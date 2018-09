SER Deportivos Córdoba Martes (18/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Córdoba

Voz 2 00:18 las trece y veinte de la tarde qué tal muy buenas bienvenidos si en venidas este tiempo para el deporte en la sintonía de la Cadena SER aquí estamos como cada día dispuestos a acompañarlos hasta las cuatro en punto de la tarde para resumir un poco como viene la jornada hoy la verdad Baztán

Voz 3 00:31 de tranquila con la vuelta a la actividad del Córdoba en las pistas de El Fontanar mejor dicho en el campo de fútbol de Fontanar pensando ya en el duelo frente al Tenerife un Tenerife que viene con un viejo conocido en sus filas con Oltra José Luis Oltra el ex entrenador del Córdoba que ayer por la tarde se convertía en nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife un Tenerife que nunca ha ganado en Córdoba en partido de Liga y que desde luego viene también en horas bajas viene tan solo puesto por encima el Córdoba no lo va a poner fácil e ayer viéndola las imágenes del partido del Tenerife con el Reus que ganó el cero uno hay en en el Brody

Voz 4 01:07 el López la verdad es que el Tenerife le dio un baño al al Reus bastante interesante pero el portero del Reus estuvo sensacional evitando pues probablemente una goleada incluso del Tenerife así que ojo con el rival de este fin de semana que no lo va a poner ni mucho menos fácil Sandoval que debe andar preguntados un poco qué tecla tocar qué es lo que se está haciendo mal para que las cosas no están saliendo porque el inicio de Liga está siendo desastroso en cuanto a números ha habido algún partido en el que las sensaciones han sido un poquito mejores pero lo cierto es que el Córdoba sigue sin ganar en Liga sigan en Copa pero Liga no hemos ganado todavía las sensaciones siguen siendo bastante preocupantes hay que mejorar sobre todo en defensa e parece ahora un espejismo lo del otro día eh con la puerta cero con el Alcorcón y con el Nástic en Copa pero también hay que reconocer que el partido del otro día frente al Málaga pues eso fue para el Málaga un equipo que va primero que lo ha ganado absolutamente de todo el Málaga arriba la verdad es que tiene jugadores de absoluta categoría pero está claro que ya no valen excusas que llevamos ya cinco partidos que ya no se puede hablar de que estamos todavía de pruebas de pretemporada que Sandoval tiene que ir dándole forma ya a su equipo equipo con mayúsculas saber no de de carrerilla casi el once titular que de momento es imposible porque he ido haciendo cambios entrando uno saliendo a la semana siguiente volví a entrar

Voz 3 02:31 en fin se me ocurre muchos nombres pero lo que está claro

Voz 4 02:34 que hay que ir empujando ya un una identidad que yo de momento al Córdoba no acabo de vérsela no creo que tenga demasiado claro todavía el club un equipo como como jugar sin al ataques si defendiendo la portería a cero como una roca hay lanzando alguna oportunidad alguna contra parece que nos estamos quedando ahí un poco en tierra de nadie y eso es lo verdaderamente preocupante sin ir más lejos vamos a escuchar a Sandoval nada treinta segundos después del partido cuando el Málaga eh decía el míster que para él no fue un paso atrás en el juego

Voz 5 03:03 bueno yo no lo veo como un paso atrás como como resultado paso saldrá no pero como juego no yo creo que ese realizamos bien de dónde venimos y con quién nos hemos enfrentado lo que sí que es verdad que lo que no podemos escoger ahora es acelerar el ritmo así porque si no me yo creo que el equipo con balón ha sufrido creo que que el Málaga en ningún momento el ha metido contra las cuerdas y más de arreones Indonesia condicionado mucho el gol ese saque de banda

Voz 4 03:31 polen saque de banda que o no estaba trabajado o desde luego cuesta pensar que unos profesionales de un equipo de fútbol profesional como son los jugadores del Córdoba te pueden meter un gol así evidentemente que todos estamos para fallar nos equivocamos cada día pero hay que tener un pelín más de concentración y un poquito más de actitud que yo creo que el coro así que tu actitud embalar no así en Albacete pero en Málaga creo que el equipo dio todo lo que tenía pero es verdad que hay que tener un poquito más de de concentración

Voz 2 04:02 enseguida hablamos de el Córdoba enseguida vamos a Puente Genil para hablar de balonmano hoy saludamos al entrenador del

Voz 3 04:08 Ángel Jiménez en estos dos primeros partidos de Liga con un Ángel Jiménez que ha comenzado la temporada bastante bien hablamos de fútbol femenino también lógicamente eh abriremos nuestra consulta médica con el jefe de los servicios médicos del Córdoba el doctor Javier Bejarano hacemos un alto en el camino rápido y nos metemos en materia enseguida son las tres y veinticuatro esto SER Deportivos a través de las emisoras de la Cadena SER

Voz 2 06:08 y veintiséis minutos de la tarde entramos en materia hasta ahora que ya Lalo Rodríguez hola Lalo compañero buenas tardes

Voz 4 06:14 es baja secreta buenas tardes bueno estamos en el día después ya un poco de la tertulia de ayer estuvimos analizando un poco pero todavía ir un poquito resaca eh que las semanas larga yo sigo dándole vueltas un poco al a que creo que Sandoval tiene que afinar Maggi encontrar la identidad del equipo no lo que hemos venido hablando durante todos estos días no que yo creo que está haciendo un buen trabajo pero le falta todavía ese esa última tecla que que que tocar para que diga este mi equipo va a jugar así con cuatro o con cinco atrás pero no tanto cambio no de pronto examinaron días titular y al día siguiente no está hundía van Volcker titular y al otro no está un día apuesta por Pío Bakari luego apuesta por André es con lo que todavía no ha encontrado el míster Suu su como

Voz 0509 06:59 en la segunda vuelta al final lo sabíamos pero no pero yo puedo entenderlo el por qué piensa que no ha hecho pretemporada practicamente con el equipo es decir no conoce a a algunos de esos jugadores no saben que están tantas él tiene que hacer conjeturas también se da la casualidad

Voz 13 07:15 de qué bueno

Voz 0509 07:17 Expósito y de las cuevas llegaron hace dos semanas y necesita mi su tiempo de de aclimatación ahora aprovechaba haya mezclado a un equipo en Copa del Rey es decir que tiene un partido pues me tiene que dar descanso a los que más bueno y ahora esta semana el portero no va a poder estar y eso va digamos acondicionar el resto de la inacción por el tema de lo de los sub veintitrés Si hubiese puedo entender que de algún cambio que sí que es raro por ejemplo el bandazo de Aythami de titular a la grada pues sí pero que no se lo merecía

Voz 4 07:50 si no no seis que AMAC para mí hay no debe ser titular

Voz 0509 07:53 que momento el otro día que el otro día Fernanda a lo mejor también se merece un descanso estar en la grada pues sí pues también yo pienso que si personalmente entonces pues él está viviendo oí incluso sacando Inter tratando de sacar el once tipo que desea que la castaña del fuego porque oye que el equipo pierde y que si pierde equipo pierde el también que a él le escuece la derrota igual que lo pueden hacer a a los jugadores o sea que

Voz 4 08:17 eh sí yo lo único que le achaca un poco es eso no es tanto cambio hasta que dé con su equipo no que yo estoy convencido quedará pero tiene razón el verano ha sido tan extraño tan convulso que de aquellos barros vienen estos lodos es como que bueno que ahora no queramos que esto se todo perfecto ya pero bueno tiene que ir iraquíes toca la tecla que que no puede ser tanto bandazo llega un momento que dice bueno vamos a jugar siempre así con cuatro atrás ni o con cinco yo creo que este Córdoba concibió para jugar con cinco pero bueno eso ya es una opinión personal y no pues hay yo creo que hay jugadores que ahora mismo son titularísimo es que para mí no están aportando lo que tendrían que aportar pero bueno insisto es que la lleva la entiende pero este partido ya contra el Tenerife casi no hay ya excusa no que se ya que ganarlo sino ganan partidos se complica letales cifras son seis el de ni viene

Voz 0509 09:09 ahora baja con entrenador nuevo que le va a dar tiempo a tocar muy poquito porque se ha incorporado al trabajo yo Oltra

Voz 13 09:15 bueno pues eh

Voz 0509 09:17 hay que ganárselo si aparte que están en casa que ganados de que sería el sexto partido sin conocer victoria allí eso también no hacer el estar bajo de la tabla y anímicamente porque eso también pesa por lo tanto yo creo que el momento momento idóneo pero por como justificación yo entiendo digamos lo mejor a esos cambio que existen haciendo para tratar de dar con la tecla y con los jugadores que que precisa para tener a al equipo al cien por cien pues fíjate que visto

Voz 4 09:40 esta ya en en la comida eh a lo mejor esto va a pensar la gente que lo está haciendo bien pero no es que ayer Lalo en la comida previa la Tertulia dijiste lo de Oltra cuando no era oficial oye por la tarde se hizo se hizo oficial yo no sé si es bueno malo porque él conoce bien como es el arcángel conoce bien a la afición conoce incluso a jugadores de nuestro equipo

Voz 0509 10:00 amparan pasan muchas cosas en aquí ha dicho desde que él se fue desde la marcha cada González que incluso el campo en apuran y lo conoce el Vestuario no con toda esa reforma cabido en el túnel de vestuarios y cuando

Voz 4 10:11 el Real CF a mí

Voz 0509 10:13 yo me acuerdo es decir si que gambiano

Voz 13 10:16 porque han invertido claro que iba pues si es cierto

Voz 0509 10:20 que Oltra es un buen entrenador y que

Voz 13 10:23 de allí en Tenerife lo va a tomar

Voz 0509 10:25 a una semana de revulsivo en el que quieren demostrarle a su técnico a su nuevo técnico que están para competir que se creen en algún puesto en el once por lo tanto sí que se teme en ese sentido ha al tenis de pero no hay que olvidar que viene en horas muy bajas bien en horas bajas como el Córdoba no nos equivocamos y que en el momento de de hacerle daño se

Voz 4 10:42 yo estoy convencido que no hay excusa ya este fin de semana hay que ganarle al Tenerife y si no se gana ojo porque incluso no creo que me equivoco mucho si digo que hasta Sandoval que es una medida muy impopular pero hasta Sandoval podría estar en el alero Si el equipo pierde o no gana incluso al Tenerife yo creo que la continuidad de Sandoval son los resultados en eh otra cosa pero si no se le gana al Tenerife yo creo que que Sandoval incluso también puede tener algún problema para continuar vamos a ver qué es lo que pasa porque a mí lo que me gustaría que Sandoval siguiera y que sacara rendimiento como sacó al equipo el año pasado la segunda vuelta está en él está en ellos

Voz 3 11:21 evidentemente en la ayude vamos a saludar a

Voz 4 11:23 a Paco Rojas no que que ya es hora vamos a hablar con el ex presidente del Córdoba hay a la sazón también compañero y colaborador nuestro Paco Rojas qué tal buenas tardes

Voz 14 11:32 hola buenas tardes qué te pareció no

Voz 4 11:35 qué ha pasado este fin de semana con el partido del Córdoba en Málaga la derrota pero sobre todo la la vuelta Un poco dada no de posesión sin efectividad y unos regalos en defensa una falta de concentración que tienen poca excusa eh

Voz 14 11:50 es bueno partido yo todo el mundo e un partido en el que el contrario con muy poquito T S H mucho como nos está pasando en en el resto de partidos menos de compras al también con porque creo que ya no tenían la calidad de de lo que es lo que podemos para no y entonces lo que yo quiero partió también fue una una convocatoria de anulación poco extraña es verá es verdad que es tampoco sujeta al tema de los jugadores profesionales que tiene tan el campo que claro quiénes mínimo siete pero que esto tiene que tener ocho porque en previsión de ejercicio expulsan uno a Osaka perdió el partido en se eso limita un poco a la hora de que hace las convocatorio de la alineación éste ha hecho creo que que bueno Celia no son estaba muy descompensado sobre todo en la planta pienso sufrí mucho lo lateral que no son tan culpable como la gente quiere ver

Voz 4 12:49 de tal manera evidentemente cuando pesa el resultado en este caso un tres cero en contra hay que mirar al banquillo lógicamente hay que mirar a Sandoval que tendrá su cuota responsabilidad pero no hay que eximir de culpa para mí los auténticos responsables que son los futbolistas que al final si en un saque de banda te marcan un gol a balón parado te pillan hay malos marcajes allí Sandoval puedo apretar las tuercas pero al final son ellos los que están ahí tienen que aplicar un poquito el cuento eh

Voz 14 13:17 evidentemente no Baez son pocas enfrente para mí una quiénes juegan de otra cómo juega es tienes buenas responsables del entraba y el cómo juegan reposabrazos grave los jugadores efectivamente en es que la jugada del fuera de banda eh sí o no usted ensayada aquel elemental primero todos los profesionales e a talón al niño y que se ponga un poquito fútbol desde hace siete años que está en el Sporting no saben que que aún jugaba que que lo saque de banda son tremendo consiste en realidad no fue no fue como a destacado pocas suele sacarlo mal largo apuntó el penalti pero bueno estudiada

Voz 15 13:59 irá pero vamos que eso lo diga o no

Voz 14 14:02 los jugadores primero tienen que sabe lo segundo tienen que responsabilizarse en lo que lo que pasó

Voz 4 14:09 desde luego que sin en cualquier caso Paco viendo el mal arranque de Liga todavía no hemos ganado en en la Liga ganamos en Copa pero Liga no de todas maneras e ahora que que que caen palos tú crees que que tenemos plantilla para pasar apuros yo particularmente ayer lo mantengo yo creo que el equipo que tiene el Córdoba la plantilla que tiene el coro no es para pasar apuro

Voz 14 14:30 vamos a ver yo la cristal ya también que que a una plantilla que que permite el lujo de tener de dejar fuera de la convocatoria a que estaba Jaime Romero vacíos Bakari no recuerdo alguno más votada en quieran mucho van Bommel ya quisieran muchos mucho equipo eh como reo como El hecho de Majadahonda además de titulares estás yo creo que la plantilla no es para tirar cohetes no irá a muchas cosas por supuesto no en la práctica para para lo que están como padeciendo yo creo que el tema es que claro siempre se ha dicho que hay que tener claro que una cosa plantilla otra cosa el equipo equipo Pavón porque la verdad es que cata ahora cinco nada los jugadores jugar pasan a noi convocados de no hay convocadas jugadas y claro eso crea yo comprendo que lo entrenador cuando es una situación así cuatro siempre partido pues se componen un poco la solución pero yo creo que que tiene que tener una estabilidad emocional una coherencia inmoral un poquito con sus principios islámicos una cosa con determinado el movimiento táctico tampoco catalán son algo más dos días como él como Numancia Oviedo que lo acapara tira porque patas arriba yo fueron dos partido que dentro de eso el autor cordobés que luego vuelve atrae más bueno pero coordinar llegaba el Córdoba luchaba en Córdoba se entregaba empeñada manto a los grandes equipos enfrente pero claro luego para mí visionar visionadas provoca provocan a lo que va de año el Alcorcón cuando mucha gente dicen que que que fue un con cambio de mano yo la verdad que lo vi muy flojito para el equipo sobre todo la aparte porque otro problema que tenemos es que los delanteros centro que jueguen me da igual pero Bakari ántrax que Kerry es juegan siempre y en que son uno y lo aquí arriba no mediapunta no entran no entra nunca no acompañen en ha muy difícil centro está allí como un aislar difícilmente llámese como se llame puedo hacer nada

Voz 0509 16:44 impago para para esta semana áreas tú porque tenemos movida la portería no puede jugar Carlo Abba y el que va a jugar evidentemente ya ocupa una ficha de de sub veintitrés de portada tiraría

Voz 14 16:57 no yo migración cuanto el equipo no no no soy nadie para para hablar de una linea acción porque Gavà eso Cabra Córdoba de cabra español tenemos una alineación mente y eso era entrar porque está ahí todos los días que tiene que ver lo que lo que mejor sabe yo creo que a llevárselo me la voluntad posible como es lógico porque lógico era una persona que como humanamente un fuera de serie eh que yo quiera que que tenga suerte que siga ganemos a bordo chica todo al frente del mismo esto que en las omisión el portero Lehmann el portero portal han aportado e a chaval ya habrá que apoyarlo muchísimo eh hay que tener esperemos que tenga que son muy importantes que que lo ante posible tengo una buena impresión con lo cual llegará el bastante Mora y que pensemos que todos portero pues bueno como todo el mundo han pesado sin nadie todo el mundo ha debutado alguna vez tenemos el ejemplo del porqué de Bilbao

Voz 4 17:53 que cuarenta y ocho ahora ante empezada la Liga estaba

Voz 14 17:55 en el hecho digo yo era el cuarto portero yo no yo ahí tenemos datos lo que está teniendo no

Voz 4 18:01 totalmente pues nada Paco a disfrutar de la tarde a ver si hoy no llueve que vaya a la que cayó anoche por cierto que vamos hablando durante esa semana un abrazo fuerte carácter mi adiós

Voz 2 18:25 no podías decir giro a las tres y treinta y ocho minutos de la tarde seguimos hablando del Córdoba hay en este caso de fútbol femenino porque ya nos acompaña Nadia Fernández como todas las semanas hola Nadia muy buenas tardes qué tal ayer estuvo Magdalena entrena en nuestra tertulia

Voz 3 18:43 dedicamos un ratito como pudiste escuchar a al al equipo femenino pero hoy vamos a meternos ya más de lleno en lo meramente de

Voz 4 18:50 en lo que fue en la victoria abultada

Voz 3 18:53 es una victoria seis cero el pasado fin de semana aquí en la Ciudad Deportiva agua en un partido aparentemente por el resultado nada fácil no

Voz 16 19:01 si está pensando bien mirando la clasificación el resultado de los demás encuentros y demás que la gente me pregunta mucho o son muy buena o la categoría no se complica y si te da fuerza por ejemplo no quiero que esto suene mal pero por ejemplo los otros equipos de la provincia en el en la segunda jornada hacer dieron que además con resultado bastante abultado que no significa que la que la categoría las demás rivales sean muy mala al contrario que el Córdoba hacía reforzado este año con un con una jugadora que de verdad son de una calidad brutal entonces de todas maneras a partir de la temporada de la jornada esa que tiene del próximo domingo seis jugamos frente al Málaga aquí uno de lo más peligroso de esta categoría entonces ahí ya se va viendo más o menos reflejado si cuál es la caridad real la probabilidad de que tiene su equipo lo que no es fácil meter seis goles en un partido y meterse con el otro eh

Voz 3 20:04 sí de que eso es lo que te iba a decir que lo deja claro como pues sí porque a ver quién piense guapo estos que debe ser que son muy buenas aunque la rivales son muy malas que no que no que que ganaron partido cinco cero seis cero cinco uno que no es fácil en ninguna categoría en segunda división pues tampoco en este caso el Córdoba es que ha empezado muy bien dos victorias el equipo está arriba eh y ahora tienen un hueso duro digamos que la primera piedra de toque ser eso sería va a ser este domingo con el Málaga no

Voz 16 20:32 efectivamente el Málaga la primera jornada tensión sin ir más a menudo venció con una goleada también si no recuerdo mal pero también cinco goles los tienen tirón la primera era segunda sin embargo perdieron pero estoy perdieron con el con el festival después del Córdoba porque el Córdoba el que está ahora mismo ocupando la primera posición en la tabla enero Extremadura perdieron a domicilio en en en en casa de les quemadura pues solamente un huevo Acedo esos primeros cuadro puesto más han muy disputado yo me atrevería decir por el Córdoba el Extremadura el Santa Teresa nada

Voz 3 21:11 son los cuatro lo los cuatro Coco de la de la catedral

Voz 4 21:14 ya en fin pues nada a nadie de los del resto de equipos

Voz 3 21:18 el pozo al vence la Rambla este fin de semana mal no derrotas ni derrotas abultada no

Voz 17 21:22 sí sí eso derrotada bastante significativas pero es que ya te digo que son que que que son rivales muy fuertes se han enfrentado al Granada que el granadas que tiene un equipazo hace con muy poco hace si no recuerdo mal paradas como muchísimas tuvieran en la Liga Iberdrola

Voz 18 21:39 no no he dado que son equipo

Voz 17 21:41 por muy fuertes la Rambla también han caído con el Cáceres cinco cero pero es que es la realidad de la categoría que no es por eso recuerdas que en la pretemporada me dice que ya admitido Gattuso con muchísimo con once goles no

Voz 15 21:58 la verdad es que no no

Voz 17 22:02 que no es malo porque tiene cinco muchas instalaciones de cara a portería por qué porque es que esta que esta Liga se decide por vivo el que tenistas con con un gol de diferencia que metas tú por el golaveraje es muy importante

Voz 18 22:16 perfecto pues iremos

Voz 3 22:18 dando con las jugadoras el otro día escuchamos a una de las protagonistas aquí en la Ser y lo seguiremos haciendo Nadia eh un abrazo muy fuerte

Voz 18 22:26 un abrazo no hablamos tanto

Voz 4 25:08 a cabo al entrenador a Julián Ruiz queríamos preguntarle un poco

Voz 3 25:11 como como estaba Julián entrenador qué tal buenas tardes

Voz 25 25:15 hola buenas tardes lo primero de todo es preguntar

Voz 4 25:17 por como se encuentra Julián Ruiz a nivel de salud que se que hemos tenido una época un poquito más delicada no

Voz 25 25:23 sí si hay alguna cuestión sería la verdad es que sí pero bueno yo creo que estamos mucho mejor que que que poco a poco se va faltando eso estoy sintiendo cada vez más más cómo está eso

Voz 3 25:39 qué bien ya poco metió también en la la vorágine entrenador me imagino no con con el equipo la Liga todo quiero pensar que no es que sea más llevadero sino que uno pues parece que se anima otra manera no

Voz 25 25:50 bueno pues se queda poco tiempo para pensar en lo que te duele y te deja de es la verdad porque es el partido con los chicos entrenamientos y lo poco que lleva bastante tiempo y luego es verdad que uno en casa para voy mientras tu equipo está jugando pues yo creo que esas estamos malo para la salud que que arriesgar un poco y ponerte a trabajar un poquito

Voz 4 26:15 me dicen que que la cabeza muchas veces de ayuda eh a curarse antes

Voz 3 26:20 mi el ánimo hace muchísimo no derecho de estar ya en plena competición con el equipo y todo pues hace que uno esté muchísimo más animado

Voz 25 26:29 no tengo ninguna duda es de alguna manera el estar ya en competición y todo esto me mí por lo menos entiendo que Nélida

Voz 4 26:38 a Julián qué tal el comienzo de Liga

Voz 25 26:41 bueno pues es muy bien empatamos en casa con Benidorm luego hemos sacado puntos fuera en en la cancha de sin fines Santander y bueno pues es un arranque que podía haber sido mejor uso pero que a todos nos tiene muy contentos íbamos a ver si somos capaces de de mantener esa línea

Voz 26 27:03 Julián Marías ser digamos esa la tónica no de de la temporada no como viene jugando el el Ángel Jiménez no

Voz 25 27:09 bueno no se partidos dos partidos es poca muestra para decidir si así lo que sí que creo es que estamos trabajando para para tener una personalidad competitiva una personalidad que no Sagra estar en partidos más allá de jugar bien evidentemente queremos jugar lo mejor posible pero sobre todo queremos es dotar al equipo de esa personalidad que le la filial

Voz 13 27:37 en el a Victoria

Voz 26 27:38 pues sin lugar a duda de Santander L le ha servido al equipo para coger digamos a lo mejor un in muy impulso extra no Julián porque una cancha difícil una cancha complicada la conocí de de este verano no oye esa Victoria de las que vale su peso no

Voz 25 27:54 bueno pues el primero cuesta punto sin duda y luego espero que lo que tu dices se cumpla es decir que el grupo siga creciendo es evidente que no buenos resultados ayudan siempre a a ganar confianza

Voz 27 28:09 la sensación de

Voz 25 28:11 grupo eso es íbamos a ver si podrá ir por ahí vamos pero en cualquier caso ya digo que es el segundo partido de Liga indio creo que hay que estar muy tranquilos vendrán momentos peores igualmente habrá que mantener el rumbo hoy

Voz 28 28:28 no no

Voz 25 28:30 dar bandazos en función de de sensaciones vamos a estar ser

Voz 4 28:35 Julián una última pregunta es es un tópico pero en esta fechas siempre todavía casi veraniega podemos valorar si si tenemos mejor equipo con cosas mejores con respecto al año pasado con unos hemos debilitado en alguna línea no sé cómo lo ve

Voz 25 28:50 bueno esto me remite también a la contestación anterior me parece que es un poco pronto para para sacar conclusiones lo que sí que es verdad es que los equipos son distintos puede haber jugadores mejores o peores esto va en discusión en las opiniones de quien quiera observar ah pero lo que sí que es verdad es que también lo que me interesa es la capacidad que tienen los jugadores que ahora están para armar un buen equipo más allá de calidades individuales esto es lo que a mi más me interesó

Voz 4 29:25 totalmente porque nada Julián que vaya todo muy bien esto no ha hecho más que empezar el equipo ha comenzado con muy buen pie y lo importante que que Julián está perfectamente y con muchas ganas de hacer un un año estupendo entrenador muchísimas gracias por atendernos ni mucha suerte a vosotros

Voz 2 31:23 bueno quedan nueve minutos para las cuatro de la tarde

Voz 3 31:25 sí es hora de abrir nuestra consulta ahí hablar un poquito con el jefe de los servicios médicos del Córdoba con el doctor Javier Bejarano hola Javier qué tal buenas tardes

Voz 30 31:34 hola muy buenas tardes y un tema que llevamos la ley

Voz 3 31:37 la dándole coba toda la mañana que es el famoso tema éste de las tiras que seguro que mucha gente ahora cuando yo se lo cuente se se va a imaginar la imagen en televisión no de los futbolistas los atletas no esas tiras de colores que se ponen por el cuerpo que que parecen como de neopreno no que se enganchan ahí como en el cuello y la espalda yo las he visto sobre todas las piernas no así a lo largo eso qué es exactamente Hariri para qué sirve

Voz 18 32:02 bueno esas tiras como tú dices es lo que se conoce como Kimi hiciera o ventaja de deuda muscular icono realmente solamente es como un gran venido neopreno nada eso esparadrapo láctico que lo que hace ayudar a la función muscular si limitarlo el viento no se aquí cuando Carlos de una manera especial en el buque Sierra articulaciones siempre en iba viento de manera de una manera especial de cien tanto lo experto ir y tiene una serie de de defunciones supuestamente muy bueno pues realmente es muy extendido sobre todo por la vistosidad de los de los colonos hubo una época hace hace unos años en la que estaban muchísimo más que de moda yo utilizaba todo el mundo bien mucho más cantidad y bueno ahora pasaba un poquito es según esa fiebre sabes utiliza únicamente cuando realmente es necesario no

Voz 3 33:03 la idea es efectivo de verdad porque aparentemente uno ve ahí una tira puesta en el hombro dice bueno para qué sirve nueve vamos que no lo voy a tirar yo por tierra pero

Voz 4 33:12 es efectivo realmente eso ahora que ya se usa quizá

Voz 3 33:14 poquito menos

Voz 18 33:15 a ver en teoría es usted da ya digo no para a como normal del Peit normal de todo de blanco como digo es elástico se coloca de una manera teoría que hace es mejorar la circulación en teoría tiene cierta analgesia local es decir disminuye en lo de la zona que esté afectada en la zona en la que se va que se colocan mejora la la ocular in velar la recuperación del deporte era sobre todo porque el drenaje local no tanto en la circulación por el informático esto como es la teoría no no hay ninguna evidencia científica y eso que lo que diga cien por cien que eso eso es que es así bueno realmente es en muchos casos se coloca más por el efecto placebo exactamente igual que pasa con los colores y eso lo puedo decir porque lo he vivido y lo he demostrado por decirlo de de alguna manera que realmente en la necesidad de que pueda tener ver lo vamos a tirar por tierra tiene cierta ventaja en determinadas patologías sobre todo en fases iniciales a un gran partido y mira vamos a poner por sobre todo por ver si funciona no pero evidencias científicas como tal no hay derecho como comerciantes ya tengo comprobado que cuando compraba el lucro pero ese compraba el esparadrapo en este espacio se compraba colores llamativos y decían azul muy muy vistoso pues se quedaría sino que cuando se compraba de color que practicamente no lo que yo quería ponerse decirte el efecto placebo esta de este tipo de de tiene sin este tipo de vetar habrá pues más que más que notable hemos bueno cuando yo era

Voz 3 35:15 muy jovencito que no existían estas cosas cuando jugamos al fútbol lo corríamos lo que se te te ponía la famosa malla no los calentadores no no no sé cómo llamarle no lo mayores esto pareció lo del ciclismo pero siguiendo ubicándose siguen utilizando todavía aunque yo ya lo veo menos a lo mejor es que ahora también los pantalones cortos de los futbolistas ponernos son más largos son más de diseño no pero yo me acuerdo de usar mucho eso evidencia bueno te calienta parece que te sujetan poco el mulo y te lo calientan poco más no que no sé hasta qué punto el gol servía para mucho también

Voz 18 35:46 que ocurre que antes se podía auto el Izar en tablones de cualquier no por ejemplo en el pantalán Bale adecuar blancos poner de gigante es hoy en día no puede ser tiene que ser del mismo color del mataron vaya a utilizar con lo cual no se va a notar tanto ese efecto vistoso que mucha gente hacía que se pusiera esto calentador ya no el deporte porque está prohibido tiene que ser de mismo color del pantalón que vaya encima después con mucha gente sabe utilizarlo pero sí es verdad que él es sobretodo los más frío como como calentador porque tiene en la zona más Brito lo había cierto que otros deportistas no sigo utilizando

Voz 3 36:27 es verdad que muchos jugadores Javier se vendan los tobillos se ponen Tobias así fuerte en fin para sujetar la la articulación hacen esto también los corredores no es solamente cuando hay algún tipo de lesión

Voz 18 36:40 eso sí que es el el lenguaje funcional de toda la vida que es así es casi todo brilló Heras como tal no se coloca ni para en el deporte profesional hablo ni para para para competir pero en gente sobre todo lo que ha tenido problemas a es propenso a tener en el tobillo problemas en la en la verdad es que sobre todo para competir si es verdad que suelen suelen inventarse sino nosotros siempre recomendamos cerca de ser muy bien la zona de hacer por ejemplo los puede hacer un buen trabajo previo durante la semana de fortalecimiento de de tobillo todo sin ningún plan individualizado y saben lo que tienen que hacer a lo largo de toda la semana para prevenir eso procuramos siempre que en los entrenamiento no se venden precisamente es lo que nosotros decimos que el mejor ventaja es buen fortalecimiento y tener un tobillo fuerte tanto Moscú como Pinoso no es decir que que que tenga un tobillo fuerte y consolidado fuerte este tipo de ventajas utilizado ojalá larga debilitar un poquito el tobillo no pero sí es cierto para competir pues todavía sigue siendo un ni utilizado sobre todo por qué es el deportistas sin tema asegura

Voz 3 37:49 qué bien sí porque es verdad que te pones un vendaje de esos insite poner siempre siempre siempre se llega que el día que te lo quita Jo parece que se te va parece que vas desnudo no sé tengo el tobillo a las primeras de cambio no

Voz 18 37:59 la primera de musculatura hay pobres entre del trabajo liberalizar andaluz está más extendido y con eso es lo que hacemos este último prevenir que vuelva a ocurrir este tipo de Berlín se

Voz 3 38:13 perfecto pueden a Javier como siempre muy ilustrativo muchas gracias por este ratito aquí en la Cadena Ser que vaya muy bien la que vaya muy bien la semana un abrazo muy fuerte gracias eh

Voz 18 38:23 complacer como toda la semana un abrazo para todos

Voz 4 38:27 Javier el jefe de los servicios médicos del Córdoba en directo aquí en La Ser en este ratito que todos los martes dedicamos a este tipo de cuestiones que yo creo que son siempre interesante dudas que surgen sobre todo cómo recuperar ciertas lesiones para la gente sobre todo con la práctica del deporte aunque ya no sólo con el deporte incluso haciendo senderismo te pueden torcerse un tobillo hacerte un esguince y complicar te bastante consulta médica todos los martes aquí la sintonía de la Cadena SER

Voz 2 39:03 nosotros que no marchamo volvemos como

Voz 3 39:05 siempre mañana a partir de las tres y veinte de la tarde hoy tenemos Champions así que hoy no en Hora Veinticinco local porque hoy hay Champions como decía Francisco José Delgado en el arranque de este SER Deportivos hoy y mañana vuelve la competición de fútbol pues probablemente más grande del mundo si dejamos fuera la Eurocopa los Mundiales nos marchamos mañana más aquí en la SER un beso hasta mañana