

Voz 10 31:08 esto fue escrita que va a tener que poner un poquito de after sun este valga está bien

Voz 11 31:13 sí quiero destacar algo de lo que molino ayer Albertí de lo que vine ayer lo primero que lo que destacaba un padre no es una jugadora una de las jugadoras que desde luce costaba cabida Sabadell que había jugar en el Málaga decía no saben la ilusión que tienen las chicas por llevarla blanquiverde y uno que es muy del Córdoba y que les gusta mucho cuando el padre un padres acerca simplemente a decir que qué bien lo ha hecho el club a la hora dar una oportunidad a la hora de jugar con la elástica blanquiverde iba la ilusión de las categorías inferiores de las chicas que estaban allí viendo

Voz 6 31:45 lo he hecho muy bien el hecho lo que tenía que hacer yo te quiero decir yo creo que un matiz importante yo creo que el club no ha hecho lo es que eso se tenía que hacer

Voz 11 31:54 dar la oportunidad a la mujer de jugar de defenderla blanquiverde así eh yo yo desde aquí eh ayer disfruté mucho aquí lo que hay que hacer

Voz 3 32:01 pero una cosa perdona que os interrumpa un esto es un reto no pero hay que intentar que cada vez vaya más gente osea que que la gente conozca las jugadoras lo mismo que no sabemos de carrerilla al once del Córdoba

Voz 6 32:11 la hay que empezar ya a conocer también

Voz 3 32:14 el equipo el once del del Córdoba femenino Anabel Conde Ruiz gran

Voz 6 32:18 con corbata femenino en donde ahora estamos poniendo vamos a dedicar casi una semana cada jugadora para que la gente sepa de dónde viene quién es que lo que hace que juega no en cada perfil no yo creo que un hemos hecho yo creo que lo que había que hacer no pero que ahora es muy importante lo que yo digo que la afición que Córdoba sepa que existe el Córdoba Club de Fútbol Femenino y que además esto

Voz 22 32:41 no ahora mismo que sí que lleva muchos partidos suelo pero bueno

Voz 6 32:44 no que estamos la primera que de mojan

Voz 22 32:46 no doy con goleada y que le llevamos al que viene el segundo por el liberad pues mogollón porque llevamos once goles

Voz 6 32:54 entonces yo creo que bueno sigue la niña juegan o no juega muy muy bien

Voz 18 33:00 muy bien

Voz 3 33:01 Aymán al lado de de María Avilés me han hablado

Voz 24 33:03 de ahí ahí

Voz 6 33:06 no acaban de ser de seleccionar a una selección entonces yo creo que hay un nivel el nivel era muy bueno el nivel que había en el en el Naranjo el club que nosotros hemos absorbido porque era un club que sin recursos de ningún tipo en ese mismo grupo en el grupo cuarto donde nosotros jugamos ya se quedaron el año pasado la secta no entonces bueno pues lo que hemos pretendido ahora hacer alguno fichaje bueno vamos a fichar dos internacionales que vienen ya la semana que viene

Voz 3 33:34 se iba a decir que habrá en el mercado pero el mercado no se cierra no Clinton no

Voz 8 33:38 bueno yo me encargo del Feder equipo mito no se puede hacer bueno bueno la

Voz 6 33:44 pequeñita no porque tengo muchas cosas que decir bueno eso tenemos todos lo equipo irá alevines infantiles como no hay juegan en Liga masculina eso ha sido una apuesta y una decisión que salga bien o mal es algo mal desde aquí lo asumo porque me decían lo técnico y lo dicen es muy arriesgado porque como Lago le en y tal y que cual pero yo creo que tienen que curtirse hiciese con esa jugando contra niño van a salir todavía una cantera de yo que le meten ocho puedes primera que pero yo creo que tienen que que tienen que curtirse ahí

Voz 11 34:19 y un apunte es si el gol que marcó Ylenia Ylenia se llamará a la delantera que salió ganando ochenta y siete del barrio de La Palmera de la de las palmeras que parece impresionante recorta la central y lo mete de vaselina por el palo largo impresionantes y según lo cuela Messi están todas las televisiones desde aquí eh ayer Ylenia que color en el sexto gol a mí me dejó impresionado

Voz 3 34:41 hablaremos con Antonio viola no pero si no deja traernos alguna de las chicas algún día la tertulia no

Voz 22 34:47 claro pues vamos a las chicas lo entrenadores

Voz 6 34:51 por supuesto Peque que nuestro director deportivo el entrenador chico que está haciendo ya lo hacía antes en el Naranjo y la verdad es que hay muy buen rollo muy buen rollo muy buen rollo entre el grupo entre ya pensé que han venido chicas de fuera porque hemos fichado de de Barcelona Enric viene de Málaga de Sevilla pero hay muy buen hice lo que hice Alberto ella bueno es tan entusiasmada con su camiseta blanquiverde sienten de verdad los color de una manera muerden

Voz 10 35:22 sí que algunos de sólo dice así una carita

Voz 12 35:31 en esa misma Jaime Romero un poquito a ver si sale

Voz 6 35:37 porque la andina claro pues ahora tenemos dos fichajes vienen de Venezuela de Chile internacionales así que Córdoba al hacer al al Canal Sur con eso

Voz 7 35:50 se ha acordado nombrar nombre pagan pero porque vamos a acordar la hombre tanto

Voz 10 35:55 que anticipa el primer equipo

Voz 6 36:01 el sitio de verdad de el compañerismo la solidaridad jugar por otros valores distinto ojalá la niña ganar cuando la niña ganen lo mismo que ellos entonces hablamos pero desde el momento en que lo que ganan él teniendo lo de compatibilizar contrabajo con estudios porque toda yo les hizo mucho para hacia el otro día me no sé una red una tertulia que me hicieron que dice tenemos un equipo de Quintanilla pie pero que lo dije no me puedo decir de mi palabra pero es que cierto es que toda

Voz 22 36:33 tanto toda trabajan tenemos psicóloga opositora

Voz 23 36:38 en licenciada en el deporte entre entonces es que hay un nivelazo la que no trabajaba

Voz 6 36:47 bueno que me está pidiendo no no no

Voz 10 36:49 no no que va que va no me pongo nervioso gracias a mí después

Voz 6 36:54 no no lo que pasa que como que un minuto

Voz 3 36:57 yo quería despedirme en condiciones de Madalena entrena no porque

Voz 6 36:59 es decir una frase Lo siento pues Beñat el valor y el esfuerzo debe tener su recompensa en todo en la vida en el fútbol femenino Loba lo está teniendo la tenido vamos a aplicarlo eso a todo no vamos a luchar no estaría mal un hacha

Voz 3 37:14 la de Sandoval Inma del día ahí sí que contagia esa en fin el Chavo de tal manera Nos vemos en el fútbol y hombre a ver si les ganamos al Tenerife que seguro que el lunes nos sentamos aquí estamos todos

Voz 6 37:26 Nuestro que por cierto ahora no va a tocar y no

Voz 22 37:28 mamá la revancha adiós

Voz 10 37:31 también activamente a darle las gracias por venir aquí con nosotros sí pero mucho lo pasa

Voz 3 37:36 hoy me lo he pasado como veremos a ver

Voz 10 37:39 no ha diez ahí está Ignacio Marín Alberto muchas gracias a todos los algo más compañeros

Voz 5 37:47 a saber ya cómo enfoca el equipo la la semana muy pendiente a ver si con el entrenador o con un de verdad